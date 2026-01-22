Cómo utilizar la IA de You.com para la creación de contenidos

¿Cree que su equipo de contenido es... lento? Especialmente si utilizan la IA para impulsar su trabajo, deberían ser capaces de dar un giro a las cosas más rápidamente, ¿no?

Es probable que solo estén perdiendo tiempo porque su trabajo está disperso en muchas herramientas.

La investigación se realiza en una herramienta. Los borradores se guardan en otra, mientras que los comentarios aparecen en hilos de correo electrónico, mensajes directos de Slack y Documentos de Google. Y, en algún punto intermedio, los miembros de su equipo copian y pegan los resultados de la IA de un lado a otro, mientras intentan mantener el contexto.

Esta guía le muestra cómo utilizar la IA de You.com para los procesos cotidianos de creación de contenido, como la investigación, la redacción y la reutilización, sin que estas dificultades le desvíen de su objetivo.

Hablaremos de cómo sacar el máximo partido a You.com, así como de formas de sortear sus limitaciones con alternativas gratuitas como ClickUp. ¡Empecemos!

¿Qué es You.com IA?

You.com IA es un motor de búsqueda generativo de IA que combina la potencia de los modelos de lenguaje grandes (LLM) como GPT-4 y Claude con la búsqueda web en tiempo real. Esto significa que sus respuestas no solo se extraen de datos de entrenamiento antiguos, sino que se basan en lo que está sucediendo en Internet en este momento.

Cómo empezar a utilizar You.com IA

Las nuevas herramientas pueden parecer complicadas de configurar, pero empezar a utilizar You.com IA es muy sencillo. No necesitas conocimientos técnicos para ponerla en marcha, por lo que puedes pasar de registrarte a crear contenido en solo unos minutos.

Crea tu cuenta y realiza los ajustes necesarios.

En primer lugar, tendrás que crear una cuenta. Dirígete al sitio web de You.com y regístrate con tu correo electrónico o con una cuenta de Google existente. Una vez que hayas entrado, tómate un momento para personalizar el entorno de trabajo según tus necesidades.

Creación de cuenta: el proceso de registro ofrece opciones tanto para la autenticación por correo electrónico como para el inicio de sesión único. Elija la que le resulte más conveniente.

Personalización del chat: A continuación, realiza los ajustes predeterminados en el chat para aspectos como la longitud de la respuesta y el tono del chat, y decide si deseas abrir los enlaces en nuevas pestañas o mantener tu historial de chat temporal.

a través de You.com

Gestión de fuentes: una vez que hayas establecido tus preferencias, activa la búsqueda web automática y, a continuación, sube tus propios archivos, pega URL o añade documentos para proporcionar a la IA más contexto para tus indicaciones. Este es el paso en el que introduces las directrices de tu marca o los documentos de investigación.

a través de You.com

Controles de privacidad: tú tienes el control sobre tus datos. Ajusta los ajustes para gestionar cómo se maneja tu historial de búsqueda y si se utiliza para la personalización.

¿Quieres un acceso aún más rápido? Descarga la extensión para el navegador. Te permite resaltar texto en cualquier página web y enviarlo directamente a You.com IA para resumirlo, ampliarlo o reutilizarlo.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al cambio de pestaña se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Está integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

Seleccione su modo y modelo de IA.

Sabemos que ya lo ha oído decenas de veces. Pero elegir el modo adecuado es la diferencia entre una respuesta genérica y una realmente útil.

¿Y por qué no elegir el mejor modo para tu tarea cuando You.com IA ya te los ofrece? Si estás intentando generar una entrada de blog, estás perdiendo el tiempo en un modo diseñado para preguntas y respuestas sencillas.

A continuación, te ofrecemos un breve resumen de los modos optimizados para tipos de tareas específicos y cuándo utilizar cada uno de ellos:

Modo Ideal para Función clave Inteligente Consultas generales Realiza automáticamente la selección del mejor modelo para tu pregunta. Investigación Búsqueda de información y fuentes Realiza una búsqueda profunda en la web con citas. Crear Redacción de contenido Optimizado para tareas de generación creativa. Agentes personalizados Flujos de trabajo especializados Preconfigurado para tareas específicas y repetibles.

Cómo elegir el modo de IA adecuado en You.com IA

Para la creación de contenido, pasarás la mayor parte del tiempo en los modos Investigación y Creación.

