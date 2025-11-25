Plantilla de SEO fuera de la página para backlinks y creación de marca

No dudamos en elogiar la interfaz de usuario, la experiencia de usuario y la estética general de un sitio web cuando destacan. A menudo damos crédito al contenido cuando se posiciona en los motores de búsqueda... y con razón. Pero hay otra faceta de cómo un sitio realmente llega a la gente, una que no siempre recibe la atención que merece.

Aquí es donde el SEO on-page y el SEO off-page hacen silenciosamente el trabajo pesado.

La realidad es que solo el 96,55 % del contenido recibe tráfico de los resultados de búsqueda de Google, lo que significa que solo una pequeña parte de las páginas web llega realmente a su público. La optimización de motores de búsqueda fuera de la página marca la diferencia en este sentido.

Por supuesto, abarca muchas cosas a la vez, desde la creación de enlaces y las menciones de la marca hasta las reseñas y las señales de la comunidad (que muestran a los motores de búsqueda que su sitio es fiable). Dado que el SEO fuera de la página tiene tantas partes, rara vez funciona como un trabajo para una sola persona.

En este artículo, exploraremos plantillas útiles de listas de control de SEO fuera de la página que pueden brindar soporte a sus esfuerzos y darle a su trabajo la mejor oportunidad de ser visto.

Plantillas de listas de control de SEO fuera de la página de un vistazo

Aquí tienes una tabla de resumen de todas las plantillas de listas de control de SEO fuera de la página de ClickUp:

¿Qué son las plantillas de listas de control de SEO fuera de la página?

Las plantillas de listas de control de SEO fuera de la página son guías estructuradas y listas para usar que le ayudan a planificar, organizar y realizar el seguimiento de todas las actividades realizadas fuera de su sitio web para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda y la autoridad en línea.

En ellas se describen las tareas, las buenas prácticas y las métricas para las áreas clave del SEO fuera de la página.

Por ejemplo, el ejemplo de Zapier demuestra hasta dónde puede llegar un buen SEO. Solo su blog genera 1,6 millones de visitas orgánicas al mes, lo que supone un tráfico valorado en unos 3,7 millones de dólares. Un solo artículo dirigido a las «mejores aplicaciones de listas de tareas pendientes» genera 58 800 visitas mensuales, mientras que las páginas de destino programáticas representan el 16 % de su tráfico orgánico total. Incluso pequeños estudios de investigación han obtenido backlinks de más de 90 dominios de alta autoridad. Lo que une todos estos números es la fuerza del SEO fuera de la página de Zapier. Esos backlinks, menciones de marca y hubs de contenido son señales para los motores de búsqueda de que el sitio es creíble y merece una clasificación más alta.

Por eso el SEO fuera de la página es relevante para cualquiera que se tome en serio el aumento del tráfico y la autoridad. Y para facilitar el proceso, puede confiar en una plantilla de lista de control de SEO fuera de la página.

Esto es lo que pueden hacer por usted:

Consigue backlinks de alta calidad de sitios web de renombre y analiza los perfiles de la competencia.

Realice un seguimiento de las menciones de la marca para reforzar su autoridad incluso sin enlaces.

Aumente la visibilidad a través de la participación en las redes sociales y las comunidades en línea.

Mejora el SEO local manteniendo listados y citas precisos de tu empresa.

Promocione contenido valioso a través de publicaciones de invitados, sindicación y divulgación de influencers.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de software para la optimización de sitios web

¿Qué hace que una plantilla de lista de control de SEO fuera de la página sea buena?

Las buenas guías coinciden en lo básico. El SEO fuera de la página se refiere al trabajo terminado fuera de su sitio web para ganarse la confianza.

Las listas de control más útiles se centran en enlaces externos de alta calidad, menciones de la marca, listados y reseñas locales, participación activa en la comunidad y seguimiento constante. Cuando estas tareas se organizan y repiten, mejoran el posicionamiento en los motores de búsqueda y atraen más tráfico desde los resultados de búsqueda.

