Plantillas gratuitas de delegación con IA para probar

La mayoría de los equipos pueden delegar tareas a la IA en cuestión de segundos. Pero obtener resultados útiles sigue dependiendo de lo que ocurra antes de la delegación: el contexto que incluyas, las restricciones que definas y el nivel de calidad que establezcas.

¿Qué es lo que complica la delegación con IA?

Si das muy pocas instrucciones, obtendrás resultados genéricos y tendrás que volver a hacer el trabajo. Si explicas en exceso cada tarea desde cero, la delegación se convierte en otra pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo delegar más rápido sin perder el control?

Ahí es donde las plantillas resultan útiles. Aportan una estructura repetible al trabajo recurrente.

En esta publicación, compartimos plantillas de delegación con IA que puedes probar, explicamos en qué te ayuda cada plantilla a delegar y cómo elegir la más adecuada para el trabajo que asignas con mayor frecuencia.

¿Qué es la delegación con IA?

La delegación mediante IA consiste en delegar partes específicas y bien delimitadas de tu trabajo a un sistema de IA (chatbot, copiloto, agente, automatización) para que este pueda elaborar un primer borrador, realizar un análisis, generar opciones o ejecutar un paso repetitivo, mientras tú sigues siendo responsable del resultado.

📌 Tareas comunes que la gente delega a la IA: Convertir notas preliminares en un primer borrador estructurado (correos electrónicos, resúmenes, POE, secciones de blog)Convertir reuniones en elementos a realizar, propietarios y próximos pasosCrear variantes (titulares, introducciones, llamadas a la acción) que se ajusten a un tono específicoExtraer información clave de textos largos (requisitos, riesgos, decisiones)Revisar el trabajo en busca de lagunas (pasos que faltan, lógica poco clara, mensajes incoherentes)

¿Qué tareas deberías delegar a la IA?

Clasifica las tareas por tipo para facilitar las decisiones de delegación. Un modelo mental sencillo puede guiar tus decisiones: las tareas repetitivas, basadas en reglas o con gran volumen de datos son candidatas idóneas para la IA. Las tareas que requieren empatía, juicio complejo o estrategia creativa siempre deben quedar en manos de los humanos.

A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos claros de tareas que puedes delegar a la IA:

Trabajos repetitivos de gran volumen: Introducción de datos, transcripción de notas de reuniones y generación de actualizaciones de estado estándar

Análisis basado en patrones: Identificar tendencias en los informes de ventas, señalar anomalías en los datos de los proyectos o clasificar y categorizar Identificar tendencias en los informes de ventas, señalar anomalías en los datos de los proyectos o clasificar y categorizar los comentarios de los clientes

Creación del primer borrador: esbozar entradas de blog, redactar respuestas iniciales a correos electrónicos o generar esbozar entradas de blog, redactar respuestas iniciales a correos electrónicos o generar resúmenes de proyectos y pies de foto para redes sociales

Planificación y coordinación: Buscar horarios para reuniones, sugerir la asignación de recursos o enviar recordatorios automáticos de plazos

Por el contrario, estas tareas deben seguir estando firmemente en manos humanas:

Decisiones que dependen de las relaciones: negociar con los clientes, proporcionar comentarios sobre el rendimiento o resolver conflictos interpersonales

Decisiones de alto riesgo: aprobar presupuestos definitivos, tomar decisiones de contratación o dar un giro a la estrategia de la empresa

Comunicación con gran carga contextual: anunciar noticias delicadas de la empresa, gestionar la respuesta ante una crisis o gestionar actualizaciones matizadas para las partes interesadas

La meta no es sustituir a tu equipo, sino liberarlo de tareas repetitivas para que pueda dedicarse a proyectos estratégicos y decisiones complejas.

👀 ¿Sabías que...? Según un informe de McKinsey, el 62 % de las organizaciones están, como mínimo, probando agentes de IA.

