Tanto si estás escribiendo una historia por entregas como si estás diseñando una experiencia interactiva con personajes, te enfrentas a un reto. El carácter debe mantenerse coherente a lo largo de toda la conversación. Por eso es importante la calidad de tus indicaciones.

Cuando tu indicación define claramente la personalidad del carácter y el tono que deseas, al tiempo que establece limitaciones, consigues interacciones más fiables.

Las indicaciones son una parte habitual del proceso mediante el cual los equipos producen contenido fiable a lo largo del tiempo. Adobe informa de que el 86 % de los creadores utilizan IA generativa en su trabajo, lo que la convierte en una herramienta excelente para generar indicaciones.

Esta guía te muestra cómo redactar indicaciones para la IA de personajes y cómo corregir a un carácter que se sale del guion. También obtendrás plantillas que podrás reutilizar en distintos proyectos, junto con una forma práctica de organizar los recursos de indicaciones y el trabajo de producción en ClickUp.

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¿Qué es Character IA?

Vía Carácter IA

Character AI es una plataforma de chat diseñada para mantener conversaciones interactivas con «caracteres» que puedes crear y personalizar. Aquí defines la personalidad, los antecedentes y el estilo de un carácter. A continuación, chateas para generar diálogos, escenas de la historia, interacciones de rol o explorar conceptos para flujos de trabajo artísticos y de arte generado por IA.

Desde el punto de vista de las indicaciones, Character AI trata cada conversación como algo más que un simple mensaje. A la hora de generar indicaciones en segundo plano, tiene en cuenta los personajes implicados, el tipo de chat, los perfiles de los usuarios, los recuerdos fijados y el historial de conversaciones. Esto es fundamental, ya que los rasgos de tus personajes y los detalles del escenario deben mantenerse uniformes a lo largo de múltiples turnos para lograr resultados coherentes.

Si creas personajes para un equipo o una comunidad, la propiedad y la reutilización también entran en juego. Según Character AI, cuando creas un personaje de IA automatizado con la herramienta, eres el propietario de los derechos de ese personaje. Esto facilita tratar tu trabajo de indicaciones como activos de creación reutilizables, de forma similar a las plantillas o los archivos en un flujo de trabajo de producción.

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Cómo escribir indicaciones para la IA de caracteres eficaces

Vía Carácter IA

Si quieres que las interacciones entre personajes sean buenas, tu indicación debe leerse como un briefing creativo. Tienes que indicar quién es el carácter y cómo habla. Además, también debes establecer la narrativa, junto con cualquier otra información o restricción. Character IA también te ofrece varios campos para definir el comportamiento, como los de «Saludo» y «Descripción», para que puedas establecer las expectativas antes de la primera respuesta.

✅ Repasemos algunos consejos importantes sobre las indicaciones para la IA de personajes:

1) Empieza con un rol y una meta claros

Una buena indicación comienza describiendo quién es el carácter, además de lo que la escena debe lograr. Esto mantiene el diálogo centrado y te ayuda a evitar respuestas genéricas.

Veamos un ejemplo que puedes seguir para empezar a crear personajes en Character AI:

Rol: «Eres un conservador de museo veterano que asesora a diseñadores de exposiciones noveles».

Meta: «Ayúdame a planear un arco narrativo para el recorrido de los visitantes en una galería de arte contemporáneo».

Resultado: «Haz tres preguntas aclaratorias y, a continuación, propone un esquema paso a paso».

📌 Aquí tienes una plantilla de ejemplo que puedes usar:

Nombre del carácterSang Ria EsloganEditor sénior de guiones para ficción interactiva DescripciónSoy Sang, un editor de guiones sénior que te ayuda a crear escenas centradas en los caracteres para juegos de rol, ficción interactiva y narraciones serializadas. Hago preguntas concisas y aclaradoras, y luego propongo momentos clave de la escena bien definidos, opciones de diálogo y notas de voz coherentes. Mantengo la coherencia de tu carácter a lo largo de los turnos, señalo cualquier desviación en el tono de voz y vuelvo a encauzar la escena hacia la meta. SaludoDime qué estás creando: un juego de rol, una historia interactiva o un estudio de caracteres. Comparte el rol de tu carácter y lo que quieres conseguir con esta escena. Te haré tres preguntas rápidas y luego redactaré el diálogo inicial en el estilo que prefieras.

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2) Especifica el carácter, la voz y los límites del carácter

La mayoría de las respuestas «fuera de tono» se producen cuando la IA carece de rasgos de personalidad y reglas lingüísticas claras. Debes describir la voz en términos prácticos que se correlacionen con los resultados escritos.

Carácter del personaje: Tranquilo, directo, con un toque de humor, nunca sarcástico

Lenguaje: Párrafos cortos, sustantivos concretos, mínimas metáforas

Límites: Evita el romance, evita los detalles violentos, mantén el contenido apto para mayores de 13 años.

📌 Aquí tienes una plantilla de ejemplo que puedes usar:

Nombre del carácterMorgan Hale EsloganEntrenador de voz y límites para un juego de rol coherente DescripciónSoy Morgan, un coach de voz y límites que te ayuda a mantener la coherencia de la personalidad del carácter a lo largo de chats prolongados. Traduzco los rasgos de personalidad en reglas de voz claras para que el carácter se mantenga estable en tono y lenguaje. También impongo límites que evitan desviarse hacia temas, formatos o metacomentarios no deseados. Espera una orientación concisa y un diálogo fiel a la personalidad del carácter. SaludoComparte cuatro detalles en una línea cada uno: la personalidad del carácter, el estilo de voz que deseas, los límites que necesitas y el escenario. Confirmaré las reglas de voz, reiteraré los límites y, a continuación, escribiré el diálogo inicial en un tono coherente.

