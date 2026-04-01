Cómo creé una base de conocimientos con IA en ClickUp para dejar de responder a preguntas repetidas

Hace unos meses, tuve una conversación con el propietario de una empresa que se me quedó grabada. Me dijo: «Siento que soy el motor de búsqueda humano de mi empresa».

Todo el mundo acudía a él en busca de respuestas. Lo bombardeaban con correos electrónicos, mensajes de Slack, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas e incluso gente llamando a su puerta.

Me reí porque sabía exactamente a qué se refería. Yo también he desempeñado ese rol.

Así pues, en este artículo te guiaré a través de dos flujos de trabajo de ClickUp que he creado para resolver este problema:

Una configuración reactiva de ClickUp Chat + ClickUp Brain que responde a preguntas recurrentes basándose en tus conversaciones anteriores Un superagente proactivo impulsado por ClickUp Docs que responde a preguntas sobre los documentos de tus procesos en tiempo real

Ambos están diseñados para liberarte del rol de «motor de búsqueda humano» y mostrarte cómo crear una base de conocimientos con IA en ClickUp: el primer lugar al que acude tu equipo en busca de respuestas.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no la encuentran? Uno de cada seis recurre a soluciones personales: rebuscar entre correos electrónicos antiguos, notas o capturas de pantalla solo para reconstruir la información. ClickUp Brain elimina la necesidad de buscar al proporcionar respuestas instantáneas impulsadas por IA extraídas de todo tu entorno de trabajo y de las aplicaciones de terceros integradas, para que obtengas lo que necesitas sin complicaciones.

El verdadero problema: conocimiento disperso e interrupciones constantes

Si lo ves desde una perspectiva más amplia, esto no es solo un problema de comunicación. Es un problema del sistema de conocimiento.

Cada pregunta parece importante:

«¿Dónde guardamos los logotipos de los clientes?»

«¿Qué página diseñamos primero para un nuevo proyecto web?»

«¿Cómo publico esta oferta de trabajo en Indeed?»

Ninguna de estas preguntas es difícil de responder por separado. El problema es el constante cambio de contexto. De media, los trabajadores del conocimiento como tú y yo sufrimos una interrupción cada 2 minutos por una reunión, un correo electrónico o una notificación.

Cada interrupción rompe tu ritmo, te resta concentración y te obliga a repetir respuestas que ya has dado diez veces. Y puede llevarnos más de 20 minutos recuperar por completo la concentración después.

Además, la información está dispersa por todas partes, excepto en la herramienta que realmente utilizas para gestionar el trabajo.

Parte de la historia está oculta en los correos electrónicos

Otra parte está atrapada en Slack o WhatsApp

El resto está en el cuaderno de alguien o en tu cabeza

Así que, aunque quieras utilizar la IA como ayuda, no existe una única fuente de información de la que pueda aprender.

📚 Lee también: Los 10 mejores ejemplos de sistemas de gestión del conocimiento

Acerca de mí: Ayudo a los equipos a convertir ClickUp en un verdadero sistema operativo con una productividad centrada en los procesos

Soy Illia, ClickUp Verified Consultant y fundadora de sProcess, donde ayudo a los equipos a convertir ClickUp en un sistema que realmente garantice la compatibilidad con el funcionamiento de su empresa.

Durante los últimos seis años, he trabajado con más de 100 empresas en la implementación de ClickUp para flujos de trabajo operativos reales, desde la entrega a clientes y los procesos de ventas hasta las operaciones de marketing y la gestión interna de equipos.

Antes de dar con la configuración que comparto en esta publicación, observé el mismo patrón en todos los equipos (incluido el mío).

Por qué la mayoría de los equipos fracasan al crear una base de conocimientos de IA

Todo el mundo sabe que la IA podría ser útil, pero nadie la implementa correctamente.

Probablemente hayas oído hablar de un montón de herramientas de IA:

ChatGPT

Claude

«Abre» esto, «copilota» aquello

Además, todas las soluciones puntuales que intentan incorporar la IA a su producto para resolver la gestión del conocimiento

👀 ¿Sabías que...? Casi la mitad de los trabajadores (46,5 %) se ven obligados a alternar entre dos o más herramientas de IA para completar una sola tarea.

Cuando diriges una empresa, tantas opciones pueden provocar parálisis a la hora de tomar decisiones. No tienes tiempo para evaluar cada herramienta, integrarla en tus flujos de trabajo y garantizar su seguridad.

Por eso, la mayoría de los equipos se topan con dos obstáculos:

1. Demasiadas herramientas, sin un sistema claroEn lugar de simplificar el trabajo, la IA se convierte en otra capa más. Otra pestaña. Otro lugar que revisar. Demasiadas herramientas de IA provocan la «proliferación de la IA» —cuando las herramientas, los modelos y las plataformas de IA se extienden de forma caótica por toda la organización— sin supervisión, estrategia ni idea de quién utiliza qué.

2. Falta de contexto Las herramientas de IA no conocen tu empresa a menos que les proporciones un contexto estructurado. Y la mayoría de los equipos no lo tienen. Si tu conocimiento está disperso, los resultados de la IA también resultarán vagos y poco fiables.

✅ Lo que realmente necesitas es un sistema en el que:

Todo el conocimiento se encuentra en un solo lugar

Las conversaciones se desarrollan en contexto

La IA puede ver ambos aspectos y hacer conexiones

Un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp cambia las reglas del juego. Si ya gestionas proyectos y procesos en ClickUp, no necesitas añadir otra herramienta.

El conjunto de funciones de IA seleccionadas y personalizadas de ClickUp —ClickUp Brain, resúmenes generados por IA y Superagentes de IA configurables— se integran directamente en el contexto de tu entorno de trabajo: ClickUp Tasks, documentos y Chat.

Así que, ahora, en lugar de preguntarte «¿qué herramienta de IA debería usar?», la pregunta pasa a ser:

«¿Cómo puedo estructurar mi entorno de trabajo de ClickUp para que la IA pueda ayudar realmente a mi equipo en el día a día?»

«¿Cómo puedo estructurar mi entorno de trabajo de ClickUp para que la IA pueda ayudar realmente a mi equipo en el día a día?»

La respuesta empieza por reunir todo tu conocimiento en un solo lugar.

📚 Lee también: Ejemplos de flujos de trabajo con Superagentes de IA

Cómo creé mi base de conocimientos de IA en ClickUp

Como dije antes, tienes dos opciones:

Reactivo: Utiliza ClickUp Brain (el asistente de IA nativo de ClickUp) para responder a preguntas repetitivas directamente desde Utiliza ClickUp Brain (el asistente de IA nativo de ClickUp) para responder a preguntas repetitivas directamente desde ClickUp Chat Proactivo: Crea un Superagente de ClickUp basado en Crea un Superagente de ClickUp basado en ClickUp Docs que responda a las preguntas de la documentación de tu empresa en tiempo real

Opción 1: Un sistema reactivo de preguntas y respuestas en ClickUp Chat

Si quieres la forma más rápida de dejar de responder a preguntas repetidas, por aquí es por donde yo empezaría.

No requiere documentación, ni es necesario planificarlo con antelación. Solo requiere un cambio de comportamiento: Deja de responder preguntas por todas partes. Empieza a responderlas en un solo lugar.

Paso 1: Crea un canal único de preguntas y respuestas para cada proceso clave

La mayoría de los equipos con los que trabajo responden preguntas en cinco plataformas diferentes:

Correo electrónico

Slack

WhatsApp

Reuniones

«Mensajes rápidos» aleatorios

Así que el primer paso es sencillo, pero imprescindible: crea un canal de Chat de ClickUp por cada proceso principal.

📌 Por ejemplo:

«Preguntas y respuestas sobre desarrollo web»

«Preguntas y respuestas sobre la incorporación de clientes»

«Preguntas y respuestas sobre el proceso de contratación»

Y luego establece una regla clara: si tienes alguna pregunta sobre este proceso, hazla aquí.

