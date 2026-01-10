Hemos probado las 10 mejores herramientas de IA para gestores de producto en 2026

El crecimiento explosivo del sector de la IA ha conquistado a gran parte del mundo. Las herramientas que se han creado ya están revolucionando los sectores existentes, aumentando la eficiencia de los gestores de producto y prometiendo crear nuevas carreras profesionales de la nada. Pero con literalmente miles de herramientas disponibles, y más apareciendo cada semana, es difícil no sentirse abrumado.

Por eso hemos dedicado muchas horas a buscar las 10 herramientas de IA más eficaces que todo gestor de productos debería intentar implementar en su flujo de trabajo diario.

Hemos investigado y hemos encontrado las herramientas de IA para gestores de producto que puedes adoptar para aumentar tu productividad, comunicarte de forma más eficaz con tu equipo y lanzar mejores productos.

Tanto si estás trabajando para mejorar tu proceso de desarrollo de productos, redactando documentos de requisitos para una nueva función de producto o simplemente tratando de mejorar tus habilidades como gestor de productos, ¡estas herramientas te brindarán soporte y mejorarán tus procesos en cada paso del camino!

1. ClickUp: ideal para la gestión de proyectos, la colaboración en equipo y la productividad

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno diseñada para ayudar a personas y equipos de todos los tamaños y de diferentes sectores a optimizar su flujo de trabajo, mejorar la colaboración en equipo y aumentar la eficiencia general en el trabajo.

Lo que convierte a ClickUp en una de las mejores y con la mejor valoración entre las herramientas de gestión de productos del mercado es su personalización y sus funciones intuitivas para el desarrollo de productos, la planificación y mucho más.

Ofrece una plataforma totalmente personalizable junto con cientos de funciones avanzadas y plantillas para la planificación de productos, hojas de ruta de productos, lanzamientos de funciones de productos y otras plantillas esenciales para los equipos de producto. Este tipo de flexibilidad y recursos útiles permiten a cualquier equipo configurar ClickUp de la mejor manera posible para adaptarse a su complejo flujo de trabajo y a sus preferencias específicas.

Ahora bien, ¿qué papel desempeña ClickUp en este resumen de herramientas de IA?

Además de la completa lista de funciones de ClickUp, también incorpora funciones de IA y ofrece múltiples formas de automatizar tu trabajo, entre las que se incluyen:

Automatización de flujos de trabajo : ahorra un tiempo valioso : ahorra un tiempo valioso automatizando acciones rutinarias basadas en desencadenantes y condiciones específicas. Utiliza la automatización preconfigurada o crea la tuya propia para reducir los procesos manuales y acelerar tus flujos de trabajo y los procesos de desarrollo de productos.

Búsqueda inteligente/universal : la búsqueda universal aprende constantemente a conocerte mejor para ofrecerte resultados de búsqueda más personalizados y relevantes en un abrir y cerrar de ojos. Encuentra rápidamente cualquier archivo, ya sea en ClickUp, en una aplicación conectada o en tu unidad local, todo desde un solo lugar.

ClickUp AI: Redacta mejores textos, mejora tu escritura, resumir textos largos y mucho más con : Redacta mejores textos, mejora tu escritura, resumir textos largos y mucho más con ClickUp AI . Integrada en la plataforma ClickUp, ClickUp AI ofrece una experiencia específica diseñada para eliminar las conjeturas a la hora de aprovechar la IA en el trabajo en cualquier rol. Esta funcionalidad incluye más de 100 herramientas de IA optimizadas para cada rol y caso de uso, incluyendo a los gestores de producto y sus equipos. Ve ClickUp AI en acción aquí:

Vea ClickUp AI en acción aquí:

Y lo mejor de todo es que ClickUp se integra con más de 1000 herramientas, como GitHub, Slack y Google Calendar, lo que hace que su uso sea muy sencillo para los gestores de producto.

Las mejores funciones

Plataforma totalmente personalizable : personaliza cada parte de ClickUp y configúrala para que se adapte a tus necesidades con Campos personalizados, estados personalizados, ClickApps y mucho más.

Más de 15 vistas personalizadas : elige entre más de 15 formas de visualizar tu trabajo, incluyendo el cronograma, el tablero, el diagrama de Gantt, las pizarras e incluso una vista de formulario para recopilar los comentarios de los clientes.

