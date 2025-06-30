Las 10 mejores herramientas de creación de contenido con IA en 2026

Seamos sinceros: las herramientas de creación de contenido con IA están en auge en todas partes.

Encuestas recientes indican que aproximadamente el 76 % de los profesionales del marketing utilizan ahora estas herramientas en su trabajo, y que el 85 % las emplea específicamente para la redacción de artículos.

Sin embargo, a pesar de esta adopción generalizada, es normal mostrarse escéptico respecto a las capacidades de la IA. Nadie quiere arriesgarse a que el contenido insustancial generado por la IA arruine la voz de su marca.

Sin embargo, la herramienta de IA adecuada puede hacer que tu equipo sea más rápido, más productivo y más escalable, sin necesidad de aumentar la plantilla.

Las herramientas de IA de calidad pueden generar no solo contenido escrito de alta calidad, sino también imágenes y vídeos generados por IA para tus actividades de marketing de contenidos.

Entonces, ¿cómo elegir la herramienta de creación de contenido con IA adecuada? Tras probar a fondo 11 opciones, comparto mis conclusiones en esta entrada del blog. Obtendrás una panorámica de las funciones, limitaciones y opiniones de cada herramienta; en esencia, una visión completa que te ayudará a decidir.

Empecemos.

Aunque la elección de la herramienta dependerá en gran medida de las metas y prioridades de tu equipo, hay ciertas características que debes tener en cuenta, especialmente al evaluar una variedad de plataformas de producción de texto, imagen y vídeo. Esto es lo que debes considerar en las herramientas de IA:

Casos de uso: Si vas a invertir en una herramienta de IA, debes elegir una que sea lo más versátil posible. Por ejemplo, el software de texto con IA y Si vas a invertir en una herramienta de IA, debes elegir una que sea lo más versátil posible. Por ejemplo, el software de texto con IA y los generadores de esquemas deberían ayudarte con todo, incluyendo entradas de blog, libros electrónicos, actualizaciones de LinkedIn, etc. Cuanto más adaptable sea la herramienta, más valor aportará a tu flujo de trabajo.

Precios: Debes asegurarte de que la herramienta de creación de contenido con IA se ajuste a tu presupuesto y, al mismo tiempo, ofrezca un valor cuantificable a lo largo del tiempo. Es fundamental evaluar cómo la herramienta te ayuda a ahorrar costes gracias a sus funciones de automatización. Aprender Debes asegurarte de que la herramienta de creación de contenido con IA se ajuste a tu presupuesto y, al mismo tiempo, ofrezca un valor cuantificable a lo largo del tiempo. Es fundamental evaluar cómo la herramienta te ayuda a ahorrar costes gracias a sus funciones de automatización. Aprender a automatizar los procesos de creación de contenido de forma eficaz puede maximizar aún más tu ROI.

Curva de aprendizaje: Tu equipo debería ser capaz de aprender rápidamente a utilizar la herramienta de IA elegida para poder empezar a crear contenido atractivo —ya sea escrito, visual o en vídeo— lo antes posible. Por lo tanto, opta por algo intuitivo y fácil de usar.

Calidad del contenido: Esto, por supuesto, es innegociable. Aunque cualquier herramienta de creación de contenido con IA necesitará algo de entrenamiento y ajustes, debería ser capaz de ofrecer resultados de alta calidad y sin errores en todos los formatos y plataformas. No querrás perder el tiempo reelaborando esquemas de blogs, textos publicitarios de PPC o guiones de vídeo generados por IA

Personalización: Busca una plataforma que permita una personalización profunda del Tono de voz, el estilo de diseño, el formato y las preferencias del público. Por ejemplo, deberías poder ajustar los ajustes de la herramienta para crear presentaciones profesionales para un público corporativo y pies de foto informales y atractivos para las redes sociales

Herramienta Casos de uso Ideal para ClickUp Generación de contenido con IA y gestión de proyectos Profesionales del marketing, equipos de gestión de campañas, creadores de contenido ChatGPT Producción de texto con IA y asistencia conversacional Escritores, investigadores y profesionales de soporte al cliente Copy.ai Redacción de textos de marketing y generación de ideas de contenido Equipos de marketing, agencias y equipos de ventas externas Jasper Creación de contenido optimizado para búsquedas y dirigido a un objetivo específico Profesionales del marketing, especialistas en SEO y creadores de contenido Descript Edición de audio y vídeo con interfaz basada en texto Podcasters, creadores de vídeo y editores de contenido de audio y vídeo DALL•E Generación de imágenes impulsada por IA Diseñadores, profesionales del marketing y creadores de contenido visual Midjourney Generación de imágenes estilizadas con IA Artistas, profesionales creativos y diseñadores gráficos Synthesia Contenido profesional generado por IA y producción de vídeos localizados Equipos de formación, educadores y profesionales del marketing multilingües Invideo Creación de vídeos fácil de usar con plantillas Gestores de redes sociales, pequeñas empresas y equipos de contenido Murf Producción de texto a voz Locutores, editores de vídeo y creadores multimedia Canva Soluciones de diseño con herramientas gráficas y de vídeo basadas en IA Empresas, educadores y personas sin conocimientos de diseño

1. ClickUp (la mejor para la generación de contenido con IA y la gestión de proyectos)

ClickUp es un software de gestión de proyectos todo en uno. Al ser totalmente personalizable y escalable, cualquier usuario, equipo u organización puede configurarlo para adaptarlo a sus necesidades específicas.

