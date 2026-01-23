¿Merece la pena LinkedIn Premium? Ventajas, desventajas y alternativas

Con más de 1200 millones de usuarios repartidos por más de 200 países, LinkedIn es la mayor plataforma de networking profesional a nivel mundial.

Al igual que tu presencia en las redes sociales, tu presencia profesional en esta plataforma es más importante que nunca. Tanto si buscas clientes potenciales, exploras nuevas oportunidades laborales, atraes talento o buscas más entrevistas de trabajo, LinkedIn ocupa un lugar destacado.

Sin duda, la cuenta Premium de LinkedIn podría ofrecerte más acceso e información.

Pero te dejaría a ti toda la parte difícil de gestionar las conversaciones y los seguimientos.

Dicho esto, si te estás preguntando cómo potenciar tu presencia en LinkedIn con la cuenta premium para empresas, esta guía es para ti.

Qué ofrece LinkedIn Premium

LinkedIn ofrece planes premium en cuatro categorías principales: Carrera, Empresa, Ventas y Reclutamiento. Cada uno tiene un objetivo específico y cuenta con un conjunto de funciones, subcategorías y precios distintos.

A continuación te ofrecemos una breve panorámica general de cada plan y sus funciones clave 👇.

Plan Premium Ideal para Funciones principales incluidas Precios (aproximados)* Carrera profesional premium Personas en busca de empleo, profesionales que exploran roles Ve todos los visitantes de tu perfil, 5 créditos InMail, información sobre los candidatos a puestos de trabajo, datos salariales y acceso a LinkedIn Learning. ~29,99 $ al mes Premium Business Fundadores, consultores, profesionales independientes Navegación ilimitada, información de empresa, filtros de búsqueda avanzados, 15 créditos InMail. ~59,99 $ al mes Sales Navigator Representantes del equipo de ventas, fundadores que realizan actividades de salida, asociaciones Búsqueda avanzada de clientes potenciales y cuentas, alertas de clientes potenciales, integraciones CRM, 50 límites de InMail. ~99,99 $ al mes Recruiter Lite Gerentes de contratación y reclutadores Búsqueda avanzada de candidatos, información sobre contratación, InMail, seguimiento de candidatos. ~170 $ al mes

👀 ¿Sabías que...? La tasa media de respuesta a los correos electrónicos en frío es del 5,1 %, mientras que los mensajes directos de LinkedIn obtienen un 10,3 %, el doble de interacción. Sin embargo, el 90 % de los esfuerzos de salida siguen destinándose al correo electrónico.

Ventajas de LinkedIn Premium

Veamos las ventajas de LinkedIn Premium para ayudarte a tomar decisiones.

Mayor visibilidad y información sobre el perfil

vía LinkedIn

Con LinkedIn Premium, puedes ver quién ha visitado tu perfil (hasta 365 días) y cómo te han encontrado, ya sea a través de búsquedas, feeds, conexiones compartidas o páginas de empresa. Esta información es importante cuando necesitas una ventaja competitiva.

Por ejemplo:

Cuando un responsable de contratación vea tu perfil, envíale un mensaje directo personalizado para presentarte o expresar tu interés en la posición.

Cuando un cliente potencial o un cliente potencial te visite → haz un seguimiento inmediato mientras aún estás en su mente.

Cuando los reclutadores buscan tus habilidades, sabrás exactamente qué palabras clave atraen tráfico y podrás optimizar tu perfil en consecuencia.

Las cuentas Premium Business también reciben una insignia dorada en sus perfiles, lo que puede transmitir credibilidad a posibles empleadores y clientes. También puedes navegar por los perfiles de forma anónima y realizar búsquedas ilimitadas, filtrando por título, tamaño de la empresa, ubicación, sector o conjunto de habilidades.

💡 Consejo profesional: utiliza plantillas de seguimiento de clientes potenciales para segmentar tus contactos de LinkedIn por nivel de interacción. Esto evita que trates a los clientes potenciales fríos de la misma manera que a los clientes potenciales cálidos listos para convertir.

InMail para contacto directo

vía LinkedIn

Con los planes premium, obtienes 3 meses de créditos InMail renovables para contactar con miembros de LinkedIn fuera de tu red. Esto resulta útil cuando intentas conectar con responsables de la toma de decisiones o equipos de contratación que normalmente no verían tu solicitud de conexión.

Sin embargo, hay algunas cosas que debes saber sobre los InMails ⚠️.

Hay tres tipos de InMails: gratis, de pago (para Sales Navigator y Recruiter Lite) y patrocinados (plataforma LinkedIn Ads).

InMail sirve para el contacto inicial; no puedes enviar otro mensaje a la misma persona a menos que te responda.

Si el destinatario responde en un plazo de 90 días, LinkedIn te reembolsará el crédito de InMail en tu cuenta.

Los mensajes de InMail tienen un límite de 200 caracteres para el asunto y 1900 caracteres para el cuerpo.

✏️ Nota: Los reclutadores deben mantener una tasa de respuesta de InMail de al menos el 13 % en 100 o más mensajes enviados en cada periodo de evaluación de 14 días.

Búsqueda avanzada y filtros de clientes potenciales

vía LinkedIn

LinkedIn Premium te ofrece opciones avanzadas de búsqueda y filtrado. Puedes reducir las oportunidades de venta o los clientes potenciales por nivel jerárquico, tamaño de la empresa, años de experiencia o sector. Esto es importante cuando se crean listas de contacto, se realiza el seguimiento de los patrones de contratación de la competencia o se identifican los responsables de la toma de decisiones dentro de las cuentas objetivo.

