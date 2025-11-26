Plantillas gratuitas de tableros de monday.com para todos los equipos

Es sorprendente la frecuencia con la que pequeños contratiempos en los proyectos, como el trabajo manual repetitivo, la confusión en la propiedad de las tareas y la necesidad de perseguir a los compañeros de equipo para obtener actualizaciones, acaban consumiendo tiempo y energía.

Según el Project Management Institute, las empresas pierden 120 000 dólares por cada millón invertido debido al mal rendimiento de los proyectos.

Las plantillas de tableros de monday.com están diseñadas para romper ese bucle ineficiente. Estas plantillas personalizables y listas para usar simplifican la configuración de los proyectos, ya que proporcionan una base para todo, desde las tareas diarias hasta los lanzamientos de productos importantes.

Puedes modificarlas fácilmente para adaptarlas a tu equipo, de modo que no tengas que reinventar la rueda cada vez que surja un nuevo proyecto. En este artículo, te mostraremos algunas de las plantillas de tableros personalizables más útiles con las que puedes empezar.

¿Qué hace que una plantilla de tablero de monday.com sea buena?

Una plantilla de tablero de monday.com es una configuración de tablero ya preparada. Contiene grupos, elementos, columnas, automatizaciones y vistas preestablecidas, diseñadas para dar soporte a un flujo de trabajo concreto.

Cuando aplicas una plantilla, monday.com genera automáticamente un nuevo tablero con todos los elementos ya estructurados, para que puedas empezar a utilizar el flujo de trabajo inmediatamente sin tener que configurar manualmente el tablero.

De esta manera, los equipos pueden guardar, reutilizar y realizar ediciones en elementos específicos para adaptarlos a las necesidades de sus proyectos. Esto es lo que puedes hacer con la plantilla de tablero ideal de monday:

✅ Organiza las tareas con una estructura clara de grupos , elementos y columnas para facilitar el seguimiento.

✅ Permite una personalización flexible de columnas, vistas y flujos de trabajo para diferentes tipos de proyectos.

✅ Admite automatizaciones de tableros que simplifican las acciones repetitivas , como los cambios de estado o las actualizaciones de tareas.

✅ Facilita la colaboración con tareas asignadas, comentarios y notificaciones en tiempo real dentro del tablero.

✅ Facilita el almacenamiento, la duplicación y la reutilización de tableros como plantillas para futuros proyectos.

💡 Consejo profesional: Las plantillas de tableros pueden ser igual de útiles para las rutinas personales y los recordatorios diarios. Un usuario de Reddit compartió cómo el uso de un único tablero tanto para tareas de trabajo como personales le ayudó a evitar dividir sus tareas pendientes entre aplicaciones y notas adhesivas.

Plantillas de tableros de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las plantillas de tableros de monday.com y las alternativas de ClickUp:

Plantillas gratuitas para tableros de monday.com

¡Bien, vamos a sumergirnos en las plantillas gratuitas de monday.com que puedes empezar a usar ahora mismo!

1. Plantilla de gestión de cartera de proyectos

No siempre son los grandes proyectos los que te agotan. A veces, son esas pequeñas actualizaciones y los cambios de prioridades los que hacen que tu día sea más difícil. Esta plantilla de gestión de proyectos te ayuda a consolidar todos tus proyectos en una sola ubicación.

Ahora, en lugar de lidiar con un millón de cosas que suceden por todas partes, solo tienes que prestar atención a un único espacio.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Vea todos sus proyectos, plazos y tareas en un tablero organizado.

Recopila nuevas solicitudes de proyectos y gestiona las aprobaciones sin necesidad de intercambios adicionales.

Realice el seguimiento de los presupuestos, los cronogramas y las asignaciones del equipo con sencillas actualizaciones.

Comparte archivos, notas y actualizaciones en tiempo real, justo donde se realiza el trabajo.

Utiliza paneles, tableros Kanban o cronogramas para seguir tu cartera de proyectos a tu manera.

✨ Ideal para: equipos que gestionan múltiples proyectos, carteras de clientes o iniciativas interfuncionales.

📚 Lea también: Los mejores ejemplos de tableros Kanban para optimizar su flujo de trabajo

2. Plantilla de campañas de clientes para agencias

Un estudio reciente de PWC reveló que la mayoría de los equipos de alto rendimiento tienen una cosa en común: utilizan herramientas de gestión de proyectos con funciones del Centro de plantillas que les ayudan a trabajar de forma más inteligente.

