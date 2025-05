Ejemplos de indicaciones negativas de IA para mejorar la producción de contenido

Por fin escribes la indicación perfecta para el arte de la IA. Pulsas «generar» y esperas, solo para encontrarte con una pesadilla distorsionada: extremidades desconectadas, rasgos faciales deformados y texturas extrañas.

Los modelos de IA no solo necesitan buenas indicaciones, sino también indicaciones negativas para filtrar elementos no deseados. Si alguna vez te has preguntado por qué tus resultados tienen artefactos extraños o estilos no deseados, es probable que sea porque te falta este paso crucial.

En esta guía, encontrará ejemplos de indicaciones negativas de IA que ayudan a refinar el contenido generado, asegurando que sus creaciones resulten nítidas, limpias y exactamente como las imaginó.

⏰ Resumen de 60 segundos He aquí por qué las indicaciones negativas son clave para mejorar el contenido generado por IA: Las indicaciones negativas son esenciales para la precisión: refinan las imágenes y el texto generados por IA eliminando distorsiones, estilos incorrectos y texto irrelevante para obtener resultados profesionales

Importancia de utilizar indicaciones negativas específicas para cada caso: Ya sea para crear retratos realistas, arte anime, fotos realistas, un artículo o un script de Python, adaptar sus indicaciones negativas garantiza la coherencia y reduce los errores de IA

El equilibrio es clave a la hora de elaborar indicaciones: Sobrecargar las indicaciones negativas puede confundir a la IA, así que prueba de forma iterativa y utiliza técnicas de ponderación para controlarlo

Las diferentes plataformas de IA manejan las indicaciones de forma única: Por ejemplo, Stable Diffusion permite un ajuste avanzado de las indicaciones negativas, mientras que MidJourney no utiliza comandos para excluir elementos

Las indicaciones negativas de IA son solo una parte del proceso: optimizar las indicaciones con el tiempo es crucial para la eficiencia. Herramientas como ClickUp Brain & Pizarras ayudan al seguimiento de proyectos generados por IA

¿Qué son las indicaciones negativas de IA?

Las indicaciones negativas de IA le dicen a un modelo de IA qué evitar al generar imágenes o texto. Al igual que una indicación normal guía a la IA sobre qué incluir, una indicación negativa refina el resultado eliminando elementos no deseados.

Las indicaciones negativas se utilizan habitualmente en los modelos de generación de texto, imágenes y vídeos para perfeccionar los resultados y excluir elementos no deseados. Esto resulta especialmente útil cuando se trata de modelos de IA que generan detalles borrosos, funciones mal representadas, distorsiones extrañas, detalles superfluos o estilos incorrectos.

Ejemplo: Si estás generando un retrato realista pero el fondo sigue borroso y los rasgos faciales demasiado definidos, tu indicación podría ser: 👉 Indicación habitual: «Un retrato hiperrealista de una mujer con una iluminación suave» 👉 Indicación negativa: «Fondo borroso, iluminación intensa, rostro distorsionado, extremidades adicionales, colores poco naturales»

Al añadir indicaciones negativas, la IA se centra en mejorar la calidad de los elementos deseados y eliminar los defectos comunes. Este sencillo ajuste puede mejorar drásticamente la precisión y ayudar a generar fotos y textos realistas.

Las indicaciones negativas se utilizan principalmente con modelos generativos de IA, especialmente los relacionados con la generación de texto a imagen o de texto a texto.

Cuando se utiliza un modelo que es compatible con indicaciones negativas (especialmente en la generación de imágenes), la IA ajusta la representación del espacio latente para minimizar la presencia de los elementos no deseados especificados.

¿Por qué utilizar indicaciones negativas en la generación de imágenes por IA?

Las indicaciones negativas evitan elementos no deseados en las imágenes generadas por IA, lo que las hace más pulidas y precisas. Eliminar distorsiones y detalles irrelevantes puede ahorrar tiempo y mejorar la calidad. He aquí por qué son esenciales:

1. Evite funciones distorsionadas o antinaturales

Los modelos de IA a veces generan extremidades desconectadas, caras mal dibujadas o partes del cuerpo que no coinciden, especialmente en retratos o arte de carácter. Las indicaciones negativas ayudan a contrarrestar estos problemas.

Ejemplo: Indicación: «Un guerrero de fantasía detallado con armadura, iluminación cinematográfica»

Esto es lo que ChatGPT hizo con la indicación anterior:

a través de ChatGPT

Sin embargo, la misma indicación con una indicación negativa adicional como «Extremidades adicionales, rostro distorsionado, proporciones antinaturales, detalles borrosos» da el resultado:

Indicación negativa utilizando ChatGPT

La primera imagen tenía variaciones creativas, como funciones exageradas o menos atención a las proporciones humanas estándar. A veces, estos pueden manifestarse como elementos ligeramente antinaturales al representar la apariencia o la postura del guerrero.

