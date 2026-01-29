Las 11 mejores alternativas a Bardeen IA para la automatización de flujos de trabajo en [año]

Bardeen IA es una plataforma de automatización sin código fiable para tareas cotidianas. Es ideal para obtener resultados rápidos, como mover datos entre aplicaciones y limpiar tareas repetitivas.

Pero una vez que tu equipo empieza a crecer, la automatización deja de ser algo «agradable de tener» y se convierte en infraestructura. Necesitas una automatización que sea inteligente y que siga impulsando el trabajo, incluso cuando los datos de entrada cambian y el proceso no es 100 % lineal.

Y ahí es donde los equipos suelen empezar a encontrar límites: integraciones que no son lo suficientemente profundas, automatizaciones que fallan en casos extremos y una IA que no es capaz de comprender realmente el contexto entre sistemas.

Por eso hemos elaborado esta lista con las mejores alternativas a Bardeen IA.

Cubrimos herramientas diseñadas para gestionar flujos de trabajo más complejos, transferir datos de forma fiable entre plataformas y adaptarse a operaciones reales (no solo a la productividad personal).

¡Ven, te ayudaremos a encontrar la configuración de automatización adecuada para tu equipo! 🛠️

¿Por qué optar por alternativas a Bardeen IA?

Aunque Bardeen AI es muy apreciada por muchos equipos por automatizar tareas repetitivas y por sus capacidades de scraping (en gran medida fiables), otros usuarios consideran que es inadecuada para ampliar la automatización del flujo de trabajo de IA entre equipos y herramientas.

Estas son algunas de las limitaciones que aparecen en la lista de limitaciones más frecuentes en las opiniones reales:

Dificultad para gestionar flujos de trabajo de varios pasos que dependen de condiciones cambiantes de la página o de una lógica avanzada del tipo «si esto, entonces aquello».

Resultados de scraping inconsistentes. Algunos campos pueden omitirse o extraerse incorrectamente, especialmente en páginas con estructuras inusuales.

La falta de integraciones nativas y de ciertas API dificulta la automatización en todas las herramientas que se utilizan a diario.

Desencadenantes poco fiables para algunas aplicaciones. Por ejemplo, los desencadenantes de Notion como «página creada» o «página actualizada» no siempre se activan de forma fiable.

Personalización limitada. Renombrar variables, cambiar enlaces de plantillas después de crear un scraper o modificar ejemplos, etc., no es tan flexible como los usuarios desearían.

🔍 ¿Sabías que...? El 81 % de los profesionales de la automatización utilizan productos de IA en proyectos de automatización al menos varias veces a la semana.

Alternativas a Bardeen IA de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de las mejores alternativas a Bardeen IA y lo que ofrece cada una de ellas:

Las mejores alternativas a Bardeen IA que puedes utilizar

Ahora vamos a entrar directamente en detalles.

1. ClickUp (la mejor para la productividad interna del equipo y agentes inteligentes y sensibles al contexto)

Prueba ClickUp gratis. Acelera los flujos de trabajo con los Super Agentes personalizados de ClickUp.

La mayoría de los equipos utilizan cinco o seis herramientas de IA diferentes. Una para la creación de contenido, otra para la automatización de tareas, otra para resúmenes, otra para la elaboración de informes... y así sucesivamente. Con el tiempo, esto crea el enorme problema de la proliferación de la IA. Se acaba teniendo demasiadas herramientas y modelos de IA que no se comunican entre sí. Los costes se multiplican de la noche a la mañana, mientras que el contexto se fragmenta cada vez más.

Este es precisamente el problema que resuelve ClickUp. Se trata del primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, en el que todas tus tareas, documentos, conversaciones y proyectos se encuentran en un solo sistema, y la IA se integra directamente en esa base.

Esto es lo que la convierte en una alternativa perfecta a Bardeen IA:

IA que entiende tu trabajo

ClickUp Brain es una capa de IA sensible al contexto que comprende todo tu entorno de trabajo, incluidas tus tareas, cronogramas, recursos, dependencias y capacidad del equipo.

Prioriza las tareas que debes realizar desde tu entorno de trabajo utilizando las respuestas contextuales de ClickUp Brain.

Así, cuando le haces una pregunta a Brain, te da una respuesta buscando en tu entorno de trabajo real, incluyendo las mismas carpetas, listas y proyectos que abrirías manualmente uno por uno. Y como ClickUp ya sabe cómo trabajas, quiénes son tus compañeros, qué tiene cada equipo y qué permisos se aplican, las respuestas son contextuales, precisas y tienen en cuenta los permisos.

Con ClickUp Brain, puedes:

Convierte las conversaciones en trabajo real transformando los debates, las notas y las ideas en tareas con el contexto adecuado ya adjunto.

Tome decisiones más inteligentes utilizando el contexto del proyecto en tiempo real , teniendo en cuenta automáticamente los plazos, los propietarios, las dependencias y la carga de trabajo del equipo.

