Más de 15 plantillas web de Figma para un diseño web impresionante

Todo proyecto web comienza con un plan. Pero con un lienzo en blanco, puede llevar una eternidad inspirarse y ponerse manos a la obra. Más tarde, las horas se esfuman en renovar botones y navegación. Los plazos se incumplen mientras reconstruyes los mismos componentes, y lo que debería ser un trabajo creativo se convierte en una tarea repetitiva.

Con las plantillas para sitios web de Figma, no empiezas desde cero. Empiezas desde terminado.

Desde páginas de aterrizaje SaaS que venden hasta carteras que impresionan, estas plantillas web de Figma te ofrecen todo lo que necesitas para diseñar y escalar rápidamente sitios web adaptables.

¿Qué son las plantillas para sitios web de Figma?

Las plantillas para sitios web de Figma son diseños prediseñados creados en Figma, una herramienta de diseño y colaboración basada en la nube. Cada plantilla suele incluir componentes como barras de navegación, cuadrículas, botones, formularios y sistemas tipográficos que siguen las buenas prácticas para el diseño responsivo.

Como son totalmente editables en Figma, puedes adaptar estas plantillas a la identidad de tu marca y a las necesidades de tu proyecto sin tener que empezar desde cero. Las plantillas web de Figma también se han diseñado pensando en la colaboración. Los equipos pueden hacer uso compartido, comentar y repetir diseños en tiempo real, mientras que los desarrolladores pueden extraer recursos y CSS directamente de Figma cuando llega el momento de crear.

💡 Consejo profesional: utiliza una plantilla como base y, a continuación, guarda tu versión personalizada como biblioteca de diseños de uso compartido. De este modo, te asegurarás de que todos los proyectos se ajusten a las directrices de tu marca desde el principio.

Las mejores plantillas web de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen de las plantillas para el lanzamiento de productos de Figma y ClickUp que aparecen en esta lista en este blog:

Plantillas para sitios web de Figma

Con tantas opciones en la comunidad Figma y otras bibliotecas, puede resultar difícil saber cuáles son las plantillas que merecen la pena. La buena noticia es que no tienes que revisar cientos de archivos. Nosotros ya hemos hecho el trabajo por ti.

A continuación, encontrarás las mejores plantillas de sitios web de Figma en categorías clave como páginas de destino, portafolios, SaaS, comercio electrónico, blogs y paneles de control. Cada plantilla viene con diseños y componentes listos para usar que puedes personalizar para que se adapten a tu marca.

1. Plantilla minimalista para página de aterrizaje

a través de Figma

La plantilla Minimal Landing Page combina un diseño completado de página de destino con un sistema de diseño listo para usar. Además de un encabezado destacado, logotipos de clientes, servicios destacados, testimonios y llamadas a la acción, incluye escalas tipográficas, variantes de botón, tokens de color y conjuntos de iconos.

Tiene una estructura de componentes limpia, donde las capas están bien rotuladas y organizadas con Auto Layout, para que puedas actualizar el contenido sin alterar el diseño.

🌟 Por qué te encantará:

Reduce el tiempo de configuración con secciones predefinidas y componentes reutilizables.

Mantén la coherencia de la marca con una guía de estilo integrada.

Se adaptan a diferentes sectores gracias a sus diseños flexibles.

🔑 Ideal para: Agencias y empresas que desean una página lista para usar y un sistema de diseño reutilizable para futuros proyectos.

2. Colección de kits para páginas de destino

La colección gratuita Landing Page Kit Collection ofrece 13 plantillas de páginas de destino para escritorios y dispositivos móviles, con compatibilidad completa y un completo sistema de diseño. Incluye 7 paquetes de iconos, un conjunto de banderas, más de 10 diseños de pies de página, más de 250 estilos globales y más de 100 componentes y variantes.

Todo está organizado de forma clara para que puedas combinar rápidamente las secciones y mantener la coherencia en todas las páginas.

🌟 Por qué te encantará:

Reutiliza elementos en diferentes proyectos en lugar de empezar desde cero.

Diseña los pies de página y las secciones de forma personalizada para adaptar los diseños a diferentes sectores.

Amplía rápidamente cuando gestiones múltiples sitios web o campañas de clientes.

🔑 Ideal para: autónomos y equipos de producto que necesitan crear rápidamente varias páginas de destino manteniendo la coherencia del diseño.

3. Plantilla para sitio web de cartera de desarrollador web SinanTokmak

La plantilla para sitio web de portafolio de desarrollador web SinanTokmak de Johann Leon incluye 12 páginas web prediseñadas en 4 tamaños de pantalla adaptables, lo que facilita la creación de una presencia profesional en línea que funciona en cualquier dispositivo. El archivo incluye estilos claros, componentes reutilizables y una estructura de diseño totalmente automática para garantizar la coherencia y facilitar la personalización.

Puedes hacer que tu biografía, habilidades, proyectos y entradas de blog funcionen como función en un diseño coherente que destaque tanto tu trabajo como tu personalidad.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza los diseños de blog y casos prácticos para contar la historia que hay detrás de tu trabajo.

Ahorra tiempo de configuración con un currículum, un portafolio y un blog en un diseño profesional.

Diseña un portafolio o un sitio web personal ligero según tus necesidades.

🔑 Ideal para: autónomos y diseñadores que desean un portafolio que destaque su marca personal en un formato limpio y moderno.

👀 ¿Sabías que... Los creadores de sitios web con IA pueden ayudar a reducir las tasas de rebote en un promedio del 15 %, y casi el 90 % de los sitios web mejor valorados confían en estas herramientas para optimizar el rendimiento, el SEO o el contenido.

4. Plantilla de diseño de cartera Bentolio

Bentolio Portfolio Design Template es una elegante cartera personal de una sola página basada en el diseño Bento Grid, una tendencia de diseño conocida por sus bloques limpios y su narrativa altamente visual.

