Probablemente hayas vivido ese momento en el que Claude te da una respuesta que es técnicamente correcta, pero que no tiene nada que ver con lo que querías.

A continuación, dedicas los siguientes 10 minutos a reformular tu solicitud, con la esperanza de que los dioses de la IA te sonrían esta vez.

La diferencia radica en las indicaciones que le das a Claude IA. Una indicación poco precisa te dará un resultado poco preciso. Una indicación clara y específica convertirá la herramienta en tu herramienta más fiable.

En esta entrada del blog, analizamos indicaciones sólidas de IA para garantizar que obtenga exactamente lo que necesita en el primer intento.

Como bonus, también exploraremos por qué ClickUp destaca como la mejor alternativa de ingeniería de indicaciones para la productividad impulsada por IA. 🤩

¿Qué es Claude IA?

Claude IA es un asistente conversacional avanzado creado por Anthropic. Ayuda con la redacción, el análisis, el código, las matemáticas, la investigación y los proyectos creativos a través de sencillas conversaciones de texto.

Además, Claude entiende textos e imágenes, escribe código, crea contenido y explica temas complejos con claridad. Está diseñado para ser útil, preciso y seguro de usar tanto para tareas personales como profesionales.

¿Qué son las indicaciones de Claude IA?

Las indicaciones de Claude IA son los mensajes que envías a Claude, es decir, tu parte de la conversación. Una indicación puede ser cualquier cosa, desde una pregunta rápida hasta una solicitud detallada. Es la forma en que le dices a Claude en qué necesitas ayuda.

Por ejemplo, «¿Qué tiempo hace?» es una indicación. También lo es «Analiza estos datos y explica las tendencias». Tu indicación puede pedir a la herramienta de IA que escriba algo, resuelva un problema, explique un concepto, revise tu trabajo o proponga ideas.

Cada vez que escribes un mensaje a Claude, eso es una indicación. Es simplemente la información que proporcionas para iniciar o continuar la conversación.

¿En qué se diferencia Claude IA de ChatGPT?

Aquí tienes una comparación rápida que te ayudará a ver las diferencias entre ChatGPT y Claude en cuanto a estilo, razonamiento y uso diario.

Función Claude IA ChatGPT Desarrollador Anthropic OpenAI Enfoque principal Creada en torno al razonamiento ético y la sensibilidad al contexto. Diseñado para ofrecer adaptabilidad y resolución de problemas en profundidad. Tono y estilo Cortés, mesurado y reflexivo. Conversación, directa y creativa. Capacidad de razonamiento Destaca en el análisis de textos largos o complejos. Maneja eficazmente el razonamiento abstracto y la lógica de múltiples pasos. Nivel de creatividad Más cauteloso con las ideas originales Más libertad con las tareas de lluvia de ideas y narrativas. Gestión de archivos y texto Lee y resume documentos extensos con precisión. Funciona bien con medios mixtos: texto, imágenes y código. Ideal para Investigación, documentación y redacción con gran carga normativa. Trabajo creativo, proyectos técnicos y resolución interactiva de problemas.

🔍 ¿Sabías que...? OpenAI se negó inicialmente a lanzar GPT-2 por completo porque una simple indicación como «Escribe un artículo de noticias sobre el Brexit» podía generar noticias políticas falsas que parecían reales, lo que provocó temores iniciales sobre las máquinas de desinformación.

Cómo escribir indicaciones eficaces para Claude IA

Siga estos sencillos pasos para crear indicaciones de Claude IA que funcionen.

Paso n.º 1: Sea claro y específico.

Cuantos más detalles proporciones, mejor entenderá Claude tu solicitud.

En lugar de «escribe sobre marketing», di «escribe una entrada de blog de 300 palabras sobre el marketing por correo electrónico para pequeñas empresas». Incluye lo que quieres, la extensión que debe tener y a quién va dirigido. Las indicaciones vagas dan lugar a respuestas genéricas que tendrás que reescribir de todos modos.

💡 Consejo profesional: Pídele a Claude que «lo ponga en un artefacto para que pueda realizar el seguimiento de los cambios», incluso para análisis de texto o resúmenes de investigación. A continuación, puedes decir «actualizar la línea 47» o «cambiar la sección de metodología» y Claude lo editará de forma precisa en lugar de regenerarlo todo. Esto ahorra tokens y conserva las partes que te interesan.

Paso n.º 2: Proporcione contexto

Claude funciona mejor cuando conoce el contexto de su solicitud. Indique su sector, público objetivo, nivel de habilidad u objetivos del proyecto.

Por ejemplo, «Explica el SEO» obtiene una respuesta básica, pero «Explica el SEO a un propietario de panadería que quiere más clientes locales» ofrece consejos prácticos y relevantes que realmente puedes utilizar.

Por ejemplo, le pedimos a Claude que nos ayudara con nuestras prioridades P1, y esto es lo que sucedió:

Paso n.º 3: Especifique el formato, el tono y el estilo de redacción.

Tus preferencias de salida determinan el resultado final. Indica a Claude si necesitas viñetas, párrafos, una tabla o código. Haz una mención si deseas un tono profesional, informal o amistoso.

Diga «Escriba un correo electrónico formal a un cliente» frente a «Escriba un mensaje amistoso a un compañero de equipo»: el tono marca la diferencia.

💡 Consejo profesional: Envuelva la información crítica en etiquetas XML personalizadas: debe incluirse o no superar nunca las 100 palabras . El entrenamiento de Claude lo hace hiper-sensible a la estructura XML, por lo que el contenido etiquetado se pondera mucho incluso en indicaciones largas.

Paso n.º 4: Desglose las tareas complejas

Los proyectos grandes te abruman tanto a ti como a Claude. Divide las solicitudes grandes en partes manejables. En lugar de «Crea una estrategia de marketing completa», empieza con «Ayúdame a identificar mi público objetivo» y luego pasa a «Sugiere tres canales de marketing para este público».

Cada paso se basa en el anterior y le proporciona resultados de mejor calidad.

Paso n.º 5: Utilice ejemplos cuando sea útil.

Muéstrale a Claude cómo es el intento correcto.

Si desea un estilo de redacción específico, pegue un párrafo de muestra. ¿Necesita un formato de datos concreto? Comparta un ejemplo. Esto elimina las conjeturas y garantiza que Claude cumpla sus expectativas desde el principio.

💡 Consejo profesional: Exija «pensar en voz alta» para tareas complejas. Comience con: «Antes de responder, escriba su proceso de razonamiento interno». Claude mostrará literalmente su trabajo, detectará sus propios errores en medio del pensamiento y producirá resultados radicalmente mejores para rompecabezas lógicos, depuración de código o análisis estratégico.

Paso n.º 6: Revise y perfeccione su enfoque.

La primera respuesta de Claude es un punto de partida, no el producto final. Si algo no está bien, dígale a Claude específicamente qué cambiar: «Haz esto más conciso» o «Añade más detalles técnicos».

Cada conversación le enseña lo que funciona, lo que le permite mejorar aún más sus futuras plantillas de indicaciones de IA.

🧠 Dato curioso: Los investigadores han descubierto que los LLM se comportan de forma más coherente cuando se les asigna una personalidad, de forma similar a los actores de improvisación a los que se les da una tarjeta de carácter.

Las mejores indicaciones de Claude IA para diferentes casos de uso

Aquí tienes indicaciones prácticas de Claude IA para diferentes usuarios y fines. Úsalas como plantillas y personalízalas según tus necesidades específicas:

Para desarrolladores

Cree funciones Python con las indicaciones de Claude IA

Escriba una función Python que se conecte a una base de datos PostgreSQL, recupere todos los usuarios de la tabla «clientes», gestione los errores de conexión con bloques try-except y devuelva los resultados como una lista de diccionarios. Incluya sugerencias de tipo y una cadena de documentación que explique los parámetros y el valor de retorno. Depura este código JavaScript y explica la causa raíz del error, por qué ocurre, y sugiere dos formas de solucionarlo: [pega tu código]. Además, realiza una mención de cualquier mejora de rendimiento que notes. Cree un punto final de API REST en Node.js con Express para el registro de usuarios. Incluya validación de correo electrónico, comprobación de la seguridad de la contraseña (mínimo 8 caracteres, un número, un carácter especial), hash bcrypt, códigos de estado HTTP adecuados y gestión de intentos de correo electrónico duplicados. Explique la diferencia entre async/await y promises en JavaScript utilizando dos ejemplos de código que hacen lo mismo en ambos casos. Céntrese en las diferencias de legibilidad y en el manejo de errores. Indique cuándo se debe utilizar cada enfoque en proyectos reales. Revise esta consulta SQL para detectar problemas de rendimiento: [pegar consulta]. Señale las operaciones lentas, sugiera índices específicos para crear, muestre la versión optimizada y explique el impacto de cada uno. Cree un componente React llamado ImageGallery que tome una matriz de URL de imágenes como props, muestre una cuadrícula adaptable (tres columnas en escritorios, dos en tabletas y una en móviles), implemente la carga diferida con Intersection Observer y abra una ventana emergente al hacer clic. Utilice TypeScript y Tailwind para el estilo. Convierte este punto final de Python Flask a TypeScript con Express: [pegar código]. Mantén la misma funcionalidad, añade los tipos adecuados para las solicitudes y respuestas, utiliza async/await y sigue las convenciones de Node. js.

🧠 Dato curioso: La indicación DAN (2022) fue un hack comunitario que se hizo global en 48 horas. El jailbreak «Do Anything Now» (Haz lo que quieras ahora) comenzó en Reddit como una broma para eludir los filtros de seguridad. En dos días, tenía más de 20 versiones bifurcadas e inspiró toda una ola de indicaciones de roles para anular las instrucciones del sistema.

Para principiantes

Comprenda los conceptos técnicos con la ayuda de Claude

Explique la IA utilizando tres ejemplos cotidianos con los que me encuentro (como las recomendaciones de Netflix o las listas de reproducción de Spotify). A continuación, explíqueme en qué se diferencia la IA de los programas informáticos habituales, utilizando un lenguaje sencillo y sin términos técnicos. Tengo dudas sobre la diferencia entre RAM y almacenamiento. Explíqueme la diferencia con una analogía clara, dígame cuánto necesito para un uso básico (navegación web, Netflix, documentos de Word) y qué sucede cuando se agota cada uno. Soy un estudiante universitario que gana 800 dólares al mes con mi trabajo a tiempo parcial. Mi alquiler es de 400 dólares. Ayúdame a administrar los 400 dólares restantes para comida, transporte, ocio y ahorros. Explícame la regla del 50/30/20 y muéstrame cómo se aplica a mi situación. Enséñame a cocinar la pasta correctamente. Explícame cuánta agua debo usar, cuándo añadir la sal, cómo comprobar si está terminada y los tres errores más comunes que cometen los principiantes. Explícame qué significa «al dente» y por qué es importante. Necesito entender la fotosíntesis para mi examen de la próxima semana. Explícame el proceso en pasos sencillos, como si no supiera nada de ciencia. Usa comparaciones cotidianas y destaca las tres cosas clave que debo recordar. Tengo 22 años y voy a comprar mi primer coche. Explíqueme las diferencias entre uno nuevo, uno usado y uno de leasing, qué costes ocultos hay además del precio (seguro, mantenimiento, gasolina) y cinco señales de alerta a tener en cuenta al comprar un coche usado. Explique cómo funcionan las tarjetas de crédito, incluyendo los tipos de interés, los pagos mínimos y las puntuaciones de crédito. Indique tres reglas específicas que debo seguir para no acabar endeudado. Explique en qué consiste una hipoteca utilizando como ejemplo una casa de 200 000 dólares. Explique los pagos iniciales, los tipos de interés, los pagos mensuales y lo que necesito preparar antes de solicitarla.