Teniendo esto en cuenta, una buena plantilla de lista de control de SEO fuera de la página debería hacer que el trabajo sea sencillo, repetible y fácil de seguir.

Esto es lo que debe buscar en una buena plantilla:

✅ Pasos para obtener y crear backlinks de alta calidad, recuperar enlaces rotos y comparar su perfil con el de la competencia.

✅ Tareas para supervisar las menciones de la marca y los backlinks naturales, unirse a foros y comunidades online relevantes, y planear una promoción de contenido suave.

✅ Elementos de SEO local para actualizar su perfil de Google Business, añadir citas coherentes e invitar a dejar reseñas reflexivas.

✅ Una pequeña sección de seguimiento que utiliza las cuentas de Google Search Console y Google Analytics para observar las clasificaciones de las palabras clave, el tráfico de referencia y cómo los rastreadores de los motores de búsqueda ven su sitio web.

✅ Una plantilla de lista de control SEO fuera de la página imprimible y fácil de usar para equipos, con propietarios, fechas límite, enlaces internos a tareas relacionadas dentro de la página y espacio para seguimientos técnicos de SEO.

Las 9 mejores plantillas de listas de control de SEO fuera de la página

El SEO eficaz rara vez lo lleva a cabo una sola persona.

El SEO eficaz rara vez lo lleva a cabo una sola persona.

El SEO fuera de la página es más grande que cualquier persona. Incluso con aplicaciones de listas de control diarias, intentar gestionar todo eso solo puede convertirse rápidamente en una lista desordenada de tareas a medio terminar.

Y no se trata solo del volumen de tareas, sino de la dispersión que generan. La dispersión del trabajo se produce cuando los backlinks se realizan en una hoja de cálculo, las menciones en otra y las actualizaciones de divulgación quedan ocultas en hilos de chat.

ClickUp resuelve estos problemas como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. En lugar de cambiar de aplicación o empezar desde cero cada vez, su flujo de trabajo de SEO reside en un único hub conectado donde el contexto permanece intacto. Teniendo esto en cuenta, aquí tiene unas plantillas gratuitas de listas de control de SEO fuera de la página:

1. Plantilla de lista de control SEO de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Facilita el esfuerzo de SEO fuera de la página con la plantilla de lista de control SEO de ClickUp.

¿Recuerdas la escena de Matrix en la que Neo finalmente ve el código que hay detrás de todo y se da cuenta de cómo se conectan todas las piezas? Así es como se siente una buena lista de control de SEO. La plantilla de lista de control de SEO de ClickUp ofrece a los equipos ese tipo de claridad.

Organiza todo, desde la investigación de palabras clave de cola corta y larga hasta la reparación de enlaces rotos, en tareas manejables, asegurándose de que no se pase por alto ningún paso de su estrategia de SEO. Incluso puede utilizar herramientas de IA para realizar el seguimiento de la clasificación de las palabras clave, planificar la optimización del contenido y supervisar los enlaces rotos. Ayuda a controlar el progreso técnico del SEO sin perder de vista los plazos o la propiedad del equipo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Investiga las palabras clave objetivo, realiza el seguimiento de ellas en las tareas y alinéalas con las metas de contenido.

Comprueba si hay enlaces rotos y supervisa las correcciones técnicas de SEO en curso con tareas periódicas.

Crea un mapa del sitio, envíalo a los motores de búsqueda y realiza el seguimiento del progreso de la indexación.

Utilice paneles para supervisar la visibilidad de los resultados de búsqueda, los enlaces internos y los esfuerzos generales de SEO.

✨ Ideal para: Equipos de marketing que desean una forma estructurada de realizar el seguimiento de las tareas de SEO sin perder detalles importantes.

2. Plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Divida los proyectos en pasos detallados y asigne responsabilidades claras con la plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp.

La plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp es un marco potente y flexible que le ayuda a organizar todas las fases de su proyecto, desde la planificación hasta la ejecución. Está diseñada para dividir las tareas en pasos prácticos, lo que le permite adaptarla perfectamente a su SEO fuera de la página.

En lugar de preguntarte quién se encarga de qué, esta plantilla de lista de tareas establece cada paso en orden, asigna roles claros y mantiene todo el proceso en marcha sin fricciones.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Establece plazos y realiza el seguimiento de las dependencias para evitar retrasos y cuellos de botella.

Utilice paneles y calendarios para supervisar el progreso en tiempo real y realizar los ajustes necesarios.

Genere informes para comprender el rendimiento e identificar áreas de mejora.

✨ Ideal para: Equipos que gestionan proyectos complejos que requieren claridad, responsabilidad y una ejecución fluida de principio a fin.

💡 Consejo profesional: Probablemente, lo mejor de trabajar con ClickUp es su IA, ClickUp Brain. Como está integrada, puede acceder a tus tareas, documentos y proyectos, y ya conoce el contexto. Eso significa que no tienes que copiar y pegar detalles en una herramienta separada ni volver a explicar en qué estás trabajando. Convierta los datos SEO dispersos en información instantánea con ClickUp Brain.

3. Plantilla de lista de control semanal de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Utilice herramientas centralizadas que dan a los equipos más espacio para concentrarse a través de la plantilla de lista de control semanal de ClickUp.

La mayoría de las personas dedican alrededor del 60 % de su tiempo a lo que los expertos denominan «trabajo sobre el trabajo». Eso significa que pasan horas cambiando de una aplicación a otra, sentados en largas reuniones o tratando de localizar información, en lugar de avanzar realmente en sus tareas.

Con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp, obtendrá una hoja de ruta semanal para el trabajo de SEO fuera de la página de su equipo. Le permite programar tareas con antelación, establecer recordatorios y ver qué elementos se están quedando atrás.

Además, con esta plantilla de hoja de ruta SEO tendrás claro en qué centrarte cada día. Esta seguridad te garantiza que no perderás de vista las tareas periódicas y más pequeñas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Planifique con antelación las tareas fuera de la página de su semana, como la divulgación, las publicaciones en redes sociales o las menciones.

Supervise el progreso día a día para que no se olvide nada.

Automatice las tareas periódicas, de modo que no sea necesario restablecer cada vez las comprobaciones semanales, los análisis de menciones de la marca o las auditorías de enlaces.

Ajuste las prioridades sobre la marcha sin perder de vista la carga de trabajo de toda la semana.

✨ Ideal para: Profesionales ocupados o equipos que desean una rutina semanal clara para reducir el desorden digital y centrarse en el trabajo significativo.

4. Plantilla de hoja de ruta SEO de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierta las metas generales de SEO en tareas más pequeñas y fáciles de seguir con la plantilla de hoja de ruta SEO de ClickUp.

La reciente actualización principal de Google ha sido un recordatorio para todos de que los rankings de búsqueda cambian constantemente. Estas amplias actualizaciones están diseñadas para mostrar contenido más útil y centrado en las personas, y pueden reorganizar categorías enteras de sitios web.

Esto significa que lo que funcionaba hace unos meses puede que hoy no tenga el mismo peso. La plantilla de hoja de ruta SEO de ClickUp te ayuda a prepararte precisamente para eso. Te permite esbozar las metas SEO, realizar el seguimiento del progreso y dar sentido a lo que a menudo resulta abrumador en la optimización de búsquedas. Puedes priorizar tareas como la investigación de palabras clave y la creación de enlaces.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Organice los esfuerzos fuera de la página, como los backlinks, las menciones y la divulgación, en pasos claros.

Revise el progreso y vea qué es lo que está ayudando a su sitio web a ganar visibilidad.

Adapte rápidamente las prioridades cuando las actualizaciones de los algoritmos cambien el posicionamiento de las palabras clave.

✨ Ideal para: profesionales del SEO y estrategas de contenido que necesitan un plan a largo plazo que se adapte fácilmente a los cambios en los algoritmos.

