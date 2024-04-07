Miro vs. Jamboard: ¿qué software de pizarra es mejor en 2025?

Acérquense, amigos, al enfrentamiento más emocionante de 2023: Miro contra Jamboard: ¡el duelo de pizarras digitales! En esta esquina, tenemos a Miro, el maestro repleto de funciones que destaca en la colaboración. Y en la esquina opuesta, Jamboard, el prodigio optimizado de Google Workspace, que destaca por su simplicidad y facilidad de uso.

Es evidente que ambas herramientas son plataformas de pizarra que dominan el mercado. Vamos a analizarlas para ayudarte a decidir si vale la pena invertir en ellas.

Juntos, exploraremos el panorama del software de pizarra digital, comparando cada uno de sus detalles para coronar al campeón definitivo de 2023. Incluiremos un desglose de todo lo que estas dos herramientas aportan en cuanto a funciones y precios. Así que, ¡prepárate y que comience la gran batalla de las pizarras digitales!

¿Qué es Miro?

Miro es una versátil herramienta de pizarra online que facilita la colaboración en tiempo real, la lluvia de ideas y la gestión visual de proyectos para equipos remotos. Con su amplia gama de funciones y herramientas, la plataforma tiene como objetivo agilizar el proceso creativo, facilitando el trabajo conjunto de equipos distribuidos.

Esta herramienta permite a los miembros del equipo realizar un uso compartido de sugerencias y desarrollar soluciones innovadoras, independientemente de su ubicación física. Miro ofrece una interfaz intuitiva para sus usuarios finales.

Su software cuenta con pizarras blancas en línea que se pueden utilizar para tareas como la planificación de sprints, el pensamiento de diseño, los flujos de trabajo ágiles y mucho más. Ofrecen una amplia gama de plantillas prediseñadas, objetos personalizables y potentes integraciones con herramientas de productividad populares como ClickUp.

En definitiva, Miro ayuda a los equipos a colaborar de forma eficiente en proyectos, realizar el uso compartido de opiniones y visualizar conceptos complejos, todo ello en una única plataforma.

Funciones de Miro

En esta sección, analizaremos más detenidamente las funciones de Miro para comprender mejor sus capacidades.

1. Lienzo infinito de Canva

El único límite para tu creación de pizarras es tu imaginación, gracias al lienzo infinito de Miro.

Explora un entorno de trabajo prácticamente ilimitado en el que podrás crear, organizar y visualizar tus planes, ideas y conceptos sin estar limitado por el espacio físico de la pizarra. Los usuarios pueden ampliar y reducir el lienzo para centrarse en detalles específicos u obtener una vista panorámica de todas las pizarras editables, lo que permite una colaboración y una lluvia de ideas fluidas.

2. Plantillas prediseñadas

Miro ofrece una variada colección de plantillas prediseñadas adaptadas a diferentes casos de uso empresarial. Estas plantillas cubren un amplio intervalo de escenarios, incluyendo la planificación de proyectos, el mapeo de historias de clientes, el análisis DAFO y mucho más. Al aprovechar estas plantillas, los equipos pueden poner en marcha rápidamente sus proyectos y beneficiarse de las buenas prácticas y los marcos de trabajo probados.

Con la función de colaboración en tiempo real de Miro, varios usuarios pueden trabajar juntos en un tablero simultáneamente. Los cambios realizados por un miembro del equipo se reflejan instantáneamente en todos los demás, lo que garantiza que todos estén siempre al día. Esto fomenta un entorno altamente interactivo y productivo en el que se pueden compartir, perfeccionar y debatir ideas en tiempo real, independientemente de la ubicación o los dispositivos de los miembros del equipo.

Los usuarios pueden dejar comentarios sobre elementos específicos dentro de un tablero, realizar menciones o etiquetar a miembros del equipo para llamar su atención sobre un punto concreto y crear hilos de conversación para mantener las discusiones organizadas. Esta función fomenta la comunicación eficiente, promueve la colaboración y garantiza que las ideas o sugerencias importantes no se pierdan entre el contenido del tablero.