Como agencia, probablemente hayas tenido que lidiar con comentarios dispersos, hilos de correo electrónico ocultos y plazos cambiantes. La plantilla Campañas de clientes para agencias organiza todas las fases de la campaña (resúmenes, aprobaciones, tareas, cronogramas y comentarios de los clientes) en un entorno de trabajo sincronizado. De esta manera, tu equipo y tus clientes se mantienen alineados sin solapamientos ni confusiones.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Organiza los datos de los clientes, las tareas de las campañas y las actualizaciones en un tablero claro.

Facilita la colaboración con los clientes gracias a los formularios personalizables y los contactos sincronizados.

Realice un seguimiento de los comentarios, las aprobaciones y el progreso de las campañas sin tener que estar pendiente de las actualizaciones.

Gestiona la carga de trabajo de tu equipo sin perder de vista las metas a largo plazo.

Automatiza las tareas rutinarias y los recordatorios para que no se te escape nada importante.

✨ Ideal para: agencias de marketing, equipos creativos y gestores de proyectos que tratan directamente con los clientes.

👀 Dato curioso: Leonardo da Vinci también era un gran fanático de las listas de tareas. Sus famosos cuadernos incluyen listas de control de cosas que aprender, personas con las que tener reuniones y proyectos que probar.

3. Plantilla de solicitudes y aprobaciones de proyectos

El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha producido.

Esa vieja cita de George Bernard Shaw sigue siendo cierta, especialmente cuando se trata de solicitudes de proyectos. Si cree que tener todo en el correo electrónico le ayudará a recordarlo, piénselo de nuevo. El constante ir y venir probablemente oscurecerá los detalles importantes.

La plantilla de solicitudes y aprobaciones de proyectos centraliza todas las solicitudes de proyectos entrantes en un solo tablero, para que nada se pierda en correos electrónicos u hojas de cálculo. Admite formularios de solicitud personalizados, notificaciones en tiempo real y recordatorios automáticos para optimizar las aprobaciones y mantener a todos alineados.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Recopila las solicitudes de proyectos en un solo lugar con formularios personalizables y compartibles.

Mantén informados a todos los interesados con actualizaciones y notificaciones en tiempo real.

Realice un seguimiento de las aprobaciones, los comentarios y los plazos sin tener que perseguir a nadie.

Clasifica y gestiona las solicitudes por estado, fecha o equipo con grupos sencillos codificados por colores.

Utiliza la automatización para notificar a los solicitantes cuando su proyecto sea aprobado o necesite cambios.

✨ Ideal para: gestores de proyectos, equipos de operaciones y jefes de departamento que gestionan solicitudes internas o de clientes.

💡Consejo profesional: ClickUp Brain añade una capa adicional de apoyo a la gestión de proyectos. Se trata de un asistente basado en IA que puede resumir comentarios, responder a preguntas relacionadas con los proyectos y organizar notas directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp. Esta función te permite dedicar menos tiempo a buscar información y más tiempo a crear.

4. Plantilla de planificador de redes sociales

Las redes sociales son ahora posiblemente uno de los sectores más importantes de una empresa. Sin embargo, a diferencia de otros departamentos, las redes sociales suelen consistir en un pequeño equipo que gestiona una docena de tareas. Cada dos días surge una nueva tendencia, acompañada de plazos y recursos creativos.

Esta plantilla de planificador de redes sociales reúne tus publicaciones, planes y datos de rendimiento en un espacio organizado que puedes gestionar fácilmente. Te permite importar tus métricas de redes sociales directamente al Tablero, de modo que toda tu información y tus activos se consolidan en un solo espacio.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Almacena recursos creativos, copias y archivos de campañas en un entorno de trabajo compartido.

Planifica el contenido por plataforma, fecha de publicación y estado con columnas claras y personalizables.

Importa métricas de redes sociales y realiza la conexión de archivos externos con solo unos clics.

Asigna miembros del equipo, establece fechas límite y realiza el seguimiento del progreso del contenido con facilidad.

Utiliza grupos codificados por colores para clasificar campañas, supervisar resultados e identificar tendencias rápidamente.

✨ Ideal para: gestores de redes sociales, equipos de marketing y creadores de contenido que gestionan campañas multicanal.

