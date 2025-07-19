Los 10 mejores programas de trabajo híbrido para una mejor colaboración

El modelo de trabajo híbrido es el nuevo sistema operativo de los lugares de trabajo modernos y no solo una moda pasajera.

Pero, por muy flexible y cómodo que parezca, gestionar equipos híbridos conlleva sus propios retos. Entre reservar puestos de trabajo, coordinar los días de oficina y mantener a todo el mundo al tanto (sin un millón de invitaciones de Calendario), las cosas pueden complicarse rápidamente.

El software de trabajo híbrido adecuado puede marcar una gran diferencia. Tanto si tienes que gestionar una plantilla distribuida, como si te encargas de la gestión de visitantes o intentas sacar el máximo partido a un espacio de oficina limitado, estas herramientas ayudan a tu equipo a mantenerse conectado, productivo y, sobre todo, a no perder la cordura.

Veamos cuáles son las mejores.

10 programas de trabajo híbrido de un vistazo

A continuación te mostramos una comparación de las mejores herramientas de trabajo híbrido en cuanto a funciones, casos de uso y estructura de precios:

Herramientas Ideal para Funciones principales Precios ClickUp Equipos de cualquier tamaño que necesiten seguimiento de tareas con IA, herramientas de colaboración a distancia , chat y automatización Documentos colaborativos, chat, elaboración de informes, pizarras, IA integrada y plantillas para el trabajo híbrido Plan Free disponible; precios personalizados disponibles para corporaciones Robin Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano que necesitan gestionar espacios de oficina híbridos Análisis del lugar de trabajo, mapas interactivos, reserva de puestos de trabajo y seguimiento de la asistencia Precios personalizados Cisco Webex Empresas de tamaño mediano y grande que necesitan funciones de gestión de reuniones híbridas Traducción en tiempo real, salas de reuniones, eliminación de ruido y reconocimiento de gestos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 14,40 $ al mes. OfficeRnD Hybrid Empresas de tamaño mediano a grande que desean optimizar el uso del espacio de oficina Análisis del lugar de trabajo, reservas móviles, portales de marca, registro de visitantes No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 265 $ al mes Miro Startups y empresas medianas de tamaño mediano que buscan un espacio colaborativo y virtual para el intercambio de ideas Tableros compartidos, plantillas, colaboración asíncrona, seguimiento de actividades Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 8 $ al mes por usuario. Flowlu Pequeños equipos híbridos que buscan soluciones de gestión de proyectos Herramientas de proyectos, CRM, facturación, base de conocimientos, automatización de flujos de trabajo Plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 49 $ al mes por equipo WorkInSync Corporaciones que necesitan herramientas de gestión de oficina Disponibilidad en tiempo real, registros sin contacto y planos de planta inteligentes No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 3 $ al mes por usuario (facturación trimestral) Pult Grandes empresas que desean programar el trabajo híbrido Planificación de horarios híbridos, reserva de puestos de trabajo en tiempo real, análisis y quiosco para visitantes No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 2,200 $ al mes por usuario. Collabora Online Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano que buscan herramientas de edición colaborativa de documentos Edición conjunta en tiempo real, compatibilidad con archivos de Office y comentarios en línea Plan Free disponible; los planes de pago empiezan desde 2,03 $ al mes. Zulip Empresas con equipos globales distribuidos que buscan una plataforma de comunicación basada en el contexto Hilo de mensajes al estilo del correo electrónico, chat en tiempo real y asíncrono, integraciones, autohospedaje Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 3,50 $ al mes.

¿Qué debes buscar en un software para el trabajo híbrido?

Elegir el software de trabajo híbrido adecuado puede ayudar a tu equipo a comunicarse, colaborar y equilibrar la flexibilidad en el lugar de trabajo con la responsabilidad. No se trata solo de productividad, sino de mantener la eficiencia de tus reuniones híbridas, la coherencia de tus herramientas y la conexión entre tu personal.

