Plantillas gratuitas de listas de seguimiento de criptomonedas para supervisar tu cartera

Las criptomonedas solían ser una curiosidad nocturna. Ahora son una estrategia seria. Tanto si te interesan por la tecnología como por los rendimientos, el seguimiento de tus inversiones es clave para tomar decisiones más inteligentes.

Según los informes, el 39 % de los encuestados estadounidenses afirma que compra y mantiene criptomonedas para protegerse contra la inflación, pero muchos siguen dependiendo de un mosaico de aplicaciones de intercambio, pestañas abiertas y hojas de cálculo a medio completar.

Una simple plantilla de lista de seguimiento de criptomonedas no predecirá la próxima subida. Pero te proporcionará una vista clara y centralizada de tus tickers, precios, puntos de entrada y notas para que tu estrategia se mantenga organizada, incluso cuando los mercados no lo estén.

En este artículo, compartiremos las mejores plantillas gratuitas de listas de seguimiento de criptomonedas para ayudarte a supervisar tu cartera con más estructura y menos conjeturas.

13 plantillas de listas de seguimiento de criptomonedas de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen de todas las plantillas de ClickUp y otras plantillas de listas de seguimiento de criptomonedas:

¿Qué son las plantillas de listas de seguimiento de criptomonedas?

Una plantilla de lista de seguimiento de criptomonedas es simplemente una herramienta estructurada para realizar el seguimiento de las monedas que desea supervisar antes de entrar en una operación. Centraliza los precios, los objetivos y las notas para que las decisiones sean coherentes.

La mayoría de las plantillas de listas de seguimiento de criptomonedas incluyen campos estructurados como:

Ticker, nombre del activo y bolsa

Precio actual, precio de entrada y fecha de incorporación.

Objetivos, stops y etiquetas de riesgo básicas.

Notas, enlaces de investigación y estado (por ejemplo, En observación, Entrado, Salido).

Puedes registrar operaciones, agrupar activos por sector o tema y conectar la lista de seguimiento a una sencilla hoja de cartera que muestra la asignación, las pérdidas y ganancias no realizadas y el rendimiento a lo largo del tiempo.

Tanto si prefieres una lista de ClickUp como un diseño de Hojas de cálculo de Google, la idea es la misma: una lista de seguimiento en la que confías, en lugar de diez pestañas que apenas recuerdas.

📖 Lea también: Cómo crear una estrategia de gestión de riesgos para su cartera

¿Qué hace que una plantilla de lista de seguimiento de criptomonedas sea buena?

Una buena plantilla de lista de seguimiento de criptomonedas mantiene tus datos claros, actualizados y listos para actuar. Deberías poder revisarla en segundos y saber qué activos requieren tu atención hoy.

Busca plantillas que:

Utiliza columnas claras para el ticker, el activo, el precio, la cantidad, la fecha y las notas.

Facilita el registro de operaciones, el seguimiento de pérdidas y ganancias y la vista de la asignación básica de la cartera.

Admiten filtros o etiquetas para que puedas centrarte en los activos más relevantes.

Funcionan muy bien con funciones de precios en tiempo real o fórmulas de importación sencillas.

Conéctate a tu flujo de trabajo más amplio para realizar investigaciones, tareas y revisiones.

Una buena plantilla de lista de seguimiento de criptomonedas también tiene compatibilidad con el proceso de repetición. Puedes reutilizar los mismos pasos cada semana: añadir tickers, revisar niveles, actualizar el estado y registrar los resultados. Así es como se aprende de las operaciones anteriores en lugar de repetir los mismos errores.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain lee tus vistas de lista de seguimiento, operaciones y cartera, y convierte la información dispersa en resúmenes breves que realmente puedes utilizar. Haz una pregunta sencilla y extraerá el contexto de las tareas, los documentos y tu hoja enlazada, y luego responderá con los tickers, las fechas y los niveles de precios exactos que necesitas. ClickUp Brain también puede redactar objetivos y límites a partir de tus notas y sugerir campos que faltan para que tu plantilla se mantenga coherente a lo largo del tiempo. La IA revisa las entradas del registro de operaciones, identifica los datos que faltan y da indicaciones para completar el registro y mantenerlo completo y coherente.

Las 13 mejores plantillas de listas de seguimiento de criptomonedas

El seguimiento de los movimientos de los precios de las criptomonedas puede complicarse rápidamente. Un día estás comprobando los precios en una app de intercambio; al día siguiente, estás haciendo malabarismos con listas de seguimiento en hojas de cálculo, capturas de pantalla en chats y notas enterradas en documentos.