Funcionalidad de arrastrar y soltar : realiza cambios de forma fácil y rápida en tu entorno de trabajo de ClickUp. Solo tienes que arrastrar y soltar elementos sin necesidad de conocimientos técnicos.

Capacidades de automatización : Acelera cualquier proceso con la automatización preconfigurada y configura recetas personalizadas con la automatización de ClickUp, sin necesidad de escribir código.

Documentación : guarda notas importantes, como estudios de mercado o información de clientes, con : guarda notas importantes, como estudios de mercado o información de clientes, con ClickUp Docs

Gestión de recursos : supervisa tus recursos con la vista «Carga de trabajo» y los paneles de control

Capacidades de integración : conecta ClickUp con más de 1000 herramientas de trabajo para consolidar tus aplicaciones y optimizar tu flujo de trabajo

Disponible en todos los dispositivos : Disponible para escritorio, móvil (app para Android e iOS), voz y navegadores.

Guía para gestores de producto : Descubre cómo : Descubre cómo sacar el máximo partido ClickUp para la gestión de productos con esta guía definitiva

Biblioteca de plantillas: elige entre más de 1000 plantillas para cada caso de uso y equipo, incluyendo : elige entre más de 1000 plantillas para cada caso de uso y equipo, incluyendo plantillas para estudios de mercado, desarrollo de productos, desarrolladores de software, comentarios de clientes y marketing de productos

Limitaciones

Puede llevar algún tiempo acostumbrarse al amplio intervalo de funciones

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app

Precios

Añade fácilmente ClickUp AI a cualquier entorno de trabajo de pago por solo 5 $ al mes por miembro.

Free Forever : plan Free con numerosas funciones

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 6954 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 3676 opiniones)

Extra: ¡Herramientas de marketing de productos!

2. Jam: la mejor herramienta de asistencia para la depuración con IA

Identifica el error, recibe el código para solucionarlo y realiza el uso compartido con tu equipo, todo en un solo enlace con JamGPT

Jam ha lanzado JamGPT, una de las herramientas de IA más recientes del mercado que puede ayudar a los gestores de producto a comprender qué significan las incidencias que encuentran e incluso proporcionar soluciones que pueden usar de forma compartida con sus equipos de ingeniería. De esta forma, se incrementa su eficacia y también pueden participar en debates técnicos.

Aprovechar los registros de los desarrolladores ya capturados por la extensión en el momento en que se detecta un error la convierte en una de las herramientas de pruebas más valiosas, y JamGPT puede proporcionar contexto incluso a los gestores de producto sin conocimientos técnicos, ya sea mediante explicaciones detalladas o resúmenes rápidos, apoyando el lanzamiento de funciones en cada fase.

Facilita el intercambio y la colaboración para mejorar tu producto al integrar tanto un asistente de IA eficaz como los valiosos datos recopilados por la función principal de notificación de errores, mediante la integración con herramientas de gestión de proyectos como ClickUp, Slack o GitHub.

Las mejores funciones

Obtén sugerencias de IA o resúmenes rápidos para la mayoría de las incidencias

Grabaciones de pantalla con anotaciones detalladas

Integraciones básicas con herramientas de gestión de productos como ClickUp

Captura automática de registros de consola y solicitudes de red relevantes

Uso compartido de repeticiones instantáneas con tu equipo técnico

Limitaciones

Para algunos gestores de producto con menos conocimientos técnicos, las respuestas de la IA les resultarán desconocidas

Precios

Individual : Plan Free

Equipo : 10 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para obtener un presupuesto personalizado

Valoraciones y opiniones de los clientes

Product Hunt: 4,7 sobre 5 (3,4 mil votos positivos)

3. ChatGPT: la mejor opción para optimizar el proceso de desarrollo de productos

Introduce una indicación, por ejemplo, para obtener una respuesta detallada con ChatGPT

ChatGPT se convirtió en una de las herramientas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) más utilizadas por los gestores de producto, ya que ofrecía respuestas relevantes a la mayoría de las preguntas de los usuarios, lo que proporcionaba una experiencia mucho mejor que la de una consulta normal en un motor de búsqueda. Por supuesto, hay un arte en conseguir que dé las respuestas correctas, y los gestores de producto que lo prueban se dan cuenta de que los resultados varían en función de la calidad de sus indicaciones.

