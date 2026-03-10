Ejemplos de flujos de trabajo de superagentes con IA: 12 casos prácticos en ClickUp

Es fácil entusiasmarse con los agentes de IA cuando se ven demostraciones pulidas y grandes promesas. Luego, cuando te sientas a ajustar uno para tu propio trabajo, empiezan a surgir las preguntas.

¿Dónde encaja? ¿Qué debe gestionar? ¿De qué debe mantenerse al margen?

Los superagentes de IA de ClickUp toman las partes repetibles de su trabajo y le enseñan a su entorno de trabajo cómo manejarlas de manera consistente. Cuando se hace correctamente, se obtiene un sistema que funciona junto con su equipo, señala lo que es importante y hace avanzar el trabajo sin crear más trabajo de limpieza.

En esta guía, verá 12 ejemplos prácticos de flujos de trabajo de superagentes basados en el trabajo real y cotidiano dentro de ClickUp.

¿Qué es un superagente?

Un superagente de ClickUp es un compañero de equipo impulsado por IA que puede planificar, razonar y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos utilizando el contexto en tiempo real de su entorno de trabajo. Acelere los flujos de trabajo con los superagentes en ClickUp.

A diferencia de la automatización básica de procesos empresariales que se ejecuta con desencadenantes fijos, estos agentes se adaptan a lo que ocurre en sus proyectos, tareas de ClickUp, documentos y hilos de chat, y luego actúan con las herramientas y los datos adecuados.

Esto es lo que los diferencia de otras herramientas de productividad basadas en IA:

Contexto sensible de forma predeterminada: extrae el contexto en tiempo real de tareas, documentos, comentarios y mensajes de chat específicos para tomar decisiones.

Diseñado para múltiples pasos: ejecuta flujos de trabajo completos de principio a fin: lee una tarea, investiga el contexto, actualiza un documento, notifica a los propietarios y redacta un seguimiento.

Diseñado para la colaboración: funciona como un compañero de equipo en funciona como un compañero de equipo en ClickUp Chat y Tasks; puede activarlo manualmente o configurarlo para que funcione automáticamente según un calendario.

Configurable y con alcance limitado: le permite controlar exactamente a qué herramientas y fuentes de datos puede acceder, incluidas las aplicaciones externas seleccionadas.

Diseñado para incluir la intervención humana: requiere la aprobación humana para acciones críticas, y cada paso se registra para mayor visibilidad.

Aprende con el tiempo: se adapta en función de los comentarios y los resultados anteriores a medida que se repiten los flujos de trabajo.

Configure flujos de trabajo de varios pasos utilizando herramientas personalizables y fuentes de datos con ClickUp Super Agents .

¿Tiene curiosidad por saber cómo funcionan realmente los superagentes? Vea esta breve explicación antes de pasar a los ejemplos que puede poner en práctica de inmediato. 👇🏽

La anatomía de un excelente flujo de trabajo de superagente

Un flujo de trabajo de superagente es una cadena definida de entradas, reglas, herramientas y comprobaciones que convierte las señales sin procesar de su entorno de trabajo en resultados coherentes y auditables. En lugar de automatizarlo todo, el objetivo es aumentar la eficiencia operativa mediante el diseño de una ruta fiable desde la señal hasta el resultado que se pueda ejecutar repetidamente sin generar errores.

Todos los flujos de trabajo sólidos siguen una estructura subyacente similar, incluso si cambia el caso de uso. A continuación, se explica qué significa cada parte en la práctica y cómo funcionan juntas. 👇

Entrada

Todo comienza con una señal o una entrada. Esa señal puede ser una actualización de una tarea, un nuevo documento, un mensaje de chat, notas de una reunión, el envío de un formulario o incluso un cambio de estado.

Las entradas específicas y estables conducen a resultados predecibles, mientras que las entradas vagas crean resultados poco claros. Cada flujo de trabajo debe comenzar con un tipo de entrada estándar para que el agente siempre sepa a qué está reaccionando.

📌 Ejemplo: Para comprender mejor la anatomía, veamos el caso de un agente de preparación diaria de clientes, cuyo trabajo consiste en revisar el Calendario de un gestor de cuentas en busca de reuniones con clientes y ayudarle a prepararse para cada reunión según el contexto. Así es como se ve la entrada del agente: Recopila sus propios datos escaneando herramientas relevantes como el Calendario, los hilos de Gmail, ClickUp Docs y mucho más.

Desencadenante

Nada debería ejecutarse «solo porque algo haya cambiado». El desencadenante define cuándo se permite que comience el flujo de trabajo. Este es el momento en el que el agente puede actuar sobre la entrada. Un desencadenante puede ser manual, como etiquetar al agente, o automático, como un cambio de estado, una programación o una automatización.

Los desencadenantes existen para evitar ejecuciones accidentales y trabajo duplicado. Cuando esta parte se descuida, los flujos de trabajo pueden desorganizarse rápidamente.

📌 Ejemplo: El agente de preparación diaria de clientes de nuestro ejemplo está programado para ejecutarse todos los días a las 8 de la mañana. Además, también se puede desencadenar cuando alguien hace una mención de él dentro del entorno de trabajo de ClickUp, le envía un mensaje directo en el chat de ClickUp o le asigna una tarea de ClickUp.

🔍 ¿Sabías que...? El término «agente de software » ganó gran popularidad en las décadas de 1980 y 1990, cuando florecieron las investigaciones sobre la inteligencia artificial distribuida (DAI) y los sistemas autónomos orientados a metas. Durante este periodo, los investigadores pasaron de crear programas pasivos basados en reglas a crear «agentes» activos y cada vez más autónomos, capaces de actuar en nombre de los usuarios en entornos complejos y dinámicos.

Reglas de decisión

Las reglas de decisión definen los límites del flujo de trabajo. Aclaran sobre qué debe actuar el agente, qué debe ignorar y cuándo debe detenerse y escalar.

Aquí es donde se encuentran las reglas predefinidas de «no hacer nada». Algunos ejemplos reales son omitir elementos de baja prioridad, escalar cuando faltan datos necesarios o detener cuando el contexto está incompleto. Las reglas de decisión son la principal capa de control que mantiene al agente dentro del ámbito y evita la automatización arriesgada.

📌 Ejemplo: ¿Qué ocurre en un día en el que no hay reuniones programadas con clientes? Las reglas de decisión ayudan al agente de preparación diaria de clientes con instrucciones para situaciones específicas o casos extremos.

