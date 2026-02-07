Cómo IA for Insurance Agents transforma su día a día

Probablemente no se convirtió en agente de seguros por su pasión por la introducción manual de entradas.

Usted está aquí para proteger el sustento de las personas. Pero es difícil ser un asesor de confianza cuando gran parte de su jornada se pierde en el trabajo administrativo.

Esa compensación por fin se está convirtiendo en algo opcional.

Los trabajadores de seguros inteligentes están utilizando la IA para agentes de seguros para recuperar horas de su semana. Estamos hablando de un aumento del 37 % en la productividad al dejar que la automatización se encargue de las tareas repetitivas que saturan nuestro Calendario, y este artículo le muestra cómo aprovechar ese tiempo.

A continuación, le mostramos cómo utilizar la automatización de las agencias de seguros para liberar tiempo y centrarse en conversaciones de alto valor que hagan crecer su cartera, manteniendo todo organizado en ClickUp. ⏳

¿Qué es la IA para agentes de seguros?

La IA para agentes de seguros es un conjunto de herramientas que realiza la automatización de las tareas repetitivas, extrae información de los datos de los clientes y personaliza las interacciones con ellos. Ya no es una tecnología minoritaria: el 76 % de las aseguradoras ya han implementado la IA en al menos una función empresarial.

Es especialmente útil para eliminar la dispersión del contexto. En este momento, es posible que tenga que saltar entre su CRM, su bandeja de entrada, su herramienta de cotización y su sistema de pólizas solo para responder a una pregunta de un cliente. Ese cambio constante de tareas supone una enorme pérdida de tiempo.

La automatización de las agencias de seguros le devuelve su tiempo. Pero la automatización del flujo de trabajo por sí sola no es suficiente. También necesita una capa de inteligencia que comprenda los datos y responda en tiempo real.

El contexto permanece vinculado al trabajo. Si cambia una tarea, cambia la respuesta. Del mismo modo, la actualización de un documento se refleja en todas partes. No es necesario recopilar información ni confiar en la memoria para mantenerse al día.

En el fondo, esto funciona a través de tres capacidades:

Aprendizaje automático para detectar patrones en sus datos, como qué clientes potenciales necesitan atención.

Procesamiento del lenguaje natural para comprender las preguntas y generar resúmenes o correos electrónicos.

Reglas de automatización para avanzar en el trabajo según las condiciones que usted establezca.

Cuando se utiliza de forma conjunta, la automatización deja de ser una herramienta más de IA para agentes de seguros y se convierte en el nexo que mantiene el buen funcionamiento de sus flujos de trabajo.

Nuestra sugerencia: ¡Traslade las operaciones de su agencia a un entorno de trabajo convergente como ClickUp! Le permite acceder a ClickUp Brain, una IA integrada directamente en sus tareas, documentos y chats de equipo. En lugar de consultar varias herramientas antes de llamar a un cliente, puede hacer preguntas y ver el estado de la póliza, los impedimentos para la renovación, los seguimientos y los siguientes pasos en un solo lugar. ¡Pruebe ClickUp Brain hoy mismo! Recupere información sobre tareas vencidas y pendientes en ClickUp.

¿Cómo utilizan los agentes de seguros la IA en sus flujos de trabajo diarios?

La IA se manifiesta de formas pequeñas y prácticas a lo largo del día. Así es como mejora la gestión del conocimiento en materia de seguros.

Automatice la comunicación con los clientes y los seguimientos.

El seguimiento de los clientes en el sector de los seguros es imprescindible, pero mantenerlo constante puede resultar complicado. Una vez enviada la cotización o presentada la reclamación, el siguiente paso depende de los cambios de estado y de las respuestas de los clientes. Mantener esa lógica en la cabeza o depender de un sistema de recordatorios independiente no es viable.

Más bien, puede adjuntar la lógica de seguimiento directamente al trabajo en sí utilizando las automatizaciones de ClickUp. Por ejemplo, cuando marca una tarea como Presupuesto enviado, ClickUp puede crear automáticamente una tarea de seguimiento programada para unos días más tarde.

Usted lo define una vez utilizando una automatización preconfigurada o el IA Automation Builder, que le permite describir el resultado en lenguaje sencillo y luego revisar el desencadenante y la acción antes de publicarlo.

