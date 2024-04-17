15 plantillas y formularios gratuitos para el seguimiento de incidencias en 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "¿Qué es una plantilla de informe de incidencias?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "texto": "La elaboración de informes sobre errores es el proceso de documentar los problemas que se producen en las aplicaciones de software y que detectan los usuarios o los evaluadores de control de calidad. Los informes sobre errores relacionados son marcos predefinidos que deberían facilitar este proceso y hacerlo más eficaz. " } } ] }

Ningún software es perfecto. A pesar del gran trabajo realizado, es probable que algo salga mal, lo cual es previsible y habitual. Lo importante es lo que hagas después.

Una plantilla adecuada para la elaboración de informes sobre errores es un salvavidas para cualquier equipo de ingeniería. Ayuda a los miembros del equipo a documentar y gestionar las incidencias de forma rápida y precisa, y garantiza que sean abordadas por las personas adecuadas en el momento oportuno. ⌛

En este artículo, exploraremos las mejores plantillas de informes de errores para mejorar el proceso de elaboración de informes de incidencias en su organización y reducir las reuniones innecesarias. Explicaremos lo que ofrece cada una en cuanto a funciones y opciones de personalización, y cómo agilizan su flujo de trabajo.

¿Qué es una plantilla de informe de incidencias?

La elaboración de informes de errores es el proceso de documentar los problemas que se producen en las aplicaciones de software y que detectan los usuarios o los evaluadores de control de calidad. Los informes de errores relacionados son marcos predefinidos que deberían facilitar este proceso y hacerlo más eficaz. Un buen informe de errores suele contener la siguiente información:

¿Quién encontró/informó del error?

Fecha de creación del informe

Gravedad de los errores

Pasos para reproducir el error

Resultado esperado frente a resultado real

El entorno en el que se produjo el error.

Prueba visual

La plantilla de informe de incidencias suele incluir el nombre de la persona asignada, la etiqueta de prioridad y el estado de progreso.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla para informes de errores?

Estas son las cuatro características imprescindibles de una plantilla eficaz para el seguimiento de incidencias:

Recopilación optimizada de informes de incidencias: le ayuda a recopilar informes de incidencias de diversas fuentes y a convertirlos rápidamente en tareas dentro de una herramienta de gestión de proyectos. Formato claro y coherente: contiene toda la información necesaria para los equipos de desarrollo de software, presentada de forma concisa o con el mayor detalle posible. Personalización: es flexible y se adapta a diversos equipos y flujos de trabajo. Integración: se integra perfectamente con otras herramientas que utilice.

15 plantillas de informes de errores para optimizar la depuración

Para ahorrar tiempo y evitar dolores de cabeza, utilice una plantilla de informe de incidencias de nuestra lista de 15. Le ayudarán a registrar los problemas de forma eficaz y a garantizar que los posibles problemas se aborden con rapidez, lo que se traduce en un producto mejor y en clientes satisfechos. ¡Eche un vistazo a nuestros favoritos a continuación!

1. Plantilla de informe de seguimiento de errores de ClickUp

Manténgase al tanto de toda la información y cree una jerarquía de tareas con la plantilla de informe de seguimiento de incidencias de ClickUp.

La plantilla de informe de seguimiento de incidencias de ClickUp tiene todo lo que necesitas para informar de forma correcta con respecto a las incidencias que encuentres. Es fácil de usar para principiantes, por lo que incluso los usuarios sin conocimientos técnicos pueden familiarizarse rápidamente con este informe de incidencias.

La vista Lista es la base de esta plantilla y de todas las demás vistas, como el tablero Kanban y el diagrama de Gantt. Contiene la información necesaria sobre todas las tareas y subtareas, organizadas en columnas.

De forma predeterminada, las columnas incluyen el origen del error, el entorno, las fechas y los comentarios, pero puedes personalizarlas y elegir entre varios tipos de columnas, desde texto simple y números hasta casillas de selección, menús desplegables, etiquetas y barras de progreso.

Para obtener una panorámica específica, puede filtrar o agrupar las tareas por estado, persona asignada, prioridad, fecha límite o etiqueta. La plantilla de informe de errores ya incluye varias categorías de estado personalizables. Al hacer clic en una tarea, se abrirá una ventana con más información al respecto. En la ventana, puede ver la descripción de la tarea, el registro de actividades y la documentación del proyecto adjunta, así como crear relaciones entre tareas y campos agregados, añadir comentarios y listas de control, y estimar y realizar un seguimiento del tiempo.

