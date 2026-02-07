Las 10 plataformas de interacción con el público para 2026

La pregunta no es «¿Cómo conseguimos más fans?».

La pregunta es: «¿Cómo conseguimos que sigan volviendo cuando ven la televisión con una segunda pantalla, tienen una capacidad de atención limitada y hay otras 10 cosas compitiendo por su atención?».

Los aficionados de esta era quieren votar, predecir, jugar, reaccionar, acumular recompensas y sentirse vistos en tiempo real. Y los equipos que están triunfando ahora mismo son aquellos que convierten a los espectadores pasivos en comunidades activas.

Eso es precisamente para lo que se han creado las plataformas de interacción con el público. Permiten realizar encuestas en directo, concursos, sorteos, chatear, programas de fidelización y experiencias personalizadas que hacen que cada partido, espectáculo o lanzamiento se convierta en un evento.

En este blog, analizamos las 10 mejores plataformas para interactuar con los fans, en qué destaca cada una y cómo elegir la más adecuada para tu público.

¿Qué es una plataforma de interacción con el público fan?

Una plataforma de interacción con el público es un software que ayuda a los equipos deportivos, las marcas de entretenimiento y los creadores de contenido a establecer relaciones bidireccionales significativas con su público. Utiliza experiencias digitales interactivas, gamificación, programas de fidelización y herramientas de comunicación en tiempo real para convertir a los espectadores pasivos en participantes activos.

Las organizaciones que más se benefician son aquellas que buscan profundizar su conexión con su público, como las ligas deportivas profesionales, los servicios de streaming OTT y los creadores que construyen comunidades dedicadas.

Resumen del software de plataformas de interacción con el público de fans

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Formularios para tareas, flujos de trabajo de campañas y contenidos, documentos y Revisión, IA para la ideación y las respuestas, paneles y automatizaciones. Realiza campañas de interacción con los fans y flujos de trabajo comunitarios en un único entorno de trabajo impulsado por IA. Free Forever; precios personalizados para corporaciones. Salesforce Media Cloud CRM para medios y modelo de datos, gestión del ciclo de vida de los suscriptores, gestión de ventas publicitarias, herramientas OmniStudio de bajo código, Einstein IA. Corporaciones de medios de comunicación y entretenimiento Los planes de pago comienzan en 325 $/usuario/mes (facturados anualmente). LiveLike SDK de interacción, encuestas y trivialidades en directo, predicciones, chatear en directo, ganchos analíticos. Añade interactividad en tiempo real y gamificación a las aplicaciones para fans. Precios personalizados Genius Sports Activación de FANHub, optimización creativa dinámica, juegos gratis. Ligas deportivas y participación integrada con apuestas Precios personalizados Cortex Plataforma de datos de fans, activaciones y recorridos, motor de contenido, patrocinio y herramientas de inventario. Conecta los datos de los fans, el contenido y el inventario comercial. Precios personalizados Monterosa Centros de eventos, elementos interactivos reutilizables, perfiles de audiencia, sincronización de transmisiones, convertidores para el registro y valor para los patrocinadores. Experiencias interactivas de retransmisión y streaming. Precios personalizados Flockler Agregación social y muros de contenido generado por los usuarios, moderación, diseños de marca, galerías con opción de compra. Agregación de redes sociales y visualización de contenido generado por los usuarios (UGC) Los planes de pago empiezan en 129 $ al mes. Sport Buff Superposiciones interactivas en streaming, predicciones y trivialidades en directo, momentos patrocinados, SDK multiplataforma. Superposiciones de interacción en streaming Precios personalizados Choicely Creador de aplicaciones para fans sin código, votaciones y batallas, notificaciones push, incrustaciones web. Lanza una aplicación de interacción con los fans de tu marca sin necesidad de escribir código. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16 $ al mes. Socios. com Ofertas de tokens para fans (FTO), encuestas vinculantes y no vinculantes, recompensas con tokens, búsqueda de tokens con RA, juegos para móviles y concursos. Fan tokens e influencia basada en blockchain Precios personalizados

Qué buscar en una plataforma de interacción con los fans

Estas son las funciones clave que debes buscar: 🛠️

Propiedad de la audiencia y datos propios: perfiles de fans, obtención de consentimiento y segmentación para que puedas interactuar directamente sin depender de plataformas de terceros.

Herramientas de interacción en tiempo real: encuestas, concursos, predicciones, trivial, preguntas y respuestas en directo y chatear sincronizados con retransmisiones, streams o momentos en directo.

Personalización y segmentación: feeds personalizados, recomendaciones y feeds personalizados, recomendaciones y recorridos basados en el comportamiento que se adaptan a lo que hace cada fan.