Para ver cómo funcionan en la práctica los generadores de tareas con IA y optimizar tus flujos de trabajo de delegación, mira esta breve demostración de la creación automatizada de tareas en acción:

8 plantillas gratuitas de delegación con IA

Las plantillas de delegación de IA son marcos predefinidos que te ayudan a decidir qué tareas delegar a la IA y quién sigue siendo responsable del resultado.

Estas plantillas abarcan desde marcos clásicos de responsabilidad adaptados a la IA hasta manuales modernos específicos para la IA. La clave está en utilizarlas para tratar a la IA como un «miembro del equipo» con responsabilidades claramente definidas, eliminando así las conjeturas que causan tanta fricción.

¿Y qué mejor manera de lograrlo que con ClickUp? Se trata de un entorno de trabajo de IA convergente que reúne tus tareas, documentos, conocimientos, reuniones, carga de trabajo... lo que se te ocurra, en un único entorno de trabajo consolidado.

¿Y lo mejor de todo? Su biblioteca infinita de plantillas.

Echemos un vistazo:

1. Plantilla de matriz de delegación de autoridad de ClickUp

Descargar plantilla gratuita Asigna los derechos de decisión a roles de tipo RACI en una matriz utilizando la plantilla de matriz de delegación de autoridad de ClickUp.

La delegación mediante IA solo funciona cuando las personas conocen las reglas: quién es el responsable de la decisión, a quién se consulta y quién solo necesita estar informado.

La plantilla de matriz de delegación de autoridad de ClickUp te ofrece una única matriz para correlacionar los derechos de decisión entre roles y departamentos utilizando rótulos claros al estilo RACI. Añade filas para las acciones exactas que deseas delegar, como aprobar el texto de una campaña, firmar contratos o enviar informes, y luego asigna quién es el Responsable, el Encargado, el Consultado y el Informado para cada una. Una vez configurada la matriz, se convierte en el punto de referencia que tu equipo puede seguir antes de pasar el trabajo a la automatización o la IA.

Por qué te gustará esta plantilla:

El diseño de la matriz deja claras la propiedad y las aprobaciones para cada acción recurrente.

Agrupa las acciones por equipos, como Marketing, Equipo de Ventas, Finanzas y Operaciones, para mantener la autoridad alineada con el funcionamiento de tu organización.

Los propietarios claros reducen las idas y venidas cuando las tareas se transfieren a la IA o se envían para su revisión

✅ Ideal para: Responsables de operaciones que ajustan reglas de delegación y rutas de aprobación para flujos de trabajo asistidos por IA en varios departamentos.

📚 Más información: Las mejores plantillas de delegación de autoridad para una gestión eficaz

2. Plantilla de planificación RACI de ClickUp

Descargar plantilla gratuita Convierte las filas RACI en tareas asignadas con una responsabilidad clara utilizando la plantilla de planificación RACI de ClickUp.

Cuando empiezas a delegar trabajo a la IA (y a las personas que la utilizan), el verdadero riesgo nunca es realmente la velocidad. Es la «ambigüedad».

La plantilla de planificación RACI de ClickUp soluciona esto desde el origen al correlacionar cada actividad del proyecto con los roles RACI y, a continuación, permitirte convertir cada fila en tareas de ClickUp. De esta forma, aunque el primer borrador sea generado por IA, la cadena de responsabilidad sigue siendo humana, visible y exigible.

Por qué te gustará esta plantilla:

Convierte cada actividad de la tabla RACI en una tarea de ClickUp con un propietario y una fecha límite claros para asegurarte de que los resultados de la IA no queden sin asignar.

Asigna a los revisores y a las partes interesadas como «Consultados» o «Informados» desde el principio, para que los comentarios se envíen a las personas adecuadas sin que se produzca un caos en el proceso de aprobación.

