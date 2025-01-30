10 alternativas a Synthesia IA para vídeos generados por IA en 2025

La IA está en camino de dominar la creación de contenidos, la generación de imágenes y la codificación.

Pero, ¿puede realmente conquistar la producción de vídeos?

¡Por supuesto!

Gracias a los generadores de vídeo con IA, ahora puedes crear fácilmente vídeos increíbles en solo unos minutos sin necesidad de comprar equipos y software caros.

Todo lo que necesitas es la herramienta de creación de vídeos con IA adecuada y podrás generar un vídeo muy profesional con solo unas pocas indicaciones en pocos minutos.

Aunque Synthesia es una popular herramienta de generación de vídeos con IA, tiene algunos inconvenientes. Por eso hemos recopilado una lista de alternativas a Synthesia AI para ayudarte a crear vídeos profesionales.

Pero primero, repasemos y comprendamos qué debes buscar al evaluar las alternativas a Synthesia IA.

¿Qué debes buscar en una alternativa a Synthesia IA?

A la hora de buscar una herramienta de generación de vídeos con IA, debes tener en cuenta varios factores clave para garantizar unos resultados óptimos:

Facilidad de uso: busca una plataforma con una interfaz intuitiva y funciones fáciles de usar para los usuarios. La herramienta debe simplificar la creación de vídeos y requerir unos conocimientos técnicos mínimos.

Personalización: un buen generador de vídeos con IA debe ofrecer diversas opciones de personalización, lo que te permite adaptar los vídeos a tus necesidades. Esto incluye opciones para la edición de imágenes, la adición de texto, la selección de música e la incorporación de elementos de marca.

Calidad del resultado : evalúa la calidad de los vídeos producidos por la herramienta. Busca imágenes nítidas, transiciones fluidas y resultados de alta resolución para garantizar resultados de calidad profesional.

Capacidades de IA: evalúa la tecnología de IA que impulsa la herramienta. Un potente motor de IA puede mejorar la creación de vídeos mediante la automatización de tareas, la generación de contenido dinámico y la optimización de los flujos de trabajo de producción.

Integración: Ten en cuenta si la herramienta se integra a la perfección con otros programas y plataformas que utilizas, como programas de edición de vídeo, sistemas de gestión de contenidos o canales de redes sociales. Las capacidades de integración mejoran la eficiencia del flujo de trabajo y facilitan la distribución de contenidos.

Coste: compara los planes de precios y los modelos de suscripción para asegurarte de que la herramienta se ajusta a tu presupuesto y ofrece un buen valor. Busca estructuras de precios transparentes y ten en cuenta factores como las funciones, los límites de almacenamiento y las ofertas de soporte al cliente.

Las 10 mejores alternativas a Synthesia IA para usar en 2024

Ahora que ya sabes qué buscar en las alternativas a Synthesia IA, veamos algunas opciones.

1. HeyGen

vía HeyGen

La primera de nuestra lista de alternativas a Synthesia AI es HeyGen, la plataforma de referencia para la creación de contenido que utiliza capacidades avanzadas de IA para la generación de vídeos. En continua evolución, HeyGen introduce constantemente nuevas funciones y mejora la calidad con el tiempo.

Destaca por su completo conjunto de funciones de generación de vídeos, lo que la convierte en una de las primeras opciones en IA generativa para la producción de vídeos. Sus funciones más destacadas son el generador de avatares con IA, la conversión de texto a voz con IA y el clonador de voz con IA.

Estas herramientas se integran fácilmente en una interfaz de usuario intuitiva, lo que permite a los creadores lograr más con facilidad.

Las mejores funciones de HeyGen

Crea vídeos cautivadores a partir de descripciones de texto con la función Text-to-Video de HeyGen. Esta función es ideal para generar contenido de vídeo sobre temas para los que no hay material de archivo disponible.

Ahorra costes y maximiza la eficiencia en la producción de vídeos dejando que HeyGen genere voces en off para tus vídeos con IA.

Observa cómo cobran vida los avatares generados por IA con HeyGen, hablando y sincronizando sus movimientos con el audio. Esta innovadora función te ofrece una alternativa atractiva a aparecer tú mismo ante la cámara, lo que mejora el compromiso y la versatilidad.

Simplifica el proceso de creación de vídeos con las plantillas de guiones gráficos listas para usar de HeyGen. Tanto si necesitas una solución rápida como si buscas inspiración, estas plantillas te ayudarán a producir vídeos de forma rápida y sin esfuerzo.