Gamificación y recompensas: sistemas de puntos, insignias, niveles, tablas de clasificación y recompensas canjeables que mantienen una participación constante.

Funciones y moderación de la comunidad: grupos, comentarios, grupos, comentarios, contenido generado por los usuarios , elaboración de informes y controles de moderación para mantener conversaciones saludables y acordes con la marca.

Mensajería y campañas de ciclo de vida: correos electrónicos, SMS, notificaciones push y notificaciones en la aplicación con programación, plantillas y pruebas A/B.

Análisis y atribución: retención, cohortes, embudos y retención, cohortes, embudos y seguimiento de conversiones que vinculan la participación con los resultados de venta de entradas, merchandising y suscripciones.

Confianza, seguridad y cumplimiento normativo: compatibilidad con el RGPD/CCPA, cifrado, SSO/2FA, registros de auditoría y opciones de residencia de datos cuando sea necesario.

Las 10 mejores plataformas para interactuar con los fans

Ahora, vamos a analizar en detalle las 10 mejores plataformas de interacción con el público y lo que cada una de ellas hace mejor 👇.

1. ClickUp (la mejor para llevar a cabo campañas de interacción con los fans y flujos de trabajo comunitarios en un único entorno de trabajo basado en IA)

La participación de los fans implica abordar varios aspectos a la vez.

Tienes campañas que lanzar, contenido que aprobar, conversaciones de la comunidad que moderar, entregables de creadores que realizar el seguimiento y un flujo constante de comentarios de los fans que pueden cambiar el plan de la noche a la mañana. 😵‍💫

Cuando todo eso se gestiona a través de chats, hojas de cálculo y documentos distribuidos, se corre el riesgo de perder el hilo de lo que está sucediendo y quién es el responsable de la siguiente decisión.

Entra en ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne la planificación, la ejecución y la IA en un solo sistema para garantizar que tu trabajo se mantenga vinculado al contexto que lo creó.

Para empezar, tienes ClickUp Forms. Las solicitudes de interacción con los fans provienen de todas partes, como entradas en concursos, consultas VIP, envíos de creadores, entregas de patrocinadores y escalamientos de la comunidad.

Captura las solicitudes de interacción de los fans procedentes de concursos, VIP, patrocinadores y creadores con ClickUp Formularios.

Los formularios te ayudan a capturar todo eso a la perfección, convirtiéndolos en tareas en ClickUp.

En otras palabras, las tareas de ClickUp proporcionan a su equipo de interacción un centro de control para todo. Cada activación de campaña, entrega del creador, cola de moderación o compromiso del patrocinador puede considerarse un trabajo medible con propietarios y fases.

Convierte cada activación y entrega en un trabajo propio y rastreable con las tareas de ClickUp.

Y si necesitas una vista del «ciclo de vida» de tus fans, patrocinadores o suscriptores, no necesitas complejos creadores de recorridos dirigidos por consultores para conseguirlo. ¡Solo tienes que recurrir a los campos personalizados de ClickUp! Utiliza sus campos de relación para conectar cuentas con campañas, los campos de progreso para realizar el seguimiento de la finalización de las fases y los campos de fórmula para puntuar el estado de la participación.

Te ofrece la estructura de recorridos predefinidos, con la libertad de cambiar los pasos sobre la marcha a medida que evoluciona tu estrategia de interacción.

Realiza un seguimiento del estado de la campaña con los campos de relación, progreso y fórmula utilizando los campos personalizados de ClickUp.

Y una vez que el trabajo está estructurado, la siguiente pregunta es siempre la misma. ¿Dónde se encuentra el manual de estrategias y cómo se mantiene el equipo alineado cuando el plan cambia a mitad de la campaña?

La respuesta es ClickUp Docs. Docs te ofrece una única fuente de información veraz para resúmenes de campañas, directrices para creadores, normas de moderación, pasos de escalamiento, notas de patrocinadores y plantillas de respuesta. Puedes estructurar un documento como hub de campaña y luego dividirlo en páginas anidadas para cada activación, canal o socio, a fin de garantizar que el contexto sea fácil de localizar y sencillo de actualizar.

Centralice los resúmenes, las directrices y las plantillas en una única fuente de información con ClickUp Docs.

Y cuando crees momentos de interacción en tiempo real, ClickUp se convertirá en el motor que impulse la experiencia. Utiliza documentos para escribir guiones y notas sobre el desarrollo del programa, y luego utiliza ClickUp Revisión para dejar comentarios directamente en los fotogramas de vídeo o en los recursos de imagen mientras tu equipo finaliza las encuestas y las creatividades de los patrocinadores.