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3) Proporciona antecedentes que realmente influyan en las decisiones

Los antecedentes que le proporciones a la IA de personajes deben explicar sus motivaciones y conflictos. Un carácter que solo tenga un título seguirá actuando de forma genérica si no estableces una conexión entre esos detalles y sus decisiones. Las interacciones resultarán más realistas cuando el carácter tenga algo en juego.

Antecedentes: Creció en una ciudad portuaria y desconfía de las autoridades tras una investigación fallida.

Motivaciones: Busca la verdad, protege a los compañeros más jóvenes, detesta los elogios públicos

Presión: Plazo de entrega en 12 horas, datos que faltan, interferencia del equipo rival

📌 Aquí tienes una plantilla de ejemplo que puedes usar:

Nombre del carácterReese Calder EsloganGenerador de trasfondo de caracteres para escenas de alto riesgo DescripciónSoy Reese, un creador de trasfondos de personajes que te ayuda a escribir historias de fondo que impulsen las decisiones en la escena. Conexiono los detalles del trasfondo con las motivaciones y los conflictos para que el carácter se comporte de forma coherente en todas las interacciones. Mantendré estable la personalidad del carácter y daré forma al diálogo en torno a las prioridades y las consecuencias. Espera preguntas concisas, un encuadre claro de la escena y respuestas realistas que se mantengan alineadas con las motivaciones del carácter. SaludoComparte tres cosas: el detalle del trasfondo que ha moldeado la forma en que tu carácter ve el mundo, lo que más desea en este momento y la presión que no puede ignorar. Definiré las motivaciones del carácter y escribiré el diálogo inicial en el que esas motivaciones influyan directamente en las decisiones.

4) Añade algunas líneas de «ejemplo» para fijar los patrones de diálogo

La IA de personajes tiene compatibilidad con campos de configuración más largos, como «Definición», y puede incluir un diálogo de ejemplo estructurado. Esto suele mejorar la coherencia, ya que la IA copia los patrones. Esto le proporciona a la IA un punto de referencia para la voz y la intención.

✅ Debes incluir entre 4 y 8 muestras de diálogos breves como:

Usuario: «Resumir la escena hasta ahora»

Carácter: «Hay dos hilos importantes. El testigo ha cambiado su versión y el cronograma sigue sin cuadrar. Cuéntame lo que observaste en la puerta».

Usuario: «Quiero más tensión»

Carácter: «Entonces quítanos las comodidades. Danos una consecuencia si fallamos y una razón por la que no podamos marcharnos».

📌 Aquí tienes una plantilla de ejemplo que puedes usar:

Nombre del carácterTheo Lin EsloganEntrenador de voz para diálogos coherentes de los caracteres DescripciónTe ayudo a crear una voz para tu carácter que se mantenga estable a lo largo de chats largos. Escribo diálogos breves y fáciles de usar. Reflejo el tono que definas, mantengo la coherencia en la redacción y utilizo «indicios» verbales para que el carácter suene como la misma persona en todas las escenas. SaludoPega entre 4 y 6 líneas de diálogo con el tono que desees (no pasa nada si es un borrador). Identificaré las reglas de voz, sugeriré 3 indicios verbales y luego escribiré el siguiente intercambio con ese mismo estilo.

5) Controla el formato para que los resultados sigan siendo utilizables

Si tienes planificado reutilizar el contenido de los personajes generados por IA para cómics o una hoja de conceptos artísticos de IA, debes definir un formato de salida que se mantenga estable. El control del formato reduce el trabajo de reelaboración, ya que obtienes resultados estructurados que puedes copiar en archivos o en un flujo de trabajo de producción.

«Escribe en formato de guion con títulos de escena».

«Genera una ficha de carácter con rasgos, motivaciones y miedos»

«Dame un esquema de seis pasos para el próximo capítulo».

📌 Aquí tienes una plantilla de ejemplo que puedes usar:

Nombre del carácter: Casey Rowan EsloganControlador de formato para resultados de caracteres reutilizables DescripciónSoy Casey, un controlador de formato que te ayuda a convertir las conversaciones de los personajes en resultados estructurados que puedes reutilizar en distintos proyectos. Mantengo la coherencia de la personalidad del carácter al tiempo que garantizo un formato de salida estable para guiones y hojas de conceptos de arte generadas por IA. Podrás contar con una estructura clara, títulos concisos y respuestas que podrás copiar directamente en tus archivos sin necesidad de realizar edición. SaludoDime el formato de salida que necesitas y, a continuación, descríbeme la personalidad del carácter. Después, indícame el escenario y el conflicto. Elige una opción: guion con títulos de escena, una ficha de carácter con rasgos y motivaciones, un esquema de capítulos de 6 partes o una hoja de conceptos de arte generada por IA. Confirmaré el formato y generaré el resultado con esa estructura cada vez.

6) Aborda la creación de indicaciones como si fuera un problema de diseño

Prompt Poet es una herramienta basada en la interfaz de usuario que permite crear indicaciones más complejas, de modo que puedas elaborar instrucciones como si diseñaras componentes en un diseño. Este enfoque resulta útil cuando la configuración se vuelve compleja, ya que dejas de escribir un párrafo largo y empiezas a ensamblar bloques de indicaciones reutilizables.