Miro ofrece un completo conjunto de herramientas de dibujo y escritura que permiten a los usuarios expresar sus ideas de forma visual. Estas herramientas incluyen varios bolígrafos, lápices, figuras y opciones de texto, lo que proporciona flexibilidad a la hora de presentar la información. Ya sea para esbozar conceptos, anotar imágenes o crear diagramas, estas herramientas permiten a los usuarios dar rienda suelta a su creatividad y comunicar eficazmente sus ideas.

6. Objetos personalizables

Añade y personaliza objetos como notas adhesivas, imágenes e iconos para mejorar el atractivo visual de tus tableros y transmitir tus metas de forma eficaz. Esta capacidad de personalización permite una experiencia más personalizada y atractiva mientras se trabaja en proyectos colaborativos.

La integración de Miro con populares herramientas de productividad y colaboración, como ClickUp, Slack y Google Workspace, mejora el flujo de trabajo general y la conectividad entre diferentes plataformas. Estas integraciones permiten un intercambio de información fluido, la sincronización de datos y la gestión de tareas entre Miro y otras herramientas. Al consolidar sus procesos de trabajo, los equipos optimizan sus flujos de trabajo, eliminan tareas redundantes y fomentan un entorno de trabajo más cohesionado y productivo.

8. Modo de presentación

Muestra tus tableros en un formato similar a una presentación de diapositivas. Los usuarios pueden navegar por el contenido del tablero de forma sistemática, resaltando los puntos clave y garantizando una presentación coherente y visualmente atractiva que comunique eficazmente sus ideas.

Miro proporciona a los administradores controles de acceso granulares y ajustes de permisos, lo que les permite definir diferentes niveles de acceso para los miembros del equipo. Esta función garantiza la seguridad de la información sensible o confidencial y su accesibilidad solo para las personas autorizadas.

10. Modo sin conexión

Disfruta de controles de acceso granulares y ajustes de permisos, para que puedas definir diferentes niveles de acceso para los miembros del equipo. Esta función garantiza que la información sensible o confidencial permanezca segura y solo sea accesible para las personas autorizadas. Al asignar los permisos adecuados, los administradores pueden mantener la privacidad de los datos, evitar modificaciones no autorizadas y regular el entorno colaborativo en general.

11. Función de lapso de tiempo

Realiza un seguimiento de la evolución de tus tableros a lo largo del tiempo. Al visualizar los cambios realizados en el tablero y cómo han progresado los objetivos, los equipos pueden obtener información valiosa sobre sus procesos de ideación y toma de decisiones. Esta función facilita la reflexión, el análisis y la mejora continua al proporcionar una perspectiva histórica sobre el desarrollo del tablero.

Guarda tus tableros en diferentes formatos, como PDF, imagen o CSV. Esta versatilidad en la exportación permite un uso compartido fácil de los proyectos terminados con las partes interesadas, su archivado para futuras consultas o su integración con otras herramientas y plataformas. Los usuarios pueden elegir el formato de exportación que mejor se adapte a sus necesidades, lo que garantiza que se pueda acceder a su trabajo y utilizarlo más allá del entorno de Miro.

Precios de Miro

Gratis : 0 $ al mes por usuario

Starter: 8 $ al mes por usuario.

Empresas: 16 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con Miro para conocer los precios.

¿Qué es Google Jamboard?

Jamboard es un software de pizarra digital gratuito desarrollado por Google que ofrece una integración perfecta con las aplicaciones del ecosistema Google Workspace. De este modo, los equipos pueden acceder fácilmente y optimizar su trabajo con herramientas como Google Drive, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google.

El objetivo principal de esta alternativa a Miro es facilitar sesiones colaborativas visuales eficientes y atractivas. Diseñado para mejorar la colaboración y la creatividad en tiempo real, Jamboard proporciona un lienzo interactivo para que equipos remotos y presenciales realicen un uso compartido de ideas.

Funciones de Jamboard

Las funciones de Jamboard te permiten expresar y visualizar tus planes de forma eficaz. Veamos algunos de sus aspectos más destacados.

Jamboard ofrece a los equipos un lienzo interactivo e intuitivo que es limpio, sencillo y fácil de usar. Este lienzo sirve como un espacio colaborativo donde los miembros del equipo pueden reunirse, crear y compartir ideas en tiempo real, lo que fomenta una experiencia de colaboración fluida y atractiva.