Estas son las funciones principales que debe buscar en cualquier software de oficina híbrida de calidad:

Herramientas de vídeo conferencia: Facilita Facilita reuniones híbridas fluidas con colaboración en tiempo real, menos malentendidos y una mayor participación

Reserva de puestos de trabajo: Ayuda a los empleados híbridos a reservar puestos, gestionar el registro de visitantes y hacer que el uso compartido de puestos sea menos caótico

Gestión de proyectos a distancia: Combina análisis del lugar de trabajo, uso compartido de archivos y ediciones en tiempo real para proporcionar soporte a Combina análisis del lugar de trabajo, uso compartido de archivos y ediciones en tiempo real para proporcionar soporte a la colaboración híbrida y mantener los proyectos en marcha

Comunicación centralizada: mantén las actualizaciones, los comentarios y los debates en un solo lugar para evitar conversaciones dispersas

Programación y asignación de tareas automatizadas: Ahorra tiempo y mantén equilibrados los horarios de trabajo híbrido en todo el equipo

Visibilidad clara de las cargas de trabajo: Evita el agotamiento mediante el seguimiento de la distribución de tareas y la carga de trabajo entre la plantilla híbrida

Interfaz de usuario sencilla: Facilita la incorporación con un diseño intuitivo y paneles claros

Seguridad y control de acceso: Protege los datos confidenciales y garantiza que tu infraestructura tecnológica híbrida cumpla con la normativa y sea segura

👀 ¿Sabías que...? Un abrumador 84 % de los empleados afirma que rinde más en un modelo de trabajo híbrido o de teletrabajo que en el entorno tradicional presencial.

Los 10 mejores programas para el trabajo híbrido

Ahora que ya sabes qué buscar en las herramientas para el lugar de trabajo híbrido, veamos las plataformas diseñadas para equipos híbridos. Estas herramientas favorecen la flexibilidad en el lugar de trabajo, simplifican la colaboración híbrida y ayudan a gestionar las exigencias de una plantilla distribuida. Analizaremos las funciones clave, los precios, las limitaciones y las opiniones sinceras de los usuarios de cada una de ellas.

Esto te ayudará a comparar opciones y a elegir la que mejor se adapte a las necesidades diarias de colaboración de tu equipo.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para gestionar tareas y la colaboración en entornos de trabajo híbridos)

Gestiona tus equipos remotos e híbridos sin esfuerzo con ClickUp Teletrabajo

ClickUp es la aplicación todoterreno para el trabajo; una plataforma flexible que se adapta a la forma en que tu equipo trabaja mejor. Sirve como hub para la colaboración híbrida, reuniendo tareas, calendarios, documentos, gestión de la carga de trabajo y asignación de recursos en un solo lugar.

Con ClickUp para el teletrabajo, tus equipos pueden comunicarse y colaborar sin necesidad de cambiar de aplicación. Programar llamadas y reuniones es igual de sencillo, lo que mantiene a los equipos coordinados y todo bien organizado.

La colaboración comienza con ClickUp Docs, que permite a los equipos crear, editar y compartir documentos directamente allí donde se realiza el trabajo. Puedes vincular documentos directamente a tareas, convertir pasos planificados en tareas con un solo clic e incrustar tablas, vistas y hojas de ruta, todo en un único documento.

Deja que tus equipos híbridos colaboren en la planificación y la elaboración de estrategias con ClickUp Docs

También dispones de ClickUp Assign Comments, donde los jefes de equipo y los responsables pueden aportar sus comentarios y asignarlos a los empleados pertinentes.

Por ejemplo, imagina que tienes un equipo de contenido híbrido que trabaja desde diferentes zonas horarias. Pueden utilizar un documento para planificar la estrategia editorial, con secciones para ideas de temas, plazos y redactores asignados. Cada redactor añade sus aportaciones de forma asincrónica, mientras que el editor deja comentarios y hace menciones a los compañeros de equipo adecuados para que se mantengan al día.

Además, está ClickUp Chat, que te ayuda a mantener las conversaciones directamente dentro del flujo de trabajo, independientemente de dónde trabaje tu equipo. ¿Estás hablando de una fecha límite o revisando los comentarios sobre una tarea? El chat integrado muestra el contexto completo junto con el trabajo.

Mantén a tu equipo remoto y presencial conectado dentro del flujo de trabajo con ClickUp Chat

Tu equipo de contenido híbrido puede coordinar los calendarios de publicación, resolver cambios de última hora y etiquetar rápidamente a los compañeros de equipo cuando los nuevos borradores estén listos, lo que mantiene la comunicación en el lugar de trabajo híbrido optimizada y contextualizada.

ClickUp Whiteboards es un lienzo virtual donde la lluvia de ideas en tiempo real y asincrónica se une a la ejecución de proyectos. Puedes añadir notas adhesivas, figuras, texto y conectores, o dibujar a mano alzada, y enlazarlos directamente a tareas y documentos.