Utiliza los roles RACI como guía de delegación para flujos de trabajo repetibles, de modo que todos los proyectos similares sigan la misma lógica de responsabilidad.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos que dirigen proyectos de entrega multifuncionales en los que las aprobaciones van y vienen entre los equipos de diseño, producto, ingeniería y control de calidad.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de los encuestados afirma que los agentes de IA aún no están a la altura de las expectativas, describiéndolos como una tecnología en fase inicial o incluso como algo que genera más trabajo del que elimina. Esa frustración suele manifestarse en el traspaso de tareas. Un agente resume una reunión, sugiere los siguientes pasos o señala un problema, y luego se detiene. Aún tienes que crear tareas a partir de las acciones pendientes, asignar propietarios, actualizar estados y hacer un seguimiento manualmente. Los Superagentes están diseñados para encargarse de todos esos pasos. Pueden utilizar acciones en cadena para convertir las notas de las reuniones en tareas, actualizar el estado de los proyectos, derivar el trabajo a los propietarios adecuados y mantener los flujos de trabajo en movimiento dentro del mismo sistema en el que se lleva a cabo la ejecución. Cuando un agente de IA puede llevar el trabajo de «esto es lo que debería pasar» a «ya está en marcha», el valor se hace realidad.

3. Plantilla del modelo DACI de ClickUp

Descargar plantilla gratuita Realiza un seguimiento de quién impulsó y aprobó cada decisión con la plantilla del modelo DACI de ClickUp

Tomar una decisión con la IA presente está bien hasta que necesitas saber quién la ha aprobado. La plantilla del modelo DACI de ClickUp está diseñada para eso.

Cada decisión tiene su propia fila, un impulsor claro para llevarla adelante, un aprobador para cerrar el ciclo, y espacio para colaboradores, informados, además del razonamiento que hay detrás, como contexto, aspectos a considerar, alternativas y la decisión final. También agrupa las decisiones por prioridad (Urgente, Alta, Normal, Baja) y realiza el seguimiento del estado de cada una, lo que facilita mantener organizadas y revisables las opciones generadas por IA.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza las columnas «Alternativas» y «Decisión» para mantener las opciones generadas por la IA y la decisión final una al lado de la otra, en lugar de dispersas por los borradores.

Asigna un responsable y un aprobador por cada decisión para que el resultado de la IA siempre llegue a un propietario real y a una persona que lo cierre.

Incorpora el control de tiempo de ClickUp para detectar qué decisiones «urgentes» están consumiendo más horas a lo largo de la semana

✅ Ideal para: Gestores de producto que deben tomar decisiones sobre un gran volumen de borradores generados por IA.

4. Plantilla de matriz de asignación de responsabilidades de ClickUp

Descargar plantilla gratuita Correlaciona roles entre personas y procesos con la plantilla de matriz de asignación de responsabilidades de ClickUp

La plantilla de matriz de asignación de responsabilidades de ClickUp visualiza la propiedad de las tareas al correlacionar a las personas en el lado izquierdo, los procesos en la parte superior y asignar a cada intersección un rol claro.

Al estar integrada en ClickUp Whiteboards, la matriz es fácil de consultar y aún más fácil de ajustar cuando las responsabilidades cambian. La leyenda mantiene la coherencia en los roles entre equipos, garantizando la claridad sobre quién es responsable del trabajo, quién lo aprueba, quién requiere consulta y quién solo necesita ser informado.

Por qué te gustará esta plantilla:

Aclara la propiedad de cada paso del flujo de trabajo asignando roles RACI directamente dentro de la tabla

Utiliza las columnas de proceso para correlacionar los límites de la delegación a la IA, indicando qué pasos puede gestionar la IA y cuáles requieren un revisor humano.

Haz que las asignaciones de roles sean fáciles de entender con la leyenda integrada y, a continuación, actualiza la matriz en tiempo real a medida que cambie la estructura del equipo.

✅ Ideal para: Responsables de operaciones que definen responsabilidades asistidas por IA en procesos empresariales repetitivos.