La segunda imagen, creada con la indicación negativa, evita específicamente estas funciones. Mantiene las proporciones humanas estándar, lo que garantiza que el rostro y las extremidades parezcan naturales y realistas.

Los detalles se mantienen nítidos y claros, sin ningún desenfoque que reste importancia a la complejidad de la armadura o a la claridad general de la escena.

2. Perfeccionar los estilos artísticos y la coherencia

La IA puede mezclar estilos sin querer, combinando realismo con anime o añadiendo texturas pictóricas cuando se quiere un aspecto digital limpio. Las indicaciones negativas obligan a la coherencia.

Ejemplo: Indicación: «Una ilustración limpia de estilo vectorial de un gato»

Ilustración vectorial de un gato

La misma indicación cuando se da junto con una indicación negativa, como: «Acuarela, pintura al óleo, renderizado 3D, ruido, textura rugosa». El resultado cambia a:

Indicación negativa

Aunque limpia y moderna, la primera ilustración vectorial se creó sin restricciones. Esto puede dar lugar a variaciones involuntarias en la textura o al estilo que se asemejan a formas de arte no vectoriales.

Por otro lado, la segunda ilustración se creó deliberadamente para excluir ciertas características, como efectos de acuarela, texturas de pintura al óleo, apariencias de renderizado 3D, ruido y texturas rugosas.

El resultado fue un gráfico más refinado y estrictamente de estilo vectorial, lo que garantiza que el diseño se mantuviera nítido, claro y con colores sólidos.

3. Eliminación de colores no deseados y problemas de iluminación

A veces, la IA sobresatura los colores o introduce efectos de iluminación fuertes que alteran el estado de ánimo deseado. Las indicaciones negativas ayudan a controlar esto.

Ejemplo: Indicación: «Una calle cyberpunk de mal humor con luces de neón»

Una calle cyberpunk con luces de neón

La misma indicación con una adición negativa: «Tonos desvaídos, sobresaturación, brillo excesivo, neblina» da:

Indicación negativa

Por lo general, las imágenes cyberpunk sin restricciones pueden apoyarse en gran medida en efectos atmosféricos como la niebla y el resplandor para transmitir mal humor y una sensación de otro mundo. El resultado es una apariencia borrosa o menos detallada, con colores vibrantes que se mezclan entre sí, creando una imagen más abstracta.

Por el contrario, la imagen con una indicación negativa ofrece una representación claramente más nítida y definida de una escena callejera cyberpunk de lo que cabría esperar de una imagen generada sin estas restricciones.

💡 Consejo profesional: Una indicación bien estructurada garantiza mejores resultados de IA. En lugar de escribir entradas vagas, utilice frases claras y detalladas para evitar lo aleatorio. Vea ejemplos reales de ingeniería de indicaciones aquí.

¿Por qué utilizar indicaciones negativas en la generación de texto con IA?

Las indicaciones negativas (o restricciones orientativas) en la generación de texto ayudan a ajustar las respuestas, garantizando que cumplan requisitos específicos y evitando al mismo tiempo contenido no deseado. Son especialmente útiles para perfeccionar los resultados en herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini y Codex.

A continuación, se explica en profundidad por qué las indicaciones negativas son valiosas en la generación de texto con IA:

1. Mejorar la relevancia y la precisión

Las respuestas generadas por IA a veces incluyen detalles fuera de tema, información redundante o suposiciones que reducen la precisión. El uso de indicaciones negativas ayuda a filtrar el contenido irrelevante, haciendo que la respuesta sea más centrada y precisa.

Ejemplo: Efecto: Garantiza que el resumen permanezca histórico sin contenido especulativo futuro

Indicación: «Resuma la historia de la inteligencia artificial»

Indicación negativa: «No incluyas predicciones futuristas ni opiniones personales»

2. Control del estilo y el tono de la redacción

La IA podría generar respuestas demasiado formales, informales, detalladas o técnicas para sus necesidades. Las indicaciones negativas pueden orientar el tono, la legibilidad y la profundidad del contenido.

Ejemplo: Efecto: Garantiza que la explicación sea sencilla y apta para principiantes

Indicación: «Explique la tecnología blockchain para principiantes»

Indicación negativa: «Evite la jerga técnica y las explicaciones matemáticas complejas»

a través de Perplexity

3. Evitar el contenido redundante o repetitivo y fomentar la creatividad

La IA a veces repite los mismos puntos utilizando diferentes frases, lo que hace que las respuestas sean innecesariamente largas. A veces puede producir frases genéricas o demasiado utilizadas en lugar de contenido único y atractivo.

Las indicaciones negativas ayudan a mantener una redacción concisa y atractiva y empujan a la IA hacia la originalidad.

