Cómo hacer crecer tu marca en LinkedIn como gestor de productos

Una gestora de productos publicó recientemente en LinkedIn sobre el lanzamiento de una función que fracasó por completo. Explicó qué salió mal, qué aprendió y cómo lo abordaría de manera diferente. La publicación obtuvo 10 000 vistas y tres ofertas de trabajo.

Su colega lanzó una función que tuvo un gran éxito ese mismo mes y no publicó nada. Ningún reclutador se puso en contacto con él. 😶‍🌫️

No se trata de quién es mejor en el ámbito de los productos, sino de quién muestra su forma de pensar. Si las personas no pueden ver cómo razona, no podrán recordarlo. Y es por eso que LinkedIn es más importante de lo que los gerentes de producto quieren admitir.

Esta guía explica cómo hacer crecer de forma auténtica tu marca en LinkedIn como gestor de productos. Además, veremos cómo ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento y mostrar tu trabajo como gestor de productos. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Por qué LinkedIn es importante para los gestores de productos

Como gestor de productos, tu red es tu patrimonio neto. LinkedIn es la plataforma principal donde los reclutadores te encuentran, donde desarrollas tu liderazgo intelectual y donde te mantienes al día de las últimas novedades en tu campo.

He aquí por qué es importante:

Las oportunidades profesionales vendrán a ti: un perfil sólido significa que recibirás mensajes entrantes para posiciones que se ajustan a tu experiencia y expectativas salariales.

Aprende de los mejores: obtén acceso a marcos y formas de pensar que te llevarían años desarrollar por tu cuenta.

Genere credibilidad que se acumule: los futuros empleadores y colaboradores podrán ver cómo piensa antes incluso de tener una reunión con usted.

Mantente a la vanguardia de los cambios del sector: tu feed se convierte en un flujo de aprendizaje seleccionado por profesionales que están resolviendo problemas tu feed se convierte en un flujo de aprendizaje seleccionado por profesionales que están resolviendo problemas de gestión de productos en este mismo momento.

🧠 Dato curioso: El proyecto de rediseño de LinkedIn en 2012 (con el nombre en clave «Proyecto Katy») se inspiró en la estrella del pop Katy Perry: la idea era alejarse de una interfaz web al estilo de los años 90 y pasar a algo más moderno y optimizado.

Cómo construir una base sólida en LinkedIn

Piense en su perfil de LinkedIn como su cartera de productos siempre activa que funciona mientras usted duerme. A continuación le mostramos cómo sentar las bases para atraer las oportunidades adecuadas.

💬 Optimiza tu perfil de LinkedIn.

La optimización comienza por comprender cómo los reclutadores y los responsables de contratación encuentran candidatos en la plataforma.

La colocación estratégica de palabras clave impulsa la visibilidad.

Los reclutadores buscan títulos, habilidades y áreas de impacto.

Si en tu perfil pone «trabajó en funciones», pero las búsquedas son para «Estrategia de producto» o «Gestión de hojas de ruta», no aparecerás.

Coloca palabras clave relevantes (esencialmente, SEO de LinkedIn) en tres lugares clave: tu titular («Gerente sénior de productos | Estrategia de productos y SaaS B2B»), el primer párrafo de la sección «Acerca de» y dentro de las descripciones de roles. Prueba esto tú mismo buscando «Gerente de productos [tu ciudad]» y fíjate en qué perfiles ocupan los primeros puestos.

🔍 ¿Sabías que...? En un estudio de perfiles de LinkedIn, el uso de una combinación de solo una ubicación + algunas habilidades poco comunes hizo que un perfil fuera identificable de forma única con una probabilidad de alrededor del 75 % en una muestra de ~970 millones de usuarios.

Los medios enriquecidos transforman las afirmaciones en pruebas.

Decir que ha lanzado una función no significa nada sin pruebas.

La revisión convierte.

Ejemplos:

Demostración de 90 segundos mediante grabación de pantalla.

Capturas de pantalla de las métricas de lanzamiento

Presentaciones estratégicas

Paneles de análisis

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Clips para crear tutoriales claros. Céntrate en el contexto: qué cambió, por qué era importante y el impacto que tuvo una vez lanzado. Así es como conviertes «He creado X» en una historia de decisiones, concesiones y resultados. Graba tutoriales de productos con ClickUp Clips. Utiliza ClickUp Clips para destacar cómo una función cambió el flujo de trabajo.

La cuantificación distingue los perfiles sólidos de los débiles.

Cada punto de tu experiencia debe contener al menos un número: cambio porcentual, importe en dólares, plazo o volumen.

Sustituye «mejora de la participación de los usuarios» por «aumento de los usuarios activos diarios (DAU) de 12 000 a 31 000 en 4 meses tras rediseñar la incorporación basándose en 40 entrevistas a usuarios».

La especificidad demuestra que mides el impacto, comprendes la causalidad y comunicas los resultados con claridad.

💬 Utiliza la sección de experiencia para contar una historia.

La mayoría de los gestores de producto hacen una lista de sus responsabilidades («gestioné la hoja de ruta», «trabajé con ingenieros»), pero los mejores perfiles revelan cómo diagnosticas los problemas y creas valor.

Una pequeña verdad para todos los gestores de productos: si alguna vez ha dudado en escribir su experiencia porque le da miedo que resulte genérica o «no lo suficientemente senior», no se preocupe; todos los gestores de productos sienten lo mismo. Lo que importa es la claridad de pensamiento, no la perfección. Las historias específicas siempre funcionan mejor que las afirmaciones pulidas.

Reto: Establece lo que está en juego y el contexto.

Describe cada rol con la situación que heredaste para que los reclutadores comprendan el nivel de dificultad.

«Producto heredado con un 60 % de abandono, sin diferenciación respecto a cuatro competidores y un equipo de ingeniería que lanza funciones que nadie quiere» le dice al responsable de contratación que usted es capaz de manejar el caos y la ambigüedad. El planteamiento del reto demuestra que usted comprende los problemas empresariales, no solo ejecuta tareas.

Acción: muestra tu metodología y tus concesiones.

Explique su proceso en 2 o 3 frases concisas, centrándose en lo que ha dejado de hacer.

«Realicé entrevistas sobre las tareas a realizar con 25 clientes que se habían dado de baja y descubrí que habían comprado para el caso de uso A, pero nosotros lo habíamos optimizado para el caso de uso B, por lo que eliminamos tres funciones en curso para reconstruir el flujo de trabajo principal», lo que demuestra un pensamiento estructurado.

Las concesiones revelan el criterio: cualquiera puede decir que sí a todo, pero los gestores de productos estratégicos saben qué descartar.

Resultado: demuestre el impacto con números y resultados.

Cierre con métricas empresariales que sean relevantes para los ejecutivos.

«Reducción de la tasa de abandono del 60 % al 18 % en dos trimestres, aumento del valor medio de los contratos en 14 000 dólares gracias a las ventas adicionales, mejora de la velocidad del equipo al eliminar el 40 % del ruido de los trabajos pendientes»: así es como tu trabajo como gestor de productos se traduce directamente en ingresos y eficiencia.

Si ha lanzado algo que ha fracasado, asuma la responsabilidad y explique lo que ha aprendido. La honestidad genera más credibilidad que un historial perfecto.

📮 Información de ClickUp: El 19 % de las personas en encuestas no sabe qué es una carrera profesional diversificada y el 18 % se ve frenado por no saber por dónde empezar. El deseo está ahí, pero falta la hoja de ruta. Con ClickUp Brain, nunca tendrás que preguntarte qué hacer a continuación. Solo tienes que preguntar: «¿Cómo lanzo un producto?». Brain puede buscar instantáneamente en la web, analizar las últimas estrategias con múltiples LLM y ofrecer un plan paso a paso adaptado a tus metas. Ya sea que necesites un análisis de mercado, una lista de control para tu primer cliente o consejos sobre cómo generar múltiples fuentes de ingresos, todas las respuestas son inmediatas, prácticas y están respaldadas por datos reales. Tu hoja de ruta está siempre a solo una pregunta de distancia.

💬 Crea una rutina de contenido de liderazgo intelectual.

Escribe un artículo en profundidad al mes sobre un problema específico que hayas resuelto, no consejos genéricos que todo el mundo ya conoce.

Elige una decisión como «Cómo prioricé 47 solicitudes de funciones con tres recursos de ingeniería» y explica tu proceso exacto:

Muestra la tensión: incluye la oposición de las partes interesadas a la que te enfrentaste, el proyecto favorito del director general que rechazaste y por qué tomaste esa decisión.

Utiliza elementos reales: haz una captura de pantalla de tu hoja de cálculo de prioridades, cita la incómoda conversación de Slack, muestra los análisis del antes y el después.

Céntrate en lo esencial: 800 palabras sobre una decisión valen más que 2000 palabras que abarquen todo lo que sabes sobre gestión de productos.

Mantén el ritmo: un artículo cada 3-4 semanas te mantiene con visibilidad sin agotarte ni sacrificar la calidad por la frecuencia.

Los artículos largos con ejemplos reales, tensiones reales y noticias del sector tienen un uso compartido porque son de utilidad inmediata para otros gestores de productos que se enfrentan a problemas similares en este momento.

Hablamos con Jacob Goldschein, director ejecutivo de Orca, una agencia de redacción fantasma de LinkedIn para fundadores y operadores, sobre cómo los gestores de productos pueden utilizar la narración de historias de forma auténtica.

Nos contó:

Cada historia de producto comienza con lo que te inspiró a convertirte en gestor de productos en primer lugar: lo que te inspiró a amar los productos, a querer crear algo con tus propias manos, tus propias ideas, tus propios pensamientos. […] Como gestor de productos, toda tu vida es básicamente una historia de creación, de ideación, lo cual es muy singular.

Cada historia de producto comienza con lo que te inspiró a convertirte en gestor de productos en primer lugar: lo que te inspiró a amar los productos, a querer crear algo con tus propias manos, tus propias ideas, tus propios pensamientos. […] Como gestor de productos, toda tu vida es básicamente una historia de creación, de ideación, lo cual es muy singular.

💡 Consejo profesional: Utiliza los momentos reveladores de los comentarios de los usuarios como contenido valioso. La próxima vez que un cliente diga algo que cambie tu forma de ver el producto, escribe una publicación rápida en la que analices ese cambio de mentalidad. Te hará parecer curioso, no moralista.

Cómo ClickUp puede ayudarte a mantener la coherencia

Hacer crecer tu presencia en LinkedIn como gestor de productos funciona de la misma manera que tu producto: claridad, iteración y bucles de retroalimentación. Ya piensas en sistemas.

La solución de marketing de ClickUp te permite tratar tu marca personal de la misma manera, como un sistema vivo que mejora a medida que obtienes más información sobre tu público, tu voz y tu propio pensamiento sobre el producto.

Empieza aquí. 🏁

Explora ideas emergentes con claridad.

Tu mejor contenido suele provenir de problemas reales relacionados con los productos: debates sobre compensaciones, tensiones con los clientes, conflictos de prioridades, diferencias de alineación.

Visualiza ángulos de contenido estratégicos utilizando las pizarras de ClickUp.

ClickUp Pizarras te ayuda a dividir estos momentos en ángulos narrativos claros.

Puedes correlacionar las historias que deseas compartir:

Una lección de una retrospectiva de sprint.

Una decisión de priorización en la que las limitaciones marcaron el rumbo

Una sorprendente perspectiva de los usuarios obtenida en una sesión de investigación.

Por ejemplo, crea un tablero con el título «Señales de liderazgo en conflicto» en el software de gestión de marca. Puedes añadir notas adhesivas con lo que ocurrió, lo que consideraste, la decisión que tomaste y por qué era importante.

Esto le proporcionará una claridad estructurada antes de redactar.

Redacta publicaciones de LinkedIn directamente desde tu mente.

Sus ideas evolucionan a través de especificaciones, notas de reuniones, resúmenes de investigaciones, comentarios sobre la hoja de ruta y registros de decisiones.

Perfecciona las versiones de publicaciones multiformato dentro de ClickUp Docs para mantener un mensaje coherente.

ClickUp Docs te permite convertir ese pensamiento en narrativas que se pueden compartir sin necesidad de cambiar de herramienta. Por ejemplo, redacta una publicación sobre la priorización de funciones:

Borrador versión 1: Narrativa completa que explica las prioridades conflictivas entre el diseño y la ingeniería.

Versión 2: Un ingenioso guion en carrusel que divide el concepto en tres paneles.

Versión 3: Pie de foto de un párrafo para una publicación rápida.

Sección de referencia: Notas reales de llamadas con las partes interesadas y registros de decisiones.

Este sistema convierte tu experiencia laboral en un recurso narrativo coherente.

Además, también puedes utilizar Docs para centralizar borradores de publicaciones, ideas para pies de foto y plantillas de interacción.

🚀 Ventaja de ClickUp: Puedes incorporar la opinión de expertos a tu proceso de reflexión con los comentarios de asignación de ClickUp. Solicita comentarios estructurados a través de «Asignar comentarios» en ClickUp. Supongamos que quieres que un gestor de productos sénior revise tu razonamiento sobre por qué el equipo de ingeniería se opuso a la reducción de alcance que propusiste. Resalta ese párrafo específico en el documento y asígnale el comentario. Añade una nota: «Por favor, revisa el razonamiento, el tono y la claridad». Ellos responden directamente a lo que hay que mejorar. Tú ajustas, resuelves y sigues adelante.

Genere un impulso repetible.

Como gestor de productos, tu agenda está repleta de revisiones de sprints, sesiones de preparación, sincronizaciones con las partes interesadas y cambios constantes de contexto. Sin un sistema, la intención de «publicar hoy» se desvanece.

Perfecciona tu ritmo de publicación con las tareas periódicas de ClickUp para crear un sistema de publicación coherente y escalable.

Utiliza las tareas periódicas de ClickUp para convertir tu contenido en un ritmo operativo repetible.

Configura plantillas de tareas periódicas basadas en tus pilares de contenido. Por ejemplo:

«Comparte un aprendizaje sobre productos de esta semana» todos los viernes.

«Analiza una decisión sobre una función y las ventajas e inconvenientes que se han tenido en cuenta» todos los martes.

«Comparte la publicación de un compañero de equipo o del fundador y añade un comentario significativo» todos los miércoles.

Cada tarea puede incluir indicaciones, enlaces de referencia y tu «enfoque narrativo» adaptado al nivel de sofisticación de la audiencia (principiante, profesional, directivo). Cuando la tarea vuelve a aparecer en tu calendario de contenido de LinkedIn, básicamente estás creando un sistema que se alimenta a sí mismo.

🚀 Ventaja de ClickUp: La función Talk to Text de ClickUp mantiene vivas tus ideas más sólidas el tiempo suficiente para darles forma. Supongamos que estás pasando de la sincronización de la hoja de ruta a la revisión de las partes interesadas y se te ocurre una idea genial para LinkedIn, algo brillante que se deriva de una decisión real sobre un producto que tomaste la semana pasada. Lo dices en voz alta en ClickUp BrainGPT, el compañero de escritorio con IA, y ya está listo para convertirse en una tarea en tu entorno de trabajo. La idea queda capturada, lista para pulirla más tarde. Más información aquí:

Convierte tus experiencias de trabajo en contenido relevante.

Tu trabajo consiste en destilar la ambigüedad, interpretar datos, enmarcar decisiones y articular compensaciones. Este es el razonamiento que denota un sólido criterio sobre los productos, y es precisamente lo que genera credibilidad en LinkedIn. El reto consiste en plasmarlo en un formato conciso, convincente y fácil de leer.

Extraiga narrativas claras y basadas en conocimientos de su trabajo con productos utilizando ClickUp Brain.

ClickUp Brain, el asistente de IA integrado para redes sociales, te ayuda a convertir tus notas de trabajo en publicaciones llenas de información que muestran tu profundidad.

Extraído de:

Retrospectivas con puntos de vista contradictorios

Transcripciones de llamadas con clientes en las que las objeciones cambiaron de dirección.

Notas sobre la priorización de funciones que muestran su razonamiento.

Resultados experimentales que cambiaron sus hipótesis sobre la hoja de ruta.

A continuación, guía a ClickUp Brain para que exponga tu razonamiento con claridad, en lugar de resumir el evento.

✅ Prueba esta indicación: Resumir este hilo de comentarios de los clientes en una publicación en la que expliques cómo priorizar las funciones entre las necesidades de las partes interesadas en competencia. Escribe en segunda persona, de forma directa y reflexiva, sin clichés.

Un usuario de ClickUp comparte cómo le ayudamos a eliminar la dispersión del trabajo:

ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me pasa factura. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en el sector de los contenidos. También realiza la edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

ClickUp Brain me ahorra un montón de idas y venidas, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me pasa factura. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer.

Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También realiza la edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

¡Pero eso no es todo!

Genera ganchos y transiciones alternativos utilizando ClickUp Brain para mantener el flujo de redacción.

ClickUp Brain te ayuda a experimentar con cambios de tono, variaciones de gancho y ejemplos de encuadre. Digamos que tu introducción te parece demasiado académica.

Realiza una mención a @Brain y solicita tres versiones:

Una sincera

Un análisis

Un poco divertido

Elige el estilo que mejor se adapte a tu voz en LinkedIn y perfecciónalo dentro del mismo documento de ClickUp.

🧠 Dato curioso: Aunque a veces se denomina a los gestores de producto «mini-directores generales» de sus productos, algunos comentarios sugieren que son bastante escasos en proporción: en algunas empresas puede haber más vicepresidentes que gestores de producto, y estos últimos son estadísticamente «unicornios», ya que su rol abarca los ámbitos empresariales, de diseño, de ingeniería y de datos.

Adapta tu contenido a tu ciclo de trabajo.

Tu agenda ya incluye revisiones de sprints, sesiones de sincronización de equipo, sesiones de refinamiento de backlog, discusiones sobre la hoja de ruta y reuniones individuales. La coherencia en LinkedIn resulta más fácil cuando tu calendario de publicaciones se ajusta al ritmo de esa realidad.

Alinea tus hábitos de publicación con tus patrones de trabajo reales utilizando el Calendario de ClickUp.

ClickUp Calendario reúne tus tareas, llamadas y prioridades en un único flujo visual.

Aquí, ClickUp Brain analiza tus tareas de prioridad, la carga de reuniones y los periodos de concentración habituales para bloquear automáticamente el tiempo de redacción, de modo que escribas cuando tu energía te permita pensar con claridad, y no cuando la fecha límite te presione.

Supongamos que la planificación de sprints siempre te aporta claridad los martes. ClickUp Brain programa el martes a última hora de la mañana como tu ventana de redacción. Supongamos que los viernes son más ligeros después de los resúmenes StandUp. Marca el viernes por la tarde para la publicación. Tu ritmo de contenido ahora sigue el ritmo de tu producto.

⚡️ Archivo de plantillas: la plantilla del calendario de contenido de redes sociales de ClickUp une todo este flujo de trabajo para que cada publicación siga el mismo ciclo. La plantilla del calendario de redes sociales ya incluye espacios para el almacenamiento de ideas, rótulos de estado de borrador, publicaciones programadas y seguimiento de la interacción. Solo tienes que introducir tus pilares y empezar a producir.

Deja que el rendimiento guíe la dirección futura de tu contenido.

Analiza los patrones de interacción utilizando los paneles de ClickUp para perfeccionar la estrategia de contenido.

Los paneles de ClickUp muestran qué temas refuerzan la confianza y cuáles no funcionan. Supongamos que realiza el seguimiento de:

Comentarios destacados en publicaciones que muestran conversaciones reales con las partes interesadas.

Muchos guardados en publicaciones que desglosan modelos mentales.

Impresiones profundas en carruseles cortos y contundentes.

Esto te indica que tu público valora el razonamiento práctico y las historias de decisiones concretas. Así que redobla tus esfuerzos en ese sentido.

🚀 Ventaja de ClickUp: Las publicaciones sólidas en LinkedIn suelen basarse en la claridad visual. ClickUp Revisión te ayuda a perfeccionar los carruseles, los desgloses de la interfaz de usuario y las publicaciones narrativas sobre productos sin tener que buscar comentarios en los chats. Anota y perfecciona las publicaciones visuales de forma eficiente con ClickUp Revisión. Sube tus bocetos, carruseles o vídeos cortos directamente a tu tarea. Tus revisores pueden hacer clic en cualquier parte de la imagen y dejar comentarios precisos vinculados a fotogramas o secciones concretos.

Cómo crear tu red de contactos y participar de forma auténtica

Un perfil sólido no sirve de nada si nadie lo ve.

Tu red profesional determina tu alcance, y tu compromiso determina tu visibilidad. A continuación te explicamos cómo establecer conexiones que realmente te brinden oportunidades.

📌 Siga e interactúe con líderes en gestión de productos.

Seguir a las personas adecuadas te permite acceder a contenido valioso en tu feed y te hace destacar cuando participas de forma reflexiva.

Lenny Rachitsky : antiguo director de producto de Airbnb que dirige el boletín informativo sobre productos más popular, comparte análisis en profundidad sobre crecimiento, retención y consejos profesionales. antiguo director de producto de Airbnb que dirige el boletín informativo sobre productos más popular, comparte análisis en profundidad sobre crecimiento, retención y consejos profesionales.

Shreyas Doshi : Exgerente de producto de Stripe, Twitter y Google, conocido por sus modelos mentales y marcos de priorización que desafían el pensamiento convencional. Exgerente de producto de Stripe, Twitter y Google, conocido por sus modelos mentales y marcos de priorización que desafían el pensamiento convencional.

Elena Verna : Asesora de crecimiento que analiza estrategias PLG y métricas de activación con ejemplos reales de empresas. Asesora de crecimiento que analiza estrategias PLG y métricas de activación con ejemplos reales de empresas.

Gibson Biddle : Exvicepresidente de Netflix que enseña estrategia de producto a través de casos prácticos y sus sesiones «Pregúntame lo que quieras». Exvicepresidente de Netflix que enseña estrategia de producto a través de casos prácticos y sus sesiones «Pregúntame lo que quieras».

💡 Consejo profesional: Interactúa con su contenido de forma estratégica. Comenta cuando tengas algo sustancial que añadir, como una experiencia similar, un contraargumento con razonamiento o una pregunta de seguimiento que profundice en el debate. «¡Excelente publicación!» no aporta ningún valor, pero «Probamos este enfoque de priorización en [Empresa] y descubrimos que fallaba cuando las partes interesadas tenían métricas de éxito contradictorias. Tengo curiosidad por saber cómo manejas esa tensión» inicia conversaciones que te hacen destacar.

📌 Únete a comunidades y eventos de PM.

a través de Product School

Las comunidades te permiten acceder a compañeros que resuelven problemas similares y crean oportunidades de colaboración.

Product School: Organiza seminarios web gratis con gestores de producto de las principales empresas y celebra encuentros locales en más de 20 ciudades.

Mind the Product: comunidad global con eventos regionales, canales de Slack organizados por especialidad (B2B, consumo, IA/ML).

Mujeres en el sector de los productos: Programas de mentoría y eventos de networking centrados en apoyar a las mujeres que ocupan roles de gestión de productos.

Alianza impulsada por productos: Comunidad específica para gestores de productos que trabajan en estrategias de crecimiento impulsadas por productos.

Reforge: Cursos premium con aprendizaje basado en cohortes y una red de antiguos alumnos formada por gestores de productos sénior y líderes de crecimiento.

Asiste a eventos con una meta que vaya más allá de recopilar contactos. Pregunta a los ponentes sobre los retos específicos a los que te enfrentas, preséntate a entre 3 y 5 personas que tengan un interés genuino en su trabajo y haz un seguimiento en un plazo de 48 horas, haciendo referencia a vuestra conversación.

🔍 ¿Sabías que...? Los ejecutivos que publican en LinkedIn actualmente ven cómo su contenido obtiene hasta cuatro veces más impresiones que los usuarios habituales de LinkedIn, lo que convierte la presencia de los líderes en un gran amplificador.

📌 Colabora en la creación de contenido.

La creación conjunta de contenido fomenta las relaciones más rápidamente que el networking pasivo y posiciona a ambos colaboradores como líderes de opinión. Esto es lo que puedes intentar:

Etiqueta a alguien: escribe una publicación sobre un marco de trabajo que hayas aprendido de otro gestor de productos, etiquétalo y explica cómo lo has aplicado (a menudo lo compartirán y participarán).

Artículos colaborativos: Ponte en contacto con gestores de producto que trabajen en problemas similares y redactad conjuntamente un artículo de LinkedIn en el que comparéis vuestros enfoques sobre el descubrimiento, la priorización o la gestión de las partes interesadas.

Formato de la entrevista: pregunta a un gestor de productos al que admires si puedes entrevistarle sobre un lanzamiento reciente y, a continuación, publícala como un artículo, dándole todo el crédito y la visibilidad.

Publicaciones recopilatorias: Crea «Lo que 5 directores de producto aprendieron de lanzamientos fallidos» recopilando historias breves de tu red y dando crédito a cada colaborador.

La colaboración crea visibilidad mutua y fomenta la reciprocidad. Cuando ayudas a otra persona a darse a conocer, esta lo recuerda y te devuelve el favor.

Cuando le preguntamos a Jacob sobre cómo equilibrar el liderazgo intelectual profesional con la voz personal, respondió que depende del contexto:

Si trabajamos en algo realmente técnico, las opiniones personales deberían limitarse a un 5 % de las publicaciones. Si estás en un sector como el SaaS, donde hay mucha gente creando algo similar a lo que tú creas, la personalidad es lo que realmente te hace destacar.

Si trabajamos en algo realmente técnico, las opiniones personales deberían limitarse a un 5 % de las publicaciones. Si estás en un sector como el SaaS, donde hay mucha gente creando algo similar a lo que tú creas, la personalidad es lo que realmente te hace destacar.

🧠 Dato curioso: El concepto de marca personal se introdujo formalmente ya en 1997, cuando Tom Peters publicó el artículo The Brand Called You en Fast Company, en el que decía a los lectores: «Somos los directores generales de nuestras propias empresas: Me Inc... nuestra tarea más importante es ser los principales comercializadores de la marca llamada Tú».

Métricas clave de seguimiento para hacer crecer tu marca personal en LinkedIn como gestor de productos

Crear una marca personal en LinkedIn sin realizar un seguimiento del rendimiento es como lanzar funciones sin análisis (una broma de PM, no hemos podido resistirnos). LinkedIn proporciona métricas claras que muestran lo que funciona y lo que hay que ajustar. 📊

Vistas del perfil

Las vistas semanales a tu perfil miden tu visibilidad y la eficacia de tu contenido.

Un aumento repentino tras publicar contenido o participar en debates te indica que esas actividades generan tráfico. Aspira a un crecimiento constante: 50 vistas por semana como referencia, más de 200 si publicas activamente.

El desglose «Cómo te encontraron las personas» revela si las visitas provienen de palabras clave de búsqueda o de tu contenido.

Apariciones en el perfil de LinkedIn

Solicitudes de conexión

La calidad de las solicitudes entrantes es más importante que la cantidad. Si los reclutadores, los responsables de contratación o los gestores de productos sénior se ponen en contacto contigo sin que tú lo hayas solicitado, tu posición está funcionando.

La selección de aceptación basada en la relevancia para tus metas es mejor que el crecimiento arbitrario.

💡 Consejo profesional: Convierte la jerga de los productos en explicaciones. Una simple publicación que desentrañe algo como «Lo que realmente queremos decir con empatía hacia el usuario en las decisiones sobre productos» ayuda a quienes no son gestores de productos a comprender tu mundo y te permite construir una autoridad en tu nicho.

Publicar impresiones y tasa de interacción

Las impresiones muestran el alcance, pero la tasa de interacción (me gusta + comentarios + usos compartidos divididos por impresiones) revela la resonancia.

Una publicación con 5000 impresiones y un 2 % de interacción supera a otra con 10 000 impresiones y un 0,5 % de interacción.

Los diferentes temas generan diferentes niveles de interacción significativa:

Publicaciones sobre la priorización de hojas de ruta: A menudo generan un alto nivel de participación por parte de otros gestores de productos que realizan un uso compartido de sus propios enfoques y marcos de trabajo.

Historias de fracasos de productos: genere debate, ya que la gente quiere aprender de los errores sin cometerlos ella misma.

Tácticas de gestión de las partes interesadas: Crea un impacto universal, ya que este reto afecta a todos los contextos de productos y tamaños de empresas.

💡 Consejo profesional: Revisa mensualmente tus cinco publicaciones con mejor rendimiento para identificar patrones en cuanto a tema, formato y tono, y luego redobla tus esfuerzos en lo que tu público considera valioso.

Ejemplos de perfiles exitosos en LinkedIn para gerentes de producto

Los perfiles sólidos siguen patrones claros: posicionamiento estratégico, pruebas tangibles de impacto y compromiso constante. Aquí tienes algunos gestores de productos cuyos perfiles demuestran lo que funciona.

Rishab Jolly

a través de LinkedIn

Rishab Jolly es director sénior de producto en Microsoft, donde impulsa la estrategia y la ejecución de Azure Application Insights. Su perfil demuestra cómo los directores de producto técnicos pueden desarrollar un liderazgo intelectual sin necesidad de tener un título ejecutivo.

Lo que hace que su marca funcione es la coherencia combinada con la especificidad. Comparte ideas sobre la narración de historias y la influencia de las partes interesadas con su comunidad de más de 20 000 seguidores en LinkedIn, publicando marcos y lecciones aprendidas de la creación de herramientas para desarrolladores a gran escala. También presenta el podcast Curious Soul, en el que entrevista a líderes tecnológicos de Microsoft, Meta y otras empresas, y luego reutiliza las ideas clave en el contenido de LinkedIn.

La lección: elige un nicho (como la gestión de productos en la nube o la narración de historias para las partes interesadas) y hazlo tuyo mediante la creación constante de contenido.

📣 SME Speaks: Sobre las dudas a la hora de promocionarse, Jacob fue directo: Es inevitable. Nos encontramos en un periodo en el que el marketing dirigido por los fundadores es la clave del éxito, especialmente en el ámbito B2B. Puede que te dé miedo promocionarte, y a la mayoría de la gente le pasa al principio, lo cual es totalmente comprensible. Pero se trata más bien de comprender que es inevitable si quieres seguir creciendo. Es inevitable. Nos encontramos en un periodo en el que el marketing dirigido por los fundadores es la clave del éxito, especialmente en el ámbito B2B. Puede que te dé miedo promocionarte, y a la mayoría de la gente le pasa al principio, lo cual es totalmente comprensible. Pero se trata más bien de comprender que es inevitable si quieres seguir creciendo.

Adrienne Tan

a través de LinkedIn

Adrienne Tan es cofundadora y directora ejecutiva de Brainmates, una de las consultoras de gestión de productos más reconocidas de Australia. Con más de dos décadas de experiencia, ha dado forma a la manera en que organizaciones de diversos sectores abordan la estrategia de producto, el valor para el cliente y el crecimiento de las empresas.

Su experiencia destaca contribuciones cuantificables: el lanzamiento de la primera conferencia nacional sobre gestión de productos en Australia, la tutoría de líderes emergentes en el ámbito de los productos y el asesoramiento a empresas sobre marcos centrados en el cliente. Cada rol tiene una conexión directa con resultados como una mejor adaptación del producto al mercado, una mayor alineación de la comercialización y una mayor agilidad empresarial.

💡 Consejo profesional: Empieza a documentar tus experimentos con productos como si fueran arcos narrativos. Escribe una serie de publicaciones breves en las que expliques una hipótesis, un resultado sorprendente y lo que cambiarías la próxima vez. Esto permitirá a tus seguidores conocer de primera mano tu mentalidad de crecimiento.

Stephanie Neill

a través de LinkedIn

Stephanie Neill es directora de producto en Stripe y cuenta con casi 20 años de experiencia liderando equipos en The New York Times, IAC y Twitch. Su perfil demuestra cómo mostrar liderazgo sin afirmaciones abstractas. Ha creado y ampliado comunidades de productos en todo Estados Unidos y dirige equipos centrados en la integración del aprendizaje automático para optimizar las operaciones y mejorar la experiencia de los clientes.

Los puntos clave de su experiencia conectan su trabajo con los resultados empresariales: tamaño del equipo, impacto en los ingresos y complejidad técnica. El perfil equilibra la visión estratégica con la ejecución práctica, lo que demuestra que es capaz tanto de marcar el rumbo como de obtener resultados. La lección: cuantifica tu impacto como líder a través del crecimiento del equipo, la contribución a los ingresos y el alcance técnico.

💡 Consejo profesional: Comenta estratégicamente antes de publicar. Interactúa con fundadores, diseñadores u otros gestores de productos en sus publicaciones durante una semana antes del uso compartido de tus publicaciones. El algoritmo de LinkedIn propagará de forma natural tu visibilidad a sus redes.

Errores comunes en la gestión de la marca en LinkedIn que deben evitar los gestores de productos

A continuación, te ofrecemos un desglose de los errores que debes evitar al intentar hacer crecer tu marca en LinkedIn como gestor de productos:

El resumen hace una lista de responsabilidades, no de razonamientos: Escribe una breve historia sobre un reto reciente relacionado con un producto, tu razonamiento y el impacto. Esto muestra cómo abordas las decisiones sobre productos.

Solo publicar actualizaciones sobre lanzamientos o promociones: Comparte las ventajas e inconvenientes, los fracasos y las opiniones de los usuarios que hay detrás de esos lanzamientos. Las publicaciones sobre procesos reflejan la verdadera profundidad del gestor de productos.

Las publicaciones suenan genéricas o motivacionales: Basá cada idea en una situación real: Qué pasó → Qué intentaste → Qué cambió. Esto hace que el aprendizaje sea creíble.

Interactuar solo dando «Me gusta» a las publicaciones: añade comentarios con tu perspectiva o el marco que aplicarías. Un punto de vista coherente genera reconocimiento.

El perfil destaca más a la empresa que a tu rol: aclara en qué has influido, impulsado o cambiado. No dejes que el «nosotros» te borre.

Las habilidades se enumeran sin pruebas: respalda cada habilidad con un ejemplo específico de tu experiencia o contenido. Mostrar > contar

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio publicado en Frontiers in Psychology reveló que las personas que gestionan activamente su marca personal tienen muchas más posibilidades de progresar en su carrera y obtener reconocimiento que aquellas que no lo hacen.

Construye en público, piensa en ClickUp.

Todo producto sólido cuenta una historia de intenciones, concesiones y lecciones aprendidas sobre la marcha, y lo mismo ocurre con todo gestor de productos sólido. LinkedIn premia la claridad de pensamiento más que el refinamiento, y la credibilidad crece cuando muestras cómo razonas, no cómo actúas.

ClickUp convierte ese razonamiento en ritmo.

Por ejemplo, mientras que ClickUp Brain captura las ideas en el momento en que surgen, Docs las convierte en narrativas concisas y las tareas periódicas garantizan que mantengas el impulso incluso en las semanas más ajetreadas. Lo que comienza como una documentación reflexiva se convierte en una prueba visible de tu criterio sobre el producto, precisamente la cualidad que buscan los reclutadores y tus compañeros.

Al fin y al cabo, la visibilidad es otro producto que hay que gestionar. Con ClickUp como entorno de trabajo, tus ideas se amplían con la misma precisión que aportas a cada lanzamiento.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes

Publicar dos o tres veces por semana funciona bien. Mantiene tu perfil activo y te da tiempo suficiente para pensar en tus ideas, reflexionar sobre tu trabajo y compartir algo significativo, en lugar de apresurarte a publicar todos los días.

Comparte lo que estás aprendiendo del trabajo real con productos. Por ejemplo, habla sobre cómo abordaste una decisión sobre una función, qué concesiones influyeron en el resultado final, qué aprendiste de un experimento fallido o cómo los comentarios de los usuarios influyeron en la dirección. La gente responde más al proceso de pensamiento y a la honestidad que a la teoría.

El modo Creador te ayuda si quieres aumentar tu audiencia y darte a conocer a través de temas específicos. Un perfil normal es perfectamente válido si tu meta es generar credibilidad y atraer oportunidades de forma discreta. La elección depende de si la visibilidad o la simplicidad son más importantes para ti.

Céntrate en tus propias experiencias en lugar de repetir los marcos comunes de gestión de productos. Cuando hablas desde tu trabajo diario, tu perspectiva se vuelve naturalmente única.

ClickUp te ayuda a mantener la coherencia al guardar todo en un solo lugar. Puedes planificar tu calendario semanal de publicaciones, redactar contenido en ClickUp Docs, almacenar ejemplos de referencia y realizar el seguimiento de las ideas que deseas desarrollar como tareas de ClickUp.