Una vez que el agente sabe que debe actuar, esta capa define cómo se le permite actuar. Eso puede significar crear o actualizar tareas complejas, recuperar datos de Docs, redactar mensajes, extraer contexto de una fuente de conocimiento de la empresa o notificar a los propietarios. Cuanto más estricto sea este conjunto, más seguro será el flujo de trabajo.

Establecer límites en las herramientas y los permisos reduce los efectos secundarios y facilita la predicción de lo que el agente puede y no puede cambiar.

📌 Ejemplo: Para poder realizar las acciones que se le asignan, el agente de preparación diaria de clientes necesita acceder al Calendario del gestor de cuentas, a Gmail y a los documentos y el entorno de trabajo de ClickUp. Las habilidades del agente (capacidad para acceder a las herramientas), sus conocimientos y su memoria le ayudan a cumplir con su mandato.

🔍 ¿Sabías que...? La automatización robótica de procesos (RPA) comenzó a ganar terreno a principios de la década de 2000, especialmente en el sector bancario y de seguros. Las primeras herramientas de RPA imitaban las acciones humanas en la interfaz de usuario (hacer clic en botones, copiar datos y rellenar formularios) sin necesidad de una integración profunda con los sistemas backend.

Formato de salida

Su definición de «terminado» nunca debe ser ambigua. El formato de salida determina la forma del resultado en cada ocasión. Algunos ejemplos son una tarea creada con Campos personalizados específicos rellenados, un documento actualizado con un diseño de sección fijo o un mensaje redactado con un asunto estándar y una lista de control de los siguientes pasos.

Los resultados estructurados permiten revisar, auditar y reutilizar fácilmente los resultados. Las respuestas de formato libre no se adaptan bien porque son más difíciles de validar y de aplicar en fases posteriores.

Puntos de control humanos

No todo debe funcionar de principio a fin sin pausa. Los puntos de control son los momentos en los que el flujo de trabajo se transfiere a una persona antes de que ocurra algo de gran impacto. Aquí es donde se producen las aprobaciones, confirmaciones o ediciones.

El objetivo es crear traspasos seguros cuando los resultados afectan a los clientes, al dinero o a los compromisos de entrega. Los puntos de control convierten la automatización del flujo de trabajo en un sistema controlado en lugar de una caja negra.

Medición

Este elemento define cómo saber si el flujo de trabajo realmente funciona. Si no lo mide, no podrá saber si el flujo de trabajo está ayudando o causando problemas de forma silenciosa.

Las métricas de medición incluyen el tiempo ahorrado, el volumen procesado, la tasa de errores, el trabajo repetido evitado y la calidad de los resultados. Las métricas claras hacen evidente cuándo es necesario ajustar las reglas de decisión, las entradas o las salidas.

Utilice el siguiente principio para diseñar flujos de trabajo que se mantengan en operaciones reales:

Elija un resultado repetible: Diseñe flujos de trabajo de manera que produzcan un resultado coherente. Intentar resolver múltiples resultados en un solo flujo de trabajo crea una lógica ramificada, resultados poco claros y mayores índices de fracaso.

Defina límites y reglas de «no hacer nada/escalar»: Implemente reglas de decisión explícitas para describir cuándo el agente debe detenerse, omitir o escalar. Este tipo de Implemente reglas de decisión explícitas para describir cuándo el agente debe detenerse, omitir o escalar. Este tipo de gestión del conocimiento evita acciones accidentales cuando el contexto es incompleto o está fuera del alcance.

Utilice permisos mínimos y fuentes de conocimiento autorizadas: conceda acceso solo a los conceda acceso solo a los espacios , carpetas, documentos y fuentes externas de ClickUp necesarios para completar el flujo de trabajo. Restringir el acceso ayuda a gestionar los riesgos y mejora la calidad de los resultados.

Exija resultados estructurados: defina formatos que el equipo pueda escanear, aprobar y reutilizar. Las estructuras estándar hacen que los flujos de trabajo sean predecibles y seguros de escalar.

Pruebe con un grupo pequeño antes de ampliarlo: ejecute el flujo de trabajo con un conjunto limitado de usuarios y entradas reales. Observe dónde se rompen las reglas de decisión, dónde hay que ajustar los resultados y dónde se requiere la intervención humana.

🚀 Ventaja de ClickUp: Si estás mirando la pantalla de configuración de Super Agent y pensando: «Vale... ¿qué le digo que haga?», ClickUp Brain es tu atajo. ClickUp Brain es una IA contextual integrada que tiene una visibilidad completa de tus tareas, documentos, proyectos, comentarios y conocimientos. Puedes utilizarlo como un compañero de reflexión mientras diseñas y mejoras tus flujos de trabajo de superagente. En flujos de trabajo reales, puede utilizar ClickUp Brain para: Ponga a prueba los casos extremos preguntándose qué ocurre cuando las tareas se retrasan, se bloquean o quedan incompletas.

Perfecciona los desencadenantes y las acciones para que tu agente se ejecute en el momento adecuado, no de forma aleatoria.

Depure comportamientos confusos pidiendo a ClickUp Brain que resuma lo que hizo el agente y por qué. Elabore instrucciones claras para el superagente describiendo su flujo de trabajo de IA en lenguaje sencillo con ClickUp Brain.

12 ejemplos de flujos de trabajo de superagentes

Estos ejemplos muestran cómo los superagentes encajan en el trabajo diario dentro de ClickUp. Cada flujo de trabajo está pensado para inspirar ideas que puede tomar prestadas y adaptar para mantener los proyectos en marcha o reducir las idas y venidas entre equipos.

1. Superagente de informes de estado

Convierta la actividad de trabajo reciente en actualizaciones de estado claras y fáciles de leer con el agente de informes de estado de ClickUp.

El agente de informes de estado mantiene una vista siempre actualizada del progreso real del trabajo. Lee los cambios de estado de las tareas, las fechas límite, los comentarios, los obstáculos y las dependencias en los espacios o carpetas seleccionados, y luego lo convierte en una actualización de progreso breve y legible. Puede ejecutarlo según un calendario o activarlo a partir de un cambio en el estado del proyecto.

📌 Ejemplo: Estás llevando a cabo un lanzamiento interfuncional con ingeniería, control de calidad y marketing en diferentes espacios. Todos los viernes, este superagente analiza las tareas etiquetadas con el hito del lanzamiento, destaca lo que se ha enviado esta semana, lo que se ha retrasado y lo que está bloqueado por las aprobaciones.