Tanto si buscas crear calendarios de contenido, paneles de control de marketing o plantillas de directrices de marca, créeme cuando te digo que ClickUp lo tiene todo y mucho más.

Me encanta usar esta herramienta porque su inteligencia artificial integrada, ClickUp Brain, aprende a escribir tal y como lo haces tú. Además, está integrada en toda la plataforma, por lo que puedo realizar varias tareas, entre ellas:

Creación de contenido de alta calidad en ClickUp Docs para blogs, correos electrónicos, textos publicitarios, sitios web y mucho más

Resumir los puntos clave de los documentos, las tareas y los comentarios

Obtener sugerencias para simplificar y mejorar la redacción

Creación de tablas con datos y análisis detallados para cualquier tema, desde restaurantes hasta el sector inmobiliario

Transcribir notas de voz y Clips a texto y reutilizar el contenido

Empieza a usar ClickUp Brain Perfecciona tu escritura con ClickUp Brain, un asistente de redacción integrado y entrenado con tu trabajo

ClickUp Brain es muy potente para escribir y resumir, pero ClickUp Brain MAX va más allá con un compañero de escritorio de IA que prioriza la voz. En lugar de escribir, puedes usar la función de voz a texto para dictar esquemas de blogs, ideas de campañas o ediciones y obtener al instante un texto pulido, estructurado y listo para insertar en documentos, tareas o comentarios.

Redacción sin usar las manos : dicta borradores, notas o revisiones sin interrumpir tu flujo de trabajo

Conexiones inteligentes : utiliza @menciones y indicaciones naturales para vincular ideas a documentos, tareas o compañeros de equipo

IA contextual : busca en ClickUp, Google Drive y otras plataformas, obteniendo la referencia adecuada sin tener que cambiar de pestaña

Salida multilingüe: habla en un idioma, genera contenido en otro y ajusta el tono sobre la marcha

👉 Ejemplo: «Max, crea una tarea de borrador de blog para nuestra campaña de marketing con IA, con fecha límite el viernes.»

ClickUp Docs es una excelente herramienta de documentación colaborativa para anotar ideas, redactar textos (con IA) y organizar el trabajo. Puedo mejorar mis documentos con marcadores, tablas, enlaces y diversas opciones de formato.

Crea contenido y desarrolla la base de conocimientos de tu empresa de forma colaborativa con ClickUp Docs

Con la búsqueda conectada de ClickUp, encontrar cualquier archivo en aplicaciones conectadas como Google Drive, Slack y Figma es más fácil que nunca, todo desde un único hub centralizado.

Encuentra la aguja en tu pila de contenido con la búsqueda conectada de ClickUp

Además, ClickUp ofrece numerosas plantillas para estrategias de marketing, gestión de campañas y planificación de eventos.

Tanto si estás explorando cómo utilizar la IA en el marketing de contenidos como si necesitas un punto de partida para tu producción creativa, estas plantillas te permiten ponerte en marcha sin tener que empezar desde cero.

ClickUp se centra en la creación, la elaboración de estrategias y la organización de contenidos. Es una de las mejores herramientas de productividad que existen, y no puedo recomendarla lo suficiente.

Las mejores funciones de ClickUp

Elige entre más de 15 vistas personalizables de ClickUp para visualizar tu calendario de contenido, flujos de trabajo de producción o procesos editoriales de la forma que prefieras: vista Lista, Kanban, diagrama de Gantt, etc.

Pasa de la ideación a la ejecución creando tareas directamente desde tus documentos y pizarras de ClickUp ; incrusta archivos relevantes, documentos y otros recursos para tener una visión más amplia

Alinea las tareas de producción de contenido con los objetivos generales del equipo utilizando ClickUp Metas , asegurándote de que cada pieza de contenido contribuya a tu estrategia global

Crea y transcribe grabaciones de pantalla para formar a los miembros del equipo o mostrar las funciones de los productos con ClickUp Clips

Simplifica tu proceso de aprobación de contenidos mediante la automatización de los traspasos de tareas: cuando se aprueba un contenido, pasa automáticamente a la siguiente fase

Accede a más de 100 herramientas respaldadas por investigaciones para optimizar la creación de contenido con indicaciones adaptadas a roles y tareas específicas