Esa única restricción hace más que cualquier herramienta de IA. Extrae el conocimiento de conversaciones dispersas y lo coloca donde realmente se puede utilizar.

🎥 Mira este vídeo para descubrir cómo funciona ClickUp Chat:

Paso 2: Responde en los hilos y deja que ClickUp Brain capte el contexto

En esta fase, todavía no está pasando nada especial.

Sigues respondiendo a las preguntas manualmente, pero con una diferencia clave: lo haces en hilos públicos y estructurados en ClickUp Chat.

📌 Por ejemplo:

Alguien pregunta: «Cuando empezamos un nuevo proyecto de sitio web, ¿qué página diseñamos primero?» Yo respondo en el hilo: «Siempre empezamos por la página de inicio.»

Respondo en el hilo: «Siempre empezamos por la página de inicio».

Alguien pregunta: «¿Dónde guardamos los logotipos de los clientes?» Yo respondo: «Guardamos todos los logotipos de los clientes en la carpeta «Activos» de Google Drive.»

Respondo: «Guardamos todos los logotipos de los clientes en la carpeta «Activos» de Google Drive».

Respondo en el hilo: «Siempre empezamos por la página de inicio».

Respondo: «Guardamos todos los logotipos de los clientes en la carpeta «Activos» de Google Drive».

Cada vez que respondo, no solo estoy ayudando a esa persona. Estoy creando una base de conocimientos de preguntas y respuestas dentro de ClickUp.

Antes, esas respuestas se perdían en las bandejas de entrada o en los registros de chat. Ahora, se guardan en un canal donde ClickUp Brain puede utilizarlas para crear una base de conocimientos de IA con función de búsqueda en ClickUp.

Paso 3: Deja que ClickUp Brain se encargue de las preguntas recurrentes

Una vez que hayas acumulado aunque sea unas pocas semanas de este historial, algo cambia.

En lugar de preguntarte a ti, tu equipo puede preguntar directamente a ClickUp Brain.

Entran en el canal, utilizan «Ask IA» o realizan una mención a Brain con @ y escriben la misma pregunta (por ejemplo: «¿Dónde guardamos los logotipos de los clientes?»)

@menciona a Brain en un canal de chat de ClickUp, en un comentario o en un mensaje directo para obtener asistencia de IA contextualizada en tu lugar de trabajo

ClickUp Brain busca en el contexto de ese canal y responde con algo como:

«Los logotipos de los clientes se guardan en la carpeta «Activos» de Google Drive». Aquí está la conversación en la que se discutió esto… La respuesta es muy contextual y:

«Los logotipos de los clientes se guardan en la carpeta «Activos» de Google Drive». Aquí está la conversación en la que se discutió esto…

La respuesta es muy contextual y:

Según cómo trabaje tu equipo

Utilizando tus decisiones reales

Con enlaces al hilo original

Por eso lo llamo sistema reactivo:

El equipo hace una pregunta

ClickUp AI reacciona utilizando el contexto existente

Te has quedado fuera del circuito

Es un cambio sencillo, pero tiene dos efectos muy potentes:

Reduce las interrupciones : Recibirás menos «preguntas rápidas» en tu bandeja de entrada o mensajes directos

Crea una base de conocimientos dinámica: cada respuesta que das hace que ClickUp Brain sea más inteligente para la siguiente persona

Obtén respuestas contextuales en el canal de Chat que elijas cuando hagas una mención a Brain con @

Si lo único que tienes pendiente es configurar este canal reactivo de preguntas y respuestas para tus uno o dos procesos principales, ya notarías una gran diferencia en tu día a día.

Pero hay un límite.

El sistema reactivo solo sabe lo que ya se ha preguntado. Esto significa que, si nadie ha formulado la pregunta todavía, tu IA no tiene nada con qué trabajar.

Ahí es donde entra en juego un sistema proactivo.

Opción 2: Un superagente de IA proactivo impulsado por ClickUp Documentos

La clave de este sistema proactivo es la siguiente: en lugar de esperar a que surjan las preguntas y responderlas una por una, primero diseñas tu proceso, lo documentas y, a continuación, dejas que un Superagente de IA en ClickUp responda a las preguntas basándose en esa documentación.