📮 Información sobre ClickUp: El 33 % de las personas sigue creyendo que la multitarea es sinónimo de eficiencia. En realidad, la multitarea solo aumenta el coste del cambio de contexto. Cuando tu cerebro salta entre pestañas, chats y listas de control, la concentración profunda es la que más se ve afectada. ClickUp te ayuda a realizar una sola tarea con intención, reuniendo todo lo que necesitas en un solo lugar. ¿Estás trabajando en una tarea, pero necesitas consultar algo en Internet? Solo tienes que usar tu voz y pedirle a ClickUp Brain MAX que realice una búsqueda web desde la misma ventana. ¿Quieres chatear con Claude y pulir el borrador en el que estás trabajando? ¡También puedes hacerlo sin salir de tu entorno de trabajo de ClickUp! Todo lo que necesitas (chat, documentos, tareas, paneles, múltiples LLM, búsqueda web y mucho más) se encuentra en un único entorno de trabajo de IA convergente, ¡listo para usar!

Para profesionales del marketing

Impulsa tus esfuerzos de marketing con las indicaciones de Claude IA

Escribe siete pies de foto para Instagram (de 100 a 150 caracteres cada uno) para el lanzamiento de verano de una marca de moda sostenible. Incluye llamadas a la acción, utiliza imágenes de playa/naturaleza, destaca los materiales ecológicos, añade 2-3 hashtags por pie de foto y varía el tono, desde inspirador hasta educativo o divertido. Crea un calendario de redes sociales de 30 días para una cafetería local que cubra Instagram, Facebook y TikTok. Mezcla tipos de contenido: detrás de cámaras, productos, funciones de los clientes, consejos sobre café, promociones. Sugiere los mejores momentos para publicar y marca los días centrados en la interacción frente a los días centrados en las ventas. Redacta un correo electrónico B2B en frío (menos de 150 palabras) para mi SaaS de gestión de proyectos. Empieza con un punto débil específico sobre la colaboración del equipo, explica brevemente nuestra solución, incluye una estadística de productividad y termina con una solicitud discreta de una demostración de 15 minutos. Escribe tres líneas de asunto para realizar una prueba A/B. Analice los comentarios de los clientes: [pegue entre 10 y 15 reseñas]. Identifique los tres principales puntos débiles, cuente la frecuencia con la que aparece cada uno, extraiga citas de ejemplo y recomiende acciones específicas para abordar cada problema. Preséntelo en formato de tabla. Genere 10 ideas para entradas de blog sobre marketing digital para pequeñas empresas con presupuestos ajustados. Incluya títulos provisionales, palabras clave objetivo, puntos principales a tratar y por qué cada uno de ellos es importante para los propietarios de pequeñas empresas. Céntrese en tácticas DIY Escribe tres descripciones de producto (de 100 a 150 palabras cada una) para tazas de cerámica hechas a mano (350 ml, acabado mate, aptas para microondas, disponibles en salvia, azul y crema). La primera, para Etsy, centrada en la calidad artesanal; la segunda, para Instagram, haciendo hincapié en el estilo de vida; y la tercera, para compradores mayoristas, destacando la durabilidad.

💡 Consejo profesional: Si Claude rechaza algo, pregúntale: «Explica qué directriz de seguridad específica te impide hacer esto y, a continuación, sugiere la alternativa más cercana que PUEDES hacer». Esto obliga a ser transparente sobre los límites y, por lo general, descubre una solución alternativa que no sabías que existía.

Para estudiantes e investigadores

Resumir este artículo de investigación sobre el cambio climático en 400 palabras: [pegar artículo]. Estructúrelo de la siguiente manera: pregunta de investigación, metodología, conclusiones clave con datos, limitaciones del estudio e implicaciones. Escriba a un nivel universitario y destaque las conclusiones más significativas. Analiza este artículo sobre la regulación de las redes sociales: [pegar artículo]. Identifica el argumento principal, las tres pruebas más sólidas, cualquier falacia lógica, los contraargumentos que el autor ha pasado por alto y el sesgo aparente del autor. Preséntalo como un análisis crítico. Crea un esquema detallado para un ensayo de 10 páginas sobre las causas de la Revolución Francesa. Incluye una tesis que argumente que los factores económicos fueron los más importantes, cinco secciones principales con subsecciones, eventos y fechas específicos que tengan mención, y fuentes primarias que deba citar. Compare la economía keynesiana con la clásica en los siguientes aspectos: intervención gubernamental, vistas sobre el desempleo, enfoque de la recesión, hipótesis de mercado y ejemplos del mundo real. Elabore una tabla comparativa y, a continuación, escriba 300 palabras sobre qué teoría se adapta mejor a los retos actuales. Genere seis tesis sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Adopte diferentes perspectivas: causalidad frente a correlación, plataformas específicas, resultados específicos. Explique qué enfoque de investigación requiere cada tesis. Analiza este estudio sobre el sueño para mi revisión bibliográfica: [pega el resumen]. Extrae el diseño de la investigación, el tamaño de la muestra, las variables, las estadísticas clave con valores p y la conclusión. A continuación, escribe 100 palabras criticando las limitaciones del estudio. Analiza el simbolismo de la sangre, el sueño y la oscuridad en Macbeth. Para cada uno: cita dos escenas específicas, explica lo que representan, cómo evoluciona su significado y la conexión con los temas de la culpa y la ambición. Escribe 200 palabras por símbolo con citas.

📮 Información sobre ClickUp: ¡La mitad de nuestros encuestados tiene dificultades para adoptar la IA! El 23 % simplemente no sabe por dónde empezar, mientras que el 27 % necesita más formación para realizar tareas avanzadas. ClickUp AI resuelve este problema con una interfaz de chat familiar y una asistencia altamente contextual. Los equipos pueden empezar directamente con preguntas y solicitudes sencillas y, a medida que avanzan, descubrir de forma natural funciones de automatización y flujos de trabajo más potentes, sin la intimidante curva de aprendizaje que frena a tanta gente.

Para creadores de contenido y escritores

Refuerce su estrategia de marketing de vídeo con las indicaciones de Claude IA

Escribe tres párrafos iniciales (150 palabras cada uno) para una novela de misterio ambientada en el Nueva York de los años 20. La protagonista es una cantante de jazz que encuentra un cadáver en su bar clandestino. El primer párrafo inicial comienza con un diálogo, el segundo con la descripción del ambiente y el tercero con la acción. Establece un tono noir y la época de la Ley Seca, y termina cada uno con un gancho. Genere 12 títulos de YouTube (menos de 60 caracteres) para vídeos de entrenamiento en casa dirigidos a profesionales ocupados. Incluya números, prometa resultados en menos de 30 minutos, mencione que no se necesita equipamiento y utilice palabras fáciles de buscar, como «todo el cuerpo», «quema de grasa» o «apto para principiantes». Anote una nota con el concepto de miniatura para cada uno. Estoy escribiendo una historia de ciencia ficción sobre un científico que inventa el viaje en el tiempo, pero solo puede retroceder 24 horas. Piensa en cinco giros argumentales dentro de esta limitación. Cada uno debe crear un dilema moral, tener consecuencias lógicas, evitar los clichés del viaje en el tiempo y explicar cómo cambia la historia. Reescribe la introducción a este blog para atraer a los lectores: [pegar párrafo]. El objetivo es atraer a emprendedores que tienen problemas de productividad. Empieza con un problema con el que se puedan identificar o una estadística sorprendente, elimina lo superfluo y despierta la curiosidad sobre la solución. No superes las 100 palabras. Crea perfiles de caracteres para tres protagonistas de una aventura fantástica. Cada uno necesita: nombre, edad, descripción, rasgos de personalidad, defecto fatal, fortaleza oculta, historia de fondo de 100 palabras, motivación, relación con los demás, arco argumental de la trilogía y patrón de habla único. Hazlos diversos y complementarios. Escribe un guion de podcast de 15 minutos sobre la productividad para creativos. Incluye una apertura en frío (30 segundos), una introducción, tres segmentos principales con consejos, una historia personal, una pregunta de los oyentes, una llamada a la acción y una despedida. Escribe de forma coloquial, con pausas marcadas y marcas de tiempo para cada sección.

💡 Consejo profesional: En Claude Projects, añada un archivo llamado «ClaudeInstructions. md» con sus preferencias: «Odio la jerga corporativa», «Mostrar siempre el código Python con sugerencias de tipo», «Prefiero la ortografía británica». Claude trata los archivos de proyecto como instrucciones persistentes en todos los chats.

Más información sobre el uso de la IA como asistente personal:

Para propietarios de empresas y emprendedores.

Pruebe Claude IA para mejorar la posición de su experiencia

Crea un análisis DAFO para mi empresa de tutoría online que conecta a estudiantes de secundaria con tutores universitarios de matemáticas/ciencias. Cobro 30 $/hora, tengo 15 tutores y 40 estudiantes. Crea una lista con cinco elementos por categoría con explicaciones y una medida para cada debilidad y amenaza. Un cliente dejó esta reseña de dos estrellas: [pegar reseña]. Escriba una respuesta pública (menos de 100 palabras) que reconozca la frustración, asuma la responsabilidad, explique nuestra solución, ofrezca una resolución y termine de forma positiva. Adapte nuestro tono de marca amable pero profesional. Redacta una propuesta comercial para inversores en mi startup de embalajes ecológicos que fabrica plástico de burbujas compostable a partir de micelio de hongos. Incluye un resumen ejecutivo (250 palabras), además de esquemas sobre: el problema con los datos del mercado, nuestra solución, el modelo de negocio, el análisis de la competencia, las previsiones para tres años, la solicitud de financiación de 500 000 dólares y el uso de los fondos. Soy un diseñador gráfico autónomo con tres años de experiencia especializado en identidad de marca para empresas sostenibles. Crea tres niveles de servicio con: lo que se incluye, cronograma, precio, cliente ideal y ventas adicionales. Valórame como especialista en sostenibilidad. Redacta una descripción del puesto de asistente virtual (20 horas semanales) para gestionar el servicio de atención al cliente y las tareas administrativas de mi tienda online de joyería artesanal. Incluye un resumen del rol, las responsabilidades (correos electrónicos, pedidos, Instagram, Trello), las habilidades necesarias y deseables, las herramientas utilizadas, el perfil de personalidad adecuado y el intervalo salarial. Redacta un comunicado de prensa (menos de 400 palabras) anunciando nuestra asociación con EcoSupply a partir del próximo mes. Estamos reduciendo el plástico en un 80 % y nos convertimos en los primeros de nuestro sector en utilizar envases totalmente compostables. Incluye una cita del director ejecutivo, una cita de EcoSupply, los textos estándar de ambas empresas y un titular de interés periodístico para las empresas locales. Desarrolla una estrategia de retención para mi caja de suscripción de café (35 $ al mes, 500 suscriptores, 8 % de rotación mensual). Dame ocho tácticas para la incorporación, el compromiso, la recuperación y la fidelización. Para cada una, explica los pasos de implementación, el impacto esperado en la retención y los costes que conlleva.

📖 Lea también: Cómo convertirse en ingeniero de indicaciones

Para tareas cotidianas y uso personal.

