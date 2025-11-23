Usted se queda mirando las métricas de la campaña que no tienen sentido. El compromiso se disparó la semana pasada. Pero, ¿por qué?

Mientras su equipo debate sobre titulares y hashtags, usted consulta su panel de IA para encontrar la respuesta: un pequeño segmento de audiencia que casi había ignorado está impulsando el aumento. Esta información transforma su mensaje y su confianza en los datos que lo respaldan.

El uso de la IA en marketing consiste en descubrir patrones que agudizan su instinto y hacen que las decisiones de marketing sean un poco más inteligentes. La mayoría de los equipos tienen dificultades no porque carezcan de datos, sino porque esos datos se encuentran en demasiados lugares. La dispersión del trabajo ralentiza la obtención de información, retrasa las decisiones y hace que los resultados de marketing sean menos fiables.

En esta guía, exploraremos cómo la IA crea momentos reveladores para los directores de marketing y cómo ClickUp ayuda a salvar la brecha entre la intuición y la información. 👀

¿Qué son los momentos reveladores en marketing?

Un momento revelador en marketing se refiere al momento en el que los datos dispersos, los resultados de las campañas y los comportamientos de los clientes cobran sentido de repente.

Es cuando surge un patrón, tal vez un nuevo segmento de público conecta con su producto, un mensaje sutil genera un mayor compromiso o un cambio de timing duplica las conversiones. Estos momentos convierten la información en conocimiento.

Por qué los directores de marketing necesitan la IA para obtener información más detallada

Los datos de marketing se han disparado en SEO, redes sociales, anuncios y correo electrónico. Crecen más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden interpretar manualmente. La IA le ayuda a ver la historia detrás de estos números y a tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.

Así es como la IA mejora todos los canales:

SEO: detecta lagunas ocultas en las palabras clave, descodifica la intención de búsqueda y predice qué contenido ascenderá más rápidamente.

Anuncios: sabe qué público, momento y plataforma ofrecen el mejor retorno de la inversión y ajusta las pujas automáticamente.

Correo electrónico: envía mensajes cuando cada contacto tiene más probabilidades de abrir, hacer clic y convertir.

Redes sociales: encuentra temas de actualidad, realiza un seguimiento de la percepción de la marca e identifica las publicaciones que interesan a su público.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar el cambio entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y su entorno de trabajo de ClickUp. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el espacio de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu espacio de trabajo.

Las principales formas en que la /IA descubre conocimientos de marketing revolucionarios

Una nueva campaña de marca está teniendo un rendimiento desigual en las distintas regiones. Su plataforma de IA detecta al instante que el compromiso es mayor cuando el texto publicitario se ajusta a la intención de búsqueda local. Con esta información, sabe exactamente dónde reorientar su presupuesto y cómo adaptar el mensaje.

Este es solo un ejemplo de cómo la IA ayuda a descubrir ideas de marketing innovadoras. Veamos otros ejemplos de IA en marketing:

Segmentación de la audiencia y predicción del comportamiento

La IA (IA) analiza el comportamiento, el momento y las preferencias para crear microsegmentos que evolucionan en tiempo real.

Instancia, una herramienta de marketing basada en IA podría detectar que los compradores entre semana hacen clic en anuncios de «cómo hacer» mientras que los navegadores de fin de semana se interesan más por historias sobre estilo de vida. Ajusta las campañas automáticamente, manteniendo la relevancia de sus mensajes sin necesidad de retoques manuales.

Además, el análisis predictivo añade otra capa al detectar los riesgos de pérdida de clientes o los clientes que probablemente se actualicen. De esta manera, puede actuar antes de que se vayan.

💡 Consejo profesional: Los microsegmentos formulados por secuencias de eventos conductuales (no demográficos) son los que responden de manera diferente a las ofertas. Los modelos de mejora temporal muestran que los segmentos que tienen en cuenta el tiempo superan a las cohortes estáticas.

Optimización del rendimiento de las campañas

La IA aprende de las métricas de su campaña. Cuando su tasa de clics disminuye, prueba una nueva creatividad o cambia su inversión publicitaria hacia donde el rendimiento es mayor.

Por ejemplo, una marca minorista utiliza la IA para reasignar los presupuestos publicitarios a mitad de campaña y obtiene un aumento del 22 % en las conversiones, todo ello sin intervención humana.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de planes de marketing en Excel y ClickUp

Análisis del sentimiento

Las herramientas de análisis de opiniones basadas en IA leen las emociones que se esconden tras los comentarios de los clientes, ya sea en un tuit, una reseña o chatear con el servicio de atención al cliente. El uso de la IA para el análisis de datos puede señalar el aumento de la frustración por los retrasos en las entregas o detectar el creciente interés por una nueva función de un producto.

Una marca de belleza detecta rápidamente las opiniones negativas sobre el embalaje gracias a las alertas de IA y lo renueva antes de que se convierta en un problema de relaciones públicas, lo que constituye un buen ejemplo de caso de uso. Eso es el cuidado proactivo de la marca en acción.

🧠 Dato curioso: El término «análisis de sentimientos» probablemente apareció por primera vez en torno a 2003 (Nasukawa y Yi), mientras que la «minería de opiniones» se popularizó poco después (Dave et al. ).

Mapeo del rendimiento del contenido

/IA le muestra por qué una publicación funciona bien. Analiza cómo responden las diferentes audiencias al tono, las imágenes y el momento de publicación en las distintas plataformas.

Por ejemplo, una marca B2B podría descubrir que los vídeos cortos basados en datos obtienen mejores resultados que las entradas de blog entre los profesionales tecnológicos. Con esa información, los especialistas en marketing pueden redoblar sus esfuerzos en lo que tiene más repercusión y personalizar el contenido en todo el embudo.

Información sobre atribución

Saber qué punto de contacto de marketing impulsa una venta siempre ha sido complicado. La IA resuelve ese problema rastreando cada recorrido del usuario, desde los clics en los anuncios hasta las menciones en las redes sociales y la compra final.

Instancia, una empresa de software descubrió que eran sus correos electrónicos de «prueba gratuita», y no sus anuncios publicitarios, los que contribuían en mayor medida a las conversiones. Con esa información, ajustaron el gasto y vieron cómo se disparaba el retorno de la inversión.

🔍 ¿Sabías que...? El informe de atribución de contenido de Superpath señala que los equipos que utilizan métodos mixtos (asistencias + experimentos + atribución de modelos) son mucho más propensos a elaborar informes sobre la influencia del contenido en los ingresos.

Detección de anomalías

La IA supervisa sus campañas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y señala inmediatamente cualquier actividad inusual. Esto podría significar una caída repentina en la participación, un pico de tráfico debido a una publicación viral o clics sospechosos que indiquen un fraude publicitario.

Supongamos que una aplicación de fitness registra un aumento repentino de bajas de suscriptores de la noche a la mañana. La IA detecta un enlace roto en el pie de página de su correo electrónico antes de que el problema se extienda aún más. Este tipo de información en tiempo real ahorra dinero y protege la reputación.

💡 Consejo profesional: mantenga un manual de anomalías. Una vez que se activa una alerta, sus pasos de respuesta deben estar en plantilla (comprobar los registros de la campaña, comprobar los lanzamientos, validar la muestra o los usuarios que han abandonado) para que pueda clasificar rápidamente. La lógica de diseño de NAB hace hincapié en el valor de las alertas tempranas y procesables.

La IA en los flujos de trabajo de marketing: de la información a la ejecución

Así es como la IA hace la conexión en su flujo de trabajo de marketing:

Recopila y conecta los datos.

La IA extrae datos de todo, incluyendo su CRM, paneles publicitarios, redes sociales, análisis de sitios web e interacciones con los clientes.

ClickUp Formularios facilita esta tarea, ya que le permite recopilar información directamente de los clientes, los clientes potenciales o los envíos de campaña.

Centralice la información con ClickUp Forms. Obtenga información en un formato coherente a través de los formularios de ClickUp.

Cada envío se convierte automáticamente en una tarea de ClickUp, con campos personalizados, personas asignadas y fechas límite. Incluso puede utilizar la lógica condicional para adaptar las preguntas en función de las respuestas, lo que garantiza que los equipos solo vean lo que es relevante.

Convierte datos sin procesar en información útil.

Se sumerge en profundidad en los datos para descubrir patrones que los humanos podrían pasar por alto, como qué público responde mejor a un determinado mensaje.

ClickUp Brain es un asistente contextual basado en IA que comprende cada rincón de su espacio de trabajo, incluidas las tareas, los documentos, los chats, los formularios y los paneles. Solo tiene que preguntar: «¿Qué campañas tuvieron el mayor retorno de la inversión el último trimestre?» o «¿Cuál es la opinión más común de los usuarios en los últimos formularios enviados?».

Pida a ClickUp Brain que analice los datos de todo su entorno de trabajo.

Supongamos que su equipo acaba de concluir una campaña multicanal. ClickUp Brain identifica que los anuncios sociales con el objetivo de «jefes de equipos remotos» tuvieron la tasa de conversión más alta, mientras que la interacción con el correo electrónico se quedó atrás. Esa información proviene directamente de los datos que ya se encuentran en su entorno de trabajo.

Recomienda el siguiente paso a seguir.

Una vez que la información es clara, las herramientas de IA sugieren lo que hay que hacer. Sugieren pasos específicos que hay que dar, como reasignar el gasto publicitario o ajustar una creatividad.

Pida a ClickUp Brain que le ofrezca recomendaciones basadas en información de marketing.

ClickUp Brain le da la respuesta a su pregunta «¿Qué es lo siguiente?» basándose en los análisis de su entorno de trabajo. Obtiene información útil después de analizar sus tareas, el progreso de la campaña y los datos de rendimiento para destacar lo que requiere atención y por qué. Incluso detecta ineficiencias y señala cuellos de botella para garantizar una ejecución fluida de la campaña de marketing con IA.

Como impulso creativo, AI Writer for Work de ClickUp Brain redacta los activos que necesita basándose en esos conocimientos.

📌 Ejemplo: Si ClickUp Brain detecta una caída en la interacción con una campaña publicitaria en curso, podría recomendar probar un nuevo titular. En cuestión de segundos, AI Writer for Work genera tres nuevas opciones de titulares directamente en su entorno de trabajo, listas para su revisión.

Utilice AI Writer for Work de ClickUp Brain para redactar contenido de marketing en cuestión de segundos *.

A continuación se muestran algunas indicaciones de ejemplo:

Redacta tres variantes de anuncios con el objetivo del público de alto rendimiento «Entusiastas de la tecnología».

Genere un correo electrónico de seguimiento para los clientes potenciales que participaron en nuestro seminario web pero no se convirtieron.

Redacte un resumen creativo basado en los conocimientos de la campaña en esta tarea.

Automatiza y ejecuta

La IA se sincroniza con plataformas de marketing, como herramientas de correo electrónico, gestores de anuncios o CRM, para poner en marcha las acciones recomendadas.

ClickUp Automatizaciones le permite configurar reglas sencillas del tipo «si esto, entonces aquello» o crear cadenas de automatización de varios pasos para gestionar flujos de trabajo complejos. Supongamos que, cuando llega una nueva solicitud de campaña, Automatizaciones crea instantáneamente una tarea, la asigna al diseñador adecuado y notifica al director de marketing.

Establezca reglas del tipo «si esto, entonces aquello» para gestionar tareas repetitivas con ClickUp Automations.

Estas son algunas reglas que puede realizar el ajuste en su herramienta de gestión de campañas:

Si el estado de una tarea de campaña cambia a «Listo para revisión», notifique al director creativo.

Si se incumple la fecha límite de una campaña publicitaria, cambie automáticamente la prioridad de la tarea a «Urgente».

Si se carga un informe analítico en Documento, adjúntelo a la tarea de campaña en curso.

🧠 Dato curioso: El breve anuncio de Bulova del 1 de julio de 1941 (emitido a las 2:29 p. m. en WNBT, antes de un partido entre los Dodgers y los Phillies) está ampliamente documentado como el primer anuncio televisivo pagado de la historia de Estados Unidos; le costó a Bulova 9 dólares y mostraba una combinación de reloj y relacionar con el eslogan «America runs on Bulova time» (Estados Unidos funciona con la hora de Bulova).

Supervisa y optimiza en tiempo real.

Tras el lanzamiento, la IA sigue vigilando. Realiza un seguimiento de las tasas de clics, las conversiones y la opinión, y realiza ajustes al instante.

Cree agentes ambientales ClickUp personalizados para supervisar, analizar e (elaboración de) informes sobre el trabajo en segundo plano. Elija entre:

Agentes predefinidos para los flujos de trabajo de marketing cotidianos, como enviar actualizaciones a los clientes y enviar elementos para su revisión.

Agentes personalizados para automatizar procesos complejos específicos de cada equipo.

Active ClickUp Agents para asegurarse de que nunca se salta las tareas de marketing importantes, pero tediosas.

Instancia, puede ajustar el agente Weekly Report predefinido para que compile automáticamente los datos de sus paneles de control publicitarios, CRM y plataformas sociales todos los viernes. Genera un resumen conciso de los logros, las áreas de mejora y los activos con mejor rendimiento.

A continuación, le mostramos cómo realizar el ajuste de agentes de IA para marketing:

Finalmente, todos estos datos vuelven al sistema. La IA aprende de lo que ha sido trabajo y lo que no, perfeccionando automáticamente las campañas futuras.

El software de gestión de proyectos de marketing ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda de IA de última generación.

Obtenga información en tiempo real.

Los paneles de ClickUp ofrecen a los responsables de marketing una vista en tiempo real de los KPI de marketing, como el rendimiento de las campañas, el gasto publicitario, las conversiones y el progreso del contenido, todo ello extraído de diferentes fuentes. Puede personalizar las tarjetas para realizar el seguimiento exacto de lo que importa a su equipo, incluyendo la velocidad de los clientes potenciales y el compromiso por canal.

Añada tarjetas de IA a sus paneles de ClickUp para mostrar información en tiempo real.

Las tarjetas de IA de ClickUp Brain muestran información en tiempo real directamente en su panel. Resumen las tendencias, destacan las anomalías e incluso sugieren las siguientes acciones en función de lo que está sucediendo en su espacio de trabajo.

Instancia, si el CTR de su campaña de pago aumenta repentinamente, una tarjeta de IA podría resaltar la tendencia, explicar la posible causa y recomendar ampliar creatividades similares.

Elimine la proliferación de la IA generativa.

Para aprovechar al máximo esta información, utilice ClickUp Brain MAX. Con un hub de IA unificado, le permite acceder a modelos como ChatGPT, Claude y Gemini sin tener que cambiar de pestaña.

Elimine la proliferación de la IA accediendo a ChatGPT y otros modelos de IA dentro de ClickUp Brain MAX.

Su inteligencia contextual lo hace especial. ClickUp Brain MAX aprovecha el gráfico de trabajo, por lo que comprende sus tareas, proyectos, relaciones e incluso herramientas de conexión (a internet). Además, la interfaz de voz de la plataforma facilita la lluvia de ideas o el dictado de los siguientes pasos.

Y como ClickUp Brain MAX es un proveedor de acceso a múltiples modelos de IA en un solo lugar, siempre obtendrá los mejores resultados para cada caso de uso.

⚡ Archivo de plantillas: La gestión de campañas de marketing de ClickUp organiza todas sus actividades de marketing en un solo lugar. Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento, coordine y mida el progreso de sus iniciativas de marketing con la plantilla de gestión de campañas de ClickUp. Los estados personalizados de la plantilla de campaña de marketing, como Bloque, Completar y Terminado, le ayudan a realizar un seguimiento del progreso, mientras que los campos personalizados como Contenido final, Borrador y Aprobación guardan información vital del equipo.

🧠 Dato curioso: El anuncio impreso más antiguo que se conoce es de China, de entre 960 y 1276 d. C., y es de la tienda de agujas finas de Jinan Liu. Tenía un logotipo (un conejo con una aguja) y prometía «agujas de gran calidad... listas para usar en casa en un santiamén».

Ejemplos reales de conocimientos de marketing impulsados por la IA

En todos los sectores, las marcas están utilizando la IA para descubrir información que transforma las campañas, personaliza las experiencias y amplía la creatividad.

Así es como las empresas líderes utilizaron la IA en la publicidad:

1. Starbucks

Mediante su plataforma de IA «Deep Brew», Starbucks analiza los datos de la app y del programa de fidelización (historial de compras, ubicación, clima) para ofrecer ofertas y sugerencias personalizadas. Esto aumenta la participación de los clientes y la frecuencia de las compras.

Más información sobre su tecnología de IA:

2. Sephora

Sephora ofrece una herramienta de «artista virtual» que utiliza el reconocimiento facial y la IA para permitir a los usuarios «probarse» el maquillaje de forma virtual y recibir sugerencias de productos personalizadas. La campaña impulsó unas tasas de conversión más sólidas y redujo las devoluciones al dar confianza a los clientes antes de la compra.

3. Heinz

Heinz convirtió la pregunta «¿Cómo cree el mundo que es el ketchup?» en una innovadora campaña de marketing impulsada por la IA. En colaboración con DALL-E, la marca generó imágenes surrealistas e ingeniosas de ketchup en escenarios inesperados, como «ketchup en el espacio» y «ketchup en el futuro».

La campaña permitió obtener información sobre la opinión de los clientes y sus preferencias visuales para influir en el diseño futuro de los envases.

🔍 ¿Sabías que...? Las tituli picti (paredes pintadas) de Pompeya servían tanto para propaganda política como para anuncios de productos: los carteles y las pinturas murales anunciaban combates de gladiadores, teatros, tabernas e incluso lavanderías. La publicidad lleva siglos integrada en la vida cotidiana.

Retos y consideraciones éticas

Estos son algunos de los mayores retos (y zonas grises éticas) que plantea el uso de la IA:

Riesgos para la privacidad de los datos: La IA en tiempo real se nutre de los datos de los usuarios, pero eso implica recopilar y analizar una gran cantidad de información confidencial. La mayoría de las personas no se dan cuenta de la cantidad de datos a la que se les permite acceder mediante el uso compartido, y mantener el cumplimiento de leyes como el RGPD y la CCPA es un ejercicio de equilibrio constante.

Sesgo en el algoritmo: la IA aprende de los datos históricos, lo que significa que puede transmitir accidentalmente sesgos humanos. Esto puede manifestarse en la orientación de los anuncios, la selección de la audiencia o incluso en las recomendaciones de productos, lo que perjudica la confianza personalizada y la reputación de la marca.

Falta de contexto humano: /IA no siempre comprende el tono, la cultura y la emoción que hay detrás de los comentarios.

Problemas de transparencia: ¿Alguna vez ha intentado explicar por qué una IA tomó una determinada decisión? No es fácil que los modelos evolucionen, incluso a los profesionales del marketing les resulta difícil rastrear la lógica que hay detrás de las recomendaciones, lo que hace que la rendición de cuentas sea un reto.

Fricción entre el consentimiento y la exclusión voluntaria: Algunos sistemas dificultan a los usuarios decir que no o revocar su consentimiento. Estos «patrones oscuros» pueden resultar contraproducentes rápidamente, provocando reacciones negativas o sanciones.

Riesgos para la seguridad de los datos: el manejo de enormes conjuntos de datos en tiempo real conlleva un mayor riesgo de fugas o ciberataques. El cifrado y las auditorías ayudan, pero la seguridad total es un objetivo difícil de alcanzar.

🔍 ¿Sabías que...? Las vallas publicitarias (o al menos los carteles grandes al aire libre) tienen una larga historia: los egipcios utilizaban monumentos (como obeliscos) para anunciar leyes o tratados; luego, en la década de 1830, con el auge de la publicidad en las carreteras, empezaron a aparecer en Estados Unidos estructuras más modernas para carteles y vallas publicitarias.

Métricas para medir el impacto revelador

Utilice esta lista de control para hacer seguimiento a si sus momentos reveladores están realmente influyendo en la participación de los clientes, la retención y el retorno de la inversión. 🏹

✅ Tasa de activación: mida la rapidez con la que sus campañas traducen los conocimientos en acciones, como el lanzamiento de nuevos segmentos de público o la prueba de un mensaje perfeccionado.

✅ Retención de audiencias comprometidas: Compruebe si las audiencias identificadas a través de sus conocimientos reveladores permanecen comprometidas durante más tiempo o se convierten de forma más consistente con el tiempo. La retención sostenida es señal de una comprensión significativa del comportamiento del usuario.

✅ Tiempo hasta la información (TTI): Realice un seguimiento del tiempo que se tarda en descubrir información valiosa y actuar en consecuencia. Un TTI más corto significa que sus herramientas de IA y flujos de trabajo de datos están proporcionando avances más rápidos.

✅ Mejoras en la conversión: Compare las tasas de conversión de las campañas antes y después de actuar en un momento revelador. Un claro aumento en este aspecto demuestra que la información se ha traducido en un impacto real en la empresa.

✅ NPS o cambio en la percepción de la marca: Compruebe si las campañas inspiradas en conocimientos impulsados por la IA conducen a una mejor percepción de la marca, un NPS más alto o una mejor percepción en las plataformas sociales y de reseñas.

✅ Referencias y crecimiento orgánico: Evalúa si las acciones de marketing basadas en la IA, como la segmentación personalizada o la optimización de contenido, generan más referencias, menciones o interacción orgánica.

✅ Aumento de la eficiencia: Evalúe cuánto tiempo ahorra su equipo en análisis, (elaboración de) informes o plan de campañas tras adoptar los conocimientos de la IA.

🧠 Dato curioso: La propuesta única de venta (USP) como concepto formal de marketing se popularizó a mediados del siglo XX (no se trata de un anuncio específico, sino de un cambio radical en la forma en que los creativos abordaban las campañas). Este concepto hace hincapié en una ventaja única y distintiva que otras marcas no tenían o no podían ofrecer.

Despierte momentos de revelación más inteligentes con ClickUp.

Convierta cada dato en una chispa que le guíe en su próximo gran paso.

La IA convierte el ruido en matices, y ClickUp transforma esa claridad en una ejecución segura. ClickUp Brain le ayuda a ver patrones en el contenido, los anuncios y el comportamiento de la audiencia, al tiempo que sugiere acciones basadas en el contexto real. Las automatizaciones se encargan del trabajo repetitivo y las tarjetas de IA proporcionan información en el momento en que surge.

Los usuarios avanzados confían en ClickUp porque permite realizar un seguimiento de cada decisión y medir cada resultado. ¿A qué espera? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

La IA ayuda a los directores de marketing a ir más allá de las métricas superficiales. Analiza el comportamiento de los clientes, la intención de compra y las tendencias de interacción para encontrar las audiencias con mayor probabilidad de conversión. Las herramientas de IA tienen como objetivo la optimización y la automatizan, lo que reduce el gasto publicitario innecesario y garantiza que sus campañas ofrezcan un mayor retorno de la inversión con menos conjeturas.

¡Por supuesto! La IA añade un compañero de equipo adicional para gestionar datos, (elaboración de) informes y conocimientos las 24 horas del día. Los equipos pequeños pueden utilizarla para automatizar el trabajo repetitivo, comprender a su público más rápidamente y tomar decisiones basadas en datos.

Sí. La IA establece la conexión entre las insigths de todos sus canales, incluidas las plataformas publicitarias, las redes sociales, los motores de búsqueda y el correo electrónico, para ofrecerle una vista unificada del rendimiento. Esto le ayuda a ver cómo se influyen mutuamente los esfuerzos pagados y orgánicos, a identificar qué es lo que impulsa los resultados y a ajustar las estrategias.

ClickUp lleva la IA directamente a su flujo de trabajo. Puede planear campañas, generar ideas de contenido, resumir informes y realizar un seguimiento de los resultados. Con ClickUp Brain, los equipos pueden convertir instantáneamente los conocimientos en tareas, automatizar las actualizaciones rutinarias y gestionar los proyectos de marketing, desde la estrategia hasta la ejecución, sin cambiar de herramienta o de pestaña.