Controla cuánto tiempo se tarda en redactar, realizar la edición y finalizar el contenido para identificar los cuellos de botella y optimizar la eficiencia de tu equipo

Limitaciones de ClickUp

Lleva tiempo dominar todas sus potentes funciones; afortunadamente, hay documentos de ayuda, demostraciones y cursos para facilitar su adopción

El panel muestra mucha información, pero los usuarios pueden optimizar el aspecto y la información incluida en sus ajustes

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp? De una reseña en G2

ClickUp es una herramienta integral de gestión de proyectos que reúne todas las funciones esenciales para el desarrollo de productos en una única plataforma. Su soporte al cliente de primer nivel garantiza la resolución oportuna de cualquier problema. La perfecta integración con diversas plataformas simplifica los procesos de migración. Además, las capacidades de IA de ClickUp pueden resumir y generar descripciones de tareas, lo que ayuda a los desarrolladores a comprender mejor sus asignaciones.

ClickUp es una herramienta integral de gestión de proyectos que reúne todas las funciones esenciales para el desarrollo de productos en una única plataforma. Su soporte al cliente de primer nivel garantiza la resolución oportuna de cualquier problema. La perfecta integración con diversas plataformas simplifica los procesos de migración. Además, las capacidades de IA de ClickUp pueden resumir y generar descripciones de tareas, lo que ayuda a los desarrolladores a comprender mejor sus asignaciones.

2. ChatGPT (la mejor para la generación de texto con IA y la asistencia en conversaciones)

vía ChatGPT

Todos sabemos qué es ChatGPT y para qué sirve. Tú lo usas, yo lo uso, todos lo usamos. Desarrollado por OpenAI, este agente conversacional basado en IA genera texto similar al humano a partir de las indicaciones que recibe mediante el procesamiento del lenguaje natural (NLP).

Lo que más me impresionó de ChatGPT fue que podía ayudarme con diversas tareas relacionadas con el contenido, desde preparar esquemas para el blog y redactar el texto de la página de destino hasta escribir boletines corporativos y pulir los correos electrónicos de los clientes.

Me ayudó mucho a ahorrar mucho tiempo y energía que, de otro modo, habría dedicado a la investigación y la redacción de contenidos.

Las mejores funciones de ChatGPT

Sube un archivo y pídele que te ayude a analizar datos, resumir información o crear un gráfico

Imita el estilo de tus blogs y plantillas de redes sociales existentes para redactar textos acordes con la marca

Disfruta de herramientas de IA complementarias como DALL•E y Sora AI para crear imágenes y producir vídeos, respectivamente

Limitaciones de ChatGPT

Se han observado algunas preocupaciones en materia de privacidad al utilizarlo con datos sensibles o de propiedad exclusiva, ya que OpenAI procesa los datos introducidos

Tiende a perder el contexto en conversaciones más largas, lo que provoca repeticiones o confusión

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 630 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 70 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT? Según una reseña de G2

Soy gerente en una gran empresa de puntos de venta. Aunque no soy muy hábil con la programación —solo tengo conocimientos básicos—, contar con mi propio «programador» para ayudarme ha supuesto un gran cambio. Me encanta poder crear un mensaje personalizado y ver cómo evoluciona en la dirección que necesito. Me ha resultado increíblemente útil para automatizar tareas en mi cuenta de Google Workspace for Business. Por ejemplo, he configurado un notificador de chat fuera del horario laboral que se encarga de muchas cosas. ¡Es impresionante todo lo que se puede lograr con la ayuda de ChatGPT!

Soy gerente en una gran empresa de puntos de venta. Aunque no soy muy hábil con la programación —solo tengo conocimientos básicos—, contar con mi propio «programador» para ayudarme ha supuesto un gran cambio. Me encanta poder crear un mensaje personalizado y ver cómo evoluciona en la dirección que necesito. Me ha resultado increíblemente útil para automatizar tareas en mi cuenta de Google Workspace for Business. Por ejemplo, he configurado un notificador de chat fuera del horario laboral que se encarga de muchas cosas. ¡Es impresionante todo lo que se puede lograr con la ayuda de ChatGPT!

3. Copy.ia (La mejor para la generación rápida de textos de marketing e ideas de contenido)

Copy.ai es una plataforma de IA para la comercialización que te ayuda a investigar datos, generar ideas y redactar textos para diversos tipos de contenido, incluyendo artículos de liderazgo intelectual, entradas de blog extensas, publicaciones en redes sociales y mucho más.

Me encantó que Copy.ai funcione con un modelo de precios ilimitado, lo que lo convierte en una opción práctica para equipos con grandes necesidades de uso.

Además de la creación de contenido habitual, Copy.ai también ayuda con la generación de oportunidades de venta, la prospección de clientes potenciales, la integración de sistemas y los programas de formación y desarrollo.

Las mejores funciones de Copy.ai

Optimiza todas tus campañas de pago mediante pruebas A/B específicas con objetivos claros

Convierte el habla (de entrevistas, eventos y grabaciones de llamadas de ventas) en texto en cuestión de segundos

Automatiza las partes tediosas de la reutilización de contenido; transcribe o extrae información relevante en segundos

Limitaciones de Copy.ai

Hay que utilizarlas con precaución, ya que parte del contenido puede proceder de páginas web publicadas, lo que plantea problemas de plagio

Están creciendo rápidamente y, en ocasiones, el producto final no cumple lo prometido

Precios de Copy.ai / IA

Free Forever

Plan Starter: 49 $ al mes por usuario

Avanzado: 249 $/mes (hasta 5 usuarios)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Copy.ai / IA

G2: 4,7/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Copy.ai? Según una reseña de G2

Lo que más me gusta de Copy.ai es su extensibilidad y sus integraciones fluidas. Desde el punto de vista de las ventas, me permite organizar flujos de trabajo para enriquecer los datos sobre clientes potenciales, cuentas y mucho más. Esto nos permite personalizar de forma eficaz los correos electrónicos entrantes automatizados. Además, nuestros SDR cuentan con información de investigación muy específica y relevante para el mercado, lo que elimina la necesidad de empezar desde cero al explorar nuevas cuentas. Desde el punto de vista del marketing, Copy.ai ofrece la posibilidad de crear un motor de contenido repetible basado en los conocimientos obtenidos de las llamadas del equipo de ventas y de soluciones, una función que estoy deseando explorar más a fondo.

Lo que más me gusta de Copy.ai es su extensibilidad y sus integraciones fluidas. Desde el punto de vista de las ventas, me permite organizar flujos de trabajo para enriquecer los datos sobre clientes potenciales, cuentas y mucho más. Esto nos permite personalizar de forma eficaz los correos electrónicos entrantes de automatización. Además, nuestros SDR cuentan con información de investigación muy específica y relevante para el mercado, lo que elimina la necesidad de empezar desde cero al explorar nuevas cuentas. Desde el punto de vista del marketing, Copy.ai ofrece la posibilidad de crear un motor de contenido repetible basado en los conocimientos obtenidos de las llamadas del equipo de ventas y de soluciones, una función que estoy deseando explorar más a fondo.

4. Jasper (la mejor para la creación de contenido optimizado para buscadores y dirigido a un objetivo específico)

vía Jasper

Cuando pienses en alternativas a Copy.ai, inevitablemente pensarás en Jasper. Se trata de una plataforma de IA generativa diseñada específicamente para el marketing que ofrece un control avanzado de la marca y un conjunto de herramientas de IA dinámico.

Lo que me pareció especialmente valioso de Jasper fue que podía sugerir palabras clave, títulos y otros elementos necesarios para mejorar el rendimiento SEO del contenido generado.

Ofrece más de 50 plantillas de planes de marketing y opciones de personalización adaptadas a diferentes necesidades de contenido. Además, Jasper cuenta con otras funciones, como Jasper Chat y AI Art, y tiene compatibilidad con más de 29 idiomas.

Las mejores funciones de Jasper

Elabora un plan exhaustivo con metas y resultados esperados para una campaña de marketing

Genera contenido acorde con tu marca en cualquier lugar donde escribas con su extensión de Chrome

Crea una estrategia de contenido sólida basada en IA reutilizando, optimizando y convirtiendo el contenido existente a diferentes formatos

Limitaciones de Jasper

Ofrece una versión de prueba gratuita muy agresiva que, de forma predeterminada, se convierte en un plan anual, sin posibilidad de reembolso si olvidas cancelarla

No hay plan Free

Carece de procesamiento lingüístico avanzado, lo que da lugar a resultados de menor calidad y a una experiencia menos intuitiva

Precios de Jasper

Creador: 49 $ al mes por usuario

Pro: 69 $ al mes por asiento

Empresas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper? De una reseña en G2

Hay innumerables herramientas de IA disponibles en línea y, tras probar varias opciones de pago, finalmente me decidí por Jasper. Las principales razones para elegir esta plataforma son su excelente calidad en la generación de contenido y su capacidad para proporcionar contenido altamente personalizado.

Hay innumerables herramientas de IA disponibles en línea y, tras probar varias opciones de pago, finalmente me decidí por Jasper. Las principales razones para elegir esta plataforma son su excelente calidad en la generación de contenido y su capacidad para proporcionar contenido altamente personalizado.

Leer también: Alternativas a Jasper IA

5. Descript (la mejor para la edición de audio y vídeo con interfaz basada en texto)

vía Descript

Descript es un editor audiovisual con IA y todas las funciones. Su punto fuerte es que es fácil de usar, y es cierto. No tengo conocimientos técnicos, pero pude editar contenido de audio y vídeo simplemente realizando la edición de la transcripción.

Podría organizar los elementos visuales de mi vídeo como si fuera una presentación de diapositivas y utilizar plantillas y diseños para que todo quedara bien y sonara bien rápidamente.