📮 ClickUp Insight: Casi el 28 % de los empleados considera que el trabajo invisible es simplemente parte de ser un buen compañero de equipo, pero para el 10 %, parece que siempre son las mismas personas las que acaban asumiendo la carga adicional. Lo que comienza como un trabajo en equipo puede convertirse fácilmente en una frustración silenciosa cuando la carga no se utiliza de forma equitativa. La buena noticia es que el soporte no siempre tiene que venir de un compañero de equipo. Tanto si estás buscando un documento antiguo, comprobando el estado de una tarea que nadie recuerda o tratando de encontrar a la persona que gestionó una solicitud similar el año pasado, ClickUp Brain puede ayudarte a localizar rápidamente lo que necesitas, asegurando que nadie se sienta excluido.

5. Plantilla de incorporación de clientes

La incorporación de clientes es un momento crucial que requiere una planificación y ejecución cuidadosas. Un comienzo difícil puede marcar un tono equivocado. Esta plantilla le permite gestionar todo el proceso de incorporación, desde la reunión inicial hasta la implementación y la formación del cliente, en un solo tablero.

Proporciona visibilidad sobre el progreso y el tiempo dedicado, lo que ayuda a los equipos internos a mantenerse alineados y a los clientes a sentirse respaldados en cada paso.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Gestiona todos los pasos de la incorporación, desde las llamadas iniciales hasta las entregas a los clientes, en un solo tablero.

Realice un seguimiento del progreso, el tiempo invertido y los siguientes pasos con total visibilidad para su equipo.

Mantén a los equipos de ventas, éxito y atención al cliente alineados en una plataforma con uso compartido.

Asigna propietarios, establece plazos y comparte actualizaciones para que nada se quede en el tintero.

Adapta fácilmente el tablero para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

✨ Ideal para: equipos de éxito del cliente, gestores de cuentas y equipos de habilitación de ventas centrados en la interacción posventa.

📚 Lea también: Cómo utilizar eficazmente un tablero de tareas para mejorar la gestión de tareas.

6. Plantilla de desarrollo de productos

Para mantener un producto por el buen camino se necesita algo más que buenas ideas. Se trata de equilibrar las metas de sprint, gestionar las incidencias y asegurarse de que la hoja de ruta quede clara para todos los involucrados.

Esta plantilla de desarrollo de productos permite a los equipos planificar, realizar el seguimiento y gestionar sprints de scrum con facilidad, cubriendo todo, desde la priorización de tareas pendientes hasta las retrospectivas de sprints. Incluye herramientas para correlacionar la visión de su producto con una hoja de ruta de alto nivel, realizar el seguimiento de los tickets de incidencias y llevar a cabo retrospectivas colaborativas.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Gestiona tus tareas pendientes y prioridades de sprint con una clara asignación de propiedad y seguimiento.

Planifica las metas del producto con una hoja de ruta de alto nivel conectada a las tareas de ejecución.

Realice el seguimiento de las incidencias, los comentarios de los clientes y las resoluciones en un tablero organizado.

Realice retrospectivas eficaces con los comentarios del equipo y los puntos de acción recopilados en un solo lugar.

Mantente al tanto del progreso de los sprints y la mejora continua con actualizaciones claras y compartidas.

✨ Ideal para: gestores de productos, equipos de ingeniería y equipos ágiles que gestionan sprints y lanzamientos.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

📚 Leer también: Plantillas gratuitas de planificación de sprints para equipos ágiles

Limitaciones de las plantillas de monday.com

Estoy satisfecho con la mayoría, pero hay algunos aspectos básicos que me frustran mucho.

Así es como un usuario de Reddit resumió su experiencia con monday. com.

Antes de sumergirte, es útil saber dónde pueden surgir algunas dificultades:

Muchas plantillas ofrecen una configuración general, lo que significa que a menudo tendrás que realizar la edición y la personalización de las mismas para tu proyecto específico.

Las limitaciones de automatización en los planes gratuitos y de nivel inferior pueden dificultar la optimización completa de tus flujos de trabajo.

Los registros de actividad dentro de las plantillas no siempre ofrecen una vista detallada de las actualizaciones o cambios en varios tableros.

No hay un espacio integrado para el uso compartido de ideas o para hacer lluvias de ideas, por lo que es posible que necesites herramientas adicionales para la colaboración creativa.