Deja que tus equipos híbridos y presenciales generen ideas sobre estrategias y definan elementos a tomar con las pizarras de ClickUp

¿Te cuesta llevar un control de las horas facturables de los empleados que trabajan a distancia? La función de control de tiempo de los proyectos de ClickUp te puede ayudar a controlar cómo se emplea el tiempo.

Controla cuánto tiempo lleva cada tarea para mantener los proyectos al día con el control de tiempo de proyectos de ClickUp

Inicia y detén cronómetros directamente en las tareas, registra el tiempo manualmente y realiza el seguimiento de las horas en todos los dispositivos para gestionar tu horario de trabajo híbrido desde el ordenador, la web, las aplicaciones móviles o una extensión de Chrome.

Además, ClickUp ofrece unas plantillas de gestión de proyectos excelentes para equipos remotos.

Consigue una plantilla gratuita Planifica la transición de tu organización a un modelo de trabajo híbrido con la plantilla de plan de teletrabajo de ClickUp

Empieza con la plantilla de plan de teletrabajo de ClickUp para crear un plan completo para la transición al teletrabajo. Puedes definir las expectativas y roles de cada miembro del equipo, así como organizar y realizar el seguimiento del progreso de las tareas relacionadas con la transición.

Otra plantilla muy útil es la plantilla de planificador diario de ClickUp, que permite a los empleados que trabajan a distancia y en formato híbrido clasificar y priorizar sus tareas, así como realizar el seguimiento de su progreso.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

A los principiantes les pueden resultar un poco abrumadoras todas estas funciones al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre ClickUp?

Un usuario de TrustRadius dice:

ClickUp ha simplificado y potenciado la coordinación asincrónica. Al crear un marco en el que definir y estructurar objetivos y resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. Hacer lluvias de ideas con pizarras es fácil, reorganizar prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., todo resulta muy fluido.

ClickUp ha simplificado y potenciado la coordinación asincrónica. Al crear un marco en el que definir y estructurar objetivos y resultados, los equipos remotos pueden comprender las expectativas y proporcionar actualizaciones de estado con fluidez. Hacer lluvias de ideas con pizarras es fácil, reorganizar prioridades es fácil y añadir imágenes de referencia, etc., todo resulta muy fluido.

P. ¿De qué maneras se puede mejorar la colaboración en el trabajo híbrido? Aquí tienes algunos consejos para mejorar el trabajo en equipo en equipos híbridos o remotos: Establece normas de comunicación claras: define cuándo utilizar el chat, el correo electrónico o las reuniones para evitar confusiones y sobrecargas

Crea visibilidad compartida: Mantén la transparencia en las metas, las tareas y el progreso mediante paneles o actualizaciones semanales

Incorpora la colaboración asíncrona: permite a los miembros del equipo colaborar a través de diferentes zonas horarias con reuniones grabadas, comentarios, documentos compartidos y herramientas de comunicación para el trabajo híbrido

Solicita comentarios con regularidad: Comprueba qué funciona y adapta los procesos en función de las aportaciones del equipo

Utiliza las herramientas colaborativas de forma eficaz: Aprovecha los documentos compartidos, las pizarras y las herramientas de gestión de proyectos para mantener a todo el mundo en sintonía

2. Robin (La mejor opción para la gestión de espacios de oficina híbridos)

vía Robin

Los informes indican que la ocupación general de las oficinas se ha duplicado, pasando del 30 % al 60 %. En entornos de trabajo híbrido, esto plantea retos como el seguimiento del número de empleados que regresan al trabajo y la cantidad de espacio de oficina necesario.

Robin es un software de gestión de espacios de trabajo híbridos diseñado específicamente para oficinas flexibles. Su función más destacada es el análisis del espacio de trabajo, que proporciona a los equipos información en tiempo real sobre el uso del espacio, para que puedan tomar decisiones más acertadas sobre la disponibilidad de puestos de trabajo, la asignación de salas de reuniones y la planificación del espacio a largo plazo.

La plataforma también te permite recopilar y analizar los comentarios de los empleados para mejorar la eficacia del modelo de trabajo híbrido.