Para mantener respuestas rápidas y coherentes, solo tienes que utilizar ClickUp Brain, el asistente de IA integrado.

ClickUp Brain te ayuda a generar nuevas ideas de interacción, redactar preguntas para encuestas, diseñar mecánicas para sorteos y crear variaciones para publicaciones en redes sociales y notificaciones.

Genera ideas y redacta borradores de ideas de interacción, preguntas para encuestas y textos para redes sociales con ClickUp Brain.

También se convierte en su atajo para obtener respuestas y recursos. Pregunte a ClickUp Brain: «¿Qué campañas siguen pendientes de aprobación?» o «¿Dónde está la última creatividad del patrocinador?», y le mostrará el contexto exacto que necesita en cuestión de segundos.

Y cuando necesites elementos visuales, Brain puede generar imágenes para proporcionar soporte a conceptos sociales rápidos, bocetos de gráficos para días de partido o activos de marca provisionales que quieras revisar antes de diseñar.

Genera elementos visuales y todo tipo de imágenes con ClickUp Brain.

Las mejores funciones de ClickUp

Realiza un seguimiento integral de las campañas de fans: supervisa los cronogramas de lanzamiento, los canales de contenido, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de respuesta de la comunidad y la carga de trabajo del equipo en tiempo real con supervisa los cronogramas de lanzamiento, los canales de contenido, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de respuesta de la comunidad y la carga de trabajo del equipo en tiempo real con los paneles de ClickUp

Conecta tu conjunto de herramientas de interacción: sincroniza tu trabajo con herramientas como Slack, Google Drive, GitHub y muchas más utilizando sincroniza tu trabajo con herramientas como Slack, Google Drive, GitHub y muchas más utilizando las integraciones de ClickUp , y mantén los activos de los patrocinadores, los archivos de los creadores y las actualizaciones en un solo flujo.

Utiliza el asistente de escritorio con IA para trabajar más rápido: busca en tu entorno de trabajo, en las aplicaciones conectadas y en la web con busca en tu entorno de trabajo, en las aplicaciones conectadas y en la web con ClickUp BrainGPT , la aplicación de escritorio independiente, y luego utiliza Talk-to-Text para redactar respuestas, actualizaciones y notas sin necesidad de usar las manos.

Automatiza los flujos de trabajo de interacción de gran volumen: envía formularios, asigna propietarios, actualiza estados, desencadena aprobaciones e inicia seguimientos automáticamente con envía formularios, asigna propietarios, actualiza estados, desencadena aprobaciones e inicia seguimientos automáticamente con ClickUp Automatizaciones

Limitaciones de ClickUp

La profundidad de las opciones de personalización puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

La gran flexibilidad de ClickUp es su mayor fortaleza. Como persona encargada de gestionar iniciativas interfuncionales en una empresa de IA SaaS en rápido crecimiento, aprecio cómo consolida tareas, documentos, metas, chat e incluso pipelines ligeros similares a CRM en una única plataforma. La posibilidad de cambiar entre las vistas Lista, Tablero, Calendario y Gantt sin duplicar datos ahorra mucho tiempo. Los campos personalizados, las automatizaciones y los paneles de control nos permiten reflejar exactamente nuestros flujos de trabajo de ventas y productos.

La gran flexibilidad de ClickUp es su mayor fortaleza. Como persona encargada de gestionar iniciativas interfuncionales en una empresa de IA SaaS en rápido crecimiento, aprecio cómo consolida tareas, documentos, metas, chat e incluso pipelines ligeros similares a CRM en una única plataforma. La posibilidad de cambiar entre las vistas Lista, Tablero, Calendario y Gantt sin duplicar datos ahorra mucho tiempo. Los campos personalizados, las automatizaciones y los paneles de control nos permiten reflejar exactamente nuestros flujos de trabajo de ventas y productos.

🏆 Ventaja de ClickUp: utiliza ClickUp Super Agents para ejecutar tus operaciones de interacción en segundo plano. Se trata de compañeros de equipo impulsados por IA que puedes crear y personalizar para ejecutar flujos de trabajo de varios pasos. Por ejemplo, configura un Super Agent para que supervise una lista de formularios de nuevos envíos y, a continuación, realiza el seguimiento automáticamente: Clasifica las solicitudes por tipo, como creador, sorteo, patrocinio, escalado.

Resuma los detalles clave y añada un resumen claro a la tarea.

Asigna el propietario adecuado y establece el estado correcto según tus reglas.

Remita los elementos urgentes al canal adecuado para su revisión. Y como los Super Agentes son controlables, tú decides a qué pueden acceder mediante permisos y conjuntos de herramientas, además de poder revisar lo que han hecho cuando el flujo de trabajo afecta a interacciones delicadas.