En ClickUp, puedes automatizar tu flujo de trabajo seleccionando uno de los ajustes preestablecidos o definiendo tus condiciones y acciones. Puedes ajustar los permisos de los usuarios y convertir fácilmente las listas en sprints. Para ahorrar tiempo, descarga la extensión de Chrome de ClickUp y captura las incidencias con capturas de pantalla o crea tareas por correo electrónico.

2. Plantilla ágil de seguimiento de incidencias de ClickUp

Visualice las tareas pendientes y arrástrelas y suéltelas para organizarlas con la plantilla para la elaboración de informes sobre incidencias de ClickUp.

La plantilla de informe de seguimiento ágil de errores de ClickUp es un tablero de estilo Kanban perfecto para equipos ágiles. Permite una potente visualización de los problemas que se están tratando. Con su interfaz de arrastrar y soltar, puede realizar cambios en su informe de errores en cuestión de segundos.

Jugando con los ajustes del menú Agrupar por, puedes reorganizar el tablero como te resulte más conveniente. El tablero contiene columnas de forma predeterminada, pero también puedes habilitar carriles, es decir, filas.

Ya sea por fila o columna, puede elegir varios criterios para clasificar las tareas. Las opciones más comunes son la prioridad y el estado, ya que le ayudan a separar lo importante de lo secundario y a abordar primero las tareas más importantes. Otras opciones son la gravedad de las incidencias, la persona asignada, el entorno y la fecha límite, pero también puede definir criterios personalizados.

El tablero puede mostrar listas, carpetas, espacios o todo el entorno de trabajo con la vista Todo. Crea tareas haciendo clic en el botón situado debajo de las tareas existentes o en el de la esquina inferior derecha.

Realice múltiples cambios a la vez en la barra de acciones en lote, que aparecerá una vez que comience la selección de tareas. Por último, déle vida a su Tablero añadiendo una impresionante imagen de portada. ✨

3. Plantilla de formulario de informe de errores de ClickUp

Recopile informes de errores de los usuarios y conviértalos automáticamente en tareas con la plantilla de formulario de informe de errores de ClickUp.

Con la plantilla de formulario de informe de errores de ClickUp, puede optimizar completamente la elaboración de informes sobre errores. Cree su formulario de envío de errores y compártalo con cualquier persona, ya sea un invitado o un miembro, y luego convierta automáticamente los problemas en tareas. Tenga en cuenta que esta función está reservada para los suscriptores del plan Unlimited y superiores.

Para editar el contenido, arrastre y suelte los campos del panel izquierdo al formulario. Los campos pueden incluir el nombre del remitente, la fuente del informe, el entorno afectado, los adjuntos, la descripción y muchos otros. También puede añadir campos personalizados y ocultar ciertos campos para que el sistema los rellene automáticamente utilizando su URL única o su código de inserción.

Si te pasas al plan Business, podrás añadir un toque personal, personalizando el texto que se muestra tras el envío, así como el aspecto del formulario. Muestra la personalidad única de tu marca a través de diferentes temas y colores divertidos y añade una imagen o un logotipo a tu herramienta de seguimiento de incidencias. 🖼️

Para recopilar información específica, introduzca lógica dinámica en su formulario con un conjunto de reglas y condiciones. Puede asignar automáticamente las incidencias a los miembros del equipo incluso antes de que lleguen. Una vez completado el formulario, incrústelo en un documento compartible o directamente en su sitio web. Puede exportar su informe de incidencias de muestra como un archivo CSV.

4. Plantilla de seguimiento de errores por función de ClickUp

Vea qué funciones son más propensas a presentar problemas con la plantilla de seguimiento de errores por función de ClickUp.

La plantilla Bug Tracking by Feature (Seguimiento de errores por función) de ClickUp agrupa tus problemas según las funciones del producto con las que están relacionadas, lo que te ofrece una visión general clara de las tareas pendientes. Y lo que es más importante, te ayuda a identificar patrones y seleccionar funciones que podrían necesitar una renovación en lugar de una corrección.

La plantilla de informe de incidencias tiene formato de lista, lo que le permite seleccionar las columnas que desea mostrar o añadir las suyas propias. Cree dependencias, añada listas de control y realice el seguimiento del tiempo, como en cualquier plantilla de lista de ClickUp.

Si una función es especialmente problemática, puedes seleccionar todas las tareas de ese grupo de funciones y convertirlas rápidamente en un sprint (siempre que hayas creado previamente una carpeta Sprint independiente). Y así, sin más, ¡alcanzarás el éxito en la notificación de incidencias con ClickUp!

5. Plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

Averigüe qué, cuándo y quién debe terminar qué con la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de incidencias y problemas de ClickUp es un marco diseñado para fomentar la visibilidad y la colaboración interfuncional eficaz . Es avanzada, por lo que si eres principiante, es posible que necesites orientación para aprender a utilizar esta plantilla de informe de incidencias. Afortunadamente, ClickUp incluye un documento instructivo en todas sus plantillas.

Vale la pena el esfuerzo, ya que el resultado es un sistema completo que optimiza todo su flujo de trabajo y reduce la frecuencia de esas tediosas reuniones de estado que la mayoría de nosotros tememos. 🥱

Esta plantilla de seguimiento de incidencias tiene forma de carpeta y consta de listas de defectos principales, errores notificados y limitaciones y soluciones alternativas. También incluye un documento del equipo en el que puede describir los procesos de clasificación y elaboración de informes, así como cualquier otra información que su equipo deba conocer. Cada lista contiene varias vistas que se adaptan a diferentes contextos a la hora de notificar incidencias.

Manténgase al tanto de todas las correcciones y organícelas según su estado, gravedad y prioridad en la lista maestra de defectos. Cree relaciones entre tareas y haga clic en ellas para ver información adicional, añadir comentarios y registrar el tiempo.

6. Plantilla de tablero de seguimiento de errores y problemas con prioridad de ClickUp

Visualice y priorice todos los problemas que deben resolverse con la plantilla de tablero de seguimiento de errores y incidencias con prioridad alta de ClickUp.

Con la plantilla de tablero de seguimiento de errores y problemas con prioridad de ClickUp, puedes seleccionar las tareas más urgentes y ver su estado actual, lo que te ayuda a distribuir tus recursos y establecer prioridades como un profesional. 😎

Este tablero Kanban viene preconfigurado con criterios de prioridad en las columnas y estado en los carriles, pero puedes personalizarlo para que se adapte a tus necesidades actuales de elaboración de informes de errores y flujo de trabajo. Además de estos dos criterios, puedes agrupar las tareas por fecha límite, persona asignada, etiqueta o campos personalizados. Cambiar el rótulo de prioridad o el estado de una tarea es muy sencillo: solo tienes que arrastrarla y soltarla en otra columna o carril para que los informes de errores sigan siendo colaborativos y fáciles de ajustar.

La información esencial sobre la tarea se encuentra en la tarjeta. Si desea ver más o revelar ajustes adicionales, haga clic en la tarjeta para abrir la ventana de tareas. En esta plantilla de informe de errores, puede ver el historial de cambios, añadir listas de control, realizar el seguimiento del tiempo y dejar comentarios.

7. Plantilla ClickUp Priority Seguimiento de errores y problemas by Squad

Obtenga una panorámica de las responsabilidades de cada equipo con la plantilla ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad.

En la plantilla ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad, tú y tu equipo de desarrollo podéis ver qué tareas se han asignado a cada equipo y cómo avanzan. Este diseño muestra la carga de trabajo de cada equipo y te ayuda a asignar las próximas tareas de forma realista y justa.

También facilita la comunicación y la hace menos propensa a los contratiempos. Podrá identificar rápidamente quién es responsable de cada tarea y ponerse en contacto con el colaborador adecuado en caso de solapamientos. Esto facilita la determinación de los resultados esperados y reales.

Esta plantilla tiene una vista Lista estándar y contiene columnas como estado, entorno del error, funciones del producto, gravedad del error, etiquetas de prioridad y número total de informes. Al igual que con todas las plantillas anteriores, puede añadir columnas personalizadas.

8. Plantilla de proceso de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

Manténgase al día sobre el progreso de las tareas con la plantilla de proceso de seguimiento de errores y problemas de ClickUp.

La plantilla de proceso de seguimiento de errores y problemas de ClickUp es un tablero Kanban con incidencias y problemas agrupados por estado. Este tipo de agrupación le ofrece una vista general de todos los defectos y su estado actual.

Las tarjetas solo contienen la información esencial sobre las incidencias, mostrando el nombre, la persona asignada y el rótulo de prioridad, lo que resulta muy práctico cuando se gestionan muchas tareas a la vez y no se quiere saturar el espacio. No obstante, al hacer clic en cada tarea se pueden ver todos los detalles, como el historial de cambios, los adjuntos y las listas de control.

9. Plantilla de backlogs y Sprints de ClickUp

Gestiona tu backlog y planifica los próximos sprints con facilidad utilizando la plantilla ClickUp Backlogs & Sprints.

Utilice la plantilla Backlogs & Sprints de ClickUp para planificar de manera eficiente todas las tareas pendientes, ya sean nuevas funciones o correcciones de errores. Muestra qué tareas deben completarse en cada sprint y cómo se alinean con las metas generales del proyecto.