Aprovecha la IA para generar imágenes con HTML y CSS

Planifica una preparación de comidas vegetarianas para siete días para una persona con un presupuesto de 50 $. Incluye desayuno, almuerzo, cena y tentempié diario. Comidas de menos de 30 minutos, utiliza ingredientes que se puedan combinar para reducir el desperdicio, cubre las necesidades nutricionales básicas e incluye una lista de la compra categorizada con precios. Nota: opciones para cocinar por lotes el domingo. Escribe un correo electrónico cortés pero firme a mi casero sobre la calefacción averiada (ya lleva 5 días). Haz mención a la cláusula de habitabilidad de mi contrato de alquiler, menciona mi texto de hace 4 días, señala que las temperaturas nocturnas bajan de los 15 °C, solicita la reparación en 48 horas y di que estoy documentando todo según los derechos de los inquilinos. Mantén una actitud profesional y cíñete a los hechos. Crea un plan de entrenamiento en casa para principiantes de 12 semanas (3 veces por semana, sin equipamiento). Estructura: semanas 1-4, fundamentos básicos; 5-8, aumento de la intensidad; 9-12, añadir desafío. Especifica los ejercicios, series, repeticiones y descansos para cada semana con modificaciones más fáciles. Incluye un calentamiento y un enfriamiento de cinco minutos. Céntrate en la sostenibilidad. Genera una imagen de un dormitorio escandinavo minimalista: cama baja con sábanas blancas, suelos de roble claro, ventana grande con cortinas transparentes y luz natural suave, mesita de noche pequeña de madera con lámpara de cerámica y planta, manta de lana color crema, paredes blancas con una obra de arte abstracta en tonos tierra, tranquilo y aireado, luz matutina, fotografía arquitectónica. Estoy en Seattle planeando una cita para el sábado por la noche con mi novia, a la que le encantan las actividades al aire libre, pero necesito un plan de copia de seguridad por si llueve. Sugiéreme 5 ideas para la cita con actividades al aire libre y alternativas en interiores, horarios, por qué son románticas, estimación de costes y un lugar cercano para cenar o tomar algo después. Tenemos veintitantos años y preferimos las experiencias a los restaurantes elegantes. Crea una lista de equipaje para dos semanas en Europa en octubre (Londres, París, Ámsterdam). Organízala por: ropa para temperaturas de entre 10 y 18 °C y lluvia con capas, artículos de aseo, anotando lo que hay que comprar allí, dispositivos electrónicos con adaptadores, documentos con copias de seguridad, medicamentos y artículos esenciales para el bolso de mano. Marca lo que es equipaje de mano y lo que es equipaje facturado. Sugiere 7-8 prendas versátiles que se puedan combinar entre sí.

Errores comunes que se deben evitar con las indicaciones de Claude IA

Muchas reseñas de Claude IA destacan estos errores comunes que hacen que las indicaciones sean menos efectivas.

Error ¿Qué ocurre? Cómo solucionarlo Usando lenguaje coloquial en conversaciones La IA pierde tiempo interpretando texto de relleno en lugar de centrarse en la intención. Mantenga una redacción directa y elimine las palabras innecesarias. Establecer metas abstractas Le cuesta definir qué significa «mejor» o «mejorar». Convierta metas vagas en solicitudes cuantificables (por ejemplo, «acortar esto en un 30 %»). Uso excesivo de restricciones Las reglas excesivas dan lugar a respuestas robóticas o superficiales. Equilibre la claridad con el espacio creativo. Falta el contexto del rol Sin conocer el objetivo del lector o el propósito, los resultados carecen de dirección. Dile a Claude para quién está escribiendo o por qué (por ejemplo, «para un correo electrónico de un cliente»). Ignorar indicaciones de seguimiento Las entradas únicas rara vez producen la mejor versión. Aproveche las respuestas anteriores para perfeccionar el tono, la lógica o la estructura.

🔍 ¿Sabías que...? Hay gente que compite entre sí escribiendo indicaciones de IA en directo en el escenario. Se llama «Prompt Battle» (batalla de indicaciones) y el público puntúa los resultados en tiempo real basándose en las vibraciones, el caos y la creatividad pura, no en la habilidad técnica. Sí, escribir indicaciones es ahora oficialmente un arte escénico.

Limitaciones del uso de Claude IA

Claude IA está diseñado para el razonamiento profundo y la conversación natural, pero aún tiene límites que afectan a su fiabilidad en determinados casos de uso. Algunos usuarios exploran alternativas a Claude IA debido a estos límites:

Límites de uso y mensajes : los usuarios gratuitos tienen cuotas diarias de mensajes, y los planes de pago tienen reinicios continuos (por ejemplo, cada cinco horas), lo que limita la continuidad.

Respuesta más lenta o latencia bajo carga : las reseñas indican un rendimiento más lento cuando el sistema se utiliza intensivamente, lo que puede interrumpir los flujos de trabajo.

Integración y personalización limitadas (especialmente en la versión gratuita): Algunos usuarios afirman que, en comparación con otros, el ecosistema de Claude tiene menos complementos o una integración empresarial menos profunda.

Lagunas en tareas avanzadas o especializadas: aunque es muy bueno en el razonamiento, puede tener dificultades con ámbitos muy técnicos o matices emocionales.

📖 Lea también: Cómo utilizar el código Claude para una codificación eficiente y precisa

Alternativas a IA Claude que vale la pena explorar

Aquí tienes algunas alternativas a Claude para mejorar la compatibilidad de tus flujos de trabajo. 👇

1. ClickUp

¿Por qué limitarse a un solo LLM cuando puede tenerlo dentro de un entorno de trabajo impulsado por IA?

Muchas alternativas a Claude IA se centran únicamente en generar ideas o redactar textos.

Eso ayuda, pero los equipos siguen necesitando un lugar donde esas ideas se conviertan en tareas, aprobaciones, versiones de contenido y entregas reales. ClickUp resuelve esa carencia.

Se trata del primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

A continuación, analizamos más detenidamente sus capacidades de IA. 💬

Trabaje con una IA que «le entiende» a usted y a su trabajo.

Pide a ClickUp Brain que te informe del progreso, con las tareas vencidas y bloqueadas marcadas.

ClickUp Brain entiende el contexto de tu trabajo.

Supongamos que un gestor de crecimiento pregunta: «¿Qué está ralentizando el progreso en el entorno de trabajo de la campaña del tercer trimestre?». ClickUp Brain analiza los comentarios de las tareas, las subtareas, los estados y las dependencias, y luego responde con claridad:

Tareas sin asignar

Aprobaciones pendientes

Retrasos en la revisión de contenidos

El trabajo se atasca detrás de las solicitudes de activos

El informe de bloqueos muestra los propietarios de las acciones y el impacto en el tiempo, de modo que el equipo se centra en solucionar los problemas en lugar de lidiar con una acumulación interminable de trabajo.

📌 Prueba esta indicación: Revisa todas las tareas etiquetadas como «Campaña del tercer trimestre» e identifica los obstáculos agrupados en creatividad, producto y aprobaciones.

Llegue al mensaje adecuado más rápido.

ClickUp Brain ayuda a definir la dirección y a redactar textos más sólidos directamente en tu entorno de trabajo. ¡No es necesario cambiar de pestaña!

Supongamos que su equipo está preparando el lanzamiento de una nueva función. El gestor de proyectos abre un documento de ClickUp y le pide a ClickUp Brain que defina la declaración de valores fundamentales, elabore variaciones de mensajes para diferentes niveles de público y esboce el arco narrativo. El sistema conecta esa narrativa con las listas de tareas y los flujos de responsabilidad ya establecidos, para que nadie tenga que esperar a conocer el contexto más adelante.

📌 Prueba estas indicaciones de escritura con IA: Defina el mensaje de valor fundamental para nuestro próximo lanzamiento con objetivo en equipos SaaS que trabajan principalmente a distancia. Cree tres variaciones para: sitio web, presentación de ventas y redes sociales.

Escribe una entrada de blog de 1000 palabras sobre el desarrollo de productos en equipos distribuidos. Añade títulos claros y utiliza viñetas y tablas siempre que sea posible.

Reescribe este párrafo para que suene más asertivo y se centre en los beneficios. Elimina el relleno.

Convierta esta transcripción de la llamada del cliente en tres puntos de conversación y la posición recomendada de la función.

Centralice los modelos de IA en un único entorno de trabajo controlado.

ClickUp Brain funciona como tu entorno de trabajo de IA dedicado. La experiencia es estable y sólida, ya que extrae el contexto de tus tareas, documentos, espacios, base de conocimientos y herramientas conectadas.

Además, puedes elegir la inteligencia que mejor se adapte al momento: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini o DeepSeek.

Esa elección es importante:

El flujo de narrativas estratégicas se produce mejor a través de Claude .

La redacción orientada al cliente se perfecciona gracias a ChatGPT .

Las investigaciones y los análisis técnicos se presentan de forma más clara gracias a Gemini .

El trabajo de síntesis de alto nivel funciona de forma fiable a través de DeepSeek.

Con su avanzada búsqueda con IA, puedes encontrar al instante información de tareas, documentos, archivos e incluso fuentes externas como Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint y el resto de Internet, lo que elimina la necesidad de cambiar entre múltiples herramientas. La función de búsqueda web te permite investigar las tendencias actuales, los datos del mercado o las buenas prácticas directamente desde tu entorno de trabajo, lo que facilita la recopilación y el uso compartido de información sin salir de ClickUp.

Además, ClickUp Brain también ofrece la generación de imágenes a partir de indicaciones de texto, lo que le permite crear imágenes personalizadas bajo demanda.

Genere imágenes impactantes utilizando indicaciones en lenguaje natural en ClickUp Brain.

Traslade todo su trabajo a una superapp de IA.

Como superaplicación independiente de IA de ClickUp, Talk to Text de ClickUp Brain MAX le ayuda a mantener el impulso y a trabajar un 400 % más rápido. Solo tiene que mantener pulsada una clave, hablar con naturalidad y ClickUp convertirá su voz en texto estructurado para que lo utilice donde desee. También le ayuda a acceder a múltiples LLM, generar informes y extraer datos de su entorno de trabajo, todo ello desde una única interfaz.

Claude puede ayudarte a escribir una vez que escribes algo, claro, pero Claude no captura el pensamiento mientras se está realizando el trabajo. ClickUp sí lo hace.

Las mejores funciones de ClickUp

Estandarice la forma en que su equipo utiliza la IA: guarde las indicaciones reutilizables en ClickUp Brain para que todo su equipo genere resultados acordes con el tono, el contexto del cliente y la estrategia.

Automatice los flujos de trabajo recurrentes: convierta las solicitudes, aprobaciones e informes habituales de los clientes en desencadenantes repetibles con convierta las solicitudes, aprobaciones e informes habituales de los clientes en desencadenantes repetibles con ClickUp Automatizaciones

Mantenga el flujo de entregas sin supervisión manual: deje que deje que los agentes ambientales de ClickUp intervengan cuando las tareas se estanquen o alguien se vea sobrecargado.

Ajuste los horarios en función de los cambios reales en la carga de trabajo: reorganice las reuniones y los plazos en función de los cambios en las prioridades dentro reorganice las reuniones y los plazos en función de los cambios en las prioridades dentro del Calendario de ClickUp para adaptar su semana automáticamente.

Convierta las llamadas en pasos claros a seguir: utilice utilice ClickUp AI Notetaker para registrar las decisiones y asignar seguimientos directamente a las tareas.

Traduce los mensajes de los clientes en datos estructurados: clasifica el sentimiento, la urgencia y el tipo de solicitud directamente en las tareas utilizando clasifica el sentimiento, la urgencia y el tipo de solicitud directamente en las tareas utilizando los campos de ClickUp AI para garantizar que tu canal refleje las necesidades reales.

Proporcione a la IA acceso al contexto real: conecte Google Drive y Figma a ClickUp con conecte Google Drive y Figma a ClickUp con las integraciones de ClickUp para proporcionar a la IA un historial completo de la cuenta en lugar de indicaciones aisladas.

Limitaciones de ClickUp

Su conjunto de funciones y opciones de personalización pueden abrumar a los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 585 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp AI?

Un usuario de ClickUp también comparte su experiencia en G2:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel corporativo, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con mayor claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel empresarial, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con mayor claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

2. ChatGPT

a través de ChatGPT

ChatGPT de OpenAI puede realizar una amplia gama de tareas, desde escribir scripts en Python hasta planear el itinerario de sus próximas vacaciones. Dispone de una interfaz de chat limpia que no le abruma con botones o ajustes, lo que significa que puede empezar a trabajar inmediatamente.

Además, la función de memoria aprende tus preferencias con el tiempo, por lo que no tendrás que explicar tu estilo de escritura o los requisitos del proyecto en cada sesión. ChatGPT funciona bien para las personas que desean flexibilidad sin necesidad de comprender cómo funciona la IA en segundo plano.

Las mejores funciones de ChatGPT

Entrene GPT personalizados con bases de conocimiento o instrucciones específicas para manejar tareas especializadas, como la selección de currículums o la modificación de recetas.

Sube varios tipos de archivos simultáneamente (PDF, hojas de cálculo, imágenes) y cruza la información entre ellos en una sola conversación.

Utilice el análisis avanzado de datos para ejecutar código Python en conjuntos de datos cargados, creando visualizaciones y resúmenes estadísticos sin necesidad de programar usted mismo.

Acceda a ChatGPT a través de integraciones API para incrustar respuestas directamente en sus propias aplicaciones o flujos de trabajo de automatización.

Limitaciones de ChatGPT

Los usuarios gratuitos se ven relegados a modelos más lentos durante los periodos de mayor actividad, lo que ocurre con más frecuencia de lo que cabría esperar.

La generación de imágenes viene con más restricciones que las herramientas dedicadas, rechazando las indicaciones de imágenes de IA que otras plataformas manejan bien.

La calidad de la respuesta varía en función de la versión del modelo con la que estés interactuando en cada momento.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes.

Ventaja: 200 $ al mes.

Empresa: 30 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1045 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Una reseña de un usuario dice:

A veces, pierde el contexto, lo que interrumpe el flujo general. Las versiones anteriores eran propensas a las alucinaciones y a menudo inventaban información. Por ejemplo, cuando pedía recomendaciones de libros, en ocasiones sugería títulos que en realidad no existen. Además, cuando lo utilizo para generar código, a menudo me asegura que el código funcionará, pero en la práctica no funciona como se promete.

A veces, pierde el contexto, lo que interrumpe el flujo general. Las versiones anteriores eran propensas a las alucinaciones y a menudo inventaban información. Por ejemplo, cuando pedía recomendaciones de libros, en ocasiones sugería títulos que en realidad no existen. Además, cuando lo utilizo para generar código, a menudo me asegura que el código funcionará, pero en la práctica no funciona como se promete.

3. Google Gemini

a través de Gemini

Google Gemini aprovecha el enorme índice de información de la empresa y se conecta directamente a tu entorno de trabajo de Google. Si tu vida gira en torno a Gmail, Drive y Docs, Gemini puede buscar en esas aplicaciones para encontrar lo que necesitas.

Las capacidades multimodales también son sólidas. Puede cargar vídeos, imágenes y documentos simultáneamente, lo que resulta muy útil para proyectos complejos. Dicho esto, a veces parece que Google todavía está tratando de averiguar qué debería ser Gemini. El conjunto de funciones se amplía regularmente, pero la experiencia puede parecer desigual en comparación con las herramientas de asistencia para la redacción que han tenido más tiempo para madurar.

Las mejores funciones de Google Gemini

Procesa contenido de vídeo directamente subiendo archivos o mediante el uso compartido de enlaces de YouTube para extraer momentos clave, temas o marcas de tiempo específicas.

Utiliza Gems para crear versiones personalizadas de IA adaptadas a diferentes fines, como un compañero de lluvia de ideas, un orientador profesional o un editor de contenido.

Colabora en las conversaciones de Gemini compartiéndolas con los miembros del equipo, que pueden continuar el hilo y añadir sus propias preguntas.

Exporta fragmentos de código que Gemini genera directamente a los cuadernos de Google Colab para realizar pruebas e iteraciones inmediatas.

Limitaciones de Google Gemini

Las respuestas tienden a ser conservadoras, evitando en ocasiones matices o enfoques creativos.

La fuerte integración con el ecosistema de Google significa que, básicamente, estás confirmando tu compromiso con toda su suite de productos.

Precios de Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mes.

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 275 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Una reseña de un usuario dice:

Aprecio mucho la perfecta integración de Gemini con aplicaciones de Google como Gmail y Google Drive, lo que me permite redactar correos electrónicos, resumir documentos y trabajar en contenidos sin tener que cambiar de herramienta, lo que me ahorra mucho tiempo y hace que mis tareas diarias sean mucho más fluidas.

Aprecio mucho la perfecta integración de Gemini con aplicaciones de Google como Gmail y Google Drive, lo que me permite redactar correos electrónicos, resumir documentos y realizar el trabajo con contenido sin tener que cambiar de herramienta, lo que me ahorra mucho tiempo y hace que mis tareas diarias sean mucho más fluidas.

🧠 Dato curioso: Actualmente se están estudiando las indicaciones desde el punto de vista de la seguridad. El Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido descubrió que incluso las indicaciones básicas pueden eludir las medidas de seguridad de los LLM, lo que demuestra que el diseño de las indicaciones es creativo y supone un vector de riesgo.

4. Perplexity IA

a través de Perplexity IA

Perplexity IA se autodenomina un motor de respuestas, y eso es cierto. Cada respuesta incluye citas que muestran exactamente de dónde proviene la información. También dispone de diferentes modos de búsqueda en función de lo que busque: Quick para respuestas rápidas, Pro para análisis más profundos utilizando modelos más potentes y Focus para centrarse en tipos de fuentes específicos.