Cada sección está organizada en mosaicos modulares que se pueden utilizar para destacar proyectos, habilidades, información de contacto o datos personales de una manera visualmente estructurada. El diseño se centra en la claridad y el equilibrio, y ofrece una experiencia fácil de navegar que funciona bien para los profesionales creativos.

🌟 Por qué te encantará:

Intercambia los mosaicos para reorganizar la cuadrícula sin tener que volver a trabajar toda la página.

Ofrece una vista rápida de tus habilidades y proyectos sin tener que desplazarte sin fin por la página o saltar de una página a otra.

Consigue plantillas prediseñadas para secciones como Inicio, Proyectos, Acerca de, Contacto, Blog.

🔑 Ideal para: Creativos que desean un portafolio visual que sea ligero, fácil de mantener y que se recuerde al instante.

💡 Consejo profesional: Ni siquiera las mejores plantillas pueden sustituir a un plan de proyecto estructurado. Combinar las plantillas de Figma con un software de gestión de proyectos web garantiza que tus esfuerzos de diseño estén respaldados por cronogramas y una gestión del alcance.

5. Plantilla para sitios web de SaaS y app, aplicación

La plantilla SaaS & App Website Template está creada específicamente para plataformas SaaS, empresas de aplicaciones y proveedores de servicios de TI. Obtendrás múltiples variaciones de la página de inicio y una biblioteca de componentes flexible basada en un sistema de cuadrícula Bootstrap. El archivo está completamente organizado en capas, lo que permite ediciones rápidas y personalizaciones combinables.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza gráficos, paneles y secciones de testimonios para brindar compatibilidad con una narrativa centrada en la conversión.

Reorganiza las secciones para diseñar páginas para lanzamientos, casos prácticos o experimentos de precios.

Obtén opciones de página de inicio para el crecimiento de SaaS, desde presentaciones de productos hasta planes de suscripción.

🔑 Ideal para: Startups SaaS y desarrolladores de aplicaciones que necesitan una página de destino optimizada para la conversión con el fin de promocionar sus productos.

📚 Leer también: Las mejores herramientas de software para la optimización de sitios web

6. Plantilla web Singular SaaS

Diseñada teniendo en cuenta tanto el diseño como el desarrollo, la plantilla de sitio web Singular SaaS ofrece bloques adaptables, componentes de kit de interfaz de usuario y diseños preparados para dispositivos móviles, lo que facilita su adaptación a páginas de destino o presentaciones de aplicaciones.

🌟 Por qué te encantará:

Crea páginas únicas rápidamente con una biblioteca de bloques de arrastrar y soltar.

Utiliza animaciones integradas y HTML/CSS validados por el W3C para uso real, no solo para maquetas.

Mantén la coherencia en todos los diseños con las funciones de diseño inteligente y tipografía en color.

🔑 Ideal para: startups SAAS, equipos de producto y agencias de marketing que necesitan una solución de diseño a código.

7. Plantilla de interfaz de usuario para blog de IA (tema oscuro)

AI Blog Website UI Template es una plantilla con temática oscura creada para editores de IA y tecnología. Incluye diseños para la página de inicio, noticias, entradas de blog, podcasts, recursos y páginas de contacto con tipografía pixel-perfect y diseños automáticos adaptables. La paleta oscura añade un tono moderno y profesional que resulta agradable a la vista y es ideal para largas sesiones de lectura.

🌟 Por qué te encantará:

Haz crecer tu plataforma con páginas prediseñadas para blogs, podcasts, noticias y recursos.

Mantén una experiencia de lectura consistente con tres tamaños de pantalla adaptables.

Utiliza el sistema de búsqueda integrado, diseñado específicamente para contenidos tecnológicos y centrados en la inteligencia artificial.

🔑 Ideal para: redactores técnicos e investigadores de /IA que desean un blog rico en contenido con una estética moderna y oscura.

ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que despierta mayor interés. Por ejemplo, los trabajadores sin conocimientos técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página utilizando herramientas de IA. En estos casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como app integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en este aspecto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendarte pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

8. Plantilla de blog multipropósito MetaBlog

MetaBlog Multipurpose Blog Template combina diseños limpios con flexibilidad. Ofrece temas oscuros y claros, por lo que puedes previsualizar y diseñar con dos identidades visuales diferentes. La plantilla sigue la metodología Atomic Design, lo que significa que todos los botones, tarjetas y secciones son reutilizables.

🌟 Por qué te encantará:

Consigue una tipografía limpia y un espacio en blanco equilibrado con secciones para imágenes destacadas, tarjetas de blog, publicaciones de función, etc.

Utiliza componentes reutilizables como botones, tarjetas, encabezados y pies de página para conseguir un diseño coherente.

Traduce fácilmente el diseño a HTML/Webflow con claridad en el espacio y el diseño.

🔑 Ideal para: Creadores de contenido que desean lanzar blogs con componentes de diseño reutilizables que no los limiten a un solo estilo.

9. Plantilla para sitio web de comercio electrónico de muebles

La plantilla para comercio electrónico de muebles incluye una página de inicio, una cuadrícula de tienda, páginas de detalles de productos, carrito, pago, tablas comparativas e incluso un blog con consejos de estilo. El diseño utiliza una paleta de colores suaves y neutros que pone la fotografía del producto en el centro, lo que lo hace ideal para mostrar imágenes de decoración del hogar y estilo de vida.

🌟 Por qué te encantará:

Consigue un flujo completo de comercio electrónico (tienda → carrito → pago) ya diseñado.

Utiliza diseños limpios y centrados en las imágenes para destacar las fotografías de muebles y decoración.

Crea contenido inspirador y de autoridad junto con tu tienda con el diseño de blog de estilo de vida.

🔑 Ideal para: marcas de muebles a pequeña escala y diseñadores de interiores que buscan una tienda lista para lanzar con una estética moderna y visual.