Publica un resumen claro en el canal del proyecto y actualiza un documento de estado semanal. Cuando una dependencia crítica se retrasa, la señala claramente en lugar de ocultarla en una larga lista de tareas.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Todos los viernes a las 4 de la tarde, revise todas las tareas enlazadas al hito «Lanzamiento del segundo trimestre». Resumir el trabajo completado, los elementos bloqueados y cualquier cosa que pueda suponer un riesgo para la próxima semana. Publique la actualización en el canal #launch-status y actualice el documento de estado semanal.

Si alguna tarea marcada como «Crítica» lleva más de 24 horas de retraso, inclúyala en una sección separada llamada «Requiere atención» y haga mención al propietario.

Ignora las tareas en estado «Backlog» (Atrasadas).

🎯 Caso práctico: actualizaciones del estado de proyectos de IA con los superagentes de ClickUp. Illia Shevchenko, fundador de sProcess y ClickUp Consultant verificado, se percató de un problema recurrente al que se enfrentaba uno de sus clientes. Los líderes querían actualizaciones rápidas de los proyectos. Los desarrolladores tenían que dejar de trabajar para redactarlas. Así que creó un pequeño superagente de ClickUp llamado Website Project Status Sync Agent. En lugar de pedir al equipo que redacte informes, el agente lee la actividad real de las tareas en ClickUp y genera automáticamente actualizaciones del proyecto a nivel directivo. El equipo de entrega sigue trabajando en sus vistas de tareas normales, mientras que el agente mantiene los rastreadores sincronizados. El resultado: los responsables obtienen instantáneas de lo que está progresando, lo que está estancado y dónde se necesita prestar atención, sin reuniones, avisos de estado ni elaboración de informes manuales.

Si está explorando cómo los superagentes de ClickUp podrían automatizar la elaboración de informes, la coordinación o las actualizaciones de proyectos en toda su organización, el equipo de ClickUp puede ayudarle a diseñarlos e implementarlos a gran escala.

2. Gestor de prioridades Superagente

Supervise el trabajo activo en todo el entorno de trabajo y detecte tareas urgentes con el gestor de prioridades de ClickUp.

El agente gestor de prioridades analiza las fechas límite, las dependencias, los acuerdos de nivel de servicio y los cambios de estado en el trabajo activo, y ajusta la prioridad de las tareas cuando cambian las condiciones. Cuando el trabajo anterior se retrasa, las tareas posteriores se adelantan automáticamente.

📌 Ejemplo: Su equipo de entregas gestiona las solicitudes de los clientes con compromisos de SLA. Una tarea que era «normal» de repente se convierte en urgente porque se ha producido un retraso en una dependencia y el reloj del SLA sigue corriendo.

El agente detecta el riesgo, eleva la prioridad a «Alta» y comenta la tarea explicando el motivo. Si el SLA ya no está en riesgo, rebaja la prioridad y nota el cambio para que el equipo no siga apagando viejos incendios.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Supervise las tareas en la carpeta «Solicitudes de clientes». Si una tarea se encuentra a menos de 48 horas de su fecha límite de SLA, establezca la prioridad en Alta y añada un comentario explicando el riesgo.

Si una dependencia está vencida y bloquea otra tarea, aumente la prioridad de la tarea bloqueada en un nivel.

No cambie las prioridades de las tareas ya marcadas como «críticas» sin señalarlas para su revisión por parte de una persona.

🧠 Dato curioso: A principios de la década de 1970, se desarrolló el sistema MYCIN en la Universidad de Stanford para diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar antibióticos. Utilizaba un motor basado en reglas «si esto, entonces» y, en pruebas controladas, funcionaba a un nivel comparable al de los especialistas en enfermedades infecciosas.

3. Agente de relleno de campos Superagente

Deduzca y ajuste la prioridad de las tareas en función de la urgencia, los plazos y las palabras clave utilizando el agente de relleno de campos de ClickUp.

Los datos desordenados de las tareas no suelen ser culpa de nadie. La gente se mueve rápido, se salta añadir contexto relevante a los campos personalizados y asume que alguien más lo limpiará más tarde. El superagente de relleno de campos de ClickUp se encarga de esa limpieza en segundo plano.

Cuando llegan nuevas tareas con campos que faltan o son inconsistentes, se rellenan los datos básicos utilizando las reglas del entorno de trabajo, las plantillas de flujo de trabajo y los patrones de tareas anteriores. Extrae el contexto de los títulos, las descripciones, los documentos enlazados y las fuentes de solicitud para mantener tu entorno de trabajo estructurado.

📌 Ejemplo: Su equipo de operaciones introduce tareas internas rápidas en ClickUp. La mayoría de ellas solo incluyen un título como «Corregir exportación de facturación» y no tienen propietario, equipo ni prioridad. El agente lee el nombre de la tarea, la enlaza con el área de facturación, la asigna al propietario de operaciones financieras, establece la prioridad en función de las palabras clave «facturación» y «exportación» y aplica el estado adecuado del flujo de trabajo.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Cuando se crea una nueva tarea en «Soporte Intake», rellene automáticamente la categoría, el propietario y el SLA basándose en las palabras clave de la descripción y el equipo del solicitante.

Si falta la prioridad, dedúzcala a partir de términos que indiquen urgencia, como «bloqueado», «urgente» o «problema de producción».

Si no se pueden deducir con certeza los campos obligatorios, deje un comentario pidiendo una aclaración al solicitante y no asigne la tarea.

📮 Información de ClickUp: el 25 % de las personas cree que los agentes de IA podrían ayudarles a mantenerse organizados. Y tienen razón. Los agentes de IA especializados pueden ayudarle a mantenerse organizado avanzando en las tareas, asignando propiedad, estableciendo plazos y gestionando el seguimiento rutinario que, de otro modo, se retrasaría. Sin embargo, solo funciona cuando un agente puede actuar en nombre de otra persona dentro de los límites adecuados. Al operar dentro de un entorno de trabajo unificado en el que las tareas, los archivos y las interacciones pasadas ya están conectados, los superagentes heredan los mismos permisos de usuario que las personas a las que prestan apoyo. Esto significa que pueden tomar medidas (avanzar en las tareas, actualizar estados o enviar información de forma responsable) sin sobrepasar sus límites ni necesitar una supervisión constante.