Las mejores funciones de Robin

Reserva escritorios y salas de reuniones con antelación para evitar conflictos

Comprueba quién está en la oficina y planifica tu día en consecuencia

Utiliza mapas interactivos para encontrar personas, salas o puestos de trabajo disponibles

Conecta Microsoft Teams, Outlook y Google Workspace para gestionar la colaboración híbrida sin tener que cambiar de herramienta

Establece normas para la reserva de puestos de trabajo en función de equipos, días o zonas de la oficina

Realiza un seguimiento de las tendencias de asistencia para planear mejor y reducir el hacinamiento

Limitaciones de Robin

La reserva de salas a través de Outlook puede dar problemas

La edición de las plantas lleva bastante tiempo

Precios de Robin

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Robin

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Robin?

Una reseña de G2 dice:

Muy intuitivo de usar, lo que permite reservar espacios de oficina de forma sencilla y sin complicaciones. Nuestra empresa se ha trasladado recientemente a un espacio de oficinas de tipo «hoteling» que cuenta con un número limitado de despachos y salas de reuniones. Se integró la plataforma Robin para evitar reservas duplicadas y realizar un seguimiento del tráfico en la oficina. Las alertas por correo electrónico para el registro y la confirmación también son estupendas.

Muy intuitivo de usar, lo que permite reservar espacios de oficina de forma sencilla y sin complicaciones. Nuestra empresa se ha trasladado recientemente a un espacio de oficinas de tipo «hoteling» que cuenta con un límite de despachos y salas de reuniones. Se integró la plataforma Robin para evitar reservas duplicadas y realizar el seguimiento del tráfico en la oficina. Las alertas por correo electrónico para el registro y la confirmación también son estupendas.

3. Cisco Webex (Ideal para la gestión de reuniones)

a través de Cisco Webex

Cisco Webex es una plataforma que optimiza las reuniones híbridas. Gracias a la eliminación de ruido y al reconocimiento de gestos, las interacciones virtuales resultan más humanas e inclusivas. El asistente de IA integrado ofrece traducciones en tiempo real y resúmenes de las conversaciones, e incluso puede redactar mensajes.

Funciones como las salas de debate, las encuestas y las sesiones de preguntas y respuestas moderadas ayudan a que las reuniones sean estructuradas y atractivas. Además, Webex ofrece compatibilidad para enviar mensajes, realizar llamadas y realizar el uso compartido de archivos en una única plataforma.

Las mejores funciones de Cisco Webex

Haz que las reuniones virtuales sean más interactivas con salas de debate, encuestas en directo y mucho más

Envía mensajes, realiza llamadas y realiza el uso compartido de archivos en una sola plataforma para agilizar la comunicación

Intégralo con Microsoft Teams, Google Workspace y herramientas de calendario para mantenerte sincronizado

Protege tus herramientas de teletrabajo con funciones de seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial

Realiza un seguimiento de las estadísticas de las reuniones y gestiona los dispositivos con controles de TI integrados

Limitaciones de Cisco Webex

La herramienta de gestión del trabajo híbrido tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Personalización limitada de los elementos de la interfaz en comparación con la competencia

Precios de Cisco Webex

Free

Webex Meet: 14,50 $ al mes por usuario

Webex Suite: 25 $ al mes por usuario

Webex Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cisco Webex

G2: 4,3/5 (más de 20 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 7000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cisco Webex?

Una reseña de G2 decía:

Lo que más me gusta de Webex Suite es que tiene todo lo que necesito. Las reuniones, los mensajes y las llamadas están todas en un mismo lugar. La calidad de vídeo y audio es excelente, y funciones como la cancelación de ruido y la traducción en tiempo real marcan realmente la diferencia, sobre todo en reuniones concurridas o internacionales. También me gusta que funcione bien con herramientas que ya utilizo, como Google Workspace o Microsoft 365, lo que hace que todo sea más fácil y eficiente.

Lo que más me gusta de Webex Suite es que tiene todo lo que necesito. Las reuniones, los mensajes y las llamadas están todas en un mismo lugar. La calidad de vídeo y audio es excelente, y funciones como la cancelación de ruido y la traducción en tiempo real marcan realmente la diferencia, sobre todo en reuniones concurridas o internacionales. También me gusta que funcione bien con herramientas que ya utilizo, como Google Workspace o Microsoft 365, lo que hace que todo sea más fácil y eficiente.