⌛ Consejo para ahorrar tiempo: los flujos de trabajo de diseño web rara vez son lineales. Desde la recopilación de requisitos y las iteraciones de diseño hasta las revisiones de las partes interesadas y los traspasos de desarrollo, las constantes idas y venidas pueden llegar a ser caóticas y consumir mucho tiempo. La combinación del poder de la IA y las automatizaciones puede ayudarte a asignar tareas automáticamente, enviar comentarios al equipo adecuado y actuar como desencadenante de aprobaciones cuando un diseño está listo para su revisión. Mira este vídeo para liberar a tus equipos de la carga administrativa y ahorrar hasta 26 horas cada semana.

10. Plantilla de sitio web para suscripción a boletines informativos

La plantilla de sitio web para suscripción a boletines informativos está diseñada para plataformas que se centran en la selección y gestión de boletines informativos. El uso coherente de una paleta de colores verdes intensos, combinado con una tipografía limpia e ilustraciones 2D ligeras, le da un aspecto fresco y accesible. Aunque puede ser necesario realizar algunos ajustes de diseño (como eliminar sombras adicionales), su estructura minimalista y funcional hace que sea fácil de adaptar.

🌟 Por qué te encantará:

Cubre todo el recorrido del usuario, desde el inicio de sesión y la suscripción hasta la facturación y las noticias.

Elige entre una variedad de diseños de plantillas para noticias, blogs, encuestas, opiniones y mucho más.

Reemplaza las ilustraciones provisionales y cambia el color, la fuente y el diseño para que se adapten a tu marca.

🔑 Ideal para: Pequeñas empresas y creadores que desean gestionar un modelo de boletín informativo basado en suscripciones.

11. Plantilla de panel de control de gestión de tareas

La plantilla del panel de control de gestión de tareas te ofrece un moderno sistema de gestión de tareas centrado en la claridad y la facilidad de uso. Incluye tableros Kanban, flujos de tareas de varios pasos y paneles de mensajería integrados. El diseño utiliza una estética ligera y minimalista con rótulos codificados por color para indicar las prioridades y los estados.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza tarjetas de tareas modulares que muestran comentarios, etiquetas y archivos adjuntos, para que puedas hacer una demostración del flujo de trabajo en tiempo real.

Prueba diferentes patrones de navegación (panel, proyectos, tareas, mensajes, usuarios) para imitar las aplicaciones de productividad más populares.

Combina un sistema tipográfico limpio con acentos de color contrastantes para que las largas sesiones de trabajo sean agradables a la vista.

🔑 Ideal para: Diseñadores que presentan prototipos que deben tener un aspecto pulido y reflejar las funciones reales de colaboración.

Lee también: Las mejores herramientas de software de gestión de tareas para mejorar tus flujos de trabajo

12. Aplicación web: plantilla de panel de control y herramienta de evaluación de sostenibilidad

Para las organizaciones que necesitan realizar seguimiento e informar sobre iniciativas de sostenibilidad, esta plantilla de aplicación web de sostenibilidad proporciona un panel listo para usar que permite visualizar el progreso y generar informes de sostenibilidad fácilmente.

Cuenta con paneles de control para la gobernanza, la cadena de suministro y la sostenibilidad medioambiental y social, además de herramientas de evaluación interactivas. Las funciones de diseño, como la puntuación basada en dominios, los indicadores de madurez y los paneles de seguimiento de mejoras, lo hacen muy práctico para la elaboración de informes ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) corporativos.

Por qué te encantará:

Simula evaluaciones corporativas reales, con intervalos de puntuación e información útil.

Incluye elementos visuales (elaboración de) informes, como diales, métricas (código) por color y tablas estructuradas, que harán que tu informe esté listo para presentarlo en la sala de juntas.

Adapta la herramienta de evaluación y los componentes del panel a diferentes métricas de sostenibilidad o KPI.

🔑 Ideal para: consultores de ESG y responsables de sostenibilidad que necesitan una forma profesional de presentar datos de rendimiento y realizar seguimiento del progreso de los proyectos en relación con los objetivos de sostenibilidad.

🌟 Bonificación: El desarrollo de sitios web es un asunto complicado. Sin una herramienta inteligente y centralizada, los requisitos del cliente, las discusiones sobre el diseño, los comentarios de Figma, las descripciones de los esquemas, etc., se encuentran en herramientas separadas, lo que da lugar a ambigüedades y retrasos. ClickUp Brain MAX aporta calma a este caos. Puede: Convierte los largos y complicados hilos de correo electrónico que contienen todos los requisitos de tus clientes en tareas claras y estructuradas.

Crea mapas de sitio con versiones alternativas para diferentes recorridos de usuario y convenciones de nomenclatura de páginas optimizadas para SEO.

Mueve automáticamente las tareas a través de los estados, notifica a los equipos cuando se envían los activos para su revisión y genera informes de progreso periódicos para las partes interesadas. Unifica los datos y los flujos de trabajo de todos los sistemas y te permite gestionar todo el proceso desde un único panel de control. Así es como se ve en acción ⬇️

13. Plantilla para sitios web de empresa y coaching

La plantilla para sitios web de negocios y coaching es especialmente útil para los proveedores de servicios que desean una forma elegante de atraer, informar y convertir a clientes potenciales. Lo que la hace única es la inclusión de una página de ventas estructurada y un flujo de seminarios web, por lo que no solo muestras tus servicios, sino que también creas un camino que empuja a los clientes potenciales hacia la reserva o la compra.

🌟 Por qué te encantará:

Obtén páginas de seminarios web y repeticiones listas para usar, lo que te ahorrará horas a la hora de hacer el ajuste de talleres en línea o eventos en directo.

Utiliza el diseño integrado de la página de ventas, centrado en la persuasión, para aumentar las conversiones.

Equilibra la marca personal con la presentación del servicio a través de una estructura de diseño sencilla pero eficaz.

🔑 Ideal para: coaches de empresa y personales que desean crear un sitio web profesional para mostrar sus servicios y los testimonios de sus clientes.

14. Plantilla para sitio web de ONG

Esta plantilla para sitios web de ONG es un sistema de diseño limpio y funcional para organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas. Incluye 8 diseños de página estructurados, entre los que se incluyen una página de inicio, una página de donaciones, eventos, blog, medios de comunicación y mucho más, lo que la convierte en una base lista para usar para causas impactantes. El diseño equilibra la accesibilidad y la fiabilidad para las organizaciones que dependen de donaciones y del apoyo de la comunidad.