Crea y actualiza tu trabajo directamente en ClickUp , desde la redacción de documentos y comentarios hasta la actualización del estado de las tareas.

Obtenga visibilidad instantánea de lo que está sucediendo con respuestas en tiempo real a preguntas como qué está bloqueado, qué ha cambiado y qué requiere atención hoy.

Además, ClickUp Brain MAX (el complemento de escritorio de Brain) también te da acceso a múltiples modelos de IA como ChatGPT, Claude o Gemini. Esta flexibilidad hace que Brain MAX sea especialmente potente para equipos que desean integrar la asistencia de IA en sus operaciones diarias, en lugar de tenerla aislada en aplicaciones separadas.

Cambia entre los mejores modelos de IA sin salir de ClickUp, con tecnología BrainGPT.

⭐ Bonificación: Habla con naturalidad y convierte las instrucciones verbales en textos escritos al instante con Talk to Text en ClickUp Brain MAX. Ya sea que estés hablando durante una llamada de Zoom, haciendo una lluvia de ideas en voz alta o compartiendo actualizaciones rápidas, tu voz se convierte en trabajo útil directamente dentro de ClickUp.

Vea lo que importa al instante con los resúmenes de proyectos de IA.

Uno de los casos de uso más prácticos de ClickUp Brain son los resúmenes de proyectos basados en IA. Brain escanea automáticamente tus tareas, chats, comentarios y actualizaciones para generar resúmenes de proyectos claros, lo que te ahorra el tiempo y el esfuerzo de averiguar manualmente el estado de los proyectos.

Resumir la actividad en tareas, listas, carpetas y espacios en ClickUp utilizando ClickUp Brain.

Con los resúmenes de proyectos de IA, puedes:

Obtenga una vista unificada del progreso de su proyecto , mostrando lo que está completado, en curso o retrasado.

Detecta automáticamente los bloqueos y riesgos , para que los retrasos y las dependencias no queden ocultos en largos hilos de comentarios.

Vea claramente la propiedad y la responsabilidad , con información destacada sobre quién es responsable de qué y qué requiere atención a continuación.

Incorpore nuevos interesados o miembros del equipo más rápidamente, sin pedirles que lean semanas de historial de tareas.

Incluso puede pedirle que analice su proyecto y le sugiera formas de mejorar la planificación y ejecución del trabajo.

Automatiza tus flujos de trabajo de principio a fin.

¿Por qué limitarte a recibir actualizaciones sobre tu trabajo con IA? ¿Por qué no delegarlo también? En ClickUp, hay dos formas de hacerlo: ClickUp Automations y ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations ayuda a automatizar el trabajo repetitivo mediante la ejecución de reglas sencillas basadas en una estructura de desencadenante → condición → acción. Puede automatizar acciones como la asignación de tareas, las actualizaciones de estado y los seguimientos, lo que hace que sus flujos de trabajo sean más eficientes sin necesidad de realizar esfuerzos manuales.

Por ejemplo, si estás gestionando un proyecto de contenido, puedes configurar una automatización por la que, tan pronto como una tarea pase a «Borrador listo», ClickUp pueda asignarla instantáneamente al editor, aumentar su prioridad y añadir un comentario con los siguientes pasos; solo si la tarea ya tiene una fecha límite.

Crea potentes automatizaciones sin código de forma visual con ClickUp Automations.

💡 Consejo profesional: Puedes configurar las automatizaciones tú mismo utilizando el generador sin código de ClickUp o simplemente describir lo que deseas en inglés sencillo a ClickUp Brain, y ClickUp configurará la regla por ti.

Y aquí está lo mejor: cada automatización también se registra, por lo que si algo no funciona como se esperaba, puedes ver exactamente qué ha pasado y ajustarlo.

¡Vea cómo funciona en este vídeo!

Automatización que piensa por sí misma: ClickUp AI Super Agents.

Aunque la automatización te quita mucho trabajo de encima, gran parte del trabajo que quieres automatizar requiere criterio. Ahí es donde entran en juego los superagentes de ClickUp.

Utiliza los agentes de IA en ClickUp para automatizar acciones inteligentes y sensibles al contexto.

Estos compañeros de equipo de IA son 100 % ambientales: vigilan tu entorno de trabajo y actúan en función de lo que ocurre. Por ejemplo, si un error de alta prioridad no se ha actualizado en 24 horas, un agente puede enviar automáticamente un aviso a la persona asignada, escalar el problema o incluso reasignarlo.

Puede configurar los agentes para que supervisen las tareas atrasadas, los SLA incumplidos o palabras clave específicas en los comentarios. Pueden funcionar según un calendario o reaccionar en tiempo real y, gracias a su memoria y conocimiento infinitos de su entorno de trabajo, son lo suficientemente inteligentes como para interactuar tanto con ClickUp como con sus otras herramientas a través de API.

Al igual que con los compañeros de equipo humanos, puedes enviar mensajes directos, realizar menciones con @ y asignar tareas a los Superagentes.

Mira este vídeo para obtener más información sobre Super Agents:

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El amplio conjunto de funciones y opciones de personalización de ClickUp puede resultar abrumador al principio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario satisfecho comparte su opinión:

Las tareas de IA son muy útiles, ya que ayudan a hacer resúmenes, reasignar y encontrar tareas, y en general ahorran tiempo en pequeñas cosas. Las automatizaciones también son muy potentes y pueden ayudar a reducir muchas tareas repetitivas para asignar prioridades, etc., y se pueden sustituir por agentes de IA, que son básicamente automatizaciones potenciadas, jejeje.

👀 ¿Sabías que...? El 52 % de los desarrolladores afirma que las herramientas de IA y los agentes de IA les ayudan a aumentar su productividad. Y el 16,5 % ya utiliza agentes de IA a diario en el trabajo (y hay más que los utilizan semanal o mensualmente).

2. Zapier (la mejor opción para integraciones de aplicaciones extensas y flujos de trabajo empresariales)

a través de Zapier

Zapier es una de las plataformas de automatización de flujos de trabajo sin código más populares, diseñada para flujos de trabajo sistemáticos de varios pasos. Puede encadenar acciones y aplicar lógica para que el flujo de trabajo se adapte a lo que está sucediendo. Por ejemplo, puede dirigir los clientes potenciales de forma diferente en función del tamaño de la operación, limpiar y enriquecer los datos antes de sincronizarlos con otra herramienta e incluso detener los flujos de trabajo por completo cuando no se cumplen determinadas condiciones.

La herramienta también ofrece agentes de IA para la automatización y un copiloto de IA. En lugar de calcular manualmente cada paso, puedes describir lo que quieres en lenguaje sencillo y dejar que un agente de IA decida cómo ejecutarlo en tus aplicaciones.

El copiloto de IA también es útil a la hora de crear flujos de trabajo. Sugiere pasos, señala lagunas lógicas y agiliza las cosas, lo que resulta especialmente útil si no eres un experto en automatización. Puedes mantener el control con permisos, registros de actividad e incluso comprobaciones de tipo aprobación para acciones delicadas, de modo que las automatizaciones sigan siendo seguras cuando tratan datos confidenciales.

Las mejores funciones de Zapier

Conecta más de 8000 aplicaciones de CRM, marketing, finanzas, Soporte, análisis y herramientas internas para mantener el flujo automático de datos.

Visualiza los flujos de trabajo con Zapier Canvas , que te permite correlacionar flujos de automatización como un diagrama y planificar todo el proceso antes de crearlo.

Colabora utilizando carpetas compartidas, acceso basado en roles, controles de administración e historial de versiones sin preocuparte por interrumpir las automatizaciones en tiempo real.

Supervise el estado de la automatización mediante el historial de tareas, los registros, las alertas de error, los reintentos y los controles de fiabilidad.

Limitaciones de Zapier

Los desencadenantes pueden funcionar más lentamente de lo esperado y, en ciertos casos, los flujos de trabajo pueden fallar silenciosamente sin mensajes de error claros.

Precios de Zapier

Free

Profesional : desde 29,99 $ al mes.

Equipo : desde 103,50 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zapier

G2: 4,5/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Opinión de un crítico de G2:

Zapier hace que sea increíblemente fácil conectar nuestras diferentes herramientas y automatizar tareas repetitivas. Como pequeña empresa de coaching, ahorramos horas cada semana al automatizar el envío de formularios, los correos electrónicos de bienvenida a los clientes y la sincronización de datos entre aplicaciones como Hojas de cálculo de Google, HubSpot y Google Calendar. Es fiable, fácil de usar y no requiere conocimientos de programación, lo que lo hace perfecto para un equipo pequeño pero en crecimiento como el nuestro.

🤯 Dato curioso: El término «automatización» fue acuñado en la industria automovilística por los ingenieros de Ford en 1946 para describir el uso creciente de dispositivos y controles automáticos en las líneas de producción.

3. Make (la mejor opción para la automatización de flujos de trabajo visuales y económicos)

a través de Make

En Make, cada automatización se presenta en forma de diagrama de flujo, para que puedas ver cómo se mueven los datos de una aplicación a otra. Puedes dividir un flujo de trabajo en varias rutas, ejecutar pasos solo cuando se cumplan determinadas condiciones y procesar elementos uno por uno cuando trabajes con listas.

La herramienta también tiene compatibilidad con agregadores, lo que resulta útil cuando se desea recopilar resultados de varios pasos y reunirlos de forma ordenada antes de seguir adelante. Combina la automatización basada en agentes con la IA. En lugar de definir cada paso, se describe la meta y el agente ayuda a determinar las siguientes acciones en función del contexto, lo que hace que los flujos de trabajo sean más adaptables y fáciles de gestionar a gran escala.

Con la gestión de datos integrada, puedes limpiar texto, gestionar fechas o remodelar datos directamente en el flujo de trabajo, lo que facilita mucho el manejo de entradas del mundo real.

Aprovecha las mejores funciones.

Aprovecha integraciones de aplicaciones más profundas trabajando con puntos finales avanzados, llamadas API personalizadas y configuraciones detalladas en lugar de pasos básicos de desencadenantes-acción.

Incorpore módulos de IA de arrastrar y soltar para generar, resumir, clasificar o enriquecer datos directamente dentro de los flujos de trabajo sin necesidad de scripts externos ni complementos.

Reduce los dolores de cabeza relacionados con la producción gracias a los registros de ejecución y la gestión de errores, que muestran exactamente dónde y por qué ha fallado un flujo de trabajo.

Diseña flujos de trabajo utilizando indicaciones en lenguaje natural para acelerar la creación de escenarios y reducir el esfuerzo necesario para construir una lógica de automatización compleja.

Establece límites

Los flujos de trabajo pueden volverse propensos a errores a medida que se amplían, y los mensajes de error poco claros e ilegibles para los humanos a menudo hacen que la depuración resulte frustrante.

Establece los precios

Free

Básico: Desde 10,59 $ al mes.

Ventaja: desde 18,82 $ al mes.

Teams: Desde 34,12 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Haz valoraciones y reseñas.

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Make?

Make es significativamente más potente y el generador visual de flujos de trabajo es realmente muy sólido. Mucho mejor para automatizaciones complejas con múltiples ramas, manipulación de datos y gestión de errores. El precio es más razonable que el de Zapier para un uso intensivo.

Make es significativamente más potente y el generador visual de flujos de trabajo es realmente muy sólido. Es mucho mejor para automatizaciones complejas con múltiples ramas, manipulación de datos y gestión de errores. El precio es más razonable que el de Zapier para un uso intensivo.

4. n8n (la mejor para la automatización autohospedada con control técnico)

a través de n8n

n8n es ideal para equipos que desean tener un control total sobre el funcionamiento de sus automatizaciones, en lugar de dejarlo todo en manos de una herramienta de automatización de caja negra. Se crean flujos de trabajo de forma visual utilizando nodos, ramas, condiciones y bucles. Si lo deseas, puedes alojarlo tú mismo por completo, lo que significa que tus automatizaciones se ejecutan en tus propios servidores y tus datos nunca salen de tu configuración.

La herramienta te permite insertar JavaScript directamente en un flujo de trabajo, llamar a cualquier API que desees o incluso crear tus propios nodos si es necesario. Además, los modelos de IA se pueden utilizar para guiar activamente los flujos de trabajo, decidiendo qué hacer pendiente, qué herramienta utilizar o cómo enrutar los datos.

Las mejores funciones de n8n

Coordine agentes de IA que comprendan las entradas, elija las herramientas de IA adecuadas y lleve a cabo acciones de varios pasos utilizando LLM, API y sistemas internos.

Escala y supervisa los flujos de trabajo con registros de ejecución, reintentos, depuración paso a paso y procesamiento basado en colas para cargas de trabajo más pesadas.

Reutiliza la lógica de automatización dividiendo los flujos de trabajo en subflujos y plantillas de flujo de trabajo , lo que facilita la estandarización de los procesos entre los equipos.

Limitaciones de n8n

Pequeños errores de configuración pueden ser desencadenantes de ejecuciones excesivas o costes inesperados, especialmente en bucles o flujos de trabajo de scraping.

Precios de n8n

Versión de prueba gratuita

Starter: 24 € al mes (unos 28 $ al mes)

Pro: 60 € al mes (unos 70 $ al mes)

Business: 800 € al mes (aproximadamente 936 $ al mes)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre n8n

G2: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Lo mejor de n8n.io es su increíble flexibilidad para crear automatizaciones personalizadas. Puedes conectar diferentes aplicaciones, servicios y fuentes de datos en flujos de trabajo fáciles de diseñar visualmente. Es perfecto para automatizar tareas repetitivas de extracción de datos web y gestión de datos, especialmente cuando se combina con herramientas como Apify.

Lo mejor de n8n.io es su increíble flexibilidad para crear automatizaciones personalizadas. Puedes conectar diferentes aplicaciones, servicios y fuentes de datos en flujos de trabajo fáciles de diseñar visualmente. Es perfecto para automatizar tareas repetitivas de extracción de datos web y gestión de datos, especialmente cuando se combina con herramientas como Apify.

5. Workato (la mejor opción para integraciones y automatización a gran escala para corporaciones)

a través de Workato

La automatización en Workato gira en torno a las recetas. Una sola receta puede gestionar múltiples pasos, condiciones, rutas paralelas, aprobaciones y el manejo adecuado de errores. Dado que puedes limpiar datos, validarlos, aplicar reglas de negocio y enriquecer registros dentro del propio flujo de trabajo, es ideal para procesos en los que la precisión es más importante que la velocidad.

Copilots de Workato utiliza IA para ayudar a los equipos a crear y gestionar automatizaciones más rápidamente, y puede ayudar a trabajar con entradas desordenadas al diseñar flujos de trabajo. Los agentes de IA de Workato, llamados Genies, pueden observar eventos, razonar sobre los siguientes pasos y, a continuación, llevar a cabo acciones de varios pasos dentro de las reglas de la corporación.

También obtienes Agent Studio para crearlas y gestionarlas, además de una base de conocimientos para agentes para que los genios puedan extraer contexto de la información interna. Además, la sólida supervisión con registros de ejecución y reintentos facilita la detección temprana de problemas y garantiza que las automatizaciones funcionen correctamente en producción.

Las mejores funciones de Workato

Integre con sistemas de corporación y heredados utilizando conectores robustos y API bidireccionales.

Controle la automatización y las acciones de IA con acceso basado en roles, registros de auditoría, separación de entornos y el Protocolo de contexto de modelo empresarial (MCP) para una ejecución segura y contextual de la IA

Interactúa con los flujos de trabajo a través de Workbot en Slack o Microsoft Teams, lo que facilita el desencadenamiento de automatizaciones basadas en IA y te mantiene al tanto de todo.

Limitaciones de Workato

Resulta restrictivo cuando se trabaja con conjuntos de datos muy grandes o con código personalizado pesado, especialmente si se compara con herramientas iPaaS más centradas en los desarrolladores.

Precios de Workato

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Workato

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workato?

Aprecio Workato por su sólida capacidad para integrarse con una variedad de aplicaciones de terceros, lo que mejora significativamente mi flujo de trabajo. La función que más admiro es la facilidad con la que puedo configurar desencadenantes diarios. Esta función es crucial para mis tareas diarias, ya que me permite automatizar procesos de manera eficiente, como activar una llamada API para capturar datos y posteriormente transferirlos a una base de datos. Esta automatización me ahorra tiempo y esfuerzo, lo que mejora mi productividad y garantiza que mis tareas se ejecuten sin problemas.

Aprecio Workato por su sólida capacidad para integrarse con una variedad de aplicaciones de terceros, lo que mejora significativamente mi flujo de trabajo. La función que más admiro es la facilidad con la que puedo configurar desencadenantes diarios. Esta función es crucial para mis tareas diarias, ya que me permite automatizar procesos de manera eficiente, como activar una llamada API para capturar datos y posteriormente transferirlos a una base de datos. Esta automatización me ahorra tiempo y esfuerzo, lo que mejora mi productividad y garantiza que mis tareas se ejecuten sin problemas.

🚨 Alerta estadística: El informe State of AI de McKinsey reveló que el 23 % de las empresas ya están ampliando los sistemas de IA agencial en al menos un área, mientras que otro 39 % está experimentando activamente.

6. Notion Automatizaciones (la mejor opción para equipos de productividad que centralizan documentos y tareas)

vía Notion

Si tu equipo ya utiliza Notion para tomar notas, crear wikis, gestionar tareas y realizar el seguimiento de proyectos, su API y sus integraciones hacen que la automatización de la gestión de proyectos resulte muy natural. Por ejemplo, puedes enviar los formularios rellenados directamente a una base de datos de tareas, actualizar páginas cuando se produce un cambio en otra herramienta o desencadenar seguimientos cuando se añade un nuevo elemento.

Notion también cuenta con automatizaciones de bases de datos, en las que puedes configurar desencadenantes como «cuando se crea una página» o «cuando cambia una propiedad» y, a continuación, automatizar acciones como asignar un propietario, actualizar el estado, establecer fechas o enviar recordatorios.

Las bases de datos enlazadas, las relaciones y los resúmenes mantienen los datos sincronizados automáticamente, por lo que no es necesario actualizar la misma información en diferentes lugares. Notion Agent ayuda a crear páginas, actualizar bases de datos, asignar tareas y reorganizar el contenido de muchas páginas de una sola vez.

Las mejores funciones de Notion Automations

Ejecuta trabajos de varios pasos dentro de Notion utilizando Notion Agent, que puede crear, editar, organizar y actualizar páginas a partir de una sola instrucción.

Acelera tu pensamiento y tu escritura con Notion IA para resúmenes, borradores, análisis de documentos y preguntas y respuestas basadas en el entorno de trabajo.

Amplíe los flujos de trabajo utilizando la API y las integraciones de Notion cuando necesite que los datos fluyan hacia o desde otras herramientas.

Limitaciones de Notion Automations

Tienes que recurrir a herramientas externas cuando necesitas una automatización intensiva entre aplicaciones, como acciones del navegador o flujos de trabajo multisistema.

Todavía no es posible crear agentes personalizables en Notion.

Precios de Notion Automatizaciones

Free

Además: 12 $ al mes por miembro.

Business: 24 $ al mes por miembro.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre Notion Automations

G2: 4,6/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion Automations?

Aprecio que Notion me permita configurar automatizaciones y fórmulas que se enlazan con cada formulario, proporcionando un sistema maleable que se adapta a mis necesidades. Esta funcionalidad es especialmente útil, ya que me ayuda a gestionar y enlazar diferentes proyectos de manera eficiente, especialmente cuando se trata de limitaciones de tiempo.