Los tableros más grandes y las plantillas complejas pueden ralentizar los tiempos de carga, especialmente a medida que crece tu entorno de trabajo.

📚 Leer también: Las mejores herramientas de planificación de proyectos

Plantillas de tablero alternativas

La mayoría de las plantillas de tableros son demasiado genéricas para adaptarse a tu flujo de trabajo real o demasiado rígidas para adaptarse a medida que evolucionan tus procesos. Al final, te quedas con un tablero que parece organizado, pero que en realidad no ayuda a tu equipo a avanzar más rápido.

ClickUp adopta un enfoque diferente como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo.

Las plantillas de tableros de ClickUp no son solo diseños visuales, sino que incluyen automatizaciones integradas, documentos conectados y relaciones inteligentes entre tareas que reflejan realmente cómo se realiza el trabajo. Elimina la dispersión del trabajo conectando tus tableros directamente con todo lo que tu equipo necesita: archivos, comunicaciones, cronogramas e informes.

Se acabaron las actualizaciones manuales: ahora todo el contexto está en un solo lugar, donde personas y agentes trabajan juntos para que los proyectos sigan adelante.

Aquí tienes 15 de las mejores plantillas de ClickUp que realmente conectan tu trabajo diario con tus metas más importantes:

1. Plantilla de tablero ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona las tareas de forma clara y con conexión con la plantilla de tablero de ClickUp.

A pesar de disponer de paneles de control, el 43 % de los equipos sigue recurriendo a hojas de cálculo para resolver las cosas por su cuenta. Esto se debe a menudo a que los paneles de control no muestran toda la información o no son lo suficientemente flexibles para el trabajo diario.

La plantilla de tablero de ClickUp aborda este problema proporcionando un flujo de trabajo totalmente personalizable que funciona como un rastreador visual en tiempo real.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Personaliza las columnas para adaptarlas a tu flujo de trabajo y mantener todo alineado.

Visualiza tareas, estados y progreso en una sola vista Tablero.

Agrupa las tareas por sprint, prioridad o propietario sin cambiar de herramienta.

Realice el seguimiento de las actualizaciones y avance en las tareas con sencillas acciones de arrastrar y soltar.

Utiliza las vistas Tablero integradas sin perder la conexión con tus metas o tu cronograma.

✨ Ideal para: equipos de proyecto, jefes de departamento y equipos que buscan un tablero de proyectos personalizable.

Ya que hablamos de visualización de datos, los gestores de proyectos pueden realizar el seguimiento del progreso y las metas en tiempo real utilizando un panel de control de gestión de proyectos personalizable. Aquí tienes un breve vídeo que explica cómo funciona:

2. Plantilla de tablero de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Proporcione a su equipo un espacio organizado para planificar, realizar el seguimiento y entregar resultados mediante la plantilla de tablero de proyectos de ClickUp.

La gestión de un proyecto a menudo implica equilibrar todos los componentes sin sacrificar la calidad ni incumplir los plazos. Sin embargo, cuando tus listas de tareas pendientes, actualizaciones y comentarios se encuentran en ámbitos dispares, la situación se vuelve difícil.

Creada para esos momentos, la plantilla de tablero de proyectos de ClickUp ofrece lo siguiente para reunir todo en una sola vista.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Divida los proyectos complejos en tareas manejables y flujos de trabajo claros.

Realice un seguimiento del progreso de las tareas, los plazos y la propiedad en un solo tablero.

Colabora con tu equipo y comparte las actualizaciones del proyecto con las partes interesadas.

Personaliza las vistas y columnas para adaptarlas al tamaño y alcance de tu proyecto.

Obtenga una vista general de su proyecto sin perder de vista los detalles.

✨ Ideal para: equipos multifuncionales, gestores de proyectos y equipos de operaciones que gestionan proyectos colaborativos.

📚 Lea también: Pasos para mejorar los flujos de trabajo de su equipo

3. Plantilla sencilla de tablero Kanban de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Descubre una forma sencilla de mantenerte organizado con la plantilla de tablero Kanban simple de ClickUp.

La plantilla Kanban de ClickUp es una herramienta flexible que ayuda a los equipos a visualizar y gestionar sus flujos de trabajo. Cuenta con estados, campos y vistas personalizados. De este modo, resulta fácil realizar el seguimiento del progreso, desglosar proyectos grandes e identificar cuellos de botella.