🌟 Por qué te encantará:

Obtén una guía de estilo y componentes reutilizables, lo que garantiza la coherencia en todas las páginas.

Utiliza una tipografía y unas imágenes limpias para poner en primer plano la narración y la transparencia, y generar confianza en los donantes.

Adapta páginas ya preparadas para eventos y medios de comunicación con el fin de mostrar historias impactantes sin tener que empezar desde cero.

🔑 Ideal para: organizaciones benéficas, ONG, iniciativas relacionadas con la discapacidad y la accesibilidad, organizaciones de base o cualquier proyecto centrado en el bien social y la recaudación de fondos.

15. Plantilla para sitio web de cafetería

La plantilla para sitios web de cafeterías está pensada para restaurantes que desean transmitir sabor y hospitalidad a través del diseño. Incluye 3 diseños únicos para la página de inicio y más de 12 páginas internas que abarcan menús, reservas, eventos, biografías del equipo y secciones de blog. La tipografía llamativa y los diseños centrados en las imágenes facilitan la presentación de platos firma, promociones o especialidades del chef.

🌟 Por qué te encantará:

Consigue estructuras listas para usar para reservas, lo que facilita convertir a los visitantes en comensales.

Destaca la fotografía gastronómica con páginas dedicadas al menú y a la galería que ayudan a los restaurantes a despertar el apetito al instante.

Fácilmente adaptable a cafeterías, barras, panaderías y restaurantes de alta cocina que necesitan tanto simplicidad como profundidad.

🔑 Ideal para: propietarios de cafeterías que desean un sitio web bien diseñado para mostrar su local, menú, ambiente, equipo y detalles de reserva.

16. Plantilla de diseño web para alquiler de coches

La plantilla de diseño web para alquiler de coches captura a la perfección la experiencia del usuario al combinar imágenes limpias con flujos de reserva intuitivos, lo que facilita la búsqueda y reserva de un vehículo. Se centra en la claridad y la conversión al incluir páginas específicas para explorar modelos de coches, comparar precios y completar reservas con solo unos clics.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza flujos de reserva prediseñados para que el proceso de alquiler sea fácil de visualizar y aún más fácil de personalizar.

Añade tablas comparativas de modelos de vehículos, precios y funciones clave para ayudar a los usuarios a tomar decisiones más rápidas y seguras.

Destaca los elementos que generan confianza en los clientes, como reseñas, preguntas frecuentes, políticas y suficiente espacio para fotos, a fin de lograr el mayor impacto posible.

🔑 Ideal para: Servicios de alquiler de coches, startups automovilísticas y empresas de viajes que quieran aumentar sus conversiones online.

¿Por qué utilizar plantillas para sitios web de Figma?

Las plantillas para sitios web de Figma te dan una gran ventaja al permitirte saltarte la fase del lienzo en blanco y pasar directamente al trabajo de diseño real. En lugar de reconstruir botones, cuadrículas, diseños y navegación desde cero, comienzas con una base pulida y lista para edición que sigue las buenas prácticas modernas de UI/UX.

He aquí por qué los equipos confían en las plantillas de Figma:

Ahorra horas con componentes, secciones y sistemas adaptables preconstruidos.

Mantén la coherencia en todas las páginas con estilos de uso compartido y elementos reutilizables.

Colabora más rápido mediante el uso compartido de archivos, comentando, revisando y repitiendo en tiempo real.

Entrega limpia con capas organizadas, token y especificaciones que los desarrolladores pueden utilizar de inmediato.

Reduce los errores de diseño gracias al espacio, la tipografía y la accesibilidad estándar del sector incorporados.

✨ Truco de productividad: utiliza tus plantillas de Figma junto con una biblioteca de componentes con uso compartido para facilitar las actualizaciones en múltiples diseños. Además, puedes utilizar una lista de control para el lanzamiento de sitios web y asegurarte de que no se te escape nada.

¿Qué hace que una plantilla web de Figma sea excelente?

Una buena plantilla para sitios web de Figma te da libertad para ajustar los diseños y, al mismo tiempo, mantener la usabilidad y la calidad del diseño en todas las páginas. También debería darles a los equipos una ventaja inicial sin ponerles un límite a su capacidad de personalización para las necesidades únicas de la marca. Indicadores de calidad principales:

Diseños adaptables creados para escritorio, tabletas y móviles.

Componentes reutilizables (botones, barras de navegación, tarjetas, cuadros de diálogo/ventanas modal, formularios) que se adaptan al crecimiento de tu sitio web.

Organización limpia de archivos con nombres claros, diseño automático y espacio uniforme.

Tokens de diseño escalables para tipografía, color, sistemas de cuadrículas y sombras.

Diseño que prioriza la accesibilidad (tipografía legible, contraste, espacio, jerarquía de elementos).

Tipos de plantillas:

Elige en función de lo que estés creando:

Plantillas para páginas de aterrizaje : centradas en la conversión, ideales para lanzamientos y campañas.

Plantillas de portafolio : presentaciones de proyectos, casos prácticos, biografías y diseños destacados.

Plantillas de comercio electrónico : cuadrículas de productos, flujos de carrito, pago y filtros.

Plantillas SaaS/startup : tablas de precios, secciones de funciones, testimonios, paneles.

Plantillas para blogs/contenido : tarjetas de categorías, diseños de artículos, experiencias de lectura.

Plantillas para paneles de control y aplicaciones web: interfaz de usuario de análisis, tarjetas, tablas, paneles de administrador.

Al elegir el tipo de plantilla adecuado desde el principio, reducirás drásticamente el tiempo de iteración y mantendrás tu diseño alineado con el propósito de tu sitio web.

🤔 ¿No te gusta Figma? Aquí tienes algunas alternativas a Figma con sistemas de componentes y funciones de colaboración más potentes.

