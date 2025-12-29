Tendencias de ventas en la India en 2026: qué esperar y cómo prepararse

No hace mucho tiempo, las ventas en la India se basaban en las relaciones, las llamadas telefónicas, la presencia física y los registros escritos a mano.

Sin embargo, la tecnología comenzó a cambiar las reglas. Mercados como Amazon y Flipkart reconfiguraron la distribución, UPI hizo que los pagos fueran instantáneos y WhatsApp se convirtió en un canal de ventas.

Hoy en día, las ventas en la India están determinadas por las compras a través del móvil, el descubrimiento de idiomas regionales, el comercio social, el comercio rápido y los conocimientos basados en la IA. Los equipos que no se adapten corren el riesgo de quedarse atrás porque sus sistemas de ventas no pueden seguir el ritmo.

En esta entrada del blog, analizaremos las principales tendencias de ventas en la India y cómo los equipos pueden prepararse antes de que estos cambios se conviertan en algo habitual. También exploraremos cómo ClickUp le ayuda a mantenerse a la vanguardia conectando los flujos de trabajo y automatizando las tareas rutinarias.

¿Qué está impulsando el crecimiento de las ventas en la India en este momento?

El motor de ventas de la India está siendo reconfigurado por los consumidores que dan prioridad a lo digital, no residen en las grandes ciudades y buscan valor. A continuación se presentan algunos factores que están remodelando el comportamiento de los consumidores, los canales y las tendencias del mercado para las marcas y los vendedores en la India.

Ampliación de la base de consumidores con una mayor renta disponible

Los consumidores indios tienen más dinero disponible y lo están gastando. La renta disponible per cápita ha aumentado considerablemente, lo que da a los hogares más margen para realizar compras discrecionales. Esto impulsa un mayor gasto en bienes duraderos, productos de gran consumo y productos de estilo de vida.

De hecho, el consumo de los hogares (definido como gasto privado en consumo final o PFCE) representa más del 60 % del PIB de la India, lo que demuestra lo importante que es el gasto de los consumidores para el crecimiento económico.

Rápido crecimiento del mercado del comercio electrónico en la India

El mercado minorista electrónico de la India ha crecido rápidamente hasta alcanzar unos 60 000 millones de dólares en la actualidad. Con más de 270 millones de compradores online, la India ha superado a Estados Unidos y se ha convertido en el segundo mercado minorista electrónico más grande del mundo por número de compradores.

CAGR, tal y como se destaca en el informe de Bain

Uno de los cambios más importantes es el auge de la generación Z, que ya representa casi el 40 % de los compradores minoristas electrónicos de la India. Son mucho más experimentales y gastan tres veces más en marcas de moda emergentes que los millennials.

El mismo informe prevé que el mercado minorista electrónico de la India crecerá hasta alcanzar entre 170 000 y 190 000 millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 18 %. Para las marcas, esto significa que el comercio electrónico se ha convertido en un motor de crecimiento fundamental que exige una profunda localización, estrategias específicas para cada cohorte y una ejecución que dé prioridad a Bharat.

Mayor alfabetización digital y compras priorizando los dispositivos móviles

Entre 800 y 900 millones de indios están ahora conectados a Internet, y solo UPI procesó alrededor de 172 000 millones de transacciones en 2024, un 46 % más que en 2023, lo que representa aproximadamente el 80 % del volumen de pagos digitales del país.

Este comportamiento, impulsado por la UPI y centrado en los dispositivos móviles, acorta el proceso de compra. Ahora, los consumidores pasan de descubrir productos en redes sociales o contenidos vernáculos a comprarlos en mercados o aplicaciones D2C con solo unos pocos toques.

🧠 Dato curioso: Los comerciantes medievales inventaron las primeras demostraciones de productos. En los mercados al aire libre, los vendedores realizaban espectaculares demostraciones en directo de cuchillos, tintes o telas para atraer a las multitudes. Algunos incluso contrataban a artistas para promocionar el producto.

Fortalecimiento de la infraestructura logística y de pagos

La posición de la India en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial mejoró hasta el puesto 38 de 139 países, lo que refleja una conectividad multimodal y de transporte de mercancías más rápida y fiable.

