Cómo utilizar la IA en la redacción publicitaria (con ejemplos de indicaciones)

El proceso de elaboración del texto perfecto para sus campañas de marketing no es tan sencillo como parece el resultado final.

Desde la lluvia de ideas y la planificación del contenido hasta la redacción, la estructuración y, a veces, incluso la reestructuración hasta que quede perfecto, la producción de ese borrador final pulido exige tiempo y esfuerzo.

Pero no pasa nada, ya que existe una solución para agilizar este proceso: Herramientas de redacción con IA .

Las herramientas de redacción con IA complementan sus habilidades y experiencia y aumentan su productividad sin eliminar el elemento de creatividad y comprensión humanas.

Te ahorran un tiempo precioso, sobre todo en esos momentos en los que te muerdes las uñas con los plazos de entrega cortos, y se convierten en tu salvador cuando aparece el bloqueo del escritor.

En este blog, hemos recopilado las mejores herramientas de redacción con IA que le permitirán alcanzar el intento correcto. También hemos añadido ejemplos de indicaciones de IA con resultados y ejemplos de cómo utilizar estas herramientas.

¡A trabajar!

¿Qué es la redacción publicitaria con IA?

En los últimos años, la redacción publicitaria basada en IA ha cambiado las reglas del juego en el sector de la publicidad creación de contenidos y el marketing. Pero, ¿qué es exactamente la IA en la redacción publicitaria y cómo funciona?

La redacción publicitaria con IA es el uso de tecnologías de inteligencia artificial para crear textos convincentes. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático (ML) y técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para generar contenidos.

Profundiza: ¿Cómo imita la IA a los seres humanos para generar textos similares a los humanos?

La IA aprovecha varias técnicas para generar textos que imitan el lenguaje humano:

Analiza grandes cantidades de datos en la web

Identifica patrones de escritura

Aprende los matices del lenguaje, el estilo y el tono

Una herramienta de redacción con IA puede adaptarse a diferentes estilos y tonos de escritura, ya que está entrenada con grandes cantidades de datos de texto. Esto le permite crear textos que se adapten a las preferencias de su marca y de su público objetivo.

Tanto si buscas un tono profesional y seguro para un sitio web corporativo como un ambiente lúdico y amistoso para un post en las redes sociales, la IA puede generar textos que se ajusten a tus necesidades.

Pros y contras del uso de IA para la redacción de textos publicitarios

Aunque la redacción con IA ofrece numerosas ventajas, también tiene su parte de dificultades. Veamos algunos de los pros y los contras de utilizar IA para redactar textos:

Pros del uso de la IA en la redacción de textos publicitarios

Aumento de la eficacia: La IA puede generar contenido rápidamente, ahorrándole tiempo, ayudándole a cumplir plazos ajustados y a mantener un calendario de entrega coherente

La IA puede generar contenido rápidamente, ahorrándole tiempo, ayudándole a cumplir plazos ajustados y a mantener un calendario de entrega coherente Personalización mejorada: Las herramientas de IA pueden analizar rápidamente los datos del usuario y adaptar el contenido en función de las preferencias de su público objetivo. El uso de IA para la personalización del contenido puede ayudarle no sólo a aumentar la participación de los usuarios, sino también a conseguir más clientes potenciales

Las herramientas de IA pueden analizar rápidamente los datos del usuario y adaptar el contenido en función de las preferencias de su público objetivo. El uso de IA para la personalización del contenido puede ayudarle no sólo a aumentar la participación de los usuarios, sino también a conseguir más clientes potenciales Mejor coherencia: Mediante el uso de IA, puede garantizar un tono y un estilo coherentes en varios proyectos, según sea necesario. Esto puede ayudarle a construir una voz de marca sólida y uniforme y una identidad para sus clientes

Mediante el uso de IA, puede garantizar un tono y un estilo coherentes en varios proyectos, según sea necesario. Esto puede ayudarle a construir una voz de marca sólida y uniforme y una identidad para sus clientes Capacidades de traducción: Una herramienta de IA fiable puede traducir contenido a varios idiomas en muy poco tiempo. Esta es una gran ventaja que puede ayudar a construir una audiencia global para su escritura, asegurando que su contenido es accesible a los no angloparlantes