Lo que me encantó por completo fue que podía leer mi guion colocado junto a la cámara, y Descript hacía que pareciera que estaba mirando directamente a la lente todo el tiempo.

La herramienta también puede transcribir audio en más de 20 idiomas y ofrece un historial de versiones basado en la nube para realizar el seguimiento de los cambios.

Las mejores funciones de Descript

Crea tu propio clon de voz o elige entre las voces de IA disponibles para producir la introducción de un podcast y realizar locuciones para vídeos

Elimina todo lo que obviamente no quieras que aparezca en el audio, como «ums» y «uhs», pausas largas y otras interferencias verbales

Crea vídeos con facilidad utilizando subtítulos, figuras e imágenes de arrastrar y soltar; ajusta los diseños, las fuentes y los estilos para que se adapten a tu estilo y estética

Limitaciones de Descript

A veces transcribe de forma incorrecta fechas, ordinales y contracciones, lo que requiere una corrección manual

No hay plan Free

Durante el último año se ha informado de un rendimiento cada vez más lento; la navegación, la descarga y el funcionamiento son más lentos a pesar de utilizar una conexión a internet de alta velocidad

Precios de Descript

Aficionado: 19 $ al mes por usuario

Creador: 35 $ al mes por usuario

Empresa: 50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript? Según una reseña de G2

A lo largo de los años, he utilizado una docena de programas de edición diferentes para mi empresa y me había resignado a no estar nunca del todo satisfecho con la combinación de facilidad de uso, calidad del resultado y precio. Tres amigos me recomendaron que probara Descript —amigos a los que ahora les debo una buena botella de vino, ya que este es el software de edición de vídeo que solo había soñado que pudiera existir. Ahora, cuando entrevisto a gente para mi canal de YouTube, no me preocupo por los «ums» o los tropiezos, ya que la edición de ellos para que mi invitado y yo quedemos perfectos lleva unos segundos. Los resúmenes que Descript escribe para el contenido de YouTube son de primera categoría. Con Descript, podré al menos duplicar mi producción de contenido, ya que la edición ahora lleva una cuarta parte del tiempo que solía llevar.

A lo largo de los años, he utilizado una docena de programas de edición diferentes para mi empresa y me había resignado a no estar nunca del todo satisfecho con la combinación de facilidad de uso, calidad del resultado y precio. Tres amigos me recomendaron que probara Descript —amigos a los que ahora les debo una buena botella de vino, ya que este es el software de edición de vídeo que solo había soñado que pudiera existir. Ahora, cuando entrevisto a gente para mi canal de YouTube, no me preocupo por los «ums» o los tropiezos, ya que la edición de ellos para que mi invitado y yo quedemos perfectos lleva unos segundos. Los resúmenes que Descript escribe para el contenido de YouTube son de primera categoría. Con Descript, podré al menos duplicar mi producción de contenido, ya que la edición ahora lleva una cuarta parte del tiempo que solía llevar.

6. DALL•E (La mejor para la generación de imágenes impulsada por IA con detalles precisos)

Otra herramienta de OpenAI, DALL•E, crea imágenes a partir de leyendas de texto utilizando conceptos expresables en lenguaje natural. Es como usar ChatGPT: introduce una indicación y recibirás una imagen.

El único inconveniente es que debes tener claro qué es lo que quieres producir. Un método que solía utilizar era estudiar algunas imágenes que quería imitar y luego elaborar indicaciones basadas en ellas para generar imágenes similares.

DALL•E 3, la última versión, a veces puede «rellenar los huecos» cuando la indicación da a entender que la imagen debe contener un detalle específico que no se ha mencionado explícitamente, lo cual es una gran ayuda para quienes no son creativos y hacen esto por primera vez.

Las mejores funciones de DALL•E

Aplica diferentes tipos de distorsiones ópticas al contenido visual, como la «vista de lente ojo de pez» y la «panorámica esférica»

Genera imágenes en múltiples dimensiones, incluyendo 1024×1024, 1024×1792 y 1792×1024 píxeles

Controla la ubicación y el ángulo desde el que se renderiza una imagen

Limitaciones de DALL•E

Los errores pueden agotar los límites de sesión, lo que podría bloquear el acceso a los usuarios sin que sea culpa suya

No hay plan Free

Puede que pase por alto partes de una indicación si es demasiado larga o excesivamente compleja

Precios de DALL•E

Tarifa estándar: Desde 0,040 $ por imagen

HD: A partir de 0,080 $ por imagen

Valoraciones y reseñas de DALL•E

G2: 3,9/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DALL•E? Según una reseña de G2

DALL-E es el modelo de IA más rápido y completo para generar imágenes de alta calidad a partir de indicaciones. Cuenta con un panel de control muy sencillo e intuitivo que permite generar imágenes con fluidez. Entiende incluso indicaciones muy complejas y genera imágenes con gran precisión. Es compatible con todos los navegadores y dispositivos.

DALL-E es el modelo de IA más rápido y completo para generar imágenes de alta calidad a partir de indicaciones. Cuenta con un panel muy sencillo e intuitivo que permite generar imágenes con fluidez. Entiende incluso indicaciones muy complejas y genera imágenes con gran precisión. Es compatible con todos los navegadores y dispositivos.

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7. Midjourney (la mejor para crear imágenes generadas por IA visualmente impresionantes y estilizadas)

vía Midjourney

Midjourney es un generador de texto a imagen basado en IA que crea imágenes hiperrealistas a partir de descripciones en lenguaje natural. Es cierto que DALL•E y Midjourney hacen cosas similares, y disfruté usando ambos, pero este último ofrece más.

Pude ajustar el grado de influencia del estilo predeterminado/a de Midjourney en mis imágenes, controlar el nivel de creatividad y originalidad, y determinar la cantidad de variación entre los resultados.

También tenía la opción de utilizar imágenes y ejemplos de directrices de marca como base para una indicación, una referencia de estilo o una referencia de carácter.

Las mejores funciones de Midjourney

Busca o crea espacios compartidos para trabajar junto con otros usuarios

Interactúa con el bot de Midjourney en Discord y recibe soporte técnico y de facturación

Escribe indicaciones avanzadas, incluyendo una o más URL de imágenes, varias frases de texto y parámetros como relaciones de aspecto, modelos y mejora de la calidad

Limitaciones de Midjourney

La generación inicial de rostros suele presentar problemas importantes (ojos que faltan, narices distorsionadas, etc.)

No hay plan Free

El control limitado de las indicaciones dificulta la obtención de detalles específicos y requiere un proceso de prueba y error

Precios de Midjourney

Plan básico: 10 $ al mes

Plan Estándar: 30 $ al mes

Plan Pro: 60 $ al mes

Plan Mega: 120 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2: 4,4/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Midjourney? Según una reseña de G2

Midjourney ofrece de forma constante imágenes de alta resolución visualmente impresionantes que a menudo superan las expectativas en cuanto a detalle y calidad. Su interpretación creativa de las indicaciones la convierte en una herramienta excepcional para el arte conceptual, los moodboards y los diseños experimentales. Los resultados tienen un acabado realista y profesional, lo que la hace invaluable para generar elementos visuales que inspiran y elevan los proyectos creativos.

Midjourney ofrece de forma constante imágenes de alta resolución visualmente impresionantes que a menudo superan las expectativas en cuanto a detalle y calidad. Su interpretación creativa de las indicaciones la convierte en una herramienta excepcional para el arte conceptual, los moodboards y los diseños experimentales. Los resultados tienen un acabado realista y profesional, lo que la hace invaluable para generar elementos visuales que inspiran y elevan los proyectos creativos.

8. Synthesia (la mejor para la producción de vídeos profesionales y localizados con avatares de IA)

vía Synthesia

¿No tienes conocimientos sobre producción de vídeo pero quieres crear vídeos en diferentes idiomas, como francés, alemán y español? No hay problema: Synthesia es la herramienta ideal. En serio: tiene compatibilidad con más de 140 idiomas de todo el mundo, lo que me parece genial.

Pude crear contenido visual profesional y adaptado al mercado local utilizando diversos avatares y voces en off generados por IA. Incluso cloné mi voz y la utilicé para grabar el audio de los vídeos.

Además, la colaboración en equipo fue muy sencilla en Synthesia. Pude compartir el vídeo directamente desde la plataforma e invitar a la gente a comentar y dar su opinión.

Las mejores funciones de Synthesia

Personaliza tus vídeos con los colores de tu marca, logotipos y avatares favoritos

Añade automáticamente subtítulos en el idioma de destino a tu archivo utilizando el traductor de vídeos

Explora, duplica y personaliza fácilmente plantillas para vídeos de marketing, educación y formación

Limitaciones de Synthesia

La función de avatar personalizado tiene dificultades para reproducir con precisión los acentos regionales; por ejemplo, puede tener un acento del sur de Gran Bretaña en lugar de uno del norte

La renderización de vídeos con muchas diapositivas, animaciones o transiciones puede llevar mucho tiempo

Precios de Synthesia

Free

Plan Starter: 24 $ al mes

Creador: 74 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 200 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Synthesia? De una reseña en G2

Lo mejor de Synthesia es que, si alguna vez has utilizado una herramienta sencilla de diseño o creación (por ejemplo, PowerPoint), podrás dominar los conceptos básicos mucho más rápido de lo que esperas. Su diseño intuitivo supone una ventaja enorme para las grandes empresas, donde los empleados tienen diferentes habilidades y niveles de experiencia con la tecnología. Aprecio la confianza que me da saber que puedo presentar Synthesia a cualquiera y que todos podrán revisar y comprender fácilmente el proceso de creación de vídeos. Además, mi experiencia con su equipo de soporte al cliente ha sido excelente: son rápidos, están bien informados y respetan mi tiempo.

Lo mejor de Synthesia es que, si alguna vez has utilizado una herramienta sencilla de diseño o creación (por ejemplo, PowerPoint), podrás dominar los conceptos básicos mucho más rápido de lo que esperas. Su diseño intuitivo supone una ventaja enorme para las grandes empresas, donde los empleados tienen diferentes habilidades y niveles de experiencia con la tecnología. Aprecio la confianza que me da saber que puedo presentar Synthesia a cualquiera y que todos podrán revisar y comprender fácilmente el proceso de creación de vídeos. Además, mi experiencia con su equipo de soporte al cliente ha sido excelente: son rápidos, están bien informados y respetan mi tiempo.

Leer también: Alternativas a Synthesia IA para vídeos generados por IA

9. Invideo (la mejor para la creación de vídeos fácil de usar con una amplia biblioteca de plantillas)

vía Invideo

Invideo es una plataforma de creación de vídeos «hazlo tú mismo» que permite a los usuarios convertir sus ideas en vídeos en tiempo real. Incluye más de 4000 plantillas personalizadas para redes sociales, el sector inmobiliario, publicidad y calendarios de contenido, por lo que no hay necesidad de reinventar la rueda.

Lo que me pareció especialmente útil de Invideo fue su función automatizada de conversión de texto a voz. Me permitió realizar el trabajo simultáneo en varios guiones y convertirlos en audio.

Además, la posibilidad de añadir narraciones y música de fondo de forma fluida es una ventaja muy útil incluida en la mayoría de los planes de Invideo.

Las mejores funciones de Invideo

Explora una amplia biblioteca de 16 millones de elementos multimedia para incorporar los elementos visuales perfectos a cada escena

Elige entre subtítulos llamativos con efectos de resaltado al estilo clásico de Hormozi y animaciones palabra por palabra al estilo karaoke

Usa la caja mágica de Invideo IA para realizar ediciones con indicaciones como «eliminar escena», «narrar con acento masculino del Medio Oeste», etc.

Limitaciones de Invideo

El sistema de almacenamiento en la nube carece de la funcionalidad necesaria para modificar los vídeos guardados, lo que obliga a los usuarios a empezar desde cero tras un fallo del sistema

Los selectores de color se limitan al RGB

Precios de Invideo

Free:

Además: 35 $ al mes

Máximo: 60 $ al mes

Generativo: 120 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Invideo

G2: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 350 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Invideo? Según una reseña de G2

La función más útil de Invideo son sus plantillas personalizadas, que sin duda satisfacen cualquier necesidad. Tanto si eres un principiante, un profesional del marketing, un educador o simplemente alguien que quiere captar la atención de su público, Invideo es la clave para crear vídeos fácilmente. Su panel de control intuitivo, su amplia biblioteca de escenas y sonidos de fondo, sus herramientas de IA que te sugieren exactamente lo que necesitas, sus opciones de uso compartido y, sobre todo, su compatibilidad con el soporte que te ayuda a conseguir lo que quieres con unos pocos clics, hacen que Invideo destaque entre la multitud.

La función más útil de Invideo son sus plantillas personalizadas, que sin duda satisfacen cualquier necesidad. Tanto si eres un principiante, un profesional del marketing, un educador o simplemente alguien que quiere captar la atención de su público, Invideo es la clave para crear vídeos fácilmente. Su panel de control intuitivo, su amplia biblioteca de escenas y sonidos de fondo, sus herramientas de IA que te sugieren exactamente lo que necesitas, sus opciones de uso compartido y, sobre todo, su compatibilidad con el servicio de asistencia que te ayuda a conseguir lo que quieres con unos pocos clics, hacen que Invideo destaque entre la multitud.

Lee también: Las mejores herramientas de IA para podcasters

10. Murf (el mejor software versátil de conversión de texto a voz)

vía Murf

Imagina que estás trabajando en un vídeo de producto o preparando un nuevo podcast y necesitas añadir una narración. No hace falta contratar a un locutor: solo tienes que usar Murf para generar voces en off con IA.

Me pareció una herramienta excelente para añadir voces de IA que suenan increíblemente naturales a mis presentaciones, vídeos explicativos y publicaciones en redes sociales. Incluso podía integrar mi voz en off con vídeos ya existentes, creando una experiencia multimedia cohesionada.

