Indicaciones de texto a imagen para equipos de marketing: consejos de contenido visual con IA

La gente se detiene ante las imágenes y los Clips cortos. Todos lo hacemos. Una imagen clara puede decir más que un pie de foto largo. Probablemente, este fenómeno sea la razón por la que la mayoría de los Clips cortos de YouTube que duran entre 50 y 60 segundos suelen obtener más vistas.

La buena noticia es que no necesitas un equipo de diseño completo para mantenerte al día. Con un generador de imágenes con IA, tu equipo puede convertir una simple indicación de texto en imágenes de alta calidad, unirlas en vídeos cortos y lanzar campañas en cuestión de horas.

En este artículo, nos centraremos en indicaciones prácticas de texto a imagen para los flujos de trabajo de los equipos de marketing, lo que le permitirá crear imágenes de marca coherentes con rapidez.

También aprenderemos a dar forma al estilo artístico, el color, la iluminación y el ambiente mediante indicaciones, para que tus imágenes reflejen tu marca.

¿Qué son las indicaciones de texto a imagen?

Piense en una indicación de texto a imagen como un conjunto de instrucciones con palabras clave específicas que usted le da a un generador de imágenes de IA.

Usted escribe unas pocas palabras, tal vez una o dos frases, y la herramienta hace todo lo posible por crear imágenes impresionantes mediante la generación de imágenes por IA. El resultado generado puede ser tan simple como «un perro durmiendo en un cómodo sofá» o tan vívido como «el horizonte de una ciudad futurista brillando bajo una puesta de sol dorada con letreros holográficos flotando en el aire».

También puede utilizar diferentes generadores de arte con IA para crear logotipos basados en sus procesos y modelos creativos únicos.

✍🏻 Nota: Cuanto más claras sean tus palabras, más se acercará la comprensión de la IA a la visión que tienes en mente. Si puedes tener en cuenta detalles adicionales sobre el estilo artístico, el estado de ánimo, el color o el fondo, el resultado será más personal y refinado.

Existen muchos generadores de texto a imagen que hacen posible este proceso. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney y Stable Diffusion son algunas de las herramientas más conocidas. Cada una tiene su propia personalidad y puntos fuertes.

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que dan vida a las escenas:

«Un descapotable rojo vintage circulando por una carretera costera al atardecer, olas rompiendo contra los acantilados, gaviotas en el cielo».

«Un tranquilo lago de montaña con una pequeña cabaña de madera a la orilla, picos nevados al fondo y la suave luz de la mañana».

«Póster abstracto de arte digital con colores arremolinados, inspirado en el diseño art déco, con líneas doradas brillantes y azules intensos».

a través de ChatGPT

El Instituto Bonn afirma que los estímulos visuales llegan al cerebro más rápido que las palabras, y que diferentes sistemas nos ayudan a procesar cada uno de ellos de manera adecuada. La amígdala, que nos ayuda a responder al miedo y otras emociones intensas, se activa en respuesta a ciertas imágenes e incluso puede ser un desencadenante de respuestas físicas, como un pulso acelerado o palmas sudorosas.

En pocas palabras, esto es lo esencial: en las plataformas sociales, las imágenes positivas pueden atraer más atención y aumentar las posibilidades de que se haga clic o se comparta.

Al mismo tiempo, una foto colocada junto a una afirmación puede hacer que esta resulte más creíble, incluso cuando la foto no aporta ningún dato nuevo, por lo que es muy importante elegir cuidadosamente las imágenes.

Si las imágenes llegan más rápido y perduran más tiempo, los equipos de marketing deberían disponer de una forma sencilla de crearlas. Así es como ayudan las indicaciones de texto a imagen:

Convierta ideas rápidas en imágenes acordes con la marca a gran escala con indicaciones de texto a imagen , para que los equipos pequeños puedan crear variaciones para gráficos de redes sociales, anuncios y encabezados de correo electrónico en cuestión de minutos.

Mantenga la coherencia de las campañas reutilizando una estructura de indicaciones clara con estilo artístico, combinaciones de colores y condiciones de iluminación , de modo que las imágenes generadas tengan un aspecto y una sensación uniformes en todos los canales.

Reduzca costes permitiendo a los profesionales del marketing pasar de un simple texto a imágenes de alta calidad en un generador de imágenes con IA, mientras los diseñadores se centran en las tareas de diseño más complejas que realmente las necesitan.

🎥 Si sientes curiosidad por la IA aplicada al marketing, pero no sabes cómo aplicarla en el día a día, esta guía para principiantes te muestra casos de uso probados y herramientas prácticas que puedes empezar a utilizar de inmediato.

Ahorre tiempo en la creación de contenido.

Reuters informó de que los equipos de diseño de IBM redujeron los plazos de entrega de las campañas de unas dos semanas a aproximadamente dos días tras incorporar las herramientas generativas de Adobe a su proceso.

Ese es el tipo de cambio que los equipos ocupados notan de inmediato. Con una indicación clara de texto a imagen, puede pasar del briefing a imágenes de alta calidad en la misma mañana.

Comience con un texto sencillo y, a continuación, dé forma a la indicación de imagen con el tema, el estilo artístico, la iluminación, el ambiente y el color. Su generador de imágenes con IA le mostrará varias imágenes generadas para que las revise una al lado de la otra, lo que le permitirá quedarse solo con las que encajan con la historia.

📁 Guarde las indicaciones que hayan funcionado, junto con las semillas o los ajustes, y tendrá una biblioteca que podrá reutilizar la semana que viene.

También ayuda a los equipos más pequeños a publicar gráficos en redes sociales y encabezados de correo electrónico sin tener que esperar en largas colas. Al final, seguirá teniendo que retocar el diseño, pero ya no tendrá que empezar desde cero cada vez. A lo largo de un mes, esas horas ahorradas se traducen en una mejor planificación, pruebas más claras y resultados más estables.

Mantenga una imagen visual coherente de la marca en todos los canales

Una imagen de marca coherente = mayores ingresos. Esto es un recordatorio de que unas imágenes coherentes generan confianza con el tiempo.

Cuando escriba una indicación de imagen, incluya siempre el mismo lenguaje de fondo, para que las imágenes generadas parezcan pertenecer a una misma familia. Si hay algún detalle que se desvía, añada una breve línea negativa que indique lo que hay que evitar.