4. OfficeRnD Hybrid (Ideal para optimizar y personalizar el espacio de oficina)

vía OfficeRnD Hybrid

Aproximadamente el 49 % de todos los espacios de trabajo están infrautilizados, con una utilización media de menos de una hora al día. OfficeRnD puede optimizar el uso y el uso compartido del espacio de tu oficina, garantizando que tus equipos híbridos dispongan de todo lo necesario para celebrar reuniones eficaces.

Puedes establecer reglas de reserva inteligentes que simplifican la gestión de horarios y la hacen más relajada. Y cuando hay mucho trabajo, los responsables de oficina y los administradores pueden intervenir para reservar espacios en nombre de otros, asegurándose de que todos dispongan de la sala adecuada en el momento oportuno.

Las mejores funciones de OfficeRnD Hybrid

Analiza las tendencias de ocupación con las herramientas de análisis del lugar de trabajo integradas

Se integra con Microsoft Teams, Google Workspace y Slack

Reserva escritorios y salas desde el móvil para acceder fácilmente desde cualquier lugar

Crea portales para empleados con la imagen de tu marca para ofrecer una experiencia coherente

Gestiona las visitas con herramientas de registro y seguimiento de accesos

Establece horarios y permisos de trabajo híbrido que se ajusten a las políticas de la empresa

Limitaciones de OfficeRnD Hybrid

Esta plataforma puede resultar bastante cara para las empresas emergentes con un presupuesto con un límite

La navegación por la plataforma no es muy intuitiva para los usuarios

Precios de OfficeRnD Hybrid

Precio: Desde 265 $ al mes

Grow: Desde 532 $ al mes

Scale: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OfficeRnD

G2: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OfficeRnD Hybrid?

Una reseña de G2 decía:

La personalización nos permite ajustar los productos y la imagen de marca según las necesidades de nuestra empresa. El soporte técnico es rápido y eficaz, y además la plataforma sigue mejorando y optimizándose de forma rentable para nuestro negocio.

La personalización nos permite realizar los ajustes necesarios para configurar los productos y la imagen de marca según las necesidades de nuestra empresa. La compatibilidad con la asistencia técnica es rápida y eficaz, y además la plataforma sigue mejorando y optimizándose de forma rentable para nuestro negocio.

🧠 Dato curioso: Los trabajadores a distancia a tiempo completo generan menos del 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con quienes se desplazan a la oficina.

5. Miro (Ideal para sesiones de brainstorming colaborativas entre equipos remotos e híbridos)

vía Miro

El trabajo híbrido y de teletrabajo ofrece flexibilidad y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, pero también puede hacer que los equipos se sientan desconectados. De hecho, el 45 % de los empleados que trabajan a distancia y en modo híbrido afirman que es más difícil colaborar y conectar que en una oficina tradicional.

Miro ayuda a salvar esa brecha con una plataforma de colaboración visual diseñada para equipos híbridos. El lienzo digital compartido de la herramienta ofrece compatibilidad con el trabajo en equipo tanto en tiempo real como asíncrono, lo que hace que la lluvia de ideas, la planificación y la creación resulten naturales.

Con herramientas como notas adhesivas, diagramas, votaciones y plantillas de planes de comunicación, Miro convierte las aportaciones dispersas en acciones estructuradas. La IA de Miro agiliza el trabajo al transformar ideas preliminares en resultados pulidos.

Las mejores funciones de Miro

Incorpora tableros en documentos, wikis o presentaciones

Realiza un seguimiento de los cambios con cursores en tiempo real y el historial de actividad

Presenta tus ideas utilizando el modo de presentación de Miro para realizar recorridos estructurados

Accede a los tableros desde el escritorio, la tableta o los dispositivos móviles

Colaboración segura con SSO, controles de acceso y permisos de administrador

Limitaciones de Miro

El rendimiento puede verse ralentizado en tableros grandes con muchos colaboradores activos

El plan Free limita el número de tableros y no incluye acceso a funciones avanzadas

Precios de Miro

Free

Starter: 8 $ al mes por usuario

Empresas: 16 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (más de 8100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Miro?

Una reseña de G2 dice:

La experiencia colaborativa es el estándar del sector. Especialmente para el uso compartido y la revisión de animaciones, es muy fácil alinear las imágenes fijas del guion gráfico, pero también subir pequeñas vistas previas en formato GIF de una secuencia completa. Por desgracia, no hay forma de subir archivos .mp4 completos. Lo cual haría aún más increíble poder revisar animaciones allí con un equipo grande y recibir comentarios al instante

La experiencia colaborativa es el estándar del sector.