Perplexity funciona mejor como compañero de investigación que como socio creativo. Pídele a la IA que escriba un poema o que haga una lluvia de ideas para una campaña, y notarás la diferencia. Pero, ¿para recopilar información objetiva rápidamente? Te ofrece exactamente lo que necesitas.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Cree colecciones para organizar los hilos de investigación por tema e invite a los colaboradores a aportar consultas y hallazgos dentro de los espacios compartidos.

Utilice Pro Search con razonamiento o1-mini para abordar problemas complejos de varios pasos que requieren un análisis lógico más profundo, más allá de la simple recuperación de información.

Descargue hilos de búsqueda completos como documentos formateados para conservar la investigación con las citas intactas para informes o presentaciones.

Fija las fuentes a las que se hace referencia con frecuencia dentro de una conversación, para que Perplexity les dé prioridad al responder preguntas relacionadas posteriores.

Limitaciones de Perplexity IA

La compatibilidad con la carga de archivos sigue siendo básica, por lo que el análisis de documentos complejos no funciona tan bien como en otras plataformas.

Las solicitudes creativas resultan rígidas y poco inspiradas, ya que la herramienta optimiza la precisión por encima de la imaginación.

Las cuotas de búsqueda profesional limitan su uso diario incluso en los planes de pago, lo que resulta molesto durante las sesiones de investigación intensivas.

No puedes realizar ajustes personalizados ni crear perfiles para adaptar los estilos de respuesta a diferentes proyectos.

Precios de Perplexity IA

Free

Ventaja: 20 $ al mes.

Máximo: 200 $ al mes.

Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario.

Enterprise Max: 325 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,6/5 (más de 70 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Perplexity es su velocidad y precisión a la hora de recuperar información. Combina la potencia de un modelo de lenguaje de IA con la búsqueda web en tiempo real, lo que significa que obtengo respuestas actualizadas y con fuentes casi al instante. Es ideal para realizar búsquedas rápidas, verificar datos y explorar temas sin perderse en docenas de pestañas del navegador. También me gusta su interfaz limpia y sin distracciones, y cómo cita sus fuentes de forma transparente.

Lo que más me gusta de Perplexity es su velocidad y precisión a la hora de recuperar información. Combina la potencia de un modelo de lenguaje de IA con la búsqueda web en tiempo real, lo que significa que obtengo respuestas actualizadas y con fuentes casi al instante. Es ideal para realizar búsquedas rápidas, verificar datos y explorar temas sin perderse entre docenas de pestañas del navegador. También me gusta su interfaz limpia y sin distracciones, y la forma en que cita sus fuentes de forma transparente.

5. Microsoft Copilot

a través de Microsoft Copilot

El enfoque integrado de Microsoft Copilot cambia tu forma de trabajar. ¿Analizas datos de ventas en Excel? Copilot puede detectar tendencias y crear gráficos basados en solicitudes en lenguaje natural. ¿Estás preparando una presentación en PowerPoint? Describe lo que necesitas y generará diapositivas desde cero.

También existe una versión independiente de chat, pero su verdadero valor se aprecia en las aplicaciones de Microsoft 365, donde Copilot realiza la automatización de las partes tediosas de su flujo de trabajo. ¿La desventaja? Es necesario estar suscrito a Microsoft 365, y Copilot añade otra capa de suscripción adicional. A los equipos pequeños o a los usuarios individuales les puede resultar difícil justificar la estructura de precios, a menos que estén profundamente comprometidos con el ecosistema de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Haga referencia a documentos específicos de SharePoint o carpetas de OneDrive en sus indicaciones para que Copilot extraiga el contexto de los archivos reales de su organización.

Aplique las indicaciones de Copilot Lab como plantillas iniciales para escenarios empresariales comunes, como análisis competitivos o lanzamientos de proyectos.

Realice un seguimiento de los cambios y sugerencias que Copilot realiza en los documentos de Word a través del historial de revisiones estándar para mantener un control total de las versiones.

Programa correos electrónicos de resumen automatizados en Outlook que recopilen notas de reuniones, acciones pendientes y decisiones de tus conversaciones de Teams.

Limitaciones de Microsoft Copilot

La eficacia varía considerablemente en función de la aplicación de Microsoft que esté utilizando en cada momento.

Las personas que no están familiarizadas con el ecosistema de Microsoft se enfrentan a un periodo de adaptación más difícil para aprender tanto las aplicaciones como las funciones de IA.

Precios de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mes.

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (más de 125 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Microsoft Copilot es lo bien que se integra con aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel y Outlook. Ahorra tiempo al generar borradores, analizar datos y resumir largos hilos o documentos en cuestión de segundos. Las indicaciones en lenguaje natural lo hacen muy fácil de usar, incluso para alguien que no tenga muchos conocimientos técnicos. Para tareas repetitivas o que requieren mucha investigación, es como tener un asistente personal integrado en mi entorno de trabajo, lo que mejora tanto la productividad como la concentración.

Lo que más me gusta de Microsoft Copilot es lo bien que se integra con aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel y Outlook. Ahorra tiempo al generar borradores, analizar datos y resumir hilos largos o documentos en cuestión de segundos. Las indicaciones en lenguaje natural lo hacen muy fácil de usar, incluso para alguien que no tenga muchos conocimientos técnicos. Para tareas repetitivas o que requieren mucha investigación, es como tener un asistente personal integrado en mi entorno de trabajo, lo que mejora tanto la productividad como la concentración.

Deje atrás el pensamiento basado en un único modelo con ClickUp.

Las excelentes indicaciones de Claude IA dan forma a un mejor pensamiento. Si bien pueden ayudarte a explorar ideas, escribir borradores o probar direcciones, aún necesitas un lugar donde el trabajo avance.

ClickUp lo hace muy sencillo. Reúne la planificación, la redacción, la colaboración y la entrega en un único entorno de trabajo. Y no estás limitado a un único modelo de IA. Puedes cambiar entre Claude, ChatGPT y Gemini en función de lo que requiera cada momento.

Estrategia, redacción, pulido, investigación, todo en un solo lugar que ya contiene sus tareas, documentos, decisiones y cronogramas.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