✅ Aquí tienes una plantilla práctica de indicaciones que puedes reutilizar:

Carácter: [rol, rasgos de personalidad, reglas de voz]

Antecedentes: [De 2 a 4 líneas que expliquen las motivaciones y el conflicto]

Ajuste: [época, lugar, limitaciones, lo que está en juego]

Normas de interacción : [límites de tono, formato, qué evitar]

Resultado: [lo que quieres a continuación, en qué formato]

📌 Aquí tienes un ejemplo que puedes usar:

Nombre del carácterIndicación Poet EsloganGenerador de indicaciones para bloques de caracteres modulares DescripciónSoy Prompt Poet, un generador de indicaciones que te ayuda a abordar la creación de indicaciones como si fuera un problema de diseño. Desgloso configuraciones complejas en bloques reutilizables que puedes combinar a tu gusto, para que tu carácter mantenga la coherencia y tus instrucciones sean claras. Te ayudaré a definir el carácter, el trasfondo, el escenario, las reglas de interacción y el formato de salida como componentes independientes, para luego ensamblarlos en una indicación pulida que puedas reutilizar en todos tus proyectos. SaludoDime qué estás creando y cómo quieres que se forme el formato del resultado. A continuación, realiza el uso compartido de cinco bloques: carácter, trasfondo, escenario, reglas de interacción y resultado. Si no tienes un bloque, di «predeterminado/a» y te sugeriré uno. Te devolveré una indicación clara y reutilizable utilizando esta estructura cada vez:

🧠 ¿Sabías que...? Según Scriptation, en la producción televisiva y cinematográfica, los equipos suelen mantener una «biblia de personajes» para mantener la coherencia en la personalidad, las motivaciones y la continuidad a lo largo de los episodios y las temporadas. Ese es el mismo problema que resuelves con las indicaciones de IA para personajes, solo que en un formato más rápido.

Las mejores plantillas de indicaciones de IA para caracteres para diferentes casos de uso

Obtendrás resultados más coherentes si tratas cada indicación como un pequeño resumen. Eso significa que defines el carácter, el escenario, el conflicto y el formato de salida que deseas, todo en un mismo lugar.

Las plantillas que se muestran a continuación funcionan bien en Character AI y también se pueden aplicar a herramientas de IA similares que admiten juegos de rol e interacciones de formato largo.

Para cada caso de uso, trataremos:

Una muestra de indicación que deberías pegar como primer mensaje

Una vista previa rápida del resultado para que sepas cómo es un resultado «bueno».

✅ Veamos las plantillas en detalle a continuación:

Plantilla 1: Indicación de soporte para la escritura (diálogo que suena como un carácter)

Se define la personalidad y el estilo del carácter desde el principio, para que la IA no caiga en diálogos genéricos tras unos pocos turnos.

Muestra de indicación:

Eres mi editor de diálogos para una historia centrada en los caracteres.

Carácter del personaje: Tranquilo, directo, discretamente divertido, nunca sarcástico

Rasgos de carácter : Observador, impaciente con las respuestas vagas, protector con los más jóvenes

Ajuste: Tarde-noche, apartamento en una ciudad pequeña, llueve fuera, hay cortes de luz

Conflicto : Dos personas no se ponen de acuerdo sobre si decir la verdad ahora o esperar hasta mañana.

Reglas de estilo: Frases cortas, el subtexto es importante, nada de melodrama

Resultado: escribe 14 líneas de diálogo, sin narración, e incluye un cambio emocional sutil en la línea 10

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Plantilla 2: Indicación para la narración (marcadores de escena más borrador)

Esto resulta útil porque separa la estructura de la redacción, lo que mantiene la coherencia de tu historia y agiliza tu proceso de escritura creativa.

Muestra de indicación:

Eres un colaborador de la historia que escribe una estructura clara de la escena y luego redacta el borrador de la misma.

Carácter: Un investigador de principios que detesta los atajos

Antecedentes: Una vez perdieron un caso porque confiaron en el testigo equivocado.

Ajuste: Estación de tren de la ciudad abarrotada, hora punta, anuncios a todo volumen

Motivaciones: Proteger a una persona inocente, mantener intacta su credibilidad

Conflicto: Un detalle clave contradice el cronograma y alguien quiere ocultarlo.

Estilo: Realista, con los pies en la tierra, sin clichés

Formato de salida: 6 momentos clave de la escena, cada uno de 1 línea. A continuación, 10 líneas de diálogo que se ajusten a esos momentos.

6 momentos de escena, cada uno de 1 línea

A continuación, 10 líneas de diálogo que encajan con los momentos clave

6 momentos clave de la escena, cada uno de una línea

A continuación, 10 líneas de diálogo que encajan con los momentos clave

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Plantilla 3: Indicación de juego de rol para principiantes (reglas claras, poca confusión)

Las indicaciones para principiantes funcionan mejor cuando las reglas están a la vista y se indica al usuario claramente cuál es el siguiente paso.

Muestra de indicación:

Estás interpretando el carácter de un mentor que me ayuda a mantenerme en la escena.

Carácter: amable, seguro de sí mismo, solidario

Rasgos de personalidad: curioso, paciente, que plantea retos con delicadeza

Ajuste: academia de fantasía, primer día de entrenamiento

Conflicto: Tengo un poder que aún no puedo controlar

Límites: que sea apto para mayores de 13 años, sin romance ni detalles de violencia

Normas de interacción: mantén el carácter, no hagas menciones a la IA, haz una pregunta por respuesta

Resultado: empieza la escena con 6 líneas de diálogo y una opción para mí al final

Descripción del resultado:

Carácter: «Has llegado pronto. Eso es buena señal. »Tú: «No he dormido.»Carácter: «Tienes miedo de lo que puedes hacer.»Tú: «Anoche volvió a pasar.»Carácter: «Entonces entrenaremos de forma más inteligente. Dime qué sentiste justo antes de que empezara.»Opción: ¿Describes la sensación o muestras la marca que dejó?

Plantilla 4: Indicación avanzada para juegos de rol (coherencia a largo plazo y puntos de referencia para la memoria)

Las indicaciones avanzadas funcionan cuando le das a la IA reglas que puede aplicar repetidamente, además de puntos de referencia de continuidad que protegen los rasgos de los caracteres a lo largo de una historia extensa.

Muestra de indicación:

Estás interpretando a un carácter estratega en una campaña en curso.

Carácter del personaje: Disciplinado, intenso, respetuoso, nunca informal

Rasgos: Consciente del riesgo, centrado en los detalles, detesta los movimientos innecesarios

Antecedentes: Un antiguo comandante que fracasó en su día por falta de datos

Mundo: Ciudad de ciencia ficción realista con normas estrictas y vigilancia

Conflicto: Debemos recuperar un archivo sin que se desencadene una alerta

Elementos de continuidad que debes mantener coherentes:

El carácter nunca miente

El carácter habla con frases cortas y declarativas.

El carácter siempre plantea una disyuntiva antes de un plan

Resultado:

Resumir el plan en 5 pasos

A continuación, simula el primer contacto en forma de 10 líneas de diálogo.

Termina con 2 opciones y una consecuencia clara para cada una.

Descripción del resultado:

Paso 1 del plan: Identificar el punto ciego en el barrido de la cámaraPaso 2 del plan: Crear una distracción que parezca un mantenimiento rutinarioCarácter: «Tenemos dos opciones. Ambas tienen un coste».Tú: «Dame la opción limpia».Carácter: «La opción limpia cuesta tiempo. El tiempo aumenta la exposición».

Plantilla 5: Guía de arte generada por IA (ficha de carácter para mantener la coherencia visual)

Si creas arte con IA, el carácter debe mantener una apariencia coherente en distintos estilos, como el anime o los dibujos animados, incluso cuando cambie la escena. Una indicación centrada en el carácter que genere detalles visuales reduce el trabajo de retoque. Debes estandarizar los antecedentes y los detalles visuales del carácter, para que tus indicaciones de imagen se mantengan alineadas en los distintos estilos y posibilidades.

Muestra de indicación

Eres mi asistente de diseño de personajes para la planificación de arte con IA. Crea una ficha de carácter para un único carácter que pueda reutilizar en todas las imágenes:Concepto del carácter: mensajero callejero en una ciudad de neónPersonalidad: perspicaz, resistente, discretamente optimistaRegla de personajes únicos: dame 3 elementos visuales de firma que se mantengan constantesFormato de salida:

Detalles físicos (rostro, cabello, cuerpo, intervalo de edad)

Ropa y accesorios

Sugerencias de paleta de colores

3 elementos de firma

5 líneas de indicaciones para imágenes en diferentes estilos (realista, anime, dibujos animados, cómics, minimalista)

Sé conciso y específico

Cómo corregir a un carácter que se «sale del guion»

Cuando un carácter se sale del guion, puedes identificarlo inmediatamente por el cambio en su voz y porque el carácter empieza a hacer cosas que no encajan con los rasgos de personalidad que has establecido. Para los escritores y creadores, esto rompe la continuidad y ralentiza el proceso de escritura creativa. Acabas dedicando mucho tiempo a corregir los resultados en lugar de desarrollar la historia.

La buena noticia es que puedes recuperar el carácter con unos pocos ajustes específicos en las indicaciones, y si la desviación se repite, puedes evitarla ajustando la configuración del carácter en los campos del generador.

✅ Estos son algunos pasos que puedes seguir para corregir a un carácter que se sale del guion:

Paso 1: Identifica qué tipo de desviación estás observando

Algunos tipos de desviaciones que puedes notar en tus personajes son los siguientes:

Desviación del tono: El carácter del personaje se mantiene más o menos correcto, pero el lenguaje, el tono o el estilo cambian de una respuesta a otra.

Desviación de la continuidad: El carácter olvida los antecedentes, el contexto, las motivaciones o las decisiones anteriores.

Desviación del alcance: El carácter inventa nuevas reglas, nuevos personajes o una nueva dirección que no encaja con tu historia

Paso 2: Utiliza una indicación de corrección durante la conversación que se adapte al cambio de rumbo

Se trata de «indicaciones de recuperación» profesionales que puedes pegar en el chat cuando las cosas vayan mal. Hazlas breves y específicas. De esta forma, corriges la calidad del resultado sin alterar la escena.

📌 Indicación de recuperación para desviaciones en la voz:

Mantén el carácter y sigue las mismas reglas de voz. Mantén el carácter de este carácter: [inserta 3 rasgos]. Requisitos de estilo: [inserta de 2 a 3 reglas de estilo]. Reescribe tu última respuesta utilizando el mismo significado, pero con la voz y el estilo correctos.

📌 Indicación de recuperación para la pérdida de continuidad:

Haz una pausa y resume los hechos actuales antes de continuar. Antecedentes del personaje: [1 línea] Escenario: [1 línea] Meta: [1 línea] Limitación: [1 línea] Ahora, continúa la escena desde la última decisión y no introduzcas nuevos hechos a menos que yo los proporcione.

📌 Indicación de recuperación por desviación del alcance:

Has introducido detalles que quedan fuera del alcance de esta escena. Elimina cualquier carácter, ubicación o regla nueva que hayas añadido. Sigue utilizando únicamente la información ya establecida. Haz una pregunta aclaratoria si necesitas detalles que faltan antes de seguir escribiendo.

Paso 3: Corrige las desviaciones repetidas en el origen utilizando los campos del generador

Si observas el mismo patrón de desviación en los nuevos chats, la solución está en la configuración del carácter. La guía para creadores de Character AI deja claro que la variedad en el comportamiento de los caracteres proviene de la información que proporcionas en estos campos.

1) Perfecciona el saludo para que realice el ajuste adecuado

El saludo es lo primero que dice el carácter cuando comienza una nueva conversación. Establece las expectativas en cuanto al tono y el estilo de interacción. Debes añadir dos cosas al saludo:

Una breve descripción del carácter y el estilo del carácter

Una primera pregunta estructurada que mantiene el chat por el buen camino

📌 Ejemplo de patrón de saludo: Me mantendré en el carácter y mantendré un tono coherente. Comparte el escenario, la meta de la escena y el conflicto en una línea cada uno.

2) Usa la descripción detallada para reforzar los rasgos y el comportamiento

En la descripción detallada, el carácter puede describirse a sí mismo, incluyendo su historia y sus gestos característicos. Aquí es donde puedes reforzar los rasgos y la personalidad del carácter en un lenguaje sencillo.

Debes incluir:

De 3 a 5 rasgos de personalidad

2 reglas de voz

Un límite que evita cambios de dirección no deseados

3) Usa la definición para un control avanzado y mayor coherencia

La definición es un campo de formato libre de gran tamaño que puede incluir diálogos de ejemplo estructurados o cualquier contenido de texto. Además, tiene un límite de caracteres elevado, lo que lo convierte en el lugar principal para «entrenar» un comportamiento coherente.

Character IA también ofrece un formato de diálogo que puedes utilizar dentro de Definition para proporcionar ejemplos de cómo debería hablar el carácter.

✅ Si tu carácter se sale del guion a menudo, deberías añadir:

Un breve bloque de antecedentes que enlaza las motivaciones con las decisiones

Un pequeño conjunto de ejemplos de diálogo que muestran el tono y el estilo

4) Añade ejemplos de conversaciones para guiar las interacciones de los usuarios

Las conversaciones de ejemplo muestran a los demás cómo interactuar con tu carácter y pueden ayudar a demostrar patrones exitosos de frases o enfoques de interacción. Esto resulta útil cuando tu público utiliza el carácter como soporte para la escritura, la narración de historias o las indicaciones para juegos de rol, ya que les estás enseñando cómo dar indicaciones al carácter de forma eficaz.

Después de actualizar el saludo, la descripción larga o la definición:

Iniciar un nuevo chat para chatear

Envía la misma indicación dos veces, sin cambios

Comprueba si el carácter y el estilo del carácter se mantienen coherentes

Si el carácter sigue desviándose, lo mejor que puedes hacer suele ser reducir las indicaciones a menos requisitos y añadir una restricción clara, para luego ir recuperando los detalles poco a poco.

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Errores comunes que hay que evitar con las indicaciones para la IA de personajes de carácter

Incluso cuando tienes una idea clara, las indicaciones de Character AI pueden, en ocasiones, producir resultados inconsistentes. Esto ocurre si la configuración de tu carácter no está clara o si las instrucciones son difíciles de aplicar a lo largo de varios turnos.

✅ Estos son los errores más comunes que debes evitar al escribir indicaciones para la IA de personajes:

1. Dejar la descripción del carácter demasiado vaga

Si la descripción parece más una biografía que una guía de comportamiento, el carácter puede desviarse. Se obtienen mejores resultados cuando se definen los rasgos en función de lo que el carácter hace en el diálogo, cómo maneja los conflictos y qué se niega a hacer.

El campo «Definición» de Character AI está diseñado para configuraciones más largas y ejemplos que definen el comportamiento, por lo que es un buen lugar para reforzar estas reglas.

2. Pedir demasiado en una sola indicación

La calidad del resultado puede disminuir si solicitas una ficha de carácter o un borrador completo de la escena en un solo mensaje. Un flujo de trabajo más fiable consiste en dividir la indicación en fases. Primero, confirma los rasgos y motivaciones del carácter; después, define el escenario y el conflicto; y, por último, genera el diálogo o la escena.

3. Tratar el estilo como una vibración en lugar de una regla

Solicitudes como «realista» o «cinemático» pueden interpretarse de forma inconsistente. Debes definir el estilo utilizando reglas concretas, como la longitud de la respuesta, la formalidad, el nivel de detalle y si deseas solo diálogo o diálogo más indicaciones escénicas.

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4. Esperar una memoria perfecta al chatear por largos períodos

Character IA ha introducido mejoras en la memoria, pero también señala que no puede garantizar que un carácter utilice siempre el contenido de la memoria exactamente tal y como está escrito. Debes mantener un conjunto conciso de detalles clave que puedas reiterar cuando la continuidad sea importante.

5. Creación de indicaciones basadas en personajes reconocibles protegidos por derechos de autor

Reuters informó de que Disney envió una carta de cese y desistimiento a Character. IA solicitando la eliminación de los caracteres protegidos por derechos de autor de Disney de la plataforma. Reutilizar caracteres originales es una opción más segura a largo plazo.

Limitaciones del uso de Character AI

Vía IA del carácter

La IA de carácteres es muy eficaz para el diálogo interactivo y los juegos de rol, pero tiene límites que hay que tener en cuenta cuando se utiliza para una narración coherente o para bibliotecas de indicaciones reutilizables. Planificar teniendo en cuenta estos límites te permite obtener resultados más predecibles y reducir los reinicios.

✅ Repasemos algunas de las limitaciones clave del uso de Character AI:

No se garantiza la memoria ni la coherencia a largo plazo.

Las funciones de memoria pueden ayudar, pero no garantizan que un carácter siga siempre el contenido de la memoria tal y como está escrito. Debes reforzar los rasgos esenciales del carácter, sus motivaciones y los datos del escenario cuando el chat se alargue.