El auge de la infraestructura digital de la India ( Fuente )

La combinación de políticas como el plan PM GatiShakti y de instalaciones como la Plataforma de Interfaz Logística Unificada (ULIP) ha reducido estructuralmente los plazos de entrega y los costes logísticos. El resultado es una expansión rentable del pago contra reembolso (COD), el comercio rápido y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para entregas en el mismo día o al día siguiente más allá de las grandes ciudades. ​

Expansión del mercado de nivel 2 y nivel 3

El comercio electrónico minorista está abriendo progresivamente el acceso más allá de las grandes ciudades de la India. La penetración se ha expandido desde las ciudades de segundo nivel a las de tercer nivel y a las ciudades más pequeñas, con casi el 60 % de los nuevos compradores online procedentes de ciudades de tercer nivel y más pequeñas.

Aumento de los pedidos de compras online y más allá ( Fuente )

Esta expansión también está remodelando quién vende en línea. Más del 60 % de los nuevos vendedores incorporados desde 2021 proceden de ciudades de segundo nivel y más pequeñas, lo que indica un ecosistema de vendedores más distribuido y local.

Tendencias clave en ventas a tener en cuenta en la India

El panorama de las ventas en la India se está reconfigurando a un ritmo frenético. El comportamiento de los compradores, las señales de confianza, el descubrimiento de canales y los procesos de compra varían ahora mucho según el idioma, la plataforma, la velocidad y la situación.

Las siguientes tendencias de ventas en la India definen colectivamente cómo serán las empresas ganadoras en la India. 💪

1. Compras «figitales» y recorridos guiados por códigos QR

La India es ahora un mercado nativo de los códigos QR, con códigos integrados en kiranas (tiendas familiares), gasolineras, salones de belleza y modernos puntos de venta al por menor. Lo que comenzó como un cómodo método de pago se ha convertido ahora en un reflejo conductual.

📌 Casos de uso destacados que están surgiendo en la India:

Educación a nivel de embalaje: Las marcas de bienes de consumo de rápida rotación, electrónica y D2C están incorporando códigos QR en los embalajes de los productos para explicar su uso y procedencia, o certificar su autenticidad, lo que reduce las fricciones y las devoluciones posteriores a la compra.

Seguimiento de conversiones minoristas: los escaneos de códigos QR en tiendas vinculados a ofertas o programas de fidelización proporcionan a las marcas visibilidad sobre qué SKU y tiendas están impulsando los seguimientos digitales.

Descubrimiento gamificado: las tarjetas rasca y gana, las recompensas de la ruleta y los filtros de RA activados mediante QR están prolongando el tiempo de permanencia en los espacios físicos.

🔍 ¿Sabías que...? Las ventas puerta a puerta se dispararon en el siglo XIX gracias a los vendedores ambulantes que llevaban maletas con muestras. Vendían todo, desde libros hasta perfumes y máquinas de coser, y estaban entrenados en argumentos de venta preestablecidos, lo que los convertía en los primeros SDR.

2. Regionalización y localización

La próxima ola de usuarios de Internet en la India es decididamente no angloparlante, impulsada por las lenguas indias y los teléfonos inteligentes de bajo coste. La regionalización actual va mucho más allá de la traducción lingüística. Incluye:

Referencias culturales locales

Humor y formatos específicos de cada región.

Aspiraciones hiperlocales (empleos, migración, prioridades familiares)

En la práctica, los equipos ganadores están haciendo tres cosas:

Creación de embudos basados en el idioma con búsqueda, creatividades, recorridos y soporte IVR/WhatsApp en tamil, bengalí, marathi, telugu, etc., no solo traducidos, sino reescritos contextualmente.

Utilizar creadores vernáculos y microinfluencers en ShareChat, Moj y YouTube para difundir historias de marca que parezcan «de fabricación local» y, a continuación, volver a dirigirse a esas audiencias con campañas de rendimiento.

Diseñar productos y narrativas de precios basadas en las realidades locales. Por ejemplo, destacar los préstamos fáciles y los pagos escalonados para los compradores de automóviles de nivel 2, las narrativas de pagos enlazados con la cosecha para la tecnología financiera agrícola o las aspiraciones del vecindario en materia de vivienda.

3. Tecnología del comportamiento en ventas y productos financieros

Los consumidores indios son muy conscientes de los precios, están muy influenciados por las redes sociales y se dejan llevar por las emociones, a menudo de forma simultánea. A medida que aumentan las inversiones a través de aplicaciones y la adopción del crédito, las plataformas están empezando a utilizar la «tecnología del comportamiento».

Se trata de análisis que señalan patrones emocionales y cognitivos, tales como:

Por qué los usuarios abandonan los carritos después de que se revelan los descuentos

Por qué ciertos grupos compran compulsivamente durante las rebajas, pero nunca vuelven.

Por qué los usuarios afirman ser compradores «a largo plazo», pero actúan de forma impulsiva.