Con las herramientas de dibujo y escritura de Jamboard, los usuarios pueden dar rienda suelta a su creatividad y expresar sus metas de forma eficaz. Ya sea con bolígrafos, rotuladores o marcadores, los miembros del equipo pueden comunicar visualmente sus intenciones, crear bocetos e ilustrar conceptos, mejorando la claridad y el impacto de sus ideas en el lienzo digital.

Notas adhesivas

Toda la diversión de una sesión de brainstorming presencial, sin tener que limpiar nada gracias a la función Sticky Notes de Google Jamboard.

La función de notas adhesivas virtuales de Jamboard permite a los usuarios anotar fácilmente ideas, dejar comentarios o aportar opiniones en el tablero. Estas notas adhesivas sirven como marcadores digitales para información rápida y concisa, lo que fomenta la colaboración y permite capturar ideas importantes sin saturar el lienzo.

Incorpora elementos visuales para mejorar la comprensión y transmitir tus intenciones. Esta función permite a los equipos plasmar sus ideas con mayor claridad al integrar imágenes relevantes en su entorno de trabajo colaborativo.

Integración con Google Workspace

Jamboard se integra a la perfección con Google Drive, Documentos de Google y Hojas de cálculo de Google, lo que permite a los equipos optimizar los flujos de trabajo y realizar el uso compartido de archivos de manera eficiente. Esta integración garantiza una experiencia de entorno de trabajo cohesionado y unificado, lo que permite un acceso fluido a documentos, datos y herramientas colaborativas relevantes dentro del ecosistema de Google Workspace.

Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en un tablero. Los cambios realizados por cualquier participante son visibles al instante para todos los demás, lo que fomenta la participación activa y promueve la productividad en el equipo. Esta función de colaboración en tiempo real permite a los miembros del equipo trabajar juntos, aportar ideas y repetir conceptos en un entorno dinámico y sincronizado.

Controles de acceso

Para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos, Jamboard ofrece opciones de control de acceso. Los usuarios pueden establecer permisos de acceso y determinar quién puede ver o editar las pizarras privadas. Esta función permite a los equipos controlar el acceso a su espacio colaborativo, proteger la información confidencial y mantener la confidencialidad en función de sus requisitos específicos.

El software Jamboard es compatible con varios dispositivos, incluyendo tabletas, teléfonos inteligentes y hardware Jamboard dedicado. Esta compatibilidad se adapta a las diferentes preferencias de los usuarios y a la disponibilidad de dispositivos, lo que permite a los equipos colaborar sin problemas independientemente del dispositivo que elijan utilizar.

Autoguardado

Los equipos pueden trabajar con confianza en sus ideas, sabiendo que su progreso se guarda continuamente y se puede recuperar fácilmente, lo que les proporciona tranquilidad y elimina el riesgo de pérdida accidental de datos.

Opciones de exportación

Jamboard te permite exportar tus creaciones como archivos PDF o imágenes, lo que facilita el uso compartido de los proyectos terminados o su archivado para consultarlos en el futuro.

Precios de Jamboard

La aplicación de escritorio basada en web y la aplicación Jamboard son gratuitas con una cuenta de Google.

¡Prueba estas alternativas a Jamboard!

Jamboard vs Miro: ¿quién gana la batalla de las pizarras digitales?

Aunque ambas plataformas cuentan con numerosas herramientas y funciones para facilitar la lluvia de ideas en equipo, satisfacen necesidades y preferencias diferentes.

La diferencia entre Miro y Jamboard radica en su enfoque y sus capacidades de integración. Miro ofrece funciones más completas y más integraciones con diversas herramientas de productividad. Esto lo convierte en una solución versátil para equipos que buscan una plataforma de colaboración todo en uno.

Por otro lado, la principal ventaja de Jamboard reside en su perfecta integración con el ecosistema de Google Workspace. Para las organizaciones que dependen en gran medida de G Suite, es la opción ideal.

En última instancia, el ganador entre Miro y Jamboard depende de las necesidades y preferencias específicas de tu equipo. Ambas plataformas ofrecen funciones valiosas para fomentar la colaboración y la creatividad, y elegir la adecuada dependerá de los requisitos y flujos de trabajo específicos de tu organización.