2. Salesforce Media Cloud (la mejor para corporaciones de medios de comunicación y entretenimiento)

a través de Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (ahora llamada Agentforce Media) es un CRM industrial creado para equipos de medios y entretenimiento que necesitan gestionar el crecimiento de la audiencia, los recorridos de los suscriptores y las ventas publicitarias. Está diseñado para conectar los datos de la audiencia y los anunciantes, y luego poner en práctica ese contexto en los flujos de trabajo de ventas y servicios, incluidos Agentforce Sales y Agentforce Service.

Además, Media Cloud se inclina por los flujos de trabajo del ciclo de vida. La gestión del ciclo de vida de los suscriptores (SLM) se centra en el ciclo atraer → adquirir → servir → retener, con recorridos predefinidos y una vista interna de RSC que reúne las interacciones con los clientes y los productos en un solo lugar.

Y para la monetización, Advertising Sales Management (ASM) se basa en las operaciones publicitarias de los medios, con la meta de reducir el trabajo administrativo manual y apoyar la participación y la colaboración entre canales.

Las mejores funciones de Salesforce Media Cloud en la nube

Comercio específico para medios de comunicación: Trabaje con un modelo de datos del sector de los medios de comunicación, además de Enterprise Product Catalog e Industries CPQ para ofertas, paquetes y venta guiada.

Recomendaciones basadas en IA: aprovecha Einstein IA para sugerir contenidos, productos o experiencias adaptados a las preferencias individuales de los fans.

Cree experiencias guiadas para fans y suscriptores: cree flujos OmniScript que impulsen interacciones personalizadas con los clientes en todos los canales y dispositivos con herramientas de bajo código.

Limitaciones de Salesforce Media Cloud en la nube

La experiencia completa suele depender de la combinación de Media Cloud con productos y complementos adicionales de Salesforce, lo que aumenta la complejidad de la implementación.

La elaboración de informes a nivel de cuenta puede resultar restrictiva. Algunos usuarios desean más flexibilidad para combinar tres o cuatro tipos de informes diferentes en una vista unificada.

Precios de Salesforce Media Cloud en la nube

Media Cloud Growth: 325 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Media Cloud Advanced: 475 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Media Cloud Einstein 1 para el equipo de ventas: 850 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Media Cloud Einstein 1 para Servicio: 850 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce Media Cloud

G2: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Media Cloud?

Un crítico de G2 dice:

Lo que más me gusta de la plataforma Salesforce son sus potentes funciones de elaboración de informes y paneles de control. También aprecio mucho el diseño de las páginas de cuentas y contactos, y la flexibilidad de la plataforma en términos de configuración. La posibilidad de personalizar los campos, las relaciones y los diseños en función de las necesidades empresariales es muy valiosa para mí, ya que nos permite adaptar Salesforce a diferentes casos de uso sin necesidad de un desarrollo complejo.

Lo que más me gusta de la plataforma Salesforce son sus potentes funciones de elaboración de informes y paneles de control. También valoro mucho el diseño de las páginas de cuentas y contactos, y la flexibilidad de la plataforma en términos de configuración. La posibilidad de personalizar los campos, las relaciones y los diseños en función de las necesidades de la empresa me resulta muy valiosa, ya que nos permite adaptar Salesforce a diferentes casos de uso sin necesidad de un desarrollo complejo.

3. LiveLike (la mejor para añadir interactividad en tiempo real y gamificación dentro de las aplicaciones para fans)

a través de LiveLike

LiveLike es una plataforma de interacción con el público diseñada para equipos deportivos y medios de comunicación que desean que los aficionados participen mientras ven los contenidos. En lugar de sustituir tu actual experiencia de aficionados, se integra en ella con un SDK de interacción que añade capas interactivas a tu app o experiencia de vídeo web, incluyendo encuestas, trivial, predicciones y la posibilidad de chatear en directo.

En comparación con una plataforma centrada en CRM, LiveLike se parece más a un motor de interacción. Se centra en la participación en el momento y en los bucles de la comunidad, y luego te proporciona las herramientas para lanzar esas experiencias repetidamente a través de su Producer Suite y sus API.

Las mejores funciones de LiveLike

Envía rápidamente widgets interactivos: lanza encuestas, concursos de preguntas y respuestas, controles deslizantes, medidores de ánimo y sesiones de preguntas y respuestas al estilo AMA como módulos de participación listos para usar.

Realice un seguimiento de la participación en su pila de análisis: combine el panel de análisis de LiveLike con los enlaces SDK que envían eventos del lado del cliente a sus propias herramientas de análisis.