🧠 ¿Sabías que... Antes de Google, el primer motor de búsqueda auténtico fue Archie, creado en 1990 para indexar archivos FTP. Ni siquiera buscaba sitios web, solo listas de archivos en servidores. Hoy en día parece primitivo, pero en aquella época fue revolucionario para encontrar cosas en Internet.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain Max va un paso más allá con la función Talk to Text de ClickUp, que le permite dictar ideas, redactar borradores de contenido o asignar tareas con su voz a una velocidad cuatro veces superior a la de escribir. Imagina terminar una llamada con un cliente y decir al instante: «Crea una tarea de seguimiento para el próximo martes con todos los puntos de acción». Brain Max lo registra, lo asigna y lo conecta automáticamente con el documento o compañero de equipo adecuado. Olvídese de escribir y ponga en práctica su estrategia con la función Talk To Text de ClickUp.

5. Plantilla de investigación y gestión SEO de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Supervise el progreso a lo largo del tiempo y comparta los resultados con su equipo con la plantilla de investigación y gestión SEO de ClickUp.

La investigación SEO consiste realmente en comprender la información, detectar patrones y convertir los datos en decisiones que aumenten la visibilidad. Para los equipos, el reto rara vez es la falta de datos, sino averiguar cómo conservar toda la investigación. La plantilla de investigación y gestión SEO de ClickUp resuelve ese problema.

La plantilla combina el seguimiento de palabras clave, el análisis de la competencia y la planificación de tareas para que su equipo pueda ver los detalles y el panorama general. Como resultado, puede medir fácilmente el rendimiento, ajustar las campañas y mantener todo conectado con sus metas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento del rendimiento de las palabras clave objetivo y ajuste la estrategia cuando cambien las clasificaciones.

Planifique y gestione la creación de enlaces o las actualizaciones de contenido junto con la investigación de palabras clave.

Compare la actividad de la competencia y responda con sus propias mejoras.

✨ Ideal para: equipos de SEO que desean un lugar único para gestionar la investigación, las campañas y el seguimiento del rendimiento.

🧠 ¿Sabías que... ¿Alguna vez te has preguntado por qué los enlaces tienen etiquetas «UTM»? La «U» proviene de Urchin Software, una empresa que Google compró en 2005. Esa adquisición dio lugar a Google Analytics, una de las herramientas web más utilizadas en la actualidad.

6. Plantilla de gestión de proyectos SEO de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Consiga resultados de forma constante con un plan coordinado utilizando la plantilla de gestión de proyectos SEO de ClickUp.

Imagina esto. Una empresa lanza una nueva línea de productos y el equipo de marketing ya está trabajando en ello. Los redactores están escribiendo blogs, los diseñadores están puliendo las páginas de destino y los desarrolladores están solucionando los problemas de velocidad del sitio. Mientras tanto, los ejecutivos quieren saber cómo está funcionando la campaña y qué vendrá después.

El puente que necesita es la plantilla de gestión de proyectos SEO de ClickUp. 💯 Reúne todas las partes móviles de una campaña SEO en un hub organizado. La investigación, el contenido, las correcciones técnicas y la elaboración de informes dejan de estar aislados y comienzan a funcionar juntos. Desde el establecimiento de metas y la auditoría de contenido de sitios web hasta la asignación de trabajo y la medición de resultados, con esta plantilla ya no tendrá que perseguir piezas móviles.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Asigne tareas en todo el flujo de trabajo de SEO y supervise su progreso.

Organice las palabras clave, la investigación y los datos de rendimiento en un espacio centralizado.

Realice un seguimiento del presupuesto y los recursos con visibilidad sobre cómo se invierte el tiempo y el esfuerzo.

Simplifique la comunicación para que las actualizaciones y los siguientes pasos estén siempre claros.

✨ Ideal para: equipos de marketing que gestionan campañas completas de SEO y quieren tener el seguimiento de todo, desde la estrategia hasta la ejecución, en un solo lugar.

💡 Consejo profesional: Piense en ClickUp Agents como compañeros de equipo que nunca se cansan de las tareas repetitivas. Estas herramientas de SEO con IA pueden responder preguntas, generar actualizaciones, realizar el seguimiento del progreso e incluso extraer información de herramientas como Google Drive, GitHub o Salesforce, todo ello sin que usted tenga que mover un dedo. Por ejemplo, si pregunta: «¿Cuántos backlinks hemos conseguido esta semana?», un agente puede extraer esos datos al instante, resumirlos e incluso sugerir los siguientes pasos a seguir. También puede crear agentes personalizados sin tocar una sola línea de código. Solo tiene que indicarle la tarea (como informes semanales de progreso de SEO o supervisión de menciones de la competencia), seleccionar las fuentes de datos y se ejecutará de forma automática.

7. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifique las fases de la campaña, desde el lanzamiento hasta la finalización, con claridad utilizando la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp.

Liquid Death y Yeti llevaron a cabo una campaña que llamó la atención de todos al lanzar una peculiar mini nevera con forma de ataúd. Era divertida e inesperada, y se extendió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. La lección era sencilla: cuando las ideas creativas se combinan con un plan claro, los resultados pueden ser inolvidables.

La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp te ayuda a aplicar ese mismo nivel de atención a tus campañas. Mantiene todo en un solo lugar, desde el contenido y los cronogramas hasta los presupuestos y los roles del equipo, para que nunca sientas que estás haciendo malabarismos con demasiadas cosas a la vez.

También hace que los ajustes a mitad de campaña sean menos estresantes. Tanto si necesita cambiar un titular, modificar una fecha de publicación o perfeccionar los mensajes de un canal, ya tiene la estructura preparada.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Asigna trabajos de contenido, diseño, promoción, comunidad y análisis en un solo espacio.

Utilice vistas como el Calendario o la panorámica por fases para estar al tanto de los plazos.

Informe de los resultados con el seguimiento integrado para que todas las partes interesadas vean la historia.

✨ Ideal para: equipos de marketing que lanzan campañas y desean coordinación, visibilidad y control desde la ideación hasta la evaluación.

8. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Divida el trabajo en tareas manejables con estados claros con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp.

Cada vez más, las personas terminan más cosas en menos tiempo, lo que demuestra que la eficiencia consiste en planificar con cuidado. Para los equipos, sirve como recordatorio de que los resultados siempre serán más importantes que las horas trabajadas.

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp te ayuda a convertir esa idea en una práctica cotidiana. Reúne todo tu trabajo en un solo lugar, lo que te permite tener una visión clara de lo que está en marcha, lo que ha sido completado y lo que requiere atención a continuación.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento del progreso con vistas como listas, tableros o calendarios.

Asigna responsabilidades para que todos sepan en qué deben centrarse.

Utilice automatizaciones y campos para ahorrar tiempo en actualizaciones repetitivas.

✨ Ideal para: equipos y personas que desean una forma sencilla pero adaptable de mantener las tareas organizadas y el progreso visible.

¿Necesita ayuda con la gestión de proyectos SEO? Vea este vídeo:

9. Plantilla de informe SEO de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Detecte las tendencias a lo largo del tiempo con las opciones de elaboración de informes trimestrales de la plantilla de informes SEO de ClickUp.

La plantilla de informe SEO de ClickUp te ayuda a convertir números dispersos en una historia SEO significativa. Puedes realizar el seguimiento del tráfico, las palabras clave, los clientes potenciales y mucho más, utilizando elementos visuales como gráficos y gráficos para que tus conclusiones sean fáciles de entender.

También puede configurar reseñas periódicas, actualizar métricas con Campos personalizados y mantener un pulso constante del rendimiento.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Cree informes listos para enviar a los clientes con vistas claras del tráfico, las palabras clave y las conversiones.