Esa acumulación es desorden en el trabajo, cuando tu información está dispersa en diferentes aplicaciones y documentos.

ClickUp te ayuda a reunir todo eso en un único espacio de trabajo con IA convergente. Puedes mantener tu lista de seguimiento de criptomonedas, los datos de tu cartera, tus notas de investigación y tus tareas de revisión en el mismo espacio de trabajo. En lugar de saltar de una herramienta a otra, puedes realizar el seguimiento de tus activos, establecer recordatorios y registrar operaciones en el mismo lugar donde ya planificas tu trabajo.

Estas 13 plantillas gratuitas de listas de seguimiento de criptomonedas te ofrecen opciones para pensar y trabajar con listas, tableros, hojas y documentos. Elige la que mejor se adapte a tu estilo y luego añádele las funciones de ClickUp para convertir los números en un proceso en el que puedas confiar.

1. Plantilla de ecosistema blockchain de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Reúne las tareas del proyecto en una sencilla instantánea de la cartera para ver la exposición con la plantilla del ecosistema blockchain de ClickUp.

La plantilla ClickUp Blockchain Ecosystem te ofrece una vista única de los proyectos, las personas y los hitos relacionados con una cadena o un sector. En lugar de documentos dispersos y notas ad hoc, obtienes listas y tableros que muestran qué protocolos sigues, qué están construyendo y cuándo se producen las fechas clave.

Puedes añadir tareas para L1, L2 y aplicaciones importantes, y luego almacenar enlaces a documentos técnicos, auditorías y tus análisis. Las vistas como Tablero, Lista y Gantt facilitan la visualización de cómo los cronogramas de desarrollo se alinean con tu cartera y lista de seguimiento.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de L1, L2 y dApps con estados para investigación, pruebas, auditorías, lanzamiento y mantenimiento.

Añade campos personalizados para el ticker, el sector, las notas sobre el suministro circulante y las métricas clave de la cadena.

Establece recordatorios antes de desbloqueos, votaciones o cotizaciones para que puedas decidir si un activo permanece en tu lista de seguimiento o no.

Vincula las tareas a una hoja de lista de seguimiento de criptomonedas independiente para que los datos de investigación y precios permanezcan conectados.

✨ Ideal para: equipos de investigación y operadores de protocolos que correlacionan cadenas y aplicaciones, al tiempo que vinculan cada proyecto a una lista de seguimiento de criptomonedas estructurada.

📖 Lea también: Cómo organizar las finanzas

2. Plantilla de gestión de carteras de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Crea una biblioteca de investigación con etiquetas para el sector, el riesgo y la convicción mediante la plantilla de gestión de carteras de ClickUp.

Las criptomonedas ahora se encuentran junto a las acciones y los ETF en muchas carteras. La plantilla de gestión de carteras de ClickUp te ayuda a tratar tu lista de seguimiento de criptomonedas como una cartera real. Organiza las posiciones abiertas, las entradas planificadas y las ideas de solo seguimiento en una lista. A continuación, puedes utilizar los Campos personalizados para el ticker, el tipo de activo, el precio de entrada, el tamaño y la convicción.

Las vistas «Posiciones abiertas», «Lista de seguimiento» y «Operaciones cerradas» te permiten ver dónde se están asignando tu tiempo y tu capital. También puedes registrar notas sobre por qué entraste, qué estás observando y qué te haría salir.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de las posiciones abiertas y los elementos de la lista de seguimiento en un solo lugar con campos para el ticker, el precio y la tesis.

Agrupa por sector o tema para ver cómo está inclinada tu cartera antes de añadir nuevas operaciones.

Añade las próximas fechas de revisión para saber siempre cuándo volver a revisar un activo o reequilibrar tu cartera.

Crea un sencillo panel de control de cartera que muestre la asignación, las pérdidas y ganancias no realizadas y el número de operaciones activas.

✨ Ideal para: operadores y gestores de carteras que desean tener su lista de seguimiento de criptomonedas, posiciones activas y cadencia de revisión, todo en una sola vista de cartera.

💡 Consejo profesional: Convierte las revisiones de carteras en un flujo de trabajo repetible con los paneles de ClickUp. Puedes utilizar los paneles de ClickUp para extraer datos en tiempo real de tu lista de carteras y asignarlos por activo, número de operaciones abiertas y tareas etiquetadas como de alto riesgo. De esta forma, tu «revisión de cartera» no será otra hoja de cálculo más, sino un conjunto de widgets que se actualizan automáticamente a partir de los mismos datos que tu equipo ya mantiene.

3. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Realice un seguimiento de los presupuestos de negociación por bolsa y activo con la ayuda de la plantilla de gestión financiera de ClickUp.

Operar sin un presupuesto puede resultar a menudo complicado para los traders. Puede que consigas algo, pero no sabrás cómo ni a qué coste. La plantilla de gestión financiera de ClickUp proporciona un panel de control para gestionar las finanzas, que cubre métricas clave como intercambios, comisiones, reservas de efectivo y pérdidas y ganancias realizadas.

Puedes establecer presupuestos mensuales de negociación por bolsa o estrategia, registrar depósitos y retiradas, y etiquetar cada entrada con un ticker o una categoría. Como todo esto se encuentra en ClickUp, puedes adjuntar archivos CSV de las bolsas, cargar recibos y almacenar notas fiscales junto a cada registro. Esto hace que las revisiones y la elaboración de informes de fin de año sean menos tediosas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Establece presupuestos para cada intercambio o estrategia y compara el gasto planificado con el real.

Etiqueta las entradas por ticker, tipo de activo y estrategia para ver dónde va realmente tu capital.

Adjunta archivos CSV, PDF y extractos para que la preparación de impuestos y las auditorías sean más fáciles.

Utiliza las vistas «Este mes», «Por bolsa» y «Por activo» para tomar decisiones más claras sobre tu cartera.

✨ Ideal para: operadores activos que realizan el seguimiento de los presupuestos, las comisiones y las pérdidas y ganancias en las distintas bolsas, y lo relacionan con los activos de su lista de seguimiento.

📮 ClickUp Insight: Casi 4 de cada 10 personas afirman que la inestabilidad financiera es su mayor preocupación a la hora de plantearse una carrera profesional diversificada, y la incertidumbre ocupa el primer lugar de la lista. En lugar de adivinar dónde va tu tiempo y tu dinero, realiza un seguimiento de cada hora dentro de ClickUp con el control de tiempo integrado. Etiqueta el trabajo por cliente o fuente de ingresos, registra las horas facturables y utiliza los campos personalizados para almacenar tarifas y pagos. Con los paneles de ClickUp, puedes ver cuánto tiempo inviertes, cuánto vale y qué proyectos son más rentables en tiempo real.

4. Plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Archiva los acuerdos ejecutados, los recibos y las modificaciones para la elaboración de informes utilizando la plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp.

La plantilla de acuerdo de inversión de ClickUp te ayuda a organizar SAFT, SAFE, warrants de tokens y otros documentos de transacciones en un único documento estructurado de ClickUp. Las secciones de términos, adquisición de derechos, derechos y detalles de transferencias bancarias se encuentran junto a los comentarios y tareas para la diligencia debida y las firmas.

Puede realizar el seguimiento del estado desde «Borrador» hasta «Firmado» y establecer recordatorios para hitos importantes, como la primera fecha de devengo o el vencimiento del bloqueo. A continuación, enlaze cada acuerdo con el ticker o proyecto relacionado en sus vistas del ecosistema blockchain o de gestión de carteras. De este modo, cuando se produzca el desbloqueo de un token en su hoja, también verá el contexto legal y la tesis original detrás de la asignación.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Registra operaciones SAFT, SAFE o warrants con campos para el ticker, la asignación, la consolidación y el bloqueo.

Realice un seguimiento de las firmas, el KYC, la financiación y los elementos de la lista de control de cierre con estados claros.

Adjunte borradores, correcciones y archivos PDF finales como adjuntos para obtener un registro de auditoría claro.

Conecta cada operación con la entrada de la lista de seguimiento para que las valoraciones y las decisiones se mantengan vinculadas a términos reales.

✨ Ideal para: inversores ángeles, fondos y operadores que desean que los documentos de las operaciones, los términos legales y los datos de las listas de seguimiento se encuentren en el mismo entorno de trabajo.

📖 Lea también: Las mejores plantillas de hojas de cálculo para planificar la jubilación y elaborar presupuestos eficaces.

5. Plantilla de seguimiento de activos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Adjunta capturas de pantalla y facturas para que las auditorías y las actualizaciones sean fáciles de leer utilizando la plantilla de seguimiento de activos de ClickUp.

Perder la clave de una cartera u olvidar en qué dispositivo se encuentra la frase semilla es un riesgo que ninguna hoja de cálculo por sí sola puede solucionar. La plantilla de seguimiento de activos de ClickUp te ofrece un registro centralizado de todo lo que sustenta tu cartera de criptomonedas.

Puedes registrar carteras, dispositivos de hardware, cuentas de intercambio, NFT y licencias con campos para el propietario, el método de acceso, la ubicación de la copia de seguridad y la fecha de la última verificación. También puedes añadir etiquetas como «Alto valor», «Custodia» o «Almacenamiento en frío» para poder clasificarlas rápidamente.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Registra carteras, copias de seguridad de claves, detalles de dispositivos y licencias.

Establece tareas periódicas para probar las copias de seguridad, rotar las claves de API o revisar las listas de acceso.

Adjunta capturas de pantalla y facturas como prueba de compra y custodia.

Vincula tu lista de seguimiento con tus listas de cartera para obtener una visión completa de «dónde está realmente todo».

✨ Ideal para: Personas y equipos que buscan el equilibrio entre comodidad y seguridad, al tiempo que mantienen los registros de activos cerca de su lista de seguimiento de criptomonedas y los datos de su cartera.

🤯 Dato curioso: los analistas estiman que una parte significativa de todos los bitcoins minados es inaccesible debido a la pérdida de claves o al olvido de carteras. A menudo se cita que esta cifra ronda el 20 % del suministro total de bitcoins.

6. Plantilla de lista de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Mantén tus datos, investigaciones y ejecuciones en un mismo lugar con la plantilla de lista de ClickUp.

La plantilla de lista de ClickUp es la forma más sencilla de convertir una lista de seguimiento de criptomonedas en un sistema de tareas pendientes funcional. Cada fila se convierte en una moneda, y cada moneda contiene todo lo que necesitas para actuar: ticker, precio actual, fecha de incorporación, tesis, objetivo y stop.

Puede utilizar una lista como su lista de seguimiento principal y dividirla por vistas: «Alta convicción», «Corto plazo», «Largo plazo» o «Necesita investigación». Los comentarios almacenan preguntas y seguimientos, mientras que los adjuntos contienen capturas de pantalla o PDF que le serán útiles más adelante.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Captura el historial de activos con el ticker, el precio, la tesis y el siguiente paso en una sola vista.

Filtra por sector, convicción o fecha catalizadora para centrarte en un pequeño conjunto cada día.

Añade subtareas para entradas, salidas y revisiones, de modo que puedas seguir la misma rutina cada vez.

Traslada las operaciones completadas a una vista separada para ver cómo han evolucionado tus ideas de la lista de seguimiento a lo largo del tiempo.

✨ Ideal para: Operadores e investigadores que desean una lista de seguimiento de criptomonedas sencilla, una lista que puedan actualizar en cuestión de minutos y sobre la que puedan actuar sin cambiar de herramienta.

7. Plantilla de hoja de cálculo ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Configura tu lista en ClickUp: asígnale un nombre, elige un espacio y selecciona los elementos que deseas importar.

El bitcoin alcanzó máximos históricos el 6 de octubre de 2025, pero pronto retrocedió cuando los cambios en los titulares económicos fueron el desencadenante de un mayor clima de aversión al riesgo. Las noticias, los hilos y los gráficos siempre llegan rápidamente en el mundo de las criptomonedas. La plantilla de hoja de cálculo ClickUp te ayuda a registrar lo que viste, cuándo lo viste y por qué era importante, para que tu yo futuro pueda comprender las decisiones pasadas.

Cada fila puede contener un ticker, el nombre del activo, el precio en el momento de la nota, la fecha, el resumen de la tesis, el enlace a la fuente y un estado simple como «En observación», «Introducido» o «Aprobado». Puedes añadir campos para la ventana catalizadora, la etiqueta de riesgo y la puntuación de convicción.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Crea una hoja de investigación con columnas para el ticker, el precio, la tesis y los enlaces a las fuentes.

Filtra por etiqueta o periodo de tiempo para encontrar las configuraciones más relevantes de cada semana.

Vincula las filas prometedoras a tareas en tu lista de seguimiento o cartera. Listas para ejecución.