Con herramientas de gestión de proyectos integradas, como etiquetado, subtareas y dependencias de tareas, los equipos pueden mejorar la transparencia y optimizar la utilización de los recursos para aumentar la productividad.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Visualiza el progreso de las tareas con un sencillo movimiento de arrastrar y soltar entre columnas.

Divida los proyectos más grandes en pasos más pequeños y manejables.

Detecta los cuellos de botella a tiempo y ajusta las prioridades con menos conjeturas.

Mejora la comunicación ofreciendo a todos visibilidad sobre el estado de las tareas.

Personaliza las columnas, los rótulos y los flujos de trabajo para adaptarlos a las necesidades de tu proyecto.

✨ Ideal para: equipos que buscan una forma clara y visual de realizar el seguimiento de las tareas, los flujos de trabajo y las fases de los proyectos.

📚 Lea también: Las mejores aplicaciones gratuitas de software de tableros Kanban

4. Plantilla de tablero para la gestión de proyectos múltiples de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Disfruta de la tranquilidad de tener todo tu trabajo en un solo lugar con la plantilla de tablero para múltiples proyectos de ClickUp.

Casi el 60 % de los gestores de proyectos se ocupan de hasta cinco proyectos a la vez. Con tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, es natural que se pasen por alto algunos detalles. Pero la plantilla de tablero Kanban Simple Sprints de ClickUp viene al rescate. Esta plantilla ayuda a los equipos ágiles a planificar, ejecutar, configurar y realizar un seguimiento de su trabajo con claridad.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Planifica sprints con vistas de tablero y vista Lista preestablecidas para una mejor visibilidad.

Calcula las tareas y realiza el seguimiento de su finalización dentro de cada ciclo de sprint.

Personaliza los flujos de trabajo y las automatizaciones para adaptarlos a tu proceso ágil.

Supervise el progreso de los sprints e identifique los obstáculos en tiempo real.

Mantén a tu equipo alineado con las metas, los cronogramas y los próximos pasos.

✨ Ideal para: gestores de proyectos y equipos que compaginan varios proyectos o Sprints ágiles simultáneamente.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que alternar entre plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

5. Plantilla de vista de hoja de ruta con vista Kanban de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Mantén la vista en el panorama general incluso cuando cambien los detalles con la plantilla de vista Kanban de hoja de ruta de ClickUp.

Las hojas de ruta tradicionales suelen parecer excelentes al principio... hasta que los planes cambian. Al ajustar las metas y las tareas, te das cuenta del gran esfuerzo que supone actualizar manualmente estos elementos.

La plantilla de hoja de ruta con vista Kanban de ClickUp facilita los ajustes sobre la marcha sin tener que empezar de cero cada vez que cambian tus prioridades. Ofrece a tu equipo una forma flexible y visual de gestionar las hojas de ruta como un documento vivo.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Crea una hoja de ruta visual clara con la sencilla función de arrastrar y soltar.

Añade, mueve o elimina tareas fácilmente a medida que tus planes evolucionan.

Asigna propietarios y plazos para que la responsabilidad forme parte del flujo de trabajo.

Mantén tu hoja de ruta alineada con el progreso del proyecto y los comentarios en tiempo real.

Comparte las actualizaciones con las partes interesadas en un formato fácil de seguir y ajustar.

✨ Ideal para: gestores de productos, planificadores de proyectos y equipos de liderazgo que se alinean con hojas de ruta estratégicas.

👀 Leer también: Cómo implementar técnicas visuales de gestión de proyectos

6. ClickUp Kanban para el desarrollo de software

Obtenga plantillas gratis Aporta claridad a tu flujo de trabajo de desarrollo con esta plantilla Kanban de ClickUp para el desarrollo de software.

Los proyectos de software son conocidos por su naturaleza impredecible. Hay algo de verdad en las bromas sobre los desarrolladores que reciben adiciones improvisadas al alcance del proyecto.

La plantilla Kanban para desarrollo de software de ClickUp ayuda a los equipos a visualizar y gestionar su flujo de trabajo representando las tareas como tarjetas que se mueven a través de cada fase del desarrollo. Ofrece tableros Kanban personalizables, permite establecer límites de trabajo en curso (WIP) e incluye paneles para realizar un seguimiento de la duración del ciclo.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Visualiza cada fase del proceso de desarrollo con tableros Kanban personalizables.