Empieza con un marco de trabajo de ClickUp centrado en los procesos

Cada vez que creo un nuevo flujo de trabajo en ClickUp, sigo lo que yo llamo un marco de trabajo de ClickUp centrado en los procesos.

Antes de hablar de Espacios, Listas o vistas, respondo a una pregunta sencilla:

«¿Cómo va el trabajo en este momento?»

«¿Cómo va el trabajo en este momento?»

Te explicaré el proceso de principio a fin: lo correlacionaré:

¿Cuáles son las fases clave?

¿Quién participa en cada paso?

¿Qué herramientas o recursos utilizamos?

¿Dónde suelen producirse los traspasos o los retrasos?

En el caso de un flujo de trabajo de contratación, esto podría incluir pasos como:

Define el rol

Redacta la descripción del puesto

Publica la oferta de empleo en Indeed

Seleccionar candidatos

Realiza entrevistas

Una vez que haya correlacionado el proceso, podré predecir el tipo de preguntas que la gente va a hacer a medida que lo sigan.

«¿Cómo publico la oferta de trabajo en Indeed?»

«¿Dónde encuentro las credenciales de inicio de sesión?»

«¿Qué criterios estamos utilizando para preseleccionar a los candidatos?»

En lugar de esperar a que esas preguntas aparezcan en el chat, documento las respuestas por adelantado.

💡 Consejo profesional: Usa las pizarras de ClickUp para crear un mapa de procesos más rápido. En tu mapa de procesos, escribe cada paso como una acción clara (por ejemplo, «Redactar borrador» en lugar de «Fase de redacción»). De esta forma, cuando hayas terminado de trazar tu proceso, podrás convertir esos pasos directamente en tareas de ClickUp con un solo clic. Visualiza, planifica y optimiza procesos o flujos de trabajo de forma colaborativa en las pizarras de ClickUp

Crea documentos de procesos que tu superagente pueda utilizar

Aquí es donde la mayoría de la gente complica demasiado las cosas.

No necesitas un POE de 50 páginas.

Necesitas un pequeño conjunto de documentos de gran relevancia que reflejen cómo se desarrolla realmente el trabajo.

Por ejemplo, en un flujo de trabajo de desarrollo web, podría crear documentos como:

Proceso de desarrollo de sitios web: flujo de trabajo estándar

Cómo añadir una nueva página a un proyecto de sitio web

Flujo de trabajo de comentarios de los clientes: proyectos de sitios web

Cada documento describe los pasos, las decisiones y las buenas prácticas en un lenguaje claro y sencillo. Piensa en ellos como tus manuales internos.

Mantén las políticas y los documentos clave en un solo lugar, para que tus empleados y Superagentes encuentren respuestas rápidamente con ClickUp Docs

Ahora dispones de documentación que:

Vive donde vive el trabajo (dentro de ClickUp)

Está escrito en tu idioma, para tu equipo

Responde a las preguntas que sabes que te van a hacer

Entrena a un Superagente en tus documentos

Una vez que tengas tus documentos listos, el siguiente paso es configurar un Superagente de ClickUp (un agente de IA) e indicarle exactamente cómo debe actuar. Piensa en un Superagente como un compañero de equipo de IA que puede hacerse cargo del trabajo tal y como lo hacen los humanos. En ClickUp, puedes asignar tareas a los Superagentes, hacerles preguntas e incluso enviarles mensajes privados para pedirles ayuda con tu trabajo.

ClickUp facilita la creación de Superagentes personalizados gracias a su generador de agentes sin código. Puedes hablarle al generador en lenguaje natural, indicándole tus requisitos, y él configurará el agente por ti.