Puedes utilizar ChatGPT para una gran variedad de casos de uso. Basta con introducir indicaciones específicas para mejorar tu proceso de desarrollo de productos, obtener información sobre cómo mejorar tus interacciones con los clientes y mucho más. Incluso puede utilizarse para identificar las necesidades y los puntos débiles de tus clientes a partir de los comentarios recopilados, inspirar ideas para tu próxima hoja de ruta de productos e incluso realizar análisis de sentimiento en función de los datos que le facilites, lo que lo hace muy útil en tareas a menudo laboriosas del flujo de trabajo diario de los gestores de producto.

Las mejores funciones

Analicen los datos de los clientes o los datos de uso del producto para realizar la automatización de las interacciones con los clientes

Capaz de proporcionar información valiosa a partir de su base de conocimientos

Se integra con complementos de terceros

Puede asumir un rol asignado para responder preguntas

Proporciona soporte para la redacción de materiales de producto, como los PRD

Limitaciones

La calidad de las respuestas depende de la capacidad del usuario para redactar las indicaciones.

Precios

Plan Free : Disponible

ChatGPT Plus: 20 $ al mes

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,6 sobre 5 (más de 209 opiniones)

Product Hunt: 4,4 sobre 5 (585 votos positivos)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a ChatGPT!

4. Canva: la mejor opción para el diseño gráfico generado por IA

Crea imágenes al instante con la función de generación de imágenes con IA de Canva

Canva ofrece un generador de imágenes gratis, lo que permite comprobar fácilmente lo valioso que puede resultar en las tareas diarias de un gestor de productos. Encontrar las imágenes adecuadas para tus presentaciones y ponencias para reuniones con las partes interesadas, lanzamientos de productos, etc., siempre ha sido complicado. A menudo tienes una idea de lo que quieres, pero los bancos de imágenes no se ajustan a tu visión.

Pues bien, gracias a la herramienta de Canva basada en inteligencia artificial, ahora puedes generar ideas y modificar los resultados hasta encontrar la imagen perfecta, basándote únicamente en tus aportaciones, para tener siempre un calendario de contenido de alta calidad.

Las mejores funciones

Utiliza la generación de imágenes a partir de texto

Borrador mágico para eliminar distracciones no deseadas de las imágenes

Colabora en tiempo real con tu equipo

Importa imágenes fácilmente a un planificador de contenido

Traduce automáticamente los diseños que creas

Limitaciones

Los derechos de autor siguen siendo un tema controvertido, así que ten cuidado con los recursos de los materiales públicos.

Precios

Disponible en un plan Free

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 4092 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 11 209 opiniones)

5. TLDV: ideal para grabar y transcribir reuniones con el fin de registrar los comentarios de los clientes

Utiliza TLDV, un software para reuniones basado en GPT, para grabar en vídeo, transcribir, resaltar y realizar el uso compartido de tus reuniones en línea

Seamos realistas: en la gestión de productos, una gran parte de tu tiempo se dedica a reuniones. Ya sea que estés tratando de presentar tus ideas a las partes interesadas o de conseguir el apoyo de tu equipo de ingeniería para una nueva función del producto.

TLDV es un software de IA que mejora enormemente tu productividad tomando notas de tus reuniones y resumiendo las notas en puntos fáciles de leer.

Es extremadamente importante poder prestar toda tu atención a los usuarios durante las entrevistas, y con TLDV puedes centrarte en sacar el máximo partido a cada conversación mientras la IA se encarga de todo el trabajo pesado de tomar notas por ti.

Las mejores funciones

Graba automáticamente las llamadas de Zoom o Google Meet

Notas de reuniones transcritas por IA

Etiquetado automático de interlocutores y nombres

Integraciones con HubSpot y Salesforce

Función fácil de usar para recortar y realizar el uso compartido

Limitaciones

Es posible que los vídeos más largos no se transcriban correctamente

Precios

Plan Free : Disponible

Plan Pro: 25 $ por usuario de grabación al mes

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,9 sobre 5 (más de 33 opiniones)

Product Hunt: 4,7 sobre 5 (3,7 mil votos positivos)

6. Notion: ideal para resumir notas y crear elementos pendientes

Resumir las acciones pendientes y las conclusiones clave con Notion IA

Notion es una de las herramientas para tomar notas más utilizadas y ha incorporado algunas funciones de IA muy útiles para mejorar la experiencia de usuario.