Establece límites para el trabajo en curso para evitar cuellos de botella y sobrecargar a tu equipo.

Optimice las solicitudes de admisión y mantenga todo organizado en un solo flujo de trabajo.

Realice un seguimiento de la duración del ciclo y supervise el rendimiento del equipo con paneles de control en tiempo real.

Ajusta las prioridades y gestiona las tareas de desarrollo con una clara asignación de propiedad y un seguimiento del progreso.

✨ Ideal para: equipos de desarrollo, evaluadores de control de calidad y gestores de productos de software que realizan el seguimiento de las solicitudes de funciones y las incidencias.

👀 Dato curioso: los diagramas de flujo surgieron en la industria siderúrgica. En 1921, los ingenieros industriales Frank y Lillian Gilbreth introdujeron los diagramas de flujo para correlacionar los procesos de las fábricas.

7. Plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Proporcione a su equipo las herramientas necesarias para planificar con confianza con la plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp.

Sin un plan sólido, incluso los mejores equipos pueden perder el enfoque. Pero no con la plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp. Esta plantilla te ayuda a planificar cada sprint con claridad, realizar el seguimiento de las dependencias y mantener a todos alineados.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Planifica sprints con tableros personalizables que se adaptan a cualquier tamaño de proyecto.

Visualiza tareas, dependencias y plazos en una vista de cronograma fácil de seguir.

Realiza un seguimiento del progreso del sprint de principio a fin con actualizaciones de estado claras.

Alinea a las partes interesadas en cuanto a metas, cronogramas y asignación de recursos en un espacio compartido.

Ajusta rápidamente los planes y las prioridades en función de los comentarios o las necesidades cambiantes.

✨ Ideal para: equipos Scrum, gestores de proyectos ágiles y equipos de desarrollo que ejecutan ciclos de sprints iterativos.

8. Plantilla de tablero de diseño de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica cada sprint y realiza un seguimiento de las dependencias con la plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp.

La plantilla de tablero de diseño de ClickUp facilita la organización de conceptos, el uso compartido de imágenes y la colaboración con su equipo o clientes sin las idas y venidas habituales. Puede realizar el seguimiento de cada fase de su proyecto con estados, campos y cronogramas personalizados, diseñados específicamente para el trabajo de diseño.

La plantilla también facilita la recopilación de comentarios, la gestión de revisiones y la organización de todos los activos creativos en un solo lugar para un trabajo en equipo fluido.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Recopila elementos de diseño, borradores y comentarios en un único tablero organizado.

Visualiza ideas creativas con imágenes, vídeos y notas, todo en un mismo espacio.

Crea entornos de trabajo colaborativos donde tu equipo pueda contribuir y realizar el uso compartido de actualizaciones.

Comparte tableros con clientes o partes interesadas para obtener revisiones y aprobaciones rápidas.

Personaliza los flujos de trabajo para que se adapten al proceso creativo de tu proyecto.

✨ Ideal para: equipos de diseño, agencias creativas y equipos multifuncionales que gestionan activos de diseño y comentarios.

💡 Consejo profesional: para los equipos que desean aumentar aún más la productividad, ClickUp Brain MAX ofrece funciones avanzadas como: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint y todas tus aplicaciones conectadas para localizar archivos, documentos y adjuntos sin salir de tu flujo de trabajo, sin tener que cambiar de pestaña para encontrar lo que necesitas.

Utiliza Talk to Text para actualizar el estado de las tareas, crear nuevos elementos en el tablero o asignar trabajo a los miembros del equipo mediante la voz, sin necesidad de usar las manos, mientras estás en reuniones o revisando las actualizaciones del proyecto.

Accede a múltiples modelos de IA como ChatGPT, Claude y Gemini dentro de un único entorno de trabajo contextual que comprende la estructura de tu tablero, los flujos de trabajo de tu equipo y el historial de tus proyectos. Prueba ClickUp Brain MAX, la IA que conoce tus proyectos al dedillo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA. Utiliza tu voz para generar automatizaciones de tableros, rellenar plantillas con datos reales de proyectos y obtener respuestas instantáneas sobre el estado de los proyectos.

9. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Haz tus tareas sin agobios con la plantilla «Getting Things Done» de ClickUp.