Contrarios del uso de IA para la redacción de textos publicitarios

Problemas de calidad: Las herramientas de IA no pueden comprender las emociones ni los matices más sutiles de la naturaleza humana como lo hacen los redactores humanos. Esto puede dar lugar a imprecisiones o a una falta de profundidad en el contenido. Por lo tanto, asegúrese de revisar y personalizar el contenido siempre que sea necesario para evitar que afecte a su credibilidad

Las herramientas de IA no pueden comprender las emociones ni los matices más sutiles de la naturaleza humana como lo hacen los redactores humanos. Esto puede dar lugar a imprecisiones o a una falta de profundidad en el contenido. Por lo tanto, asegúrese de revisar y personalizar el contenido siempre que sea necesario para evitar que afecte a su credibilidad Falta de originalidad y creatividad: La IA suele tener dificultades para crear conceptos originales y creativos, lo que hace que el contenido suene repetitivo, ya que se basa en gran medida en datos de usuarios y patrones de escritura existentes. Para superarlo, no olvides combinar tus propias ideas y creatividad con la IA para generar contenidos únicos y atractivos

La IA suele tener dificultades para crear conceptos originales y creativos, lo que hace que el contenido suene repetitivo, ya que se basa en gran medida en datos de usuarios y patrones de escritura existentes. Para superarlo, no olvides combinar tus propias ideas y creatividad con la IA para generar contenidos únicos y atractivos **A veces, la IA puede malinterpretar el contexto de la indicación y generar contenido irrelevante. Por lo tanto, revise minuciosamente el contenido generado por IA cada vez para validar su relevancia, especialmente para temas complejos o delicados

Cuestiones éticas: Verificar la autenticidad del contenido generado por IA es fundamental, ya que el plagio puede plantear riesgos éticos, como la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, compruebe siempre el contenido generado por IA con herramientas sólidas de comprobación de plagio para garantizar la originalidad y mantener las normas éticas

¿Cómo utilizar el software de IA para la redacción? Herramientas de redacción con IA se encargan ahora de muchas tareas de redacción en cuestión de minutos, lo que ahorra mucho tiempo y esfuerzo a redactores, editores y profesionales del marketing.

A continuación te explicamos cómo utilizar la IA en la redacción:

1. Elija el tema y el tipo de texto que desea

En primer lugar, identifica el tipo de texto que necesitas. ¿Se trata de una publicación pegadiza en las redes sociales, una descripción persuasiva de un producto o un artículo completo en un blog? Conocer su meta guiará a la herramienta de IA en la generación del contenido más relevante.

2. Introduzca una indicación

Proporcione a la herramienta de redacción de IA un comando específico denominado "indicación". algunas herramientas ofrecen opciones que le ayudan a dar una indicación específica y detallada. Su indicación puede ser tan detallada como sea necesario, pero asegúrese de que toda la información crucial se incluye de forma estructurada en el mismo mensaje. Por ejemplo, destaque en la indicación cualquier palabra clave de SEO relevante para su producto/servicio, marca o sector.

Consejo profesional: Haga esta indicación lo más detallada posible para obtener resultados más precisos

**3. Espere y observe

En segundos, la herramienta genera resultados que puede utilizar directamente o editar según sus preferencias.

Utilice la IA para generar cualquier cosa, desde textos para correos electrónicos y redes sociales hasta ideas para blogs y esquemas de informes

4. Supervisar y finalizar

Recuerda que estas herramientas se basan en el análisis del contenido web existente para generar contenido nuevo. Esto significa que el contenido generado no es totalmente original; lo produce la herramienta de IA basándose en la información disponible en línea. Por lo tanto, debes supervisar los resultados y volver a comprobarlos antes de finalizar.

leer más:**_ 10 Mejores Herramientas de Detección de IA y Checkers en 2024 Asegúrese de que editando el contenido generado por IA verificando los hechos, puliendo y retocando para añadir un toque de originalidad. Asegúrate también de que el texto generado no carezca de sensibilidad e inclusividad.

Elige el cerebro de ClickUp para la redacción de textos sobre IA

ClickUp, una solución de software todo en uno, se ha creado para agilizar su proceso de redacción con una mayor colaboración para ayudarle a ahorrar tiempo. Se trata de una plataforma repleta de funciones, incluida la estrella del espectáculo: ClickUp Cerebro ClickUp -un conjunto de herramientas basadas en IA.

Redactar contenidos para varios clientes con esos "suaves recordatorios" de fechas de entrega rondando puede resultar abrumador, tedioso y lento. Sin embargo, ClickUp Brain puede ser tu fiable asistente de escritura IA, simplificando tus tareas y haciéndolas más manejables.

escriba una entrada de blog en cuestión de segundos con ClickUp Brain_

Con ClickUp Brain, puede crear contenido más rápido y mejor, sin el molesto bloqueo del escritor. Deje atrás los procesos manuales con ClickUp Brain y consiga terminar lo siguiente y mucho más:

Resumir contenido de formato largo

Dar formato a los blogs

Generar ideas de contenido

Redactar páginas de destino optimizadas para SEO, correos electrónicos, artículos, biografías para redes sociales, etc

Crear contenidos de alta calidad para el equipo de ventas y marketing

Escribir meta títulos y meta descripciones

Genere esquemas

Corrección ortográfica automática

Reescribir contenidos para evitar plagios involuntarios

Reestructure contenidos e incluso corríjalos

Genere descripciones de productos, resúmenes de contenidos, etc

Cree plantillas para documentos de uso frecuente

**Bonificación 7 Free Content Writing Templates for Faster Content Creation (en inglés) 📄

Además, ClickUp le permite crear contenidos, con o sin IA, utilizando directamente su herramienta de documentos integrada- Documentos de ClickUp . Esto es posible porque ClickUp Brain está integrado en ClickUp Docs, lo que le facilita la creación y edición de su copia en ese mismo momento.

Además, sus documentos se guardan cómodamente dentro de su espacio de trabajo en ClickUp Docs, lo que garantiza un fácil acceso siempre que los necesite.

colabore con compañeros de equipo y clientes para editar y finalizar un documento en tiempo real en ClickUp Docs_

Con ClickUp Docs, puede incluso colaborar con sus compañeros o clientes en tiempo real. Juntos, pueden realizar ediciones, resaltar texto y dejar comentarios, intercambiar opiniones y convertir su copia en tareas procesables.

Con ClickUp Brain, podrá redactar sus contenidos en el tono o estilo que desee. Además, le permite transcribir vídeos y traducir sus notas a diferentes idiomas sin esfuerzo.

Lo que es único: ClickUp Brain tiene un escritor IA dedicado que le ayuda a poner en marcha su proceso de redacción proporcionando temas de conversación y ajustando el tono y el nivel de creatividad. ClickUp Brain tiene un escritor IA dedicado que le ayuda a poner en marcha su proceso de redacción proporcionando temas de conversación y ajustando el tono y el nivel de creatividad. _ClickUp Brain tiene un escritor IA dedicado que le ayuda a poner en marcha su proceso de redacción proporcionando temas de conversación y ajustando el tono y el nivel de creatividad

adapte su texto con el AI Writer de ClickUp Brain

Ejemplos y casos de uso de IA Copywriting (con indicaciones) ## IA Copywriting Cases & Examples (with Prompts) ## IA Copywriting Cases & Examples (with Prompts) ## **IA Copywriting Casos y ejemplos de uso de IA Copywriting (con indicaciones)

Ahora vamos a explorar algunos casos de uso y ejemplos de redacción con IA para ayudarte a entenderlo mejor.

Descripciones de productos

Si tienes una larga lista de productos, crear una descripción convincente para cada uno de ellos puede llevarte mucho tiempo. Sin embargo, una herramienta de redacción con IA puede ayudar a simplificar este proceso generando descripciones de forma rápida y coherente.

Alimente a la herramienta de IA con las especificaciones concretas del producto y las preferencias del cliente, y ésta hará su magia y le ahorrará tiempo.

Indicación:

Escriba tres descripciones de productos para un sitio de comercio electrónico de moda. Los productos son un vestido negro con cuello halter, una gabardina verde y un bolso bandolera con bloques de color. Descríbelos de forma creativa, centrándote en las funciones clave, los materiales y las opciones de estilo. Sea conciso pero detallado para ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra informadas.

Resultado:

elabore descripciones de productos precisas con ClickUp Brain_

Publicaciones en redes sociales

La constante necesidad de contenidos frescos y atractivos en las redes sociales es un reto para los redactores. Pero puede pedirle a una herramienta de IA que haga el trabajo por usted y mantenga una presencia activa en las redes sociales sin esfuerzo.

Las herramientas basadas en IA pueden analizar las tendencias de las redes sociales y los mensajes de la marca para proponer ideas de contenidos relevantes e incluso generar pies de foto de las publicaciones automáticamente en cuestión de segundos.

Indicaciones:

Escribe pies de foto de Instagram para aumentar el conocimiento y la adopción de herramientas de IA para la gestión del tiempo y la productividad. Hazlos pegadizos y asegúrate de que se dirigen a profesionales ocupados, emprendedores y propietarios de pequeñas empresas.

Resultado:

genera pies de foto pegadizos para redes sociales y campañas con ClickUp Brain_

Optimización SEO

Es innegable la importancia de optimizar su contenido para que aparezca en los motores de búsqueda, a fin de mejorar su visibilidad y atraer tráfico a su sitio web. Sin embargo, mantenerse al día de la evolución de las buenas prácticas de SEO puede ser difícil.

En este caso, las herramientas de redacción con IA pueden analizar su público objetivo, buscar y sugerir palabras clave SEO, evaluar la legibilidad del contenido y ofrecer información valiosa para optimizar el contenido existente.

Indicación:

Escriba un meta título (menos de 60 caracteres) y una meta descripción (menos de 160 caracteres) para un tema de blog: 10 formas de decorar tu salón.

Resultado:

Correo electrónico de marketing

Los correos electrónicos de marketing personalizados ayudan a captar la atención de los suscriptores, impulsan el compromiso y generan clientes potenciales. Con herramientas de automatización del correo electrónico de marketing agilizan el proceso: escribir, editar y enviar campañas con objetivos concretos, todo en el mismo sitio. Estas herramientas analizan los datos de los clientes, los patrones de comportamiento y las interacciones anteriores para redactar correos electrónicos para destinatarios individuales.

Desde las líneas de asunto hasta el cuerpo del texto, los textos generados por IA pueden mejorar las campañas de correo electrónico y aumentar las tasas de apertura y de clics.

Indicaciones:

Escribe un correo electrónico de marketing para [nombre de la empresa], una empresa de cosméticos que lanza una crema BB multitarea con protección solar en 2 párrafos (menos de 150 palabras) y utiliza un tono optimista e informativo. Destaca sus beneficios y utiliza una CTA que anime a los suscriptores a probar el producto antes de que se agote con un enlace.

Resultado:

genera atractivos correos electrónicos de marketing con ClickUp Brain_

Copia de anuncios

Todo redactor publicitario desea que sus textos publicitarios destaquen sobre los demás y contribuyan a impulsar el tráfico orgánico y la conversión. Pero lo que parecía sólo un deseo, ahora se puede conseguir con la ayuda del software de redacción con IA.

La IA analiza el rendimiento de los anuncios, los datos demográficos de la audiencia y las tendencias específicas de su sector para sugerir variaciones optimizadas de los textos publicitarios. El uso de un asistente de redacción con IA puede ayudarle a probar diferentes estrategias de mensajería y a perfeccionar sus textos publicitarios para maximizar el retorno de la inversión.

Indicación:

Escriba un anuncio para una app de entrega de comida en 100 palabras y un tono persuasivo. Promueva la comodidad y la calidad del servicio entre los clientes potenciales. Describa los elementos del menú y destaque las ofertas y descuentos que se pueden aprovechar. Fomente la CTA con instrucciones claras para el pedido y la entrega.

Resultado:

escribe anuncios atractivos para Google, Facebook o YouTube con ClickUp Brain_

Generación de ideas

Si busca inspiración para ideas nuevas e innovadoras, considere la posibilidad de aprovechar la IA para potenciar su proceso de generación de ideas. Puede identificar fácilmente temas de tendencia, palabras clave relevantes e intereses del público objetivo.

Los procesos de brainstorming que duran horas cuando se acercan las fechas de entrega no son factibles. Las herramientas basadas en IA generan rápidamente ideas para impulsar su estrategia de contenidos.

Indicaciones:

Generar diez temas de blog para una empresa de fitness con la palabra clave "hábitos de vida"

Resultado:

obtén ilimitadas ideas para tu blog usando ClickUp Brain_

Contenido del sitio web

Un sitio web atrae más clientes potenciales si el texto de las páginas de destino es atractivo, se actualiza con regularidad para reflejar las tendencias actuales del sector y cumple las expectativas de la audiencia. Utilice las herramientas de redacción de IA para generar, pulir y refinar el texto de su sitio web. También puede generar entradas de blog y preguntas frecuentes basadas en la investigación de palabras clave y en información del sector.

Indicaciones:

Escribe una CTA de contenido web con puntos de venta únicos para una botella de agua ecológica fabricada por [nombre de la empresa] que anime a los visitantes a visitar la página del producto con un enlace proporcionado. Utiliza un lenguaje persuasivo para destacar las ventajas del producto.

Resultado:

ofrezca contenido web instantáneo y eficaz con ClickUp Brain_

Estructuración y refinado de contenidos

Cuando quiera organizar su contenido de forma eficaz, puede confiar en la IA para asegurarse de que su contenido está bien estructurado y es fácilmente digerible.

En lugar de enfrentarse al reto de estructurar grandes volúmenes de información, deje que la IA lo haga por usted. Puede organizar y categorizar automáticamente su contenido, ya sea una entrada de blog o una campaña de marketing.

¿Cree que algunos escritos necesitan mejoras pero no puede identificar los problemas? Los mejores escritores y editores han pasado por eso. Deja que la IA haga el trabajo por ti.

Indicaciones:

Mejora este texto: ¿Listo para añadir un toque de diversión y personalidad a tu espacio? Echa un vistazo a nuestra colección de divertidos letreros de neón o da rienda suelta a tu creatividad con un diseño personalizado. Con nuestra confirmación a la calidad, a la asequibilidad, y al servicio de atención al cliente excepcional, nuestras muestras del neón son su tienda de una parada para iluminar su vida con un tacto de la magia del neón.

Resultado:

perfeccione su texto con ClickUp Brain

Del mismo modo, usted también puede crear indicaciones relevantes para su trabajo y pedir a herramientas de redacción con IA como ClickUp Brain que le generen respuestas. En la actualidad, muchos programas de redacción con IA pueden ayudarle en esta tarea; además de ClickUp Brain, también podría trabajar con Google Gemini chatGPT, etc. Incluso puedes pedirle a la herramienta que vuelva a escribir hasta que estés satisfecho con el resultado.

Prueba esto: 7 Free IA Templates With ChatGPT Prompts to Try in 2024 (en inglés) Las respuestas pueden estar listas a la primera, o puede que tengas que retocarlas un poco para mejorar la legibilidad. En cualquier caso, ClickUp Brain puede ser tu asistente de escritura IA para todo tipo de trabajos de escritura, como publicaciones en redes sociales y contenido de formato largo como entradas de blog y libros electrónicos.

Haga su copia correcta con ClickUp

Tanto si eres un redactor freelance como si formas parte de un equipo de una agencia, aprovechar las herramientas de IA puede aumentar tu productividad y agilizar el proceso de creación de contenidos.

Sin embargo, como redactor, tus tareas van más allá de la redacción. ¿Qué hay de la edición, la organización de las tareas diarias, la gestión del correo electrónico y la colaboración con clientes y colegas? ClickUp puede ayudarte a hacer todo esto y mucho más.

Gracias a su interfaz intuitiva y a sus potentes funciones, podrá gestionar sin problemas todos los aspectos de su flujo de trabajo en un único lugar. Puede asignar tareas, compartir documentos para su revisión y aprobación, colaborar en tiempo real y garantizar una comunicación fluida con su equipo y sus clientes. Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo en ClickUp y comienza tu viaje hacia la productividad en redacción publicitaria