Tanto si se trata de limitaciones de recursos como si no, este diseño le ayuda a asignar tareas a los miembros adecuados del equipo, lo que garantiza que su proyecto avance sin problemas y a tiempo cuando se elaboran informes sobre incidencias. La plantilla se presenta en forma de un espacio que consta de dos carpetas: Gestión de tareas pendientes y Sprint.

En la lista de tareas pendientes, puede ver todas las epopeyas y las historias de usuario e indicar su urgencia con puntos de sprint, categorías MoSCoW o mediante un método personalizado. También puede vincularlas con tareas. Para una visualización óptima, pruebe diferentes vistas, como los gráficos de tablero y Gantt. La carpeta también contiene una lista de incidencias de software, similar a las plantillas anteriores.

La carpeta Sprint le permite elaborar estrategias y trazar un cronograma para garantizar lanzamientos puntuales. Cuenta con muchos modos de visualización para planificar y realizar un seguimiento del progreso, entre los que se incluyen el tablero diario, la vista Equipo, el Calendario, el Cronograma, la Carga de trabajo y la actividad.

¿Quieres compartir tus opiniones sobre una tarea con tus compañeros de equipo acerca del proceso de desarrollo de software? ¡No hace falta esperar a una reunión! Añade una vista de chat a tu espacio y empieza la conversación en un santiamén. 💬

10. Plantilla RPA de ClickUp

Los proyectos de RPA no tienen por qué ser abrumadores gracias a la plantilla de RPA de ClickUp.

Los proyectos de RPA suelen ser enormes, complejos y exigentes. Para que el suyo sea más manejable, utilice esta plantilla de plan de proyecto de RPA de ClickUp. Además de almacenar y presentar todos sus datos de forma clara, le ayuda a evaluar los riesgos, establecer expectativas claras y colaborar eficazmente con todos los departamentos implicados.

La plantilla contiene varias vistas, incluida la vista Lista principal, los tableros Tareas y Progreso de la planificación, así como un diagrama de Gantt y una vista Carga de trabajo para una gestión eficiente del tiempo y los recursos. En la vista Lista, las tareas se agrupan por la sección a la que pertenecen, pero puede seleccionar otros criterios que se adapten mejor a su flujo de trabajo.

Las columnas muestran la fecha límite de las tareas, el departamento al que pertenecen y su estado actual. Puede analizar el riesgo y priorizar las tareas asignándoles diferentes niveles de impacto y esfuerzo. Todas las categorías y columnas son personalizables.

Bonificación: también puede utilizar nuestra colección de indicaciones para ayudarle en la elaboración de informes sobre errores.

11. Plantilla de seguimiento de problemas en Excel

a través de Excel

Mantenga un método de elaboración de informes sencillo pero eficaz con la plantilla de seguimiento de incidencias de Excel. Ideal para usuarios que dan prioridad a la simplicidad y la familiaridad, esta plantilla está diseñada para capturar los puntos clave de cada error (descripción, gravedad, asignado a, estado y fecha de resolución) en un formato de hoja de cálculo tradicional. La ventaja de esta plantilla de informe de errores radica en su accesibilidad versátil y su diseño fácil de navegar. Las funciones integradas de Excel también se pueden utilizar para ordenar y filtrar tareas, lo que mejora la eficiencia y la claridad en el proceso de seguimiento de incidencias.

12. Plantilla de informe de errores de Hojas de cálculo de Google

a través de Hojas de cálculo de Google

Aproveche las ventajas de una interfaz familiar con la plantilla de informe de errores de las Hojas de cálculo de Google. Creada con un diseño optimizado y fácil de usar, esta plantilla ofrece una solución fiable para registrar y gestionar informes de incidencias.

Se puede realizar un seguimiento meticuloso de detalles críticos como la descripción del error, la prioridad, quién ha detectado el problema, el miembro del equipo asignado y cualquier nota necesaria para su resolución. Su principal ventaja radica en su aspecto colaborativo: varios usuarios pueden utilizar y actualizar la hoja en tiempo real, lo que la convierte en la herramienta ideal para equipos que trabajan simultáneamente. El formato basado en celdas incluye la funcionalidad integrada de Google para clasificar, filtrar y organizar tareas a la perfección.