Las interminables listas de tareas pendientes en el trabajo te hacen sentir que estás trabajando duro, pero rara vez avanzas. La plantilla Getting Things Done (GTD) de ClickUp, inspirada en el método de David Allen, te ayuda a capturar, organizar y gestionar tareas de una manera que despeja el desorden mental.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Reúne tareas, ideas y elementos pendientes en un tablero organizado.

Ordena las tareas por prioridad, contexto o proyecto con vistas personalizables.

Divida los proyectos grandes en pasos más pequeños y manejables.

Revisa y actualiza las tareas con regularidad para estar al día con tus compromisos.

Utiliza categorías claras como «Próximas acciones», «En espera» y «Algún día» para mantener tu flujo de trabajo en movimiento.

✨ Ideal para: Personas y equipos que practican métodos GTD para la captura, priorización y ejecución de tareas.

10. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Haz que cada nuevo cliente se sienta como una prioridad utilizando la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp.

Puede que se hable mucho de que la IA te va a quitar el trabajo, pero cuando se trata de la incorporación de clientes, el factor humano sigue siendo lo más importante. El 68 % de las empresas afirma que la personalización es muy importante, y el 64 % considera que mejorar la experiencia del cliente es su máxima prioridad.

Todo comienza con un proceso de incorporación fluido y bien pensado: uno que haga que los clientes se sientan valorados desde el principio. Esta plantilla de incorporación de clientes te ayuda a conseguirlo.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Guíe a los nuevos clientes a través de la incorporación con un proceso claro y paso a paso.

Realice un seguimiento de las tareas, los cronogramas y los hitos en un entorno de trabajo compartido.

Alinea tus equipos de éxito del cliente, equipo de ventas y equipo de soporte en un mismo plan.

Automatiza los seguimientos, las actualizaciones y los recordatorios para evitar pasos olvidados.

Personaliza la experiencia de incorporación de manera personalizada para satisfacer las necesidades de cada cliente sin perder coherencia.

✨ Ideal para: equipos de ventas, éxito y atención al cliente que optimizan los procesos de incorporación de nuevos clientes para los usuarios.

11. Plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea un equipo que se adapte a tus metas y crezca contigo cambiando a la plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp.

Encontrar a las personas adecuadas para tu equipo nunca se reduce a los currículos. Lo que realmente importa es que cada candidato reciba una evaluación justa basada en lo que realmente importa para el rol. Para ayudarte en esto, la plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp te ayuda a estructurar tu proceso de contratación.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Organiza y realiza el seguimiento de todas las solicitudes de empleo en un único tablero estructurado.

Evalúa a los candidatos utilizando criterios claros, como habilidades, experiencia y cualificaciones.

Compara a los candidatos uno al lado del otro para tomar decisiones más objetivas.

Optimice el proceso de contratación con vistas personalizables y seguimiento del estado.

Comparte comentarios con tu equipo de contratación en tiempo real para mantener a todos alineados.

✨ Ideal para: equipos de RR. HH., reclutadores y responsables de contratación que evalúan a los candidatos según criterios estructurados.

👀 Dato curioso: las notas adhesivas se convirtieron en herramientas de flujo de trabajo de forma accidental. Originalmente un experimento adhesivo fallido, las notas adhesivas encontraron su propósito cuando la gente empezó a utilizarlas para organizar ideas en las paredes.

12. Plantilla retrospectiva de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Convierte cada proyecto en una experiencia de aprendizaje con la plantilla de retrospectiva de proyectos de ClickUp.

Terminar un proyecto es un hito, pero dedicar tiempo a reflexionar sobre cómo ha ido es lo que realmente ayuda a los equipos a crecer. La plantilla de retrospectiva de proyectos de ClickUp te ofrece una forma sencilla de echar la vista atrás y aprender tanto de los éxitos como de los contratiempos.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Captura lo que funcionó bien y lo que se podría haber mejorado.

Identifica áreas de mejora y establece pasos claros para futuros proyectos.

Evalúa el rendimiento del equipo en relación con las metas de forma abierta y estructurada.

Fomenta los comentarios sinceros y refuerza la colaboración a través de reflexiones compartidas.

Documenta las lecciones aprendidas y las buenas prácticas para seguir adelante con tu equipo.

✨ Ideal para: equipos de proyecto, scrum masters y jefes de equipo que realizan retrospectivas o análisis posteriores.

