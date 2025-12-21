Los 11 mejores creadores de chatbots para la automatización de las conversaciones con los clientes en [año]

Los chatbots vuelven a estar en el punto de mira. Esta vez, las plataformas de chatbots con IA ofrecen respuestas precisas en tiempo real, en lugar de respuestas rígidas y predefinidas.

Este cambio transforma las interacciones diarias con los clientes de la mayoría de las empresas online. Las conversaciones con chatbots basados en IA ahora se encargan de todo, desde simples preguntas frecuentes hasta complejas soluciones de problemas.

De hecho, alrededor del 60 % de los usuarios de entre 25 y 34 años afirmaron haber utilizado chatbots en sitios web de venta directa al consumidor (D2C).

Antes, crear chatbots avanzados significaba contratar desarrolladores o aprender un nuevo lenguaje de programación. Ahora, los creadores de chatbots modernos te permiten diseñar chatbots personalizados con creadores visuales, flujos de arrastrar y soltar y modelos de IA que entienden el lenguaje natural (incluso si tienes conocimientos técnicos limitados).

En esta guía, exploraremos los mejores creadores de chatbots y sus planes de precios, para que puedas automatizar las conversaciones y hacer crecer tu empresa sin tener que reconstruir toda tu infraestructura.

Los 11 mejores creadores de chatbot de un vistazo

Aquí tienes una comparación detallada de los principales creadores de chatbots, que incluye las funciones clave, los precios y las valoraciones de usuarios reales para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Soporte interno para equipos y automatización de tareas. Agentes de IA, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, integraciones profundas. Planes gratuitos; personalizaciones para corporaciones. Botpress Agentes de IA personalizados con LLM y base de conocimientos. Canales RAG, bots multiagente, compatibilidad con LLM, sincronización en tiempo real, lógica API. Planes gratuitos y de pago a partir de 89 $ al mes por usuario. Intercom Soporte al cliente escalable con IA proactiva. Bot con IA, creador sin código, enrutamiento en tiempo real, integraciones CRM. Planes de pago a partir de 39 $ al mes por usuario. Chatbase Agentes de IA entrenados con datos internos. Carga de archivos PDF, integraciones con Slack/Notion, compatibilidad multilingüe, automatización de tareas. Planes gratuitos y de pago a partir de 40 $ al mes por usuario. Dialogflow NLP multilingüe y chatbots contextuales. Detección de intenciones mediante PLN, compatibilidad con más de 14 canales, creador de flujos CX, análisis. Precios personalizados Tidio IA + chat en vivo para pequeñas empresas Chatbot Lyro, creador de arrastrar y soltar, panel de control de chat en vivo, análisis de chatbot. Planes de pago a partir de 29 $ al mes por usuario. Chatfuel Flujos de chatbot para Facebook, Instagram y WhatsApp. Integraciones Meta, agentes de IA, desencadenantes de comentarios, integraciones Stripe y Shopify. Planes de pago a partir de 23,99 $ al mes por usuario. Ada Soporte de IA empresarial a través de chat, SMS y voz. Agentes de IA, automatización de voz, desencadenantes de CRM, personalización, integraciones de corporación. Precios personalizados IBM Watsonx Assistant Chatbots seguros, escalables y de nivel empresarial. Creador visual, LLM, cumplimiento de la HIPAA, compatibilidad multicanal, paneles de rendimiento. Planes gratuitos y de pago a partir de 140 $ al mes por usuario. Kommunicate IA híbrida y soporte humano Integración con Dialogflow/OpenAI, transferencia a agentes en vivo, análisis, soporte multicanal. Planes gratuitos y de pago a partir de 100 $ por usuario.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en los creadores de chatbots?

Imagina que diriges una empresa de comercio electrónico en crecimiento y quieres un chatbot que responda a las preguntas más habituales de los clientes y transfiera los clientes potenciales cualificados a tu CRM. Probablemente no tengas tiempo para aprender un nuevo lenguaje de programación o combinar cinco herramientas diferentes.

Los mejores creadores de chatbots te ayudan a crear interfaces de conversación con la estructura justa para mantener la identidad de la marca, mientras que la IA llena los vacíos con respuestas precisas. También se integran con tus herramientas y base de conocimientos existentes, de modo que el bot puede actuar sobre todos los datos de tus clientes en lugar de hacer conjeturas.

Busca un creador de chatbots que ofrezca:

Un creador visual con diseño de flujo de arrastrar y soltar, para que los usuarios sin conocimientos de programación puedan crear chatbots y actualizar la lógica rápidamente.

Opciones de personalización para el widget de chat, el tono y el contenido, para que tu bot refleje tu marca en todos los sitios web y aplicaciones.

Modelos de PNL e IA integrados, para que tu chatbot con IA pueda comprender el lenguaje natural y gestionar las variaciones de las preguntas de los clientes.