Así que, comparemos sus funciones comunes.

Lienzo interactivo de Canva

Tanto Miro como Jamboard ofrecen un lienzo interactivo para que los miembros del equipo se conecten y encuentren soluciones a sus problemas más urgentes. El lienzo de Miro es infinito, lo que te permite trabajar sin limitaciones de espacio, mientras que el lienzo de Jamboard consta de un número fijo de marcos.

Tanto Miro como Jamboard ofrecen diversas herramientas de dibujo y escritura. Sin embargo, Miro ofrece más opciones de personalización en cuanto a colores y tamaños de herramientas en comparación con Jamboard.

Inserción de imágenes

Miro y Jamboard te permiten insertar imágenes en sus tableros. Miro ofrece más opciones de manipulación y redimensionamiento de imágenes, mientras que Jamboard se centra en la simplicidad y la facilidad de uso.

Integraciones

Miro ofrece numerosas integraciones con aplicaciones de productividad y herramientas de colaboración populares, como Slack. La principal ventaja de Jamboard en cuanto a integración radica en su perfecta compatibilidad con el ecosistema de Google Workspace.

Colaboración en tiempo real

Miro y Jamboard tienen compatibilidad con el chat y la colaboración en tiempo real, lo que permite a los miembros trabajar simultáneamente en un tablero con chat en vivo y actualizaciones.

Controles de acceso y permisos

Miro ofrece un control de acceso y ajustes de permisos más detallados en comparación con Jamboard. Esto permite a los administradores de Miro gestionar mejor el acceso de los miembros del equipo y garantizar la privacidad de los datos.

Compatibilidad con dispositivos

Ambas plataformas son compatibles con múltiples dispositivos, incluyendo ordenadores de escritorio basados en web, tabletas, iOS, móviles iPhone, dispositivos móviles Android, ordenadores de escritorio Windows, ordenadores de escritorio Linux, móviles Linux, móviles, ordenadores de escritorio Mac y hardware dedicado. Sin embargo, Jamboard está diseñado específicamente para funcionar con el hardware de Google.

Opciones de autoguardado y exportación

Tanto Miro como Jamboard ofrecen la función de autoguardado y la posibilidad de exportar tableros como archivos PDF o imágenes para facilitar su uso compartido y archivo.

Es difícil declarar un ganador definitivo entre Jamboard y Miro, ya que la elección correcta depende de los requisitos y preferencias únicos de cada equipo.

Sin embargo, si tenemos en cuenta la versatilidad y la riqueza de funciones, Miro se perfila como el competidor más fuerte. Con su amplio conjunto de nuevas funciones, plantillas personalizables y una amplia gama de integraciones, Miro se adapta a diversos casos de uso y da cabida a equipos de distintos tamaños y complejidades.

Aun así, Jamboard sigue siendo una excelente opción para aquellos que priorizan la simplicidad, la facilidad de uso y la integración perfecta con el entorno de trabajo de Google.

Jamboard vs Miro en Reddit

Hemos acudido a Reddit para ver qué opinan los usuarios sobre Jamboard y Miro. Cuando se les preguntó cuál era su experiencia con Jamboard y Miro como herramientas de colaboración, un usuario de Reddit respondió:

«Estoy bastante contento. Es bastante [similar] a otros como Mural, pero [tiene] más funciones que Google Jamboard».

Sin embargo, no todo son elogios para Miro. Otros usuarios de Reddit señalan que Miro aún carece de algunas funciones que les gustaría que tuviera. Estas son algunas opiniones de los usuarios:

«Tengo varias automatizaciones configuradas en Zapier que crean tableros cuando se cumple una condición. Me gustaría poder a) eliminar tableros cuando se cumple la condición o b) archivar tableros cuando se cumple la condición […] Una automatización configura un nuevo tablero para cada proyecto. Tengo docenas en mi equipo, cada uno con docenas de proyectos, y después de un tiempo he acumulado miles de tableros».

«No sé qué harán los demás, pero lo primero que hago con casi cualquier tablero es añadir un cuadrado enorme, cambiar el color a gris oscuro/negro, bloquearlo, enviarlo al fondo y luego dibujar encima. De hecho, cancelé mi primera suscripción porque no tenía modo oscuro y solo volví por la extensibilidad de Miro. Si aparece otra alternativa que tenga modo oscuro, trasladaré a todo mi equipo a ella al instante y sin dudarlo».