Motor de fidelización y recompensas: crea sistemas basados en puntos en los que los fans ganen recompensas por participar.

Limitaciones de LiveLike

El retraso en la transmisión de contenido puede reducir la sensación de interacción en tiempo real de los momentos de participación en directo.

Los retrasos en los mensajes de los usuarios pueden interrumpir el flujo del chat durante eventos con mucho tráfico.

Precios de LiveLike

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LiveLike

G2 : 4,4/5

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LiveLike?

Un crítico de G2 dice:

Livelike es una herramienta interactiva que ayuda a mejorar la participación de los espectadores y les permite realizar el uso compartido de interacciones en tiempo real. Ofrece widgets personalizados y opciones de integración que las emisoras pueden adaptar a su marca.

Livelike es una herramienta interactiva que ayuda a mejorar la participación de los espectadores y les permite realizar el uso compartido de interacciones en tiempo real. Ofrece widgets personalizados y opciones de integración que las emisoras pueden adaptar a su marca.

🧠 Dato curioso: Pokémon GO cambió la forma en que la gente veía la gamificación. Un importante estudio estimó que añadió 144 000 millones de pasos a la actividad física de Estados Unidos en un breve periodo de tiempo, y que los usuarios comprometidos caminaban unos 1473 pasos más al día.

4. Genius Sports (la mejor para ligas deportivas y participación integrada con apuestas)

vía Genius Sports

Genius Sports está diseñado para los momentos previos, durante y posteriores al partido, en los que la atención de los aficionados se convierte en acción en todos los canales.

A través de su plataforma FANHub, Genius Sports actúa como una capa de activación omnicanal. En otras palabras, FANHub reúne la compra programática y en redes sociales, la activación de la audiencia y la personalización creativa en una plataforma centrada en los deportes, construida en torno al comportamiento de los aficionados en todas las pantallas.

Y si quieres bucles de participación repetibles, Genius también ofrece formatos gratuitos a través del conjunto de juegos de FanHub, que incluye trivial, retos de eliminatorias, pronósticos y encuestas.

Las mejores funciones de Genius Sports

Resolución de la identidad de los fans: utilice FANHub:ID para unificar la identidad de los fans en un único perfil que le permita alcanzar objetivos y realizar mediciones en todos los canales.

Personalización basada en los deportes: utilice la optimización dinámica de creatividades para adaptar las creatividades de display y vídeo utilizando el contexto deportivo y las señales de los aficionados.

Experiencias de segunda pantalla: ofrece estadísticas sincronizadas y elementos interactivos que mejoran la visualización en directo.

Limitaciones de Genius Sports

Una pila de activación de fans impulsada por campañas y medios puede ser menos fácil de usar para los equipos que principalmente desean módulos de interacción dentro de la aplicación, como encuestas en vivo y chat.

La implementación suele sesgar a las corporaciones, ya que requiere la coordinación entre los flujos de trabajo de datos, medios y medición antes de que los equipos vean un aumento constante.

Precios de Genius Sports

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Genius Sports

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

👀 ¿Sabías que... El uso de ClickUp AI se ha disparado hasta alcanzar más de 2 millones de clientes de IA, frente a los 665 000 anteriores? Eso significa que el número de entornos de trabajo que utilizan IA se ha triplicado con creces en solo un año.

5. Cortex (la mejor para la optimización de contenido basada en IA y la participación en redes sociales)

vía Cortex

Cortex es una plataforma tecnológica de marketing y participación de los aficionados diseñada específicamente para el deporte. Conecta el contenido, los datos de los aficionados y el inventario comercial en un solo lugar. En lugar de utilizar herramientas independientes para llevar a cabo activaciones, almacenar perfiles de aficionados y realizar el seguimiento de los resultados de los patrocinios, Cortex integra todo esto en una sola plataforma.

Un factor diferenciador clave es la forma en que combina una plataforma de datos de aficionados centrada en los deportes con herramientas de interacción, como activaciones digitales y flujos de trabajo de contenido en directo.

Esto significa que un cuestionario, un concurso o el envío de un formulario pueden alimentar directamente un registro unificado de fans, lo que resulta útil cuando se desea personalizar los seguimientos y demostrar el valor a los socios.

Las mejores funciones de Cortex

Base de datos de fans: utiliza la plataforma Fan Data Platform para resolver las fuentes de datos de fans desconectadas en una utiliza la plataforma Fan Data Platform para resolver las fuentes de datos de fans desconectadas en una fuente centralizada de información veraz para la personalización y la segmentación multicanal.

Motor de contenido para los momentos del día del partido: publica y gestiona contenido con herramientas como un CMS deportivo, gestión de activos digitales y blogs en directo creados para la cobertura en tiempo real.