💡 Consejo profesional: comprueba siempre la organización de los archivos de la plantilla antes de usarla. Por ejemplo, una plantilla bien estructurada tendrá componentes como botones y títulos configurados con Auto Layout y nombres coherentes (btn/primary, btn/secondary).

Límites del uso de Figma para plantillas de sitios web

Aunque las plantillas de Figma te dan una ventaja inicial, no son una solución completa para crear un sitio web activo. Aquí tienes algunas limitaciones que debes tener en cuenta:

Solo diseño, no listas para desarrollar: las plantillas de Figma proporcionan estructura, elementos visuales y patrones de interfaz de usuario. Pero no incluyen código de trabajo. Aún tendrás que entregar el diseño a un desarrollador o utilizar un creador de sitios web para que sea funcional.

La personalización requiere habilidad: las plantillas ahorran tiempo, pero adaptarlas a tu marca requiere un buen dominio de las herramientas de Figma. Sin conocimientos de diseño, puedes acabar con una tipografía desajustada, problemas de espacio o diseños rotos.

Consideraciones sobre el rendimiento: Algunas plantillas incluyen componentes grandes y detallados que pueden hacer que los archivos de Figma sean pesados y lentos para el trabajo, especialmente en entornos colaborativos.

No está diseñado para la gestión integral del diseño: Figma no cuenta con funciones para planear campañas, realizar seguimiento de los resultados, gestionar cronogramas y supervisar el rendimiento.

📚 Lee también: Los mejores creadores y generadores de sitios web con IA

Plantillas alternativas para sitios web de Figma

Las plantillas de Figma se encargan de la parte creativa del diseño web, pero no resuelven el mayor desafío: gestionar todo lo que ocurre en torno al diseño.

ClickUp ofrece un conjunto de plantillas centradas en sitios web que complementan a Figma al gestionar la gestión de proyectos web de principio a fin.

Si bien las pizarras de ClickUp son ideales para organizar debates de diseño virtuales y recopilar comentarios, las automatizaciones de ClickUp reducen la carga administrativa que supone enviar manualmente los diseños desde su creación hasta su revisión y aprobación final.

También puedes conectar los tableros de Figma con plantillas de gestión de proyectos en ClickUp, sincronizando automáticamente el estado del diseño con las listas de tareas.

Aquí tienes las mejores plantillas de ClickUp 👇

Plantilla de plan de proyecto para sitio web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica el lanzamiento de tu próximo sitio web de principio a fin con la plantilla de plan de proyecto de sitio web de ClickUp.

Lanzar un sitio web es mucho más que diseñarlo. Implica estrategia, plazos, pruebas y colaboración. La plantilla de plan de proyecto para sitios web de ClickUp convierte este complejo proceso en un flujo de trabajo estructurado y fácil de seguir, para que tu equipo pueda pasar del concepto al lanzamiento sin perder nada de vista.

En lugar de empezar desde cero, esta plantilla te ofrece un plan de proyecto predefinido con listas y vistas para cada fase de la creación del sitio web, desde la investigación inicial hasta la implementación final. Puedes asignar propietarios, establecer fechas de vencimiento, realizar un seguimiento de los presupuestos y supervisar el progreso en cada fase, todo en un solo lugar.

🌟 Por qué te encantará:

Planifica todas las fases del lanzamiento de tu sitio web en un solo lugar agrupando tareas, desde la investigación hasta el desarrollo, mientras realizas un seguimiento del cronograma y el presupuesto en tiempo real.

Arrastra y suelta tareas para ajustar fechas, dependencias e hitos al instante, y coordina equipos multifuncionales en cuanto a plazos.

Equilibra las cargas de trabajo en la vista Carga de trabajo para detectar compañeros de equipo con exceso o falta de tareas asignadas y redistribuir las tareas antes de que se produzcan retrasos.

Realiza un seguimiento de los gastos con el Controlador de costes para comparar los costes estimados con los reales en todas las fases y mantener los presupuestos bajo control.

🔑 Ideal para: equipos que lanzan nuevos sitios web o rediseñan los existentes y necesitan una estructura clara para gestionar tareas, presupuestos y aprobaciones en un solo lugar.

2. Plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica cada fase creativa y cumple con los plazos gracias a la plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp.

Después de correlacionar todo tu proyecto web en la plantilla anterior, centrémonos en una de las fases más importantes: la etapa de diseño.

La plantilla del plan del proyecto de diseño web de ClickUp ofrece a los equipos creativos un espacio específico para planificar, diseñar y revisar todos los resultados del diseño, desde los esquemas hasta los diseños finales. Con solo dos vistas principales: Lista y Tablero, mantiene tu flujo de trabajo de diseño web sencillo y ágil.

🌟 Por qué te encantará:

Divide las tareas de diseño en partes manejables, como maquetas, actualizaciones de contenido y comentarios de los clientes, en la vista Lista para mantener tu flujo de trabajo estructurado y sencillo.

Mueve tareas sin esfuerzo entre las distintas fases en la vista Tablero para optimizar las revisiones y modificaciones.

Prioriza la entrega con indicadores integrados y estados claros que resaltan las ediciones urgentes y las aprobaciones pendientes para que nada se pase por alto antes del lanzamiento.

🔑 Ideal para: Diseñadores y gestores de proyectos creativos que necesitan una forma sencilla y visual de gestionar las tareas de diseño web, las revisiones y las aprobaciones dentro de un ciclo de producción acelerado.

3. Plantilla de diseño web ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de las solicitudes de diseño, los comentarios y las aprobaciones, todo en un espacio organizado con la plantilla de diseño web de ClickUp.

Mientras que la plantilla anterior se centra en la ejecución de un único proyecto de diseño web, la plantilla de diseño web de ClickUp está pensada para equipos de diseño que gestionan varios sitios web, como un estudio creativo interno o una agencia.

Conecta la captación de clientes, la priorización y la carga de trabajo de los diseñadores en un único sistema continuo, para que puedas entregar los proyectos más rápido sin agotar a tu equipo.

🌟 Por qué te encantará:

Centraliza todas las solicitudes de diseño con el Formulario de solicitud de diseño integrado, que recopila los detalles del proyecto y crea automáticamente tareas en tu entorno de trabajo.

Realiza un seguimiento del progreso en el panel Estado del diseño moviendo las solicitudes a través de fases como Diseño, Necesita aportaciones, Revisión del cliente y Aprobado para mantener a los diseñadores y clientes alineados.

Prioriza los proyectos según su complejidad y la capacidad del equipo utilizando las vistas Por complejidad y Capacidad del diseñador para equilibrar las cargas de trabajo de forma eficaz.

Amplía tu flujo de trabajo sin esfuerzo con la vista Nuevas solicitudes de diseño, que mantiene todos los proyectos activos y entrantes con visibilidad y ordenables.

🔑 Ideal para: Estudios de diseño, autónomos o equipos internos que gestionan proyectos en los que la gestión de los ciclos de retroalimentación y la asignación de recursos son tan importantes como la calidad del diseño.

4. Plantilla de plan de proyecto de rediseño de sitio web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Renueva tu sitio web con claridad y confianza, desde el concepto hasta el relanzamiento, con la plantilla del plan del proyecto de rediseño de sitios web de ClickUp.

Después de explicar cómo planear y diseñar un nuevo sitio web, pasemos a renovar y mejorar los sitios existentes.

La plantilla del plan del proyecto de rediseño del sitio web de ClickUp ayuda a los equipos a gestionar el complejo proceso de actualización de las páginas web existentes. A diferencia de otras plantillas que te ofrecen una configuración completa, esta se centra en plantillas de tareas individuales. Cada actividad de rediseño se convierte en una tarea reutilizable que puedes ajustar, duplicar y asignar a tu equipo.

Puedes crear rápidamente tareas como «Actualizar el diseño de la página de inicio» o «Actualizar las páginas de productos». Asignalas a tu equipo y realiza un seguimiento del progreso en un solo lugar. Esto facilita la gestión del trabajo de rediseño que cambia con frecuencia.

🌟 Por qué te encantará:

Reutiliza y edita las tareas de rediseño a medida que evoluciona tu proyecto para mantener la flexibilidad sin tener que empezar desde cero.

Realiza un seguimiento de cada paso del proceso de rediseño con vistas integradas que permiten pasar fácilmente las tareas de «En curso» a «Revisar» y «Completar».

Simplifica la colaboración con subtareas, comentarios y adjuntos almacenados en un solo lugar para que todos estén alineados con los siguientes pasos.

🔑 Ideal para: equipos de diseño web o marketing que se encargan de rediseños periódicos y necesitan una configuración flexible y reutilizable para realizar un seguimiento de los cambios y las aprobaciones.

5. Plantilla de desarrollo web ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de la codificación, el control de calidad y la implementación en un solo flujo de trabajo con la plantilla de desarrollo web de ClickUp.

Después de planear, diseñar y rediseñar tu sitio web, el siguiente paso es crearlo con la plantilla de desarrollo web de ClickUp.

Se trata de una plantilla a nivel de carpeta. Te ofrece un entorno de trabajo completo con múltiples listas, tableros y vistas de progreso ya configuradas. Encontrarás listas como Backlog y Sitemap, cada una de las cuales te ayudará a organizar las tareas a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.

La vista de tablero integrada realiza un seguimiento de todas las fases del trabajo, incluyendo Descubrimiento, Revisión de necesidades, Desarrollo, Pruebas y Publicación. Puedes cambiar fácilmente entre vistas, ver lo que está en curso y supervisar cómo avanza cada función hacia su finalización.

🌟 Por qué te encantará:

Crea y despliega con confianza realizando un seguimiento de las tareas de desarrollo, las actualizaciones de código y el lanzamiento de funciones en un espacio estructurado.

Mantén a los diseñadores, creadores de contenido, desarrolladores y gestores de proyectos alineados con vistas compartidas y flujos de trabajo coherentes que mantienen a todo el equipo sincronizado.

Supervisa el progreso y las dependencias en vistas de tablero y lista para identificar cuellos de botella de forma temprana y evitar retrasos.

Duplica tu configuración de desarrollo personalizada para futuras creaciones y mantén un proceso de desarrollo coherente y repetible.

🔑 Ideal para: desarrolladores web, directores de ingeniería y equipos multifuncionales que necesitan un marco adaptable para gestionar todo.

Deja que ClickUp Agents gestione tu flujo de trabajo en segundo plano Los agentes de ClickUp ayudan a mantener el avance de la creación de sitios web supervisando las tareas, las dependencias, las aprobaciones y los plazos por ti. Enrutan el trabajo automáticamente, notifican a los propietarios cuando los diseños o los activos están listos, escalan los obstáculos y generan resúmenes de progreso para que nada se estanque entre el diseño, el contenido y el desarrollo. Mientras tu equipo crea, los agentes se encargan del trabajo pesado. Agentes ClickUp AI

6. Plantilla de plan de producción de sitios web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Coordina equipos y alcanza todos los hitos de lanzamiento con la plantilla de plan de producción de sitios web de ClickUp.

Una vez que tu sitio web está creado y probado, la atención se centra en la producción, donde cada actualización en vivo y cada publicación de contenido deben funcionar sin problemas. La plantilla del plan de producción de sitios web de ClickUp ayuda a los equipos a gestionar los lanzamientos continuos y supervisar los activos en vivo sin interrumpir tu sitio web.

Está diseñada para facilitar la colaboración estructurada entre desarrolladores, gestión de proyectos, gestores de contenido y equipos de control de calidad. Con funciones como historias de usuario y etiquetado de prioridades, puedes gestionar la corrección de errores, los ajustes de rendimiento o el lanzamiento de funciones como si se tratara de cualquier lanzamiento de producto.

🌟 Por qué te encantará:

Planifica, realiza el seguimiento y aprueba las actualizaciones de contenido o diseño antes de que se publiquen para que todos los cambios se realicen sin problemas y sin errores.

Agrupa el trabajo por temas para detectar rápidamente los cuellos de botella y resolver los problemas antes de que afecten a los usuarios.

Mantén un sitio listo para la producción gestionando las actualizaciones de forma continua para mejorar siempre y mantener la estabilidad.

🔑 Ideal para: agencias digitales, equipos de producto y gestores web que supervisan lanzamientos con varios equipos.

7. Plantilla para crear páginas web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea y gestiona cada página web con claridad utilizando la plantilla para crear páginas web de ClickUp.

La plantilla ClickUp Building Web Pages es útil para convertir el mapa de tu sitio web en páginas web en vivo bien estructuradas, de modo que puedas plan, diseñar y publicar cada página de forma organizada.

En lugar de gestionar el sitio web como un gran proyecto, esta plantilla se centra en las páginas reales que componen tu sitio. Mantiene todo, desde borradores de textos y comentarios sobre el diseño hasta enlaces a páginas, en un único entorno de trabajo para que tu equipo pueda colaborar sin confusiones.

Puedes ver el progreso de varias maneras: la vista Mapa del sitio muestra cómo se conectan las páginas, mientras que las vistas Tablero y Lista muestran el estado de cada tarea en tiempo real. Y si estás coordinando plazos, la vista Diagrama de Gantt te ayuda a realizar un seguimiento de los entregables y los retrasos en un calendario codificado por color.

🌟 Por qué te encantará:

Organiza claramente cada tipo de página separando las páginas principales, de productos y de apoyo para que los equipos puedan diseñar y desarrollar en paralelo.

Centraliza los diseños y los comentarios del cliente directamente en las tareas para que las revisiones sean más rápidas y fáciles.

Captura comentarios de manera eficiente con estados como «Actualización requerida» y «En revisión», que mantienen los ciclos de retroalimentación con visibilidad y organizados.

🔑 Ideal para: Agencias que buscan una herramienta de diseño web para crear sitios web de varias páginas en las que cada página requiere una atención personalizada.

8. Plantilla de planificador web ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Convierte tus ideas en un plan de sitio web estructurado con la plantilla ClickUp Website Planner.

La plantilla ClickUp Website Planner te ofrece una hoja de ruta completa de tu proyecto web, convirtiendo un proceso desordenado en el que participan varios equipos en un flujo de trabajo limpio y visual.

Desde la primera sesión de brainstorming hasta la revisión final, se correlacionan todas las fases, desde la ideación hasta las pruebas. Puedes asignar niveles de esfuerzo y ver el trabajo desde múltiples ángulos ( vista Kanban, vista Gantt o cronograma ) para que la entrega sea predecible y fluida.

🌟 Por qué te encantará:

Detecta rápidamente los desequilibrios en la carga de trabajo con los niveles de esfuerzo integrados y las etiquetas de equipo que muestran quién tiene exceso de trabajo y quién está disponible.

Simplifica las revisiones creativas utilizando fases de estado claras, como «Revisión interna» y «en curso», para agilizar los comentarios entre los equipos.

Incorpora la responsabilidad en cada fase con tareas que muestren la propiedad, los equipos necesarios y las fechas de entrega para eliminar la confusión y la duplicación.

🔑 Ideal para: Directores de marketing, estudios de diseño o startups que necesitan coordinar múltiples disciplinas (redacción, diseño y desarrollo) a la hora de planear y ejecutar un nuevo sitio web.

9. Plantilla de alcance del trabajo para sitios web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establece expectativas y resultados claros desde el primer día con la plantilla de alcance de trabajo para sitios web de ClickUp.

Antes de escribir la primera línea de código, cada proyecto web necesita una cosa: claridad. La plantilla de alcance del trabajo para sitios web de ClickUp ajusta las bases para ello.

Los documentos detallados de ClickUp ayudan a almacenar todos los detalles del proyecto por adelantado, como los objetivos, los resultados, los cronogramas y los costes, para que todos estén de acuerdo en lo que se está construyendo y cuándo. Este documento completo sobre el alcance del trabajo se puede vincular a las tareas de ClickUp, de modo que los equipos que trabajan en los módulos de diseño, la creación de contenido, las integraciones y las actividades de lanzamiento puedan comprobar rápidamente qué está dentro del alcance y qué necesita aprobación.

Esta plantilla está pensada para equipos y clientes que desean evitar cualquier confusión durante la ejecución.

🌟 Por qué te encantará:

Define los objetivos, los resultados y los precios por adelantado para establecer expectativas claras y evitar malentendidos más adelante.

Documenta todas las hipótesis y reglas de control de cambios para mantener a todas las partes interesadas alineadas a medida que avanza el proyecto.

Asigna propietarios, cronogramas y desgloses de tareas a cada fase para garantizar la responsabilidad y evitar confusiones en las responsabilidades.

Mantén la transparencia con calendarios de tarifas y tablas de costes integrados que permiten mantener la visibilidad de los presupuestos y controlar los gastos.

🔑 Ideal para: agencias, consultores y gestores de proyectos internos que necesitan formalizar acuerdos y definir el alcance de proyectos de desarrollo web.

10. Plantilla de plan de proyecto de migración de sitios web de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Traslada tu sitio web de forma fluida y con seguridad con la plantilla del plan del proyecto de migración de sitios web de ClickUp.

La migración de un sitio web es uno de los proyectos digitales más complicados. Además de trasladar archivos, es necesario proteger la equidad de los enlaces y la confianza de los usuarios.

La plantilla del plan del proyecto de migración de sitios web de ClickUp ayuda a los equipos a planificar, probar y ejecutar migraciones con estructura y confianza. Divide el proceso en fases para que todas las dependencias y redireccionamientos se gestionen en sincronizar.

🌟 Por qué te encantará:

Planifica las migraciones en fases estructuradas con puntos de control integrados y pasos de revisión para asegurarte de que no se pase nada por alto.

Protege el valor SEO y el rendimiento del sitio web mediante el seguimiento de redireccionamientos, auditorías de metadatos y tareas de prueba en una vista organizada.

Detecta los riesgos de forma temprana con estados como «Bloque» y «En revisión», que señalan los cuellos de botella antes de que afecten al cronograma.

Unifica los equipos técnicos y no técnicos en un entorno de trabajo en uso compartido donde los desarrolladores, los especialistas en marketing y las partes interesadas se mantienen alineados en tiempo real.

🔑 Ideal para: equipos de marketing y TI que gestionan traslados de dominios, cambios de CMS o rediseños a gran escala.

11. Plantilla de pizarra para mapa del sitio de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Correlaciona visualmente toda la estructura de tu sitio web con la plantilla ClickUp Sitemap Pizarra.

Antes de que los wireframes o las maquetas cobren vida, todo buen sitio web comienza con un mapa del sitio claro.

La plantilla ClickUp Sitemap Pizarra ofrece a tu equipo una forma visual de planear la estructura de tu sitio web, desde los menús de nivel superior hasta las subpáginas anidadas. Puedes arrastrar y soltar elementos y reorganizarlos en tiempo real. De esta manera, es fácil alinear el flujo de contenido y los recorridos de los usuarios antes de escribir el código.

Tanto si estás esbozando las primeras ideas como si estás ultimando la estructura aprobada del sitio, ClickUp Whiteboards te ofrece un entorno de trabajo intuitivo en el que puedes intercambiar ideas con tu equipo, utilizar conectores para correlacionar el recorrido de los usuarios, guardar ideas en notas y codificar los elementos por color para mayor claridad visual.

🌟 Por qué te encantará:

Visualiza toda la arquitectura de tu sitio web de un vistazo para detectar enlaces faltantes y solapamientos de contenido al instante.

Colabora en directo con diseñadores, desarrolladores y estrategas de contenido utilizando comentarios y notas adhesivas para perfeccionar las ideas en tiempo real.

Arrastra y suelta elementos a medida que evoluciona tu proyecto para mantener claras las relaciones entre las páginas y tu estructura organizada.

Convierte las secciones aprobadas del mapa del sitio en tareas viables para unir la planificación y la ejecución sin necesidad de configuración manual.

🔑 Ideal para: diseñadores de UX, estrategas de contenido y equipos web que necesitan una forma sencilla pero eficaz de alinear la estructura del sitio antes de construirlo.

📚 Lee también: Plantillas gratuitas de mapas de sitio para visualizar tu sitio web

12. Plantilla de página de destino de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Diseña y prueba páginas de alta conversión más rápido con la plantilla de página de destino de ClickUp.

Las páginas de destino tienen éxito cuando logran un equilibrio entre contenido atractivo, diseño limpio y llamadas a la acción claras. Pero comparar diferentes enfoques y realizar un seguimiento de lo que funciona (y lo que no) puede resultar complicado. En lugar de marcadores dispersos o capturas de pantalla aleatorias, la plantilla de página de ClickUp te ofrece un espacio centralizado para estudiar las opciones de diseño, los estilos de copia y las llamadas a la acción de forma comparativa.

🌟 Por qué te encantará:

Compara las marcas líderes guardando y analizando sus páginas de destino para estudiar los patrones de mensajería y diseño.

Cuantifica las discusiones sobre diseño con campos de puntuación que evalúan el contenido y la usabilidad de forma objetiva.

Realiza un seguimiento de los elementos de diseño recurrentes, como la ubicación del botón y el tono, para identificar qué es lo que impulsa de forma constante los clics y las conversiones.

Crea un archivo de inspiración compartido con ClickUp Documento, donde tu equipo puede almacenar enlaces y notas para futuros rediseños.

🔑 Ideal para: equipos de marketing, diseñadores y estrategas de crecimiento que buscan un sistema práctico para analizar, comparar y replicar páginas de destino de alto rendimiento.

13. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualiza y optimiza cada recorrido del usuario con la plantilla de flujo de usuarios de ClickUp.

Toda gran experiencia de producto comienza por comprender cómo interactúan realmente los usuarios con él.

La plantilla ClickUp User Flow convierte esos recorridos invisibles en mapas visuales claros que muestran cada acción y resultado a lo largo del camino. En lugar de adivinar dónde pueden perderse los usuarios, puedes ver su recorrido paso a paso. Como resultado, esto ayuda a diseñar experiencias más inteligentes y fluidas.

🌟 Por qué te encantará:

Transforma las complejas rutas de los usuarios en diagramas de flujo claros y visuales que cualquiera puede entender al instante.

Identifica los puntos de fricción desde el principio para perfeccionar la experiencia del usuario antes del lanzamiento y evitar abandonos.

Compara diferentes flujos (como el pago como invitado frente al registro) para encontrar la experiencia más intuitiva.

Alinea los equipos de UX, producto y desarrollo en torno a un plan de uso compartido para reducir las idas y venidas y acelerar las decisiones.

🔑 Ideal para: Diseñadores de productos, investigadores de UX y desarrolladores que necesitan una forma práctica de correlacionar el comportamiento del usuario y el diseño.

Planifica y crea sitios web más rápido con ClickUp.

Las plantillas de Figma te dan una ventaja en el aspecto creativo con maquetas, kits de interfaz de usuario y sistemas de diseño que te ahorran horas de trabajo de diseño. Cuando las combinas con las plantillas para sitios web de ClickUp, puedes pasar rápidamente del diseño a la ejecución. Además, todo, desde la planificación del contenido hasta el seguimiento de las tareas de desarrollo, permanece organizado en un solo lugar.

Además, la IA, las automatizaciones y las integraciones de ClickUp mantienen los proyectos en marcha. Asignan tareas al instante, generan copias, sincronizan las actualizaciones entre herramientas y realizan un seguimiento del progreso sin necesidad de microgestión.

Juntas, las plantillas de Figma y las plantillas de ClickUp crean un camino perfecto desde la idea hasta el lanzamiento.

Regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a y crea sitios web de forma más rápida e inteligente.