Aquí tienes una guía paso a paso:

Úsala para:

Crea un nuevo agente dedicado a un proceso específico (por ejemplo, «Agente de preguntas y respuestas sobre desarrollo web»). Dale instrucciones claras sobre: a quién ayuda (mi equipo, roles, nivel de experiencia); qué tipo de preguntas debe responder; y cómo debe responder (tono, nivel de detalle, cuándo enlazar los documentos completos). A quién ayuda (mi equipo, roles, nivel de experiencia) ¿Qué tipo de preguntas debe responder? Cómo debe responder (tono, nivel de detalle, cuándo enlazar a los documentos completos) Adjunta los documentos pertinentes como fuentes de conocimiento.

A quién ayuda (mi equipo, roles, nivel de experiencia)

¿Qué tipo de preguntas debe responder?

Cómo debe responder (tono, nivel de detalle, cuándo enlazar a los documentos completos)

Crea Superagentes personalizados en ClickUp para automatizar tus tareas rutinarias

Ahora, cuando alguien haga una pregunta en el canal de chat, no tendrá que etiquetarte. Solo tiene que publicar un mensaje como:

«¿Qué página solemos diseñar primero cuando empezamos un nuevo proyecto web?»

«¿Qué página solemos diseñar primero cuando empezamos un nuevo proyecto web?»

El Superagente lee la pregunta, consulta los documentos y responde:

«Normalmente empezamos por la página de inicio. Puedes encontrar el desglose completo en el documento «Proceso de desarrollo web: flujo de trabajo estándar».

«Normalmente empezamos por la página de inicio. Puedes encontrar el desglose completo en el documento «Proceso de desarrollo web: flujo de trabajo estándar».

El miembro del equipo recibe una respuesta concisa, junto con un enlace a la documentación correspondiente si desea más contexto.

Utiliza el agente Answers en ClickUp para encontrar información contextual sin molestar a tus compañeros de equipo

Aquí es donde el sistema se vuelve proactivo:

Ya has pensado detenidamente en el proceso

Ya has documentado las preguntas y respuestas más importantes

El agente está listo para ayudar en cuanto alguien le pregunta, incluso si es la primera vez que surge esa pregunta.

💡 Consejo profesional: Al crear tu base de conocimientos de IA en ClickUp, la meta no es escribir una enciclopedia. Se trata de proporcionar a ClickUp suficiente contexto de alta calidad para que pueda responder directamente a las preguntas más comunes y ofrecer sugerencias inteligentes basadas en IA para el resto. Cuando surja una pregunta realmente nueva, aún podrás: Anímate y respóndela tú mismo

Decide si vale la pena añadirlo a los documentos para la próxima vez ¡Con el tiempo, tanto tu documentación como tu agente mejorarán!

Reactivo frente a proactivo: cómo funcionan estos sistemas juntos

No tienes por qué elegir entre el enfoque reactivo y el proactivo. De hecho, a mí me gusta combinar ambos.

Empieza con un «si» reactivo: Pasa a un enfoque proactivo cuando: Aún no tienes documentación formal Ya has correlacionado tu flujo de trabajo Quieres recopilar preguntas reales y el lenguaje que utiliza tu equipo Ya conoces las preguntas y los errores más comunes Quieres obtener resultados rápidos dejando que ClickUp responda a preguntas repetidas basándose en hilos de chat anteriores Ya estás listo para invertir en documentación que perdurará durante años

🌟 Truco de experto: En la práctica, suelo: Empieza con un canal de chat de preguntas y respuestas y ClickUp Brain para tenerlo todo en un solo lugar

Observa qué preguntas se repiten constantemente

Convierte esos patrones en documentos y diagramas utilizando mi marco de trabajo centrado en los procesos.

Conecta esos documentos a un Superagente dedicado que se encuentra en el mismo canal de Chat Con el tiempo, cada vez son más las preguntas que responden el agente y los documentos, y no yo.

El resultado real: proteger tu concentración y ampliar tus conocimientos

Es fácil ver esto como un simple caso de uso más de la gestión del conocimiento con IA, pero el impacto es muy humano.

Cuando ya no seas el «motor de búsqueda humano» predeterminado/a, sucederán algunas cosas importantes:

Recupera tu tiempo de concentración. En lugar de que te interrumpan cada cinco minutos, podrás mantenerte concentrado en tu trabajo durante más tiempo.