Por otro lado, los usuarios tenían opiniones tanto positivas como negativas sobre Google Jamboard. A un usuario le gustaba la simplicidad de Jamboard:

«Yo uso mucho Google Jamboard. No es nada del otro mundo, pero es gratuito, colaborativo, fácil de aprender y versátil. Puedes dibujar, subir imágenes, mover figuras, texto y post-its, todo organizado en tres capas».

Aunque algunos se quejaron de que la pizarra digital de firma de Google va a la zaga de sus competidores:

«Al igual que muchos productos de Google, el Jamboard actual parece una idea abandonada que existe solo para marcar una casilla en una lista de funciones. Esta debería ser la función más destacada y creo que es la dirección hacia la que se dirigen todas las ofertas para el lugar de trabajo».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Miro y Jamboard en reuniones.

Aunque Miro y Google Jamboard tienen sus momentos de gloria, es posible que usted desee un bufé libre más versátil de funciones de productividad. Le presentamos ClickUp, la navaja suiza de las herramientas de colaboración y gestión de proyectos en pizarra digital que hará que su equipo se pregunte cómo han podido vivir sin ella hasta ahora.

Da rienda suelta a tu Picasso interior con las pizarras.

Arrastra y suelta tareas fácilmente, conecta flujos de trabajo y visualiza tu proyecto con ClickUp Pizarra.

Canaliza la creatividad de tu equipo con ClickUp Whiteboards, un espacio para generar ideas, planificar y dar vida a tus ideas más descabelladas. Al igual que Miro y Jamboard, ClickUp Whiteboards incluye herramientas de dibujo y escritura, notas adhesivas y funciones para insertar imágenes.

¿La guinda del pastel? Enlaza tus pizarras directamente con las tareas y observa cómo la obra maestra de tu equipo se transforma en resultados tangibles.

Plantillas: tu plataforma de lanzamiento para la productividad

Automatiza tus tareas repetitivas con solo unos clics gracias a una de las cientos de plantillas de automatización de flujos de trabajo de ClickUp.

¿Por qué reinventar la rueda cuando ClickUp tiene un tesoro de plantillas esperando para impulsar la productividad de tu equipo? Tenemos la plantilla ClickUp Eisenhower Matrix, que te permitirá priorizar tareas como un profesional. O la plantilla ClickUp Creative and Design, que mantiene los proyectos y activos de diseño en perfecto estado.

Por ejemplo, ClickUp es una herramienta excelente para el servicio de atención al cliente o incluso para llamadas en directo con representantes para actualizar los mapas de recorrido del cliente mientras hablan con ellos. Utiliza nuestras plantillas personalizadas de recorrido del cliente como arma secreta para ahorrar tiempo y optimizar los flujos de trabajo.

Mapas mentales: desentraña la enredada red de ideas

Desarrolla ideas con el equipo dibujándolas en un mapa mental de forma libre con el modo en blanco de ClickUp.

Desentraña tus pensamientos y da rienda suelta a tus ideas con ClickUp mapas mentales. Estas creaciones visualmente impresionantes se integran a la perfección con las funciones de gestión de tareas de ClickUp. Ayudan a convertir las acrobacias mentales de tu equipo en una sinfonía de productividad bien orquestada.

Con los mapas mentales, puedes ejercitar tu creatividad, resolver problemas y planear proyectos con una delicadeza sin igual.

El ganador inesperado en la batalla real de las pizarras digitales: ClickUp.

En pocas palabras, ClickUp es el superhéroe de las alternativas de productividad, que acude al rescate con su plataforma todo en uno para la gestión de tareas, la colaboración y la realización de tareas.

Con su amplia gama de funciones, que incluyen pizarras, plantillas y mapas mentales, ClickUp permite a los equipos trabajar de forma eficiente y mantenerse organizados, lo que lo convierte en un digno competidor en el mundo de las herramientas de colaboración digital.

Regístrate en el plan Free Forever de ClickUp y empieza a usar la pizarra digital hoy mismo.