Pida a sus compañeros de equipo que utilicen primero esos bloques y, a continuación, añadan detalles para cada escena. Revisen juntos una cuadrícula de imágenes generadas y comprueben el tono, la paleta de colores y la composición antes de publicar. Si necesita versiones regionales, cambie los ajustes o el color del producto y mantenga constantes las condiciones de iluminación y el diseño.

Reutiliza el mismo estilo artístico, las mismas condiciones de iluminación, el mismo fondo y las mismas palabras evocadoras en cada indicación de imagen, de modo que, canal por canal, tus imágenes mantengan la coherencia.

Mantenga una breve lista de aspectos negativos, como «evitar los neones llamativos, evitar los fondos recargados», para proteger la calidad sin tener que estar controlando constantemente.

👀 Dato curioso: La escala de TikTok también sigue creciendo en el ámbito empresarial. Las estimaciones sugieren que la plataforma generó aproximadamente 23 000 millones de dólares en 2024, principalmente procedentes de la publicidad. Dondequiera que vayan los ingresos publicitarios, las normas creativas tienden a seguirles, por lo que cabe esperar más imágenes optimizadas para pantallas verticales y basadas en la IA.

Experimente rápidamente con múltiples variaciones de diseño.

En Google Marketing Live 2024, Google mostró la generación de activos creativos que ayuda a los anunciantes a crear y probar más variaciones de imágenes dentro de Performance Max, que es precisamente lo que la mayoría de los equipos necesitan cuando el cronograma es ajustado.

Puede crear una versión sencilla hoy mismo con cualquier generador de imágenes con IA.

✅ Escriba tres indicaciones de texto a imagen para la misma idea, cada una con un estilo de imagen o iluminación diferente, y mantenga el tema y el mensaje constantes✅ Genere una docena de opciones, etiquételas y elija dos o tres por canal. Para portadas de vídeos y cortometrajes, prueba con recortes más cercanos y puntos focales fuertes.✅ Para las tiras de LinkedIn, deja espacio libre para el texto.✅ Realiza un seguimiento de las líneas de indicaciones que tienden a mejorar la atención, como la luz volumétrica suave o la luz de fondo de la hora dorada, y promueve esas líneas en tu estructura de indicaciones estándar.✅ Cuando localices, cambia el fondo o los acentos de color, y mantén intacto el aspecto principal.

De esta manera, aprenderás de cada ronda en lugar de empezar desde cero.

Reduzca la dependencia de diseñadores externos para proyectos rápidos.

McKinsey estima que la IA generativa puede aumentar la productividad del marketing entre un 5 % y un 15 % del gasto total, lo que coincide con lo que muchos equipos perciben una vez que cambian a flujos de trabajo basados en indicaciones.

Esto protege el tiempo de los diseñadores.

Deje que los especialistas en marketing se encarguen de los elementos rápidos con indicaciones de texto a imagen y pida a los diseñadores que perfeccionen las piezas esenciales que realmente necesitan un trabajo artesanal. Empiece por elaborar una lista de los activos que creará internamente, como publicaciones en redes sociales, encabezados de blogs, anuncios sencillos y tarjetas para seminarios web.

Cuando reciba una solicitud, abra el generador de imágenes con IA, pegue la indicación y cree tres opciones en menos de una hora. Recurra a un diseñador para el paso final o para los diseños que requieran especial atención.

Cómo crear indicaciones de texto a imagen eficaces

Antes de analizar los casos de uso de las indicaciones de texto a imagen, aclaremos algunos puntos clave. La IA es brillante a la hora de crear y comprender patrones, pero también es propensa a malinterpretar su intención si la indicación es imprecisa.

Veamos cómo puedes crear indicaciones de texto a imagen como un mapa claro para tu generador de imágenes con IA nombrando el resultado que deseas.

1. Investigación de mercado

Las hojas de cálculo dificultan la conexión entre los números y los resultados empresariales reales. Los datos suelen estar dispersos entre distintos segmentos y periodos de tiempo, lo que hace que los equipos no estén seguros de qué historia cuentan realmente las métricas. Una imagen clara, diseñada con el estilo de gráfico adecuado, los colores de la marca y espacio para notas, ayuda a sacar a la luz esas ideas para que los debates sigan siendo centrados y significativos.

Indicación

«Infografía limpia de la cuota de mercado por segmento para el primer al cuarto trimestre, estilo minimalista, colores azul y gris de la marca, diseño amplio con leyenda a la derecha, fondo blanco liso, ambiente tranquilo, alta resolución, sin elementos superfluos ni sombras intensas».

a través de ChatGPT

2. Conceptualización

Las ideas iniciales suelen perder impulso cuando el equipo no puede visualizarlas. Una indicación clara de texto a imagen ofrece a todos una imagen compartida del concepto, el público al que se dirige y el momento de la vida en el que encaja. Al definir el estilo artístico, el fondo, el ambiente y los colores de la marca, se crea una escena que ayuda al grupo a ponerse de acuerdo sobre lo que se está creando.

Indicación

«Boceto conceptual de una app móvil que ayuda a los estudiantes a planificar sus sesiones de estudio, arte digital, fondo con degradado suave, combinaciones de colores morado y verde azulado de la marca, ambiente agradable, bloques de interfaz de usuario claros y botones grandes, espacio vacío a la izquierda para notas, evitar texto pequeño y pantallas densas».

a través de Google Gemini

3. Generación del documento de requisitos del producto (PRD)

Es más fácil ponerse de acuerdo sobre un documento de requisitos del producto cuando todos ven la misma imagen del usuario y el resultado. Las imágenes pequeñas y bien colocadas ayudan a los lectores a escanear páginas largas y recordar el recorrido principal, los objetos clave en pantalla y el estado de éxito. Al mostrar también los riesgos potenciales, lo que hay que evitar y mantener un estilo y una paleta de imágenes coherentes, el PRD se vuelve más claro y fácil de aplicar.

