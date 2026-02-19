Cómo consolidar su pila tecnológica de marketing en 2026

La organización media utiliza actualmente 75 herramientas tecnológicas de marketing diferentes. Y dos de cada tres profesionales del marketing utilizan más de 16 aplicaciones solo para realizar sus tareas diarias.

Si pensaba que la proliferación de herramientas era un problema para los profesionales del marketing, espere a oír esto: el verdadero problema es que estas herramientas no se comunican entre sí.

Una investigación reciente de Gartner muestra que solo alrededor del 49 % de las herramientas de una pila tecnológica de marketing típica se utilizan de forma activa. Eso significa que la mitad de la pila está añadiendo costes y complejidad sin aportar nada a cambio.

Entonces, ¿cuál es la solución?

Es muy intuitivo, pero muy difícil de implementar: la consolidación de herramientas.

Por eso, en esta publicación, desglosaremos el proceso de consolidación de la pila tecnológica de marketing. Compartiremos cómo combinar su pila con una IA que realmente comprenda su trabajo ayuda a los equipos a avanzar más rápido, mantenerse alineados y, finalmente, obtener un valor real de la IA.

¿Qué es la consolidación de la pila tecnológica de marketing?

La consolidación de la pila tecnológica de marketing es el proceso de sustituir aplicaciones de marketing dispersas y de un solo uso por una plataforma unificada. Esto reúne sus funciones de marketing básicas, como la gestión de proyectos, la creación de contenidos, el seguimiento de campañas y la colaboración en equipo, en un único entorno conectado.

La consolidación crea una única fuente de información veraz para todo su trabajo de marketing.

Esto no significa conformarse con una herramienta todo en uno poco práctica que lo hace todo mal. Significa elegir un entorno de trabajo moderno y convergente en el que las capacidades especializadas se basan en una base compartida, lo que proporciona a su equipo y a su IA todo el contexto que necesitan para tener éxito.

Reemplace más de 20 herramientas por un potente entorno de trabajo dentro de ClickUp.

La mayoría de las pilas han crecido de forma orgánica: una herramienta para la planificación, otra para el contenido, otra para las aprobaciones y otra para la elaboración de informes. Sobre el papel, parece muy eficaz. En la práctica, es agotador. Porque cuando tu contexto está disperso, acabas perdiendo impulso.

Los silos de datos fragmentan la vista que tiene de sus clientes.

Cuando los datos de sus clientes están dispersos en una docena de plataformas diferentes (su CRM, herramienta de correo electrónico, software de análisis y aplicaciones de redes sociales), nunca obtiene una visión completa del mapa de la experiencia del usuario. Esto obliga a su equipo a tomar decisiones de marketing críticas basadas en información parcial, lo que convierte la personalización en un juego de adivinanzas.

Intentar calcular la atribución de las campañas se convierte en una pesadilla de exportación de hojas de cálculo y unión manual de datos, lo que le deja con una vista desactualizada e incompleta de lo que realmente funciona.

La IA genérica crea «workslop» ajeno a la marca.

Utilizar herramientas genéricas de IA entrenadas en la Internet pública es como pedirle a un desconocido que redacte su texto de marketing. No conocen la voz de su marca, la posición única de su producto ni qué mensajes han tenido eco entre su público en el pasado.

El resultado es «workslop», contenido generado por IA que técnicamente llena la página, pero carece de la personalidad y la perspectiva específicas que hacen que el marketing sea eficaz. Su equipo termina dedicando tanto tiempo a la edición de este contenido genérico como lo habría hecho escribiéndolo desde cero, lo que frustra el propósito inicial de utilizar la IA.

La única solución es una IA que tenga una conexión con su entorno de trabajo real: sus informes, directrices de marca y campañas exitosas.

🔑 Conclusión clave: la IA conectada produce contenido acorde con la marca porque tiene contexto; la IA desconectada produce relleno porque es lo único que sabe hacer.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de contexto y al uso de diferentes herramientas se acumulan con el tiempo. Pero con ClickUp Brain esto no ocurre. Está integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

El cambio de contexto acaba con el impulso creativo.

👀 ¿Sabías que...? El 68 % de los empleados afirma que carece de tiempo suficiente para concentrarse sin interrupciones durante la jornada laboral.