4. Planificador de desglose del trabajo Superagente

Utilice el planificador de desglose del trabajo para convertir las tareas principales en subtareas claras y viables con personas asignadas y fechas límite.

El Planificador de desglose del trabajo convierte las tareas principales difusas en un plan de ejecución claro y revisable, pero solo cuando lo mencionas explícitamente en una tarea o lo asignas a una.

Lee todo el contexto de la tarea (descripción, comentarios, subtareas existentes, fechas límite y personas asignadas), busca trabajos similares en sus entornos de trabajo cuando es útil y redacta una lista estructurada de 3 a 10 subtareas con propietarios y cronogramas sugeridos. Verá un desglose propuesto en los comentarios de la tarea, lo modificará si es necesario y lo aprobará antes de que se añadan subtareas.

📌 Ejemplo: El líder de un equipo @menciona al agente en una tarea principal llamada «Migrar el sistema de facturación a un nuevo proveedor» y añade la meta y la fecha límite en un comentario.

El agente responde con un borrador del plan: descubrimiento, mapeo de datos, configuración de la migración, control de calidad y transición, cada uno con los propietarios y las fechas sugeridas. El gestor de proyectos solicita combinar dos pasos y cambiar un propietario. Tras la aprobación, el agente crea las subtareas finalizadas bajo la tarea principal.

💬 Ejemplos de indicaciones:

@Work Breakdown Planner, divide esta tarea principal en 5-8 subtareas. La meta es: ___. La fecha límite es: ___. Prefiere estos propietarios/roles: ___. Restricciones: ___

@Work Breakdown Planner propone un desglose para esta tarea. Agrupa los pasos por fases y sugiere fechas límite. No crees nada hasta que yo lo confirme.

@Work Breakdown Planner, redacte un desglose sencillo (máximo 5 subtareas). Si faltan detalles, haga una pregunta aclaratoria antes de proponer el plan.

5. Superagente de informes diarios de prioridades

Destaca el trabajo importante que hay que realizar y las tareas obsoletas o que pueden estar estancadas con el Superagente Daily Priority Briefer.

El Daily Priority Briefer analiza todas las tareas con prioridad que se le han asignado y convierte una lista de tareas larga y desordenada en un plan breve y fácil de consultar para el día. Señala lo que requiere atención inmediata, muestra lo que está atrasado, ofrece una vista previa de lo que se avecina en los próximos cinco días laborables y destaca las tareas que llevan demasiado tiempo sin actividad.

📌 Ejemplo: A las 9 de la mañana de un día laborable, el director del proyecto recibe un mensaje directo con un resumen rápido: dos seguimientos de proveedores vencidos, tres elementos «pendientes» relacionados con el próximo lanzamiento de un producto y una revisión de diseño que lleva una semana parada. Esto le ayuda a revisar la lista en menos de un minuto y empezar con el seguimiento vencido.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Todos los días laborables a las 9 de la mañana, resume mis tareas pendientes, los plazos de hoy y cualquier nueva @mención. Sugiere las tres acciones principales que hay que realizar primero.

Si alguna tarea está bloqueada y me ha sido asignada, indíquelo por separado junto con quién la está bloqueando.

No incluya tareas en el estado «Backlog» (Atrasos) o «Someday» (Algún día).

🎯 Caso práctico: priorización de tareas mediante IA con los superagentes de ClickUp. Yvonne «Yvi» Heimann, ClickUp Verified Consultant y coach de eficiencia empresarial, se enfrentaba a un problema habitual: demasiadas tareas, demasiadas señales y ninguna respuesta clara a lo que importa hoy. Así que creó un superagente de enfoque diario en ClickUp. Cada día laborable a las 8 de la mañana, la agente revisa su entorno de trabajo (tareas, plazos, menciones y actividad) y envía un mensaje con las tres prioridades más importantes del día, etiquetadas como Pendiente, Decidir o Delegar. Así que ahora, en lugar de revisar paneles y bandejas de entrada, cada mañana comienza con una lista clara y lista para tomar decisiones.

¿Quiere descubrir cómo los superagentes de ClickUp pueden ayudarle a coordinar el trabajo, establecer prioridades o automatizar la toma de decisiones en toda su organización?

6. Gestor de aprobaciones Superagente

Proporcione a sus compañeros de equipo instantáneas rápidas y fiables del estado de aprobación siempre que lo soliciten con el superagente Approval Manager.

Las aprobaciones tienden a atascarse cuando la propiedad y los plazos no están claros. El Gestor de aprobaciones ejecuta su flujo de aprobación dentro de ClickUp enviando las tareas al aprobador adecuado, realizando el seguimiento de las respuestas contextuales y manteniendo el historial de aprobaciones visible en un solo lugar. Garantiza que el trabajo no avance hasta que la persona adecuada lo haya revisado.

📌 Ejemplo: Cuando una tarea pasa a «Necesita aprobación», el agente la envía al aprobador indicado en la tarea, publica un breve resumen de los cambios realizados y espera una respuesta antes de permitir que el estado avance.

💬 Ejemplo de indicación:

Cuando una tarea entre en «Necesita aprobación», asígnela al aprobador que figura en el campo «Aprobador» y publique un breve resumen de los cambios realizados.

Si no hay respuesta en 48 horas, envíe un comentario de recordatorio y notifique al aprobador en Chat.

No mueva las tareas a «Aprobadas» sin una aprobación explícita registrada en los comentarios.

7. Superagente de lanzamiento de campañas

Salve automáticamente la brecha entre el progreso de las subtareas y el estado de la campaña principal utilizando el agente Campaign Launchpad.

El agente Campaign Launchpad mantiene tu tablero de campaña predecible al configurar el mismo flujo de trabajo básico cada vez que se crea una nueva campaña. En el momento en que una tarea de campaña aparece en tu entorno de trabajo, se añade un conjunto estándar de subtareas para la planificación, creación, lanzamiento, optimización y elaboración de informes complejos.

A medida que avanza el trabajo, se mantiene el estado de la campaña principal sincronizado con lo que realmente está sucediendo en las subtareas, de modo que el tablero refleja el progreso real en lugar de ilusiones.