Indicación

«Guion gráfico de tres viñetas que muestra el proceso de pedido de comestibles en la app: estilo minimalista con ilustraciones vectoriales, primera viñeta: navegación, segunda viñeta: carrito, tercera viñeta: confirmación de entrega, colores de la marca: verde y gris carbón, fondo blanco limpio, ambiente tranquilo, evitar textos pequeños y degradados».

a través de Google Gemini

4. Pruebas de errores y pruebas de software

Es fácil pasar por alto errores cuando las notas de prueba están dispersas. Una imagen con una lista de control ayuda al equipo a mantenerse centrado en todos los dispositivos, plataformas y estados críticos. Al incluir áreas de riesgo conocidas y espacio para etiquetas de aprobado o suspendido, las pruebas se vuelven más claras y fiables.

Indicación

«Póster con lista de control de calidad para el flujo de pago móvil con iconos de dispositivos, estilo minimalista y plano, columnas claras para los pasos y el resultado (aprobado/suspendido), colores de la marca para los títulos, fondo blanco, ambiente tranquilo, alta resolución, sin casillas de selección pequeñas ni bloques de texto densos».

a través de ChatGPT

5. Entrevistas a clientes

Las decisiones son más sólidas cuando el equipo conecta con la persona real que hay detrás de los datos. Una sencilla página hace que el personaje sea tangible con un nombre, una breve cita, su trabajo principal y sus principales dificultades. Añadir el contexto en el que se utiliza el producto y un toque cálido dentro de la paleta de colores de la marca mantiene el enfoque humano y cercano.

Indicación

«Perfil del cliente en una página con marcador de posición para foto, nombre, cita breve, tres principales dificultades, tres principales metas, diseño de tarjeta minimalista, tonos azules de la marca con acentos cálidos, fondo suave, ambiente agradable, evitar imágenes corporativas rígidas»

a través de ChatGPT

Puede utilizar ClickUp Brain de muchas maneras para facilitar sus tareas de marketing. Aquí tiene un ejemplo de uso:

Resuma documentos y encuentre los archivos que necesita más rápidamente preguntando a ClickUp Brain

6. Finalización del modelo de precios

Las negociaciones sobre precios son más fáciles cuando las ventajas y desventajas están claras. Una tabla clara muestra los nombres de los niveles, las funciones principales y una única función destacada que justifica el precio de cada nivel. Añadir límites de uso o asientos cuando sea relevante, junto con un fondo que se imprima bien, hace que la comparación sea sencilla y útil.

Indicación

«Tabla comparativa de precios con tres niveles en paralelo, diseño minimalista, paleta de colores de la marca con un sutil acento en el nivel central, marcas claras de las funciones, espacio para notas al pie, alta resolución para web e impresión, sin degradados llamativos ni iconos decorativos».

a través de ChatGPT

7. Creación de un comunicado de prensa

Los anuncios tienen mejor acogida cuando la prueba es visible desde el principio. Una imagen principal clara vincula el nombre del producto con su ventaja clave, al tiempo que establece el estilo, el tono y la combinación de colores adecuados. Dejar espacio para el texto del titular y elegir un fondo que sea legible hace que la imagen funcione tanto en las publicaciones de noticias como en los canales sociales.

Indicación

«Imagen principal del comunicado de prensa del producto sobre una mesa limpia, imágenes fotorrealistas, iluminación suave de estudio, colores azul y blanco de la marca, ambiente tranquilo, espacio vacío a la derecha para el titular, imágenes de alta calidad, evitar reflejos sobre el área del texto».

a través de Gemini

8. Incorporación de clientes personalizada

La incorporación funciona mejor cuando las primeras acciones son claras y sencillas. Un breve conjunto de imágenes muestra los tres pasos que debe seguir un nuevo usuario y las pantallas u objetos que verá. Establece un tono útil y humano, y mantén el estilo artístico y el fondo coherentes con la marca para que la guía resulte tranquila y fácil de seguir.

Indicación

«Imágenes de incorporación en tres pasos que muestran el registro, el primer proyecto, el primer éxito, un estilo de arte vectorial moderno, la paleta de colores de la marca, un fondo con degradado suave, un ambiente agradable, marcadores numerados, sin texto pequeño ni patrones recargados»

a través de Gemini

9. Seguimiento de los KPI y los indicadores de rendimiento

Las partes interesadas quieren una señal sencilla, no una avalancha de números. Una imagen centrada destaca los KPI adecuados dentro de un intervalo de tiempo definido y utiliza los tipos de gráficos más eficaces para mostrar la tendencia. Con los colores de la marca, un espacio en blanco equilibrado y un tamaño de exportación que se adapta a las diapositivas o documentos, la actualización sigue siendo fácil de seguir y tener un uso compartido.

Indicación

«Gráfico destacado del panel de control de KPI ejecutivos con tres gráficos claros y una métrica principal destacada, estilo de gráfico minimalista, colores azul y gris de la marca, amplios espacios en blanco, fondo liso, ambiente serio y tranquilo, sin efectos 3D ni elementos que distraigan la atención».

a través de Gemini

10. Análisis de las opiniones de los clientes

Las largas cadenas de comentarios pueden convertirse en ruido sin una forma clara de ver los patrones. Un mapa temático hace visibles los puntos débiles y los momentos positivos agrupando los temas principales con frases cortas de ejemplo y divisiones de opiniones. Añadir la fuente, el marco temporal y el tamaño de la muestra mantiene la vista realista y garantiza que el tono se mantenga neutral y respetuoso.

Indicación

«Revisa el tablero de ideas con notas adhesivas agrupadas por temas principales, ejemplos breves, tonos suaves, aspecto de pizarra, colores distintivos de la marca, fondo limpio, ambiente reflexivo, evita los emojis y los degradados intensos».

a través de ChatGPT

11. Redacción de consultas SQL

Incluso en el trabajo técnico, un pequeño diagrama puede facilitar la comprensión de las estructuras de datos. Mostrar las tablas, los campos clave y los tipos de unión esperados aporta claridad antes de escribir las consultas. Añadir filtros, el intervalo de tiempo y el lugar donde se utilizará el resultado ayuda a que el diagrama sea práctico y conciso.

Indicación

«Diagrama de flujo de datos que muestra tres tablas con claves y uniones, estilo de diagrama minimalista, colores azules de la marca, flechas y rótulos claros, fondo blanco, tono instructivo, sin bloques de código ni notación densa»

a través de ChatGPT

12. Creación de una presentación comercial

Las presentaciones son más fáciles de seguir cuando cada idea se apoya en una imagen impactante. Una imagen clara relacionada con el público y la meta de la presentación hace que el mensaje de cada diapositiva sea más memorable. Con el estilo artístico, el fondo y el espacio adecuados para un texto breve, la historia se mantiene centrada y coherente.

Indicación

«Imagen destacada de diapositiva para oportunidad de mercado con figuras abstractas ascendentes, estilo de imagen vectorial moderno, paleta de colores de la marca con acentos cálidos, espacio negativo equilibrado para el titular, ambiente tranquilo y seguro, evitar fotos de archivo e iconos cursis».

a través de Gemini

👀 Dato curioso: El mundo de Barbie realmente se basaba en el rosa. El decorado de la película utilizó tanto fucsia vivo que ayudó a agotar las existencias de un proveedor durante la producción. Eso sí que es compromiso con una paleta de colores.

13. Identificar las limitaciones de las funciones

Los límites claros facilitan la toma de decisiones sobre las funciones. Un mapa de límites muestra el nombre de la función, su principal caso de uso y las restricciones que determinan lo que puede y no puede hacer en este momento. Señalar los escenarios fuera de alcance, los riesgos y los límites técnicos de forma neutral y acorde con la marca ayuda a los equipos a ponerse de acuerdo sobre el alcance con confianza.

Indicación

«Mapa de límites de funciones que muestra el uso principal en el centro con anillos claramente sombreados fuera del alcance, estilo de diagrama sencillo, azules de la marca con exclusiones en gris claro, rótulos legibles, fondo liso, tono instructivo, evitar iconos de advertencia».

a través de Gemini

14. Simplifique la comunicación y la colaboración

Los equipos logran más progreso cuando el estado es visible sin necesidad de otra reunión. Una imagen compartida en el tablero muestra el nombre del proyecto, su fase actual y las tareas en las que cada propietario está trabajando a continuación. Añadir riesgos u obstáculos junto con los esquemas de colores de la marca hace que la actualización sea transparente y fácil de examinar.

Indicación

«Tablero de estado del equipo con tres columnas: ahora, más tarde, eliminar etiquetas de propietario, estilo de tarjeta minimalista, colores de la marca para las prioridades, fondo suave, ambiente colaborativo, evitar burbujas de chat y elementos decorativos que distraigan».

a través de ChatGPT

15. Análisis de datos y estadísticas

Las figuras complejas suelen confundir a quienes no están familiarizados con los datos. Una imagen sencilla que muestre la métrica adecuada, los grupos de comparación y el intervalo de tiempo hace que la información sea accesible para todo el equipo. Añadir el tipo de gráfico elegido, una indicación de confianza o varianza y el tamaño de exportación adecuado hace que la figura sea útil en cualquier contexto.

Indicación

«Gráfico comparativo del antes y el después de la tasa de conversión por cohorte, estilo de línea simple, bandas de confianza ligeramente sombreadas, azules y neutros de la marca, fondo liso, tono serio, evitar el 3D y el ruido de la cuadrícula».

a través de Gemini

16. Desarrollo de escenarios de pruebas de control de calidad

Las descripciones de texto a menudo omiten los detalles sobre cómo funciona realmente una función. Un pequeño guion gráfico facilita el seguimiento del flujo al mostrar la función, el rol del usuario, los criterios de éxito y tanto el camino feliz como los casos extremos. Añadir el contexto del dispositivo o del navegador y mantener una paleta neutra garantiza que el guion gráfico siga siendo sencillo y claro.

Indicación

«Guion gráfico de cuatro viñetas con situaciones de inicio de sesión: proceso correcto, tiempo de espera agotado, contraseña incorrecta y bloqueo; estilo minimalista con líneas; espacio para leyendas claras; color de acento de la marca para resaltar; fondo blanco; tono tranquilo en las instrucciones; y evitar colores alarmantes»

a través de Gemini

17. Cuestionar sus argumentos

Las ideas se sostienen mejor cuando se comparan con alternativas. Una imagen comparativa equilibrada presenta la afirmación, un contraejemplo y las pruebas relevantes para cada lado. Mantener un tono neutral y respetuoso ayuda al equipo a debatir las ventajas y desventajas sin perder el foco.

Indicación

«Imagen comparativa en la que se muestra la afirmación a la izquierda y el contraejemplo a la derecha, con un diseño equilibrado, minimalista, en tonos azules y grises de la marca, con áreas de leyenda claras, fondo neutro, tono reflexivo y evitando imágenes sarcásticas».

a través de ChatGPT

18. Análisis competitivo en una sola página

Las reseñas competitivas funcionan mejor cuando son breves y directas. Una página destaca los competidores clave, las funciones que se comparan y la fecha de la instantánea para que el contexto quede claro. El uso de la paleta de colores de la marca mantiene la comparación coherente y fácil de compartir.

Indicación

«Matriz competitiva con cinco proveedores y ocho funciones, estilo de tabla minimalista, colores de la marca para la columna destacada, fondo blanco, ambiente tranquilo, evitar el desorden de logotipos y notas al pie densas».

a través de Gemini

19. Tablero de inspiración para campañas en redes sociales

Los equipos creativos se alinean más rápido cuando el tono es visible desde el principio. Un moodboard muestra el tema, la plataforma objetivo y los esquemas de color que guiarán el trabajo. Añadir una lista clara de lo que se debe y no se debe hacer mantiene la coherencia del estilo entre todos los creadores.

Indicación

«Moodboard de campaña con seis mosaicos que mezclan texturas, muestras de color e imágenes de ejemplo; estilo artístico moderno y minimalista; paleta de colores de la marca; fondo de papel suave; ambiente acogedor; evitar marcas de agua de archivo»

a través de Gemini

20. Opciones para la imagen principal de la página de destino

La primera pantalla determina cómo entiende la gente el producto. Probar tres variaciones ayuda a encontrar el aspecto que mejor establece la conexión con el público y cumple con lo prometido. Incluir una foto del producto o una imagen abstracta, un fondo claro y espacio para el texto facilita la comparación entre las distintas opciones.

Indicación

«Imagen principal de la página de destino con el producto sobre una superficie limpia, imágenes fotorrealistas, luz suave en los bordes, tonos azules de la marca, espacio vacío para el titular a la izquierda, alta resolución, evitar reflejos molestos cerca del texto».

a través de Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Olvídate de escribir y convierte tu voz en documentos, tareas y mensajes pulidos al instante con Talk to Text de ClickUp

Si su mayor reto no es generar imágenes, sino mantener la coherencia de las indicaciones de texto a imagen en todas las campañas, ClickUp BrainGPT ofrece a su equipo de marketing una «base de operaciones» práctica para la redacción de indicaciones.

En lugar de perder líneas de indicaciones en documentos y chats aleatorios, puede almacenar su mejor estructura de indicaciones en Docs, conectarla a tareas relacionadas con la campaña y reutilizarla con el contexto de aprobación intacto. ClickUp BrainGPT también es compatible con múltiples modelos de IA como ChatGPT y Gemini (para que pueda cambiar según necesite un texto más conciso o una dirección de imagen más detallada), y está diseñado para funcionar en todas sus aplicaciones, de modo que su equipo no tenga que estar copiando y pegando todo el día.

La función Talk to Text de ClickUp BrainGPT encaja perfectamente en el mismo flujo de trabajo. Puedes dictar una indicación en voz alta (tema, estilo artístico, condiciones de iluminación, combinaciones de colores, fondo y negativos) y convertirla en un texto limpio que puedes insertar en un documento, una tarea o tu generador de imágenes con IA. Esto facilita la captura de ideas durante las sesiones de brainstorming, las revisiones o mientras creas gráficos para redes sociales.

Generación de imágenes integrada en ClickUp

Y si tu documentación depende en gran medida de los elementos visuales, ClickUp Brain y BrainGPT también te liberan discretamente del trabajo. Siempre que necesites un diagrama, una maqueta rápida o un sustituto para una captura de pantalla obsoleta, puedes generarlo directamente dentro de la tarea o el documento.

Solo tiene que describir lo que necesita. Un diagrama de flujo para un nuevo modelo de permisos, un boceto simplificado de la interfaz de usuario o una ilustración clara para un tutorial, y ClickUp Brain lo crea al instante. Incluso puede cargar sus gráficos existentes y solicitar variaciones más claras y actualizadas, lo que garantiza que su documentación se ajuste al producto actual sin necesidad de actualizaciones manuales.

Esto hace que las actualizaciones de la documentación visual sean tan rápidas como las ediciones de texto, especialmente cuando las funciones cambian al final de un sprint o cuando se intenta mantener la coherencia visual de las guías, las preguntas frecuentes y los documentos internos.

Ejemplo visual: indicaciones simples frente a indicaciones extensas

A continuación, verás dos imágenes generadas con las herramientas integradas de ClickUp. La primera utiliza una indicación sencilla, mientras que la segunda utiliza una indicación con una extensión y detalle mayores. Ambos enfoques producen resultados de alta calidad, pero el nivel de detalle y la dirección creativa se pueden adaptar a tus necesidades:

ClickUp BrainGPT para la creación de imágenes

O, si solo quieres crear una imagen adorable para una campaña bonita o realizar un uso compartido de un poco de alegría para cualquier ocasión, ClickUp Brain te tiene cubierto 🐶✨

O, si solo quieres crear una imagen adorable para una campaña bonita o compartir un poco de alegría para cualquier ocasión, ClickUp Brain te tiene cubierto 🐶✨

Independientemente de su enfoque, la generación de imágenes de ClickUp hace que las actualizaciones de la documentación visual sean tan rápidas como las ediciones de texto, especialmente cuando las funciones cambian al final de un sprint o cuando necesita mantener la coherencia visual de las guías, las preguntas frecuentes y los documentos internos.

Generación de imágenes con ClickUp Brain

Independientemente de su enfoque, la generación de imágenes de ClickUp hace que las actualizaciones de la documentación visual sean tan rápidas como las ediciones de texto, especialmente cuando las funciones cambian al final de un sprint o cuando necesita mantener la coherencia visual de las guías, las preguntas frecuentes y los documentos internos.

Las mejores funciones de ClickUp BrainGPT

Dicta ideas para indicaciones al instante con Talk to Text para capturar los detalles mientras aún están frescos.

Reescriba las descripciones de texto preliminares en una estructura de indicaciones repetible para que las imágenes generadas sean coherentes.

Encuentre más rápidamente indicaciones anteriores y referencias de marca con Enterprise Search , para que pueda reutilizar lo que ya funciona.

Cambie entre varios modelos de IA para que pueda adaptar el modelo al trabajo, como la ideación creativa frente al pulido de marketing.

Convierta los bloques de indicaciones aprobados en tareas rastreables para que las revisiones, las modificaciones y la aprobación final se mantengan en un solo lugar.

Limitaciones de ClickUp BrainGPT

Requiere niveles de IA de pago y complementos para disfrutar de todas las funciones, dependiendo del plan y los ajustes del administrador.

Se necesita un hábito de gestión sencillo, como actualizar la biblioteca de indicaciones, o los equipos acabarán adoptando estilos de indicaciones puntuales.

Precios de ClickUp

2. Canva IA (Magic Media)

a través de Canva IA.

Canva IA está diseñado para la realidad del trabajo de marketing: «crear, redimensionar y enviar». Con Magic Media, puedes generar imágenes con IA a partir de una indicación de texto directamente donde tu equipo ya crea anuncios, presentaciones, gráficos para páginas de destino y publicaciones en redes sociales. Esto acorta la brecha entre la generación de imágenes y el diseño de producción, especialmente cuando se necesitan múltiples formatos rápidamente.

También resulta útil cuando te preocupa la coherencia de la marca, pero no quieres que cada solicitud se convierta en un ticket de diseño. El flujo de trabajo de Canva se centra en plantillas y ediciones rápidas, por lo que los equipos pueden producir variaciones mientras mantienen bajo control la tipografía y los elementos de la marca.

Las mejores funciones de Canva IA

Genere imágenes a partir de indicaciones de texto dentro del mismo editor que se utiliza para los materiales de marketing.

Cree variaciones rápidas para diferentes canales, tamaños y direcciones creativas.

Aplica plantillas y controles de marca para que las imágenes mantengan la coherencia en las publicaciones de redes sociales y los recursos de campaña.