Tu equipo se vuelve más autónomo. No se sienten culpables por hacer preguntas en ClickUp porque saben que un agente o un hilo existente podría tener ya la respuesta.

Tu conocimiento ya no se queda solo en tu cabeza. Se captura en ClickUp Chat y Docs, donde la IA puede realmente utilizarlo.

Los nuevos empleados se incorporan más rápido. En lugar de basarse en el conocimiento implícito o en conjeturas, pueden consultar las preguntas y respuestas anteriores, leer los documentos y preguntar directamente al agente.

Así es como el uso de ClickUp Brain ayudó a centralizar el conocimiento colectivo de SERHANT:

📚 Lee también: Cómo se organizan las empresas de rápido crecimiento

Cómo crear tu propia base de conocimientos de IA en ClickUp (paso a paso)

Si ahora mismo te sientes como el «motor de búsqueda humano» de tu empresa, aquí te explicamos cómo puedes empezar esta misma semana:

Elige primero un proceso : Empieza por donde surgen más preguntas: incorporación, contratación, entrega, Soporte

Crea un canal de chat de preguntas y respuestas : conviértelo en el lugar predeterminado/a para todas las preguntas relacionadas con ese proceso

Responde de forma coherente en los hilos : esto te permite crear tu base de conocimientos de IA inicial sin esfuerzo adicional

Utiliza la IA antes de responder manualmente : anima a tu equipo a consultar primero a ClickUp Brain y, si es necesario, a preguntar a un compañero.

Diseña tu proceso de forma sencilla : esboza los pasos y las decisiones clave; no le des demasiadas vueltas.

Documenta las 5-10 preguntas más frecuentes : convierte los patrones en documentos breves y prácticos

Crea un Superagente para ese proceso : conéctalo a tus Documentos y define cómo debe responder

Perfecciónala con el tiempo: cuando surjan nuevas preguntas, decide: responder una vez o documentarlas para el futuro

📮 ClickUp Insight: El 24 % de las personas afirma que quiere agentes de IA principalmente para automatizar tareas aburridas. Lo que se espera aquí es liberarse del trabajo de poco valor, y eso es lógico. Si un agente necesita una configuración continua, supervisión o indicaciones, deja de parecer útil y empieza a parecer más trabajo. En ClickUp, los Superagentes operan continuamente en segundo plano, actualizando tareas, redactando documentos y haciendo avanzar el trabajo con las mismas herramientas que tu equipo ya utiliza. ¡Puedes enviarles un mensaje directo para pedirles ayuda puntual e incluso @mencionarlos en un documento para convertir una lluvia de ideas en un plan claro!

📚 Lee también: ¿Qué es un mapa de conocimientos y cómo crear uno?

Pasa de respuestas fragmentadas a un conocimiento infalible con ClickUp

En la mayoría de los equipos, el conocimiento está fragmentado entre distintas herramientas, por lo que incluso la mejor IA tiene dificultades con un contexto incompleto. Tu base de conocimientos de IA en ClickUp funciona porque no trata la IA como un complemento. Sitúa la IA donde ya se desarrolla tu trabajo, haciendo que la IA sea consciente del contexto.

Tus conversaciones, documentos y tareas se encuentran en un solo lugar, y la IA puede leerlos todos. Eso significa que las respuestas no son genéricas, sino que se basan en cómo trabaja realmente tu equipo. Con el tiempo, cada interacción refuerza el sistema. En lugar de buscar información en diferentes herramientas, creas una única fuente de información fiable y actualizada.

¿Cuál es la conclusión principal? No es necesario adoptar todas las herramientas de IA del mercado para obtener resultados. Al combinar ClickUp Chat, ClickUp Brain y un Superagente especializado en torno a un proceso claro, podrás:

Reduce las interrupciones

Haz que tu equipo sea más autónomo

Convierte tu experiencia en un recurso consultable y preparado para la IA

Si quieres obtener estos resultados para tu organización, ¡el equipo de ClickUp puede ayudarte a personalizar esta configuración!