Plan Filtros de búsqueda y clientes potenciales disponibles Carrera profesional premium Filtra por empresa, ubicación, sector Premium Empresa Búsqueda de empresas por sector, ubicación de la sede y número de empleados. Búsqueda de clientes potenciales por empresa actual/anterior y cargo. Búsqueda de clientes potenciales por ubicación geográfica, nombre y centro educativo. Sales Navigator Todo lo que incluye Premium Business, además de: Buscar clientes potenciales por antigüedad, función y cambios recientes de trabajo. Buscar por interés del comprador y conexiones mutuas. Buscar por señales de intención del comprador. Filtrar por listas personalizadas de clientes potenciales/cuentas. Buscar empresas por ingresos anuales y número de empleados por departamento. Buscar dentro de las cuentas guardadas y filtrar por listas de cuentas personalizadas. Buscar empresas sincronizadas en tu CRM. Recruiter Lite Busca por títulos de trabajo, ubicación, empresas, habilidades y evaluaciones. Filtra por escuelas, sectores e idiomas hablados. Búsqueda avanzada de candidatos con filtros de certificación.

💡 Consejo profesional: utiliza la búsqueda booleana para crear consultas muy específicas. Combina palabras clave con operadores para filtrar exactamente lo que necesitas: Y : Requiere todos los términos (por ejemplo, «equipo de ventas Y gerente»).

O : Incluye cualquier término (por ejemplo, «CEO O fundador»).

NO : Excluye términos (por ejemplo, «gerente NO becario»).

Citas » «: Busca frases exactas (por ejemplo, «gestor de redes sociales»).

Paréntesis ( ): Términos de grupos para búsquedas complejas (por ejemplo, «(equipo de ventas O marketing)NO gerente»).

Aprendizaje y desarrollo

vía LinkedIn

LinkedIn Premium ofrece acceso a más de 20 000 cursos impartidos por expertos del sector y centrados en las habilidades más demandadas en la actualidad. Puedes encontrar cursos sobre todo, desde fórmulas de Excel hasta fundamentos de IA o gestión de proyectos.

📚 Más información: Las mejores comunidades de gestores de producto a las que unirte para hacer networking

La mayoría de ellos incluyen evaluaciones, archivos de ejercicios y transcripciones de vídeos. Cada vez que completas un curso, obtienes un certificado que se muestra automáticamente en tu perfil de LinkedIn con una insignia de verificación de verificación.

Información sobre los mejores puestos de trabajo y solicitudes

vía LinkedIn

Como usuario premium, puedes ver cómo se compara tu solicitud con la de otros candidatos. LinkedIn destaca las habilidades y la experiencia que te faltan y muestra cómo tu perfil se ajusta a los requisitos del puesto.

Contras de LinkedIn Premium

¿Merece la pena pagar por LinkedIn Premium? Echa un vistazo a las desventajas si estás pensando en realizar una suscripción.

Premium plans of high-end range

El coste puede aumentar rápidamente, especialmente si no estás buscando trabajo o clientes de forma activa. Esto es lo que te espera:

Plan Precio mensual* Precio mensual (con facturación anual)* Premium Careers 29,99 $ al mes. 19,99 $ al mes Premium Business 59,99 $ al mes. 47,99 $ al mes. Sales Navigator Core 99,99 $ al mes. 79,99 $ al mes Sales Navigator Advanced 149,99 $ al mes. 108,33 $ al mes. Recruiter Lite 170 $ al mes 140 $ al mes

Obtienes una versión de prueba gratuita de 1 mes en todos los planes, pero deberás proporcionar los datos de tu tarjeta de crédito.

Es posible que las funciones no se materialicen realmente.

La lista de ofertas de los planes premium es exhaustiva, y es probable que no las utilices todas.

Lo que también debes saber es que:

Bajas tasas de respuesta : enviar un InMail no garantiza una respuesta. Especialmente si envías mensajes con plantillas que requieren poco esfuerzo y tu perfil carece de contenido. Si tu público objetivo no es receptivo a los InMails, solo gastarás créditos.

Búsqueda avanzada abrumadora : los filtros de búsqueda avanzada pueden ser excesivos si estás creando una red de contactos de forma ocasional o solo solicitas unos pocos puestos de trabajo al mes. La mayoría de los solicitantes de empleo no necesitan filtrar por número de empleados de la empresa o tecnología utilizada, incluso una búsqueda básica es suficiente.

Navegación privada redundante: si un usuario con cuenta gratuita ve tu perfil en modo privado, no podrás ver sus datos, ni siquiera con una cuenta premium. Esto frustra el propósito de la función «quién ha visto tu perfil» cuando una gran parte de los visitantes navegan de forma anónima.

Créditos InMail no utilizados: los créditos caducan a los tres meses si no se utilizan. Si no estás buscando activamente clientes potenciales o trabajo, verás cómo esos créditos se acumulan y desaparecen sin haberlos utilizado nunca.

👀 ¿Sabías que...? Los miembros son un 87 % más propensos a aceptar tu InMail si tienes un perfil completo en LinkedIn. LinkedIn Premium no te servirá de nada si no creas una marca personal con la que la gente se identifique.

Funciones de IA con inteligencia limitada

LinkedIn ofrece herramientas de IA en todos sus niveles premium:

vía LinkedIn

Asistente de mensajes: genera comunicaciones personalizadas con IA para ahorrar tiempo y aumentar las tasas de respuesta de los compradores.

Account IQ y Lead IQ: reduce el tiempo de investigación con información instantánea sobre cuentas y clientes potenciales gracias a la IA.

Información basada en IA sobre ofertas de empleo : evalúa tu idoneidad para un puesto de trabajo y obtén consejos personalizados para destacar ante los reclutadores.

Asistente de redacción de perfiles con IA: mejora tu perfil y destaca para conseguir más oportunidades.

Formación y aprendizaje basados en IA: obtén asesoramiento profesional personalizado y recomendaciones de recursos.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al uso de la IA se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

¿Merece la pena LinkedIn Premium? Casos de uso

La evaluación de los pros y los contras nos lleva a la pregunta definitiva: ¿merece la pena realizar una suscripción a LinkedIn Premium?

Sinceramente, depende.

Para algunos profesionales, las funciones premium se traducen directamente en acuerdos cerrados u ofertas de trabajo. Para otros, es dinero gastado en herramientas que nunca utilizarán por completo.

¿Cuándo tiene sentido Premium?

✅ Si has estado utilizando activamente el plan Free de LinkedIn para crear una marca personal y ampliar tu red de contactos, la cuenta premium te aportará un plus de credibilidad. Podrás realizar el seguimiento de la interacción y perfeccionar tu estrategia de divulgación gracias a las métricas y la información que te ofrece.

A continuación te mostramos algunas instancias en las que Premium tiene sentido:

¿Cuándo tiene sentido LinkedIn Premium? ¿Por qué funciona? Quieres conseguir el trabajo que mejor se adapta a ti Las personas que buscan empleo y envían solicitudes de forma agresiva a múltiples roles pueden personalizar sus solicitudes utilizando la información sobre los candidatos y ponerse en contacto con los responsables de contratación mediante mensajes InMail personalizados. Los miembros premium tienen 2,6 veces más probabilidades de ser contratados a través de la plataforma. Tienes presupuesto para invertir en una mayor eficiencia en la generación de clientes potenciales. Los filtros avanzados y las recomendaciones de clientes potenciales de Sales Navigator hacen que la prospección sea más eficiente. La integración con CRM agiliza la gestión de clientes potenciales y la comunicación con ellos, lo que reduce el tiempo de investigación en horas. Estás contratando para varios roles a la vez La búsqueda avanzada de candidatos, las carpetas de proyectos y los créditos InMail de Recruiter Lite agilizan la búsqueda y organización de talento. Recruiter Lite probablemente se amortizará si contratas a 5 o más candidatos al año. Eres consultor o autónomo y ofreces tus servicios Los responsables de la toma de decisiones en las empresas objetivo rara vez aceptan solicitudes de conexión en frío. Un contacto personalizado y cordial antes de enviar una solicitud de conexión ayuda.

❌ Vamos a simplificar aún más la decisión. Si te encuentras en alguna de estas categorías, es posible que Premium no te resulte rentable:

Escenario Por qué Premium se queda corto Estás haciendo networking de forma informal Publicar contenido, participar en comentarios y aumentar la visibilidad no requiere Premium. La versión gratuita ya permite establecer relaciones orgánicas. No realizas un seguimiento de los contactos InMail abre conversaciones, pero Premium no ofrece ninguna forma de gestionar las respuestas, los recordatorios o el contexto de las relaciones en curso. Los seguimientos perdidos erosionan rápidamente el retorno de la inversión. Tu volumen de alcance es bajo Enviar unos pocos mensajes o solicitudes al mes rara vez justifica el coste recurrente de los planes Premium. Esperas automatización o estructura Premium no proporciona flujos de trabajo, secuencias ni canales de clientes potenciales. Es una capa de acceso, no un sistema de ejecución. No tienes una meta con un plazo determinado Sin un resultado claro (entrevistas, contrataciones, acuerdos), Premium suele convertirse en una suscripción sin usar en lugar de una palanca de rendimiento.

👀 ¿Sabías que los mensajes InMail tienen una tasa de apertura 2,5 veces mayor (57,5 %) en comparación con el correo electrónico (21,6 %)? Para asegurarte de que tus mensajes InMail obtengan respuestas, personalízalos en función de la actividad reciente y adopta un enfoque cordial. No seas demasiado comercial en el primer mensaje.

LinkedIn Premium frente a la versión gratuita: resumen

A continuación, te ofrecemos una comparación entre las principales funciones de LinkedIn y lo que obtienes con los planes gratuitos y de pago.

Función Cuenta gratuita de LinkedIn Plan Premium Vistas al perfil Últimos 5 (hasta 90 días) Lista completa (365 días) con datos demográficos Créditos InMail Ninguna 5 (Carrera), 15 (Business) Filtros de búsqueda Filtros básicos para filtrar la búsqueda por personas, empleos, publicaciones, grupos, empresas, escuelas y eventos. Filtros de búsqueda avanzados con filtrado (valor) booleano. Útiles cuando quieres buscar a muchas personas fuera de tu red de primer, segundo y tercer grado. Funciones de IA NA Accesible en determinadas zonas de selección. Seguimiento de candidatos NA Realiza el seguimiento de quién tiene vistas tus ofertas de empleo y el estado de las solicitudes. Integración con CRM NA Se integra con HubSpot, Salesforce, Oracle y más. Uso mensual de la búsqueda de personas Búsquedas limitadas de personas que no son tus contactos directos. Ilimitado (aunque el plan para solicitantes de empleo tiene un límite). Recursos de aprendizaje Acceso limitado Acceso a más de 20 000 cursos. Límites de conexiones 30 000 conexiones de primer grado 30 000 conexiones de primer grado Recomendaciones y avales Solicita recomendaciones y muéstralas en tu perfil. Igual que el plan Free

Dicho esto, el éxito en el networking proviene de la estrategia y la coherencia, no solo de las funciones premium. Puedes crecer en LinkedIn y gestionar tus relaciones perfectamente, incluso con un plan Free.

📚 Más información: Los mejores blogs que los ingenieros de software deben seguir como seguidores para obtener información útil

Alternativas a LinkedIn Premium

Hemos dividido las alternativas a LinkedIn Premium en dos secciones: herramientas de networking y herramientas de automatización de LinkedIn.

Las herramientas de networking incluyen:👇

1. AngelList (ideal para la contratación de startups, la creación de redes de fundadores y la inversión en fases iniciales)

vía AngelList

AngelList conecta a profesionales de startups, fundadores e inversores en un mismo ecosistema. Las personas que buscan empleo pueden explorar los roles disponibles en las startups. Obtienen por adelantado información sobre los intervalos salariales y los detalles de las participaciones. Los fundadores pueden utilizarla para encontrar cofundadores y reclutar talento en fase inicial. Los inversores pueden buscar oportunidades en la plataforma.

A diferencia del amplio enfoque profesional de LinkedIn, AngelList está diseñado específicamente para la contratación de personal para startups, la recaudación de fondos y la creación de redes en la fase inicial.

Funciones principales de AngelList

Datos transparentes sobre salarios y participaciones : muestra los intervalos salariales y los porcentajes de participación antes de enviar tu solicitud, lo que evita sorpresas desagradables con ofertas a la baja.

Tablero de trabajo centrado en las startups : filtra los roles por fase de financiación, tamaño de la empresa, tecnología utilizada y flexibilidad para trabajar a distancia, lo que permite realizar búsquedas específicas con objetivos concretos.

Emparejamiento de inversores y fundadores : conecta a las startups con posibles inversores y cofundadores en función del sector, la fase de desarrollo y los intereses.

Listas de talentos seleccionados : los reclutadores crean listas privadas de candidatos a los que desean realizar el seguimiento para futuros roles o presentaciones.

Sindicatos para inversores: permite a los inversores ángeles reunir capital e invertir conjuntamente en startups con inversores principales experimentados.

Limitaciones de AngelList

Un límite en el enfoque reduce la utilidad para los profesionales ajenos al ecosistema de las startups y el capital riesgo.

La competencia laboral puede ser intensa, ya que los roles atraen a candidatos de todo el mundo dispuestos a realizar trabajo a cambio de acciones.

Precios de AngelList

Tradicional : 0,1 % del tamaño del fondo + 10 000 $ al año

Servicio completo: 0,15 % del tamaño del fondo + 20 000 $ al año.

2. Bumble Bizz (ideal para establecer contactos profesionales sin presión y centrados en las relaciones)

vía Bumble Bizz

Bumble Bizz lleva la mecánica de las citas con deslizamiento hacia la derecha a las redes profesionales. Crea un perfil Bizz independiente en el que destaquen tus habilidades, tu sector y lo que buscas: mentores, colaboradores, clientes u oportunidades laborales. La app te muestra profesionales cercanos y tú deslizas hacia la derecha para establecer una conexión o hacia la izquierda para pasar.

Matches desbloquea los mensajes directos sin la formalidad de las solicitudes de conexión de LinkedIn o los InMails. Puede ser utilizada por autónomos, consultores y emprendedores que deseen establecer contactos sin presión y con un carácter menos de transacción.

Funciones principales de Bumble Bizz

Emparejamiento basado en deslizamientos : explora perfiles y desliza hacia la derecha sobre las personas con las que deseas establecer una conexión para crear una red de contactos mutua.

Modo profesional independiente : cambia entre los modos de citas, amistad y redes de empresas dentro de la misma aplicación.

Búsqueda basada en la ubicación : encuentra profesionales cerca de ti para establecer contactos locales, organizar reuniones o buscar oportunidades de colaboración.

Filtrado por intereses y metas : filtra los resultados según lo que buscan: contratación, asociaciones, mentoría o clientes autónomos.

Mensajes directos en Match: desbloquea la posibilidad de chatear instantáneamente sin esperar a que te acepten ni gastar créditos de InMail.

Limitaciones de Bumble Bizz

Una base de usuarios más reducida en comparación con LinkedIn significa menos ejecutivos de alto nivel y profesionales de sectores especializados.

La interfaz informal puede resultar demasiado informal para sectores conservadores o situaciones de networking de alto nivel.

Precios de Bumble Bizz

Precios personalizados

3. Xing (la mejor para establecer contactos profesionales en la Europa germanoparlante)

vía Xing

Xing domina las redes profesionales en Alemania, Austria y Suiza, con más de 20 millones de usuarios en la región DACH. Funciona como LinkedIn, pero con una mayor penetración en el mercado local y funciones adaptadas a la cultura empresarial europea.

Los profesionales la utilizan para encontrar trabajo, asistir a eventos del sector y unirse a grupos especializados centrados en los mercados de habla alemana. Si tu público objetivo o tu empresa opera en la Europa de habla alemana, Xing suele ofrecer un mejor compromiso que LinkedIn para las conexiones regionales.

Funciones principales de Xing

Dominio del mercado DACH : presencia más fuerte que LinkedIn en Alemania, Austria y Suiza para las conexiones empresariales locales.

Descubrimiento de eventos y networking : explora eventos profesionales, conferencias y encuentros con RSVP integrado y networking entre asistentes.

Grupos específicos del sector : únete a comunidades especializadas centradas en sectores empresariales alemanes con debates activos y ofertas de empleo.

Función ProJobs : tablero de empleo premium con listas exclusivas de empresas que tienen como objetivo la red profesional de Xing.

Privacidad conforme al RGPD: controles de datos más estrictos y transparencia en consonancia con la normativa europea en materia de privacidad.

Limitaciones de Xing

Su límite global fuera de los países de habla alemana la hace ineficaz para el networking internacional.

Una base de usuarios más reducida en comparación con LinkedIn significa menos conexiones en los mercados no europeos.

Precios de Xing

Precios personalizados

💡 Consejo profesional: ¿Te sientes agotado por el constante networking y la divulgación? Utiliza el bloqueo de tiempo, en el que dedicas entre 90 y 120 minutos diarios a un área de interés: la marca de LinkedIn o la divulgación de clientes potenciales. Esto evita la fatiga por el cambio de contexto y ofrece mejores resultados que una participación dispersa durante todo el día.

1. ClickUp (ideal para centralizar la divulgación, el seguimiento, la planificación de contenido y la gestión de relaciones en LinkedIn)

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una plataforma integral con ClickUp.

Cuando estableces contactos en LinkedIn, necesitas un entorno de trabajo centralizado para gestionar tus contactos y seguimientos, así como un lugar donde planificar el contenido y realizar el seguimiento de los resultados.

Entra en ClickUp, un entorno de trabajo convergente con IA. Unifica tus flujos de trabajo y herramientas, lo que te permite gestionar tu alcance en LinkedIn desde un solo lugar. Las funciones clave incluyen:

Contar con una herramienta de gestión de contactos o una ubicación centralizada para almacenar todos tus contactos de empresas y su información hace que la divulgación sea más manejable.

Cuando gestionas clientes potenciales, clientes e interacciones a gran escala, necesitas la plantilla de lista de contactos de ClickUp para tenerlo todo bajo control.

Utiliza esta plantilla para:

Consigue una plantilla gratuita Busca contactos fácilmente y fíltralos según su prioridad con la plantilla de lista de contactos de ClickUp.

Captura datos de contacto a través de un formulario: recopila nombres, correos electrónicos, números de teléfono, perfiles de LinkedIn y notas sin cambiar de herramienta.

Almacena la información de los clientes con estados personalizados como «Primer contacto», «Activo», «Desvinculado», «Inactivo», «Cliente potencial» o cualquier otro que sea más relevante.

Organiza tus contactos utilizando vistas personalizadas : vista Lista para un escaneo rápido, vista Tablero para un seguimiento visual del proceso o vista Tabla para datos clasificables.

Añade 11 Campos personalizados diferentes, como perfil de Facebook, ubicación, correo electrónico del ponente, perfil de Instagram y valoración, para guardar información esencial sobre tus contactos y visualizar fácilmente sus datos.

Asigna tareas de seguimiento directamente desde los registros de contactos a los miembros del equipo con fechas límite y etiquetas de prioridad.

💡 Consejo profesional: Guarda mensajes de plantilla para diferentes situaciones de comunicación en ClickUp Docs. Utiliza los mensajes de plantilla y las sugerencias de ClickUp Brain para crear mensajes personalizados y con un tono humano. De esta forma, tu equipo no tendrá que replantearse los sistemas desde cero y, al mismo tiempo, no tendrá que conformarse con mensajes que suenan robóticos.

Una vez que hayas realizado el seguimiento de los contactos, el siguiente paso es moverlos a través de tu embudo de ventas.

Necesitas un sistema para calificar clientes potenciales, programar seguimientos y cerrar acuerdos sin dejar escapar a los clientes potenciales.

La plantilla de canal de ventas de ClickUp viene al rescate. Con esta plantilla, puedes:

Consigue una plantilla gratuita Visualiza todo tu embudo de ventas en una sola vista con la plantilla de canalización de ventas de ClickUp.

Visualiza las fases de las negociaciones, desde el contacto inicial hasta el cierre cerrado, en 4 vistas diferentes de ClickUp.

Automatiza la creación de tareas cuando un cliente potencial pasa de una fase a otra: activa correos electrónicos de seguimiento, programa llamadas de descubrimiento o asigna propuestas.

Realiza un seguimiento del valor de los acuerdos y realiza la previsión de ingresos filtrando las oportunidades activas por fecha de cierre y tamaño potencial del contrato.

Establece recordatorios para los check-ins y no te pierdas nunca un seguimiento.

Inteligencia contextual basada en IA

ClickUp Brain, una IA contextual, comprende tu sistema de divulgación, ya que reside dentro de ClickUp. Tiene contexto de tus listas, tareas, documentos, campos CRM y notas.

Puede generar mensajes de divulgación, resúmenes y tareas de seguimiento basadas en tu flujo de trabajo real.

Para tu divulgación en LinkedIn, el asistente de IA puede resumir las publicaciones de LinkedIn, extraer los puntos débiles específicos del rol y extraer detalles clave que puedes utilizar en tu mensaje.

A continuación, utiliza BrainGPT para reescribir tu mensaje de divulgación en diferentes tonos. Incluso puedes crear diferentes versiones con múltiples ángulos (basadas en el valor, en el problema o en la información). Prueba estas variaciones para ver cuál resuena más con cada ICP.

Redacta correos electrónicos de contacto en frío para LinkedIn con ClickUp Brain.

Recuerda humanizar el contenido generado por IA y añadir tu personalidad al mensaje.

Si acabas de empezar con el contenido generado por IA, hemos creado este vídeo para ti.

Además, si escribir todo te ralentiza, tienes Talk-to-Text de ClickUp. Con Talk-to-Text, puedes:

Etiqueta automáticamente a compañeros de equipo, tareas o documentos mientras dictas utilizando @menciones y enlaces sensibles al contexto.

Consigue un vocabulario personal que autocompleta nombres de productos, acrónimos y palabras más utilizadas para que el texto dictado suene como tú.

Convierte las notas de voz en texto estructurado y asígnalas como tareas.

Accede a ChatGPT, Claude, Gemini y otros modelos de IA sin cambiar de aplicación, lo que reduce la proliferación de la IA

Configura flujos de trabajo de automatización.

Cuando gestionas la divulgación a gran escala, es imposible hacerlo todo manualmente. Necesitas flujos de trabajo automatizados con IA que sigan funcionando incluso cuando no estés supervisando cada respuesta.

Sin embargo, al realizar la automatización de la divulgación en LinkedIn con IA, asegúrate de configurar los siguientes límites:

Establece solicitudes de conexión diarias.

Envía solicitudes de conexión a intervalos regulares.

Envía mensajes durante el horario laboral de los clientes potenciales para maximizar las tasas de respuesta y parecer más humano.

Con las automatizaciones sin código de ClickUp , puedes crear flujos de trabajo basados en desencadenantes que se activan cuando envías una solicitud de conexión en LinkedIn. Estos flujos de trabajo realizan la prospección en segundo plano.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Define reglas «si esto, entonces aquello» en Automatizaciones que te ahorrarán horas y eliminarán pasos olvidados. Las automatizaciones también se pueden vincular a próximas fechas límite, cambios en las personas asignadas o incluso eventos de control de tiempo, lo que garantiza que las tareas permanezcan etiquetadas de forma coherente.

🚀 Ventaja de ClickUp: los Superagentes de ClickUp son tus compañeros de equipo de IA que hacen el trabajo pesado por ti. Con Super Agents, puedes: El desencadenante activa automáticamente tareas de seguimiento cuando un cliente potencial no responde en un plazo determinado.

Dirige a los clientes potenciales de alto valor a miembros específicos del equipo en función del territorio, la experiencia o la carga de trabajo, algo fundamental cuando gestionas múltiples clientes potenciales.

Envía secuencias de contacto personalizadas que se adaptan en función de las respuestas de los clientes potenciales sin necesidad de actualizaciones manuales.

Sincroniza la actividad de LinkedIn con tu CRM para que las nuevas conexiones se añadan automáticamente a tu lista de contactos con datos enriquecidos. Mira este vídeo para saber más sobre los Superagentes y cómo funcionan 👇

Funciones principales de ClickUp

Colaboración instantánea por audio y vídeo: inicia inicia ClickUp SyncUps directamente desde las tareas para debatir estrategias de divulgación, revisar listas de clientes potenciales o repasar secuencias de seguimiento en tiempo real.

Integraciones de ClickUp : ClickUp se integra con más de 1000 aplicaciones y ofrece integraciones nativas con CRM, plataformas de correo electrónico y herramientas de automatización, lo que te permite centralizar los datos de los clientes potenciales y eliminar los cambios de contexto. ClickUp se integra con más de 1000 aplicaciones y ofrece integraciones nativas con CRM, plataformas de correo electrónico y herramientas de automatización, lo que te permite centralizar los datos de los clientes potenciales y eliminar los cambios de contexto.

Búsqueda en toda la empresa: Encuentra datos de contacto, conversaciones anteriores o plantillas de divulgación al instante en tu entorno de trabajo de ClickUp y en las aplicaciones conectadas mediante Encuentra datos de contacto, conversaciones anteriores o plantillas de divulgación al instante en tu entorno de trabajo de ClickUp y en las aplicaciones conectadas mediante la búsqueda empresarial.

Hub de conocimientos centralizado: almacena todas las estrategias de LinkedIn, plantillas de divulgación y manuales de networking en almacena todas las estrategias de LinkedIn, plantillas de divulgación y manuales de networking en ClickUp Docs para que todo tu equipo tenga acceso a la misma información.

Limitaciones de ClickUp

Las amplias funciones conllevan una curva de aprendizaje que puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.

No realiza la automatización de la programación de publicaciones en LinkedIn de forma nativa.

Precios de ClickUp

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Escucha la opinión de un crítico de G2:

Yo utilizo ClickUp para gestionar mis tareas diarias. Reúne todas las herramientas que necesitamos en un solo lugar, ¡y eso es fantástico! Me encanta la panorámica rápida que ofrece de los proyectos y la posibilidad de utilizar paneles para que sea aún más visual. También me gusta la posibilidad de personalizar los campos, los estados y las vistas.

Yo utilizo ClickUp para gestionar mis tareas diarias. Reúne todas las herramientas que necesitamos en un solo lugar, ¡y eso es genial! Me encanta la panorámica rápida que ofrece de los proyectos y la posibilidad de utilizar paneles para que sea aún más visual. También me gusta la posibilidad de personalizar los campos, los estados y las vistas.

Las herramientas de automatización de LinkedIn de terceros pueden encargarse de tareas repetitivas, como extraer datos de clientes potenciales y programar seguimientos, sin desencadenar los sistemas de detección de LinkedIn. Aquí tienes algunas que deberías conocer:

1. Phantombuster (la mejor opción para extraer y enriquecer datos de clientes potenciales de LinkedIn a gran escala)

vía Phantombuster

PhantomBuster es una plataforma basada en la nube que facilita la recopilación, organización y exportación de datos estructurados de LinkedIn sin necesidad de copiar y pegar manualmente. Ofrece una gama de herramientas específicas para LinkedIn que te permiten crear listas a partir de búsquedas, páginas de empresas, miembros de grupos, actividad de perfiles y participación en publicaciones.

Puedes extraer datos clave de perfiles públicos, información de empresas y metadatos de actividad a hojas de cálculo o sistemas CRM, y centralizar estos datos en un único entorno de trabajo para su uso posterior. También obtienes un hub de «LinkedIn Leads» donde puedes filtrar, agrupar y gestionar de forma eficiente los clientes potenciales recopilados en LinkedIn.

Funciones principales de Phantombuster

Automatiza la recopilación de perfiles: Extrae nombres, títulos de cargos, datos de empresas e información de contacto de las búsquedas en LinkedIn o de los resultados de Sales Navigator.

Enriquece los datos de los clientes potenciales: extrae direcciones de correo electrónico y números de teléfono de perfiles de LinkedIn recopilados utilizando fuentes de datos de terceros.

Se integra con CRM y software de gestión de clientes potenciales : envía los datos de clientes potenciales extraídos directamente a HubSpot, Salesforce o Hojas de cálculo de Google sin necesidad de exportarlos manualmente. envía los datos de clientes potenciales extraídos directamente a HubSpot, Salesforce o Hojas de cálculo de Google sin necesidad de exportarlos manualmente.

Programas de flujo de trabajo: ejecuta Phantoms en piloto automático a intervalos establecidos para mantener una actividad de prospección constante.

Limitaciones de Phantombuster

Riesgo de restricciones en la cuenta de LinkedIn si se superan los límites diarios o la actividad parece poco natural.

Requiere herramientas independientes de búsqueda de correos electrónicos para completar la información de contacto, ya que LinkedIn no publica la lista de correos electrónicos.

Precios de Phantombuster

Starter : 69 $ al mes

Pro : 159 $ al mes

Equipo: 439 $ al mes

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Phantombuster?

Escucha la opinión de un crítico de G2:

Lo que más me gusta de PhantomBuster es lo fácil que resulta automatizar la divulgación y la generación de clientes potenciales en LinkedIn sin necesidad de escribir ningún código. Las plantillas son muy intuitivas y, una vez que has configurado algunos flujos de trabajo, te ahorran horas cada semana. También me gusta mucho cómo se pueden encadenar diferentes automatizaciones, por ejemplo, extraer perfiles, enriquecer datos y enviar solicitudes de conexión personalizadas automáticamente. Es fiable, está bien documentado y el equipo de soporte es rápido y servicial.

Lo que más me gusta de PhantomBuster es lo fácil que resulta automatizar la divulgación y la generación de clientes potenciales en LinkedIn sin necesidad de escribir ningún código. Las plantillas son muy intuitivas y, una vez que has configurado algunos flujos de trabajo, te ahorran horas cada semana. También me gusta mucho cómo se pueden encadenar diferentes automatizaciones, por ejemplo, extraer perfiles, enriquecer datos y enviar solicitudes de conexión personalizadas automáticamente. Es fiable, está bien documentado y el equipo de soporte es rápido y servicial.

2. Expandi (ideal para ejecutar secuencias de divulgación en LinkedIn de forma segura, con condiciones y en varios pasos)

vía Expandi

La plataforma de prospección de LinkedIn Expandi proporciona un entorno de trabajo centralizado para gestionar los contactos de LinkedIn. Puedes ver información detallada sobre los clientes potenciales y filtrarlos por criterios como el título del cargo, la empresa, el sector y las señales de compromiso.

Expandi también incluye una bandeja de entrada inteligente para consolidar los mensajes y simplificar el seguimiento de las conversaciones. Para evaluar el rendimiento de las campañas, dispone de análisis y la elaboración de informes avanzados. Se conecta con otras herramientas para integrar la información sobre los clientes potenciales de LinkedIn en flujos de trabajo más amplios.

Expandi: funciones principales

Automatización basada en la nube : ejecuta campañas desde direcciones IP dedicadas en lugar de tu navegador local para minimizar el riesgo de detección.

Secuencias inteligentes con lógica condicional : los desencadenantes activan diferentes rutas de seguimiento en función de si los clientes potenciales aceptan, responden o ignoran tu contacto.

Campañas multicanal : combina LinkedIn InMails, solicitudes de conexión y contacto por correo electrónico en un solo flujo de trabajo.

Pruebas A/B para mensajes : prueba varias variaciones de mensajes simultáneamente para identificar cuál genera mayores tasas de respuesta.

Retira automáticamente las solicitudes pendientes: elimina las solicitudes de conexión sin responder después del plazo especificado para mantener tu perfil limpio.

Amplía tus límites

Precio más elevado en comparación con otras herramientas de automatización de LinkedIn, especialmente para usuarios individuales.

Riesgo de restricción de la cuenta cuando los usuarios llevan a cabo campañas demasiado agresivas.

Precios de Expandi

Empresa: 99 $ al mes.

Agencia: Personalizada

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Expandi?

Escucha la opinión de un crítico de G2:

Están muy cerca. Ya casi lo han conseguido. Me impresionó su servicio de atención al cliente cada vez que interactuamos. Esa parte los hace destacar. Es evidente que se toman muy en serio los comentarios de sus clientes y trabajan para conseguir las integraciones adecuadas. Cuando tuvimos problemas de integración o de facturación, su equipo se puso manos a la obra para solucionarlos de inmediato. Buen trabajo. Eso fue algo poco habitual y muy impactante.

Están muy cerca. Ya casi lo han conseguido. Me impresionó su servicio de atención al cliente cada vez que interactuamos. Esa parte los hace destacar. Es evidente que se toman muy en serio los comentarios de sus clientes y trabajan para conseguir las integraciones adecuadas. Cuando tuvimos problemas de integración o de facturación, su equipo se puso manos a la obra para solucionarlos de inmediato. Buen trabajo. Fue algo poco habitual y muy impactante.

3. Dux Soup (la mejor opción para la prospección en LinkedIn basada en navegador con automatización ligera)

vía Dux Soup

Dux-Soup automatiza las tareas de prospección en LinkedIn a través de una extensión de Chrome que se ejecuta directamente en el navegador.

Los profesionales del equipo de ventas la utilizan para visitar perfiles, enviar solicitudes de conexión y cultivar clientes potenciales a gran escala, imitando el comportamiento humano para evitar ser detectados. La herramienta tiene compatibilidad con los CRM y admite secuencias de mensajes personalizados para campañas de divulgación eficaces.

Funciones principales de Dux Soup

Programación de campañas por goteo : distribuye las solicitudes de conexión y los mensajes a lo largo del día para simular patrones de actividad orgánicos.

Etiquetas y notas en el perfil : etiqueta a los clientes potenciales con rótulos personalizados y añade notas privadas visibles solo para ti para organizar mejor los clientes potenciales.

Recomendaciones de habilidades a gran escala : recomienda automáticamente habilidades en perfiles objetivos para aumentar la visibilidad y la interacción antes de enviar solicitudes.

Exportación CSV para sincronizar con CRM: descargar datos de clientes potenciales en hojas de cálculo para importarlos manualmente a HubSpot, Salesforce u otros sistemas.

Limitaciones de Dux Soup

No hay integraciones CRM nativas, por lo que se depende de exportaciones e importaciones CSV manuales para sincronizar los datos de los clientes potenciales.

Análisis básicos en comparación con las plataformas de la nube, lo que dificulta el seguimiento del rendimiento de las campañas en múltiples secuencias.

Precios de Dux Soup

Pro Dux Individual : 14,99 $ al mes.

Turbo Team : 55 $ al mes.

Agencia en la nube: 99 $ al mes.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dux Soup?

Un crítico de G2 dice:

Dux-soup siempre está buscando grandes profesionales del marketing que nos ayuden a comunicarnos mejor con nuestro mercado. Llevo más de un año utilizando Dux-soup. Es la mejor herramienta de automatización para LinkedIn y tiene conexiones con muchos productos CRM.