Ejemplo: Efecto: Obliga a la IA a listar beneficios únicos en lugar de reformular los mismos puntos y evitar frases predecibles

Indicación: «Describe los beneficios del ejercicio»

Indicación negativa: «Pendiente de repetir el mismo beneficio con palabras diferentes y evite clichés como «Nunca te rindas»»

4. Filtrar los prejuicios y la subjetividad

Los modelos de IA se entrenan con grandes conjuntos de datos, lo que a veces puede introducir sesgos u opiniones subjetivas en las respuestas. Las indicaciones negativas ayudan a que las respuestas sean neutrales y se basen en hechos.

Ejemplo: Efecto: Garantiza que la respuesta sea objetiva y basada en datos, en lugar de especulativa

Indicación: «Analizar el impacto de la IA en el empleo»

Indicación negativa: «Pendiente de expresar opiniones personales o hacer afirmaciones no respaldadas»

5. Excluir temas no deseados o información sensible

A veces, el contenido generado por IA incluye temas controvertidos, detalles delicados o temas no deseados que son irrelevantes para la solicitud. Las indicaciones negativas pueden filtrar explícitamente este tipo de contenido.

Ejemplo: Efecto: Mantiene el enfoque en las técnicas de productividad sin discutir factores relacionados con la salud

Indicación: «Escribe un blog sobre estrategias de gestión del tiempo»

Indicación negativa: «No haga mención a la dieta ni al ejercicio»

Ejemplos de indicaciones negativas de IA por caso de uso

Las indicaciones negativas ayudan a perfeccionar el contenido generado por IA eliminando distorsiones, elementos no deseados, sesgos e incoherencias. Ya sea que esté trabajando en retratos realistas, arte de anime, paisajes, fotografía de productos, textos publicitarios o un blog, las indicaciones negativas correctas marcan la diferencia.

A continuación se muestran ejemplos prácticos de indicaciones negativas adaptadas a diferentes necesidades creativas.

1. Retratos humanos realistas

La IA tiene dificultades con la anatomía, la simetría facial y las funciones de aspecto natural. Estas indicaciones negativas ayudan a mantener el realismo.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Extremidades adicionales, dedos adicionales, brazos adicionales, rostro mal dibujado, funciones asimétricas, anatomía incorrecta, ojos distorsionados, detalles borrosos, textura plástica, valle inquietante, músculos exagerados y demasiado definidos, piel granulada»

💡 Consejo profesional: si la IA sigue generando manos espeluznantes, añade «manos malas, dedos de más, demasiados dedos, dedos fusionados, agarre antinatural» a tu indicación negativa.

2. Caracteres de anime y dibujos animados

La IA puede mezclar estilos o generar extraños errores anatómicos al hacer arte de anime. Utilícelos para mantener sus caracteres limpios y nítidos:

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Detalles realistas, texturas demasiado detalladas, elementos 3D, hiperrealismo, líneas borrosas, bordes dentados, malas proporciones, ojos de más, manos mal dibujadas, proporciones de anime incorrectas, ruido, colores desvaídos, filtro de realismo»

🧠 Dato curioso: ¡Algunos modelos de IA añaden narices a los personajes de anime por accidente porque tienen problemas con la estilización 2D!

3. Fotografía de productos e imágenes de comercio electrónico

En el caso de las imágenes centradas en productos, la IA suele añadir reflejos no deseados, fondos desordenados o aburridos, o una iluminación inconsistente. Las siguientes indicaciones negativas pueden solucionarlo:

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Texto, marca de agua, logotipo, objetos adicionales, sombras, desorden, fondo aburrido, reflejos incorrectos, iluminación desigual, baja calidad, peor calidad, distorsión de la lente, mala resolución, sobreexpuesto, borroso, dedos feos, calidad normal, baja resolución»

💡 Consejo profesional: Los gráficos generados por IA necesitan ser refinados. Las indicaciones negativas ayudan a eliminar elementos no deseados, lo que garantiza composiciones más limpias. Aprende aquí cómo la IA puede mejorar el diseño gráfico.