Guarde todos los datos de SEO en un entorno de trabajo compartido para facilitar la colaboración.

Utilice gráficos y tablas para traducir métricas complejas en historias que las partes interesadas puedan comprender.

✨ Ideal para: gestores de SEO y equipos de marketing digital que desean realizar un seguimiento constante del rendimiento y presentar los resultados con claridad.

📖 Lea también: El mejor software de agencia SEO para aumentar su tráfico orgánico

El único tráfico que le encantará, con ClickUp.

El SEO fuera de la página es la fuerza silenciosa que determina si su trabajo realmente llega a las personas.

Un flujo de trabajo sólido también se vincula directamente con tu lista de control de SEO on-page, lo que garantiza que tu contenido esté bien optimizado. Con una lista de control organizada para la investigación de palabras clave, puedes alinear los esfuerzos off-page con lo que la gente realmente busca.

Y no lo olvide: las tácticas de SEO fuera de la página solo brillan cuando reflejan una autoridad real que aparece en las páginas de resultados de los motores de búsqueda. La combinación de estructura y estrategia es lo que impulsa los resultados.

Las plantillas que hemos explorado no sirven para crear listas de control por el simple hecho de hacerlo, sino para ayudar a su equipo a avanzar con confianza. Lo que diferencia a ClickUp de otras herramientas es cómo reúne todas estas partes móviles en un solo lugar. No tendrá que saltar entre diferentes aplicaciones para realizar el seguimiento de los vínculos de retroceso, las menciones o la divulgación.

Si está listo para aportar claridad a su flujo de trabajo, lo mejor es empezar con una plantilla.

¡Regístrate ahora en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

El SEO fuera de la página abarca todas las actividades que realiza fuera de su sitio web para mejorar su visibilidad y confianza. Piense en ello como la reputación de su sitio en el mundo digital en general. Incluye vínculos externos, menciones de la marca, señales sociales y asociaciones que indican a los motores de búsqueda que su contenido es creíble y merece ser clasificado.

Una auditoría comienza por examinar quién enlaza a su sitio y si esos enlaces son útiles o perjudiciales. A continuación, revise las menciones de su marca, la actividad en redes sociales y las reseñas en línea para ver cómo se percibe su empresa. Por último, compare su perfil con el de la competencia para encontrar oportunidades en las que pueda estar perdiendo visibilidad.

En esencia, el SEO fuera de la página se basa en los vínculos de retroceso, la autoridad en línea y la confianza de la comunidad. Los vínculos de retroceso de alta calidad, las reseñas positivas, la participación social y el contenido de invitados desempeñan un papel importante. Juntos, crean las señales que los motores de búsqueda utilizan para decidir la fiabilidad de su sitio web.

Existen varias herramientas que pueden ayudarte al seguimiento de los backlinks, a medir la autoridad del dominio y al seguimiento de las menciones de la marca. Entre ellas se incluyen plataformas especializadas en el análisis de enlaces, la escucha social y el seguimiento de la competencia. La mejor opción depende de si deseas un rastreador ligero para pequeñas comprobaciones o una plataforma completa para campañas más grandes.

Empieza por enumerar lo básico: comprueba los vínculos de retroceso, solicita reseñas, publica contenido de invitados y mantente activo en las plataformas sociales donde se encuentran tus clientes. A continuación, adapta la lista a tu sector. Por ejemplo, una cafetería local podría centrarse en aparecer en blogs de gastronomía, mientras que una agencia de diseño podría centrarse en publicar como invitada en sitios web creativos.

Un ejemplo es la estrategia inicial de Airbnb de generar confianza en la marca a través de blogs de invitados y asociaciones, lo que le ayudó a aumentar su reconocimiento antes de convertirse en un nombre familiar. Otro es el enfoque de HubSpot de crear herramientas gratuitas que generaron enlaces masivos desde blogs y empresas de todo el mundo. Estas campañas demuestran cómo las ideas creativas fuera de su sitio web pueden devolverle autoridad y atención.