Integraciones con CRM, servicios de asistencia técnica, herramientas de análisis como Google Analytics y canales de mensajería como Facebook Messenger y WhatsApp.

Paneles de control para analizar el rendimiento de los chatbots y realizar un seguimiento de las tasas de resolución para ajustar los flujos basándose en conversaciones reales.

Lea también: Cómo utilizar la automatización de flujos de trabajo con IA

Los 11 mejores creadores de chatbots

A continuación, hemos recopilado 10 de los mejores creadores de chatbots, desde herramientas intuitivas de arrastrar y soltar hasta plataformas avanzadas de chatbots con IA con potentes funciones de análisis e integración.

1. ClickUp (ideal para el soporte interno del equipo, la distribución de tareas y la asistencia en proyectos)

Haz realidad una comunicación eficiente con las funciones basadas en IA de ClickUp.

La mayoría de los equipos no tienen dificultades porque carecen de información. Tienen dificultades porque esa información está dispersa en diferentes herramientas o enterrada en documentos obsoletos. Ese es un ejemplo clásico de dispersión del trabajo. Los empleados terminan dedicando una gran parte de su jornada a buscar información en diferentes canales, en lugar de ayudar a los clientes o avanzar en los proyectos.

ClickUp convierte ese caos en un único espacio de trabajo de IA convergente. Con ClickUp AI Agents y ClickUp Brain, puedes crear experiencias internas de chatbot con IA que se ejecutan directamente en tu entorno de trabajo. Aquí tienes una breve panorámica de lo que puedes conseguir con ClickUp.

Agente de IA Chat + automatización para soporte interno

Crea agentes de IA personalizados con instrucciones y responsabilidades preestablecidas con ClickUp AI Agents.

Los agentes de ClickUp AI actúan como bots de soporte interno que conocen tu entorno de trabajo al dedillo. Responden a las preguntas de tu equipo, extraen respuestas de documentos y tareas, e incluso pueden dirigir las solicitudes a flujos de trabajo estructurados para que no se pierda ninguna información.

Puede añadir agentes de chat a ClickUp Chat para que supervisen canales específicos, respondan a preguntas internas repetidas, publiquen resúmenes diarios o resuman hilos largos. Esto significa que los equipos de TI u operaciones pueden utilizar ClickUp Chat y IA Agent Chat para clasificar los tickets internos, responder a preguntas comunes del tipo «¿cómo se hace?», y dirigir las solicitudes a las colas adecuadas sin que un agente humano tenga que intervenir cada vez.

Utiliza agentes predefinidos o crea flujos de trabajo personalizados en el chat para gestionar tus proyectos.

Cuando un compañero de equipo rellena un formulario de solicitud, el agente puede crear una tarea estructurada y enviar una respuesta de IA a través de ClickUp Brain para confirmar que la solicitud ha sido registrada. Este nivel de automatización reduce la necesidad de que un agente humano intervenga en cada actualización rutinaria.

Soporte interno permanente a través de IA.

ClickUp BrainGPT amplía tu chatbot con IA más allá de la ventana del entorno de trabajo de ClickUp y lo lleva a tu escritorio y navegador, de modo que la IA puede ofrecer compatibilidad para las conversaciones internas dondequiera que trabajes.

A continuación te explicamos cómo utilizarlo para mejorar el soporte interno y el crecimiento de la empresa:

Haz preguntas profundas sobre todos tus datos de clientes : ClickUp BrainGPT puede buscar en tus aplicaciones de trabajo y en la web utilizando múltiples modelos de IA. Puedes hacer preguntas como «¿Qué incidencias abiertas están bloqueando nuestras tres cuentas principales?» o «Muéstrame patrones en conversaciones recientes del chatbot sobre problemas de facturación». A continuación, extrae información de tareas, documentos y herramientas conectadas para dar respuestas contextuales en lugar de fragmentos aislados.

Elige el modelo de IA adecuado para cada flujo de trabajo interno: ClickUp BrainGPT tiene compatibilidad con múltiples modelos de IA, como ChatGPT y Gemini, bajo un único sistema de permisos seguro, lo que te permite seleccionar la mejor opción para cada tarea. Dado que todo se ejecuta bajo los controles de privacidad de ClickUp, los modelos de terceros no se entrenan con los datos de tu empresa.

Automatizaciones sin código con el creador de automatizaciones con IA.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

El creador de automatización con IA de ClickUp te permite describir lo que deseas automatizar en lenguaje sencillo y te sugiere una automatización completa con desencadenantes y acciones. Puedes empezar con más de 100 plantillas de automatización y luego perfeccionar el flujo, en lugar de escribir código o unir varios creadores de chatbots.

Por ejemplo, puedes crear reglas como:

«Cuando se envíe un formulario etiquetado como "Avería urgente", crea una tarea P1, asígnalo al ingeniero de guardia y publica una actualización en el canal de chat de incidencias».

«Cuando un ticket en Intercom o Zendesk se etiqueta como "solicitud de función", crea una tarea enlazada para el producto, añade la cuenta del cliente y muévela a la lista de comentarios».

Dado que estas automatizaciones se sitúan por encima de todos tus datos de clientes y sistemas existentes, puedes conectar sitios web, canales de mensajería y herramientas de asistencia. A continuación, puedes optar por analizar el rendimiento del chatbot y el volumen de solicitudes internas con Campos personalizados y paneles de ClickUp, en lugar de exportar los datos a hojas de cálculo independientes.

Las mejores funciones de ClickUp

Centraliza las conversaciones internas del chatbot, las tareas y los documentos en un único entorno de trabajo con ClickUp Chat y ClickUp Brain.

Conecta ClickUp a herramientas como Intercom, Zendesk, correo electrónico y otras, para que las conversaciones con clientes externos se conviertan en tareas enlazadas con un historial completo.

Realice un seguimiento de las colas de solicitudes internas, las tendencias de respuesta y las métricas de SLA en los paneles de ClickUp para ver dónde los agentes de IA y las automatizaciones están reduciendo el trabajo manual.

Busca en ClickUp y en las aplicaciones conectadas con Enterprise AI Search , y luego convierte las respuestas en tareas de ClickUp o actualizaciones de ClickUp con un solo clic.

Limitaciones de ClickUp

Actualmente se centra más en el soporte interno del equipo que en los casos de uso de chatbots orientados al cliente.

Algunas funciones de IA, como los agentes personalizados y los resúmenes, requieren un complemento de pago de ClickUp Brain.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (más de 10 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 4500 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Esta reseña de G2 señala:

Una de las novedades más destacadas es la herramienta de IA ClickUp Brain. Ha transformado mi forma de gestionar tareas y proyectos al automatizar los procesos rutinarios y ofrecer sugerencias inteligentes, lo que me ha permitido ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.

Una de las novedades más destacadas es la herramienta de IA ClickUp Brain. Ha transformado mi forma de gestionar tareas y proyectos al automatizar los procesos rutinarios y ofrecer sugerencias inteligentes, lo que me ha permitido ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.

🧠 ¿Sabías que: aunque en su día la IA despertó el temor a la pérdida de puestos de trabajo, ahora el 89 % de los empleados afirma que reduce las tareas repetitivas y les da más tiempo para centrarse en otras tareas importantes? Obtén más información al respecto en IA en el lugar de trabajo.

2. Botpress (ideal para crear agentes de IA personalizables con una profunda integración LLM)

a través de Botpress

La mayoría de las plataformas de chatbot te ofrecen un kit de herramientas sencillo o muy técnico. Botpress pretende salvar esa brecha proporcionando a los equipos un control preciso sobre el comportamiento de los agentes de IA, sin sacrificar un creador visual.

Botpress te permite crear chatbots avanzados y agentes de IA que extraen información de tu sitio web, archivos y base de conocimientos interna. Su Knowledge Agent sincroniza el contenido casi en tiempo real, mientras que los canales RAG (generación aumentada por recuperación) ayudan a tu bot a responder preguntas complejas de los clientes con un mejor contexto.

Puede conectar modelos de IA populares de proveedores como OpenAI y Anthropic y crear interfaces conversacionales que funcionen en sitios web, widgets de chat y canales de mensajería.

Las mejores funciones de Botpress

Combina varios agentes de IA en un solo bot, como agentes de conocimiento, agentes de personalidad y agentes que resumen.

Entrena chatbots personalizados en sitios web, archivos PDF y documentos utilizando canalizaciones RAG para que las conversaciones de los chatbots sigan siendo sensibles al contexto.

Implementa bots en sitios web, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram y otras plataformas.

Amplíe los flujos con acciones JavaScript, llamadas HTTP e integraciones con herramientas existentes para obtener un control total.

Utiliza análisis para evaluar el rendimiento de los chatbots y perfeccionar los flujos basándote en datos reales de los usuarios.

Limitaciones de Botpress

Mayor curva de aprendizaje para equipos pequeños o profesionales del marketing sin conocimientos técnicos.

Publicar en canales de Meta como Instagram o Facebook requiere una configuración adicional.

Las funciones nativas de difusión y campañas son más ligeras que las plataformas completas de automatización de marketing.

Precios de Botpress

Pago por uso : Gratis

Plus : 89 $ al mes.

Equipo : 495 $ al mes

Gestionado: 1495 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Botpress

G2 : 4,5/5,0 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 30 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Botpress

Esta reseña de G2 afirmaba:

Me gusta la combinación de LowCode y ProCode, así como las integraciones de diversas herramientas disponibles para crear rápidamente chatbots basados en RAG. La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de entender.

Me gusta la combinación de LowCode y ProCode, así como las integraciones de diversas herramientas disponibles para crear rápidamente chatbots basados en RAG. La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de entender.

📽️ ¿Quieres crear tu propio agente de ClickUp AI personalizado? Así es como ClickUp utiliza la IA para facilitar la automatización de tareas:

3. Intercom (el mejor para ampliar el soporte al cliente con chatbots proactivos con IA)

a través de Intercom

Cuando el volumen de soporte al cliente aumenta, los equipos suelen acabar trabajando con múltiples herramientas: correo electrónico, chat en vivo, bandejas de entrada compartidas y llamadas telefónicas. Esa fragmentación dificulta ofrecer experiencias coherentes.

Intercom se centra en unificar esos canales en una única plataforma de soporte al cliente basada en IA. Su chatbot con IA, Fin, impulsado por OpenAI, puede responder a las preguntas de los clientes utilizando su Centro de ayuda, su base de conocimientos y conversaciones anteriores, y luego transferir la llamada a un agente humano cuando sea necesario.

Fin está especialmente diseñado para dar respuestas precisas y se integra con los datos del chat en vivo para que las conversaciones sean naturales.

Las mejores funciones de Intercom

Utiliza Fin para responder a las preguntas más frecuentes de los clientes utilizando tu Centro de ayuda y la base de conocimientos de IA.

Cree flujos de chatbot con un creador visual sin código para realizar la automatización del enrutamiento, las preguntas frecuentes y la captura de clientes potenciales.

Conecta los bots a tu sitio web, aplicaciones móviles y otros canales de mensajería para ofrecer experiencias coherentes.

Derive automáticamente los problemas complejos a agentes humanos, conservando todo el contexto de la conversación.

Integre herramientas como Salesforce, HubSpot y Google Analytics para mantener las interacciones con los clientes vinculadas a las métricas de la empresa.

Limitaciones de Intercom

Los niveles de precios más altos pueden resultar demasiado elevados para las pequeñas empresas.

La personalización de los bots es limitada en comparación con las plataformas orientadas a desarrolladores.

El rendimiento de la IA depende en gran medida de la calidad de su base de conocimientos de IA.

Precios de Intercom

Esencial : 39 $ al mes por usuario.

Avanzado : 99 $ al mes por usuario

Experto : 139 $ al mes por usuario

Fin IA Agent: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2 : 4,5/5,0 (más de 3650 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 1120 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Intercom

Esta reseña de Capterra destaca:

Disponer de un chat de asistencia en directo con tecnología de IA las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una herramienta increíblemente útil para muchas empresas. Siempre que los clientes tengan preguntas, el chat puede intentar ayudarles, incluso fuera del horario laboral.

Disponer de un chat de soporte en directo con tecnología de IA las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una herramienta increíblemente útil para muchas empresas. Siempre que los clientes tengan preguntas, el chat puede intentar ayudarles, incluso fuera del horario laboral.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Intercom para el servicio de atención al cliente con IA.

4. Chatbase (ideal para agentes de soporte con tecnología de IA entrenados con tus datos)

a través de Chatbase

Los equipos de soporte al cliente están sometidos a una presión constante, desde gestionar el creciente volumen de tickets hasta responder en múltiples plataformas.

A medida que las empresas crecen, el volumen de preguntas repetitivas de los clientes puede abrumar incluso a equipos bien dotados de personal: «¿Dónde está mi pedido?» y «¿Cómo puedo cancelarlo?»

Chatbase interviene con un enfoque más inteligente. Este creador de chatbots le permite entrenar un chatbot con IA con su propio contenido, como artículos del Centro de ayuda y documentación de productos, lo que le permite ofrecer respuestas rápidas y ricas en contexto sin necesidad de intervención humana.

Las mejores funciones de Chatbase

Forma a los agentes con tus propios datos cargando archivos PDF, documentos del Centro de ayuda o URL públicas.

Conéctese con herramientas como Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk y muchas más para extraer y actualizar datos específicos de los clientes.

Personaliza las acciones de IA para que el bot realice tareas como reprogramar reuniones, cambiar direcciones o derivar problemas complejos.

Revise fácilmente las respuestas del bot con una interfaz de «registros de chat» y un filtro de puntuación de confianza.

Ofrece soporte multilingüe en más de 80 idiomas con detección automática del idioma y traducción.

Limitaciones de Chatbase

Sin creador de flujos visuales ni capacidad para definir rutas de conversación.

Personalización limitada de la captura de clientes potenciales; solo campos básicos como nombre, correo electrónico y teléfono.

Sin chat en vivo integrado ni comunicación proactiva en plataformas como Facebook o WhatsApp.

Precios de Chatbase

Precios personalizados basados en créditos.

Valoraciones y reseñas de Chatbase

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,3/5,0 (más de 70 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Chatbase

Esta reseña de Capterra recoge:

Hasta ahora ha sido una experiencia fantástica. Poder personalizar un chatbot que hace un uso compartido de la información relevante sobre nuestra empresa.

Hasta ahora ha sido una experiencia fantástica. Poder personalizar un chatbot que comparte información relevante sobre nuestra empresa.

📮 ClickUp Insight: Las tareas repetitivas impiden que el 24 % de los trabajadores realicen un trabajo significativo, mientras que otro 24 % siente que sus habilidades no se aprovechan, lo que deja a casi la mitad de la plantilla bloqueada creativamente e infravalorada. ClickUp cambia eso al automatizar el trabajo rutinario con agentes de IA que actúan según los desencadenantes. Cuando una tarea es completada, el agente de IA de ClickUp puede asignar instantáneamente el siguiente paso, actualizar los estados o enviar recordatorios, sin necesidad de seguimiento manual. Crea agentes de IA personalizados y sin código con ClickUp. 💫 Resultados reales: STANLEY Seguridad redujo el tiempo de elaboración de informes en más de un 50 % gracias a las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a los equipos centrarse en la información en lugar del formato.

5. Dialogflow (ideal para experiencias avanzadas de chatbot multilingües y con procesamiento del lenguaje natural)

a través de Google

Muchos chatbots fallan cuando los usuarios hacen preguntas ligeramente diferentes.

Ahí es donde se estanca el soporte al cliente. Si tu bot no puede comprender la intención, tu equipo termina interviniendo manualmente, lo que frustra el propósito de la automatización.

Dialogflow, la plataforma de chatbots con IA de Google, está diseñada específicamente para abordar esta tarea. En lugar de basarse en flujos fijos, utiliza el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para comprender la intención del usuario y extraer datos significativos de las conversaciones, independientemente de cómo estén redactadas.

Las mejores funciones de Dialogflow

Comprenda con precisión la intención del usuario utilizando frases de entrenamiento y entidades personalizables.

Soporte para la implementación de chatbots con IA en más de 14 plataformas, incluyendo sitios web, aplicaciones de mensajería y asistentes de voz.

Aprovecha el creador de flujos de Dialogflow CX para obtener interfaces de conversación más avanzadas y contextuales.

Integre a la perfección a través de API y webhooks para establecer una conexión con las herramientas y los sistemas existentes.

Analiza el rendimiento de los chatbots con herramientas de formación integradas, seguimiento de fallos y análisis de las entradas de los usuarios.

Limitaciones de Dialogflow

Requiere código para almacenar datos de clientes o personalizar las conversaciones del chatbot.

Carece de una interfaz visual de arrastrar y soltar para crear flujos de chatbot.

Sin integración nativa de chat en vivo para el traspaso a humanos.

Curva de aprendizaje más pronunciada con Dialogflow CX para usuarios sin conocimientos técnicos.

Precios de Dialogflow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dialogflow

G2 : 4,4/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 25 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Dialogflow

Esta reseña de Capterra tiene una nota:

DialogFlow facilita la gestión de la reserva de citas y la entrega de información a los clientes cuando lo integra en las aplicaciones de chat que estos suelen utilizar para comunicarse con usted.

DialogFlow facilita la gestión de la reserva de citas y la entrega de información a los clientes cuando lo integra en las aplicaciones de chat que estos suelen utilizar para comunicarse con usted.

6. Tidio (el mejor para combinar chat en vivo y chatbots con IA para dar soporte a pequeñas empresas)

a través de Tidio

Las pequeñas empresas y los equipos reducidos rara vez tienen la capacidad para responder a todos los mensajes de los clientes en tiempo real. Si a esto le sumamos las diferentes zonas horarias, los clientes pueden llegar a esperar horas para obtener una respuesta básica.

Tidio combina chat en vivo, personalización de widgets de chat y capacidades de chatbot con IA en una sola interfaz, para que puedas automatizar la primera línea de soporte y, al mismo tiempo, intervenir en las conversaciones cuando sea necesario.

Su chatbot con IA, Lyro, aprende de tus preguntas frecuentes y tu base de conocimientos, y luego responde automáticamente a las preguntas de los clientes. Está diseñado para reducir rápidamente la carga de soporte de los equipos pequeños sin necesidad de tener experiencia en programación.

Las mejores funciones de Tidio

Entrena automáticamente el chatbot Lyro con tus preguntas frecuentes y contenido de soporte técnico.

Gestiona el chat en vivo, los chatbots con IA y los canales de mensajería desde un único panel de control.

Utiliza el creador de arrastrar y soltar para crear flujos de chatbot personalizados.

Conéctese con herramientas de correo electrónico, Google Analytics y CRM para obtener información más detallada.

Supervise el rendimiento de los chatbots con la elaboración de informes integrada y estadísticas de conversación.

Limitaciones de Tidio

Complejidad del flujo limitada en comparación con las plataformas centradas en desarrolladores.

El plan Free incluye branding y limita el volumen del chatbot.

Precios de Tidio

Starter : 29 $ al mes por usuario.

Crecimiento : 59 $ al mes por usuario.

Plus : 749 $ al mes por usuario.

Premium: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones sobre Tidio

G2 : 4,7/5,0 (más de 1840 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 575 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Tidio

Esta reseña de G2 destacó:

Tidio es una herramienta muy útil para gestionar los chats con los clientes y realizar la automatización de las conversaciones básicas. La interfaz es limpia, fácil de usar e integrable con la mayoría de los sitios web.

Tidio es una herramienta muy útil para gestionar los chats con los clientes y realizar la automatización de las conversaciones básicas. La interfaz es limpia, fácil de usar e integrable con la mayoría de los sitios web.

💡 Consejo profesional: ¿Le preocupa que la IA pueda sustituir a su equipo en lugar de apoyarlo? Cómo utilizar la IA centrada en las personas en el lugar de trabajo le muestra cómo convertir la IA en un potente compañero de equipo.

7. Chatfuel (el mejor para vender y ofrecer soporte directamente en las plataformas Meta)

a través de Chatfuel

La mayoría de las marcas de comercio electrónico pierden clientes potenciales debido a problemas en los procesos de mensajería.

Un comprador añade un producto al carrito, pero nunca completa la compra. O hace una pregunta en Instagram y espera horas para obtener una respuesta. Ahora, multiplique eso por cientos de interacciones diarias.

Chatfuel resuelve esto convirtiendo tus canales de Facebook, Instagram y WhatsApp en motores de ventas y soporte totalmente automatizados. Su intuitivo creador de flujos y sus agentes de IA con tecnología ChatGPT te ayudan a crear interfaces conversacionales. Estas se encargan de todo, desde la recuperación de carritos abandonados y la reserva de citas hasta la calificación de clientes potenciales y el enrutamiento de chats en vivo.

Las mejores funciones de Chatfuel

Crea y realiza la automatización de flujos de chat en Facebook, Instagram y WhatsApp sin necesidad de escribir código.

Gestiona los carritos abandonados, las ventas adicionales y la captación de clientes potenciales mediante agentes de mensajería basados en IA.

Responde a comentarios, menciones y mensajes directos con desencadenantes y automatización.

Integra con Stripe, Hojas de cálculo de Google, Calendly, Shopify y Zapier.

Utiliza las funciones de análisis integradas y las pruebas A/B para optimizar los flujos y el rendimiento de las campañas.

Limitaciones de Chatfuel

No se pueden duplicar los flujos de chatbot en diferentes canales.

Soporte multilingüe limitado para audiencias globales.

No hay widget de chat web nativo para sitios web fuera de las plataformas Meta.

Los casos de uso avanzados (por ejemplo, NLP personalizado o llamadas API) requieren una configuración técnica.

Precios de Chatfuel

Empresa para Facebook : 23,99 $ al mes por usuario.

Empresa para WhatsApp e Instagram : 39 $ al mes por usuario.

Corporación: 400 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Chatfuel

G2 : 4,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 25 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Chatfuel

Este uso compartido de la reseña de G2:

Utilicé los bloques para crear un bot. Ahora he cambiado a los flujos y ¡me encanta! Es fácil de entender, fácil de gestionar, no se necesitan conocimientos de código, ¡es perfecto!

Utilicé los bloques para crear un bot. Ahora he cambiado a los flujos y ¡me encanta! Es fácil de entender, fácil de gestionar, no se necesitan conocimientos de código, ¡es perfecto!

📖 Lea también: Casos de uso y aplicaciones de la IA para equipos de corporación

8. Ada (la mejor para la automatización del servicio de atención al cliente de nivel empresarial en todos los canales)

a través de Ada

La mayoría de los equipos de soporte de las corporaciones se ven atrapados en un ciclo frustrante: expectativas crecientes de los clientes, volúmenes impredecibles de tickets y un mosaico de sistemas que ralentizan todo.

Ada ayuda a las empresas a escapar de este ciclo ofreciendo un servicio de atención al cliente basado en la IA que realiza la automatización de las interacciones a través de voz, chat, SMS y mucho más.

La principal característica diferenciadora de esta herramienta de comunicación con IA es su profunda integración empresarial: Ada se conecta directamente a CRM, pasarelas de pago, plataformas de venta de entradas y herramientas de análisis. A continuación, sincroniza los datos de sus clientes para ofrecer experiencias más personalizadas y fiables.

Las mejores funciones de Ada

Entrene a los agentes de IA para que gestionen millones de conversaciones con clientes de forma autónoma utilizando su documentación, preguntas frecuentes y flujos de trabajo existentes.

Integre más de 30 herramientas de corporación, como Salesforce, Shopify y Contentful, para extraer datos y actuar como desencadenantes en tiempo real.

Implemente agentes de voz con IA para automatizar la asistencia telefónica, sustituyendo los IVR por IA conversacional y reduciendo el tiempo de gestión de los agentes hasta en un 42 %.

Entrene a sus agentes de IA a lo largo del tiempo mediante pruebas, comentarios y tarjetas de puntuación para impulsar la mejora continua.

Compatibilidad con más de 50 idiomas y escalabilidad sin problemas en canales digitales de alto tráfico con tiempo de actividad y seguridad de nivel empresarial.

Ada limitaciones

Los precios no están disponibles públicamente y requieren una consulta previa.

Las reseñas de Trustpilot plantean dudas sobre la usabilidad y la satisfacción del cliente.

Visibilidad limitada de la complejidad de la configuración sin una demostración del producto.

Menos adecuado para pequeñas empresas o startups en fase inicial debido a su enfoque de corporación.

Precios de Ada

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ada

G2 : 4,6/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Ada

Esta reseña de G2 destacó:

Tenemos un informe sobre chatbots que completamos semanalmente, junto con comprobaciones diarias, para asegurarnos de que nuestros clientes reciben respuestas relevantes al instante.

Tenemos un informe sobre chatbots que completamos semanalmente, junto con comprobaciones diarias, para asegurarnos de que nuestros clientes reciben respuestas relevantes al instante.

🧠 ¿Sabías que: el 37,1 % de los profesionales del marketing afirman que generar clientes potenciales de alta calidad es su mayor reto? Cómo utilizar la IA para generar clientes potenciales y ampliar tu canal de ventas te muestra cómo automatizar el trabajo pesado y aumentar las conversiones con una segmentación más inteligente.

9. IBM Watsonx Assistant (el mejor para agentes virtuales de nivel de corporación)

a través de IBM

Imagina un banco global que recibe más de 10 000 consultas de clientes al día, desde restablecimientos de contraseñas hasta comprobaciones del estado de hipotecas. Su equipo de soporte está desbordado y su chatbot heredado no puede gestionar conversaciones matizadas y multilingües.

Ahí es donde IBM Watsonx Assistant marca la diferencia. Diseñada para entornos empresariales, esta herramienta de IA para el servicio de atención al cliente ayuda a los equipos a crear agentes virtuales.

Por lo general, funcionan en canales web, móviles y de mensajería, respetando estrictos requisitos de datos y cumplimiento normativo. Con un creador visual sin código y los modelos de lenguaje de IBM, puede crear flujos de conversación que se basan en su base de conocimientos y tienen conexiones con los sistemas administrativos.

Las mejores funciones de IBM Watsonx Assistant

Cree chatbots basados en IA utilizando un creador visual que pueden entender incluso quienes no son desarrolladores.

Integre aplicaciones de terceros y canales de comunicación como SMS, WhatsApp y widgets de chat web.

Utiliza paneles integrados y métricas de PLN para analizar el rendimiento de los chatbots y mejorar las intenciones.

Implemente bots en entornos altamente regulados con funciones que ofrecen compatibilidad con implementaciones alineadas con la HIPAA y el manejo seguro de los datos de los clientes.

Amplíe las interfaces de conversación con integraciones de voz y telefonía para escenarios de centros de llamadas.

Limitaciones de IBM Watsonx Assistant

La incorporación puede resultar compleja debido a los requisitos de registro y verificación.

Menos tutoriales y recursos de aprendizaje que otras plataformas de chatbot.

La integración con aplicaciones de terceros puede requerir conocimientos técnicos.

Precios de IBM Watsonx Assistant

Lite : Free

Además : precios según las especificaciones del usuario.

Corporación: precios según las especificaciones del usuario.

Valoraciones y reseñas de IBM Watson Assistant

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Opiniones de los usuarios sobre IBM Watsonx Assistant

Esta reseña de G2 recoge:

Es impresionante en lo que respecta al procesamiento del lenguaje natural y hace que nuestro servicio de atención al cliente sea más receptivo y el usuario más intuitivo.

Es impresionante en lo que respecta al procesamiento del lenguaje natural y hace que nuestro servicio de atención al cliente sea más receptivo y el usuario más intuitivo.

📖 Lea también: Cómo integrar la IA en su sitio web

10. Kommunicate (el mejor para chatbots híbridos de IA + soporte humano)

a través de Kommunicate

Imagina que un cliente llega a tu sitio web a las 2 de la madrugada con una pregunta sobre facturación que es demasiado compleja para un bot simple, pero demasiado urgente como para esperar hasta la mañana siguiente. Muchos creadores de chatbots automatizan todo o dependen por completo de agentes humanos.

Kommunicate ofrece un modelo híbrido. Puedes crear chatbots personalizados o conectar motores de IA como OpenAI, Dialogflow y Amazon Lex, y luego superponer un chat en vivo en tiempo real.

Las conversaciones con los clientes pueden comenzar con un bot y luego pasar a un agente humano dentro del mismo widget de chat cuando sea necesario.

Las mejores funciones de Kommunicate

Crea chatbots personalizados mediante la función de arrastrar y soltar o intégralos con los principales motores de chatbot con IA, como OpenAI, Dialogflow y Amazon Lex.

Automatice las conversaciones de los chatbots y ofrezca la posibilidad de que un agente se haga cargo en tiempo real de las interacciones complejas con los clientes.

Conecta tu chatbot a múltiples canales de mensajería, incluidos WhatsApp, Facebook Messenger y widgets de chat para sitios web.

Accede a análisis detallados del rendimiento de los chatbots para mejorar las interacciones con los clientes y optimizar los tiempos de resolución.

Utiliza los datos de los clientes para personalizar las respuestas, asignar conversaciones a los equipos y desencadenar acciones en plataformas como HubSpot y Salesforce.

Limitaciones de Kommunicate

El creador visual de chatbots puede resultar limitado para los usuarios avanzados.

Algunas integraciones requieren conocimientos técnicos o soporte de desarrolladores.

El panel de elaboración de informes y análisis carece de opciones de personalización.

Precios de Kommunicate

Starter : 40 $ al mes por usuario.

Profesional : 200 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kommunicate

G2 : 4,8/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Kommunicate

Esta reseña de G2 señala:

Nos hemos beneficiado enormemente del uso de Kommunicate, que ha mejorado significativamente nuestra gestión de las consultas de los clientes y ha aumentado su satisfacción. Es fantástico porque puedes establecer una conexión con diferentes canales como Facebook, WhatsApp y el chat web, todo en un solo lugar.

Nos hemos beneficiado enormemente del uso de Kommunicate, que ha mejorado significativamente nuestra gestión de las consultas de los clientes y ha aumentado su satisfacción. Es fantástico porque puedes conectarlo con diferentes canales como Facebook, WhatsApp y el chat web, todo en un solo lugar.

🧠 ¿Sabías que: casi el 60 % de las empresas estadounidenses ya utilizan la IA generativa para el marketing, pero pocas saben cómo crear agentes de IA que automaticen los flujos de trabajo de principio a fin? El blog Cómo crear un agente de IA para una mejor automatización lo explica detalladamente para que puedas obtener esa ventaja hoy mismo.

Aquí tienes otros tres creadores de chatbots muy útiles que se complementan con las funciones que ya hemos presentado:

ManyChat : te permite realizar la automatización completa del recorrido del cliente en los canales sociales para impulsar las conversiones con actualizaciones de pedidos y sugerencias de productos.

Landbot : te ayuda a crear chatbots interactivos y visualmente atractivos para tu sitio web, WhatsApp o flujos de trabajo internos.

Voiceflow : combina el diseño de conversaciones, el mapeo de flujos y las herramientas de prueba en un solo entorno de trabajo para que puedas crear prototipos, probar e implementar agentes de voz y chat en todos los canales.

ClickUp aumenta tu productividad

Dado que un tercio de los estadounidenses utiliza chatbots con IA, está claro que las empresas deben mantenerse al día con las expectativas de los clientes y ofrecer una respuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El auge de los creadores de chatbots sin código significa que ahora más equipos pueden diseñar asistentes inteligentes sin tocar una sola línea de código.

Pero aquí está el problema: la mayoría de las plataformas se centran en la automatización externa: chats de ventas, preguntas frecuentes y tickets de clientes. Aquí es donde ClickUp se distingue. Mientras que otras plataformas te ayudan a responder a las preguntas de los clientes, ClickUp ayuda a toda tu empresa a pensar, trabajar y decidir más rápido.

¿Los resultados? Equipos reales ya están viendo la diferencia:

El uso de ClickUp ha permitido acelerar en un 30 % el desarrollo de productos en Atrato, además de reducir en un 20 % la sobrecarga de trabajo de los desarrolladores gracias a una automatización más inteligente de las tareas.

En un mundo en el que las demandas de soporte son constantes y los proyectos avanzan rápidamente, un simple chatbot no es suficiente. Si buscas uno que actúe, derive, resuma y aprenda, ¡regístrate ahora en ClickUp!