4. Paisajes y paisajes urbanos

En las imágenes ambientales, la IA a veces puede generar objetos flotantes, una iluminación poco realista o multitudes no deseadas.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Sombras antinaturales, sobresaturación, objetos flotantes, edificios distorsionados, texturas ausentes, reflejos irreales, bajo contraste, iluminación incorrecta, artefactos de interferencia, cielo descolorido, reflejos sobreexpuestos, elementos duplicados»

5. Arte ciberpunk y de ciencia ficción futurista

La IA podría exagerar la iluminación de neón, los esquemas de colores antinaturales o los elementos distorsionados en las composiciones de ciencia ficción.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Sobreexposición, brillo poco realista, exceso de neón, perspectiva incorrecta, destellos de lente, bordes borrosos, contraste deficiente, luces adicionales, artefactos de interferencia, pixelado, geometría distorsionada, edificios duplicados»

🧠 Dato curioso: A veces, los modelos de IA carecen de datos para ciertas imágenes de salida y, en ese caso, a menudo «alucinan» respuestas, ya que malinterpretan los datos o fabrican respuestas

6. Arte fantástico y criaturas míticas

Las generaciones de temática fantástica a veces añaden detalles incoherentes, extremidades adicionales o anatomía incorrecta a las criaturas míticas.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Alas extra, partes del cuerpo desproporcionadas, elementos brillantes aleatorios, textura plástica, colores sobresaturados, piernas deformadas, asimetría, sombras fuera de lugar, perspectiva incorrecta, detalles mal mezclados»

🎯 Consejo adicional: Evite el realismo de la IA para conseguir un aspecto de fantasía pintada añadiendo «fotorrealista, renderizado en 3D, hiperdetallado, realista» a la indicación negativa.

7. Estilos artísticos vintage y retro

La IA a veces añade texturas modernas o paletas de colores incorrectas al intentar crear estilos vintage.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Alta definición, bordes nítidos, artefactos digitales, estilo moderno, sobresaturación, detalles new age, época incorrecta, elementos futuristas, textura plástica»

8. Arte de terror y temática oscura

Las imágenes de terror generadas por IA a veces pueden generar comedia involuntaria o gore exagerado. Las indicaciones negativas ayudan a refinar el efecto inquietante.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Horror caricaturesco, tonto, exagerado, sangre excesiva, demasiado detallado, gradación de color antinatural, expresiones poco realistas, rostro mal dibujado, contraste deficiente, tonos descoloridos, fondo en blanco, cuerpo borroso»

➡️ Leer más: ¡Alternativas a Dall-E para crear imágenes de IA!

9. Renders arquitectónicos e interiores

La IA a menudo añade una iluminación incorrecta, muebles adicionales o estructuras distorsionadas en las imágenes arquitectónicas.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Iluminación desigual, paredes deformadas, reflejos poco realistas, objetos flotantes, mala perspectiva, muebles de más, fondo desordenado, proporciones distorsionadas, sombras incorrectas, detalles que faltan, distorsión de ojo de pez, proporciones groseras»

10. Fotografía gastronómica y arte culinario

Las imágenes de alimentos con IA a veces parecen demasiado artificiales, demasiado brillantes o con una textura extraña.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Textura plástica, brillo poco realista, proporciones de alimentos incorrectas, objetos adicionales, desorden, texto, marca de agua, logotipo, ingredientes incorrectos, elementos flotantes, demasiado saturado, bordes borrosos, caricaturesco, renderizado en 3D»

11. Redacción publicitaria

La IA puede generar un lenguaje demasiado genérico, exagerado o excesivamente comercial que puede reducir la credibilidad. Estas indicaciones negativas ayudan a crear anuncios persuasivos pero realistas.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Cebo de clics, afirmaciones exageradas, excesivamente promocionales, frases repetitivas, entusiasmo antinatural, palabras de moda genéricas, beneficios vagos, tono robótico, urgencia forzada, uso excesivo de signos de exclamación, detalles irrelevantes»

12. Creación de correos electrónicos de contacto con los clientes

Los correos electrónicos generados por IA pueden parecer demasiado robóticos, impersonales o excesivamente formales, lo que los hace menos eficaces para generar compromiso. Estas indicaciones negativas ayudan a que los correos electrónicos sean naturales y cercanos.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Saludo genérico, formalidad excesiva, lenguaje robótico, fraseo poco natural, tono excesivamente apologético, línea de asunto vaga, enfoque impersonal, adulación excesiva, párrafos demasiado largos, información irrelevante, CTA estilo clickbait»

13. (Elaboración de) informes de empresa

Los informes de empresa generados por IA pueden incluir a veces contenido de relleno, conclusiones vagas o un tono demasiado informal. Estas indicaciones negativas ayudan a mantener un enfoque profesional y basado en datos.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Afirmaciones sin fundamento, lenguaje informal, adjetivos excesivos, información redundante, conclusiones vagas, narración innecesaria, verborrea excesiva, opiniones sin fundamento, estadísticas demasiado generales, lenguaje de estilo publicitario»

14. Redacción de historias

La IA puede introducir clichés, puntos argumentales repetitivos o un desarrollo de los personajes demasiado simplista. Estas indicaciones negativas ayudan a fomentar la originalidad y la profundidad en la narración.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Giros argumentales cliché, trama predecible, personajes unidimensionales, exposición excesiva, diálogos poco realistas, exceso de información, frases repetitivas, tropos usados en exceso, finales felices forzados, falta de profundidad emocional»

15. Fragmentos de código

La IA puede generar código ineficiente, desactualizado o innecesariamente complejo. Estas indicaciones negativas ayudan a garantizar un código limpio, moderno y legible.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Funciones obsoletas, bucles ineficientes, lógica demasiado compleja, comentarios innecesarios, sangría deficiente, anidación excesiva, prácticas inseguras, bibliotecas obsoletas, código redundante, falta de gestión de errores»

16. Resúmenes de noticias

La IA puede introducir sesgos, opiniones innecesarias o detalles excesivos en los resúmenes de noticias. Estas indicaciones negativas ayudan a que los resúmenes sean objetivos, concisos y neutrales.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas: «Especulación, opiniones personales, lenguaje exagerado, frases tendenciosas, detalles de fondo excesivos, palabras con carga emocional, titulares engañosos, repeticiones innecesarias, contenido de relleno, tono informal»

17. Leyendas para redes sociales

Los subtítulos generados por IA pueden ser demasiado genéricos, excesivamente promocionales o carecer de atractivo. Estas indicaciones negativas ayudan a crear contenido conciso, identificable y atractivo.

❌ Ejemplos de indicaciones negativas:«Clicbait, exceso de emojis, todo en mayúsculas, entusiasmo forzado, frases genéricas, tono robótico, demasiado formal, mensajes vagos, subtítulos excesivamente largos, hashtags innecesarios»

➡️ Leer más: Las mejores alternativas de difusión estable para la generación de arte

Buenas prácticas para crear indicaciones negativas eficaces

Las indicaciones negativas ayudan a perfeccionar las imágenes y el texto generados por IA, pero elaborarlas requiere estrategia. En lugar de limitarse a volcar una lista de términos genéricos, ajustar su enfoque puede ayudarle a obtener resultados precisos y de alta calidad.

Estas son algunas buenas prácticas listas para usar para mejorar sus indicaciones negativas básicas.

1. Evite sobrecargar su indicación negativa con demasiados términos

Es tentador incluir todos los elementos no deseados en la indicación negativa, pero demasiadas restricciones pueden confundir a la IA.

Esto puede aplanar los detalles o hacer que los resultados sean impredecibles. En su lugar, comience con términos clave que tengan como objetivo problemas específicos, como «extremidades adicionales» o «detalles borrosos». Si el problema persiste, refínelo añadiendo gradualmente más términos.

💡 Consejo profesional: Guarde y clasifique las indicaciones correctas para mejorar la eficiencia. ClickUp ayuda a hacer un seguimiento y perfeccionarlas para su uso futuro. Encuentre plantillas de indicaciones de IA ya preparadas aquí.

2. Utilice ajustes de peso para un control más preciso

Muchas herramientas de IA para la generación de imágenes permiten ponderar los términos para controlar su influencia. Al ajustar la importancia utilizando sintaxis como (palabra:1.5) o [palabra], se pueden priorizar los defectos importantes sin eliminar por completo los elementos menores.

✅ Ejemplo: Si la IA sigue generando sombras duras, prueba con «sombras duras: (1,5), fondo borroso: (0,8)» para minimizar el desenfoque y reducir al mismo tiempo las sombras.

🎯 Por qué funciona: Ajusta la interpretación de la IA en lugar de bloquear completamente un elemento, lo que a veces puede crear resultados inesperados.

3. Las indicaciones negativas funcionan mejor cuando se combinan con indicaciones principales precisas

Una indicación principal sólida es tan importante como una indicación negativa. Si su indicación positiva es vaga, la IA tiene más margen para la aleatoriedad, lo que hace que su indicación negativa sea menos eficaz. Sea lo más detallado posible en la indicación principal antes de ajustar los términos negativos.

🔹 Mal ejemplo: «Una mujer hermosa en una ciudad» + «mala anatomía, borrosa» 🔹 Mejor: «Un retrato de mujer muy detallado y simétrico, iluminación suave, pose natural» + «anatomía incorrecta, demasiados dedos, asimetría, sobresaturación, artefactos jpeg»

🚀 Consejo profesional: Una indicación principal específica reduce (la versión de) prueba y error al perfeccionar las imágenes.

4. Pruebe un cambio a la vez en lugar de adivinar a ciegas

No envíes spam inmediatamente con indicaciones negativas si una imagen o texto generado por IA no sale bien. En su lugar, cambia una cosa cada vez para ver qué está afectando al resultado.

⚒️ Cómo solucionar problemas:

Ejecute su indicación sin términos negativos y note los errores

Añade un término negativo que tenga como objetivo el mayor problema

Vuelva a generar y compare los cambios

Repita añadiendo o ajustando términos gradualmente

📌 Por qué funciona: Este enfoque aísla lo que funciona y lo que no, haciendo que el perfeccionamiento sea más rápido y más intencionado.

5. No te limites a eliminar elementos: utiliza indicaciones negativas para guiar el estilo

Las indicaciones negativas no sirven solo para corregir errores, sino que pueden perfeccionar el estilo artístico y el estado de ánimo. Si quieres un aspecto artístico, puedes indicar negativamente realismo. Si prefieres un arte digital suave, elimina las texturas rugosas y los detalles ruidosos.

Del mismo modo, al generar texto, si necesita una copia que se lea ligera y alegre, intente utilizar lenguaje formal con indicaciones negativas.

🎨 Ejemplo: ✅ Para una estética anime limpia: Indicación negativa: «realismo, fotorrealista, renderizado en 3D, pintura al óleo, texturas duras» ✅ Para un aspecto de película antigua: Indicación negativa: «digital, enfoque nítido, sobresaturado, estilo moderno»

⚡ Consejo adicional: Piense en lo que no quiere estilísticamente, no solo en los defectos técnicos. Las indicaciones negativas son tan útiles para la estética como para filtrar errores.

Cómo utilizar indicaciones negativas en plataformas de IA

Las indicaciones negativas ayudan a refinar el contenido generado por IA eliminando elementos no deseados. Diferentes herramientas de IA para imágenes, como Stable Diffusion y Midjourney, permiten a los usuarios añadir indicaciones negativas para controlar el resultado final. Del mismo modo, las herramientas de IA generadoras de texto, como ChatGPT y Claude, también reconocen las indicaciones negativas.

A continuación, se incluyen guías paso a paso para utilizar eficazmente las indicaciones negativas en las principales plataformas generativas de IA.

Uso de indicaciones negativas de difusión estable

Stable Diffusion ofrece a los usuarios un control preciso de la salida, lo que permite una indicación negativa detallada.

⚒️ Pasos para utilizar indicaciones negativas en Stable Diffusion:

Paso 1: Abrir interfaz de usuario de Stable Diffusion

Utiliza plataformas como Automatic1111, InvokeAI o ComfyUI para acceder a Stable Diffusion. Usemos HuggingFace para acceder al modelo 3.5 de Stable Diffusion y comprender cómo dar indicaciones.

Paso 2: Introduzca su indicación principal

Sea lo más detallado posible para asegurarse de que la IA entiende el estilo y el tema. He aquí un ejemplo de una indicación que puede dar:

«Genera un retrato hiperrealista de una mujer con una iluminación suave, un campo de profundidad cinematográfico, una textura de piel detallada y un flujo natural del cabello. El fondo debe ser un paisaje urbano borroso con tonos dorados cálidos al atardecer»

Paso 3: Añadir una indicación negativa

Busque el cuadro de entrada «Indicación negativa» y escriba los elementos que desea eliminar (por ejemplo, «borroso, dedos de más, cara deformada, texto, marca de agua»)

Esta es la indicación negativa que puede dar:

«Borroso, dedos de más, falta de brazos, falta de piernas, manos mal dibujadas, falta de dedos, iluminación antinatural, textura plástica, granulado, demasiado nítido, marca de agua, texto, logotipo, extremidades de más»

Paso 4: Ajustar el método de muestreo y los ajustes

Los diferentes muestreadores (Euler, DDIM, etc.) procesan las indicaciones negativas de forma diferente, así que prueba variaciones.

Ajustes en las plataformas de IA

Paso 5: Usar la escala y los pasos del CFG

Una escala CFG más alta (7-12) garantiza que la IA siga las indicaciones estrictamente, mientras que más pasos refinan los detalles.

Paso 6: generar y perfeccionar

Ejecute la indicación, compruebe si hay elementos no deseados y modifique la indicación negativa según sea necesario. Así es como queda el resultado final:

Imagen generada por IA

💡 Consejo profesional: Si persisten los artefactos o los detalles no deseados, experimente con incrustaciones negativas (como EasyNegative) para ajustar los resultados.

Uso de indicaciones negativas en Midjourney

Midjourney tiene un enfoque más sencillo, pero permite indicaciones negativas para un mejor control.

⚒️ Pasos para utilizar indicaciones negativas en Midjourney:

Escribe tu indicación principal: Comienza en Discord usando /imagine seguido de tu indicación descriptiva

Añadir una indicación negativa: Utilizar «-no» seguido de los términos que desea eliminar (por ejemplo, «-no texto, marca de agua, extremidades adicionales, borroso, sombras oscuras»)

Ajustar la relación de aspecto y la calidad: Utiliza –ar para la relación de aspecto y –q para la calidad de la imagen para ajustar los resultados

Experimenta con versiones y estilos: Las diferentes versiones de Midjourney (V5, V6, etc.) manejan las indicaciones de manera diferente, así que cambia de versión si es necesario

Mejora y perfecciona: si siguen apareciendo elementos no deseados, vuelve a ejecutarlo con indicaciones negativas actualizadas o utiliza Variaciones para ajustar la composición

💡 Consejo profesional: MidJourney reacciona de manera diferente a las indicaciones que Stable Diffusion. Si los resultados no son los esperados, modifique las indicaciones positivas y negativas para lograr un equilibrio. Explore los principales ejemplos de indicaciones de MidJourney aquí.