💡 Consejo profesional: Utiliza los Superagentes de ClickUp como tu «capa de delegación» siempre activa dentro de ClickUp. Configura un agente para que supervise un espacio (o un flujo de trabajo específico) y haz que convierta las solicitudes y actualizaciones en tareas para el siguiente paso: crear tareas de ClickUp, redactar un resumen del estado en Docs y distinguir lo que requiere una decisión de lo que se puede ejecutar automáticamente. https://www.youtube.com/watch?v=dQxQW1VAb2Q

5. Plantilla de roles y responsabilidades en la gestión de proyectos de ClickUp

Descargar plantilla gratuita Documenta los roles y responsabilidades del proyecto en un formato listo para el cliente con la plantilla de roles y responsabilidades de gestión de proyectos de ClickUp.

Si vas a introducir la IA en la ejecución de proyectos, es necesario documentar de antemano la claridad de los roles. La plantilla de roles y responsabilidades de gestión de proyectos de ClickUp te ofrece un formato de documento limpio y listo para el cliente con el que definir la visión general del proyecto, los objetivos, las metas y las responsabilidades del equipo en un solo lugar.

A diferencia de las plantillas que priorizan la matriz, esta funciona bien cuando necesitas una referencia de responsabilidades más formal que las partes interesadas puedan revisar de forma asincrónica. Resulta especialmente útil para proyectos de cara al cliente en los que los equipos necesitan una fuente escrita compartida que indique quién toma las decisiones, quién las ejecuta y cómo se estructura la rendición de cuentas antes de que el trabajo asistido por IA comience a ampliarse.

Por qué te gustará esta plantilla:

Documenta las responsabilidades junto con el contexto del proyecto, como la panorámica, los objetivos y las metas, para que las decisiones de delegación estén vinculadas al alcance real del proyecto.

Comparte un documento de responsabilidades pulido y fácil de revisar con los equipos internos y los clientes utilizando el formato de ClickUp Docs

Crea una base de referencia más sólida para la delegación de tareas mediante IA definiendo las expectativas de cada rol antes de asignar trabajos de redacción, elaboración de informes o coordinación asistidos por IA.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos en contacto directo con el cliente que dirigen proyectos de entrega con múltiples partes interesadas, con propiedad y aprobaciones claramente definidas.

👀 ¿Sabías que...? Gartner prevé que hasta un 40 % de las aplicaciones empresariales incluirán agentes de IA específicos para cada tarea este año, frente a menos del 5 % en 2025.

6. Plantilla de carga de trabajo de los empleados de ClickUp

Descargar plantilla gratuita Supervisa la capacidad y reequilibra el trabajo generado por IA antes de que se produzcan cuellos de botella con la plantilla de carga de trabajo de los empleados de ClickUp

Cuando la IA agiliza la creación de tareas, la delegación puede fallar si las personas se ven sobrecargadas sin que nadie se dé cuenta a tiempo. La plantilla de carga de trabajo de los empleados de ClickUp te ayuda a supervisar visualmente la capacidad de las personas asignadas, para que puedas distribuir el trabajo de forma más realista antes de que los cuellos de botella se conviertan en retrasos.

La plantilla resulta especialmente útil para flujos de trabajo de delegación con IA en los que las tareas se generan rápidamente, pero aún así requieren revisión, aprobación y ejecución por parte de personas. Gracias a su diseño centrado en la carga de trabajo, puedes ver quién tiene disponibilidad, reequilibrar las asignaciones y planificar sin tener que hacer conjeturas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Navega por los horizontes de planificación en un lienzo de carga de trabajo infinito para revisar los patrones de asignación anteriores y la capacidad futura en una vista continua

Amplía la vista por día, semana o mes para pasar de controles de ejecución a corto plazo a una planificación de delegación más amplia

Añade trabajo directamente haciendo clic en un espacio del lienzo cuando detectes carencias de capacidad y necesites asignar tareas rápidamente

✅ Ideal para: Gestores de recursos y jefes de equipo que deben equilibrar el flujo de tareas asistidas por IA entre colaboradores individuales con una capacidad semanal limitada.