Las mejores funciones de Murf

Instala Murf una vez para acceder a sus voces en todas las aplicaciones de Windows compatibles con la API de Microsoft para voces y narraciones

Haz que tu contenido doblado sea revisado por hablantes nativos de la red de expertos de Murf, lo que garantiza que cada pronunciación sea perfecta

Modifica tu guion en cualquier momento durante el proceso creativo y genera la voz en off con los nuevos cambios

Limitaciones de Murf

Los intentos de conversión fallidos se contabilizan como descargas, lo que reduce injustamente el recuento de proyectos disponibles

Idoneidad limitada para la creación de contenido educativo o accesible, especialmente para alumnos con necesidades especiales

Precios de Murf

Free

Creador Lite: 29 $ al mes

Creador Plus+: 49 $ al mes

Business Lite: 99 $ al mes

Business Plus+: 199 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Murf

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: N/A

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Murf? Según una reseña de G2

Las voces generadas por IA son las que suenan más naturales de entre todos los sistemas de conversión de texto a voz basados en web que he analizado. Funciones como los ajustes de acentos aumentan su versatilidad. La flexibilidad a la hora de realizar la edición y organizar el texto también es excepcional, ya que permite manipular fácilmente los bloques y las frases individuales dentro de esos bloques. ¡Es increíblemente fácil de usar y ofrece resultados sorprendentes!

Las voces generadas por IA son las que suenan más naturales de entre todos los sistemas de conversión de texto a voz basados en web que he analizado. Funciones como los ajustes de acentos aumentan su versatilidad. La flexibilidad a la hora de realizar la edición y organizar el texto también es excepcional, ya que permite manipular fácilmente los bloques y las frases individuales dentro de esos bloques. ¡Es increíblemente fácil de usar y ofrece resultados sorprendentes!

vía Canva

Hoy en día, todo el mundo puede diseñar gracias a Canva. Es así de sencillo. Por eso, me encantó probarlo para uno de mis trabajos de creación de contenido visual. Canva cuenta con una amplia biblioteca de plantillas para tiras de sitios web, páginas de destino, encabezados de entradas de blog, publicaciones en redes sociales, etc.

Con una gran cantidad de inspiración de diseño al alcance de la mano, podía crear imágenes, presentaciones de diapositivas y vídeos a mi gusto y experimentar con fuentes, música y elementos.

Quizá no pensarías en Canva como una de las herramientas de redacción con IA, pero te llevarás una grata sorpresa.

También ofrece indicaciones de redacción con IA a través de su función Magic Write. Este generador de texto con IA ayuda a crear esquemas de blogs, pies de foto para biografías y textos para sitios web, lo que resulta perfecto para poner en marcha el proceso creativo sin preocuparse por el bloqueo del escritor.

Las mejores funciones de Canva

Recorta, divide, une o corta tus vídeos en línea con su recortador y editor de vídeo

Revisa y aprueba diseños al instante con la función de aprobación de diseños integrada

Mantén la coherencia de tu marca incorporando tus directrices de marca a tu cuenta de Canva

Aprovecha sus múltiples herramientas de IA para hacer todo, desde traducir textos y generar imágenes hasta animar y redimensionar diseños

Limitaciones de Canva

Su app móvil puede ser lenta y difícil de usar

Depender en exceso de las plantillas puede tener como resultado diseños genéricos si no se personalizan

Precios de Canva

Canva Gratis

Canva Pro: 5,98 $ al mes por persona

Canva Teams: 4,55 $ al mes por persona para un mínimo de tres personas

Canva Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5 (más de 4300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva? De una reseña en G2

Canva es una herramienta increíblemente intuitiva y, en mi opinión, esa es su función más importante. Incluso sin conocimientos previos de diseño, puedo crear contenido con un aspecto profesional gracias a su amplia colección de plantillas listas para usar. Estas ventajas han convertido a Canva en mi herramienta de diseño preferida. Además, las constantes actualizaciones de la plataforma mejoran continuamente la experiencia del usuario, haciéndola aún mejor con el tiempo.

Canva es una herramienta increíblemente intuitiva y, en mi opinión, esa es su mayor función. Incluso sin conocimientos previos de diseño, puedo crear contenido con un aspecto profesional gracias a su amplia colección de plantillas listas para usar. Estas ventajas han convertido a Canva en mi herramienta de diseño preferida. Además, las constantes actualizaciones de la plataforma mejoran continuamente la experiencia del usuario, haciéndola aún mejor con el tiempo.

Existe una herramienta de creación de contenido con IA para casi todos los sectores, preferencias y presupuestos. En la medida de lo posible, elige una que se adapte a tus necesidades para ayudarte a conseguir lo que quieres con el mejor resultado posible.

Y recuerda: aunque la creación de contenido con IA no sustituirá a la creatividad humana, las herramientas basadas en IA pueden impulsar la productividad de tu equipo, permitiendo que tu contenido llegue al público objetivo con menos esfuerzo.

Con sus amplias funciones y capacidades, ClickUp lleva sin duda la creación de contenido, complementada con la gestión de proyectos, a un nivel superior. Todo lo que necesitas —proyectos, tareas, plantillas, IA y automatización— está en un solo lugar.

Pero no te fíes solo de mi palabra. Pruébalas tú mismo: regístrate hoy mismo en ClickUp gratis.