Combine imágenes generadas por IA con diseños listos para la producción, exportaciones y comentarios de colaboración.

Acelere los ciclos de «borrador a aprobación» generando opciones entre las que las partes interesadas puedan elegir desde el principio.

Limitaciones de la IA de Canva

Ofrece un control limitado en comparación con los generadores de arte especializados cuando se necesitan parámetros de indicaciones altamente técnicos.

Requiere planes de pago para un uso más profundo de la IA y límites más altos, dependiendo de la configuración de su equipo.

Aún es necesaria la revisión humana para garantizar la precisión de la marca, los detalles del producto y el cumplimiento normativo antes de la publicación.

Precios de Canva IA

Plan Free

Canva Pro: 15 $ al mes por usuario

Canva Empresa: 20 $ al mes por usuario

Canva para corporaciones: precios personalizados

3. Adobe Firefly

a través de Adobe Firefly.

Adobe Firefly es una excelente opción cuando necesitas imágenes generadas por IA que se adapten a flujos de trabajo creativos profesionales, además de límites más claros para el trabajo comercial. Adobe posiciona Firefly como un producto diseñado para uso comercial, y se integra bien con el ecosistema más amplio de Adobe, lo cual es importante si tu equipo ya está trabajando en Creative Cloud para la producción final del diseño.

Los equipos de marketing suelen utilizar Firefly para generar recursos rápidamente, explorar diferentes estilos artísticos y probar conceptos creativos antes de pulirlos con las herramientas de Adobe. Además, utiliza un sistema basado en créditos, lo que permite gestionar el uso de forma predecible en todo el equipo.

Las mejores funciones de Adobe Firefly

Genere imágenes a partir de indicaciones de texto con controles adaptados a la marca para el estilo y la composición.

Provea el soporte para los flujos de trabajo comerciales con el posicionamiento de Adobe en torno a un abastecimiento de contenido más seguro.

Integre esta herramienta en la amplia cadena de herramientas creativas de Adobe para realizar ediciones finales y crear activos de producción.

Utiliza créditos generativos para gestionar la generación de imágenes a escala de equipo.

Añada señales de procedencia mediante el enfoque de acreditación de contenido de Adobe, cuando esté disponible.

Limitaciones de Adobe Firefly

Consume créditos rápidamente cuando se ejecutan muchas variaciones, especialmente con ajustes de calidad más altos.

Funciona mejor si su equipo ya utiliza herramientas de Adobe para el diseño y la edición finales.

Aún es necesario revisar la precisión, las afirmaciones de la marca y los derechos de uso antes de su publicación.

Precios de Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $ al mes por usuario.

Firefly Pro: 19,99 $ al mes por usuario.

Firefly Premium: 199,99 $ al mes por usuario.

Creative Cloud Pro: 69,99 $ al mes por usuario

4. DALL·E (OpenAI)

a través de la comunidad IA.

DALL·E se utiliza ampliamente para la generación de imágenes de marketing porque maneja bien la escritura iterativa de indicaciones, especialmente cuando se refina un texto a través de varias rondas para acercarse al estado de ánimo, la iluminación y la composición deseados. También se utiliza comúnmente cuando se desea una ideación rápida para gráficos de redes sociales, encabezados de blogs y conceptos de campañas.

Si su flujo de trabajo incluye ChatGPT, la generación de imágenes al estilo DALL·E también puede funcionar de forma conversacional, lo que significa que puede solicitar cambios como diferentes fondos, combinaciones de colores o un nuevo estilo de imagen sin tener que reescribir toda la indicación desde cero.

Las mejores funciones de DALL·E

Genere imágenes a partir de una sencilla indicación de texto y, a continuación, perfecciónelas con seguimientos iterativos.

Explore rápidamente múltiples direcciones visuales para la misma idea de campaña.

Tiene compatibilidad con un amplio intervalo de estilos, desde imágenes fotorrealistas hasta diseños de arte digital.

Funciona bien para conceptualizar imágenes de marketing antes del diseño final del diseño.

Ofrezca acceso a la API a los equipos que deseen automatizar los flujos de trabajo de generación de imágenes.

Limitaciones de DALL·E

Requiere indicaciones y revisiones minuciosas para garantizar la precisión de la marca, los detalles del producto y las afirmaciones.

Incluye restricciones de uso y seguridad que afectan a lo que se puede generar.

Puede ser menos predecible para tipografías exactas, detalles minúsculos o requisitos de diseño estrictos

Precios de DALL·E

Precios personalizados

5. Midjourney

a través de Midjourney.

Midjourney es muy popular cuando se buscan imágenes llamativas y estilizadas, y se está dispuesto a repetir el proceso varias veces hasta conseguir el aspecto exacto. Los equipos de marketing suelen utilizarlo para crear conceptos artísticos atrevidos, moodboards para campañas y imágenes heroicas en las que el estilo artístico es tan importante como la precisión literal.

El sistema de planes de Midjourney se basa en el tiempo de GPU y los modos de generación, por lo que puedes elegir entre generaciones más rápidas o trabajos en cola más lentos, dependiendo de tus plazos.

Midjourney también ofrece controles de privacidad a través del modo Stealth en los niveles superiores, lo cual es importante si estás trabajando en campañas previas al lanzamiento o en imágenes de clientes que no deseas que tengan visibilidad pública.

Las mejores funciones de Midjourney

Produce imágenes estilizadas con una fuerte coherencia estética en todas las variaciones.

Ofrece múltiples velocidades de generación, incluidos los modos Rápido y Relajado.

Provea soporte para una mayor privacidad mediante el modo sigiloso.

Permita la experimentación a gran escala gracias al modo Relax ilimitado en los planes de pago.

Adapta el uso con niveles de suscripción predecibles en función de tus necesidades de producción.

Limitaciones de Midjourney

Requiere niveles de suscripción para los casos de uso de marketing más exigentes.

Hace que la representación exacta del texto y el control estricto del diseño sean inconsistentes, por lo que el trabajo de diseño final sigue necesitando una herramienta de diseño.

Impone límites a las funciones de privacidad en los niveles Pro y Mega a través del modo sigiloso.

Precios de Midjourney

Plan básico: 10 $ al mes

Plan estándar: 30 $ al mes

Plan Pro: 60 $ al mes

Plan Mega: 120 $ al mes

Integración de imágenes generadas por IA en los flujos de trabajo de marketing

Cuando su equipo cuenta con un sólido conjunto de indicaciones de texto a imagen y una carpeta llena de imágenes generadas, la siguiente tarea consiste en trasladar esos activos a través de una ruta clara desde la idea hasta la publicación.

Con demasiada frecuencia, ese trabajo se pierde en la proliferación de tareas dispersas y herramientas de IA que no se comunican entre sí.

La proliferación de contextos empeora la situación cuando hay que buscar en distintos sistemas solo para responder a preguntas sencillas como qué ha cambiado o dónde se encuentra un archivo.

ClickUp reúne todo en un único entorno de trabajo con IA convergente. A continuación se muestra un flujo sencillo y completo que utiliza diferentes funciones de ClickUp en el orden adecuado para que el trabajo tenga visibilidad y sea fácil de aprobar.

Empieza con un hogar vivo en ClickUp Docs

Cree su biblioteca de indicaciones en lenguaje sencillo con ClickUp Docs

Dale a tus imágenes y palabras un lugar único y acogedor donde residir con ClickUp Docs. Crea un documento en ClickUp llamado «Biblioteca de indicaciones e imágenes de marca».

En su interior, conserva las indicaciones que realmente funcionan, pequeñas notas sobre por qué funcionaron y una guía de marca fácil de leer. Cuando alguien solicite una imagen destacada, podrá encontrar un ejemplo, una indicación de imagen lista para pegar y dos líneas sobre el estado de ánimo y el color. Cuando tu marca cambie, edita primero este documento para que todo el equipo se mantenga sincronizado con la versión actualizada.

Aquí tienes algunos consejos útiles para estructurar todo en tus documentos de ClickUp:

Bloques de indicaciones agrupados por caso de uso, como gráficos para redes sociales, encabezados de correo electrónico y anuncios pagados.

Una breve sección sobre «elementos distintivos de la marca» con el estilo artístico, la combinación de colores, las condiciones de iluminación y una pequeña lista de elementos negativos.

👀 Dato curioso: IKEA fue pionera en el uso de fotos «falsas» que parecen reales. Ya en 2014, alrededor del 75 % de las imágenes de su catálogo eran renders generados por ordenador, creados para controlar la iluminación, el color y el diseño a escala. Es uno de los primeros ejemplos de sustitución de sesiones fotográficas por imágenes sintéticas sin perder la confianza.

Pregunte en ClickUp Chat, capture como tareas de ClickUp.

Recopile comentarios en un solo lugar y convierta el mejor mensaje en una tarea utilizando ClickUp Chat

La mayoría de las solicitudes comienzan con una frase. Mantén ese espíritu. Crea un canal de chat en ClickUp llamado «Solicitudes y comentarios gráficos».

Cuando alguien escriba: «Necesitamos un encabezado para LinkedIn para mañana, tono, producto a la derecha», convierta ese mensaje en una tarea de ClickUp con ClickUp Tasks en la misma ventana. En la descripción de la tarea, pegue la indicación exacta de ClickUp Docs y añada los tamaños, las fechas límite y el revisor. Pasará de la palabra a la acción en un solo movimiento, y no se perderá nada en un hilo separado.

📌 Ejemplo: un comercializador de productos envía un mensaje con la meta y el tono. Tú lo conviertes en una tarea de ClickUp titulada «Encabezado de LinkedIn para el estudio de caso», la asignas, añades el texto a la indicación de imagen y adjuntas dos imágenes generadas anteriormente que se ajustan al aspecto. El creador ahora tiene contexto, referencia y propiedad sin necesidad de una reunión.

Deje que las automatizaciones de ClickUp guíen el trabajo, no presione a las personas.

Mueva las tareas a la lista correcta automáticamente con ClickUp Automatizaciones

Un buen proceso resulta natural y fácil de seguir. Configure algunas automatizaciones de ClickUp que hagan avanzar el trabajo sin necesidad de estar constantemente pendiente. Cuando el estado cambie a «Listo para revisión», publique en ClickUp Chat etiquetando al responsable creativo y traslade la tarea de ClickUp a la lista de revisión.

Cuando una tarea vence en 24 horas y aún está en curso, avisa a la persona asignada y al propietario del proyecto. Crea un recordatorio trimestral para actualizar tu documento de ClickUp «Biblioteca de indicaciones e imágenes de marca», de modo que tus indicaciones de texto a imagen para el equipo de marketing se mantengan actualizadas.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Agents para agilizar las solicitudes de imágenes (sin tener que perseguir aprobaciones). Colaboración creativa alineada con el flujo de trabajo impulsada por ClickUp Agents Una vez que su equipo comienza a utilizar indicaciones de texto a imagen a gran escala, lo que realmente ralentiza el proceso rara vez es la generación de imágenes. Son las preguntas posteriores: «¿Dónde está la última versión?» o «¿Qué indicación aprobamos?». Los agentes ClickUp AI pueden encargarse de esa labor de coordinación en contexto, para que su flujo de trabajo siga teniendo visibilidad. Así es como puede utilizarlos para imágenes generadas por IA: Configure un agente de respuestas en directo para preguntas del tipo «¿dónde está?». Dirija el agente ClickUp al espacio o lista donde se encuentran las tareas creativas (y al documento donde se encuentran su biblioteca de indicaciones y los tokens de marca). Cuando alguien pregunte «¿Qué indicación estamos utilizando para la página de inicio?» o «¿Qué combinaciones de colores están aprobadas para las publicaciones en redes sociales?», el agente de IA podrá responder con el contexto adecuado.

Utilice un agente de inteligencia en vivo para tener visibilidad sobre el estado: configúrelo para que realice un uso compartido semanal de la actualización que destaque lo que está aprobado, lo que está en revisión y lo que está atascado en revisiones, especialmente cuando varios creadores están produciendo imágenes generadas para diferentes canales.

Cree agentes ligeros sin necesidad de programar: considérelo como la redacción de indicaciones para operaciones: defina lo que quiere que haga el agente, elija el contexto (documentos específicos, listas o aplicaciones conectadas) y, a continuación, elija las acciones que puede realizar, como resumir actualizaciones o sugerir los siguientes pasos.

Cree, revise y apruebe todo en un solo lugar.

Tablero de flujo de trabajo creativo optimizado en tareas de ClickUp

El creador ejecuta el resumen de texto a imagen en su generador de imágenes con IA, sube tres imágenes generadas a la misma tarea de ClickUp y añade una nota de una línea debajo de cada una. Los revisores pueden dejar comentarios directamente allí.

Si es necesario un cambio, establezca el estado en «Revisiones necesarias», mantenga el primer conjunto adjunto y añada los archivos actualizados en «Ronda 2». Cuando esté bien, cambie a «Aprobado».

Una automatización final puede compartir un breve resumen en ClickUp Chat con un enlace a la tarea y al recurso terminado. Desde aquí, los propietarios de los canales extraen la imagen para publicaciones en redes sociales, anuncios o correos electrónicos, y tú no tienes que perseguir a nadie para conseguir los archivos.

Algunas cosas útiles que hay que tener en cuenta:

Añada «Notas de uso» a la tarea, como «apto para fondos oscuros, deje libre el tercio derecho».

Guarde la indicación ganadora en el documento ClickUp con una pequeña lección aprendida.

Mantenga las directrices vivas donde la gente realmente las ve

Tu marca no es un PDF en una carpeta. Vive en el documento de ClickUp que abriste en el primer paso. Cuando adoptes una nueva paleta o quieras un estilo artístico más suave, cambia primero la redacción del documento y, a continuación, utiliza ClickUp Automatizaciones para notificarlo a «Diseño», «Social» y «Ciclo de vida» en ClickUp Chat.

La siguiente indicación que alguien copie incluirá la actualización. Con el tiempo, esto mantiene la coherencia de las imágenes generadas por IA sin necesidad de recordatorios diarios ni largos procesos de aprobación.

Buenas prácticas para equipos de marketing que utilizan texto a imagen con IA

La IA puede acelerar el proceso, pero funciona mejor cuando las indicaciones de texto a imagen se encuentran dentro de unos límites claros que protegen la confianza, el acceso y la claridad de la marca.

Con ese espíritu en mente, aquí tienes una breve lista que puedes tener a mano:

Sea transparente sobre el uso de la IA en anuncios y afirmaciones , y guarde pruebas de lo que dice, siguiendo las directrices de la FTC sobre veracidad en la publicidad y la IA.

Escribe texto alternativo para cada imagen, evita incluir texto en las imágenes siempre que sea posible y añade una versión breve en texto para los gráficos , de modo que todo el mundo capte el mensaje.

Mantenga la coherencia de la marca en la indicación con un estilo artístico, un color y un ambiente uniformes, ya que una marca coherente se correlaciona con un crecimiento más sólido.

Registre la procedencia junto a cada activo utilizando credenciales de contenido o un simple registro del modelo, la versión y los ajustes, para que pueda verificar cómo se crearon las imágenes.

Siga las guías de los canales y pruebe algunas variaciones basadas en indicaciones para cada ubicación, utilizando las directrices de la plataforma, como las especificaciones creativas de LinkedIn.

De texto a imagen, de ClickUp al intento correcto

Has pasado de la idea a la imagen con mucho cuidado. Hemos explicado cómo dar forma al estilo artístico, la iluminación, el ambiente y la estructura de las indicaciones para que tus imágenes parezcan deliberadas, no aleatorias.

Pero aquí está la parte que los equipos realmente aprecian: ClickUp reúne todo en un solo lugar, por lo que la redacción de indicaciones, la generación de imágenes, las revisiones y las aprobaciones dejan de estar dispersas en diferentes herramientas.

ClickUp Brain y ClickUp BrainGPT ofrecen a los profesionales del marketing una forma más rápida de trabajar con imágenes desde el principio. Dicta una idea aproximada con Talk to Text, conviértela en una indicación pulida con ClickUp BrainGPT y genera imágenes de apoyo (moodboards, encabezados, miniaturas, diagramas) directamente en tu entorno de trabajo. Sin copiar y pegar. Sin saltar de una aplicación a otra. Sin versiones perdidas.

ClickUp Docs almacena tu biblioteca de indicaciones, ClickUp Chat recoge las solicitudes, ClickUp Tareas lleva adelante el trabajo y ClickUp Automatizaciones impulsa las revisiones sin ruido. Y cuando estés listo para crear o perfeccionar imágenes, ClickUp Brain se mantiene conectado al contexto de tu proyecto para que los resultados coincidan con lo que realmente estás construyendo.

Hay otras herramientas que pueden crear imágenes. ClickUp ayuda a tu equipo a crearlas a tiempo, acordes con la marca y en sintonía entre sí.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Se trata de una indicación breve y clara que se le da a un generador de imágenes de IA para convertir palabras en imágenes. En marketing, una buena indicación nombra el tema, el estilo artístico, la iluminación, el color, el estado de ánimo y cualquier nota de «evitar», para que la imagen resultante se ajuste a su marca y a su propósito.

Sí, si tus indicaciones de texto a imagen repiten el mismo estilo de imagen, combinaciones de colores, fondo y ambiente en todos los activos. Guarda las indicaciones ganadoras en una biblioteca compartida y tus imágenes generadas parecerán formar parte de una misma familia, desde publicaciones en redes sociales hasta anuncios.

Elija la herramienta que se adapte a sus necesidades, no solo la que esté de moda. Si desea imágenes fotorrealistas, elija un modelo conocido por esa fortaleza; si le gusta la pintura digital o el estilo art déco, elija uno que maneje bien el trabajo estilizado. Pruebe varios, guarde un pequeño conjunto de indicaciones y juzgue por las imágenes de alta calidad que realmente puede enviar.

Mantenga el trabajo en un solo lugar. Almacene indicaciones, versiones, comentarios y aprobaciones en las tareas de ClickUp, para que los revisores puedan proporcionar comentarios y dar su visto bueno sin tener que buscar archivos.

Sí. Mantén una biblioteca de indicaciones actualizada en ClickUp Docs, debate las solicitudes en ClickUp Chat, convierte los mensajes en tareas de ClickUp y deja que ClickUp Automatizaciones impulse las revisiones y los traspasos. De este modo, las indicaciones de texto a imagen pasan a formar parte de un proceso estable y completo en el que puedes confiar.