📌 Ejemplo: Cuando se añade una nueva tarea llamada «Campaña de seminarios web de abril» a la lista de campañas, el agente incluye las seis subtareas estándar: resumen, creatividades, configuración, lanzamiento, optimización y elaboración de informes. Cuando se completa la subtarea de lanzamiento, la campaña principal pasa automáticamente a «Activa», de modo que el tablero refleja la realidad sin que nadie tenga que acordarse de actualizarlo.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Cuando se crea una nueva tarea en la gestión de campañas de marketing, genere las 6 subtareas estándar de la campaña y añada un breve comentario explicando lo que se ha creado.

Cuando la subtarea Lanzamiento esté completada, mueva la campaña principal a «En vivo».

Si una tarea de campaña tiene un título poco claro o provisional, pídale al creador que lo renombre antes de crear subtareas.

8. Asistente para el café de la mañana

Aproveche el asistente Morning Coffee para generar resúmenes concisos y listos para la toma de decisiones sobre los hilos o tareas urgentes del día a día.

Las mañanas se complican cuando empiezas con una gran cantidad de datos sin filtrar. El Morning Coffee Agent recopila la actividad nocturna en un breve informe con información relevante, que incluye actualizaciones urgentes, mensajes que requieren respuesta y cualquier cosa que pueda entorpecer el trabajo de prioridad del día. Elimina los cambios de contexto y prepara borradores rápidos para las respuestas, de modo que puedas actuar con rapidez sin tener que abrir diez hilos a la vez.

📌 Ejemplo: Un responsable de éxito de clientes inicia sesión en ClickUp a las 9 de la mañana y ve que ya le espera un breve documento titulado «Resumen matutino». En él se muestra lo siguiente:

Dos escalamientos de soporte que llegaron durante la noche.

Una tarea de renovación bloqueada por la aprobación de precios.

Comentario de un compañero de equipo solicitando una decisión sobre una solución alternativa para un cliente.

Cada elemento incluye un resumen de una línea y una respuesta sugerida extraída del historial de tareas y del último mensaje del hilo. Sin abrir ninguna lista de tareas ni hilos de chat, despejan la cola de tareas urgentes en menos de cinco minutos y comienzan el día con el trabajo real en lugar de con la clasificación de la bandeja de entrada.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Cada mañana de lunes a viernes, resumir las actualizaciones urgentes de mis proyectos con prioridad y redacto respuestas para cualquier mensaje que requiera una respuesta.

Resalte cualquier cosa que pueda retrasar una entrega esta semana.

Excluya las actualizaciones de estado rutinarias, a menos que afecten a los plazos o las aprobaciones.

9. Superagente guardián de plazos

Señale qué elementos parecen correr más riesgo en función de las fechas límite y el estado con el agente Deadline Guardian Agent .

El agente guardián de fechas límite supervisa las fechas límite en todo el entorno de trabajo para las tareas que se le han asignado.

Cuando algo vence hoy o se pasa de su fecha límite, se deja un breve recordatorio directamente en la tarea para que nada urgente quede olvidado. Si se solicita, también ofrece una visión general rápida de lo que vence y lo que está vencido, por lo que es fácil restablecer las prioridades sin tener que revisar largas listas.

📌 Ejemplo: Una tarea de auditoría de contenido para un sitio web SaaS vence hoy, pero aún está en curso. El agente publica un breve recordatorio sobre la tarea, indicando que vence hoy. Más tarde, puedes preguntar qué está vencido y el agente responde con una breve lista que muestra una revisión interna perdida y una actualización de análisis que se retrasó ayer.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Supervise las fechas límite en el espacio de entrega. Marque las tareas en riesgo si las dependencias no se completan en las 48 horas previas a la fecha límite.

Envíe un resumen diario de las tareas vencidas al propietario del proyecto.

No notificar las tareas con fechas límite a más de siete días.

10. Generador de documentos PRD

Recopile y sintetice las «aportaciones del equipo» a partir de tareas épicas, subtareas y documentos con notas de reuniones relevantes con el agente PRD Writer.

Su generador de documentos PRD recopila información dispersa de tickets, comentarios y notas a medio escribir y la convierte en un documento completo de requisitos del producto dentro del software de gestión de documentos de ClickUp.

Lee la épica, las subtareas relacionadas y las notas de la reunión, y luego sintetiza la intención, las metas, los requisitos, los riesgos y las preguntas abiertas en un PRD claro a partir del cual los equipos pueden realmente construir. Si ya existe un PRD para la misma función, lo actualiza y lo perfecciona en lugar de crear duplicados.

📌 Ejemplo: Un responsable de soporte al cliente señala un problema recurrente: los técnicos de campo pierden sus notas cuando se desconectan. Mencionan al agente en la epopeya «Modo sin conexión para la aplicación de campo».

El agente extrae información de los tickets de soporte, las notas de una reunión del equipo de soporte y las subtareas de backend sobre los límites de almacenamiento local. Crea un PRD con requisitos claros para la toma de notas sin conexión, la gestión de conflictos de sincronización y la documentación de procesos.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Convierta esta epopeya y sus subtareas en un PRD completo utilizando el esquema estándar de PRD.

Actualice el PRD existente para esta función con las nuevas decisiones de las últimas notas de la reunión.

Si faltan detalles clave, haz hasta tres preguntas específicas y continúa con un borrador lo más completo posible.

🎥 Bonificación: Entrene mejor a su agente generador de documentos PRD con estos prácticos consejos para redactar excelentes PRD:

11. Analista de inteligencia temática Superagente

Genere informes de información que revelen patrones, oportunidades, riesgos y recomendaciones con el agente Topic Intelligence Analyst Agent .

El agente analista de inteligencia temática está destinado a los equipos de contenido que tienen dificultades para determinar sobre qué temas deben crear contenido.

Crea una imagen clara de cualquier tema combinando lo que ya existe en su entorno de trabajo de ClickUp con nuevas investigaciones en la web. A continuación, convierte ese contexto combinado en resultados útiles, como resúmenes, esquemas, borradores o informes de análisis, adaptados a la meta que está tratando de alcanzar.

📌 Ejemplo: Un estratega de contenidos está planificando una publicación sobre «La IA en el desarrollo de software para equipos no técnicos». Le pide al agente que redacte un documento y le comunique por adelantado los aspectos básicos, como el tono, el público y las necesidades de SEO.

El agente extrae borradores de blogs y notas de campañas anteriores del entorno de trabajo, examina artículos recientes del sector en busca de ejemplos actuales y añade un esquema conciso y un resumen de cinco puntos a la lista de gestión de campañas de marketing.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Investiga sobre la IA en el desarrollo de software y hazme un resumen conciso con las tendencias clave, los riesgos y los ángulos de contenido para una entrada de blog.

Combine notas internas con investigaciones en la web y esboce un artículo extenso sobre este tema.

Si el tema o la meta no están claros, haga una pregunta aclaratoria antes de comenzar.

Esto es lo que un usuario opinó sobre los superagentes de ClickUp:

En realidad, es bastante agradable poder chatear con la IA como si fuera un compañero de equipo. Por ejemplo, Dawn me ayuda a desarrollar un proyecto desde el concepto hasta la entrega, crea las tareas y luego puedo pedirle a Dawn que le pida a Jess (otra superagente que he creado) que cree las plantillas de correo electrónico, los documentos preliminares, etc. relacionados con ese proyecto, que me recuerde en una fecha y hora específicas que tengo que hacer algo, etc.

12. Superagente de automatización de procesos

Detecte patrones de tareas repetitivas y aplíquelos automáticamente con el agente de automatización de patrones de tareas.

El superagente automatizador de procesos observa cómo avanza el trabajo a través de sus listas de CRM y marketing, detecta las formas repetidas en que se gestionan las tareas y estandariza esos movimientos por usted. En lugar de realizar ajustes repetitivos en los campos, propietarios y seguimientos, lleva adelante esos hábitos y deja una nota clara cada vez que interviene.

📌 Ejemplo: Un responsable de crecimiento se da cuenta de que cada vez que una nueva tarea de campaña se etiqueta como «Socio», el equipo añade una lista de control, asigna un revisor específico y retrasa la fecha límite tres días. Después de que este patrón se repita varias veces, el agente comienza a aplicarlo a las nuevas tareas etiquetadas como «Socio».

La próxima vez que se cree uno, aparecerá la lista de control, se establecerá el revisor y un comentario rápido explicará la regla que se ha seguido.

💬 Ejemplo de indicaciones:

Revise la actividad reciente del CRM y dígame qué patrones ha aprendido.

¿Qué comportamientos automáticos se aplicarían a esta tarea si la moviera al siguiente estado?

Explique por qué se actualizó esta tarea y qué regla fue el desencadenante.

📮 Información de ClickUp: El 12 % de los encuestados afirma que los agentes de IA son difíciles de configurar o conectar a sus herramientas, y otro 13 % afirma que hay demasiados pasos para terminar tareas sencillas con los agentes. Los datos deben introducirse manualmente, los permisos deben redefinirse y cada flujo de trabajo depende de una cadena de integraciones que puede romperse o desviarse con el tiempo. ¿Buenas noticias? No es necesario «conectar» los superagentes de ClickUp a sus tareas, documentos, chats o reuniones. Están integrados de forma nativa en su entorno de trabajo de ClickUp y utilizan los mismos objetos, permisos y flujos de trabajo que cualquier otro compañero de trabajo humano. Dado que las integraciones, los controles de acceso y el contexto se heredan del entorno de trabajo de forma predeterminada, por defecto, los agentes pueden actuar inmediatamente en todas las herramientas sin necesidad de realizar conexiones personalizadas. ¡Olvídese de configurar los agentes desde cero!

Buenas prácticas para implementar flujos de trabajo de superagentes

La implementación de superagentes funciona mejor cuando se les trata como compañeros de equipo que se están incorporando. A continuación, se indican algunos hábitos prácticos que ayudan a que sigan siendo útiles:

Defina un resultado claro por agente: establezca con precisión el trabajo que desea que se termine (por ejemplo, resumir los obstáculos diarios en ClickUp Chat) para que el agente no intente resolver cinco problemas a la vez.

Adapte un agente predefinido antes de empezar desde cero: elija el que más se ajuste a sus necesidades en el catálogo de superagentes y modifique sus desencadenantes, alcance y resultados para adaptarlo a su proceso, en lugar de reinventar flujos comunes.

Configure la lógica avanzada solo cuando sea necesario: añada instrucciones personalizadas, herramientas, memoria y desencadenantes para casos extremos o flujos de trabajo de varios pasos, en lugar de sobreingeniar tareas sencillas.

Limite el acceso solo a lo necesario: restrinja los permisos y las herramientas conectadas al mínimo necesario para que el agente trabaje de forma segura dentro de los espacios, listas y fuentes de datos adecuados.

Documente lo que le corresponde a cada agente: Anote el propósito, los desencadenantes y los límites del agente en un documento de uso compartido para que los compañeros de equipo sepan cuándo confiar en él y cuándo intervenir manualmente.

Recopile comentarios de usuarios reales: pregunte a las personas afectadas por el agente qué les resulta útil, confuso o qué echan en falta, y luego refine la configuración basándose en cómo funciona en el trabajo diario.

Descubra cómo los superagentes de ClickUp trabajan con el contexto de su entorno de trabajo:

Errores comunes que se deben evitar

Los superagentes suelen fallar debido a pequeñas decisiones de configuración que pasan desapercibidas:

Error Solución Tratar a un superagente como una función única Programe revisiones periódicas (semanalmente al principio, luego mensualmente) y refine los desencadenantes según corresponda. Crear las indicaciones del agente en torno a un caso perfecto, que luego falla en las variaciones Entrene con múltiples ejemplos de agentes de IA antes de la activación, incluyendo casos extremos y tareas ambiguas. Dejar que el agente actúe en tareas en las que no debe ejecutarse la automatización (por ejemplo, tareas marcadas para revisión manual). Defina criterios de exclusión explícitos en los desencadenantes con etiquetas específicas, valores de campos personalizados o estados personalizados Permitir datos o herramientas que se alejan mucho del alcance del flujo de trabajo, lo que conduce a un contexto incorrecto o a acciones no deseadas. Limite el acceso, revise periódicamente las autorizaciones de acceso y restrinja todo lo que no sea directamente necesario. Utilizar desencadenantes y acciones predeterminados sin adaptarlos al ritmo real de los procesos de su equipo (por ejemplo, omitir los fines de semana y las horas no laborables). Personalice los desencadenantes y los horarios basándose en patrones de trabajo reales para que el agente se ejecute cuando se esté realizando el trabajo. Intentar automatizar tareas extremadamente variables, creativas o que requieren un gran esfuerzo de juicio Reserve la automatización para el trabajo con patrones recurrentes y mantenga las tareas flexibles en modo manual. Si los patrones son inconsistentes, marque el flujo de trabajo y revíselo manualmente. Creación de agentes especializados superpuestos con desencadenantes similares que provocan actualizaciones conflictivas Consolide ejemplos de agentes similares o divida claramente sus responsabilidades. Utilice un documento de registro central para correlacionar los agentes activos y evitar solapamientos.