En los flujos de trabajo diarios de la gestión de productos, esto significa que pueden disfrutar creando hojas de ruta de productos y wikis de empresa, y obtener el apoyo de una IA competente para comunicarse mejor y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas, como resumir.

Las mejores funciones

Elementos y información generados por IA

Integradlas con herramientas de gestión de productos como ClickUp

Espacios privados para equipos

Controles de seguridad avanzados

Historial de ediciones de la página de hasta 90 días

Limitaciones

El componente de inteligencia artificial no forma parte de la oferta básica y debe pagarse por separado.

Precios

Plan Free : Disponible

Además : 10 $ al mes por usuario

Empresa : 18 $ al mes por usuario

Enterprise : Solicitar demostración

IA: 8 $ adicionales por usuario al mes

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,7 sobre 5 (más de 4532 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 1663 opiniones)

7. Otter. IA: la mejor opción para tomar notas de reuniones de voz y transcripciones en tiempo real

Asistente para reuniones que graba audio, toma notas, captura automáticamente las diapositivas y genera resúmenes.

Otter.AI mejora la calidad de tus reuniones al ofrecerte un asistente de IA que grabará el audio, convertirá esas largas notas en resúmenes útiles e incluso capturará las diapositivas de las presentaciones compartidas.

Los gestores de producto y sus equipos pueden mantenerse alineados con la visión del producto gracias a que la IA es capaz de crear automáticamente un cronograma real a partir de lo que se debate en cualquier reunión.

Las mejores funciones

Transcripción de notas de reuniones con tecnología IA

Ofrece conclusiones y esquemas automatizados

Funciones avanzadas de búsqueda, exportación y reproducción

El asistente de IA se une a la reunión incluso cuando hay tres citas programadas a la vez

Limitaciones

El inglés es el único idioma que se puede transcribir

Precios

Plan Free : Disponible

Pro : 17 $ al mes

Empresa : 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,1 sobre 5 (más de 111 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (más de 63 opiniones)

8. Collato: la mejor herramienta de búsqueda basada en IA

Reúne toda tu información dispersa en un solo lugar y haz que la documentación sea más accesible con Collato

¿Te cuesta encontrar información sobre los productos entre los cientos de documentos que ha creado tu equipo? Collato utiliza el aprendizaje automático para actuar como el cerebro colectivo de tu equipo en todo lo que necesita estar fácilmente accesible y a un clic de distancia.

Como gestores de producto, podéis sincronizar e integrar múltiples herramientas en un mapa visual y eliminar la información que suele quedar aislada. Esto os ahorra tiempo al poner a vuestra disposición todos los archivos relevantes, en lugar de perder 30 minutos cada vez que se extravía un documento importante para vuestra hoja de ruta de producto.

Las mejores funciones

Busca información en cualquier plataforma con conexión a internet

Se integra con herramientas como documentos de Google o Confluence

Mapas visuales fáciles de navegar

Información relevante del motor de búsqueda semántico

Datos totalmente cifrados

Limitaciones

Por ahora, el número de integraciones es limitado

Precios

Beta gratis

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,8 sobre 5 (más de 5 reseñas)

Product Hunt: 4,7 sobre 5 (1,7 mil votos positivos)

9. Midjourney IA: la mejor aplicación generadora de arte con IA

Crea vídeos con IA simplemente escribiendo texto con Midjourney IA

Midjourney AI se ha convertido en uno de los programas de IA más utilizados, solo superado por ChatGPT, gracias a las imágenes extraordinarias y, en algunos casos, casi realistas que es capaz de generar. Es capaz de tomar cualquier indicación que se te ocurra y generar resultados sorprendentes.

Si hay algo de lo que estamos seguros es de que causarás una gran impresión con tus presentaciones y los elementos visuales que incluyas en ellas, cuya creación resultará mucho más económica y atractiva que lo que ofrece un proveedor de imágenes convencional. Tus presentaciones siempre tendrán un aspecto profesional y cualquier visión de producto resultará sin duda más inspiradora para los espectadores.

Las mejores funciones

Generación de imágenes a partir de texto con gran realismo

Posibilidad de modificar incluso los detalles más pequeños de tus imágenes finales

Emula estilos conocidos de ilustración artística

Control técnico de las indicaciones de texto

Limitaciones

La precisión de los resultados depende de la capacidad del usuario para comprender las indicaciones creativas y también técnicas.

Precios

Versión de prueba gratuita : Disponible

Plan básico : 10 $ al mes

Plan estándar : 30 $ al mes

Plan Pro: 60 $ al mes

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,6 sobre 5 (más de 4 reseñas)

Product Hunt: 4,6 sobre 5 (1,1 mil votos positivos)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Midjourney!

10. H2O. IA: la mejor para utilizar la automatización con el fin de comprender el comportamiento de los clientes

Crea modelos predictivos y obtén información sobre el comportamiento de los clientes, estudios de mercado y otros datos de forma rápida y sencilla con H2O IA

H2O ofrece a cualquier empresa un acceso sencillo para crear sus propios modelos de lenguaje y herramientas de IA, al tiempo que les brinda la posibilidad de mantener la privacidad de sus datos, un problema que lleva mucho tiempo debatiéndose en torno a las tecnologías de IA.

Especialmente si disponen de una gran cantidad de datos propios de clientes y sobre las tendencias del mercado, con H2O.AI resulta muy fácil simplemente introducir sus datos y crear sus propias herramientas de IA, algo que antes podía llevar meses.

Al optimizar los procesos de procesamiento del lenguaje natural, podrás centrarte en idear funciones y crear soluciones para el usuario final basadas en los datos que has acumulado a lo largo del tiempo, lo que hace que el trabajo de gestión de productos sea pan comido.

Las mejores funciones

Crea modelos de IA en cuestión de minutos

Obtengan información sobre el comportamiento de los usuarios y analicen los comentarios de los clientes aprovechando el aprendizaje automático.

Mantén la privacidad de los datos de tu empresa mientras aprovechas el aprendizaje automático

Crea modelos predictivos para el análisis de mercado y detecta anomalías en tus bases de datos

Limitaciones

La utilidad es mayor para las empresas que se encuentran en una fase más avanzada o en la etapa de la corporación.

Precios

Solicita una demostración

Valoraciones y opiniones de los clientes

G2 : 4,5 sobre 5 (más de 24 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (más de 10 reseñas)

Creemos que la era de las herramientas de IA apenas está comenzando y que aún no hemos ni siquiera arañado la superficie de lo que será posible el próximo año ni de lo valiosas que son estas herramientas para la gestión de recursos. Estas herramientas pueden ayudarte en casi todos los aspectos de tu trabajo. Desde la investigación de mercado, la obtención de datos sobre el comportamiento de los clientes y el ajuste de tus mensajes para atraer a tu mercado objetivo y a clientes potenciales, las herramientas basadas en IA pueden mejorar tus procesos y ayudarte a tomar mejores decisiones basadas en datos.

Desde agilizar tus tareas periódicas de gestión de productos con ClickUp hasta sentarte a la mesa con el equipo de ingeniería gracias a Jam, e incluso crear ilustraciones increíbles como solían hacer tus diseñadores con Midjourney AI, podemos afirmar sin lugar a dudas que vas a alcanzar una productividad asombrosa en cuanto utilices al menos una, o varias, de estas herramientas de IA.

Y tanto si eres el único responsable de la documentación de productos en tu empresa como si formas parte de un equipo más grande, ClickUp te ayudará a llevar un control de lo que es importante en tu proceso de desarrollo de productos, a mantener a tus equipos alineados y a mejorar tu productividad general en el trabajo. Por supuesto, esto es solo el principio, así que pruébalo tú mismo y aprovecha al máximo todas las fantásticas funciones que ofrece.

Autor invitado:

Michael Stroe es director de crecimiento en Jam, una empresa que ayuda a miles de equipos a lanzar software de alta calidad más rápidamente. En su tiempo libre, le gusta disfrutar de unas buenas hamburguesas y ganar partidas amistosas de UNO.