13. Plantilla de soporte técnico de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Deja que tu equipo de TI se centre en resolver problemas, en lugar de clasificarlos, con la plantilla de soporte técnico de ClickUp.

Cuando las solicitudes de TI se acumulan, esto puede afectar rápidamente tanto a su equipo como a sus clientes. En este caso, la plantilla de soporte técnico de ClickUp ofrece a su equipo de soporte una forma sencilla y organizada de gestionar las solicitudes y resolver los problemas más rápidamente.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Organice los tickets de soporte y realice el seguimiento de su estado en un tablero centralizado.

Asigna tareas y colabora con tus compañeros de equipo para resolver problemas de manera eficiente.

Supervise el progreso, los plazos y las actualizaciones de los clientes con una visibilidad clara.

Automatiza las actualizaciones y los recordatorios rutinarios para evitar perder solicitudes importantes.

Mantén un registro con función de búsqueda de tickets, resoluciones y comentarios anteriores para consultarlos en el futuro.

✨ Ideal para: equipos de asistencia técnica de TI, departamentos de soporte interno y gestores de soporte al cliente que realizan el seguimiento de los tickets de TI.

📚 Leer también: Cómo crear un tablero Agile Scrum para la gestión de proyectos

14. Plantilla de informe de gastos empresariales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén el control de las finanzas de tu empresa con la plantilla de informe de gastos empresariales de ClickUp.

Si cree que los gastos empresariales son un problema, debería intentar poner orden en los recibos dispersos. La plantilla de informe de gastos empresariales de ClickUp le ayuda a poner orden en su seguimiento financiero. Puede registrar, clasificar y supervisar fácilmente todos sus gastos empresariales en un entorno de trabajo organizado.

Esta plantilla optimiza las aprobaciones y la elaboración de informes, lo que simplifica la gestión financiera y la hace más transparente.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Crea, actualiza y realiza el seguimiento de los informes de gastos en un entorno de trabajo compartido.

Visualiza las tendencias de gasto e identifica áreas en las que se pueden ahorrar costes.

Controle los presupuestos, realice el seguimiento de los reembolsos y gestione las aprobaciones con facilidad.

Mantén tus registros financieros organizados para auditorías, elaboración de informes o previsiones.

Colabora con equipos financieros o gerentes en tiempo real en el seguimiento de gastos.

✨ Ideal para: equipos financieros, jefes de departamento y gestores de proyectos que supervisan presupuestos y gastos.

15. Plantilla de calendario editorial del blog de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Céntrate en escribir, no en lidiar con tu agenda, con la plantilla de calendario editorial del blog de ClickUp.

Un creador de contenido tiene dos trabajos a tiempo completo: crear contenido y organizarlo. Esto último no debería formar parte de la descripción del puesto. Por eso, la plantilla de calendario editorial del blog de ClickUp te ofrece una forma sencilla de correlacionar tus ideas y realizar el seguimiento de los plazos.

➡️ Por qué te encantará esta plantilla

Planifica y organiza todo el contenido del blog en un tablero claro y personalizable.

Establece plazos, asigna tareas y realiza el seguimiento del progreso desde el borrador hasta la publicación.

Colabora con escritores, editores y colaboradores en tiempo real.

Identifica las lagunas de contenido y planifica con antelación para publicar de forma oportuna y coherente.

Supervise el estado de las publicaciones, las aprobaciones y los comentarios en un flujo de trabajo editorial de uso compartido.

✨ Ideal para: equipos de contenido, directores de marketing y blogueros que planifican flujos de trabajo editoriales y plazos de entrega.

La gestión de proyectos ya es bastante difícil sin tener que perder horas configurando los mismos tableros. En lugar de pasar por eso, ¿por qué no cambiar a plantillas ya preparadas?

Las plantillas de tableros de Monday.com te ofrecen un buen punto de partida cuando deseas simplificar la configuración y ponerte en marcha rápidamente.

Sin embargo, si buscas más flexibilidad y control creativo, las plantillas de ClickUp ofrecen ese pequeño extra que tu equipo agradecerá.

Desde la planificación de proyectos y los tableros de sprints hasta los flujos de trabajo de incorporación y los calendarios editoriales, ClickUp te ofrece plantillas listas para usar que realmente crecen con tu equipo. ¿Estás listo para simplificar tus procesos y ahorrar tiempo?