Especialmente para el uso compartido y la revisión de animaciones, es muy fácil alinear las imágenes fijas del guion gráfico, pero también subir pequeñas vistas previas en formato GIF de una secuencia completa.

Por desgracia, no hay forma de subir archivos .mp4 completos. Lo cual haría aún más increíble poder revisar animaciones allí con un equipo grande y recibir comentarios al instante

📮 ClickUp Insight: El 48 % de los empleados afirma que el trabajo híbrido es lo mejor para conciliar la vida laboral y personal. Sin embargo, dado que el 50 % sigue trabajando principalmente en la oficina, mantenerse coordinados entre las distintas ubicaciones puede suponer un reto. Pero ClickUp está diseñado para todo tipo de equipos: remotos, híbridos, asíncronos y todo lo que hay entre medias. Con ClickUp Chat y los comentarios asignados, los equipos pueden compartir rápidamente novedades, dar feedback y convertir las conversaciones en acciones sin necesidad de reuniones interminables. Colabora en tiempo real a través de ClickUp Docs y ClickUp Whiteboards, asigna tareas directamente desde los comentarios y mantén a todo el mundo al tanto de lo que ocurre, independientemente de dónde trabajen. 💫 Resultados reales: STANLEY Seguridad experimentó un aumento del 80 % en la satisfacción con el trabajo en equipo gracias a las herramientas de colaboración integradas de ClickUp.

6. Flowlu (Ideal para la gestión de proyectos colaborativos a pequeña escala)

vía Flowlu

Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a tener que manejar 15 o más herramientas, ya que se pierde un tiempo valioso gestionando un conjunto de herramientas complejo en lugar de dedicarse a las tareas reales.

Flowlu aborda este problema con una plataforma de colaboración híbrida que combina gestión de proyectos, CRM, facturación, intercambio de conocimientos y comunicación, todo en un mismo lugar.

Los equipos pueden realizar el seguimiento de las tareas mediante tableros Kanban, diagramas de Gantt y registros de tiempo, al tiempo que supervisan las cargas de trabajo y los plazos. Puedes crear bases de conocimientos internas, automatizar flujos de trabajo y gestionar operaciones comerciales a través de procesos de ventas personalizables.

Además de ayudarte a gestionar equipos híbridos, este software también te permite crear facturas, gestionar las finanzas y realizar la elaboración de informes, con integraciones que se adaptan a la perfección a tu infraestructura tecnológica actual.

Las mejores funciones de Flowlu

Gestiona proyectos con tableros Kanban, diagramas de Gantt y automatización de tareas

Realiza un seguimiento del tiempo, los plazos y las cargas de trabajo para reforzar el liderazgo del equipo

Crea bases de conocimientos internas para centralizar la información y reducir la confusión

Gestiona clientes potenciales, operaciones y relaciones con los clientes con herramientas de CRM integradas

Envía facturas profesionales y realiza el seguimiento de los pagos con herramientas financieras integradas

Limitaciones de Flowlu

Puede que no sea ideal para la gestión de proyectos técnicos complejos y a gran escala

La interfaz de usuario es funcional, pero menos atractiva visualmente que algunas alternativas

Precios de Flowlu

Free

Equipo: 49 $ al mes por equipo

Business: 99 $ al mes por equipo

Professional: 199 $ al mes por equipo

Enterprise: 329 $ al mes por equipo

Valoraciones y opiniones sobre Flowlu

G2: 4,7/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flowlu?

Una reseña de G2 dice:

El software todo en uno para la gestión de proyectos y tareas. Cada función tiene una API independiente. Esto facilita mucho la integración con otro software. Fácil de usar. Su soporte al cliente también es excelente. La compatibilidad con CRM también es buena.

El software todo en uno para la gestión de proyectos y tareas. Cada función tiene una API independiente. Esto facilita mucho la integración con otro software. Fácil de usar. Su soporte al cliente también es excelente. La compatibilidad con CRM también es buena.

📖 Lee también: Consejos para la oficina en casa que te ayudarán a aumentar la productividad del teletrabajo

7. WorkInSync (Ideal para la gestión del espacio de oficinas en la corporación)

vía WorkInSync

Coordinar el uso de las salas de reuniones en oficinas grandes y con múltiples ubicaciones puede ser todo un reto, especialmente en un modelo de trabajo híbrido. WorkInSync optimiza las operaciones en el lugar de trabajo con una plataforma centralizada diseñada para equipos distribuidos y horarios variables.