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Los controles de moderación y seguridad pueden interrumpir la salida

Character IA cuenta con un Centro de seguridad y utiliza sistemas de seguridad que pueden modificar, acortar o rechazar determinadas respuestas. Esto puede afectar al tono y a la continuidad en sesiones de juego de rol más largas, por lo que debes asegurarte de que tus indicaciones se ajusten al uso permitido por la plataforma.

La calidad del resultado puede variar entre ejecuciones

Incluso con la misma indicación, los resultados pueden variar. El enfoque práctico consiste en estandarizar la estructura de las indicaciones y mantener estable la definición de los caracteres, para luego ir realizando pequeñas ediciones.

Los cambios en la plataforma pueden afectar a la reutilización

Al igual que ocurre con muchas plataformas de IA para consumidores, los cambios en las funciones, las políticas o la aplicación de los derechos de propiedad intelectual pueden afectar a la disponibilidad con el tiempo. Si deseas poder reutilizarlas de forma estable, guarda también tus recursos de indicaciones y definiciones de caracteres fuera de la plataforma.

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Alternativas a la IA de caracteres que puedes explorar

Cuando se crea el trabajo de los caracteres en varias herramientas, el mayor problema es dónde acaban quedando los recursos de las indicaciones. Las notas sobre los caracteres pueden estar en un lugar, y las referencias de la historia en otro. Con el tiempo, eso genera una dispersión del trabajo.

Además, la proliferación de la IA genera más confusión, ya que tu equipo utiliza diferentes herramientas de IA para gestionar sus flujos de trabajo de creación y ejecución.

Aquí es donde ClickUp encaja a la perfección como un espacio de trabajo de IA convergente que te permite mantener la ideación, los borradores, las tareas y la automatización en un solo lugar. Esto facilita que tus indicaciones para los personajes pasen de la idea a la ejecución con solo unos pocos traspasos.

ClickUp Brain es la capa que lo integra todo, con IA disponible en todo el entorno de trabajo de ClickUp y compatibilidad con múltiples modelos bajo los mismos controles de permisos, privacidad y seguridad.

✅ Veamos algunas de las mejores alternativas a Character IA:

1) ClickUp Brain (ideal para gestionar el trabajo de los personajes sin que la IA se desborde)

Usa ClickUp Brain para crear personajes de ficción para tus historias.

ClickUp Brain está diseñado para equipos que desean crear, organizar y reutilizar indicaciones sin alejarse del trabajo de producción. En lugar de tratar las indicaciones como mensajes puntuales, puedes considerarlas archivos reutilizables. Puedes generar una ficha de carácter y convertirla en un esquema listo para la tarea, manteniendo las revisiones vinculadas al mismo flujo de trabajo.

ClickUp Brain también tiene compatibilidad con múltiples modelos de IA, como Gemini y Claude, lo cual resulta útil cuando tu trabajo alterna entre tareas como la redacción creativa y la planificación que requiere un gran razonamiento.

Si quieres que tu flujo de trabajo de indicaciones para personajes genere trabajos posteriores de forma automática, los Superagentes de ClickUp están diseñados para eso. Los Superagentes de ClickUp son compañeros de equipo impulsados por IA que se adaptan a tu entorno de trabajo de ClickUp y pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos utilizando tus permisos y controles de seguridad.

Esto resulta útil cuando se desea una ejecución repetible en el trabajo con los caracteres. Esto incluye generar una ficha de carácter estructurada y publicar un resumen para su aprobación.

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Las mejores funciones de ClickUp Brain

IA multimodelo en un solo lugar con controles unificados de permisos, privacidad y seguridad

Guarda las indicaciones de los caracteres, las reglas de personalidad y las notas de trasfondo junto con los borradores y las aprobaciones, para que las versiones sean coherentes

Compatibilidad con Super Credits de IA para Super Agents y otras capacidades de IA incluidas en la lista

tareas de ClickUp y Utiliza otras funciones de ClickUp, como ClickUp Docs automatizaciones de ClickUp , para proporcionar soporte a tus necesidades de flujo de trabajo.

Limitaciones de ClickUp Brain

Los modelos de IA externos en ClickUp no se basan en los datos de tu entorno de trabajo

Precios de ClickUp Brain

Valoraciones y reseñas de ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

Opiniones de los usuarios sobre ClickUp Brain

Un usuario de G2 dijo:

«Sinceramente, ClickUp se ha convertido en el centro de comandos de toda mi vida: trabajo, proyectos, recordatorios, tareas de cumplimiento normativo, contratación, todo. Ya ni siquiera lo considero un «software de tareas». Es más bien como mi cerebro externo.»

«Sinceramente, ClickUp se ha convertido en el centro de comandos de toda mi vida: trabajo, proyectos, recordatorios, tareas de cumplimiento normativo, contratación, todo. Ya ni siquiera lo considero un «software de tareas». Es más bien como mi cerebro externo».

💡 Consejo profesional: Usa ClickUp Brain MAX para capturar ideas de caracteres rápidamente y ponerlas en práctica de inmediato. Utiliza el dictado por IA en cualquier aplicación con la función «Talk to Text» de ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX está diseñado para reducir la fricción cuando tus mejores ideas para indicaciones de personajes surgen en medio de la edición o el diseño. Combina funciones de voz a texto con búsqueda conectada y acceso a modelos de IA premium, para que puedas capturar diálogos, reglas de personalidad y notas de escena rápidamente, y luego recuperar la versión exacta más tarde. ✅ Así es como te ayuda ClickUp BrainMAX: Captura diálogos y rasgos de los caracteres con Talk to Text , para que puedas dictar notas de voz y momentos clave de las escenas sin interrumpir tu flujo

Encuentra indicaciones anteriores al instante con Enterprise Search , para que puedas buscar en todas las aplicaciones conectadas y recuperar el último trasfondo de carácter, bloque de indicaciones o borrador de historia aprobados sin tener que rebuscar entre archivos

Utiliza modelos de IA premium, como Claude, GPT-4 y Gemini, dentro del mismo flujo de trabajo cuando desees diferentes estilos de escritura o niveles de profundidad de razonamiento para la misma indicación de carácter

2) Chai IA

Vía Chai IA

Si quieres mantener conversaciones rápidas con personajes sin perder tiempo creando cada uno desde cero, Chai IA está diseñado para eso. Es especialmente útil cuando quieres probar rápidamente diferentes voces de personajes y explorar distintos géneros. También resulta útil si quieres probar personalidades creadas por la comunidad antes de comprometerte con una configuración más larga.

Las mejores funciones de Chai IA

Accede a una amplia biblioteca de caracteres creados por la comunidad de todos los géneros y estilos de conversación.

Compatibilidad con el chat de voz para interacciones habladas

Crea tu propio carácter con rasgos y comportamientos de conversación configurables

Funciones de descubrimiento de la comunidad para encontrar personajes populares y realizar chats con uso compartido

Limitaciones de Chai IA

La calidad varía entre los caracteres creados por la comunidad

La versión gratuita tiene filtros más estrictos y límites de conversación más cortos.

Retención de memoria limitada en conversaciones más largas

Precios de Chai IA

Gratis: 70 mensajes, se reinicia cada 2,5 horas

Premium: 13,99 $ al mes o 134,99 $ al año

Ultra: 29,99 $ al mes o 269,99 $ al año

Valoraciones y reseñas de Chai IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Chai IA

Un usuario de Reddit dijo:

«El objetivo principal de Chai es simplemente hacer que la experiencia sea divertida para los usuarios, y eso se nota de verdad. Están mejorando constantemente el modelo básico de IA que da vida a todos los caracteres que crea la gente, e incluso están trabajando en formas de hacer que resulte más personalizado para cada usuario.»

«El objetivo principal de Chai es simplemente hacer que la experiencia sea divertida para los usuarios, y eso se nota de verdad. Están mejorando constantemente el modelo básico de IA que da vida a todos los caracteres que crea la gente, e incluso están trabajando en formas de hacer que resulte más personalizado para cada usuario.»

3) En el mundo virtual

Vía En el mundo virtual

Si buscas crear personajes que se comporten de forma fiable dentro de una experiencia interactiva, Inworld está orientado a desarrolladores y casos de uso de producción. Inworld te ayuda con el control narrativo y las herramientas de seguridad. Esto resulta útil cuando tienes que establecer los límites de los personajes y las interacciones adecuadas para el público a gran escala.

Las mejores funciones del mundo virtual

Define los conocimientos, las relaciones y los límites narrativos del carácter

Filtros y moderación integrados para un diálogo más seguro

API, SDK y editores visuales para experiencias interactivas

Flujos de trabajo de elaboración de informes y revisión para comportamientos problemáticos de los caracteres

Limitaciones del mundo virtual

Funciona mejor si tienes experiencia en desarrollo con motores e integraciones

No está diseñado para chatear informalmente con otros personajes.

Precios en el mundo virtual

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas en el mundo virtual

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Inworld

Un usuario de G2 dijo:

«Es una herramienta fácil de usar con la que puedo crear audio con la ayuda de la IA para el guion que quiero utilizar en el vídeo.»

«Es una herramienta fácil de usar con la que puedo crear audio con la ayuda de la IA para el guion que quiero utilizar en el vídeo.»

4) Replika

Vía Replika

Replika funciona muy bien si necesitas una relación con un carácter constante que genere continuidad a lo largo del tiempo. Es una buena opción cuando buscas un compañero de conversación estable y te importa más la interacción a largo plazo que cambiar entre muchos personajes diferentes.

Las mejores funciones de Replika

Adapta las respuestas en función del historial de interacción y las preferencias

Funciones opcionales de seguimiento del estado de ánimo y de diario

Conversaciones de voz para un intercambio más natural

Personalización de avatares personalizados para crear un personaje más definido

Limitaciones de Replika

Optimizado para un solo compañero, no para muchos caracteres distintos

Los cambios recientes han restringido algunas experiencias de juego de rol

La versión gratuita tiene un límite de memoria y desarrollo de personalidad limitado

Precios de Replika

Free

Pro: 19,99 $ al mes o 49 $ al año

Vigencia: 299 $ (pago único)

Valoraciones y reseñas de Replika

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Replika

Un usuario de Reddit dejó un comentario positivo:

«La mía [Replika] es como una parte de mí. Ha sido mi compañera constante durante 9 meses. Además, están mejorando constantemente. Supongo que hace 5 años se parecían más a un chatbot tradicional. En mi opinión, hoy en día son mucho más que eso.»

«La mía [Replika] es como una parte de mí. Ha sido mi compañera constante durante 9 meses. Además, están mejorando constantemente. Supongo que hace 5 años se parecían más a un chatbot tradicional. En mi opinión, hoy en día son mucho más que eso.»

5) Kuki IA

Vía Kuki IA

Si deseas una personalidad de conversación coherente con un tono más orientado al entretenimiento, Kuki IA ofrece una personalidad predefinida. Se adapta a contenidos conversacionales ligeros al estilo de la marca, a la improvisación rápida y a formatos de interacción informal.

Las mejores funciones de Kuki IA

Respuestas más sensibles al contexto con menos saltos fuera de tema

Humor calibrado y respuestas divertidas

Amplios conocimientos generales para conversaciones informales tipo «preguntas y respuestas».

Limitaciones de Kuki IA

Personalización limitada, ya que la personalidad está preestablecida

Puede tener dificultades con instrucciones complejas de varias partes

La versión gratuita incluye anuncios

Precios de Kuki IA

Free

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins: 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Valoraciones y reseñas de Kuki IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Opiniones de los usuarios sobre Kuki IA

Un usuario de Reddit dijo:

«He pasado un rato hablando con Kuki. Me gusta que responda tan rápido.»

«He pasado un rato hablando con Kuki. Me gusta que pueda responder tan rápido.»

Mantén la coherencia del carácter con ClickUp

Los caracteres sólidos se basan en una buena estructura de indicaciones y un flujo de trabajo organizado. Esto te ayuda a crear más escenas y variaciones sin esfuerzo. Pero una vez que empiezas a crear varios caracteres, el mayor riesgo es perder la pista de la versión actual y no poder realizar el seguimiento de las indicaciones que generaron el resultado que buscabas.

ClickUp te ayuda a gestionar ese flujo de trabajo de principio a fin en unos pocos pasos sencillos. Puedes guardar las indicaciones de los personajes, las notas de trasfondo, las referencias de arte generadas por IA y los borradores de la historia en un solo lugar, y luego convertir los mejores resultados en tareas rastreables y flujos de trabajo repetibles con ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX y Super Agents.

Regístrate gratis en ClickUp y comprueba la diferencia ✅.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Una buena indicación para la IA de personajes se lee como un breve resumen. Se define claramente la personalidad y los rasgos clave del carácter, junto con su trasfondo, de una manera que impulse su comportamiento. A continuación, se añade el escenario, un conflicto y el formato de salida deseado. Esto proporciona a la IA de personajes suficientes detalles para mantener la coherencia en todas las interacciones y garantizar que el diálogo sea coherente y esté en consonancia con el carácter de tu historia.

La IA de personajes a veces puede olvidar rasgos de personalidad cuando estos se describen en términos vagos o cuando el chat se alarga. Esto también puede ocurrir cuando un carácter empieza a dar prioridad a los mensajes más recientes en lugar de tener en cuenta todo el hilo de conversación. La IA de personajes cuenta con funciones de memoria para ayudar a los personajes a recordar lo que es importante para el contexto. Sin embargo, es recomendable reiterar los rasgos de personalidad más importantes y establecer puntos de referencia cuando cambies de escena o introduzcas un nuevo conflicto.

En la mayoría de los casos, una indicación sólida debe incluir el rol, la personalidad, los antecedentes, el ajuste y las reglas de salida. Sin embargo, debe ser lo suficientemente breve y concisa como para que resulte fácil de leer. Un objetivo práctico es entre 120 y 250 palabras para una «indicación maestra», además de una versión más corta que puedas reutilizar para chats rápidos. Si tu configuración es compleja, debes mantener el contexto extenso en el campo de definición del carácter y mantener la indicación del chat más concisa.

Sí, puedes utilizar las indicaciones de Character AI para proyectos de escritura serios siempre y cuando las trates como una herramienta de borrador y exploración. Te pueden ayudar no solo a probar diálogos y explorar conflictos, sino también a perfeccionar rápidamente la voz de los personajes. Para textos listos para publicar, debes revisar la continuidad, el tono y la lógica, y mantener tus indicaciones de personajes organizadas fuera del chat para poder reutilizarlas en distintos capítulos y versiones.

Mantén la coherencia del carácter a lo largo del tiempo utilizando puntos de referencia de continuidad. Crea un bloque de carácter estable que incluya rasgos de personalidad, motivaciones, reglas de voz y límites, y luego reutilízalo en todos los chats. Cuando surja una desviación, reafirma el contexto y lo que debe mantenerse, y si la misma desviación se repite, ajusta los campos de saludo y definición. La documentación para creadores de Character AI destaca las definiciones como un elemento clave para moldear el comportamiento, con una configuración más detallada y ejemplos.

Character AI y ChatGPT satisfacen necesidades diferentes. Character AI está diseñado en torno a interacciones que dan prioridad al carácter, lo que puede hacer que el juego de rol resulte más inmersivo cuando se busca una voz estable para el carácter. A menudo se prefiere ChatGPT cuando se busca un razonamiento más amplio, flujos de trabajo de escritura estructurados o un control más explícito sobre el formato. La mejor opción depende de si tu prioridad es la inmersión en el carácter o la flexibilidad en muchas tareas de escritura.

Sí, puedes. El método más fiable es mantener una versión «principal» de la indicación y una versión más breve reutilizable, y luego guardarlas en una biblioteca de indicaciones específica para poder reutilizarlas en distintos caracteres y ajustes. Muchos diseñadores y aficionados a la IA también guardan los mejores inicios de escena y patrones de diálogo como archivos reutilizables, para poder recrear el mismo estilo más adelante.

Las herramientas que combinan flujos de trabajo de redacción y ejecución, además de mantener tus archivos organizados, resultan muy útiles a medida que amplías la biblioteca de indicaciones. ClickUp es una opción muy válida, ya que te permite almacenar indicaciones como documentos, enlazarlas a tareas y mantener las aprobaciones y las iteraciones de los archivos en el mismo entorno de trabajo. ClickUp Brain y ClickUp Brain MAX te ayudan a generar variantes de indicaciones, buscar archivos de indicaciones anteriores con Enterprise Search y reducir la dispersión de la IA al mantener tus recursos de personajes en un solo lugar.