Personaliza cada elemento de tus vídeos, desde el texto y las imágenes hasta las fuentes y los colores, y adáptalos a tu visión y identidad de marca.

Limitaciones de HeyGen

El plan Free tiene funciones con límite.

El plan de pago es más caro que otras alternativas.

Precios de HeyGen

Free

Creador: 29 $ al mes

Business: 89 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HeyGen

G2: 4,8/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 120 opiniones)

2. Hour One

vía Hour One

Hour One es una herramienta de creación de vídeos que utiliza tecnología impulsada por IA, lo que permite a las empresas producir sin esfuerzo vídeos profesionales presentados por locutores. Con avatares humanos virtuales, puedes crear fácilmente vídeos en varios idiomas.

Puedes personalizar los personajes, las voces y las plantillas de vídeo, lo que garantiza la entrega de contenido específico para cada marca. Con una amplia biblioteca de idiomas, personajes, voces, plantillas, subtítulos y herramientas de colaboración, Hour One se adapta a diversos sectores, como el aprendizaje y el desarrollo, los recursos humanos, las noticias, el aprendizaje electrónico, el sector inmobiliario y el comercio electrónico.

Con tecnología Reals, Hour One garantiza una producción de vídeo con calidad de estudio y está equipado con un completo conjunto de herramientas para la creación fluida de contenidos.

Las mejores funciones de Hour One

Transforma al instante un solo texto en una obra maestra de vídeo con Video Wizard .

Accede a más de 200 acentos de voz en más de 60 idiomas para satisfacer a públicos diversos.

Invita a tus compañeros de equipo a colaborar en proyectos de vídeo.

Narra tus vídeos o utiliza la tecnología de IA para clonar tu voz, lo que garantiza la coherencia y la profesionalidad.

Explora múltiples plantillas gratuitas y prediseñadas para agilizar el proceso de creación de vídeos.

Incorpore capacidades de generación de vídeos a sus productos y flujos de trabajo mediante la integración de API para mejorar la funcionalidad y la versatilidad.

Límites de Hour One

Las plantillas y los caracteres predefinidos limitan los estilos de vídeo altamente únicos.

Los planes gratuitos e incluso los de pago limitan la duración de los vídeos, lo que dificulta la narración de historias complejas.

Precio de Hour One

Free

Lite : 30 $ al mes

Empresa : 112 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Hour One

G2 : 4,5/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

3. Renderforest

a través de Renderforest

Renderforest, una potente plataforma de creación de vídeos basada en la nube, ayuda a impulsar los esfuerzos de marketing digital de las pequeñas empresas con contenido de vídeo atractivo. Elimina la necesidad de instalar software o sistemas de renderización de alta potencia.

La infraestructura basada en la nube de Renderforest gestiona a la perfección las demandas de memoria y computación inherentes a la creación de vídeos.

Solo tienes que iniciar sesión en su sitio web y dejar que RenderForest se encargue del trabajo pesado, lo que te permitirá centrarte en impulsar tus campañas de marketing.

Las mejores funciones de RenderForest

Personaliza colores, fuentes y estilos de manera personalizada con herramientas de animación .

Recorta tus voces en off con precisión gracias a un avanzado recortador de voces en off, disponible para los usuarios suscritos.

Comparte tus vídeos fácilmente en las redes sociales o publícalos directamente en Facebook o YouTube.

Edita tus vídeos sin problemas con plantillas personalizables para diversos fines, incluyendo cautivadoras introducciones y finales para YouTube.

Superpone texto sofisticado en tus vídeos con Kinetic Typography Plantillas .

Ajusta los colores y los efectos de animación con funciones de edición intuitivas. Haz que tus vídeos tengan exactamente el aspecto que deseas.

Crea contenido cautivador para cualquier propósito con un completo conjunto de herramientas.

Límites de Renderforest

La versión gratuita solo permite la creación de vídeos de 3 minutos de duración.

Algunas plantillas pueden tener límites de palabras, imágenes o tamaño debido a limitaciones de diseño.

Precios de Renderforest

Free

Lite : 14,99 $ al mes.

Pro : 29,99 $ al mes.

Business: 49 $ al mes

Opiniones y valoraciones de Renderforest

G2 : 4,7/5 (más de 420 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 reseñas)

4. Colossyan

vía Colossyan

Colossyan es una herramienta de IA sencilla pero potente que te permite crear vídeos para diversos fines. Desde vídeos de marketing hasta vídeos de productos y formación, puede abarcar un amplio intervalo de tipos de vídeos.

Todo lo que tienes que hacer es elegir entre varias plantillas, añadir tu texto y ya tendrás listo tu vídeo.

El uso de Colossyan elimina la necesidad de equipos sofisticados, edición de vídeo profesional y conocimientos avanzados. Además, también ofrece soporte para más de 70 idiomas, lo que lo convierte en una herramienta de generación de vídeos única en su género.

Las mejores funciones de Colossyan

Crea vídeos de alta calidad para diversos fines, como vídeos instructivos, de marketing o de formación, ahorrando tiempo y dinero en comparación con los métodos tradicionales.

Elige entre un amplio intervalo de presentadores de IA , altamente personalizables para adaptarse al estilo y tono deseados para tu vídeo, incluyendo opciones para diferentes acentos y ajustes visuales.

Localiza vídeos fácilmente con la función de traducción automática.

Limitaciones de Colossyan

Falta de funciones que sí tienen otras alternativas a Synthesia IA.

Falta de interactividad, especialmente para proyectos de formación.

Precios de Colossyan

Starter: 27 $ al mes

Pro: 87 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Colossyan

G2: 4,7/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Wondershare

Wondershare cuenta con dos populares herramientas de creación de vídeos: Filmora y Virbo.

Filmora

vía Filmora

Filmora es una herramienta de edición de vídeo apta para cualquier persona, independientemente de su experiencia. Más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones ya han utilizado esta herramienta como una de las alternativas preferidas a Synthesia IA.

Las mejores funciones de Filmora

Controla el aspecto de tu vídeo con herramientas avanzadas de corrección de color . Explora los aspectos del color, el tono y la luz para darle a tu vídeo un estilo único.

Mejora tus vídeos con la función de seguimiento de movimiento . Integra texto, gráficos u otros elementos en el movimiento original, garantizando una experiencia visual unificada.

Graba tu pantalla con la potente función de grabación de pantalla de Filmora y elimina colores, normalmente el verde, con la función Chroma Key.

Gestiona el exigente formato 4K con Filmora. Garantiza una reproducción, edición y procesamiento ininterrumpidos, y asegúrate de que cada píxel y cada detalle permanezcan intactos a lo largo de todo el proceso de edición.

Limitaciones de Filmora

El procesamiento de vídeos grandes o de alta resolución puede ser lento.

La versión de prueba incluye una marca de agua y no se puede activar sin conexión.

Precios de Filmora

Free

Plan mensual: 29,99 $.

Plan perpetuo: 109,99 $ (pago único)

Plan anual: 69,99 $.

Opiniones y valoraciones de Filmora

G2 : 4,4 /5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,5 /5 (más de 660 opiniones)

Virbo

vía Virbo

Imagina crear un vídeo de promoción profesional en menos de 2 minutos sin necesidad de una cámara, actores o conocimientos de edición de vídeo, todo desde tu escritorio.

Wondershare Virbo utiliza avatares de IA para ofrecer contenido con guion de alta calidad y personalizable, lo que lo hace perfecto para diversos fines, como promociones, presentaciones de productos y vídeos explicativos.

Las mejores funciones de Virbo

Elige una plantilla de la biblioteca de «plantillas de vídeo», que ofrece docenas de vídeos prediseñados . Arrastra y suelta los elementos, edita el vídeo y terminado.

Elige entre varios caracteres avatar para que se adapten al tono y al propósito de tu vídeo. Previsualiza y cambia tu carácter principal/avatar con solo un clic.

Selecciona la voz de tu avatar entre docenas de voces y acentos disponibles.

Convierte tu texto de tu idioma nativo a cualquier idioma que desees con la función integrada de traducción con IA.

Limitaciones de Virbo

Algunas funciones pueden resultar demasiado complejas para principiantes.

Precios de Virbo

Plan de 1000 créditos : 499 $ al año.

Plan de 1500 créditos : 649 $ al año.

Plan de 3000 créditos: 998 $ al año.

Reseñas y valoraciones de Virbo

G2 : 4,8/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 50 opiniones)

6. D-ID

a través de D-ID

D-ID es una plataforma de generación de vídeos que utiliza tecnologías avanzadas como GPT-3 y ChatGPT para crear vídeos generados por IA con rostros, voces y expresiones naturales.

Ofrece una amplia gama de funciones y herramientas para simplificar la creación de vídeos de alta calidad para diversos fines, como redes sociales, marketing, educación y sanidad.

D-ID se especializa en avatares digitales y da prioridad a la privacidad y la seguridad, ofreciendo funciones como la detección de deepfakes y la anonimización de datos para proteger el contenido sensible de los vídeos. Su enfoque en la confidencialidad lo hace ideal para sectores con estrictos requisitos de privacidad, como la sanidad y las finanzas.

Las mejores funciones de D-ID

Transforma imágenes en avatares de vídeo con IA que hablan utilizando Creative Reality™ Studio.

Crea un agente de IA conversacional realista que lo sepa todo sobre ti y tu marca.

Integra tus aplicaciones con la interfaz de usuario natural basada en IA con API.

Chatea con un humano digital que participa en conversaciones dinámicas utilizando Chat D-ID .

Mejora tus flujos de trabajo con integraciones de vídeo con IA en Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides y mucho más.

Limitaciones de D-ID

A veces, los vídeos pueden parecer poco realistas.

Precios de ID

API

Free

Build : 18 $ al mes

Lanzamiento: 50 $ al mes.

Escala: 198 $ al mes.

Tarifas inmejorables: precios personalizados.

Studio

Free

Lite : 5,9 $ al mes.

Pro : 29 $ al mes

Avanzado : 196 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Opiniones y valoraciones de D-ID

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. DeepBrain IA

a través de DeepBrain IA

DeepBrain AI se especializa en soluciones de síntesis de vídeo impulsadas por IA.

Se trata de una plataforma basada en la nube que te permite generar de forma rápida y eficiente vídeos realistas con avatares de IA, incluido contenido impulsado por ChatGPT.

Puedes elegir entre una selección de avatares desarrollados a partir de personas reales que hablan más de 80 idiomas, con un intervalo de etnias y edades. Esto te permite utilizar avatares de IA que se ajustan a la imagen de tu marca.

Las mejores funciones de DeepBrain IA

Explora varios estilos de voz para narrar tus vídeos en más de 80 idiomas.

Elige entre una variada gama de más de 100 caracteres virtuales para transmitir tu mensaje de forma eficaz, o personaliza un carácter para que se adapte a tus necesidades específicas.

Transforma contenidos escritos, como entradas de blog o presentaciones, en vídeos atractivos, añadiendo otra dimensión a tus esfuerzos por el uso compartido de la información.

Mejora tus vídeos sin esfuerzo incorporando música, imágenes o texto con las herramientas proporcionadas por el proveedor.

Recibe soporte con la redacción, la corrección gramatical o la generación de nuevas ideas para tus vídeos directamente desde la herramienta.

Accede a una amplia biblioteca de videoclips y plantillas prediseñados para agilizar el proceso de creación de vídeos.

Limitaciones de DeepBrain IA

Los avatares pueden carecer de opciones de personalización extensas.

La calidad del resultado depende en gran medida del guion escrito proporcionado por el usuario.

Precios de DeepBrain IA

Starter: A partir de 30 $ al mes

Ventaja: A partir de 225 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Descript

vía Descript

Con Descript, una de las alternativas más populares a Synthesia IA, dispondrás de una plataforma intuitiva para la edición de vídeos optimizada con IA.

Con sus herramientas y plantillas fáciles de usar, puedes utilizar Descript para crear audio multipista, grabaciones de pantalla, Clips y mucho más.

Su función de transcripción automatizada te permite añadir y editar fácilmente subtítulos a los vídeos. La herramienta proporciona acceso a una amplia biblioteca multimedia para mejorar el contenido a la perfección mediante la edición de arrastrar y soltar.

Las mejores funciones de Descript

Mejora significativamente la calidad de sonido de cualquier archivo de audio.

Elimine las expresiones poco profesionales con la función de Descript para eliminar palabras de relleno , ideal para aquellos que carecen de experiencia ante el micrófono.

Edita el metraje a través de documentos de texto con la edición de vídeo basada en texto , lo que te permitirá ahorrar tiempo en comparación con las plataformas tradicionales.

Simplifica la edición con la transcripción automatizada para añadir y editar subtítulos fácilmente con la plataforma basada en IA de Descript.

Accede a una enorme biblioteca multimedia y utiliza la edición de arrastrar y soltar para mejorar tu contenido fácilmente.

Límites de Descript

Hay una pequeña curva de aprendizaje.

La IA podría ser inexacta en las transcripciones automáticas.

Precios de Descript

Free

Creador : 15 $/usuario al mes

Pro : 30 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Reseñas y valoraciones de Descript

G2: 4,8/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 160 opiniones)

9. Elai. io

Elai utiliza tecnología de IA para producir vídeos directamente en un navegador web. Por lo tanto, no necesitas cámaras ni equipos sofisticados adicionales.

Con una amplia biblioteca de avatares similares a humanos, Elai te permite crear vídeos con avatares con una calidad de voz impresionante y una sincronización labial realista.

Además, la plataforma cuenta con una función de editor de vídeo integrado, lo que elimina la necesidad de utilizar herramientas de edición externas.

Las mejores funciones de Elai. io

Elige entre más de 35 avatares diferentes para que actúen como presentadores en tus vídeos, sin necesidad de contratar actores.

Establece tu presencia en YouTube sin aparecer en pantalla.

Crea contenido multilingüe fácilmente y sin costes adicionales utilizando clonación de voz, traducción automática y subtítulos cerrados.

Limitaciones de Elai. io

Renderización lenta

Podría utilizar más avatares de IA.

Precios de Elai. io

Free

Básico : 29 $ al mes

Avanzado : 125 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Opiniones y valoraciones de Elai. io

G2 : 4,7/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. InVideo

vía InVideo

InVideo es un generador de vídeos con IA líder en el mercado que simplifica la creación de vídeos de alta calidad para redes sociales, marketing empresarial y mucho más.

Con solo una indicación descriptiva, la IA de InVideo genera vídeos explicativos y cortos para YouTube, que se pueden personalizar utilizando sus potentes herramientas de edición.

Elige entre más de 5000 plantillas y accede a funciones como el creador de presentaciones con IA, avatares parlantes, generador de guiones, generador de voces y una amplia biblioteca de material de archivo libre de derechos de autor.

Las mejores funciones de InVideo

Accede a imágenes y vídeos de plataformas como Shutterstock y Storyblocks a través de la biblioteca de contenido .

Utiliza numerosos recursos multimedia, incluyendo clips de vídeo, fotos, música y pegatinas.

Mejora tus vídeos con funciones de animación .

Graba audio directamente en InVideo.

Explora herramientas de IA como un editor de vídeos de YouTube con IA, un creador de presentaciones, un avatar parlante, un generador de guiones y un generador de voz.

Límites de InVideo

El plan Free incluye elementos de biblioteca limitados.

El renderizado de vídeo puede ser lento en ocasiones.

Precios de InVideo

Free

Además : desde 25 $ al mes.

Max: desde 60 $ al mes.

Reseñas y valoraciones de InVideo

G2: 4,5/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 370 opiniones)

Aunque las herramientas de creación de vídeos con IA pueden ayudarte a generar vídeos, necesitas otros elementos en tu estrategia de marketing. Independientemente de las alternativas a Synthesia AI que prefieras, también necesitas una buena herramienta de gestión de proyectos que te ayude a ejecutar y supervisar tu estrategia para lograr los objetivos deseados.

¡Ahí es donde entra en juego una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp!

ClickUp

Despídete de las viejas formas de crear y gestionar contenidos. Con ClickUp, puedes crear, colaborar, perfeccionar y gestionar fácilmente tu producción de contenidos y tus actividades de marketing de vídeo en un solo lugar. Esto significa que ya no tendrás que hacer malabarismos entre aplicaciones para almacenar temas de vídeo, escribir guiones, realizar el uso compartido de contenidos y obtener comentarios, y gestionar las actividades posteriores a la producción de vídeo.

La creación de un vídeo conlleva mucho trabajo. Debes pensar en temas relevantes, desarrollar ideas para la historia, escribir guiones, crear un calendario de contenido y colaborar con otras partes interesadas para obtener sus comentarios y sugerencias antes de proceder con la producción. ClickUp es muy útil en toda esta preparación.

La función de gestión de proyectos de ClickUp puede ayudarte a planificar, organizar y gestionar tus proyectos de vídeo de principio a fin.

Colabora sin esfuerzo con tu equipo en la creación de vídeos gracias a la función de gestión de proyectos de ClickUp.

Utiliza las funciones de gestión de proyectos de ClickUp para

Crea un entorno de trabajo para almacenar y gestionar todos tus proyectos y tareas de vídeo.

Crea una lista de tareas pendientes para tu proyecto de vídeo con una lista de tareas.

Asigna tareas a los miembros de tu equipo y a ti mismo.

Establece fechas límite y prioridades para ayudarte a realizar el seguimiento de tus plazos y la importancia de tus tareas.

Actualiza el estado de tus tareas para indicar el progreso de tu trabajo.

Añade comentarios y adjuntos a tus tareas para comunicarte y colaborar con los miembros de tu equipo.

Utiliza diferentes vistas, filtros, opciones de clasificación y agrupación para personalizar tu lista y ver tus tareas de diferentes maneras.

integraciones y Utiliza las funciones de automatización control de tiempo de proyecto de ClickUp para mejorar tu productividad y eficiencia en el proceso de producción de vídeos.

Puedes aprovechar ClickUp Brain para diversos aspectos del proceso de creación de vídeos.

Optimiza tu proceso de creación de vídeos con ClickUp Brain.

Genera ideas para temas, guiones y elementos visuales utilizando AI Writer for Work dentro de ClickUp Docs, y crea una lista de temas para tu vídeo.

Escribe guiones y subtítulos para tus vídeos con AI Writer for Work utilizando sencillas indicaciones de texto.

Utiliza integraciones de vídeo con IA con Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides y otras herramientas para mejorar tus diseños y aumentar tu alcance global.

Gestiona tus proyectos y tareas de vídeo con el AI Project Manager. Puedes automatizar los resúmenes de proyectos y las actualizaciones de progreso, las acciones pendientes, la planificación de subtareas y el rellenado automático de datos.

Y eso no es todo: ClickUp también te ofrece la plantilla de producción de vídeo ClickUp. Se trata de una plantilla lista para usar que incluye tareas predefinidas, estados, campos personalizados y vistas para cada fase del proceso de producción de vídeo.

Descargar la plantilla Planifica, gestiona y ejecuta tus vídeos de forma eficiente con la plantilla de producción de vídeos de ClickUp.

Puedes utilizar esta plantilla para

Planifica y organiza tus tareas de preproducción, como la lluvia de ideas, la redacción de guiones y la preparación del equipo.

Planifica y gestiona tus tareas de producción de vídeo , como la filmación, la grabación y la dirección.

Realiza un seguimiento y optimiza tus tareas de posproducción, como la edición, la revisión y la publicación.

Las mejores funciones de ClickUp

Centraliza fácilmente todas las comunicaciones relacionadas con el proyecto para que todos estén en sintonía.

Genera esquemas de vídeo, ideas para guiones, subtítulos, etc., utilizando IA con ClickUp Brain.

Elimine reuniones innecesarias y actualizaciones repetitivas. Obtenga claridad sobre los proyectos en curso en toda la organización con una plataforma centralizada, lo que garantiza la responsabilidad y la transparencia.

Utiliza la función de revisión de ClickUp para obtener comentarios y opiniones sobre tus ideas de vídeo de todas las partes interesadas.

Utiliza un cronómetro para controlar cuánto tiempo dedicas a los proyectos.

Crea tu entorno de trabajo y gestiona todas tus tareas a tiempo y de forma más eficaz.

Elige entre una gran variedad de plantillas personalizables para todo tipo de casos de uso.

Limitaciones de ClickUp

Hay una curva de aprendizaje para los principiantes.

Precios de ClickUp

Free

Ilimitado : 7 $/usuario al mes

Business : 12 $/usuario al mes

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain está disponible en cualquier plan de pago por 5 $ al mes por miembro.

Opiniones y valoraciones de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

¡Comienza tu viaje en la creación de vídeos!

Ahora tienes toda la información que necesitas para dar el siguiente paso y elegir la herramienta de creación de vídeos adecuada para tu empresa. Lo mejor es hacer una lista con algunas buenas alternativas a Synthesia IA, probarlas y quedarte con la que más te convenga.

Independientemente de cuál elijas, siempre puedes utilizar ClickUp para gestionar tu estrategia y tus actividades de marketing de vídeo, desde la ideación hasta la publicación, en un solo lugar. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita!