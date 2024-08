las 10 mejores herramientas de software ERP para la planificación de recursos en 2024

En el vertiginoso mundo de los negocios, en constante evolución, el uso de los recursos de la corporación (ERP) es fundamental software de planificación (ERP) ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

Los sistemas ERP son cruciales en las organizaciones modernas porque integran varios procesos en una única operación ordenada. Entre ellos se encuentran la gestión de proyectos, la organización de la cadena de suministro y las finanzas. Pero, ¿cómo seleccionar el sistema ERP adecuado para sus necesidades específicas? Con tantas opciones disponibles, puede ser una tarea desalentadora.

En este artículo, hablaremos de los 10 principales sistemas y herramientas de software ERP disponibles en la actualidad, destacando sus mejores funciones y sus posibles límites. Después de todo, elegir una herramienta de gestión de datos ERP es una elección que tiene un impacto enorme en su organización.

¿Qué es el software ERP?

El software de plan Business (ERP) es un tipo de software que las empresas utilizan para gestionar las actividades diarias de la empresa, como la contabilidad, compras gestión de proyectos, gestión de riesgos y cumplimiento, entre otros.

Tipos de herramientas ERP

Hay muchos tipos de paquetes de software ERP disponibles que difieren en el tipo de servicios que ofrecen. He aquí algunos ejemplos:

Sistemas ERP locales: se alojan y gestionan en las propias instalaciones, lo que proporciona a las organizaciones un control completo sobre sus datos y procesos.

Sistemas ERP basados en la nube: este tipo de sistema se aloja en la nube, por lo que suele ser más rentable que los sistemas locales.

este tipo de sistema se aloja en la nube, por lo que suele ser más rentable que los sistemas locales. Sistemas ERP móviles: están diseñados para ser utilizados en dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos inteligentes. Esto permite una mayor accesibilidad a la información y los datos desde prácticamente cualquier ubicación.

Sistemas ERP personalizados: este tipo de sistema se adapta específicamente a las necesidades de una organización concreta.

Funciones esenciales del software ERP

Cuando se implementa correctamente, un sistema ERP puede agilizar las operaciones, mejorar la eficacia y proporcionarle una ventaja competitiva. Por eso, la selección del software ERP adecuado es fundamental para su empresa las operaciones de su empresa y su crecimiento. He aquí algunos aspectos vitales a tener en cuenta que le ayudarán en su búsqueda de la corporación ideal software de planificación de recursos implementación:

Necesidades de la empresa: Identifique sus requisitos específicos. El sistema ERP debe mejorar su eficacia y satisfacer necesidades como la gestión de proyectos, la gestión financiera, la gestión de la cadena de suministro o la CRM (gestión de las relaciones con los clientes)

Facilidad de uso: Elija un software ERP fácil de usar. Los sistemas ERP demasiado complejos pueden afectar negativamente a la productividad y provocar errores al añadir más problemas a los procesos de su empresa

Elija un software ERP fácil de usar. Los sistemas ERP demasiado complejos pueden afectar negativamente a la productividad y provocar errores al añadir más problemas a los procesos de su empresa Personalización y escalabilidad: A medida que evolucionan las funciones de su empresa, su sistema ERP también debería hacerlo. Opte por un software ERP flexible que pueda adaptar a sus crecientes necesidades

A medida que evolucionan las funciones de su empresa, su sistema ERP también debería hacerlo. Opte por un software ERP flexible que pueda adaptar a sus crecientes necesidades Capacidades de integración: Evite los silos de datos y garantice un flujo de información perfecto con un software ERP que se integre fácilmente con sus sistemas existentes, ya sea con sus herramientas de recursos humanos, cadena de suministro, gestión de inventario o gestión financiera

Evite los silos de datos y garantice un flujo de información perfecto con un software ERP que se integre fácilmente con sus sistemas existentes, ya sea con sus herramientas de recursos humanos, cadena de suministro, gestión de inventario o gestión financiera Soporte al cliente: El acceso a un servicio de compatibilidad ágil y competente puede ahorrar valiosos recursos, especialmente durante la fase de implantación o cuando surgen problemas

El acceso a un servicio de compatibilidad ágil y competente puede ahorrar valiosos recursos, especialmente durante la fase de implantación o cuando surgen problemas Presupuesto: tenga en cuenta todos los costes del sistema de software, la implantación y el mantenimiento. Busque una solución que ofrezca el mejor valor dentro de su presupuesto para abordar los principales procesos de la empresa

Alinee sus planes de crecimiento con estos factores para elegir una solución ERP que sea compatible con su empresa a largo plazo.

Las 10 mejores herramientas y software ERP para usar en 2024

Existen muchas soluciones ERP en el mercado, pero puede resultar confuso saber qué sistemas ERP se adaptan mejor a sus necesidades y qué funciones debe buscar. Eche un vistazo a nuestras 10 mejores opciones de software ERP para encontrar algo adecuado para usted.

Seguimiento del rendimiento del inventario en tiempo real con ClickUp

ClickUp es una herramienta integral de gestión de proyectos y de herramienta de productividad diseñada para organizaciones de todos los tamaños. Su versatilidad permite a los equipos gestionar sus recursos tareas, metas y realizar un seguimiento eficaz del tiempo.

Su amplio plan gratuito ofrece varias funciones que se pueden personalizar sin necesidad de código ni complementos, lo que lo convierte en un excelente punto de partida para nuevas empresas y equipos más pequeños. Con interfaces fáciles de usar y un excelente servicio de atención al cliente, ClickUp destaca entre otras soluciones ERP por sus campos personalizados y vistas a medida.

Las mejores funciones de ClickUp

Exhaustivo plan gratuito con muchas funciones: Es una herramienta robusta que proporciona valor incluso en su oferta gratuita, haciéndola accesible para cumplir con los procesos de empresa de todos los tamaños

Es una herramienta robusta que proporciona valor incluso en su oferta gratuita, haciéndola accesible para cumplir con los procesos de empresa de todos los tamaños Importe datos de otras herramientas: Migre datos de sus herramientas y soluciones ERP existentes fácilmente y sin pérdida de datos

Migre datos de sus herramientas y soluciones ERP existentes fácilmente y sin pérdida de datos Excelente servicio de atención al cliente: ClickUp destaca por su servicio de atención al cliente receptivo y eficaz, que garantiza una implementación y resolución de problemas sin problemas

ClickUp destaca por su servicio de atención al cliente receptivo y eficaz, que garantiza una implementación y resolución de problemas sin problemas CRM personalizable : La función de gestión de las relaciones con los clientes de ClickUp ofrece a los equipos de ventas e intentos correctos sistemas ERP para el seguimiento de presupuestos, información de contacto y mucho más.

Limitaciones de ClickUp

La app, aplicación para móviles no tiene tantas funciones como la aplicación web... todavía

No hay integración con Zoho Mail, lo que podría ser un inconveniente para las empresas que dependen en gran medida de Zoho Mail para sus operaciones

Precios de ClickUp

Free Forever Plan : gratuito, gratuito/a

: gratuito, gratuito/a Ilimitado plan : 7 $ al mes por miembro

: 7 $ al mes por miembro Empresa Plan : 12 $ al mes por miembro

: 12 $ al mes por miembro Empresa Plan: Precios personalizados disponibles

Empresa Plan: Precios personalizados disponibles

Valoraciones de clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6.000 opiniones)

4,7/5 (más de 6.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opiniones)

2. Microsoft Dynamics 365

A través de Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics es una línea de sistemas de software que incluye tanto proveedores de software de planificación de recursos empresariales como aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes. Estos sistemas ERP están diseñados para ayudar a empresas de todos los tamaños gestionar todas sus operaciones desde equipos de ventas y atención al cliente hasta la gestión financiera y de la cadena de suministro.

Con Microsoft Dynamics, puede correlacionar sus procesos y adaptar el software ERP a su sector específico, mejorando el rendimiento y la productividad de su empresa.

Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365

Adapte sus procesos de negocio para satisfacer las necesidades específicas de su sector con flujos personalizables

Microsoft Dynamics ofrece medidas de seguridad fiables para proteger sus datos

Aproveche el poder de la IA para automatizarprocesos y obtener información para la toma de decisiones Limitaciones de Microsoft Dynamics 365

El software es relativamente caro, lo que lo convierte en un obstáculo potencial para las pequeñas empresas

Hay restricciones en el almacenamiento de datos que podrían ser un límite en comparación con otros sistemas ERP

El software puede ser bastante intrincado de ajustar y puede requerir conocimientos técnicos

Precios de Microsoft Dynamics 365

Business Central Essentials desde 70 $ por usuario/mes

Business Central Premium desde 100 $ por usuario/mes

Valoraciones de clientes de Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (más de 1.000 opiniones)

4/5 (más de 1.000 opiniones) Capterra: 4.3/5 (5,000+ opiniones)

3. Orion

Vía Orion Orion es un sólido sistema de software ERP y en la nube que ayuda a las empresas a agilizar sus operaciones y a mejorar asignar recursos . Permite que varios equipos trabajen simultáneamente, mejorando la colaboración y la productividad.

Es fácil de usar y compatible con la mayoría de las redes, por lo que Orion facilita a las empresas la supervisión del personal y el seguimiento de sus tareas y proyectos.

Orion mejores funciones

Permitecolaboración y gestión entre equipos de la corporación dentro de su organización

Garantiza un funcionamiento fluido de los procesos empresariales básicos a través de diferentes sistemas de red

El sistema de software ERP le ayuda a realizar un seguimiento eficaz del rendimiento de su equipo

Límites de Orion

A veces las notificaciones se pierden, lo que puede hacer que se pierdan actualizaciones o tareas

No es el sistema de gestión de la cadena de suministro y ERP más asequible de esta lista

Precios de Orion

Contacte con Orion para precios

valoraciones de los clientes de Orion

G2 : 4.5/5 (14 opiniones)

: 4.5/5 (14 opiniones) Capterra: 4/5 (2 opiniones)

4. NetSuite ERP

A través de NetSuite NetSuite ERP es un sistema ERP integral basado en la nube de software como servicio diseñado para empresas de todos los tamaños. Proporciona visibilidad en tiempo real del rendimiento financiero de su empresa. NetSuite es súper personalizable, lo que facilita la racionalización de sus operaciones con un sistema construido a medida.

NetSuite ERP mejores funciones

Gran elaboración de informes financieros que le permiten mantener un ojo en sus finanzas

Conexión (a internet) sin fisuras con otro software como herramientas de recursos humanos para operaciones más eficientes

Adapte el sistema ERP a las necesidades y flujos de trabajo específicos de su empresa

Limitaciones de NetSuite ERP

Puede llevar mucho tiempo aprender a utilizar NetSuite y la documentación del producto es limitada

Precios de NetSuite ERP

Póngase en contacto con NetSuite para conocer los precios.

Valoraciones de clientes de NetSuite ERP

G2 : 4/5 (más de 2.000 opiniones)

: 4/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.1/5 (1.000+ opiniones)

5. ERPNext

A través de ERPNext ERPNext es un sistema ERP y software de contabilidad gratuito, de código abierto. Está diseñado para ser sencillo y fácil de usar. Aún así, esta solución ERP es lo suficientemente potente como para gestionar todos los aspectos de una empresa.

Los bajos costes generales hacen que ERPNext sea especialmente eficaz para pequeñas y medianas empresas. Centralice sus sistemas de ventas, compras, producción, contabilidad y recursos humanos bajo un mismo techo con el completo conjunto de funciones de ERPNext.

Mejores funciones de ERPNext

El enfoque de código abierto mantiene bajos los gastos generales al tiempo que proporciona funciones sólidas

Agiliza los procesos de recursos humanos y reduce el papeleo manual

Ofrece una interfaz intuitiva y funciones fáciles de usar

Límites de ERPNext

La configuración y personalización pueden resultar complicadas en comparación con otros sistemas ERP

La documentación podría ser más extensa para ayudar a los usuarios a comprender y utilizar la herramienta de forma más eficaz

Precios de ERPNext

Código abierto: gratis, gratuito/a

gratis, gratuito/a Nube (alojamiento gestionado) : 10 $/sitio al mes

: 10 $/sitio al mes Empresa (hasta 50 usuarios): 1.250 $/sitio al mes

ERPNext valoraciones de los clientes

G2 : 4/5 (41 opiniones)

: 4/5 (41 opiniones) Capterra: 4.6/5 (134 opiniones)

6. Oracle

A través de Oracle El sistema de planificación de recursos empresariales de Oracle es una solución de software basada en la nube que está diseñada para gestionar operaciones empresariales complejas. A los usuarios les encanta su capacidad para manejar grandes cantidades de datos, lo que hace que este software ERP en la nube sea adecuado para grandes empresas con grandes requisitos de datos.

El conjunto de herramientas de Oracle incluye soluciones para la gestión financiera, gestión de proyectos, compras enterprise, riesgos, gestión de activos empresariales y otras funciones básicas de inteligencia empresarial. Gracias a la compatibilidad con herramientas de terceros, Oracle amplía sus funciones y ofrece una solución holística software de gestión empresarial solución.

Las mejores funciones de Oracle

Diseñada para adaptarse a su organización y a las funciones generales de su empresa

Gestione varias bases de datos en un único servidor

Rendimiento ultrarrápido que reduce los tiempos de consulta

Proporciona una amplia matriz delibro mayor y análisis, ideal para la cadena de suministro y la gestión de inventarios

Limitaciones de Oracle

Los costes de licencia de Oracle pueden ser elevados, especialmente para las pequeñas y medianas empresas

Precios de Oracle

Utilice el Estimador de costes de Oracle

Valoraciones de clientes de Oracle

G2 : 4.5/5 (más de 800 opiniones)

: 4.5/5 (más de 800 opiniones) Capterra: 4.6/5 (424 opiniones)

7. Odoo

vía Odoo Odoo ofrece un intervalo de aplicaciones de negocios y sistemas de planificación de recursos empresariales para completar una suite de software ERP para impulsar su empresa. Con su versión comunitaria gratuita, Odoo hace que los sistemas ERP tradicionales y el mercado del software sean accesibles para las nuevas empresas y las pequeñas empresas.

Ofrece varias aplicaciones como facturación, contabilidad, fabricación, compras, gestión de pedidos de almacén y gestión de proyectos. Este software ERP tiene la capacidad de automatizar tareas y mejora significativamente la eficiencia y la productividad.

Las mejores funciones de Odoo

La versión de la comunidad es gratis, una gran ventaja para las nuevas empresas y las pequeñas empresas

Agiliza las tareas rutinarias aahorrar tiempo y aumentar la eficacia

Gestiona todos los aspectos de tu empresa, desde las ventas y el CRM hasta la cadena de suministro y la gestión de inventarios

limitaciones de Odoo

La configuración puede ser complicada

Soporte técnico a veces lento, según algunos usuarios

Precios de Odoo

Una app : Free

: Free Estándar : 24,90 $/usuario al mes

: 24,90 $/usuario al mes Personalizado: 37,40 $/usuario al mes

Valoraciones de clientes de Odoo

G2 : 4/5 (más de 200 opiniones)

: 4/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.1/5 (600+ opiniones)

8. Workday

vía Jornada laboral Workday es uno de los principales sistemas de planificación de recursos empresariales para finanzas y recursos humanos. Sus sistemas ERP ofrecen un conjunto de funciones diseñadas para adaptarse a las necesidades de su organización.

De hecho, Workday gestiona las áreas financiera, de capital humano y de gestión de recursos con facilidad. Puede supervisar el rendimiento de la empresa con los profundos análisis de la plataforma. A pesar de su complejidad, las excelentes capacidades de (elaboración de) informes y su alto grado de personalización la convierten en una opción deseable para empresas de todos los tamaños.

Las mejores funciones de Workday

Gestione las vacaciones y las bajas por enfermedad de los empleados y sincronice esa información directamente con la herramienta de nóminas

Gestione la contratación de talentos y la incorporación de nuevos empleados dentro de la aplicación

Mantenga el compromiso de los empleados con módulos de formación y desarrollo integrados en el sistema

Límites de Workday

Aprender a navegar por la plataforma puede resultar complicado

La transición a Workday puede requerir una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en comparación con otros sistemas de planificación de recursos empresariales

Precios de Workday

Póngase en contacto con Workday para conocer los precios

Valoraciones de clientes de Workday

G2 : 4.1/5 (más de 2000 opiniones)

: 4.1/5 (más de 2000 opiniones) Capterra: 4.4/5 (más de 1.000 opiniones)

9. Sage Intacct

vía Sage Intacct Sage Intacct es una plataforma de gestión financiera y de activos basada en la nube que proporciona funciones de contabilidad exhaustivas para agilizar las operaciones financieras. Ofrece un amplio intervalo de aplicaciones de contabilidad básicas, como libro mayor, cuentas a pagar de gestión de inventario, cuentas a cobrar y gestión de tesorería.

Sus procesos seguros garantizan que sus datos financieros estén bien protegidos, mientras que los datos de la empresa potentes herramientas de (elaboración de) informes proporcionan información práctica sobre la empresa.

Las mejores funciones de Sage Intacct

Cobra rápido con un sistema de facturación sencillo y automatizado

Le permite acceder a los datos de su empresa desde cualquier lugar y en cualquier momento

Una amplia biblioteca de informes financieros significa que su empresa no tiene puntos ciegos

Seguimiento del inventario desde la planta de fabricación hasta el estante de la tienda

Limitaciones de Sage Intacct

La personalización limitada puede no proporcionar suficiente flexibilidad para algunas empresas

Precios de Sage Intacct

Contacte con Sage Intacct para precios

Valoraciones de clientes de Sage Intacct

G2 : 4.5/5 (2,000+ opiniones)

: 4.5/5 (2,000+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (300+ opiniones)

10. Acumatica

vía Acumatica Acumatica es una solución de software de planificación de recursos empresariales (ERP) basada en la nube que proporciona un intervalo de herramientas de automatización de servicios profesionales para pequeñas y medianas empresas. Altamente personalizable y cargado de potentes funciones, Acumatica mantiene sin embargo una interfaz de fácil navegación, por lo que es accesible para usuarios de todos los niveles de conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de Acumatica

Las funciones de IA y aprendizaje automático le ayudan a automatizar los procesos de la empresa

La seguridad de primera clase protege sus datos, mientras que los permisos basados en roles facilitan la colaboración con colegas internos y externos

El software basado en la nube de Automatica le ofrece la flexibilidad de acceder y gestionar su empresa desde cualquier lugar

Limitaciones de Acumatica

Comprender el coste total de propiedad puede requerir tiempo y esfuerzo

Precios de Acumatica

Póngase en contacto con Acumatica para consultar precios

valoraciones de clientes de Acumatica

G2 : 4.5/5 (más de 700 opiniones)

: 4.5/5 (más de 700 opiniones) Capterra: 4.5/5 (70+ opiniones)

Ventajas del uso de software ERP

Al agilizar los procesos, el software ERP ofrece a las empresas la posibilidad de mantener la productividad y la eficacia. Desde la reducción de entrada de datos errores a la simplificación de procesos complejos, éstas son algunas de las principales ventajas de utilizar software ERP:

Mayor eficiencia : La racionalización de las operaciones garantiza que los empleados tengan acceso a información precisa sin necesidad de múltiples aplicaciones o herramientas. Esto puede ayudar a reducir el tiempo.

: La racionalización de las operaciones garantiza que los empleados tengan acceso a información precisa sin necesidad de múltiples aplicaciones o herramientas. Esto puede ayudar a reducir el tiempo. Mayor colaboración : Con varios equipos trabajando en el mismo sistema, todas las partes interesadas pueden colaborar fácilmente y mantenerse sincronizadas.

: Con varios equipos trabajando en el mismo sistema, todas las partes interesadas pueden colaborar fácilmente y mantenerse sincronizadas. Mejor (elaboración de) informes : El software ERP permite a las empresas acceder a informes de forma rápida y precisa. Esto le ayudará a tomar mejores decisiones sobre las operaciones de su empresa.

: El software ERP permite a las empresas acceder a informes de forma rápida y precisa. Esto le ayudará a tomar mejores decisiones sobre las operaciones de su empresa. Reducción de costes : Los sistemas ERP reducen los gastos generales al eliminar el trabajo manual- Escalabilidad : Los sistemas ERP están diseñados para crecer con su empresa, por lo que no tiene que preocuparse por quedarse pequeño.

: Los sistemas ERP reducen los gastos generales al eliminar el trabajo manual- : Los sistemas ERP están diseñados para crecer con su empresa, por lo que no tiene que preocuparse por quedarse pequeño. Flexibilidad : Los sistemas ERP son fácilmente personalizables y pueden adaptarse a necesidades específicas. Esto significa que las empresas pueden optimizar el software para sus propios procesos.

: Los sistemas ERP son fácilmente personalizables y pueden adaptarse a necesidades específicas. Esto significa que las empresas pueden optimizar el software para sus propios procesos. Precisión de los datos : El software ERP elimina los errores de entrada manual de datos, lo que facilita el acceso y la gestión de información precisa. Esto puede ayudar a las empresas a eliminar errores costosos.

: El software ERP elimina los errores de entrada manual de datos, lo que facilita el acceso y la gestión de información precisa. Esto puede ayudar a las empresas a eliminar errores costosos. Mejora del servicio al cliente : Los sistemas ERP proporcionan a las empresas una mejor visibilidad de los pedidos de los clientes, lo que significa que pueden responder con rapidez y eficacia a las consultas de los clientes.

: Los sistemas ERP proporcionan a las empresas una mejor visibilidad de los pedidos de los clientes, lo que significa que pueden responder con rapidez y eficacia a las consultas de los clientes. Mayor seguridad: La mayoría de los sistemas ERP incorporan funciones de seguridad para proteger los datos confidenciales y garantizar el cumplimiento de las normas del sector.

Descubra la solución ERP perfecta para su equipo

Si su sistema ERP actual no le está aportando la eficacia y productividad que esperaba, quizá haya llegado el momento de cambiar. ClickUp ofrece una solución integral de Business Intelligence adaptada a empresas de distintos tamaños y sectores.

¿Por qué no lo experimenta de primera mano? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas o regístrese GRATIS/a hoy mismo.