Mantén los comentarios y los archivos adjuntos (gráficos, PDF, hilos) vinculados a cada fila.

✨ Ideal para: analistas y operadores que desean una hoja de investigación estructurada que se conecte claramente con su lista de seguimiento de criptomonedas y los flujos de trabajo de su cartera.

8. Plantilla Kanban de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Lee información detallada en segundos con niveles de precios claros y los siguientes pasos utilizando la plantilla Kanban de ClickUp.

Si piensas en columnas en lugar de filas, la plantilla Kanban de ClickUp convierte tu lista de seguimiento de criptomonedas en un tablero ordenado. Configura columnas como «En seguimiento», «Entrada prevista», «Comprado», «Recortado» y «Vendido», y luego arrastra las tarjetas a medida que evolucionan las operaciones.

Cada tarjeta puede mostrar el ticker, el precio actual, la fecha de entrada, el objetivo, el stop y una breve tesis. A continuación, puede agrupar los carriles por sector, convicción o cuenta para ver los patrones de un vistazo. Este tablero se convierte en un rápido escaneo diario: compruebe lo que hay en «Entrada planificada», confirme los niveles de precios y pase a «Comprado» o vuelva a «En observación».

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento visual de las monedas, desde «En observación» hasta «Vendidas», con columnas claras y sencillas.

Añade datos clave en cada tarjeta para no tener que abrir cada panel de detalles.

Agrupa por sector o nivel de riesgo para mantener tu cartera equilibrada.

Utiliza filtros y límites WIP para evitar sobrecargar cualquier columna.

✨ Ideal para: Pensadores visuales que quieren una lista de seguimiento de criptomonedas que puedan leer en unos segundos en lugar de tener que desplazarse por una hoja larga.

💡 Consejo profesional: convierte tus notas sobre criptomonedas en un flujo de trabajo basado en voz con ClickUp Brain MAX Cuando los mercados se mueven rápidamente, el cuello de botella suele ser tu velocidad de escritura, no tu capacidad de razonamiento. La función Talk to Text de ClickUp Brain MAX te permite dictar actualizaciones de listas de seguimiento, ideas de operaciones y entradas de diario mientras mantienes la vista en el gráfico. Te ayuda a convertir tu discurso en texto limpio y estructurado hasta 4 veces más rápido que escribiendo. Pero eso no es todo. Como está conectado a tu entorno de trabajo de ClickUp, esas notas pueden convertirse instantáneamente en tareas, comentarios o actualizaciones en tus plantillas de listas de seguimiento de criptomonedas. ClickUp Brain MAX también se basa en múltiples modelos de IA premium como GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 y Gemini 2. 5 Pro, y selecciona automáticamente el mejor para lo que estás haciendo. En el caso concreto de las criptomonedas, puedes: Dicta nuevos tickers con entradas, invalidaciones y notas, y deja que ClickUp Brain MAX los coloque directamente en tu lista de ClickUp o vista Kanban para tu lista de seguimiento de criptomonedas.

Explique su razonamiento después de una operación («Vendí SOL a X dólares porque la financiación se disparó y el interés se enfrió») y, a continuación, pídale que resuma la lección y la vincule a esa tarea para revisarla en el futuro.

Haz preguntas como «¿Qué valores de mi lista de seguimiento están dentro del 3 % de su objetivo?» o «Resumir las pérdidas y ganancias realizadas esta semana y los mayores ganadores de mi cartera», y obtén respuestas basadas en tus tareas reales, documentos y archivos enlazados de Google Drive (incluidas las hojas de cálculo de la lista de seguimiento), en lugar de consejos genéricos. Obtenga resúmenes detallados y resúmenes de alto nivel con ClickUp Brain MAX.

9. Plantilla de plan Business para bancos de inversión de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Tome decisiones informadas cuando su mandato abarque tokens y acciones utilizando la plantilla de plan Business para banqueros de inversión de ClickUp.

En agosto de 2025, las fusiones y adquisiciones a nivel mundial alcanzaron unos 2,6 billones de dólares en lo que va de año, y muchos equipos están evaluando ahora los tokens junto con las acciones, las previsiones de ingresos y las tendencias del sector. La plantilla de plan Business para banqueros de inversión de ClickUp le ofrece un diseño que da prioridad a los documentos, en el que puede combinar métricas en cadena con análisis de mercado clásicos.