Uso de indicaciones negativas en DALL·E

Al utilizar DALL·E, puede perfeccionar sus resultados ajustando la forma en que estructura sus indicaciones.

⚒️ Pasos para utilizar indicaciones negativas en DALL·E:

Reescribe tu indicación para excluir elementos no deseados: En lugar de «Una ciudad futurista con gente», prueba con «Una ciudad futurista, calles vacías, sin gente, arquitectura limpia»

Especifique los atributos deseados explícitamente: Si DALL·E tiende a generar algo no deseado (por ejemplo, imágenes borrosas), enfatice palabras como «nítido, alto detalle, iluminación profesional»

Utiliza descripciones contrastivas: En lugar de decir «No hay colores oscuros», di «Los colores brillantes y vibrantes dominan la escena»

Perfeccionar e iterar: Si siguen apareciendo elementos no deseados, modifique la redacción de la indicación y vuelva a generar la imagen para obtener mejores resultados

Uso de indicaciones negativas en ChatGPT

Puedes guiar las respuestas de ChatGPT indicándole qué debe evitar en tu indicación.

⚒️ Pasos para utilizar indicaciones negativas en ChatGPT:

Indique lo que no quiere: En lugar de «Escribir un resumen sobre el cambio climático», diga «Escribir un resumen sobre el cambio climático sin opiniones políticas ni especulaciones»

Controle el tono y el estilo: Si quiere una explicación neutral, diga: «Explique esto en términos sencillos, evitando la jerga compleja»

Utiliza exclusiones explícitas: Si ChatGPT proporciona demasiados detalles, solicita «Que no supere las 100 palabras, evita información de contexto innecesaria»

Perfecciona con seguimientos: Si ChatGPT incluye algo no deseado, puedes decir: «Reescribe esto, pero elimina cualquier opinión personal o lenguaje dramático»

Uso de indicaciones negativas en Claude IA

Claude IA, al igual que ChatGPT, responde bien a instrucciones estructuradas que le indican qué evitar en sus respuestas.

⚒️ Pasos para utilizar indicaciones negativas en Claude IA:

Sea directo en su indicación: En lugar de «Explique el blockchain», diga «Explique el blockchain en términos sencillos, evitando detalles técnicos profundos»

Especifique los elementos no deseados: Si desea una respuesta concreta, diga: «Resuma este artículo pero excluya opiniones y detalles repetitivos»

Límite de longitud de respuesta: Pida «un resumen conciso de menos de 200 palabras, evitando contexto de fondo innecesario»

Iterar en función de los resultados: Si Claude incluye algo que no quieres, refínalo con un seguimiento como «Eso es demasiado técnico, reescríbelo en términos sencillos»

➡️ Lea también: Las mejores herramientas de ingeniería de indicaciones para IA generativa

Las indicaciones negativas ayudan a perfeccionar el contenido generado por IA, pero no son perfectas. Los modelos de IA siguen malinterpretando las entradas, tienen problemas con ciertos detalles y pueden ignorar las indicaciones por completo. A continuación, se indican algunas limitaciones clave de los generadores habituales de arte y texto de IA que hay que tener en cuenta:

La IA puede seguir generando elementos no deseados: Algunos términos se ignoran, especialmente en indicaciones complejas

El uso excesivo de indicaciones negativas puede hacer que las imágenes sean planas: Eliminar demasiados detalles puede restar profundidad y realismo

Los diferentes modelos de IA interpretan las indicaciones de manera diferente: Lo que funciona en Stable Diffusion puede no funcionar en Midjourney, por lo que es posible que desees probar diferentes ejemplos de indicaciones negativas de IA con varios modelos

Las indicaciones negativas pueden reducir la creatividad: Demasiadas restricciones pueden limitar los resultados únicos y artísticos

Eficacia limitada para detalles muy específicos: La IA podría generar artefactos o inconsistencias

El rendimiento varía según la versión del modelo: Algunas actualizaciones de IA pueden manejar mejor que otras las indicaciones negativas

➡️ Leer más: Las mejores alternativas y competidores de Midjourney para la generación de imágenes con IA

ClickUp como herramienta de IA alternativa

Las herramientas de arte generadas por IA como Stable Diffusion, Midjourney y DALL·E y las herramientas de IA generadoras de texto como Claude AI y Chat GPT se centran en generar imágenes y texto, pero carecen de organización, colaboración y gestión del flujo de trabajo.

ClickUp destaca en este ámbito.

ClickUp Brain y ClickUp Pizarras proporcionan un entorno de trabajo basado en IA que ayuda a los artistas e ingenieros de indicaciones a agilizar su proceso creativo, perfeccionar las indicaciones y colaborar de manera eficiente.

ClickUp llena el vacío al:

Mejora del perfeccionamiento de las indicaciones: La escritura asistida por IA ayuda a ajustar las indicaciones negativas para obtener mejores resultados de IA

Organización de activos y versiones: Realice un seguimiento de las generaciones de IA correctas, fallidas y experimentales de forma estructurada

Impulsar la colaboración en equipo: Ideal para autónomos y equipos creativos que trabajan en varios proyectos de IA simultáneamente

ClickUp Brain: gestión de proyectos y contenidos con IA

Optimice, haga un seguimiento y perfeccione sus indicaciones de IA, todo en un solo lugar con ClickUp Brain

ClickUp Brain es un asistente de IA integrado en ClickUp, diseñado para mejorar la gestión de proyectos, la lluvia de ideas y la creación de contenidos. Para los creadores de IA, esta herramienta simplifica el almacenamiento, el perfeccionamiento y la optimización de las indicaciones para mejorar la eficiencia del proceso generativo.

Con ClickUp Brain, puedes:

Organizar indicaciones de IA: En lugar de perder el seguimiento de indicaciones eficaces, ClickUp Brain ayuda a almacenarlas, categorizarlas y recuperarlas para su uso futuro

Generar indicaciones negativas estructuradas: La IA puede sugerir frases de indicaciones negativas optimizadas para eliminar elementos no deseados en las imágenes y el texto generados

Resumir y perfeccionar ideas: Los creadores pueden desglosar los flujos de trabajo de IA en pasos claros, lo que facilita la iteración y el perfeccionamiento del contenido

Supongamos que tiene una indicación de IA de trabajo que, en ocasiones, produce extremidades adicionales o caras distorsionadas. ClickUp Brain sugiere indicaciones negativas optimizadas basadas en resultados anteriores, lo que le ayuda a refinar la indicación en algo más preciso sin excesivos errores y pruebas.

Pizarras ClickUp: planificación visual para proyectos de arte con IA

Planifique, realice un seguimiento y perfeccione visualmente su flujo de trabajo de arte de IA con ClickUp Pizarra

El arte generado por IA a menudo requiere experimentar con diferentes estilos, referencias e iteraciones. Las Pizarras de ClickUp actúan como una herramienta visual de planificación, ayudando a los artistas a realizar un seguimiento de su proceso creativo, los resultados de las pruebas y los flujos de trabajo de los proyectos en un solo lugar.

Con las Pizarras de ClickUp, puedes:

Correlaciona estilos artísticos y referencias: Usa un diseño visual para organizar diferentes influencias, temas y estilos artísticos

Seguimiento de los resultados de las pruebas de indicaciones: Compare las imágenes generadas por IA, tome notas sobre lo que funciona y ajuste las futuras indicaciones en consecuencia

Colaborar en proyectos de IA: Compartir ideas con equipos, clientes o compañeros artistas sin perder el seguimiento de las revisiones o los comentarios

💡 Consejo profesional: En lugar de realizar un seguimiento manual de las indicaciones fallidas y las variaciones correctas, utilice ClickUp Pizarras para crear tableros interactivos para el control de versiones. Esto elimina la necesidad de carpetas desordenadas y documentos dispersos en diferentes herramientas.

Gestione proyectos de contenido de IA con ClickUp

Las indicaciones negativas son herramientas poderosas para refinar imágenes y textos generados por IA, ya sea que busque retratos realistas, textos cortos, informes formales u obras de arte estilizadas. Al eliminar estratégicamente los elementos no deseados, puede ahorrar tiempo, reducir errores y obtener más control sobre sus resultados creativos.

Sin embargo, la elaboración de la indicación negativa perfecta requiere experimentación y perfeccionamiento, así que no tenga miedo de probar y ajustar su enfoque. Utilice los ejemplos de indicaciones negativas de IA que hemos compartido como referencia para seguir experimentando.

Para aquellos que gestionan múltiples proyectos de IA, ClickUp Brain y ClickUp Pizarras ayudan a agilizar el seguimiento de indicaciones, la lluvia de ideas y los flujos de trabajo creativos. Tanto si eres un artista, un comercializador, un diseñador o un ingeniero de indicaciones de IA, ClickUp hace que la gestión de tus proyectos basados en IA sea fácil.

Empiece a utilizar ClickUp para potenciar su flujo de trabajo. ¡Pruebe ClickUp gratis!