En lugar de limitarse a realizar un seguimiento de lo que compran los clientes, las plataformas analizan la frecuencia con la que cancelan los SIP, consultan las carteras, abandonan tras sufrir pérdidas o agotan los límites de BNPL (Buy Now Pay Later, «compra ahora, paga después») a finales de mes. Este cambio permite una planificación más precisa de la demanda, la estrategia de precios y el diseño de la retención, lo que puede ser un factor diferenciador clave en un mercado saturado. ​

🧠 Dato curioso: La primera empresa de venta por correo se lanzó en 1872. Aaron Montgomery Ward creó un catálogo de una sola hoja que permitía a los estadounidenses de las zonas rurales comprar productos sin tener que desplazarse largas distancias. Esto revolucionó la distribución de las ventas mucho antes de la llegada del comercio electrónico.

4. La IA y la automatización como apuestas seguras

La IA y la automatización ya no son una ventaja competitiva para los equipos de ventas en la India, sino que se han convertido en la base.

Desde la puntuación y la previsión de clientes potenciales hasta la divulgación y el seguimiento personalizados, la IA está integrada en todo el flujo de trabajo de ventas moderno. Los CRM están evolucionando para mostrar automáticamente información, señalar riesgos en el proceso y recomendar las mejores acciones a seguir en tiempo real. Los agentes de IA clasifican de forma autónoma los clientes potenciales, investigan las perspectivas y crean mensajes de divulgación.

Es importante destacar que este cambio no consiste en sustituir a los comerciales. Por el contrario, la IA y la automatización están eliminando el esfuerzo manual para que los representantes puedan centrarse en lo que más importa: establecer relaciones, comprender las necesidades de los clientes y cerrar acuerdos complejos.

Los profesionales del equipo de ventas que utilizan la IA como copiloto diario obtendrán mejores resultados que aquellos que no lo hacen.

💡Consejo profesional: Los Super Agents de ClickUp actúan como compañeros de equipo impulsados por IA, automatizando tareas de ventas repetitivas, aportando información y liberando a su equipo para que se centre en cerrar acuerdos. Puede crear uno o más Super Agents para que le ayuden de las siguientes maneras: Cualificación y asignación de clientes potenciales: revise automáticamente los clientes potenciales entrantes, qualifíquelos según criterios establecidos y asígnelos a los representantes del equipo de ventas adecuados.

Recordatorios de seguimiento: cree y programe tareas de seguimiento o recordatorios para los representantes del equipo de ventas, asegurándose de que no se olvide ningún cliente potencial.

Actualizaciones del proceso de ventas: genere informes diarios o semanales que resuman el estado del proceso de ventas, destacando los clientes potenciales más prometedores, los acuerdos estancados y los siguientes pasos a seguir.

Introducción de datos CRM: Registre notas de llamadas, actualice las fases de las transacciones y registre las interacciones con los clientes directamente en ClickUp, reduciendo la entrada manual de datos.

Generación de propuestas: redacte propuestas de ventas o correos electrónicos personalizados utilizando la IA, recopilando datos relevantes de los clientes y detalles de los productos.

Programación de reuniones: coordine y programe reuniones con clientes potenciales mediante la integración con herramientas de Calendario.

Información sobre ventas: analice las tendencias de ventas, realice la previsión de ingresos y obtenga información útil para el equipo.

5. Embudos solo para móviles (no solo para móviles)

En la India, más del 96 % de los usuarios de redes sociales acceden a las plataformas a través de teléfonos inteligentes, y una mayoría cada vez mayor de las sesiones comerciales comienzan y terminan en dispositivos móviles.

El cambio a embudos exclusivamente móviles significa:

Sustituir los folletos estáticos por vídeos explicativos verticales, carruseles e historias interactivas que resumen las propuestas en menos de 30 segundos .

Utilice PWA (aplicaciones web progresivas) y experiencias rápidas pero ligeras para que los usuarios de regiones con poco ancho de banda puedan navegar, comparar y realizar compras sin necesidad de instalar aplicaciones.

Diseño de la captura de clientes potenciales con campos prellenados, devoluciones de llamada de WhatsApp, botones de interés con un solo toque y llamadas a la acción integradas en el contenido.

6. Las plataformas sociales como comercio de embudo completo

En la India, las plataformas sociales ya ocupan un lugar central en el comportamiento digital diario. WhatsApp llega al 80,8 % de los usuarios de Internet, seguido de Instagram, con un 77,9 % para el descubrimiento y el uso compartido de contenidos, y Facebook, con un 67,8 % para el consumo de noticias.

Para muchos compradores primerizos, el descubrimiento, la evaluación, la creación de confianza y la compra se desarrollan dentro de estas plataformas. A continuación se presentan algunos cambios observados a lo largo de los años:

WhatsApp se ha convertido en un sistema híbrido de CRM y punto de venta (POS). Las marcas comparten catálogos de productos, responden a preguntas frecuentes, orientan a los compradores y cobran pagos UPI, todo ello en un único chat.

Instagram y YouTube desempeñan un rol importante en las compras impulsivas y el descubrimiento de productos. Las publicaciones con opción de compra, el comercio en directo y los micrositios «link-in-bio» llevan a los usuarios directamente a los carritos prellenados en los sitios D2C.

La escucha social alimenta la ejecución de las ventas. Las marcas realizan un seguimiento de los comentarios y los mensajes directos para detectar objeciones, solicitudes de funciones y menciones de la competencia, y luego utilizan esta información para perfeccionar los productos, los precios y los guiones de ventas en tiempo real.

7. Ventas impulsadas por influencers y creadores

La economía de creadores de la India está creciendo de forma agresiva. El número de creadores pasó de menos de un millón en 2020 a más de cuatro millones en categorías como moda, belleza, tecnología, infoentretenimiento y finanzas.

Además, a medida que la confianza pasa de las marcas a las personas, los creadores impulsan cada vez más el descubrimiento de productos, las conversiones y las compras repetidas, lo que convierte las ventas impulsadas por influencers en una operación fundamental para los ingresos.

Así es como los influencers indios se están convirtiendo en canales de distribución:

Listas de creadores siempre activos segmentadas por región, idioma, categoría y rol en el embudo (explicaciones de concienciación frente a reseñas en la parte inferior del embudo).

Infraestructura de afiliados y códigos promocionales que atribuye los ingresos a los creadores en los mercados y D2C, lo que permite pagos basados en el rendimiento y la optimización.

Productos creados conjuntamente y lanzamientos limitados en los que los influencers tienen un uso compartido de las ventajas, creando una escasez y una urgencia que las campañas típicas no pueden replicar.

🔍 ¿Sabías que...? Los antiguos comerciantes romanos utilizaban tokens de terracota como cupones. Los clientes coleccionaban pequeños discos de arcilla que podían canjear por productos, lo que los convirtió en uno de los primeros sistemas de incentivos de ventas de los que se tiene constancia.

8. Sostenibilidad y valor por encima de la marca

Los compradores indios dan cada vez más prioridad a la sostenibilidad y al valor real frente a las grandes marcas. Los clientes plantean preguntas más difíciles sobre el abastecimiento ético, el impacto medioambiental, el ahorro de costes a largo plazo y la durabilidad de los productos, especialmente en los sectores B2B, manufacturero, minorista y de servicios de corporación.

El recuerdo de la marca sigue siendo importante, pero ya no garantiza la confianza ni la fidelidad. Los responsables de la toma de decisiones están más dispuestos a cambiar a proveedores menos conocidos si la oferta aporta claramente un valor cuantificable y se ajusta a sus metas de sostenibilidad.

Las conversaciones de ventas están pasando de una posición basada en la marca a debates basados en pruebas, fundamentados en resultados, transparencia y prácticas responsables.

¿Qué pueden aprender los equipos de ventas? Liderar con pruebas, no con logotipos. Dotar a los representantes de métricas de valor claras, credenciales de sostenibilidad y pruebas reales de clientes para respaldar cada conversación de ventas.

💡Consejo profesional: Centralice toda esta información con ClickUp Knowledge Management. Los documentos conectados, las wikis y la IA de trabajo más completa del mundo garantizan respuestas automáticas. La edición en vivo, los permisos avanzados y el control de versiones garantizan que todo se mantenga actualizado y controlado.

9. El comercio rápido como canal de ventas estratégico

El comercio rápido ya no es solo una opción cómoda para comprar aperitivos a altas horas de la noche. En la India, este canal alcanzó unos 6000-7000 millones de dólares en 2024, lo que representa aproximadamente dos tercios de los pedidos de comestibles online y casi el 10 % del gasto total en comercio minorista online.

Los informes muestran que Blinkit se situará a la cabeza con más del 50 % de cuota de mercado a finales de 2025, mientras que Zepto e Instamart competirán por el segundo puesto a nivel municipal. Esto significa que los responsables territoriales y de cuentas clave deben tratar cada plataforma de comercio rápido como una cuenta prioritaria.

Para los responsables del equipo de ventas de los sectores de bienes de consumo de alta rotación, alimentación y bebidas, belleza y bienes duraderos de bajo coste, el comercio rápido es, en la práctica, un nuevo «comercio moderno» con sus propias reglas:

Gama de productos diseñada para compras rápidas: envases de tamaño más pequeño, referencias combinadas, tamaños de recarga y precios que fomentan las compras impulsivas, diseñados para compras de entre 10 y 30 minutos.

La visibilidad en la aplicación como nuevo escaparate: el posicionamiento en los resultados de búsqueda, los anuncios pagados, las tiras y las muestras en la aplicación ahora generan ventas mucho más altas que los listados básicos.

Disciplina en las operaciones de las tiendas oscuras: los equipos de ventas y operaciones se coordinan para mantener altos índices de cumplimiento, gestionar las fechas de caducidad y el inventario en función de la demanda local.

📖 Lea también: Plantillas de propuestas de ventas para cerrar acuerdos más rápidamente

10. Experiencias de producto inmersivas

Marcas como Lenskart han demostrado cómo la RA puede cambiar radicalmente el embudo de compra. Su función de prueba virtual en 3D permite a los usuarios ver las monturas en sus rostros en tiempo real, lo que reduce la incertidumbre y aumenta la conversión. Esto reduce las devoluciones y aumenta el tiempo dedicado a interactuar con la marca, lo que mejora directamente la economía unitaria. ​

Este manual se está difundiendo en:

Belleza: combinación de tonos con realidad aumentada para bases de maquillaje, pintalabios y tintes para el cabello, lo que ayuda a los usuarios a probar antes de comprar en Nykaa o en las aplicaciones de las marcas.

Mobiliario y decoración: experiencias de «vista en la habitación» que permiten a los usuarios colocar sofás, lámparas o elementos decorativos en sus hogares reales a través de las cámaras de los teléfonos inteligentes.

Automoción y bienes de consumo duraderos: demostraciones virtuales que muestran funciones, variantes y personalizaciones sin necesidad de disponer de todo el inventario en cada concesionario.

🧠 Dato curioso: A finales del siglo XIX, National Cash Register (NCR) creó el primer programa estructurado de formación en ventas del mundo con John H. Patterson. Los vendedores practicaban guiones, juegos de rol y cómo manejar las objeciones, lo que convirtió a NCR en una de las primeras empresas en formalizar la capacitación en ventas.

Cómo pueden prepararse los equipos de ventas para estos cambios

Comprender las tendencias emergentes en ventas en la India es solo la mitad de la ecuación. La verdadera ventaja depende de la rapidez con la que los equipos de ventas traduzcan estos cambios en procesos listos para su ejecución.

A continuación, le mostramos cómo los responsables del equipo de ventas pueden poner en práctica estos cambios.

Establezca un marco operativo de ventas unificado

Dado que los consumidores interactúan a través de puntos de contacto online y offline, los datos y las actividades se fragmentan fácilmente entre sistemas y canales. Y los equipos de ventas acaban haciendo malabarismos con herramientas de gestión de proyectos, CRM, herramientas de chat, hojas de cálculo y flujos de trabajo regionales, lo que crea una proliferación de herramientas que ralentiza la ejecución y rompe la visibilidad.

Cómo arreglar el trabajo

A nivel mundial, este tipo de fragmentación merma la productividad a gran escala, lo que contribuye a una pérdida de eficiencia estimada en 2,5 billones de dólares, ya que los equipos dedican más tiempo a buscar, conciliar y actualizar sistemas que a vender realmente.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, creado para eliminar la dispersión del trabajo de los equipos de ventas que gestionan canales, seguimientos, notas de acuerdos y previsiones en demasiadas herramientas.

Esa claridad comienza con la visibilidad. Planifique todas sus acciones del equipo de ventas en ClickUp for Sales Teams, capte clientes potenciales de canales sociales, regionales, de mercado y offline, y realice un seguimiento de cada operación a través de la calificación, el seguimiento, las comprobaciones de cumplimiento y la renovación.

Mantenga todo su proceso de ventas organizado con los estados de tareas personalizados de ClickUp.

Con los estados de tareas personalizados de ClickUp, los equipos pueden definir fases como Entrante, Interés social, Seguimiento regional requerido, Verificación y cumplimiento y Listo para cerrar. Esto ofrece a los responsables de ventas una imagen mucho más clara de dónde se está estancando la demanda y por qué.

Y, en esencia, el CRM de ClickUp mantiene los contactos, las cuentas y los acuerdos conectados con el trabajo que se realiza en ellos.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre la madurez de la IA pone de relieve un claro desafío: el 54 % de los equipos trabajan con sistemas dispersos, el 49 % rara vez realiza el uso compartido del contexto entre herramientas y el 43 % tiene dificultades para encontrar la información que necesita. Cuando el trabajo está fragmentado, sus herramientas de IA no pueden acceder al contexto completo, lo que se traduce en respuestas incompletas, retrasos y resultados que carecen de profundidad o precisión. Eso es lo que se conoce como «expansión del trabajo», y le cuesta a las empresas millones en pérdida de productividad y tiempo desperdiciado. ClickUp Brain supera esto al operar dentro de un espacio de trabajo unificado e impulsado por IA, donde las tareas, los documentos, los chats y las metas están interconectados. Enterprise Search saca a la luz todos los detalles al instante, mientras que los agentes de IA operan en toda la plataforma para recopilar contexto, compartir actualizaciones y hacer avanzar el trabajo. El resultado es una IA más rápida, más clara y constantemente informada, algo que las herramientas desconectadas simplemente no pueden igualar.

Captura y realiza la automatización de los flujos de trabajo de clientes potenciales en todos los canales

Hoy en día, el recorrido del comprador en la India no comienza en un solo lugar. Puede empezar a través de mensajes en redes sociales, escaneos de códigos QR, chats en mercados, formularios en sitios web o WhatsApp.

📌 Esto es lo que está pendiente:

Estandarice los formatos de captura de clientes potenciales en todos los puntos de contacto.

Dirige a los clientes potenciales a los vendedores adecuados en función de criterios como la región, el interés por el producto, la preferencia de idioma o el tamaño de la operación.

Recordatorios de seguimiento desencadenados sin supervisión manual.

🚀 Ventaja de ClickUp: gestione las acciones de ventas rutinarias y traslade los clientes potenciales y los seguimientos a través de flujos de trabajo sin intervención manual con ClickUp Automatizaciones. A continuación, configure ClickUp Agents para añadir inteligencia y toma de decisiones contextualizada a la gestión de clientes potenciales. Lanza ClickUp Agents para gestionar automáticamente el enrutamiento, la priorización y las escaladas de los clientes potenciales. Cuando un cliente potencial entra a través de ClickUp Forms, los agentes pueden enriquecer los datos, redactar seguimientos personalizados, sugerir el mejor canal de comunicación (correo electrónico, WhatsApp o llamada) y programar los siguientes pasos automáticamente. Además, los agentes también resumen la actividad de los clientes potenciales para agilizar las revisiones y analizan los patrones de ventas cerradas o perdidas para recomendar mejoras en los formularios, la lógica de enrutamiento y las estrategias de seguimiento.

Echa un vistazo a los mejores agentes de IA para la productividad de ventas y las automatizaciones de CRM. 👇

Cree previsiones mejoradas con IA gracias a la inteligencia de ventas

Los mercados indios cambian rápidamente debido a eventos culturales, ciclos regionales, variaciones en los precios, picos impulsados por festivales y tendencias a nivel de plataforma. En este entorno, los responsables del equipo de ventas necesitan una visibilidad continua sobre cómo se está comportando el canal de ventas y hacia dónde es probable que se dirija a continuación.

Y eso es exactamente lo que ofrece ClickUp Brain.

Imagina que eres un responsable del equipo de ventas que se está preparando para la revisión mensual de las previsiones de ventas. En lugar de recopilar informes, le pides a ClickUp Brain que «resuma el estado actual del proceso de ventas, incluyendo la velocidad de los clientes potenciales, las tasas de conversión y las tasas de éxito».

ClickUp Brain analiza los datos del entorno de trabajo en tiempo real y ofrece una instantánea en tiempo real del impulso de las ventas.

Utilice ClickUp Brain para obtener indicaciones relacionadas con el impulso de las ventas.

A continuación, ejecuta una indicación de seguimiento: «Según las tendencias actuales, ¿estamos en camino de alcanzar el objetivo de este trimestre?». ClickUp Brain utiliza datos históricos y actuales para señalar posibles déficits, resaltar las regiones o fases que generan riesgo y mostrar las tasas de éxito previstas.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp BrainGPT es un asistente de IA para escritorio que reúne la información de todas las herramientas conectadas en una interfaz con función de búsqueda y lista para actuar. Enterprise Search extrae datos de herramientas como ClickUp, Google Drive, HubSpot o Salesforce en una sola consulta, de modo que los equipos pueden encontrar rápidamente planes de campaña, actualizaciones de precios o notas sobre el rendimiento regional sin cambiar de pestaña, especialmente cuando los cronogramas son ajustados. Con ClickUp Talk to Text en BrainGPT, los líderes pueden dictar observaciones sobre acuerdos, comentarios del mercado a partir de llamadas o notas de reuniones mientras se desplazan. Estos datos se pueden buscar y utilizar de inmediato, lo que mantiene la información de primera línea conectada con la gestión de proyectos y la estrategia del proyecto. Conecta aplicaciones de terceros con ClickUp BrainGPT para obtener respuestas rápidas.

Estandarizar las estrategias regionales y culturales

A medida que la regionalización se convierte en un pilar estratégico en la India, un único guion no funciona para todos los mercados. Para ganar terreno en los segmentos lingüísticos y culturales, se necesitan manuales localizados que los representantes del equipo de ventas puedan ejecutar de forma fiable.

A continuación le indicamos cómo estandarizar el manual del equipo de ventas:

Desarrolle guiones de ventas regionales, respuestas a objeciones y materiales de precios que reflejen los matices culturales.

Forme a los representantes en enfoques independientes del idioma (por ejemplo, cómo aprovechar WhatsApp, cómo personalizar los seguimientos en contextos locales).

Mantenga repositorios de conocimientos localizados a los que los representantes puedan recurrir cuando lo necesiten.

💡 Consejo profesional: Crea guías de ventas específicas para cada región en ClickUp Docs. Puedes organizar todo tu material en documentos estructurados o subpáginas para cada idioma o mercado. Mantenga un manual de ventas accesible en ClickUp Documentos La colaboración en tiempo real, los comentarios y el historial de versiones ayudan a los gerentes regionales a mantener el contenido preciso y actualizado, mientras que los recursos de formación integrados, las listas de control y las tareas de equipo de ventas enlazadas garantizan que los representantes puedan encontrar y ejecutar rápidamente el manual adecuado para su contexto.

Incorpore la colaboración en tiempo real y la alineación interfuncional

El impulso de las ventas depende del rendimiento individual de los vendedores y de la buena conexión entre el equipo de ventas y los de marketing, operaciones, productos y soporte al cliente. Cuando los equipos no están alineados en tiempo real, se producen mensajes contradictorios, respuestas tardías a los compradores, traspasos fallidos y una mala experiencia del cliente.

ClickUp Chat ayuda a resolver esto al llevar las conversaciones directamente al contexto del trabajo:

Aprovecha las conversaciones contextuales: chatea directamente dentro de tareas, acuerdos y documentos a través de este software de colaboración para el equipo de ventas, para que las discusiones se mantengan vinculadas al cliente, la campaña o el problema concretos.

Mantenga la visibilidad interfuncional: reúna a los equipos de ventas, marketing, soporte y productos en los mismos hilos de chat.

Organice debates con hilos y menciones: atraiga al instante a las partes interesadas adecuadas con @menciones y mantenga estructuradas las conversaciones sobre temas específicos.

Centralice los archivos multimedia y los adjuntos: comparta presentaciones, hojas de precios, comentarios del mercado o grabaciones de llamadas directamente en Chat para reducir las idas y venidas entre herramientas.

Mantén a todos alineados con las prioridades de ventas, los cambios y los próximos pasos con ClickUp Chat.

Implemente el establecimiento de metas estructuradas y el seguimiento de incentivos.

Con la rápida evolución de los mercados, la claridad en los objetivos y los incentivos mantiene a los equipos centrados. No obstante, las metas deben ajustarse a las realidades regionales, las prioridades de los productos y la evolución del comportamiento de los clientes, y no a objetivos corporativos arbitrarios.

📌 Esto es lo que está pendiente:

Defina metas cuantificables para cada mercado y línea de productos.

Haga que el rendimiento sea medible en tiempo real, no de forma retrospectiva.

Vincule los incentivos individuales y del equipo a comportamientos que impulsen los ingresos a largo plazo, no solo a las ganancias a corto plazo.

Pero, con demasiada frecuencia, los equipos dependen de hojas de cálculo o herramientas desconectadas que dificultan ver qué funciona, qué se atasca y en qué centrarse a continuación. Esa es precisamente la brecha que la plantilla ClickUp Sales Tracker está diseñada para resolver. Está construida como un rastreador de ventas basado en listas que sigue cada pedido de cliente u objetivo de ventas desde el inicio hasta su completación.

Obtenga una plantilla gratuita Establezca objetivos de ventas claros y detecte las tendencias de forma temprana con la plantilla ClickUp Sales Tracker.

Con esta plantilla, podrá:

Refleje el progreso real de las ventas con estados personalizados como Meta alcanzada , Meta no alcanzada , Completada y otros.

Coste unitario , Coste de envío , Gastos de envío , Devoluciones y Objetivo de beneficios . Obtenga métricas clave con 12 Campos personalizados de ClickUp listos para usar, entre los que se incluyen

Organice la misma vista de forma diferente con las vistas personalizadas de ClickUp (seguimiento de ventas, volumen de ventas por mes y estado de las ventas por producto).

Plantilla de informe de ventas de ClickUp

Combine esto con la plantilla de informe de ventas de ClickUp para convertir el seguimiento diario de las ventas en información estratégica sobre el rendimiento sin necesidad de recopilar manualmente las actualizaciones de múltiples fuentes.

Obtenga una plantilla gratuita Reúna las métricas de ventas clave de todos los equipos y regiones en una única capa de elaboración de informes con la plantilla de informes de ventas de ClickUp.

Esta plantilla de plan de ventas le permite:

Realice un seguimiento y analice el rendimiento de las ventas de forma coherente a lo largo de los trimestres y los años.

Utilice estados sencillos como Abierto y Completado para realizar el seguimiento de los ciclos de elaboración de informes y las revisiones de rendimiento.

Capture datos estructurados con 10 campos personalizados predefinidos, como Región de ventas , Logros de ventas , Año de ventas , Trimestre de ventas y Valor de ventas .

Revise el rendimiento desde múltiples perspectivas, incluyendo informes de ventas anuales, informes trimestrales e informes de ventas mensuales.

Riesgos y retos que los equipos de ventas deben anticipar

A continuación se indican los riesgos clave que deben tener en cuenta los responsables del equipo de ventas, especialmente en el contexto de la fisicalización, la adopción de la IA, la modernización del CRM y la expansión regional:

Mala calidad de los datos: los datos de ventas incompletos, inconsistentes o aislados socavan las previsiones, la puntuación de clientes potenciales y los conocimientos de IA. Casi la mitad de los vendedores indios identifican los datos incompletos o inexactos los datos de ventas incompletos, inconsistentes o aislados socavan las previsiones, la puntuación de clientes potenciales y los conocimientos de IA. Casi la mitad de los vendedores indios identifican los datos incompletos o inexactos de CRM SaaS como uno de los principales retos, lo que conduce a la pérdida de acuerdos y a decisiones erróneas.

Resistencia a la adopción de tecnología: especialmente en los mercados de nivel 2 y 3, los equipos de ventas pueden mostrarse reacios a adoptar nuevos sistemas debido a la complejidad percibida o la falta de confianza, lo que ralentiza la adopción de CRM y IA.

Problemas de conectividad y acceso móvil: la dependencia de las herramientas de CRM móviles puede ser contraproducente cuando los representantes operan en zonas con una conexión a internet inestable, lo que provoca problemas de sincronización y pérdida de productividad.

ROI de la IA poco claro y fatiga en la toma de decisiones: los equipos pueden adoptar la IA sin objetivos claros o no medir su impacto real, lo que conduce a un desperdicio de presupuesto, un estancamiento en la adopción digital y dudas en torno a la inversión en herramientas de IA.

Barreras culturales y carencias de habilidades: la falta de formación, la incomodidad con los nuevos paradigmas o la falta de comprensión de los límites de la IA pueden ralentizar la adopción del cambio y reducir la eficacia de las herramientas de aceleración de ventas.

Cree un equipo de ventas preparado para el futuro con ClickUp

Las tendencias de ventas en la India seguirán evolucionando en cambios superpuestos impulsados por la tecnología, los matices regionales y las expectativas cambiantes de los compradores. En los próximos años, la ventaja no vendrá de predecir correctamente cada cambio, sino de crear sistemas de ventas que puedan adaptarse a medida que se produzcan esos cambios.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp reúne la planificación, la ejecución, la colaboración y la elaboración de informes en un único sistema conectado. Sobre esa base, su CRM centraliza la gestión del flujo de trabajo, la previsión y la ejecución de acuerdos. Además, ClickUp Brain y BrainGPT muestran información, patrones y riesgos en tiempo real a partir de sus datos de ventas, lo que ayuda a los líderes a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas.

Y a medida que aumentan el volumen y la complejidad, ClickUp Automatizaciones y Agents mantienen automáticamente los seguimientos, los traspasos y los siguientes pasos.

Regístrese en ClickUp de forma gratuita y prepare a su equipo de ventas para lo que está por venir.