13. Plantilla de informe de incidencias de GitHub

a través de GitHub

Optimice su flujo de trabajo de desarrollo con la plantilla de informe de incidencias de GitHub. Dirigida a equipos familiarizados con el entorno GitHub, esta plantilla permite un seguimiento fluido de las incidencias en el contexto de sus repositorios de desarrollo. La plantilla le permite registrar detalles críticos como la naturaleza de la incidencia, el archivo o la función a la que afecta, los pasos para reproducirla y la solución propuesta. Su principal ventaja es su alto grado de integración en un ecosistema de desarrollo familiar. Puede enlazar fácilmente los errores a las confirmaciones de código, utilizar las funciones de etiquetado y hitos para la organización y fomentar debates colaborativos sobre cada problema. Además, aproveche el sistema de notificaciones nativo de GitHub para mantener a todos los miembros del equipo informados en tiempo real.

14. Plantilla de informe de incidencias en PDF de Jotform

vía Jotform

Aproveche la simplicidad y flexibilidad de los documentos escritos con la plantilla de informe de incidencias en PDF de Jotform. Esta solución ofrece una forma excelente de registrar, imprimir y realizar el uso compartido de la información de seguimiento de incidencias en un formato de documento bien estructurado. La plantilla de informe de errores le ayuda a registrar aspectos esenciales, como la descripción del error, capturas de pantalla, quién lo ha informado, a quién se ha asignado y el plan de acción. Destaca especialmente por su accesibilidad sin conexión y su capacidad para compartir, lo que la hace excelente para equipos que prefieren copias físicas o la colaboración por correo electrónico, en lugar de en tiempo real. Como ventaja adicional, esta plantilla se integra con el creador de formularios de Jotform, lo que le permite recopilar informes de errores directamente en archivos PDF individuales para agilizar la gestión y la distribución.

15. Plantilla de seguimiento de problemas de Microsoft Loop

a través de Microsoft

Manténgase al día con el seguimiento de errores con la plantilla Microsoft Loop Issue Tracker. Se trata de una solución integral para equipos que ya utilizan productos de la suite de Microsoft y prefieren permanecer dentro de un ecosistema unificado. Diseñada dentro del marco colaborativo de Microsoft Loop, esta plantilla es excelente para capturar los detalles cruciales de cada error, como descripciones, gravedad, detalles del informante, detalles de la persona asignada, cronogramas y estado de resolución. Una función única de esta herramienta es su función de uso compartido del lienzo en tiempo real, que permite a los miembros del equipo trabajar juntos de forma dinámica, reduciendo las idas y venidas.

Plantillas para informes y seguimiento de errores: panorámica

A continuación, le ofrecemos un breve resumen de nuestras plantillas favoritas para la elaboración de informes sobre incidencias y algunas de sus ventajas:

Plantilla Ventajas Plantilla de informe de seguimiento de incidencias de ClickUp Le permite realizar el seguimiento de todas las incidencias que surgen, ideal tanto para principiantes como para expertos. Plantilla ágil de seguimiento de incidencias de ClickUp Proporciona una vista de tablero ágil y visualmente atractiva de las incidencias, organizada por estado y prioridad. Plantilla de formulario de informe de incidencias de ClickUp Estandariza la recopilación de informes de incidencias de los usuarios, convirtiendo automáticamente los informes en tareas. Plantilla de seguimiento de errores por función de ClickUp Le permite conocer qué funciones son las más problemáticas y propensas a incidencias. Plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp Le ayuda a estar al tanto de todos los defectos y a colaborar con diferentes equipos en la elaboración de informes sobre errores. Plantilla de tablero de seguimiento de errores y problemas con prioridad de ClickUp Le permite visualizar todas las incidencias y problemas que deben resolverse a través de un tablero ágil. Plantilla de ClickUp para el seguimiento de errores y problemas con prioridad por equipo Agrupa todas las tareas por equipos asignados a ellas, lo que le ayuda a gestionar las cargas de trabajo. Plantilla de proceso de seguimiento de errores y problemas de ClickUp Proporciona una versión simplificada del tablero Agile, lo que le ofrece una vista general de todas las tareas. Plantilla de backlogs y Sprints de ClickUp Actúa como un marco amplio para gestionar las historias de usuario, epics, sprints y lanzamientos. Plantilla RPA de ClickUp Garantiza la implementación exitosa de la RPA al proporcionar una base sólida para la planificación.

Empiece a gestionar y elaborar informes sobre incidencias de forma más eficiente.

El informe y seguimiento de errores es una parte esencial de la gestión de proyectos de TI. Con un sistema adecuado de planificación y priorización, puede registrar todos los problemas que se le presenten y resolverlos sin mucha dificultad.

Así que, informe las incidencias con una de estas plantillas y no deje que esas molestas incidencias le vuelvan a molestar. 🐛