Puedes estructurar secciones para el panorama del mercado, el conjunto competitivo, los impulsores de ingresos, la economía de los tokens y los riesgos clave. Los tickers y los precios de tu lista de seguimiento de criptomonedas se pueden consultar directamente en estas secciones, para que tu plan se mantenga vinculado a los datos en tiempo real.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Crea un plan único que abarque el tamaño del mercado, las comparativas, el diseño de tokens y las notas de riesgo.

Adjunta modelos, notas y listas de control de diligencia debida a cada sección.

Asigna propietarios y fechas límite para cada parte del plan para mantener el trabajo en marcha.

Vuelve a tu lista de seguimiento de criptomonedas y a tus listas de cartera para consultarlas rápidamente.

✨ Ideal para: equipos de inversión que equilibran la exposición a tokens y acciones y necesitan un plan estructurado con conexión a su lista de seguimiento y sus investigaciones en curso.

📖 Lea también: Guía completa de la matriz de crecimiento y cuota de mercado de BCG

10. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Mantén un registro actualizado de los cambios en la asignación, los objetivos y el riesgo para poder consultar los resultados más adelante con la plantilla ClickUp Project Tracker.

Los mercados se mueven según su propio calendario. Los reequilibrios de índices, las reuniones sobre políticas y los cambios en los intercambios pueden afectar a tu cartera. La plantilla ClickUp Project Tracker te ayuda a programar y realizar un seguimiento del trabajo recurrente en torno a tu lista de seguimiento de criptomonedas.

Configura tareas para revisiones semanales de la lista de seguimiento, reequilibrios mensuales y sesiones estratégicas trimestrales. Utiliza las vistas Calendario, Gantt y Cronograma para ver cuándo se agrupan los eventos clave y, a continuación, asigna propietarios para que siempre haya alguien responsable de comprobar el riesgo y la exposición. También puedes adjuntar capturas de pantalla o intercambiar notas de cada revisión para obtener más documentación.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Programa revisiones periódicas de tu lista de seguimiento y cartera con propietarios claros.

Correlaciona eventos externos (fechas de desbloqueo, decisiones políticas, publicaciones económicas importantes) con tu calendario de revisión.

Adjunta notas y archivos de cada revisión para mantener un historial de decisiones.

Utiliza las vistas para ver todo el trabajo de revisión pendiente en todas las cuentas y estrategias.

✨ Ideal para: Operadores y responsables de operaciones que desean que las revisiones de la cartera se realicen según un calendario, en lugar de solo después de grandes movimientos de precios.

💡 Consejo profesional: ClickUp AI Notetaker puede unirse a tu Zoom u otras llamadas compatibles, grabar audio, generar una transcripción y resaltar las acciones y decisiones de la reunión. Invita al tomador de notas de IA a tu revisión mensual de la cartera y, a continuación, enlaza el resumen directamente con las tareas para que los seguimientos se incorporen inmediatamente a tu flujo de trabajo.

11. Plantilla OKR de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Compara las métricas antes y después en una sola hoja para realizar un análisis claro con la plantilla OKR de ClickUp.

Los buenos resultados vienen acompañados de buenos hábitos. La plantilla OKR de ClickUp te permite establecer objetivos trimestrales para tu proceso de criptomonedas y enlazarlos directamente a tu lista de seguimiento y a tus datos de trading.

Puede establecer un objetivo como «Mejorar la disciplina de riesgo» con resultados clave como «Registrar el 100 % de las entradas con precio, fecha y tesis» o «Mantener la caída máxima por debajo de un porcentaje determinado». Cada resultado clave puede enlazarse a una pestaña, lista o panel específico. En cada revisión, puede actualizar el progreso, ajustar los objetivos y anotar lo que ha funcionado y lo que no.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Convierte metas vagas («operar mejor») en resultados clave específicos y medibles.

Enlaza cada KR con datos en tiempo real: lista de seguimiento, hoja de investigación o panel de la cartera.

Programa revisiones periódicas para ver las tendencias antes de que termine el trimestre.

Revisa los objetivos completados para saber qué hábitos marcaron la mayor diferencia.

✨ Ideal para: Operadores y equipos pequeños que desean vincular sus listas de seguimiento de criptomonedas y sus hábitos de negociación a metas claras y fáciles de seguir.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de carteras de inversión para realizar el seguimiento y gestionar sus activos

12. Plantilla de seguimiento de cartera de criptomonedas de Hojas de cálculo de Google, de SpreadsheetPoint

vía SpreadsheetPoint

Algunos operadores prefieren quedarse en Sheets, especialmente cuando quieren tener un control total sobre las fórmulas. La plantilla de seguimiento de carteras de criptomonedas de las Hojas de cálculo de Google de SpreadsheetPoint te ofrece una lista de seguimiento y una cartera de criptomonedas listas para usar en una sola hoja.

Puedes registrar el ticker, la cantidad, el precio de compra y la fecha de compra, y luego utilizar fórmulas para calcular el valor actual y las pérdidas y ganancias. Los filtros y los gráficos sencillos facilitan la visualización de los activos que dominan tu cartera y los que apenas tienen influencia.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Realice el seguimiento del ticker, la cantidad, el precio de compra y el precio actual en una sola hoja gratuita.

Utiliza fórmulas de importación para actualizar los datos de precios sin necesidad de introducirlos manualmente.

Añade notas y etiquetas para estrategias, sectores o convicciones.

Amplíe la plantilla con sus propios gráficos y métricas a medida que aprende.

✨ Ideal para: Cualquiera que desee una lista de seguimiento de criptomonedas y un gestor de cartera gratis en las Hojas de cálculo de Google que pueda personalizar a medida que su estrategia madura.

💡 Consejo profesional: los agentes de IA de ClickUp pueden supervisar listas o paneles y ser desencadenantes cuando algo parece estar mal, como campos que faltan o fechas caducadas. Puede configurar un agente para que revise cada mañana las tareas de su lista de seguimiento importada y cree una tarea cada vez que un ticker no alcance un objetivo, un stop o la última nota de precios. Esto puede ayudarle a mantener su proceso ordenado sin necesidad de realizar comprobaciones manuales. Delega las comprobaciones rutinarias y mantén tu lista de seguimiento actualizada fácilmente con ClickUp AI Agents.

13. Plantilla de gráficos de criptomonedas de Template. Net

Los números son útiles, pero los gráficos son más fáciles de recordar. La plantilla Crypto Chart Template de Template.net te permite introducir datos de tu plantilla de lista de seguimiento de criptomonedas o de Hojas de cálculo de Google y convertirlos inmediatamente en imágenes claras.

Puedes mostrar la asignación por activo, las tendencias de precios a lo largo del tiempo o los cambios en el dominio de las principales participaciones. Cambia los gráficos de barras por gráficos de líneas, ajusta los rótulos y resalta los niveles clave que te interesan. Una vez configurados, estos elementos visuales se pueden exportar fácilmente para informes, hilos o actualizaciones del equipo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Convierte los datos de tu lista de seguimiento y tu cartera en gráficos claros para una lectura rápida.

Visualiza la asignación por activo, sector o nivel de convicción.

Marca las entradas y salidas para estudiar el momento y los resultados de las operaciones.

Exporta imágenes pulidas para actualizaciones, reseñas o publicaciones en redes sociales.

✨ Ideal para: Operadores y escritores que desean una forma rápida de convertir los datos de las listas de seguimiento de criptomonedas en gráficos para la toma de decisiones y la comunicación.

🤯 Dato curioso: el Gobierno de EE. UU. posee ahora decenas de miles de millones de dólares en criptoactivos incautados, incluida una gran reserva de bitcoines, lo que pone de relieve cómo los activos digitales se han convertido en parte de los balances nacionales.

Lleva tus operaciones con criptomonedas al siguiente nivel con ClickUp.

La mayoría de la gente empieza con un sistema improvisado: aplicaciones de intercambio para consultar precios, una lista de seguimiento en las Hojas de cálculo de Google, notas en el chat y la sensación de que se están perdiendo algo. Con el tiempo, ese sistema improvisado se convierte en una maraña de trabajo y cada vez es más difícil ver qué operaciones son realmente importantes.

ClickUp le da un hogar a tu lista de seguimiento de criptomonedas. ✨

Centraliza múltiples puntos de datos en listas o tablas, adjunta investigaciones, programa tareas de revisión y realiza la conexión con paneles de control para obtener una vista sencilla de la cartera. Con ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker y AI Agents, puedes resumir datos, dictar notas, capturar reuniones y realizar la automatización de pequeñas comprobaciones. Si eso te parece lo que necesitas, regístrate en ClickUp y empieza a crear un entorno de trabajo donde tu lista de seguimiento, tu cartera y tus próximos pasos por fin convivan juntos.