Kit de herramientas de activaciones digitales: Realiza formularios, preguntas y respuestas y concursos con opciones lógicas como formularios desplegables y selección múltiple, diseñadas para recopilar datos de los fans durante los momentos de interacción.

Limitaciones de Cortex

Sus funciones (como «Fandom Engine») están programadas con lógica específica para deportes, lo que dificulta su adaptación a eventos no competitivos.

La arquitectura MACH, API-first y headless aumenta la complejidad de la implementación, y los equipos pueden necesitar recursos técnicos para las integraciones, los flujos de datos y el diseño de la pila.

Precios de Cortex

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cortex

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

6. Monterosa (la mejor para experiencias interactivas de retransmisión y streaming)

vía Monterosa

Monterosa, a través de su plataforma Interaction Cloud, está diseñada para equipos que quieren que la interacción con los fans se sienta como una capa del producto.

Te ofrece una amplia biblioteca de «elementos» interactivos listos para usar que se pueden combinar en experiencias personalizadas y, a continuación, implementar en pantallas, transmisiones, estadios y retransmisiones sin tener que reconstruirlos cada vez.

Un caso de uso útil son sus centros de eventos, que actúan como un destino único para los días de partido, donde conviven contenidos en directo, momentos interactivos y comercio. Piensa en comentarios en directo, clips exclusivos, datos deportivos y módulos interactivos como pronósticos de resultados, concursos y encuestas, todo ello integrado en un solo cronograma.

Las mejores funciones de Monterosa

Identidad y captura de datos propios: utilice los perfiles de audiencia para recopilar datos sobre el comportamiento y las preferencias a partir de las interacciones y envíelos a su CRM, CDP o plataforma de marketing para obtener mejores resultados de segmentación y patrocinio.

Votaciones y sondeos a gran escala: gestiona millones de votos simultáneos durante retransmisiones en directo con una fiabilidad probada.

Herramientas de acceso y conversión: utiliza convertidores como Access Gate, patrocinadores, enlaces destacados y tiras promocionales para convertir la participación en registros, valor para los socios y resultados medibles.

Limitaciones de Monterosa

Algunas funciones pueden requerir la habilitación del proveedor (por ejemplo, los documentos le indican que «abra un ticket» para habilitar Identify), lo que añade dependencia del soporte técnico para los cronogramas de implementación.

Ofrece una API de control del lado del servidor para la gestión programática de contenidos y automatizaciones, lo que significa que es posible que necesite tiempo de desarrollo para integraciones más profundas.

Precios de Monterosa

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monterosa

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: Reddit convirtió una vez Internet en un gigantesco mural colaborativo. En r/place 2022, Reddit afirma que los usuarios colocaron más de 160 millones de mosaicos y que más de 10,4 millones de usuarios colocaron al menos un mosaico.

7. Flockler (la mejor para la agregación de redes sociales y la visualización de contenido generado por los usuarios)

vía Flockler

Flockler es una plataforma de agregación de redes sociales y visualización de contenido generado por los usuarios (UGC) que ayuda a los equipos a recopilar contenido de más de 13 fuentes, seleccionarlo y publicarlo en forma de muros, cuadrículas, carruseles y presentaciones de diapositivas con la marca en sitios web y pantallas digitales.

Es una buena opción cuando la participación de los aficionados requiere una exposición, como un hub de información sobre los partidos, una página de destino de una campaña, una página de patrocinadores o una pantalla en el estadio donde el contenido de los aficionados se convierte en parte de la experiencia.

Más allá de las redes sociales, Flockler también permite recopilar contenido fuera de ellas a través de contenido personalizado y reseñas, junto con controles de moderación para aprobar las publicaciones antes de que se publiquen y ocultar el contenido no deseado en cualquier momento.

Las mejores funciones de Flockler

Agregación social automatizada: recopila contenido de Instagram, Twitter/X, TikTok y YouTube basándote en hashtags, menciones o cuentas específicas.

Diseños de pantalla personalizables: crea muros sociales, carruseles y cuadrículas que se ajusten a las directrices de tu marca y se integren a la perfección.

Galerías de fans con opción de compra: Etiqueta el contenido generado por los usuarios con productos para crear feeds con opción de compra que conecten la prueba social con las páginas de merchandising y comercio.

Limitaciones de Flockler

El límite en el reordenamiento de los mosaicos después de la publicación puede dificultar la selección manual de la secuencia exacta en pantalla una vez que la visualización está activa.

La frescura orgánica depende del volumen de contenido de los fans, y los muros pueden parecer estáticos si la marca o la comunidad no publican con frecuencia.

Precios de Flockler

Básico: 129 $ al mes

Empresa: 229 $ al mes

Pro: 379 $ al mes

Premium: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Flockler

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Flockler?

Un crítico de G2 dice:

Me gusta el funcionamiento sencillo y las diversas opciones de configuración de Flockler. El muro social proporciona visibilidad en los sitios web individuales de nuestros clientes, lo cual es una gran ventaja. Aprecio especialmente que hayamos reunido todos los canales de redes sociales que utilizamos en una sola herramienta, y la asignación automática es una función magnífica. La interfaz de Flockler tiene un diseño claro, lo que hace que su uso sea muy agradable. Además, la configuración inicial fue muy fácil.

Me gusta el funcionamiento sencillo y las diversas opciones de configuración de Flockler. El muro social proporciona visibilidad en los sitios web individuales de nuestros clientes, lo cual es una gran ventaja. Aprecio especialmente que hayamos reunido todos los canales de redes sociales que utilizamos en una sola herramienta, y la asignación automática es una función magnífica. La interfaz de Flockler tiene un diseño claro, lo que hace que su uso sea muy agradable. Además, la configuración inicial fue muy fácil.

8. Sport Buff (la mejor para superposiciones de interacción en streaming)

vía Sport Buff

Sport Buff es una plataforma interactiva que se superpone directamente sobre los vídeos deportivos en directo y convierte las retransmisiones pasivas en algo con lo que los aficionados pueden interactuar en tiempo real. Incorpora momentos de participación programados en la propia retransmisión, como encuestas en directo, predicciones, trivialidades y indicaciones interactivas que aparecen junto a la acción.

Dado que Sport Buff se ofrece como un SDK, las emisoras y los titulares de derechos pueden integrarlo en sus propias aplicaciones OTT y entornos de vídeo. De este modo, la experiencia sigue siendo nativa de su producto, al tiempo que le ofrece un formato repetible para la participación en contenidos en directo, VOD y archivados.

También se inclina por la monetización y la captura de datos. La superposición admite momentos comerciales y de patrocinadores durante la transmisión, lo que ayuda a los equipos de participación a crear nuevo inventario mientras recopilan señales de interacción que pueden informar futuras campañas.

Las mejores funciones de Sport Buff

Diseño superpuesto no intrusivo: las tarjetas interactivas «buff» aparecen en el borde de las transmisiones, lo que atrae a los fans sin bloquear el contenido principal.

Juegos de predicción y trivial: permite a los aficionados predecir los resultados de los partidos y competir en las clasificaciones durante las retransmisiones en directo.

Entrega multiplataforma: ejecuta la misma capa de interacción en OTT web, iOS, Android y otras plataformas asociadas.

Limitaciones de Sport Buff

Algunas notas sobre la experiencia de usuario señalan que las indicaciones de registro pueden bloquear la transmisión y perjudicar la visualización.

Los momentos en directo pueden desviarse de la transmisión de vídeo si la latencia del streaming varía, por lo que es necesario realizar una configuración cuidadosa de la sincronización.

Precios para aficionados al deporte

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sport Buff

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Choicely (la mejor para lanzar aplicaciones de interacción con los fans sin necesidad de escribir código)

vía Choicely

Choicely es una plataforma de aplicaciones móviles sin código que utilizan los equipos deportivos y de entretenimiento para crear una aplicación de marca para los aficionados y mantenerla actualizada con activaciones interactivas que se ejecutan durante y entre eventos.

Está diseñada para equipos de interacción que desean publicar contenido, enviar actualizaciones y organizar momentos de participación en un solo lugar.

Gran parte del atractivo reside en la rapidez. El editor visual de Choicely ofrece compatibilidad con la edición en tiempo real de aplicaciones, y su kit de herramientas para la participación de los fans incluye formatos de activación habituales, como votaciones, sondeos, valoraciones, encuestas y batallas, con la posibilidad de incrustarlos en la web cuando desee que esos momentos trasciendan la aplicación.

Las mejores funciones de Choicely

Creador de campañas de votación: crea concursos de votación de varias rondas, torneos por eliminatorias y campañas de premios.

Medidas de integridad del voto: protecciones integradas contra la manipulación del voto, incluidas opciones de limitación de velocidad y verificación.

Implementación de Marca blanca: Ofrece experiencias de votación con tu propia marca, con opciones de diseño y dominio personalizables.

Limitaciones de Choicely

A veces, la subida de contenido puede presentar fallos, lo que ralentiza la publicación cuando se intenta avanzar rápidamente.

La personalización tiene límites claros en comparación con las aplicaciones totalmente personalizadas, lo que puede resultar restrictivo para equipos con requisitos específicos de interfaz de usuario o funciones.

Precios selectivos

Gratis ( máximo 50 usuarios activos al mes)

Premium: desde 16 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Choicely

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Choicely?

Un crítico de Capterra dice:

En general, estoy muy contento de trabajar con Choicely. Es una gran empresa con las mejores herramientas para aplicaciones.

En general, estoy muy contento con mi trabajo en Choicely. Es una gran empresa con las mejores herramientas para aplicaciones.

10. Socios.com (la mejor para tokens de aficionados e influencia basada en blockchain)

a través de Socios.com

Socios.com es la plataforma líder de interacción con los aficionados basada en la tecnología blockchain. Está diseñada específicamente para entidades deportivas y de entretenimiento que desean ofrecer a los aficionados un mayor nivel de «propiedad» e influencia.

A diferencia de las aplicaciones de fidelización tradicionales, Socios utiliza Fan Tokens, activos digitales que los aficionados compran para obtener derechos de voto en las decisiones oficiales del equipo, como el diseño de la equipación, los murales del estadio o incluso las canciones de entrada.

Está diseñada para marcas globales que desean monetizar sus bases de fans internacionales que quizá nunca pisen el estadio local. Al poseer tokens, los fans entran en un ecosistema gamificado en el que se realiza el seguimiento de su participación en tablas de clasificación, lo que les permite obtener recompensas «que no se pueden comprar con dinero», como experiencias VIP, recuerdos firmados y encuentros con los jugadores.

Las mejores funciones de Socios.com

Ofertas de tokens para aficionados (FTO): acuña activos digitales de marca que proporcionan a los aficionados una «afiliación» permanente y un asiento en las votaciones autorizadas por el club.

Recompensas y experiencias con acceso mediante tokens: utiliza la propiedad digital para desbloquear contenido exclusivo, entradas de acceso anticipado y recompensas del mundo real basadas en los niveles de actividad de los fans.

Búsquedas de tokens con realidad aumentada (RA): fomenta la participación física y digital permitiendo a los fans «recoger» tokens y recompensas en ubicaciones específicas utilizando la cámara de su móvil.

Limitaciones de Socios.com

El uso de criptomonedas y blockchain puede suponer una barrera para los fans menos expertos en tecnología y requiere un importante contenido educativo.

La volatilidad financiera de los tokens puede provocar en ocasiones un sentimiento negativo entre los fans si el valor del activo cae, lo que desvía la atención de la participación.

Precios de Socios.com

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Socios.com

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Crea un motor de interacción con los fans que tu equipo pueda gestionar con ClickUp.

Elegir una plataforma de interacción con el público es emocionante. Lo difícil es mantenerla en funcionamiento semana tras semana. Las ideas surgen rápidamente, las aprobaciones se complican, los activos se pierden y los aprendizajes acaban ocultos en los chats.

ClickUp lo reúne todo en un solo lugar.

Utiliza ClickUp Forms para recopilar solicitudes y aportaciones a las campañas de forma clara y coherente. Crea tus guías, cronogramas y documentos de desarrollo del programa en ClickUp Docs. A continuación, deja que ClickUp Brain te ayude a avanzar más rápido con un mejor contexto, desde la redacción de borradores hasta el resumen de comentarios y la elaboración de los siguientes pasos.

Cuando todo funciona en armonía, tu equipo puede dedicar menos tiempo a coordinar y más tiempo a crear momentos que los fans puedan sentir.

¡Empieza gratis con ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes

Un CRM realiza un seguimiento de los datos de los clientes y gestiona las relaciones a través de interacciones de ventas y servicios. Una plataforma de interacción con los fans se centra específicamente en experiencias interactivas como encuestas, predicciones y gamificación que convierten a las audiencias pasivas en participantes activos.

Por supuesto. Muchas plataformas de interacción con los fans prestan servicio a servicios de streaming, artistas musicales y creadores de contenido que necesitan establecer relaciones interactivas con su público a través de mecanismos similares, como votaciones, recompensas e interacción en tiempo real.

La mayoría de las plataformas ofrecen API e integraciones nativas con herramientas de automatización de marketing, CRM y plataformas de análisis. Para gestionar las campañas en sí, los equipos suelen utilizar herramientas de gestión de proyectos como ClickUp para coordinar la creación de contenidos, realizar el seguimiento del cronograma y centralizar los comentarios.

Da prioridad a las experiencias que dan prioridad a los dispositivos móviles, a las capacidades de interacción en tiempo real que funcionan en todas las zonas horarias y a los análisis sólidos para comprender el comportamiento de una audiencia distribuida. Además, busca flexibilidad de integración para conectarte con las plataformas de streaming y los canales sociales en los que tus fans digitales ya pasan su tiempo.