Cada vez que un profesional del marketing tiene que pasar de su plan de proyecto a una aplicación de documentos independiente para buscar el resumen y, a continuación, a una herramienta de chat para obtener comentarios, pierde la concentración. Este cambio constante de contexto genera una gran carga cognitiva y agota la energía mental que debería dedicarse al trabajo creativo.

Los costes ocultos se acumulan en suscripciones desconectadas entre sí.

El problema de una pila tecnológica fragmentada va mucho más allá de las evidentes cuotas de suscripción. Las herramientas desconectadas crean una red de costes ocultos que agotan su presupuesto y su productividad. Entre ellos se incluyen:

Entrada de datos duplicada: introducir manualmente la misma información en varios sistemas.

Sincronización manual: perder horas intentando mantener los datos alineados entre plataformas, normalmente con hojas de cálculo desordenadas.

Mantenimiento de la integración: pagar a los desarrolladores para que reparen las API y los webhooks defectuosos.

Tiempo de formación: Incorporar a los miembros del equipo a numerosas plataformas diferentes, cada una con su propia curva de aprendizaje.

🔑 Conclusión clave: Estos costes rara vez aparecen como un elemento independiente en los informes presupuestarios, por lo que es fácil ignorarlos. Pero cuando se suman todos, el coste total de propiedad de un conjunto fragmentado suele ser sorprendentemente alto. Las empresas desperdician una media de 21 millones de dólares al año solo en licencias SaaS que no utilizan.

Cuando sus herramientas y equipos operan con un uso compartido del contexto en un entorno de trabajo unificado, esos puntos débiles se convierten en poderosas ventajas.

Consistencia de marca en todos los puntos de contacto

Los colores que no se ajustan a la marca y los mensajes obsoletos que perjudican el reconocimiento de la marca se cuelan en las campañas cuando las directrices se encuentran en un PDF olvidado. Una pila consolidada mantiene los estándares de la marca cerca del trabajo en sí. De este modo, los equipos consultan el tono, las imágenes y los mensajes adecuados mientras crean, y no después.

💡 Consejo profesional: aplique la coherencia visual y tonal en cada nueva campaña, entrada de blog o gráfico social con las plantillas de ClickUp. Asegúrese de que cada pieza de contenido sea coherente con la marca antes de publicarla utilizando los flujos de trabajo integrados de Revisión y Aprobación de ClickUp. Su equipo, socios y clientes pueden revisar y comentar directamente el trabajo en su contexto completo (no en un hilo de correo electrónico confuso). Anote archivos multimedia y PDF para facilitar la colaboración utilizando Revisión en ClickUp.

IA que realmente conoce su empresa

Las herramientas de IA genéricas son un callejón sin salida. No pueden producir un contenido de marketing excelente porque no tienen contexto sobre su empresa. La IA conectada puede buscar instantáneamente en todo su entorno de trabajo, consultar campañas anteriores y comprender la voz única de su marca.

La IA conectada que entiende su empresa es posible con ClickUp Brain y AI Super Agents. No se trata de integraciones adicionales, sino de funciones de IA nativas que utilizan el contexto específico de su entorno de trabajo.

🌟 Úselas para:

Redacte resúmenes creativos basados en lo que funcionó el último trimestre.

Obtenga textos para redes sociales que se adapten perfectamente al tono de su marca y

Obtenga información valiosa de todas sus campañas (ya que Brain y Agents pueden acceder a sus tareas, documentos y conversaciones en su entorno de trabajo de ClickUp).

Obtenga respuestas instantáneas sobre sus campañas (planes, progreso y rendimiento) con ClickUp Brain.

Ejecución más rápida de las campañas, desde el briefing hasta el lanzamiento.

Las interminables transferencias y los gastos generales de coordinación ralentizan la ejecución de las campañas y retrasan los lanzamientos.

La consolidación elimina esas brechas:

El flujo de resúmenes se convierte directamente en tareas.

Los comentarios permanecen adjuntos al trabajo.

Las actualizaciones de estado son visibles sin tener que perseguir a nadie.

💡 Consejo profesional: cree un proceso fluido desde el briefing hasta la ejecución con ClickUp Automatizaciones. 📌 Por ejemplo, puede configurar una automatización para crear automáticamente una estructura de tareas completa con personas asignadas y fechas límite en el momento en que se apruebe un resumen creativo en un documento de ClickUp. Para llevar su automatización aún más lejos, pruebe la automatización de correo electrónico con la plantilla de ClickUp para optimizar las tareas repetitivas de las campañas.

Visibilidad clara del retorno de la inversión en todos los canales

Conectar el arduo trabajo de su equipo con los resultados comerciales reales es casi imposible cuando los datos están dispersos.

Los equipos dedican horas a recopilar datos, conciliar números y explicar las discrepancias. Una pila consolidada vincula la ejecución y los resultados, de modo que los responsables pueden ver qué está fallando y qué está impulsando los resultados, sin tener que esperar a los informes manuales.

💡 Consejo profesional: Vea el rendimiento de las campañas en tiempo real junto con las tareas y los flujos de trabajo que las generaron mediante la creación de paneles personalizados de ClickUp. Esto le da a su equipo y a sus líderes una comprensión clara e inmediata de qué canales, tipos de contenido y estrategias están generando el mayor retorno de la inversión en marketing. Personalice informes perfectos para cualquier cosa, desde el rendimiento de las campañas hasta la productividad del equipo y mucho más con los paneles de ClickUp.

Por qué la IA conectada supera a las soluciones puntuales desconectadas

La diferencia entre una herramienta de escritura con IA independiente y una IA integrada en su entorno de trabajo es sencilla: el contexto. Una herramienta de IA desconectada solo conoce lo que usted pega en el cuadro de indicación. Cada vez que la utiliza, empieza desde cero, introduciendo manualmente la información que necesita para realizar su trabajo.

Por otro lado, una IA conectada tiene un contexto persistente. Es como la diferencia entre contratar a un nuevo autónomo para cada proyecto y contar con un miembro del equipo experimentado que ha estado presente en todas las reuniones. El autónomo puede ser competente, pero le llevará tiempo desarrollar los conocimientos empresariales profundos necesarios para realizar un trabajo verdaderamente estratégico.

🎥 Para comprender mejor el panorama de las herramientas de marketing de IA y cómo pueden encajar en su estrategia general, vea esta panorámica de las opciones disponibles y sus capacidades.

La inteligencia completa del entorno de trabajo es lo que ofrece una IA conectada como ClickUp Brain.

Obtenga sugerencias basadas en IA para optimizar sus campañas con ClickUp Brain.

Aprende de sus proyectos, los patrones de colaboración de su equipo, los activos de su marca y sus datos históricos de rendimiento. Esto es lo que le permite ir más allá del «workslop» genérico y producir contenido que es realmente revelador y está listo para publicar.

Capacidad Soluciones puntuales desconectadas Entorno de trabajo de IA conectado Coherencia en la voz de la marca Ingeniería de indicaciones manuales cada vez Aprende de tu contenido existente. Información sobre campañas cruzadas Exportación y análisis manual de datos Muestra patrones automáticamente a partir de los datos de campaña almacenados en su entorno de trabajo. Proceso desde el briefing hasta el contenido Múltiples traspasos de herramientas Automatizado en un único entorno de trabajo. Retención del contexto Muestra patrones automáticamente a partir de los datos de campaña almacenados en su entorno de trabajo. Se basa en el conocimiento acumulado.

La consolidación de la pila tecnológica no es un proyecto de fin de semana, pero tampoco tiene por qué ser una iniciativa dolorosa que lleve varios años. Priorice los resultados rápidos con este enfoque paso a paso:

En primer lugar, debe saber con qué está trabajando. Documente todas y cada una de las herramientas que utiliza su equipo de marketing, incluidas las aplicaciones de «TI en la sombra» que el personal ha adoptado sin aprobación oficial.

Para cada herramienta, note lo siguiente:

Su función principal

¿Quién lo utiliza?

Cuánto cuesta y

Si es realmente esencial

✅ Cree una matriz sencilla con sus herramientas en un eje y sus funciones de marketing principales (por ejemplo, gestión de proyectos, creación de contenidos, análisis, colaboración) en el otro. Esto le permitirá identificar inmediatamente las herramientas redundantes que realizan la misma tarea, revelando las oportunidades más claras de consolidación.

Paso 2: Trace un mapa de sus flujos de trabajo de marketing principales

Antes de poder arreglar un proceso defectuoso, hay que verlo con claridad. Utilice el mapeo de procesos para visualizar los flujos de trabajo más importantes de su equipo, como la planificación de campañas, la creación de contenidos y las revisiones de rendimiento. Para cada flujo de trabajo, identifique cada paso, cada traspaso entre personas o herramientas y cada punto en el que se producen retrasos o fricciones. Este análisis de procesos revela el verdadero coste de la fragmentación.

✅ Utilice las pizarras de ClickUp para correlacionar visualmente todas las fases de una campaña, desde la recepción hasta el lanzamiento. Puede representar los traspasos, las aprobaciones y los cambios de herramientas utilizando diversas figuras, notas adhesivas y fuentes de texto. Incorpore tareas, enlaze documentos y etiquete a los propietarios directamente en el tablero, convirtiendo un simple diagrama en un sistema interactivo y en tiempo real. Esto hace que la fricción sea imposible de ignorar. Si un flujo de trabajo salta entre tres herramientas antes de que se apruebe el contenido, lo verá inmediatamente y sabrá exactamente dónde la consolidación crea una ventaja.

Paso 3: Defina sus capacidades no negociables

La consolidación no significa deshacerse de todas las herramientas especializadas. La meta es tener menos herramientas que estén mejor integradas. Haga una lista de las capacidades sin las que su equipo no puede funcionar.

Sea brutalmente honesto y específico.

📌 Por ejemplo, «necesitar programar publicaciones en redes sociales» es diferente de «necesitar programar carruseles nativos de Instagram con respuestas automáticas al primer comentario».

Separar lo «imprescindible» de lo «deseable» le ayudará a evaluar nuevas plataformas de forma eficaz y a decidir qué herramientas especializadas vale la pena conservar.

Paso 4: Evalúe las plataformas en cuanto a IA nativa y profundidad de integración.

Si la IA forma parte de su estrategia, este paso es imprescindible.

Cuando esté listo para evaluar nuevas plataformas, priorice dos áreas clave: IA nativa y profundidad de integración.

IA nativa: esto significa que la IA está integrada directamente en la plataforma, no añadida como un complemento de terceros. Una IA nativa puede acceder a todos los datos de su entorno de trabajo, comprender sus flujos de trabajo y aprender del trabajo de su equipo a lo largo del tiempo.

Profundidad de integración: para las herramientas especializadas que decida conservar, necesitará una para las herramientas especializadas que decida conservar, necesitará una plataforma central con integraciones robustas y preconfiguradas. Esto garantiza que el flujo de datos siga sin problemas hacia su única fuente de información veraz, en lugar de crear una proliferación de tareas

Por eso, muchos equipos ahora dan prioridad a los entornos de trabajo convergentes con IA integrada, para que los agentes puedan ayudar con la planificación, la redacción, la resumición y la elaboración de informes utilizando un contexto real. Esta es también la razón por la que soluciones llave en mano como ClickUp Accelerator se centran en la IA que se activa dentro del trabajo diario, en lugar de superponerse a él.

🧠 Dato curioso: ¡ClickUp ha sustituido a tres o más herramientas para aproximadamente el 41 % de nuestros usuarios! Además, aquí tiene otras ventajas de consolidar su pila tecnológica con ClickUp:

Consolidación de la pila tecnológica de marketing con ClickUp Accelerator para equipos de marketing

Con ClickUp Accelerator for Marketing Teams, empezarás en un entorno de trabajo convergente preconfigurado (pero personalizable) en el que la planificación, la ejecución, la colaboración, la elaboración de informes y la IA ya funcionan conjuntamente.

Así es como le ayuda a aumentar su productividad desde el primer día:

Superagentes de IA específicos para cada departamento (listos para su lanzamiento) ClickUp Accelerator incluye más de 10 agentes de marketing preconfigurados, tales como: Agente generador de briefings creativos : convierte las solicitudes recibidas en briefings estructurados y acordes con la marca. Agente generador de publicaciones en redes sociales : redacta y perfecciona los textos para redes sociales teniendo en cuenta el contexto de la marca. Agente verificador de marca : comprueba el tono, los mensajes y la alineación con las directrices.

Creative Brief Builder Agent : convierte las solicitudes de admisión en resúmenes estructurados y acordes con la marca.

Agente generador de publicaciones en redes sociales : redacta y perfecciona los textos para redes sociales teniendo en cuenta el contexto de la marca.