Instrucciones paso a paso: convierta cualquier flujo de trabajo en un superagente.

Si un flujo de trabajo le parece repetitivo, basado en reglas o fácil de olvidar, es un candidato ideal para un superagente. La meta es tomar algo que ya hace en ClickUp y dejar que un agente lo ejecute por usted.

Aquí tiene una forma sencilla y práctica de integrar agentes en su flujo de trabajo:

Paso n.º 1: aclare el flujo de trabajo que desea automatizar.

Antes de utilizar ClickUp, defina con precisión el flujo de trabajo que va a convertir en un superagente. Descríbalo tal y como se desarrolla realmente cada día: qué es el desencadenante, qué decisiones se toman, qué contexto se comprueba y cuál debería ser el resultado final.

Esto evita que se creen agentes vagos que «ayudan a veces», pero que fallan en situaciones reales. En esta fase, céntrese en tres cosas:

¿Qué inicia el flujo de trabajo?

Lo que debe hacer el agente, en orden secuencial

Cómo es un resultado satisfactorio

💡 Consejo profesional: correlaciona visualmente el flujo de trabajo en ClickUp Whiteboards antes de realizar la automatización. Puedes: Añada figuras, conectores y texto para correlacionar desencadenantes, decisiones, acciones y resultados en un flujo limpio.

Convierta cualquier figura o nota adhesiva en una tarea de ClickUp para conectar las ideas con la ejecución.

Colabore en tiempo real con su equipo, lo cual es perfecto para los equipos de operaciones, PMO o RevOps que revisan la lógica antes de que la automatización entre en funcionamiento.

Incorpore contexto directamente añadiendo documentos, tareas, enlaces o capturas de pantalla directamente en el tablero.

Zoom la imagen para ver las dependencias, los traspasos y los puntos de riesgo. Pruebe visualmente los casos extremos antes de crear la lógica de automatización en ClickUp Pizarras .

Paso n.º 2: Decida cómo debe ejecutarse el flujo de trabajo dentro de ClickUp.

Una vez que haya correlacionado su flujo de trabajo en lenguaje sencillo, la siguiente gran decisión es cómo y cuándo debe actuar su superagente. Estos desencadenantes son el motor que impulsa una ejecución fiable.

Normalmente, puede elegir entre varios enfoques:

1. Desencadenante por evento

Esto significa que el superagente se ejecuta cuando ocurre un evento específico, como un cambio de estado, una actualización de campo o un cambio de persona asignada. Son ideales cuando se desea que el agente reaccione a medida que evoluciona el trabajo, y no según un calendario. Se pueden utilizar cuando se ha identificado un flujo de trabajo que siempre comienza con un cambio en una propiedad de la tarea.

2. Desencadenantes programados

Utilícelo cuando su flujo de trabajo implique comprobaciones periódicas, como reuniones diarias, resúmenes semanales, plazos, revisiones atrasadas o tareas de mantenimiento. Esto le proporcionará un ritmo de trabajo predecible, sistemático y fácil de coordinar con el equipo.

3. Desencadenantes manuales o bajo demanda

Esto funciona cuando se quiere que las personas decidan cuándo debe ejecutarse el agente, por ejemplo, para resumir los últimos comentarios en medio de una reunión o para generar contenido nuevo en documento a petición. El flujo de trabajo requiere el criterio humano antes de ejecutarse o producir resultados para su debate.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Docs para describir cómo funciona este flujo de trabajo. Documente todo, incluyendo qué lo inicia, qué debe suceder y la guía de indicaciones para el agente. Esto se convertirá en su referencia a la hora de configurar los desencadenantes y le ayudará a mantener el comportamiento del agente alineado a medida que evoluciona el flujo de trabajo. Utilice ClickUp Docs como referencia utilizada de forma compartida para cualquiera que revise o perfeccione el agente, de modo que los cambios no dependan del conocimiento tribal.

Paso n.º 3: convierta el flujo de trabajo en un superagente.

Aquí es donde traduce su flujo de trabajo a algo que ClickUp puede ejecutar. En lugar de pensar «Estoy creando un agente», piense «Estoy enseñando a ClickUp cómo seguir mi proceso».

Tienes tres formas prácticas de hacerlo. La elección correcta depende de lo bien definido que esté tu flujo de trabajo y del nivel de control que necesites.

Método n.º 1: utilice el generador de lenguaje natural (ideal para la mayoría de los flujos de trabajo)

Cree un superagente en lenguaje natural describiendo lo que quiere que haga y siguiendo las indicaciones.

Esta es la forma más rápida de convertir un flujo de trabajo documentado en un superagente operativo.

1. Abra IA desde el menú de navegación global de la izquierda.

2. Haga clic en Nuevo superagente.

3. Describa su flujo de trabajo en lenguaje sencillo.

4. Sea específico sobre:

¿Qué debería ser el desencadenante del flujo de trabajo (cambio de estado, envío de formularios, programación, ejecución manual)?

Qué debe tener en cuenta el agente (espacios, listas, documentos, campos, contenido de las tareas)

Qué debe hacer cuando se ejecuta (crear tareas, actualizar campos, resumir, notificar, distribuir el trabajo).

ClickUp le hará preguntas de seguimiento para configurar el comportamiento, las herramientas y el acceso del agente. Cuando la configuración esté terminada, le mostrará un perfil completo del agente.

🎥 Vea este vídeo para obtener una guía de configuración rápida:

Método n.º 2: Comience por el catálogo de superagentes (ideal cuando su flujo de trabajo es habitual).

Comience con un agente predefinido y deje que ClickUp AI le guíe para personalizarlo a través del generador de lenguaje natural.

Si su flujo de trabajo se asemeja a un caso de uso común (aprobaciones, recordatorios, resúmenes, traspasos), el catálogo proporciona una estructura inicial útil.

Desde la IA en la navegación global, vaya a Todos los superagentes. Explore el catálogo y elija algo similar a su caso de uso.

Personalice su superagente ajustando instrucciones claras y desencadenantes precisos.

El error que comete la gente aquí es tratar a los agentes del catálogo como soluciones acabadas. Aún es necesario remodelar los desencadenantes, el alcance y las acciones para que el agente refleje su flujo de trabajo real, en lugar de forzar su flujo de trabajo para que se ajuste a una plantilla de productividad.