Dux-soup siempre está buscando grandes profesionales del marketing que nos ayuden a comunicarnos mejor con nuestro mercado. Llevo más de un año utilizando Dux-soup. Es la mejor herramienta de automatización para LinkedIn y tiene conexiones con muchos productos CRM.

4. Dripify (ideal para la prospección en LinkedIn en equipo y el seguimiento del rendimiento)

vía Dripify

Dripify ofrece un conjunto de funciones centradas en crear y ejecutar secuencias de interacción en LinkedIn de varios pasos, realizar el seguimiento de las métricas de rendimiento y gestionar la actividad del equipo desde un panel de control central.

Los usuarios pueden extraer datos estructurados de clientes potenciales, filtrar prospectos según criterios como el título o la empresa, y exportarlos para un análisis más profundo.

Una bandeja de entrada integrada te permite centralizar las conversaciones de LinkedIn. Dripify también proporciona plantillas y herramientas de elaboración de informes para respaldar los esfuerzos continuos de prospección en LinkedIn.

Funciones principales de Dripify

Creador visual de flujos de trabajo : interfaz de arrastrar y soltar para crear campañas de varios pasos con ramas condicionales basadas en las respuestas de los clientes potenciales.

Herramientas de colaboración en equipo : realiza el uso compartido de plantillas de campañas, asigna clientes potenciales a los miembros del equipo y supervisa el rendimiento colectivo de la divulgación desde un único panel de control.

Límites de seguridad integrados : limita automáticamente las acciones diarias para mantenerse dentro de los límites recomendados por LinkedIn y reducir el riesgo de suspensión.

Puntuación y filtrado de clientes potenciales : clasifica a los clientes potenciales en función de sus niveles de interacción y filtra los clientes potenciales más interesantes para darles un seguimiento con prioridad.

Integraciones CRM nativas: sincroniza los datos de los clientes potenciales directamente con Pipedrive, HubSpot y Salesforce sin necesidad de exportaciones manuales.

Limitaciones de Dripify

Retrasos ocasionales en la sincronización de webhooks con algunas plataformas CRM durante transferencias de datos de gran volumen.

Personalización limitada para los usuarios que desean un control granular sobre el tiempo de acción más allá de los márgenes de seguridad preestablecidos.

Precios de Dripify

Básica : 59 $/usuario/mes

Pro : 79 $/usuario/mes

Avanzada : 99 $/usuario/mes

Enterprise: personalizable

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dripify?

Según un crítico de G2:

Yo utilizo Dripify para añadir clientes potenciales de LinkedIn y valoro mucho que me permita realizar la conexión y enviar mensajes de forma automática para empezar a establecer una relación. Me gusta poder realizar una búsqueda y que el sistema se encargue automáticamente de realizar la conexión con las personas que aparecen en ella y enviarles mensajes. La configuración inicial es muy sencilla y la automatización es mejor, más rápida y más eficiente, lo que llevó a mi equipo a cambiar de Octopus a Dripify.

Yo utilizo Dripify para añadir clientes potenciales de LinkedIn y valoro mucho que me permita conectar y enviar mensajes de forma automática para empezar a establecer una relación. Me gusta poder realizar una búsqueda y que el sistema se encargue automáticamente de conectar con las personas que aparecen en ella y enviarles mensajes. La configuración inicial es muy sencilla y la automatización es mejor, más rápida y más eficiente, lo que llevó a mi equipo a cambiar de Octopus a Dripify.

Entonces, ¿merece la pena LinkedIn Premium?

LinkedIn Premium puede resultar realmente útil cuando se trabaja para conseguir un resultado específico, ya sea acceder a un nuevo rol, acelerar la contratación o abrir puertas para conversaciones con el equipo de ventas. Si se utiliza de forma ocasional, a menudo resulta decepcionante. Si se utiliza con determinación, puede acortar cronogramas y sacar a la luz oportunidades a las que de otro modo no se tendría acceso.

Tan importante como la suscripción en sí misma es cómo organizas el trabajo que la rodea. El networking, los seguimientos, las ideas de contenido, las conversaciones y los contactos pierden valor cuando se encuentran dispersos en notas y recordatorios a medio olvidar. Combinar la actividad de LinkedIn con un sistema centralizado como ClickUp ayuda a convertir las conexiones en un progreso constante, y no solo en más notificaciones.

Desde herramientas para gestionar contactos hasta la creación de contenido, la gestión de tareas y la automatización, ClickUp optimiza tus esfuerzos de networking. Regístrate gratis ahora y aprovecha ClickUp para crecer en LinkedIn.

Preguntas frecuentes

No. No necesitas una cuenta premium para recibir ofertas en LinkedIn. Puedes solicitar puestos de trabajo a través de LinkedIn Apply, incluso con un plan Free. Lo que importa más que las funciones premium es tener una estrategia sólida de búsqueda de empleo: centrarse en los roles adecuados, hacer solicitudes personalizadas y hacer un seguimiento estratégico. Aunque tus posibilidades de ser contratado aumentan 2,6 veces gracias a funciones premium como InMail y la información sobre los candidatos.

No. Solo obtienes 5 créditos InMail al mes con Premium Career y 15 con Premium Business. Sales Navigator ofrece 50 créditos al mes. Los créditos se acumulan durante tres meses si no se utilizan, pero nunca son ilimitados.

Premium Career tiene un precio de 29,99 $ al mes, pero baja a 19,99 $ al mes con la facturación anual. El precio de otros planes sube hasta los 170 $ al mes.

Tendrás acceso a más de 20 000 cursos en LinkedIn Premium. La calidad de esos cursos y su valor varían en función de tu nivel de experiencia.

Las pequeñas empresas obtienen una insignia dorada y funciones asistidas por IA con LinkedIn Premium Business. Pueden ver los perfiles de las personas que los han visitado hasta 365 días atrás y enviar 15 créditos InMail al mes. Vale la pena si las empresas logran cerrar acuerdos de alto valor, lo que demuestra que el retorno de la inversión vale los 59,99 dólares mensuales que cuesta.