Brand Checker Agent: comprueba el tono, los mensajes y la alineación con las directrices.

ClickUp Brain (IA contextual) La IA funciona directamente dentro del entorno de trabajo, haciendo referencia a documentos, tareas, campañas anteriores y cronogramas existentes, por lo que el resultado es relevante y no genérico.

Búsqueda de IA para empresas conectadas Encuentre al instante tareas, documentos, comentarios, paneles y adjuntos en todo el entorno de trabajo, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar activos o decisiones antiguos. Encuentre al instante tareas, documentos, comentarios, paneles y adjuntos en todo el entorno de trabajo, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar activos o decisiones antiguos.

Flujos de trabajo y aprobaciones automatizados Utilice Utilice ClickUp Automatizaciones como desencadenantes para la creación de tareas, el envío de contenido para su revisión, la notificación a las partes interesadas y la actualización de los estados automáticamente.

Paneles de control para una visibilidad en tiempo real Realice un seguimiento del progreso de las campañas, las cargas de trabajo y los obstáculos en tiempo real, de modo que los líderes no necesiten informes semanales para comprender lo que está sucediendo.

ClickUp AI Notetaker Convierta las reuniones en resúmenes, decisiones y tareas asignadas automáticamente.

Por qué es importante

Accelerator ayuda a los equipos de marketing a ponerse en marcha en cuestión de días, en lugar de meses. Primero reduce la proliferación de herramientas y, a continuación, activa la IA dentro del trabajo. Esto facilita que los equipos confíen en los resultados y que los líderes vean los resultados rápidamente.

ClickUp ha eliminado nuestra dependencia de 4-5 herramientas distintas (Trello para tareas, Confluence para documentos, hojas de cálculo separadas para OKR, etc.). Esta consolidación reduce los cambios de contexto, mejora la visibilidad entre departamentos y crea una única fuente de información veraz sobre el estado de los proyectos. Por ejemplo, nuestro equipo de éxito del cliente ahora enlaza las puntuaciones de salud de los clientes directamente con las tareas de renovación, lo que activa recordatorios automáticos basados en los datos de uso de nuestra plataforma. El equipo directivo utiliza paneles de control en tiempo real para supervisar el estado del proceso y la capacidad del equipo durante las fases de ampliación. El ahorro de costes derivado de la consolidación de herramientas ya justificaba la inversión, pero el verdadero retorno de la inversión proviene de una toma de decisiones más rápida y de un menor número de traspasos fallidos.

ClickUp ha eliminado nuestra dependencia de 4-5 herramientas distintas (Trello para tareas, Confluence para documentos, hojas de cálculo separadas para OKR, etc.). Esta consolidación reduce los cambios de contexto, mejora la visibilidad entre departamentos y crea una única fuente de información veraz sobre el estado de los proyectos. Por ejemplo, nuestro equipo de éxito del cliente ahora enlaza las puntuaciones de salud de los clientes directamente con las tareas de renovación, lo que activa recordatorios automáticos basados en los datos de uso de nuestra plataforma. El equipo directivo utiliza paneles en tiempo real para supervisar el estado del proceso y la capacidad del equipo durante las fases de ampliación. El ahorro de costes derivado de la consolidación de herramientas ya justificaba la inversión, pero el verdadero retorno de la inversión proviene de una toma de decisiones más rápida y de un menor número de traspasos fallidos.

Paso 5: Migre los datos y forme a su equipo por fases.

No intente abarcar demasiado. Una migración por fases es la clave para una transición exitosa. Comience con un flujo de trabajo o un equipo, demuestre el valor y luego expándase a partir de ahí. Una implementación por fases típica podría ser así:

Fase 1: Trasladar la gestión de proyectos y la colaboración del equipo Fase 2: Consolidar los flujos de trabajo de contenido, incluidos los resúmenes, los borradores y las aprobaciones. Fase 3: Conecte los análisis y cree paneles de control del rendimiento. Fase 4: Activar y formar al equipo en las capacidades de la IA.

Paso 6: Mida los resultados y optimice continuamente

Antes de empezar, defina qué es el éxito. Las métricas clave pueden incluir:

Tiempo desde el briefing hasta el lanzamiento

Número de herramientas en uso activo

Puntuaciones de satisfacción del equipo y

Rendimiento real de la campaña

Realice un seguimiento de estas métricas a lo largo del proceso de consolidación para demostrar el impacto de sus esfuerzos.