Configure reglas en un generador de automatizaciones personalizado utilizando ClickUp Automations.

El mismo enfoque se aplica a otros flujos de trabajo de IA para seguros:

Cuando una póliza entra en su periodo de renovación, se puede crear automáticamente una tarea de divulgación.

Si una reclamación no muestra actividad durante un número determinado de días, ClickUp puede mostrarla para su revisión.

Cuando se contrata una póliza, se pueden asignar tareas de incorporación y correos electrónicos sin necesidad de transferencias manuales.

Dado que estas automatizaciones están vinculadas a la actividad de las tareas, se adaptan al funcionamiento habitual de su agencia. Las tareas se pueden asignar automáticamente mediante personas asignadas dinámicas, los correos electrónicos se pueden enviar en función de las acciones de las tareas y las actualizaciones se registran automáticamente.

Cuando cambia su proceso, solo tiene que ajustar la regla una vez y se aplicará en todas partes.

En la práctica, esto suele significar establecer un pequeño conjunto de reglas, como:

Cree una tarea de seguimiento unos días después de enviar un presupuesto.

Activa el desencadenante de la renovación antes de que expire la póliza.

Marque las reclamaciones que no hayan tenido novedades en un plazo determinado.

Asigne pasos de incorporación cuando se suscriba una póliza.

Resultado: con estas reglas, los seguimientos se realizarán como resultado directo del trabajo, y no como algo que hay que recordar comprobar.

Agilice la tramitación de reclamaciones y la documentación.

Las reclamaciones no requieren una atención constante, pero sí comprobaciones puntuales. El problema es que hay que reorientarse cada vez que se vuelve a una.

🔍 ¿Sabías que...? Aunque el tiempo medio de reparación de siniestros ha mejorado, los costes de reparación han aumentado un 26 % en los últimos dos años. Con el aumento de las primas, los errores y retrasos en la tramitación de siniestros son más costosos que nunca.

En ClickUp Docs, puede mantener cada reclamación vinculada a una única tarea y almacenar todo lo relacionado con ella en un espacio conectado. Los formularios de admisión, los documentos justificativos, los cronogramas y las notas están enlazados con la propia tarea, por lo que la reclamación siempre tiene una fuente de información clara.

Crea relaciones entre tareas y documentos en ClickUp Docs

A medida que se acumulan los documentos y los comentarios, ClickUp Brain le ayuda a procesarlos más rápidamente. Puede pedirle que resuma un expediente de reclamación, recupere datos clave como fechas o números de póliza, o le proporcione una rápida actualización del estado antes de una llamada con un cliente.

Las llamadas tampoco interrumpen ese flujo. Cuando hablas con una aseguradora, un perito o un cliente, ClickUp AI Notetaker puede capturar la conversación, generar una transcripción y convertir automáticamente los siguientes pasos en tareas.

Esas notas se registran en ClickUp Docs y permanecen conectadas al flujo de trabajo de tramitación de reclamaciones, de modo que las decisiones y los elementos a tomar no desaparecen en las notas de las reuniones o en los cuadernos personales.

Resultado: puede elaborar un flujo de trabajo completo para la gestión de reclamaciones en el que los documentos, las actualizaciones y las decisiones permanecen vinculados al trabajo en sí. Abra una tarea de reclamación en cualquier momento y vea lo que ha sucedido, lo que está pendiente y lo que hay que hacer a continuación sin tener que buscar en distintos sistemas ni reconstruir el contexto.

Genere contenido de marketing y comunicaciones personalizadas.

El trabajo de marketing de contenidos suele quedar relegado a un segundo plano. Intentas encajar la divulgación en el tiempo que te queda entre el trabajo con los clientes y las renovaciones.

Pero puede externalizar esta tarea a ClickUp Super Agents, que se encarga de la redacción y el seguimiento.

Puede crear agentes que trabajen como compañeros de equipo, que recuerden a su público, comprendan su entorno de trabajo y sigan operando en segundo plano. En lugar de dar indicaciones a la IA cada vez, asigne una intención una sola vez y deje que los agentes generen, adapten y perfeccionen el contenido a medida que avanza el trabajo.

Por ejemplo, puede crear un agente de marketing que redacte comunicaciones basadas en el tipo de póliza, la actividad reciente o las metas de la campaña. Puede hacer una mención de ese agente en una tarea o documento de ClickUp, solicitar un contenido específico y obtener un borrador acorde con el tono y el contexto de su agencia.

¡Conoce a la superagente de Libby en ClickUp, que revisa el contenido en su lugar!

Así es como funciona en la práctica:

Caso de uso Indicación a un agente Resultado Segmentación de la audiencia «Crea versiones de esta publicación para propietarios de pequeñas empresas y clientes de alto poder adquisitivo». Mensajes personalizados sin necesidad de reescribirlos. Comunicación para renovaciones «Redactar un recordatorio de renovación para propietarios con reclamaciones recientes». Correos electrónicos contextuales vinculados al historial del cliente. Contenido educativo «Esboza una entrada de blog sobre los riesgos de conducir en invierno para los titulares de pólizas de automóvil». Contenido estructurado que puede publicar o ampliar. Prospección local «Redacta un correo electrónico de prospección para propietarios de restaurantes de mi ciudad». Divulgación basada en el contexto empresarial local.

Gracias al conocimiento del entorno de trabajo, los superagentes no tratan cada solicitud como algo puntual. Recuerdan borradores anteriores, comprenden las campañas en curso y mejoran con el tiempo. Usted mantiene el control, pero ya no tiene que empezar desde cero cada vez.

Resultado: su marketing se mantiene coherente y personalizado, incluso cuando el trabajo con los clientes tiene prioridad. Por lo tanto, la divulgación no depende de encontrar tiempo libre.

Analice los datos para evaluar los riesgos y puntuar a los clientes potenciales.

Establecer prioridades es una tarea diaria. Decidir en qué centrarse depende de comprender la actividad de los clientes potenciales, el momento de renovación y el compromiso de los clientes. Sin una vista clara, esas decisiones se vuelven más difíciles de lo necesario.

Los paneles de ClickUp le ofrecen una vista en tiempo real de esos datos sin necesidad de recopilar manualmente los informes. Usted elige qué desea seguir y los paneles lo convierten en informes visuales que se actualizan automáticamente a medida que cambia el trabajo.

Por ejemplo, puede crear un panel que muestre dónde se pierden los acuerdos, qué clientes potenciales se convierten más rápidamente y cómo evolucionan las diferentes fuentes a lo largo del tiempo. Puede añadir widgets de estilo CRM que destaquen los clientes que se acercan a la renovación o las pólizas que pueden necesitar una revisión, y ver los riesgos y oportunidades en un solo lugar.

Visualiza los datos de tu flujo de trabajo de seguros en los paneles de control de ClickUp.

ClickUp Brain añade otra capa de visibilidad. Cuando miras un panel, puedes hacer preguntas directas como «¿Qué clientes potenciales tienen más probabilidades de cerrar este mes?» o «¿Qué renovaciones requieren atención esta semana?».

Brain lee los datos del panel de control subyacente y proporciona una respuesta clara, sin necesidad de interpretar los gráficos manualmente. Los agentes pueden entonces asignar a un miembro de su equipo la tarea de supervisar los patrones de interacción de los clientes potenciales o los cambios de estado en sus entornos de trabajo y obtener información de forma proactiva.

En lugar de comprobar repetidamente los paneles, recibirá una notificación cuando algo supere un umbral que le resulte relevante.

Los paneles de ClickUp le ayudan a: Prioriza los clientes potenciales en función de su compromiso real y su historial.

Detecta el riesgo de renovación antes de que se convierta en pérdida de clientes.

Identificación de lagunas en la cobertura de su cartera de empresas.

Centrándose en la divulgación donde tiene más posibilidades de impacto. Los datos que ya genera en su trabajo diario se supervisan para respaldar la toma de decisiones informadas.

Indicaciones de IA que los agentes de seguros pueden utilizar hoy mismo

Estas indicaciones están listas para copiar y pegar en cualquier herramienta de IA, o puede dejar que ClickUp Brain se encargue del trabajo. También le mostraremos cómo funciona cuando la IA tiene acceso a información del entorno de trabajo en tiempo real.

Indicaciones de comunicación con el cliente

Utilice estas indicaciones para generar mensajes para los clientes que se ajusten específicamente a la cuenta.

Indicación 1: «Redacta un correo electrónico de seguimiento para [Nombre del cliente], que recibió un presupuesto para [Tipo de cobertura] hace tres días. Haz referencia a su inquietud sobre [Inquietud específica] y explica [Ventaja clave] en un tono consultivo».

Por ejemplo, este es el ejemplo de cómo ClickUp Brain responderá a esta indicación completada:

Pida a ClickUp Brain que genere un correo electrónico para comunicarse con el cliente de manera oportuna.

Indicaciones adicionales:

«Redacta un recordatorio de renovación para [Nombre del cliente], cuya póliza de automóvil vence en 45 días. Menciona su estado sin siniestros y sugiere una revisión de la cobertura».

«Cree una breve actualización de estado para [Nombre del cliente] confirmando la recepción de [Nombre del documento] y describiendo los siguientes pasos».

Indicaciones para la documentación

Utilice estas indicaciones para consolidar los detalles clave en un solo lugar y no tener que recopilar información de los correos electrónicos antes de una llamada importante.

Indicación 1: «Resuma las fechas clave, los importes de la cobertura y las exclusiones de los documentos de la póliza adjuntos en forma de lista con viñetas».

Indicación de ClickUp Brain para que busque en su lugar de trabajo las últimas actualizaciones.

Indicaciones adicionales:

«Crea un informe para mi próxima llamada con [Nombre del cliente] utilizando las últimas actualizaciones de tareas y comentarios».

«Extraiga los números de póliza, las fechas de vigencia y los asegurados designados de estos documentos y formatee la información en una tabla».

Indicaciones de marketing

Utilice estas indicaciones para crear contenido de marketing contextual, educativo y relevante para el cliente sin tener que empezar desde cero en una página vacía.

Indicación 1: «Escribe una publicación en LinkedIn en la que expliques la cobertura global para familias jóvenes con un tono claro y asesor».

Genere contenido de marketing con ClickUp Brain

Indicaciones adicionales:

«Redacta una secuencia de tres correos electrónicos para nuevos propietarios en la que se explique la cobertura estándar frente a las cláusulas adicionales opcionales».

«Genera cinco ideas para un blog sobre los errores más comunes que cometen las personas de entre 30 y 40 años en materia de seguros».

Indicaciones de análisis

Utilice estas indicaciones cuando no esté seguro de con quién realizar el seguimiento primero, qué renovaciones requieren atención o dónde existen oportunidades de venta cruzada.

Indicación 1: «Marque las cuentas que puedan beneficiarse de una revisión de la póliza en función de la actividad reciente».

Automatice el análisis de informes y tareas con ClickUp Brain.

Indicaciones adicionales:

«Identifique a los clientes con renovaciones en los próximos 90 días que no hayan respondido a las comunicaciones en los últimos 30 días».

«A partir de mi lista de clientes, identifica las cuentas con seguro de automóvil pero sin cobertura global y resume las posibles oportunidades de venta cruzada».

¿Por qué estas indicaciones funcionan mejor dentro de ClickUp?

Las indicaciones producen mejores resultados cuando la IA tiene acceso al contexto real. Dentro de ClickUp, Brain puede leer tareas, documentos, comentarios y paneles en lugar de basarse en texto pegado. Eso es lo que permite que el resultado refleje la actividad real del cliente, y no suposiciones genéricas.

Utilice estas indicaciones como punto de partida. Cuanto más refleje su entorno de trabajo su forma de trabajar, más útiles serán los resultados.

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en el equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats se concentran en un solo lugar. Es hora de centralizar y dinamizar.

Cómo implementar la IA en su agencia de seguros

La forma más fácil de realizar la automatización de procesos con IA es introducirla gradualmente.

Intentar cambiarlo todo de golpe genera fricciones en el presupuesto, interrumpe el flujo de trabajo y genera ansiedad por el cumplimiento normativo. Un enfoque por fases le permite demostrar el valor desde el principio y expandirse con confianza.

Paso 1: Empieza con un flujo de trabajo que te ralentiza.

Elija una única tarea que genere mucha fricción y mejórela antes de tocar nada más. Para la mayoría de las agencias, se trata del seguimiento de clientes o de la documentación de reclamaciones. Elija un flujo de trabajo, mejórelo de principio a fin y asegúrese de que ahorra tiempo antes de expandirse a otras áreas.

Una vez que sepa qué está mejorando, sea consciente de dónde funciona la IA. Las herramientas que se encuentran fuera de su flujo de trabajo principal añaden gastos generales. Busque una configuración en la que la IA trabaje junto con las tareas, los documentos y los registros de los clientes, de modo que no sea necesario recrear el contexto.

Paso 3: Prepare sus datos antes de añadir inteligencia

Antes de añadir más automatización, asegúrese de que tiene lo básico en orden. Unos nombres de clientes coherentes, identificadores de pólizas claros y estructuras de carpetas sencillas son de gran ayuda. Esto no requiere una revisión completa, solo la coherencia suficiente para que la IA lea y conecte la información con precisión.

Paso 4: Introduzca la IA mediante acciones pequeñas y repetibles.

Introduzca la IA mediante pequeñas acciones repetibles que su equipo pueda adoptar rápidamente, como recordatorios o resúmenes. Una vez que se conviertan en rutina, incorpore flujos de trabajo más avanzados, como automatizaciones o análisis de varios pasos. La adopción se mantiene cuando el cambio se percibe como gradual.

La capacidad de ir añadiendo capas progresivamente funciona mejor que pedir a su equipo que cambie su forma de trabajar de la noche a la mañana.

Paso 5: Medir los resultados

A medida que crece, céntrese en los indicadores clave de rendimiento que importan: ahorro de tiempo en tareas específicas, mayor coherencia en los seguimientos, resolución más rápida de las reclamaciones o mayores tasas de respuesta de los clientes. Estos resultados le indican qué funciona y dónde invertir a continuación.

Paso 6: Mantenga la visibilidad del cumplimiento normativo desde el principio.

A lo largo de todo el proceso, mantenga la documentación y la trazabilidad en primer plano. Elija herramientas que vinculen las acciones, las decisiones y la comunicación con registros específicos con marcas de tiempo y propiedad. Cuando la IA para el cumplimiento normativo y la auditoría se integra en el flujo de trabajo, no le ralentiza más adelante.

Aplicaciones reales de la IA para agentes de seguros

La IA está transformando activamente el funcionamiento actual de las aseguradoras. Desde la reducción de los tiempos de tramitación de las reclamaciones hasta la mejora de las decisiones de suscripción y la evaluación de desastres, las principales aseguradoras y empresas de tecnología aplicada a los seguros están implementando herramientas de IA que aumentan de forma tangible la eficiencia y la calidad del servicio.

A continuación se presentan cuatro instancias concretas del uso de la IA en el sector.

Comunicaciones personalizadas con los clientes generadas por IA en Allstate.

La importante aseguradora Allstate utiliza IA generativa para redactar correos electrónicos y comunicaciones con los clientes a gran escala, y los responsables del programa afirman que los mensajes generados por IA son más empáticos y claros que los borradores redactados por humanos. Las aseguradoras están automatizando ahora decenas de miles de comunicaciones diarias que antes gestionaban representantes humanos, lo que mejora la claridad y reduce los malentendidos en el seguimiento de las reclamaciones.

Gestión ultrarrápida de reclamaciones mediante IA por Lemonade.

La empresa InsurTech Lemonade ha implementado su IA, «AI Jim», para automatizar la tramitación de reclamaciones, y es famosa por resolver una reclamación de seguro real en tan solo 2 segundos mediante la ingesta de la reclamación, la validación de los términos de la póliza, la ejecución de filtros de fraude y la emisión de instrucciones de pago, todo ello sin intervención humana. Lemonade informa de que una parte significativa del flujo de reclamaciones pasa por sistemas de IA, lo que reduce considerablemente el tiempo de tramitación.

IA para la evaluación automatizada de daños

Progressive utiliza la visión artificial basada en IA para estimar los daños de los vehículos a partir de las fotos enviadas por los clientes. Al entrenar los modelos con un amplio historial de imágenes de reclamaciones, los sistemas de Progressive pueden generar estimaciones iniciales automatizadas de los daños, lo que agiliza la tramitación de la primera notificación de siniestro y reduce el tiempo de revisión manual en las primeras fases de la reclamación.

Datos geoespaciales asistidos por IA para evaluar los daños causados por desastres

La aseguradora australiana Suncorp gestiona un centro de gestión de desastres mejorado con IA que superpone imágenes geoespaciales en tiempo real con datos de clientes y reclamaciones para evaluar los daños causados por tormentas e inundaciones. Este sistema agiliza las evaluaciones de propiedades tras desastres naturales comparando imágenes previas y posteriores al evento, lo que ayuda a las aseguradoras a estimar el impacto más rápidamente y a iniciar los procesos de pago antes.

¿Pueden los agentes de seguros confiar en la IA?

La IA es más fiable cuando se encarga de tareas de apoyo, no de la toma de decisiones.

Es útil para redactar seguimientos, resumir expedientes de reclamaciones, extraer detalles de documentos o destacar patrones y correlaciones en sus datos. No debe ser la autoridad definitiva en cuanto a explicaciones o recomendaciones sobre coberturas. Esas siguen requiriendo su revisión.

Además, aunque la IA puede generar la información adecuada, también puede ser errónea o incompleta si el contexto es fragmentado. La forma más segura de trabajar es tratar sus resultados como un primer paso. Deje que reúna las piezas y luego aplique su criterio antes de que nada llegue al cliente. De este modo, se mantiene la rapidez sin comprometer la exactitud.

Una vez que se ha abordado la precisión, la siguiente preocupación es la gobernanza de los datos. La información de los clientes es sensible y no todas las herramientas de IA la gestionan de forma coherente. Antes de confiar en cualquier sistema, es necesario saber dónde van a parar los datos, quién puede acceder a ellos y si se registran las acciones.

La IA que opera dentro de un entorno de trabajo controlado, por ejemplo, ClickUp Brain en el ecosistema ClickUp, hace que esas respuestas sean más fáciles de verificar que las herramientas que pueden enviar datos a otros lugares.

Desde esta vista, es evidente que no se puede confiar en la IA de forma aislada. Es necesario verificar si se utiliza dentro de unos límites claros, si es revisada por humanos y si se basa en sistemas que ya controlas. La IA reduce los gastos generales relacionados con tu rol cuando se cumplen estas condiciones.

Qué significa esto para los agentes de seguros

La productividad de los agentes de seguros mejora cuando el trabajo rutinario ya no compite con las conversaciones con los clientes por su atención.

A lo largo de esta guía, el patrón es constante: cuando los seguimientos se desencadenan automáticamente, las reclamaciones se documentan en un solo lugar, la comunicación sigue siendo relevante y la elaboración de informes no requiere esfuerzo manual, su día a día se vuelve más fácil de gestionar. La IA funciona mejor cuando se adapta al trabajo que ya realiza y reduce la coordinación, no cuando añade otra capa que gestionar.

Si la meta es mejorar la productividad de los agentes de seguros, el siguiente paso es sencillo: empezar con un entorno de trabajo como ClickUp que tenga compatibilidad con sus flujos de trabajo actuales en lugar de sustituirlos.

Empieza a utilizar ClickUp de forma gratuita para lograr progreso sin tener que cambiar constantemente de contexto.

Preguntas frecuentes (FAQ)

No, la IA no sustituye a los agentes de seguros. Se encarga del trabajo administrativo y repetitivo, como los seguimientos y la elaboración de informes, para que los agentes puedan dedicar más tiempo a asesorar a los clientes, revisar las coberturas y gestionar casos complejos que requieren criterio y confianza.

Las herramientas de IA suelen realizar funciones únicas, como redactar un correo electrónico, mientras que la automatización del flujo de trabajo de IA conecta varios pasos para ejecutar un proceso de principio a fin. Desencadena acciones, mueve datos entre sistemas y mantiene el contexto a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente sin intervención manual.

Las agencias miden las ganancias de productividad de la IA mediante el seguimiento de los resultados operativos. Entre los indicadores comunes se incluyen el tiempo ahorrado en tareas rutinarias, la mejora de la coherencia en los seguimientos, la reducción de los tiempos de respuesta, la disminución de las reclamaciones o renovaciones estancadas y la capacidad de gestionar más cuentas sin aumentar la plantilla.

Los principales riesgos son resultados incorrectos, mala calidad de los datos y problemas de privacidad. El contenido generado por IA siempre debe revisarse antes de que lo utilicen los clientes, especialmente en lo que respecta a la cobertura o los detalles de las pólizas. Las agencias también necesitan herramientas que mantengan los datos de los clientes seguros, auditables y confinados a sistemas controlados.