Utiliza el modo Investigación cuando necesites recopilar datos, encontrar fuentes y validar tu tema.

Cambie al modo Crear cuando esté listo para empezar a redactar y quiera que la IA se centre en la generación.

El modo inteligente es ideal para hacer preguntas rápidas y obtener resúmenes.

You.com también le da acceso a varios modelos de lenguaje grandes diferentes. Esto significa que puede elegir el modelo que mejor se adapte a su tarea, ya sea que necesite la capacidad de lluvia de ideas de GPT-4 o el análisis detallado de Claude.

💡 Consejo profesional: en lugar de trabajar de forma aislada, utiliza ClickUp Brain para trabajar con cualquier modelo de IA que elijas, directamente desde tu entorno de trabajo ClickUp. Entiende tus tareas, documentos, comentarios y cronogramas, por lo que sus respuestas se basan en lo que tu equipo está trabajando activamente, no solo en lo que le preguntas de forma aislada. Con Brain, obtienes ambas cosas: IA contextual y el modelo adecuado para la tarea adecuada. Deja de hacer preguntas aisladas a la IA. Incorpórala a tu entorno de trabajo de ClickUp.

Cómo utilizar la IA de You.com para tareas de creación de contenido

Muy bien, ahora hablemos de cómo utilizar realmente la IA de You.com.

Y si piensas que puede hacerlo todo, desde la investigación hasta la edición, pues tienes toda la razón. Aquí tienes algunas formas muy útiles de utilizarlo en cada paso del proceso de creación de contenido:

Esquema de la entrada del blog: Comience en el modo Investigación para validar su tema y recopilar los puntos clave. A continuación, solicite un esquema estructurado. Una buena indicación sería: «Crea un esquema detallado para un artículo de 1500 palabras sobre las ventajas de la comunicación asincrónica para equipos remotos. Incluye secciones sobre retos y buenas prácticas». Puedes añadir más detalles a tus indicaciones, como el perfil del público, el sector y la organización para la que escribes.

a través de You.com

Generación del primer borrador: una vez que tenga su esquema, cambie al modo Crear. Introduzca su esquema y cualquier requisito de estilo para generar un primer borrador. Para obtener mejores resultados, cargue una vez que tenga su esquema, cambie al modo Crear. Introduzca su esquema y cualquier requisito de estilo para generar un primer borrador. Para obtener mejores resultados, cargue las directrices de voz de su marca como documento de referencia para garantizar que el resultado sea más coherente con su estilo de redacción preferido.

a través de You.com

Optimización de contenido SEO: para para optimizar el contenido SEO , utiliza la integración de búsqueda web para ver cómo tratan tu tema los competidores. Puedes pedir a la IA que analice los artículos mejor posicionados y te sugiera ángulos únicos o identifique lagunas de contenido que puedas cubrir.

Contenido para redes sociales: también puede convertir contenidos largos en múltiples publicaciones para redes sociales. Una sola entrada de blog se puede transformar en un hilo de Twitter, un resumen de artículo de LinkedIn y un guion para un carrusel de Instagram.

a través de You.com

Reutilización de contenido: además de convertir artículos largos en publicaciones para redes sociales, puede reutilizar contenido antiguo y nuevo en diferentes tipos de contenido. Puede convertir la transcripción de un seminario web en una entrada de blog, convertir un caso práctico en una secuencia de correos electrónicos de seguimiento o resumir un informe técnico denso en un resumen ejecutivo. además de convertir artículos largos en publicaciones para redes sociales, puede reutilizar contenido antiguo y nuevo en diferentes tipos de contenido. Puede convertir la transcripción de un seminario web en una entrada de blog, convertir un caso práctico en una secuencia de correos electrónicos de seguimiento o resumir un informe técnico denso en un resumen ejecutivo.

Verificación de datos: La función de citación es especialmente útil para crear contenido verificado. Cuando You.com IA hace una afirmación o proporciona un dato, enlaza directamente con la fuente, por lo que puedes verificar rápidamente su exactitud antes de publicar.

Pero recuerde, el contenido generado por IA es un punto de partida, no un producto terminado. Siempre debe haber una persona involucrada en el proceso para revisar y realizar la edición del resultado en cuanto a precisión, tono y matices. Este vídeo lo explica en profundidad:

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain para generar tus borradores de contenido directamente en ClickUp Docs. ¿Por qué? Cada borrador/documento se puede enlazar con las tareas adecuadas de ClickUp, de modo que todo el contexto permanece intacto en un solo lugar. Esto facilita el seguimiento de cada borrador, desde la ideación hasta la publicación. ClickUp Docs enlaza con las tareas relevantes de ClickUp, lo que mantiene conectado a su equipo de contenido.

Buenas prácticas para la creación de contenido con IA con You.com

En el momento álgido de la popularidad de ChatGPT, ¿recuerdas cómo nos inundaron variaciones de un meme en el que solo contaba dos «R» en la palabra «strawberry» (fresa)?

Ese es siempre el riesgo de utilizar la IA para la generación de contenido. Respuestas genéricas, inútiles o, como en este caso, simplemente erróneas.

Te hace perder el tiempo y te hace preguntarte si la herramienta merece el esfuerzo. Pero, en muchas ocasiones, el problema no es la herramienta, sino la forma en que la utilizas.

Entonces, ¿cómo se utiliza You.com para obtener resultados útiles y de alta calidad? Estas son algunas de las buenas prácticas a seguir:

Sea específico con las restricciones: no se limite a pedirle que «escriba una entrada de blog». En su lugar, proporcione restricciones claras. Incluya el número de palabras objetivo, el tono deseado, los detalles de la audiencia y las especificaciones del formato del blog en cada indicación.

Repite la conversación: trata tu sesión de chat como una colaboración o una conversación amistosa. En lugar de iniciar un nuevo chat por cada cambio que realices, perfecciona el resultado con indicaciones de seguimiento como «Haz que la introducción sea más atractiva» o «Añade ejemplos más específicos a la segunda sección».

Respuestas fundamentadas con fuentes: para cualquier contenido que requiera precisión factual, activa siempre la función de búsqueda web. Para mantener la coherencia de la marca, sube para cualquier contenido que requiera precisión factual, activa siempre la función de búsqueda web. Para mantener la coherencia de la marca, sube tus guías de estilo , ejemplos de contenido anterior o documentos sobre la voz de la marca.

Verifique antes de publicar: la IA es muy propensa a las alucinaciones , esos momentos en los que inventa cosas con total seguridad. Por eso es importante no confiar nunca en ella y verificar siempre los resultados que obtiene. Compruebe las citas, verifique los datos y, en general, esté atento a los «falsos positivos» de la IA.

Mantén la supervisión editorial humana: la IA es tu asistente, no tu sustituto. Utiliza sus resultados como un primer borrador que requiere la IA es tu asistente, no tu sustituto. Utiliza sus resultados como un primer borrador que requiere supervisión editorial humana para verificar el tono, los matices y la alineación estratégica.

💡 Consejo profesional: Igualmente importante es saber qué evitar. Evite las indicaciones demasiado genéricas que dan lugar a resultados genéricos, y nunca confíe en la IA para obtener información altamente especializada o técnica sin la revisión de un experto.

Por qué los equipos buscan una alternativa a You.com IA

Has generado un borrador en el chat de IA. Genial. ¿Y ahora qué?

Te queda la tediosa tarea manual de copiar y pegar en documentos, tareas y hilos de revisión solo para que el trabajo siga avanzando. Así que el trabajo no está terminado (revisar, realizar edición, colaborar y hacer avanzar la pieza), pero la herramienta ha cumplido su función.

Como nada está conectado, su equipo pierde horas cambiando de una aplicación a otra, buscando información, localizando archivos e intentando reunir todo.

Los traspasos manuales y los flujos de trabajo desconectados acaban siendo insostenibles.

La misma herramienta de IA que se suponía que iba a aumentar la productividad acaba de crear más dispersión del trabajo y una enorme cantidad de dispersión del contexto.

Es entonces cuando los equipos empiezan a buscar una alternativa a You.com IA:

Sin integración nativa en el flujo de trabajo: el contenido que generas queda atrapado en la interfaz del chat. Tienes que transferirlo manualmente a otras herramientas para su edición, colaboración y publicación.

El contexto no se mantiene entre sesiones: cada vez que inicias una nueva conversación, la IA sufre amnesia. Tienes que volver a cargar las directrices de tu marca y el contexto del proyecto cada vez.

Lagunas en la colaboración en equipo: estas estas lagunas en la colaboración en equipo significan que no hay funciones integradas para la aprobación de contenidos, los bucles de retroalimentación o el seguimiento de versiones. Si su editor necesita revisar un borrador, tendrá que volver a enviar los documentos por correo electrónico.

Desconexión del calendario de contenidos: no puede conectar el contenido generado con los calendarios de publicación, asignar tareas a los miembros del equipo ni realizar un seguimiento del progreso en relación con el cronograma del proyecto.

Personalización limitada de la voz de la marca: aunque puedes proporcionar directrices en cada sesión, no hay un sistema persistente de entrenamiento de la voz de la marca ni un sistema de plantillas que recuerde tus preferencias.

Sin entorno de trabajo unificado: no tienes un lugar donde se puedan realizar conjuntamente la creación de contenido, la gestión de tareas y la comunicación del equipo. no tienes un lugar donde se puedan realizar conjuntamente la creación de contenido, la gestión de tareas y la comunicación del equipo.

Estos no son solo problemas de You.com, sino retos comunes a cualquier herramienta de chat con IA independiente que no esté integrada en un sistema de trabajo más amplio. Los datos lo demuestran.

Aunque el 88 % de las organizaciones utilizan la IA en al menos una función, solo el 7 % la ha implementado a gran escala en toda la corporación.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Resolviendo los principales límites de You.com IA

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp está diseñado para resolver todos estos retos manteniendo todo tu trabajo conectado. Piensa en él como tu motor de contenido integral, donde puedes empezar a idear con tu equipo, impulsar las ideas elegidas para investigar su viabilidad, redactar las que encajan, gestionar las aprobaciones y publicarlas para que todo el mundo las vea.

Traslada todo tu flujo de trabajo de creación de contenido a ClickUp. Olvídate del copiado y pegado manual. Empieza a crear contenido impulsado por IA donde se desarrolla el trabajo: dentro de ClickUp.

En lugar de:📌 you. com → Documentos → Sheets → Calendarios → Chat → Tablero de proyectos

Obtendrá:📌 Un espacio donde conviven la IA, los documentos, las tareas, los calendarios, las metas y los flujos de trabajo.

Esa es la esencia de un entorno de trabajo convergente. No solo te ayuda a crear contenido, sino también a gestionar el contenido como trabajo real.

Creación y gestión de contenido impulsado por IA con ClickUp

ClickUp aborda la IA de forma diferente al integrar ClickUp Brain (la IA nativa de ClickUp) directamente en el entorno de trabajo donde se planifica, crea, revisa y envía el contenido.

Conoce tu trabajo: obtén respuestas que hacen referencia a tus obtén respuestas que hacen referencia a tus tareas de ClickUp , documentos y conversaciones existentes. Solo tienes que escribir @brain en un comentario de una tarea o en ClickUp Chat , y te proporcionará una respuesta relevante para el contexto que da prioridad a la información de ese hilo o ubicación específicos.

Planifica, organiza y gestiona tu flujo de contenido en ClickUp utilizando ClickUp Brain.

Ofrece creación integrada: genera y perfecciona contenido pidiendo a la IA que escriba directamente en ClickUp Docs, que se integra a la perfección con tus tareas. Esto significa que tu equipo puede actuar sobre el contenido de forma inmediata. También puedes guardar los diseños que utilizas con frecuencia como genera y perfecciona contenido pidiendo a la IA que escriba directamente en ClickUp Docs, que se integra a la perfección con tus tareas. Esto significa que tu equipo puede actuar sobre el contenido de forma inmediata. También puedes guardar los diseños que utilizas con frecuencia como plantillas de ClickUp para estandarizar tu proceso de creación de contenido.

Perfecciona fácilmente tu contenido con ClickUp Brain en documentos.

Está listo para el equipo: tus borradores generados por IA pueden fluir directamente a los flujos de trabajo tus borradores generados por IA pueden fluir directamente a los flujos de trabajo de ClickUp Approvals . Las partes interesadas pueden comentar en línea los borradores generados por IA, asignar revisiones, etiquetar a los revisores y resolver los comentarios sin mover el contenido a otro lugar. También puedes colocar tareas de contenido en un calendario de contenido de ClickUp , asignarlas a los miembros del equipo y realizar el seguimiento del progreso.