La consolidación no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo de optimización.

Un gestor de campañas comienza su jornada abriendo un único entorno de trabajo unificado en lugar de diez pestañas diferentes.

Pueden ver todas las campañas activas, todas las aprobaciones pendientes y todo el contenido en curso en un único panel de control. ✨

Le piden a la IA del entorno de trabajo sensible al contexto que redacte un borrador de texto para redes sociales para un próximo lanzamiento. La IA ya tiene el resumen de la campaña, entiende la voz de la marca y sabe qué mensajes funcionaron bien en lanzamientos similares en el pasado. El texto que genera está completo en un 90 %, no en un 10 %.

Esto ocurre cuando se realiza un uso compartido del contexto en lugar de fragmentarlo.

Su equipo pasa de ser reactivo (persiguiendo actualizaciones y compilando informes manualmente) a ser proactivo, con información que aparece automáticamente y flujos de trabajo que se ejecutan por sí solos.

🌟 Ejemplo concreto: el equipo de redes sociales de Cartoon Network consolidó la planificación, la colaboración y la ejecución en ClickUp, sustituyendo las herramientas dispersas por un entorno de trabajo compartido. Como resultado, pudieron gestionar el doble de canales sociales con el mismo tamaño de equipo y lanzar campañas meses antes de lo previsto, lo que supone una clara señal de la mejora en la eficiencia y la coordinación. Cualquier miembro del equipo de marketing global puede encontrar el plan de publicación en redes sociales, el plan de YouTube y el documento de estrategia, e incluso puede obtener el enlace a nuestro informe de redes sociales. Pueden volver atrás y ver los informes de campañas antiguas y comprender qué funcionó y qué no. Cualquier miembro del equipo de marketing global puede encontrar el plan de publicación en redes sociales, el plan de YouTube y el documento de estrategia, e incluso puede obtener el enlace a nuestro informe de redes sociales. Pueden volver atrás y ver los informes de campañas anteriores y comprender qué funcionó y qué no.

Consolidación de la pila tecnológica de marketing con ClickUp

ClickUp es el primer entorno de trabajo de ClickUp con IA convergente del mundo: una plataforma única y segura en la que los proyectos, los documentos, las conversaciones y los análisis conviven con una IA contextual integrada como capa de inteligencia. Está diseñado para reunir la gestión de proyectos, los documentos, la colaboración y la IA en una sola plataforma. Para los equipos de marketing, esto elimina la fragmentación que acaba con la productividad y la creatividad.

Reemplace un puñado de herramientas desconectadas por un único hub conectado en ClickUp. Ejecute sus campañas de principio a fin con funciones específicas para la gestión de campañas, calendarios de contenido de ClickUp y flujos de trabajo de aprobación. Y en el caso de las pocas herramientas especializadas que necesite conservar, todo su trabajo y sus datos permanecerán conectados a su fuente central de información gracias a las profundas integraciones de ClickUp.

Elimine la proliferación de martech y proporcione a su IA el contexto que necesita. ¡Pruebe ClickUp gratis!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Reducir herramientas es una simple resta, mientras que la consolidación de la pila tecnológica es una sustitución estratégica. La consolidación va de la mano con la elección de una plataforma unificada que pueda manejar múltiples funciones con un uso compartido de contexto. No se limita a eliminar software y obligar a su equipo a hacer más con menos.

La mayoría de los equipos de marketing de tamaño medio pueden completar una consolidación inicial en uno a tres meses. Es clave adoptar un enfoque por fases, comenzando por la gestión de proyectos, pasando luego a los flujos de trabajo de contenido y, por último, activando el análisis y la IA.

La consolidación tradicional se centraba en reducir el número de herramientas. La consolidación basada en IA da prioridad a la creación de un contexto unificado que hace que sus herramientas de IA sean mucho más útiles, lo que permite que la plataforma se vuelva más inteligente a medida que su equipo la utiliza.

La meta no es sustituir todas y cada una de las herramientas especializadas. Se trata de reducir la fragmentación en la medida de lo posible y garantizar una integración profunda de las herramientas esenciales y especializadas que conserva.