Los equipos que sacan el máximo valor de los superagentes suelen personalizarlos en profundidad. ¿Necesita ayuda para diseñar superagentes basados en los procesos reales de su equipo?

Método n.º 3: Empezar desde cero (ideal para flujos de trabajo complejos o delicados)

Elija una configuración en blanco para diseñar un superagente que se ajuste exactamente a sus reglas de flujo de trabajo.

Si su flujo de trabajo tiene varios pasos, casos extremos o reglas estrictas en cuanto al acceso y el comportamiento, empezar desde cero le ofrece un control total.

En la barra lateral del AI Hub, haga clic en Todos los superagentes y, a continuación, en Empezar desde cero. Aquí podrá configurar manualmente:

Instrucciones (de qué es responsable el agente y qué es lo que nunca debe hacer)

Desencadenantes (cuándo deben ejecutarse y cuándo deben permanecer inactivos)

Herramientas (qué acciones se pueden realizar en ClickUp)

Memoria (lo que debe recordar a lo largo del tiempo)

Conocimiento (a qué documentos, espacios o contexto puede hacer referencia)

Esto lleva más tiempo, pero es la forma más clara de modelar flujos de trabajo matizados. También le obliga a ser preciso en cuanto a los límites.

💡 Consejo profesional: Aquí tienes algunas formas de sacar el máximo partido a tus superagentes recién creados: Envíe un mensaje directo para hablar con el agente y vea cómo le explica su rol. Aproveche Run Agent para simular ejecuciones reales, especialmente si están programadas o son desencadenadas por cambios específicos.

Paso n.º 4: Pruebe, active y perfeccione sus agentes.

Antes de activar el agente, ejecútelo en tareas reales o envíele mensajes con entradas realistas. Preste atención a dos cosas: si se ejecuta cuando debe y si permanece inactivo cuando no debe.

Este es el momento de reforzar las instrucciones, ajustar los desencadenantes y corregir los puntos ciegos. Si el agente necesita muchas correcciones manuales durante las pruebas, aún no está listo para el trabajo real.

📮 ClickUp Insight: Cuando se les preguntó qué haría que los agentes de IA fueran realmente útiles, la respuesta más frecuente no fue la velocidad ni la potencia. Casi el 40 % de los encuestados afirmó que necesitaba un agente que comprendiera a la perfección el contexto de su trabajo. Lo cual tiene sentido, ya que la mayoría de los agentes de IA fracasan cuando no comprenden por qué se tomaron determinadas decisiones o cómo se supone que debe tener el flujo del trabajo. Dado que los superagentes de ClickUp conservan el contexto, recuerdan decisiones pasadas y operan de forma continua, pueden actuar con mucha más fiabilidad que los agentes basados en indicaciones. Trabajan a partir de un historial de entorno de trabajo vivo, permanecen activos a medida que evoluciona el trabajo y operan dentro de límites de permisos y registros de auditoría claros. Cuando la inteligencia comprende el trabajo y lo lleva a cabo de forma segura, finalmente sentirás que estás trabajando con un compañero virtual en el que realmente puedes confiar.

Cree flujos de trabajo reales. Ahorre tiempo en tiempo real.

Los superagentes funcionan mejor cuando se crean en torno a las partes del flujo de trabajo que ralentizan silenciosamente todo: traspasos, contexto perdido, seguimientos que dependen de la memoria y decisiones que quedan en el limbo. La verdadera ventaja es eliminar la fricción que hace que el trabajo se reinicie, se estanque o se pierda entre las herramientas y las personas.

En comparación con los agentes de IA independientes que residen en una sola herramienta, los superagentes de ClickUp tienen la ventaja del contexto real. Operan dentro del propio trabajo, por lo que actúan sobre la misma fuente de información que ya utiliza su equipo. Eso es lo que reduce la proliferación de herramientas. En lugar de saltar de una aplicación a otra para avanzar en el trabajo, el flujo de trabajo se ejecuta donde ya se encuentra el trabajo.

¡Regístrese en ClickUp de forma gratuita y cree su primer superagente!

¡O póngase en contacto con nosotros para configurar superagentes personalizados para su equipo! ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Un superagente es un asistente virtual con tecnología de IA que reside en su entorno de trabajo de ClickUp y actúa como un compañero de equipo autónomo. Tiene un contexto completo de su trabajo, incluidas sus tareas, documentos, chats, horarios y herramientas conectadas, y puede ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, razonar sobre los datos y activar acciones basadas en reglas y desencadenantes definidos.

La automatización tradicional sigue reglas rígidas y predefinidas (por ejemplo, «cuando cambie este estado, realiza esa acción»). Un flujo de trabajo de superagente utiliza el razonamiento, la memoria y el contexto de la IA para interpretar metas, planificar acciones de varios pasos y gestionar trabajos más complejos a lo largo del tiempo.

Comience con flujos de trabajo que sean repetibles, ricos en contexto y que requieran mucho tiempo cuando se realizan manualmente. Algunos buenos candidatos son los informes de estado diarios o semanales, la clasificación de nuevos elementos de trabajo, la redacción de contenido coherente, como correos electrónicos de seguimiento o resúmenes, el establecimiento de prioridades basadas en las reglas del SLA y el resumen de las aportaciones de las reuniones.

El control se ejerce en dos niveles: permisos y fuentes de conocimiento. Tú decides a qué espacios, listas, documentos y aplicaciones conectadas puede acceder el superagente. Selecciona qué herramientas puede utilizar para realizar acciones. Los permisos de trabajo siguen los roles del entorno de trabajo, y puedes restringir o ampliar el acceso a datos específicos para que el agente solo vea lo necesario para su flujo de trabajo.

La coherencia proviene de instrucciones claras y fuentes de conocimiento de calidad. Defina los objetivos, los límites y los resultados esperados del agente en un lenguaje natural estructurado al crearlo. Enlázelo a documentos actualizados y al contexto del entorno de trabajo para que se base en datos fiables.

Después de la implementación, utilice los registros de auditoría y la actividad del perfil del agente para realizar el seguimiento de lo que ha hecho. Supervise los errores o los resultados inesperados y refine las instrucciones o las fuentes de conocimiento en consecuencia. Puede realizar la edición de los desencadenantes, las herramientas múltiples y los ajustes de la memoria.