Planifica, programa y publica con total claridad utilizando la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

Fomenta la responsabilidad: en ClickUp, el contenido generado por IA se conecta automáticamente al resto de su gráfico de trabajo. El borrador de un blog puede alojarse en un documento enlazado a una tarea, asociado a una carpeta de campaña y relacionado con un hito de publicación. Esto significa que el borrador es inmediatamente procesable: tiene un propietario, un estado, una fecha límite y un rol claro dentro de un proyecto más amplio.

Fomenta la transparencia: gracias al seguimiento del contenido a través de : gracias al seguimiento del contenido a través de los estados de tareas personalizados en ClickUp, los editores saben qué está listo para su revisión. Los gerentes saben qué está bloqueado. Los redactores saben qué es lo siguiente que deben hacer. Esta visibilidad operativa facilita el logro de sus metas de contenido.

Realice un seguimiento de su flujo de trabajo de producción de contenido de principio a fin con los estados de tareas personalizados de ClickUp.

Elimina el cambio de herramientas: investiga, redacta, realiza la edición, asigna y publica, todo desde un único entorno de trabajo unificado.

El entorno de trabajo convergente de ClickUp reúne la IA, la documentación, la colaboración y la ejecución en un único sistema. En lugar de tener que lidiar con generadores, editores, rastreadores y calendarios, los equipos trabajan en un entorno conectado en el que la IA acelera los resultados reales, no solo la creación de texto.

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Super Agents, puede ir más allá de las indicaciones puntuales de IA y automatizar flujos de trabajo de contenido completos. Por ejemplo, un Super Agent puede convertir una idea de blog en una tarea, generar un primer borrador en un documento, asignarlo a un redactor, actualizar el estado a En revisión, notificar a un editor e incluso resumir los comentarios después de que se hayan añadido. La ventaja clave es que los Super Agents operan con todo el contexto del entorno de trabajo, por lo que la creación de contenido, la colaboración y la ejecución permanecen conectadas sin necesidad de transferencias manuales. Automatice todos los flujos de trabajo de contenido con los superagentes personalizados de ClickUp.

Trabaje con la IA, no a su alrededor.

Para sacar el máximo partido a la inteligencia artificial en la creación de contenidos hay que tener en cuenta dos cosas:

La calidad de tus indicaciones

¿Qué tan bien se integra la herramienta que ha elegido con su ecosistema de aplicaciones existentes?

Puede dominar la ingeniería de indicaciones y escribir las indicaciones más detalladas del mundo, pero si el resultado queda atrapado en una aplicación separada, seguirá perdiendo productividad debido a los traspasos manuales.

El verdadero avance se produce cuando la IA generativa no es solo un paso en el proceso, sino un compañero a lo largo de todo él. Los equipos que adoptan este enfoque obtienen múltiples beneficios. A medida que la IA aprende de su trabajo y opera con todo el contexto, se vuelve aún más inteligente.

¿Está listo para incorporar la IA en un entorno de trabajo conectado donde convergen la creación de contenido, la gestión de proyectos y la colaboración?

Elige ClickUp y aprovecha la IA más sensible al contexto del mundo ✨

Preguntas frecuentes (FAQ)

You. com se centra principalmente en la búsqueda basada en IA y las respuestas basadas en texto. Aunque puede mostrar o resumir información visual y enlazar con herramientas de generación de imágenes, no funciona como una plataforma completa de creación de contenido visual. Los equipos siguen necesitando herramientas independientes para generar imágenes, gestionar activos de diseño, revisar elementos visuales y realizar el seguimiento de las aprobaciones, lo que añade más pasos al flujo de trabajo general del contenido.

Los resultados de You.com IA suelen tener que copiarse en otras herramientas para que sean útiles en un entorno de equipo. Después de generar el contenido, los equipos trasladan manualmente los borradores a documentos, asignan tareas en el software de gestión de proyectos y comparten comentarios por correo electrónico o chat. Dado que You.com opera fuera del sistema de flujo de trabajo, no existe una forma nativa de realizar el seguimiento de la propiedad, el estado de revisión, los plazos o las aprobaciones junto con el contenido generado por la IA.

Las principales limitaciones son la falta de contexto persistente entre sesiones y la ausencia de funciones nativas de colaboración en equipo. Esto significa que el contenido debe transferirse manualmente y que no hay aprobaciones integradas ni seguimiento de versiones.