📚 Más información: Soluciones para la sobrecarga de trabajo de los empleados

7. Plantilla de indicaciones de ClickUp ChatGPT para la gestión de proyectos

Descargar plantilla gratuita Delega la planificación inicial con la plantilla de ClickUp «ChatGPT Indicaciones para la gestión de proyectos».

La plantilla «ClickUp ChatGPT Prompts for Gestión de Proyectos» ofrece a los equipos de proyecto una biblioteca de indicaciones lista para usar que pueden emplear para delegar más rápidamente en la IA el trabajo repetitivo de planificación, documentación y análisis.

En lugar de redactar cada indicación desde cero, dispones de un banco de indicaciones estructurado y organizado para casos de uso de gestión de proyectos. Esto facilita la delegación de trabajos de primera fase, como apoyo a la planificación, resúmenes, borradores de comunicación con las partes interesadas y tareas de reflexión específicas de la metodología.

Por qué te gustará esta plantilla:

Proporciona a tu equipo un conjunto centralizado de indicaciones reutilizables, de modo que los responsables y los colaboradores puedan delegar tareas de reflexión repetitivas a la IA sin tener que reinventar las indicaciones cada vez.

El formato de biblioteca de indicaciones anidadas facilita la navegación por categorías y la reutilización de la indicación adecuada para cada flujo de trabajo.

Cuando todo el mundo parte de la misma base de indicaciones, las respuestas son más coherentes en las tareas de planificación, elaboración de informes y comunicación de proyectos.

✅ Ideal para: Responsables de PMO que desean estandarizar el uso de la IA entre los gestores de proyectos.

💡 Consejo profesional: Si tu equipo ya utiliza una biblioteca de indicaciones, combínala con ClickUp Brain MAX para que la «solicitud» sea fluida. Redacta actualizaciones y convierte notas en tareas desde cualquier lugar con ClickUp Brain MAXAl tratarse de un complemento de IA para el escritorio, puedes redactar una actualización rápida del estado, convertir notas de reuniones en tareas o reescribir un correo electrónico para las partes interesadas desde cualquier lugar, y luego sincronizar el resultado directamente con la tarea o el documento de ClickUp en el que estés trabajando (sin perder la concentración al tener que cambiar de pestaña).

8. Guía de delegación de tareas con IA de HubSpot

a través de HubSpot

La Guía de delegación de tareas con IA de HubSpot es una guía estratégica de alto nivel. Ofrece un proceso paso a paso para identificar qué tareas son buenas candidatas para la delegación, cómo estructurar tus flujos de trabajo impulsados por IA y qué métricas debes seguir para medir el éxito.

Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona cada herramienta de IA con sus capacidades reales, para que los equipos puedan asignar trabajo asistido por IA en función de su idoneidad

Los campos de inicio de sesión e integración ayudan a los nuevos miembros del equipo a comprender cómo se utiliza cada herramienta antes de empezar a delegar tareas a través de ella.

Documentar los ajustes personalizados y las integraciones ayuda a los equipos a reutilizar configuraciones probadas

✅ Ideal para: equipos de liderazgo y dirección que se encuentran en las primeras fases de desarrollo de una estrategia de IA para toda la organización.

Buenas prácticas para la delegación de tareas mediante IA

Una plantilla por sí sola no funcionará a menos que tu equipo siga unas cuantas reglas sencillas, ya que los retos de la adopción de la IA suelen derivarse de los procesos, no solo de las herramientas.

Muchos equipos tropiezan en este punto, lo que conduce a un grave error en el uso de la IA que erosiona la confianza y hace que todos vuelvan a sus antiguas formas de trabajo manuales. Evítalo incorporando estas buenas prácticas a tu proceso:

Empieza con tareas de bajo riesgo: antes de dejar que la IA se ocupe de nada relacionado con los clientes, haz que delegue tareas en las que los errores sean fáciles de detectar y tengan un impacto mínimo. Algunos buenos puntos de partida son resumir las notas de reuniones internas, dar formato a datos en una hoja de cálculo o crear borradores iniciales de documentos internos.