Simplifica la reserva de salas y escritorios, la planificación de horarios de los empleados y ofrece información sobre la disponibilidad en tiempo real a través de un único panel de control unificado. Las reglas de reserva inteligentes, los planos interactivos y el acceso móvil ayudan a evitar conflictos y ausencias.

Con funciones como registros sin contacto y análisis detallados del lugar de trabajo, WorkInSync te ayuda a optimizar el espacio y mejorar la experiencia de los empleados. Además, ofrece compatibilidad con decisiones más inteligentes y basadas en datos en todo tu entorno de trabajo híbrido.

Las mejores funciones de WorkInSync

Consulta la vista de la disponibilidad en tiempo real para evitar conflictos de horarios

Establece reglas de reserva inteligentes para gestionar la capacidad y evitar reservas duplicadas

Utiliza planos interactivos para la ubicación y reserva de espacios

Planifica los días de oficina y sincronízalos con los calendarios del equipo

Realiza un seguimiento de las tendencias de asistencia para planear el uso del espacio de forma más eficaz

Limitaciones de WorkInSync

La configuración inicial puede resultar compleja, especialmente a la hora de configurar planos de planta y políticas de reserva

Carece de herramientas de colaboración integradas, por lo que requiere plataformas independientes para los mensajes y las reuniones

Precios de WorkInSync

Estándar: 3 $ al mes por usuario (facturación trimestral)

Professional: 4,50 $ al mes por usuario (facturación trimestral)

Enterprise: 6,75 $ al mes por usuario (facturación trimestral)

Valoraciones y reseñas de WorkInSync

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WorkInSync?

Una reseña de G2 dice:

La función de reserva de puestos de WorkInSync ha revolucionado la forma de trabajar de nuestro equipo. La opción de autoservicio nos permite reservar puestos cuando los necesitamos, sin tener que depender del personal administrativo. La posibilidad de reservar puestos directamente a través de la app móvil es increíblemente práctica. Me encanta poder ver el diseño del entorno de trabajo y encontrar a mis compañeros fácilmente

La función de reserva de puestos de WorkInSync ha revolucionado la forma de trabajar de nuestro equipo. La opción de autoservicio nos permite reservar puestos cuando los necesitamos, sin tener que depender del personal administrativo. La posibilidad de reservar puestos directamente a través de la app móvil es increíblemente práctica. Me encanta poder ver el diseño del entorno de trabajo y encontrar a mis compañeros fácilmente

👀 ¿Sabías que...? Tres de cada cuatro empleados afirman haber sufrido retrasos y pérdidas de tiempo debido a problemas técnicos al iniciar las reuniones.

8. Pult (La mejor opción para la planificación del trabajo híbrido)

vía Pult

Si tu equipo tiene que hacer malabarismos con los días de oficina, las reservas de puestos de trabajo y la coordinación de las salas de reuniones, Pult puede ayudarte a poner orden en el caos. Ofrece una forma centralizada de gestionar los horarios híbridos con visibilidad en tiempo real de quién viene, cuándo y dónde.

Tanto si trabajas en un modelo híbrido, a distancia o algo intermedio, Pult hace que la coordinación en la oficina sea más fácil y predecible.

Las mejores funciones de Pult

Planifica horarios híbridos y crea una rutina de oficina coherente

Reserva salas y puestos de trabajo utilizando planos de planta en tiempo real

Automatiza los registros de entrada con el seguimiento de asistencia basado en Wi-Fi

Establece reglas de reserva inteligentes para gestionar el espacio de forma eficaz

Realiza un seguimiento de la ocupación y el uso del espacio con análisis detallados

Limitaciones de Pult

Depende de una adopción sistemática por parte de todo el equipo para ofrecer todo su valor

La configuración del plano de la planta puede requerir una introducción manual de datos o la ayuda del equipo de soporte de Pult para garantizar la precisión.

Precios de Pult

Starter: 2,20 $ al mes por usuario

Growth: Precios personalizados

Empresas: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Precios en euros convertidos a dólares estadounidenses*

Valoraciones y reseñas de Pult

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pult?

Un usuario de G2 dice:

Pult es inteligente y sencillo. Resuelve exactamente nuestro problema: ¿quién va a venir a la oficina y sigue teniendo un escritorio para trabajar? La configuración es fácil, a los compañeros les encanta y el soporte es bueno!

Pult es inteligente y sencillo. Resuelve exactamente nuestro problema: ¿quién va a venir a la oficina y sigue teniendo un escritorio para trabajar? La configuración es fácil, a los compañeros les encanta y el Soporte es bueno!

9. Collabora Online (Ideal para la edición de documentos con equipos híbridos)

a través de Collabora Online

Las herramientas estándar de edición de documentos pueden dificultar la colaboración, especialmente para equipos híbridos que se enfrentan a archivos dispersos y problemas de versiones. Collabora Online ofrece una suite ofimática basada en navegador para la edición en tiempo real de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Tiene soporte para los formatos de Microsoft Office y incluye funciones como comentarios en línea, cursores en tiempo real, historial de versiones y permisos de edición.

Los equipos pueden alojarlo en sus propios servidores o utilizar una configuración en la nube, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes dan prioridad a la flexibilidad del código abierto y a un mayor control sobre sus datos.

Las mejores funciones de Collabora Online

Realiza un seguimiento de los cambios de todos los usuarios y revisa el historial detallado de versiones

Protege el contenido con permisos de nivel de corporación y cifrado de extremo a extremo

Colabora en documentos sin necesidad de instalar software adicional en tu escritorio

Personaliza la interfaz y las funciones de manera personalizada para adaptarlas a las necesidades específicas de tu organización gracias a la flexibilidad del código abierto

Limitaciones de Collabora Online

La interfaz de usuario puede parecer anticuada en comparación con las plataformas más recientes

La conversión de archivos entre formatos puede provocar a veces inconsistencias en el diseño o el formato

Precios de Collabora Online

Collabora Online Development Edition: Gratuito/a

Collabora Online for Empresa: 2,03 $ al mes por usuario

Collabora Online for Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Collabora Online

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

🧠 Dato curioso: Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, confía ciegamente en el poder de una sala de reuniones helada para aumentar la productividad, por lo que mantiene el termostato a unos frescos 15 °C (59 °F).

10. Zulip (Ideal para conversaciones en hilos organizadas por temas)

vía Zulip

Cambiar de herramienta y buscar actualizaciones puede llevar mucho tiempo y restar concentración, especialmente para los equipos híbridos que gestionan conversaciones que se solapan. De hecho, los empleados dedican el 61 % de su tiempo a actualizar, buscar y gestionar información en sistemas dispersos.

Zulip ofrece una plataforma de chat para equipos de código abierto que combina la mensajería en tiempo real con hilos de conversación al estilo del correo electrónico, lo que facilita seguir las conversaciones sin perder el contexto.

Esta herramienta de comunicación para el trabajo híbrido resulta especialmente útil cuando hay varios temas activos a la vez, ya que permite a los miembros del equipo mantenerse organizados y responder cuando les resulte más conveniente. Con una opción de autoalojamiento, Zulip también ofrece a las organizaciones un mayor control sobre sus datos y su comunicación interna, lo que la convierte en una opción muy acertada para una colaboración híbrida estructurada.

Las mejores funciones de Zulip

Organiza las conversaciones con hilos temáticos para una comunicación más clara

Proporciona soporte para la colaboración asincrónica permitiendo responder a temas específicos en cualquier momento

Mantente al tanto de las conversaciones sin el desorden de los interminables historiales de chat

Intégralo con más de 100 herramientas como GitHub, Jira y Zapier para disfrutar de flujos de trabajo fluidos

Elige entre el alojamiento local para un control total de los datos o Zulip Cloud para mayor comodidad

Limitaciones de Zulip

Es posible que los usuarios acostumbrados a los diseños de chat tradicionales tarden un tiempo en adaptarse al modelo de conversación en hilos.

La interfaz parece anticuada en comparación con herramientas más modernas como Slack o Microsoft Teams

Precios de Zulip

Zulip Cloud Free

Zulip Nube Standard: 8 $ al mes por usuario

Zulip Nube Plus: 12 $ al mes por usuario

Zulip autohospedado Free

Zulip Self-hosted Básico: 3,50 $ al mes por usuario

Zulip Self-hosted Empresa: 8 $ al mes por usuario

Zulip Self-hosted Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zulip

G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zulip?

Un usuario de G2 escribe:

Los canales y los hilos de conversación son muy útiles para organizar las distintas conversaciones. La interfaz web y de escritorio es agradable e intuitiva. El soporte y la documentación son muy eficaces.

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