Aprecio que Notion me permita configurar automatizaciones y fórmulas que se enlazan con cada formulario, proporcionando un sistema maleable que se adapta a mis necesidades. Esta funcionalidad es especialmente útil, ya que me ayuda a gestionar y enlazar diferentes proyectos de manera eficiente, especialmente cuando se trata de limitaciones de tiempo.

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedica a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su día. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de IA de ClickUp ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu aplicación para todo lo relacionado con el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

a través de Integrately

Integrately es una herramienta iPaaS que ayuda a tus aplicaciones a comunicarse entre sí automáticamente con más de 20 millones de automatizaciones listas para usar. La mayoría de las veces, solo tienes que buscar lo que quieres hacer, hacer clic en una automatización sugerida, conectar tus aplicaciones y activarla.

La configuración es muy fácil para los principiantes, ya que SmartConnect te guía paso a paso. Primero, eliges la automatización, luego conectas tus aplicaciones, revisas la configuración y la activas. En muchos casos, la herramienta incluso correlaciona los campos por ti, por lo que no tienes que decidir qué datos van en cada lugar.

El generador de automatización de IA te permite describir en lenguaje sencillo las tareas que deseas automatizar con IA, y él crea el flujo de trabajo por ti. Funciona bien con herramientas como Shopify, WooCommerce y BigCommerce, y es bueno para conectar herramientas antiguas o heredadas con aplicaciones SaaS modernas. Es una opción sólida si tu pila tiene una mezcla de nuevas herramientas en la nube y sistemas antiguos que no tienen API limpias.

Las mejores funciones de Integrately

Conecta más de 1400 aplicaciones de CRM, marketing, comunicación, hojas de cálculo, servicio de asistencia técnica y herramientas operativas.

Incorpore la IA generativa en los flujos de trabajo para añadir pasos basados en IA, como la generación de texto, la resumición o el enriquecimiento de datos.

Programa flujos de trabajo para que se ejecuten a intervalos fijos, no solo en respuesta a desencadenantes en tiempo real.

Limitaciones de Integrately

Las automatizaciones complejas y de varios pasos pueden resultar difíciles de configurar, especialmente cuando se correlacionan muchos campos personalizados.

Precios de Integrately

Free

Starter: 29,99 $ al mes por 2000 tareas.

Profesional: 49 $ al mes por 10 000 tareas.

Crecimiento: 124 $/mes por 30 000 tareas.

Business: 299 $ al mes por 150 000 tareas.

Valoraciones y reseñas de Integrately

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Integrately?

Llevo un tiempo utilizando Integrately.com y me ha facilitado mucho la vida. Lo utilizo para la automatización de mis procesos internos, la gestión de clientes potenciales y la gestión de tareas de datos con Hojas de cálculo de Google. Lo mejor de Integrately es lo fácil que es configurarlo. No tengo que perder el tiempo con código para que mis aplicaciones se comuniquen entre sí.

Llevo un tiempo utilizando Integrately.com y me ha facilitado mucho la vida. Lo utilizo para la automatización de mis procesos internos, la gestión de clientes potenciales y la gestión de tareas de datos con las Hojas de cálculo de Google. Lo mejor de Integrately es lo fácil que es configurarlo. No tengo que perder el tiempo con código para que mis aplicaciones se comuniquen entre sí.

8. UiPath (la mejor para la automatización robótica de procesos y equipos de TI de corporaciones)

a través de UiPath

UiPath se basa en la automatización robótica de procesos (RPA). Los bots no solo transmiten datos a través de API. Abren aplicaciones, hacen clic en botones, leen pantallas, descargan archivos y mueven información exactamente como lo haría un humano.

Puede diseñar automatizaciones en UiPath Studio. Aunque es visual y funciona mediante arrastrar y soltar, sigue teniendo control total sobre las condiciones, las ramificaciones, los reintentos y el manejo de errores. Una vez que el flujo de trabajo está listo, los robots de UiPath toman el control, ya sea ejecutándose junto con un usuario para tareas asistidas u operando de forma totalmente autónoma en segundo plano para una ejecución sin intervención.

A medida que las cosas se amplían, UiPath Orchestrator te permite programar trabajos, gestionar credenciales con seguridad, controlar el acceso y supervisar todo a través de registros e historiales de ejecución.

Las mejores funciones de UiPath

Extraiga datos útiles de documentos desordenados con Document Understanding, que lee facturas, formularios, correos electrónicos y contratos, y le permite revisar cualquier cosa que parezca incierta.

Gestiona interfaces poco fiables o heredadas utilizando la visión artificial, de modo que los bots puedan «ver» botones y campos incluso cuando los selectores o las API fallan.

Interactúa con la automatización en lenguaje sencillo a través de agentes conversacionales y Autopilot, lo que hace que se parezca más a trabajar con un asistente de IA.

Integra el aprendizaje automático en los flujos de trabajo con AI Center, que permite a las automatizaciones clasificar datos, realizar predicciones y tomar decisiones más inteligentes en lugar de basarse únicamente en reglas fijas.

Limitaciones de UiPath

Las automatizaciones basadas en la interfaz de usuario y los flujos de trabajo agenticos pueden ser frágiles, lo que significa que los cambios en la app o el diseño pueden interrumpir los flujos de trabajo a menos que la gobernanza y el mantenimiento se gestionen adecuadamente.

Precios de UiPath

Básico: 25 $ al mes

Estándar: Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre UiPath

G2: 4,6/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre UiPath?

UiPath le proporciona estructuras para crear rápidamente un proceso automatizado. No requiere mucho código para desarrollarlo. Es extensible y personalizable. Con una curva de aprendizaje corta, pude aprender sin mucha dificultad.

UiPath le proporciona estructuras para crear rápidamente un proceso automatizado. No requiere mucho código para desarrollarlo. Es extensible y personalizable. Con una curva de aprendizaje corta, pude aprender sin mucha dificultad.

📌 ¿Sabías que...? Según el informe «El futuro del empleo» del Foro Económico Mundial, el 58 % de los empleadores cree que la robótica y la automatización transformarán sus empresas en los próximos cinco años.

9. IFTTT (ideal para tareas personales sencillas y automatizaciones domésticas inteligentes)

a través de IFTTT

IFTTT funciona con una sencilla configuración de automatización de «un desencadenante → una acción». En pocos minutos puedes configurar automatizaciones como «Si llego a casa (GPS), enciende mis luces inteligentes». Estas automatizaciones se denominan «Applets».

La herramienta cuenta con una enorme biblioteca de applets ya preparadas, por lo que la mayoría de las veces solo tienes que buscar, hacer clic, conectar tus cuentas y ya empieza a funcionar. Encontrarás applets para publicar automáticamente actualizaciones en redes sociales, sincronizar notificaciones, ejecutar acciones basadas en la hora, la ubicación o el estado del dispositivo, o crear y actualizar tareas cuando se produce un cambio en otra aplicación.

AI Applet Maker te permite escribir lo que quieras en inglés sencillo y crea el applet por ti. También hay un asistente de automatización IFTTT GPT que te permite gestionar o desencadenar automatizaciones desde una interfaz fácil de usar al estilo ChatGPT. Y si tienes el plan avanzado, Filter Code te ayuda a añadir lógica, como condiciones y reglas de tiempo, para que los applets no se activen de forma indiscriminada.

Las mejores funciones de IFTTT

Conecta más de 700 servicios como Alexa, Google Assistant, Philips Hue, termostatos inteligentes, Fitbit, Twitter/X, Dropbox y muchos más.

Utiliza herramientas de IA integradas como AI Social Creator (publicaciones breves), AI Content Creator (borradores largos como esquemas/blogs) y AI Summarizer (notas de reuniones/resúmenes de artículos).

Integre la IA directamente en las automatizaciones con funciones robustas como AI Prompt, para que los desencadenantes puedan generar una respuesta o salida inteligente automáticamente antes de que se produzca el siguiente paso.

Limitaciones de IFTTT

Algunos usuarios han informado de que las applets pueden fallar aleatoriamente y no hay un registro detallado que permita comprender por qué.

Precios de IFTTT

Free

Pro: 4,99 $ al mes

Pro+: 14,99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre IFTTT

G2 : 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IFTTT?

Una función que me parece realmente excepcional es su flexibilidad para el usuario cotidiano, ya sea para el simple almacenamiento de correos electrónicos en la nube o para una automatización más compleja utilizando múltiples plataformas. IFTTT se adapta a todos los niveles de usuario y tiene muchas aplicaciones y opciones diferentes.

Una función que me parece realmente excepcional es su flexibilidad para el usuario cotidiano, ya sea para simplemente guardar correos electrónicos en el almacenamiento en la nube o para una automatización más compleja utilizando múltiples plataformas. IFTTT se adapta a todos los niveles de usuario y tiene muchas aplicaciones y opciones diferentes para usar.

🚨 Alerta estadística: SNS Insider informa de que 60,8 millones de hogares estadounidenses, lo que supone alrededor del 41,3 % del país, utilizan tecnología doméstica inteligente.

10. Bandeja. IA (ideal para desarrolladores e ingenieros que necesitan integraciones API flexibles)

a través de Tray.ai

Tray. ai es una plataforma iPaaS de bajo código de nivel empresarial diseñada para equipos que necesitan automatización como infraestructura, no solo atajos rápidos entre aplicaciones. Te ofrece un potente generador visual de flujos de trabajo. Úsalo para crear flujos de varios pasos con ramificaciones, bucles y gestión de datos.

La herramienta ofrece un sólido soporte para integraciones incrustadas y compilaciones basadas en IA, por lo que es una buena opción si desea una automatización más profunda del flujo de trabajo. Con Tray Embedded, puede utilizar la API Call Connector para ejecutar acciones de conexión dentro de su propio producto, de modo que, en lugar de decir a los usuarios que conecten esta herramienta en otro lugar, su propio producto se convierte en el lugar donde se producen las integraciones.

Merlin Agent Builder ayuda a crear agentes de IA que pueden comprender el contexto, decidir qué hacer a continuación y tomar medidas en todas las herramientas. También puede integrar la IA en los flujos de trabajo utilizando diferentes LLM sin quedarse limitado a uno solo. Y para acelerar la creación, Merlin Build puede generar automáticamente documentación sobre los flujos de trabajo e incluso sugerir las mejores prácticas para mejorarlos a medida que crecen.

Las mejores funciones de Tray.ai

Realice un seguimiento sencillo de los problemas con registros detallados, para que pueda ver exactamente dónde falló el flujo de trabajo y qué lo causó.

Controle los cambios en el flujo de trabajo con el historial de versiones y la configuración de desarrollo → fase de puesta en marcha → producción mediante la exportación/importación.

Mantén la estabilidad de los flujos de trabajo con reintentos y gestión de errores, para que las automatizaciones no se interrumpan a mitad del proceso.

Limitaciones de Tray.ai

Es más difícil gestionar flujos de trabajo complejos: los conectores pueden quedar obsoletos y carece de un control de versiones/visibilidad sólidos.

Precios de Tray.ai / IA

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Tray.ai

G2: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tray. IA?

Tray.io es una herramienta estupenda. La interfaz de usuario es increíble y muy fácil de entender. Puedes crear flujos de trabajo para diversos fines e integrarlos con diferentes conectores para API específicas. Puedes ver los registros inmediatamente en una pestaña diferente y, en lo que respecta a la compatibilidad con la producción, es realmente intuitivo averiguar qué está sucediendo dentro de los flujos de trabajo.

Tray.io es una herramienta estupenda. La interfaz de usuario es increíble y muy fácil de entender. Puedes crear flujos de trabajo para diversos fines e integrarlos con diferentes conectores para API específicas. Puedes ver los registros inmediatamente en una pestaña diferente y, en lo que respecta al soporte de producción, es muy intuitivo averiguar qué está sucediendo dentro de los flujos de trabajo.

11. Drift (la mejor para chatbots basados en IA y automatización de ventas)

a través de Salesloft

Drift (ahora parte de Salesloft) es una herramienta de chat para sitios web + automatización de ventas diseñada para la generación de clientes potenciales. Así es como funciona: cuando alguien visita tu sitio (especialmente las páginas de precios/productos), Drift puede iniciar una conversación, hacer algunas preguntas inteligentes y llevar a esa persona al siguiente paso sin que tu equipo tenga que perseguirla manualmente.

El motor central detrás de esto es el agente de chat con IA de Drift. Este ejecuta el chat de forma estructurada, califica al visitante, entiende lo que necesita y decide qué hacer a continuación. Drift utiliza guías para controlar estos flujos, por lo que puedes definir reglas como «Si alguien permanece en la página de precios durante 30 segundos, muestra un mensaje ofreciendo ayuda y sugiere reservar una demostración».

También puede segmentar por URL, fuente de referencia o incluso señales de CRM. Y si alguien de su equipo de ventas está conectado, Drift puede realizar un traspaso fluido del chat en vivo y dirigir a ese visitante al representante adecuado. Cuando un visitante está listo para dar el siguiente paso, Drift Meetings le permite reservar una demostración directamente desde el chat, lo que elimina los habituales intercambios de correos electrónicos.

Las mejores funciones de Drift

Sincroniza los contactos de chat con CRM como HubSpot y Salesforce para que el equipo de ventas pueda realizar un seguimiento sin perder el contexto.

Captura clientes potenciales fuera del horario laboral utilizando el chat con IA para no perder visitantes con alta intención de compra cuando tu equipo no está conectado.

Utiliza conversaciones en lenguaje natural y texto abierto para responder preguntas y mantener la autenticidad en las interacciones con los clientes.

Desencadena seguimientos por correo electrónico y vídeo a través de los flujos de trabajo de Salesloft para que la conversación continúe incluso después de que finalice el chat.

Limitaciones de Drift

La creación de flujos de trabajo puede resultar tediosa y, a menudo, acabas recreando los mismos bloques en lugar de reutilizarlos en los Playbooks.

Precios de Drift

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Drift

G2 : 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Drift?

Funciona porque es fácil y agradable de usar, no solo para tus visitantes, sino también para los empleados, lo que les anima a utilizarlo más y a responder rápidamente. Además, es como una llamada conectada. Ya estás manteniendo la conversación con un cliente potencial y evitando las llamadas telefónicas. El chatbot también es genial. Lo tenemos activo fuera del horario laboral, cuando no hay nadie en la oficina.

Funciona porque es fácil y agradable de usar, no solo para tus visitantes, sino también para los empleados, lo que les anima a utilizarlo más y a responder rápidamente. Además, es como una llamada conectada. Ya estás manteniendo la conversación con un cliente potencial y evitando las llamadas telefónicas. El chatbot también es genial. Lo tenemos activo fuera del horario laboral, cuando no hay nadie en la oficina.