Asigna siempre la responsabilidad a una persona: Esta es la regla de oro. La IA puede realizar el trabajo, pero una persona debe hacerse responsable del resultado. Se trata de garantizar la calidad y crear oportunidades para aprender de los errores de la IA y Esta es la regla de oro. La IA puede realizar el trabajo, pero una persona debe hacerse responsable del resultado. Se trata de garantizar la calidad y crear oportunidades para aprender de los errores de la IA y mejorar tus indicaciones

Documenta tus reglas de delegación: Tu marco de delegación de tareas a la IA no debe ser un conocimiento implícito; es esencial contar con Tu marco de delegación de tareas a la IA no debe ser un conocimiento implícito; es esencial contar con una documentación adecuada del flujo de trabajo . Anota exactamente qué tareas se asignan a la IA, quién es responsable de revisar los resultados y cuál es el estándar de calidad. Esto evita inconsistencias y facilita la incorporación de nuevos miembros al equipo.

Revisa y ajusta periódicamente: las capacidades de la IA se amplían con cada actualización del modelo. La tarea que no pudiste delegar el trimestre pasado podría ser una candidata perfecta hoy. Establece una tarea trimestral periódica para revisar tu marco de delegación y buscar nuevas oportunidades de automatización.

Crea un sistema de delegación con IA que tu equipo pueda reutilizar con ClickUp

La delegación mediante IA funciona mejor cuando no hay que reinventarla cada vez.

La verdadera ventaja no es solo que los traspasos sean más rápidos. Se trata de crear una forma repetible de asignar trabajos con el contexto, las restricciones y los criterios de revisión adecuados ya establecidos.

ClickUp te ayuda a hacerlo todo en un único entorno de trabajo. Puedes guardar y perfeccionar plantillas de delegación, convertirlas en flujos de trabajo repetibles y mantener conectados el trabajo real, los comentarios y el seguimiento. Con la IA integrada en el flujo, los equipos pueden avanzar más rápido en los primeros borradores sin perder de vista la calidad y la responsabilidad.

Empieza gratis con ClickUp y transforma la forma de trabajar de tu equipo con la IA.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia la delegación con IA de la delegación tradicional de tareas?

La delegación tradicional asigna tareas a personas, que aportan su propio criterio al trabajo. La delegación mediante IA asigna tareas a herramientas que siguen las instrucciones al pie de la letra, lo que significa que siempre debe haber un humano al tanto para aportar criterio y asumir la responsabilidad.

¿Puedo personalizar las plantillas de delegación de IA para diferentes departamentos?

Sí, todas las buenas plantillas se crean pensando en la personalización. En ClickUp puedes adaptar fácilmente las etiquetas de roles, las categorías de tareas y los flujos de trabajo de aprobación para que se ajusten a las necesidades específicas de tus equipos de marketing, equipos de ventas u operaciones.

¿Cuál es la diferencia entre los marcos RACI, DACI y RAM para la delegación de tareas mediante IA?

RACI, DACI y RAM aclaran quién hace qué, pero se centran en diferentes niveles de decisión y ejecución:

El modelo RACI es ideal para definir los roles de ejecución en las tareas asistidas por IA (quién realiza el trabajo, quién lo aprueba, quién aporta información y quién se mantiene informado).

El modelo DACI se centra más en la toma de decisiones, por lo que funciona bien cuando la delegación mediante IA implica elegir entre opciones, políticas o flujos de trabajo.

RAM (matriz de asignación de responsabilidades) es la categoría más amplia. RACI es, en realidad, un tipo de RAM. Correlaciona tareas con roles en formato de matriz y se puede personalizar para el proceso de delegación de tareas de tu equipo.

¿Cómo puedo saber si delegar tareas a la IA realmente funciona?

Evalúa la delegación mediante IA del mismo modo que evaluarías cualquier sistema de delegación: comprobando si mejora los resultados sin generar trabajo oculto de corrección.

Realiza un seguimiento de un pequeño conjunto de métricas: