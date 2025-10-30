Más de 50 indicaciones de Perplexity IA para probar

Perplexity /IA es excelente para encontrar información y citar fuentes. Pero cómo preguntas marca la diferencia.

Piense en las indicaciones como si fueran pedidos en un restaurante. «Algo bueno» le da lo que quede. «Fideos picantes, ajo extra, sin cacahuetes» le da exactamente lo que quiere.

El mismo principio, mejores resultados.

La magia surge cuando añades contexto: en qué estás trabajando, hasta qué punto quieres profundizar o el formato que prefieres.

Los estudiantes construyen argumentos más sólidos con citas fiables.

Los investigadores sacan a la luz estudios especializados más rápidamente.

Los profesionales del marketing descubren información útil sobre la que realmente pueden actuar.

Hemos recopilado las mejores indicaciones de Perplexity AI para usar ahora mismo. Y, como bonus, echaremos un vistazo a ClickUp, una alternativa novedosa y sensible al contexto que combina IA, documentación y flujo de trabajo. 🕵

¿Qué es Perplexity IA?

a través de Perplexity.ai

Perplexity IA es un motor de búsqueda conversacional impulsado por grandes modelos de lenguaje (LLM). Procesa consultas en lenguaje natural y devuelve respuestas sintetizadas, citando fuentes de toda la web.

La plataforma utiliza inteligencia artificial para comprender el contexto, lo que significa que puedes hacer preguntas de seguimiento y ella recuerda de qué estás hablando. Obtiene información en tiempo real, la procesa y presenta las respuestas en un formato legible con citas en las que se puede hacer clic para que puedas verificar todo.

¿Qué son las indicaciones de Perplexity IA?

Las indicaciones de Perplexity IA son las preguntas o instrucciones que escribes para obtener respuestas específicas. Cuantos más detalles y contexto incluyas, mejor será la respuesta.

Una indicación básica como «Explica el SEO» te dará una panorámica general, pero una más detallada como «Explica el SEO para empresas locales con ejemplos de tácticas de optimización on-page» te proporcionará información con objetivo que se ajusta a lo que necesitas.

✅ Ejemplo de indicación:

«Compara las 5 mejores herramientas de marketing por correo electrónico para pequeñas empresas en 2025. Incluye los niveles de precios, las funciones más destacadas y un límite por herramienta. Presenta los datos en una tabla comparativa con las fuentes».

«Compara las 5 mejores herramientas de marketing por correo electrónico para pequeñas empresas en 2025. Incluye los niveles de precios, las funciones más destacadas y un límite por herramienta. Presenta los datos en una tabla comparativa con las fuentes».

Es específico, fácil de escanear y orienta a Perplexity hacia respuestas estructuradas y verificables.

🧠 Dato curioso: " Perplexity " es en realidad una medida estadística que se utiliza para evaluar modelos lingüísticos. Cuanto menor es la perplejidad, mejor predice el modelo el texto.

Cómo escribir indicaciones eficaces para Perplexity

A continuación, le mostramos un proceso paso a paso para crear plantillas de indicaciones de IA que proporcionan respuestas útiles. 👇

Paso n.º 1: Define lo que necesitas.

Antes de escribir nada en la herramienta de IA, piensa qué es lo que quieres obtener de ella.

¿Busca una definición rápida, una comparación detallada, datos estadísticos o instrucciones de paso? Primero, anote su meta final.

Por instancia, si eres:

Si eres un profesional del marketing que está preparando una presentación de campaña, es posible que necesites datos de análisis de la competencia que muestren qué tácticas impulsaron la participación en el último trimestre.

Si eres estudiante y estás escribiendo una reseña bibliográfica sobre política climática, necesitas investigaciones recientes que muestren cómo se conectan (a internet) los diferentes estudios.

Creador de contenido que verifica una afirmación sobre el comportamiento de los usuarios: necesita la fuente original de esa estadística.

Conocer su objetivo le ayudará a crear una indicación que le permita alcanzarlo de una sola vez.

🧠 Dato curioso: El término «IA» se acuñó en 1956 durante un taller de verano en la Universidad de Dartmouth. Los asistentes pensaban que se podría alcanzar una IA a nivel humano en un verano. Casi 70 años después, ¡seguimos en el trabajo!

Paso n.º 2: Recopile los detalles del contexto

Ahora recopile los detalles específicos que figuran su respuesta. Piense en quién leerá esta información, en qué sector trabaja, qué periodo de tiempo es relevante y las limitaciones a las que se enfrenta.

Aquí tienes una lista de control de elementos que debes tener en cuenta para convertirte en ingeniero de indicaciones:

Público objetivo o nivel de los lectores (ejecutivos de alto nivel, estudiantes universitarios de primer año, aficionados).

Sector o nicho en el que haces trabajo (comercio electrónico directo al consumidor, dispositivos médicos, desarrollo de videojuegos independientes)

Enfoque geográfico , si es relevante (con objetivo en el mercado australiano, comparando las regulaciones de la UE con las de EE. UU.).

Periodo de tiempo que le interesa (datos del cuarto trimestre de 2024, tendencias históricas desde 2010, predicciones emergentes para 2026)

Objetivo de tu investigación (presentación para inversores, bibliografía para un trabajo académico, pruebas que respalden una entrada de blog).

La diferencia que esto supone es enorme. Un creador de contenido que pregunta «¿Cómo utilizan los equipos editoriales de publicaciones como The Washington Post y Reuters las herramientas de IA para acelerar la verificación de datos sin sacrificar la precisión, con ejemplos específicos de herramientas y flujos de trabajo» obtiene prácticas de redacción, herramientas concretas y detalles de implementación que puede consultar o adaptar.

Paso n.º 3: Elige tu formato de salida

Decida cómo desea que Perplexity presente la información.

¿Necesita un resumen de un párrafo que pueda incluir en un informe, una lista con viñetas para una diapositiva de presentación, una tabla comparativa con pros y contras o ejemplos detallados con explicaciones?

Añade esto a tu indicación.

Si estás comparando programas de asistencia para la redacción, solicita un formato de tabla: «Crea una tabla comparativa entre ClickUp Brain, Jasper y Textmetrics que incluya precios, tamaño de la base de datos de palabras clave y funciones únicas. »

Paso n.º 4: Establece el nivel de profundidad

Indique a Perplexity hasta qué punto desea profundizar.

¿Busca una panorámica superficial que pueda leer en dos minutos, una explicación moderadamente detallada con algunos ejemplos o un análisis exhaustivo que abarque la historia, el estado actual, las controversias y las implicaciones futuras?

Utilice indicadores específicos de longitud o detalle. Pruebe con «Proporcione una explicación de 1000 palabras sobre el aprendizaje supervisado frente al no supervisado con tres ejemplos reales de cada uno, dirigido a alguien con conocimientos básicos de Python».

Ser explícito sobre la profundidad evita que tengas que revisar 10 párrafos cuando solo necesitas dos frases, o que obtengas una visión general superficial cuando lo que necesitas es contenido sustancial.

🧠 Dato curioso: La idea de la inteligencia similar a la humana en las máquinas se remonta a Talos, el autómata gigante de bronce de la mitología griega diseñado para proteger Creta. Aunque no se trata de una máquina real, el mito retrata a Talos con un propósito programado. Así fue su muerte (aparentemente): Fuente

Paso n.º 5: Añada sus restricciones

Lista cualquier requisito o límite específico que deba filtrar los resultados coherentes. Esto incluye restricciones de tiempo, enfoque geográfico, tipos de fuentes o ángulos particulares que desee cubrir.

Ejemplos de restricciones útiles con impacto real:

«Céntrate en estudios revisados por pares publicados después de enero de 2023» te evita citar investigaciones obsoletas.

«Incluya solo estrategias con estudios de casos documentados que muestren una mejora de al menos el 20 %» filtra los consejos teóricos y aplicables.

«Excluir cualquier táctica que requiera un presupuesto publicitario de pago» mantiene las recomendaciones realistas para sus limitaciones.

Estas restricciones mantienen los resultados centrados estrictamente en lo que es importante para su proyecto.

📮 Información de ClickUp: Mientras que el 34 % de los usuarios opera con total confianza en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con su contexto de trabajo a menudo conlleva un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en todo tu espacio de trabajo e integra herramientas de terceros. Obtén respuestas contextuales sin tener que cambiar de aplicación y experimenta un aumento de 2 a 3 veces en la eficiencia del trabajo, al igual que nuestros clientes de Seequent.

Paso n.º 6: Escriba su indicación completa

Ahora combina todo en una sola indicación clara. Empieza con tu pregunta principal, añade el contexto, especifica el formato y la profundidad deseados y, a continuación, incluye cualquier restricción.

Una indicación débil sería algo así como: «¿Cómo utilizan las empresas los comentarios de los clientes?».

Una indicación completa tiene el siguiente aspecto: «Explique tres métodos específicos que utilizan las empresas SaaS con entre 1000 y 10 000 usuarios para recopilar y actuar en función de los comentarios de los clientes. Céntrate en métodos que puedan implementarse con un equipo de menos de cinco personas. Presenta una lista numerada con un ejemplo real de empresa para cada método, incluyendo qué herramienta utilizaron y qué resultado obtuvieron. Incluye fuentes de estudios de casos o entrevistas publicados en los últimos 18 meses».

¿Ve la diferencia? La segunda indicación le proporcionará información útil, incluyendo ejemplos verificados que se ajustan al tamaño de su empresa y a sus limitaciones de recursos.

Ventaja de ClickUp: Piense en ClickUp Doc como su biblioteca personal de indicaciones, un espacio donde todas las indicaciones de Perplexity IA que ha creado (y perfeccionado) se encuentran en un solo lugar. Convierte tus indicaciones en una biblioteca viva y organizada a la que todo tu equipo puede acceder con ClickUp Doc Puede agruparlas por tema, etiquetarlas con casos de uso e incluso realizar un seguimiento de cuáles han dado los mejores resultados. Por ejemplo, un estratega de contenido podría mantener páginas separadas para indicaciones de investigación, plantillas de redacción publicitaria y consultas respaldadas por datos. Es una forma sencilla de organizarse, colaborar con su equipo y crear un banco reutilizable de indicaciones de escritura con IA que dan resultado.

Las mejores indicaciones de Perplexity IA para diferentes casos de uso

Aquí tienes nuestra lista seleccionada de las mejores indicaciones de Perplexity AI para imágenes, investigación, redacción y otros muchos casos de uso con los que obtendrás resultados excelentes en todo momento.

Investigación

Realice un análisis DAFO con las indicaciones de Perplexity IA.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado y la tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) proyectada para [sector] entre 2024 y 2030 en [región]? Incluya los factores que impulsan el mercado, el desglose por segmentos según [tipo personalizado] y cite informes de Gartner/Forrester/IDC publicados después de 2023. Preséntelo como un resumen estructurado con fuentes. Compare [Competidor 1], [Competidor 2], [Competidor 3], [Competidor 4] y [Competidor 5] en [Sector]. Cree una tabla que muestre: precios, cuota de mercado con fuentes, funciones únicas, actualizaciones de productos para 2024 y valoraciones de los usuarios de G2/Capterra. Céntrese en las empresas que prestan servicio a [Tamaño del cliente objetivo]. Identifique las 8 principales tendencias emergentes en [Industria] para 2025 con una financiación mínima de 10 millones de dólares o más de 100 000 usuarios. Para cada una de ellas: explique en 100 palabras, lista tres empresas que la utilicen con métricas específicas y cite datos de adopción de CB Insights/TechCrunch a partir del tercer trimestre de 2024. Clasifique por potencial de impacto en el mercado. Realice un análisis DAFO para [Empresa] en [Sector] a partir del cuarto trimestre de 2024. Incluya cinco puntos específicos por cuadrante con métricas cuantificables de informes de resultados recientes, citas de analistas y movimientos estratégicos para 2024. Entre 800 y 1000 palabras. Público objetivo: analistas de inversiones. ¿Cómo ha cambiado [el grupo demográfico objetivo] su comportamiento de compra de [categoría de producto] entre 2022 y 2024 en [país]? Incluye: cambios en el gasto (%), canales preferidos con datos de interacción, clasificación de los principales factores clave que influyen en la compra y sensibilidad al precio. Cita más de 5 páginas web relevantes, como encuestas de McKinsey o informes de la NRF. Resumen de 300 palabras + secciones detalladas. ¿Cuáles son las tasas de adopción de la corporación de [Tecnología] en 2023-2024? Incluye: porcentaje de adopción actual, desglose por departamento, herramientas específicas que se utilizan, métricas de ROI de casos prácticos, barreras de adopción y factores de éxito. Céntrate en la información divulgada públicamente por las empresas de la lista Fortune 500. Entre 1200 y 1500 palabras para un público de directores técnicos. Resumir la normativa vigente y pendiente que afecta a [tipo de empresa] en [regiones] a fecha de octubre de 2024. Para cada normativa: fechas de entrada en vigor, requisitos clave, sanciones y cómo se han adaptado [empresa 1], [empresa 2] y [empresa 3]. Preséntelo en forma de lista de control de cumplimiento. Cite fuentes normativas oficiales. Analice la financiación de capital riesgo en [Sector] para 2024. Incluya: capital total con comparación trimestral, desglose por fases, las 10 operaciones más importantes por importe e inversores, subsectores emergentes con porcentajes específicos y tres nuevos perfiles de unicornios. Céntrese en operaciones de EE. UU./UE de más de 5 millones de dólares. Utilice datos de Crunchbase/PitchBook. Formato de memorándum de inversión de 1000 palabras. ¿Qué tecnologías de cadena de suministro están adoptando los fabricantes de [tamaño de la empresa] en 2023-2024? Céntrese en: IoT, previsión mediante IA, blockchain y automatización de almacenes. Para cada una: porcentaje de adopción, coste/cronograma de implementación, ganancias de eficiencia con métricas y dos casos prácticos. Excluya las soluciones que requieran una inversión superior a 5 millones de dólares. Formato como una guía de evaluación. Compare la satisfacción de los clientes con [Producto 1], [Producto 2], [Producto 3], [Producto 4] y [Producto 5]. Incluya: puntuaciones NPS, valoraciones G2/Capterra con recuento de reseñas y análisis de opiniones de los últimos seis meses, mostrando las tres principales alabanzas y quejas de cada uno. Filtra por reseñas de [tamaño de la empresa]. Presenta los resultados en forma de tabla matricial de decisión con un resumen de 200 palabras. Crea una infografía que ilustre la distribución de la cuota de mercado de [Mercado/Sector] para los años 2020-2024. Incluye: gráfico circular de los líderes actuales del mercado ([Empresa 1], [Empresa 2], [Empresa 3], [Empresa 4]) con porcentajes, gráfico de líneas que muestre las tendencias de crecimiento de los ingresos, gráfico de barras que compare el rendimiento regional ([Región 1], [Región 2], [Región 3]). Crea una matriz de comparación visual para [Producto 1] frente a [Producto 2] frente a [Producto 3] frente a [Producto 4]. Muéstrela como una tabla comparativa de funciones con: logotipos de los productos en la parte superior, 10-12 funciones clave en el lado izquierdo (precio, [Función 1], [Función 2], [Función 3]), marcas de verificación/X/X o valoraciones para cada una. Utilice un diseño limpio y moderno con códigos de color para indicar las funciones mejores/peores.

Crea infografías y otras imágenes con las indicaciones de Perplexity IA.

🔍 ¿Sabías que... Arthur Samuel publicó el primer artículo sobre aprendizaje automático en 1959, con el título «Algunos estudios sobre el aprendizaje automático utilizando el juego de damas». En él describía su programa, capaz de aprender a jugar a las damas y ganar a los humanos. Esta investigación popularizó el término «aprendizaje automático».

Desarrollo de software

Resuelve error de código con Perplexity IA

Escribe una función [Idioma] que [Tarea específica]. Requisitos: gestionar [Casos extremos], incluir gestión de error, seguir [Patrón de diseño] y añadir sugerencias de tipo/documentación. Incluye también tres casos de prueba que cubran: intento correcto, caso extremo y fallo. Me aparece el mensaje [Mensaje de error] cuando realizo la [Acción]. Contexto: utilizando [Tech Stack]. Código: [Fragmento]. Analice las causas fundamentales específicas de esta pila, explique el problema más probable, proporcione pasos de depuración utilizando [Herramientas] y facilite el código corregido con explicaciones. Diseñe una arquitectura para [tipo de aplicación] que ofrezca compatibilidad con: [requisito 1], [requisito 2], [requisito 3]. Incluya: descripción del diagrama de arquitectura, pila tecnológica con justificaciones, esquema de base de datos, estrategia de escalado y costes estimados en [proveedor de nube]. Optimice este código [Idioma] que tarda [Tiempo actual] en procesar [Tamaño de los datos]: [Fragmento]. Meta: reducir a menos de [Tiempo objetivo], mantenerse por debajo de [Límite de memoria]. Proveedor: desglose de perfiles, código optimizado, comparación de complejidad, resultados de referencia y explicación de cada optimización. Convierta este código [Tecnología de origen] a [Tecnología de destino]: [Fragmento]. Mantenga la funcionalidad siguiendo las buenas prácticas [Destino]. Explique cómo cada patrón [Origen] se correlaciona a [Destino], incluya definiciones de tipos y proporcione una lista de control de migración para conversiones similares. Cree una guía de implementación para integrar [Servicio API] en la aplicación [Framework]. Incluya: configuración, autenticación con gestión de entornos, [Función 1], [Función 2], gestión de errores, cumplimiento de límites de velocidad, enfoque de pruebas y [Consideraciones de cumplimiento]. Incluya ejemplos de código completar. Tutorial paso a paso de 2500 palabras. Cree un conjunto de pruebas para este servicio [Framework]: [Snippet]. Utilizando [Testing Framework], proporcione: pruebas unitarias con dependencias simuladas, pruebas de integración, casos extremos, incluyendo [Prueba de seguridad 1], [Prueba de seguridad 2], [Prueba de seguridad 3]. Incluya la configuración/desmontaje, aspire a una cobertura superior al 90 % y siga el patrón AAA. Explique la estrategia de pruebas. Auditoría de seguridad de este código: [Fragmento]. Compruebe: inyección SQL, XSS, referencias inseguras, fallos de autorización/autorización, exposición de datos, limitación de velocidad, CSRF, problemas de carga de archivos, contraseñas débiles y fugas de mensajes de error. Para cada uno, explique el exploit, evalúe la gravedad utilizando la escala OWASP y proporcione un código seguro. Incluya una lista de control de correcciones priorizadas. 1500 palabras.

💡 Consejo profesional: Las indicaciones de IA con mejor rendimiento suelen imitar la curiosidad humana. Es un hecho conocido que las indicaciones naturales basadas en preguntas producen respuestas más matizadas. Por eso es tan popular la técnica de indicaciones en cadena de pensamiento. Usted guía a la IA a través de su proceso de razonamiento paso a paso. Instancia, escriba: «Pensemos paso a paso. ¿Qué factores afectan al SEO de un nuevo blog, desde la investigación de palabras clave hasta la agrupación de contenido, y cómo los priorizaría para un plan de tres meses?». Básicamente, le está enseñando a la IA cómo pensar y no solo qué responder.

Marketing

Analice los puntos de referencia con las indicaciones de Perplexity IA.

Crea una estrategia SEO de seis meses para [tipo de empresa] con objetivo en [público objetivo]. Incluye: 20 palabras clave con más de 1000 búsquedas mensuales, puntuaciones de dificultad, análisis de la competencia; tres grupos de contenido con publicaciones principales y secundarias; calendario de contenido con títulos, intención de búsqueda y estimaciones de tráfico. Da prioridad a las palabras clave con contenido principal obsoleto (anterior a 2023). Formato como una hoja de cálculo procesable. Crea tres perfiles de compradores para [Producto] con objetivo en [Tamaño de la empresa]. Cada uno necesita: datos demográficos, psicográficos, recorrido de compra con puntos de contacto, preferencias de contenido, objeciones y autor de decisión. Basado en: estudios B2B de Gartner/Forrester de 2024-2025, datos de LinkedIn y reseñas de G2. Incluye una cita real por perfil. 500 palabras cada uno + tabla resumen. Analice la estrategia de contenido de [Competidor] (blog, YouTube, podcast) durante los últimos 12 meses. Incluya: frecuencia de publicación, las 10 publicaciones más visitadas, desglose por formato, cambios en los temas tratados, métricas de interacción, palabras clave objetivo y estrategia de promoción. Identifique cinco lagunas de contenido con un volumen de búsqueda superior a 2000. En comparación con [Competidor 2]. Informe de inteligencia de 1500 palabras. ¿Cuáles son los puntos de referencia de B2B SaaS para [Canal 1], [Canal 2], [Canal 3] y [Canal 4] con el objetivo de la corporación en [Año]? Para cada uno: CTR, tasas de conversión, CAC, ciclo de negociación y ROAS. Desglose por fase de la empresa (>5 millones de dólares de ingresos anuales recurrentes). Incluya el cuartil superior/inferior. Cite los informes de HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Preséntelo como una tabla de referencia + un análisis de 300 palabras sobre los mejores resultados. Diseña una campaña de ocho semanas para [lanzamiento de producto]. Meta: [métrica]. Incluye: secuencia de correos electrónicos (5 correos electrónicos con asuntos/CTA), calendario de redes sociales, estrategia de anuncios pagados ([presupuesto] en [plataformas]), objetivo, activos de contenido con ángulos, métricas por canal, hipótesis de pruebas A/B. Formato como resumen con cronograma y equipo de [tamaño]. 2000 palabras. Investigue las tácticas de personalización de marcas del sector con ingresos superiores a 100 millones de dólares en 2024. Céntrese en: motores de recomendación, cambios dinámicos en sitios web, personalización de correo electrónico, funciones de app y posventa. Para cada uno: 2-3 ejemplos de marcas, plataformas tecnológicas utilizadas, impacto en la conversión/AOV a partir de estudios de casos y complejidad de la implementación. Excluya las tácticas básicas. Dé prioridad a los aumentos documentados superiores al 15 %. Manual de 2000 palabras con matriz de esfuerzo/impacto. Diseña una imagen de encabezado de correo electrónico para [Nombre de la campaña] que promocione [Oferta]. Dimensiones: 600 x 200 píxeles. Incluye: un texto de titular atractivo «[Titular]», un subtítulo de compatibilidad, imágenes relevantes ([Producto/Escena de estilo de vida]), un botón CTA y los colores de la marca. Diseño adaptable a dispositivos móviles. Crea un calendario de contenido visual para el primer trimestre de 2025 que muestre el calendario de publicaciones [Blog/Redes sociales/Correo electrónico]. Formato de cuadrícula con fechas, tipos de contenido codificados por color, temas para cada semana y lanzamientos de campañas importantes resaltados. Diseño limpio y organizado.

🔍 ¿Sabías que...? La abreviatura ELI5 es una forma popular de decir «Explícamelo como si tuviera cinco años». Comenzó como una comunidad de Reddit en la que los usuarios pedían a otros que simplificaran temas complejos como si se los explicaran a un niño de cinco años. Hoy en día, es uno de los estilos de indicaciones más populares en herramientas de IA como Perplexity AI y ChatGPT. ¿Quién iba a imaginar que la «consulta seria» de Michael Scott se convertiría en una pregunta para hacerle a la IA? Fuente

Comercio electrónico

Pide a Perplexity IA que te proporcione compatibilidad en tus esfuerzos de comercio electrónico

Encuentre 10 productos en [Categoría] en Amazon con: 5000-30 000 búsquedas mensuales, competencia <40, precio [Mín.]-[Mín.]- [Mín.]-[Máx.], top 10 con <500 reseñas, +20 % de crecimiento interanual. Para cada uno: palabra clave + volumen, términos relacionados, los 3 productos principales con estimaciones de ingresos, quejas comunes, margen de beneficio después de FBA/COGS (supuesto del 30 %), disponibilidad de proveedores (3+ en Alibaba, <500 MOQ). Clasificar por ingresos x viabilidad de entrada Analice los precios de [Tipo de producto] en el intervalo [Mín.]-[Mín.]-[Mín.]-[Máx.] en Amazon, [Minorista] y sitios DTC en el cuarto trimestre de 2024. Incluya: puntos de agrupación de precios, tácticas psicológicas, correlación entre precio y valoración, variaciones del mercado, frecuencia/profundidad de las promociones (6 meses) y la posición competitiva de [Marca 1-5] por precio/funciones Analice las reseñas de los cinco productos más vendidos de la categoría [Categoría de producto] en Amazon (más de 1000 reseñas, solo 2023-2024). Extraiga: las ventajas más mencionadas por categoría, las quejas más comunes con su porcentaje, las solicitudes de funciones, los problemas de calidad a lo largo del tiempo, las comparaciones entre marcas y las motivaciones de compra. Proporcione tres citas por tema. Identifique la necesidad más importante no satisfecha en más del 15 % de las reseñas Recopile 20 tácticas de CRO para las páginas de productos de [categoría de producto] con resultados de pruebas A/B que muestren un aumento superior al 10 %. Para cada una: descripción de la implementación, principio psicológico, resultado documentado, mejores categorías de productos y complejidad. Excluya las inversiones en tecnología superiores a 10 000 $. Fuente: estudios de casos de Baymard/CXL/VWO. Matriz de prioridades por esfuerzo/impacto Compare Amazon FBA frente a 3PL ([Proveedor 1], [Proveedor 2]) frente al autoabastecimiento para [Tipo de producto] con: [X] pedidos/mes, [Aov] $, [Peso] libras, [Dimensiones], [% de pedidos de un solo elemento]. Para cada uno: desglose de costes, costes de configuración, volumen de equilibrio, velocidad de entrega, gestión de devoluciones, capacidad internacional, escalabilidad en [Volumen 2] y [Volumen 3]. Incluye precios de 2024 y tarifas de FBA de octubre de 2024. Matriz de decisión con coste por pedido en volúmenes. Recomendación basada en prioridades Compare Google Shopping, Meta Ads y Amazon Sponsored Products para marcas DTC [Categoría] ($[intervalo de precios]). Para cada uno: intervalo de CPC, referencias de conversión, ROAS (prospección/retargeting), relación CAC:LTV, requisitos creativos, opciones de segmentación, atribución, presupuesto mínimo y duración de la fase de aprendizaje. ¿A cuál dar prioridad con $[Presupuesto]/mes? Genere una imagen comparativa del antes y el después para [Ventaja del producto]. Pantalla dividida que muestra: lado izquierdo: estado del problema con [Problema]; lado derecho: estado de la solución con [Producto en uso]. Incluya flechas y rótulos que expliquen la transformación. Para uso en la página del producto Cree una imagen con una guía de tamaño/dimensiones para [Producto]. Muestre el producto con las medidas rotuladas, compárelo con un objeto común para apreciar la escala y añada vistas desde múltiples ángulos si es necesario. Incluya las unidades de medida en [cm/pulgadas]. Estilo técnico claro con fondo neutro

Aprendizaje y autoformación

Explora técnicas de estudio eficaces con las indicaciones de Perplexity IA

Crea un plan de 90 días desde principiante hasta [nivel de preparación para el trabajo] en [habilidad]. Divídelo en módulos semanales con: conceptos clave por semana, tiempo diario ([X] horas/semana), recursos (prioridad gratuita, de pago <50 $), ocho proyectos de progreso, puntos de control quincenales, errores comunes y dependencias conceptuales. Objetivo: [antecedentes] con gran capacidad de autoaprendizaje Explique [concepto complejo] en tres niveles: (1) ELI5 en 4-5 frases utilizando analogías para niños de 12 años, sin jerga; (2) 300 palabras para [conocimientos previos] que cubran [elementos clave]; (3) 800 palabras de análisis técnico para [público avanzado] con explicaciones matemáticas Genera 10 problemas prácticos de [Habilidad] centrados en [Tema], con progreso de básico a avanzado. Estructura: Problemas 1-3 (básico), 4-6 (intermedio), 7-8 (avanzado), 9-10 (experto). Cada uno incluye: escenario realista, pregunta específica, datos/esquema de muestra, resultado esperado, dificultad, conceptos evaluados, errores comunes Compare los mejores recursos para [Habilidad] para alguien con [Antecedentes] que aspira a [Meta]: [Recurso 1], [Recurso 2], [Recurso 3], [Recurso 4]. Evalúe: enfoque docente, profundidad frente a amplitud, compromiso de tiempo, coste, requisitos previos, componentes prácticos, compatibilidad de la comunidad, valor de preparación para el trabajo ¿Cuáles son las técnicas de estudio más eficaces para [tipo de asignatura]? Incluye: programas de repetición espaciada, métodos de recuerdo activo y estrategias de aplicación práctica específicas para este ámbito. Proporciona un plan de estudio semanal de [X] horas/semana y herramientas para utilizar ([app, aplicación de tarjetas didácticas], [plataforma de prácticas]). Proporciona una plantilla semanal práctica ¿Qué conocimientos previos se necesitan para aprender [Tema avanzado]? Cree un árbol de dependencias que muestre los conceptos fundamentales que hay que dominar primero. Para cada requisito previo: explicación, por qué es importante para el tema avanzado, secuencia de aprendizaje recomendada, duración estimada, recursos gratuitos de calidad Proveedor: proporcione cinco proyectos prácticos para aplicar [Habilidad] en situaciones reales. Para cada uno, incluya: nivel de dificultad, conocimientos necesarios, duración estimada, resultados del aprendizaje, requisitos de paso, retos de extensión y cómo mostrarlo en un portafolio. Progreso de principiante a avanzado. Incluya una estructura adecuada para el código inicial y la rúbrica de evaluación

🔍 ¿Sabías que...? La «prueba de Turing», propuesta en 1950 por Alan Turing, se diseñó para comprobar si una máquina podía mantener una conversación indistinguible de la de un humano.

Escritura creativa y generación de contenido

Crea perfiles de carácter únicos con las indicaciones de Perplexity IA

Genera 10 premisas únicas para historias de [género] que combinen [elemento 1] y [elemento 2]. Para cada una: boceto del protagonista, conflicto central, posible giro argumental. 2-3 frases por premisa. Da prioridad a la originalidad y a los ganchos emocionales Crea un perfil detallado del carácter [Tipo de carácter] en [Género]. Incluye: historia de fondo, motivaciones, defectos, fortalezas, patrones de habla, arco del carácter, relaciones. Hazlo tridimensional y convincente. 800 palabras Haga una lluvia de ideas con 20 ángulos únicos para escribir sobre [Tema] con objetivo en [Público]. Incluya: perspectivas contrarias, ángulos de historias personales, enfoques basados en datos y formatos innovadores. Evite los ángulos sobreutilizados. Agrupe por tipo de contenido (instrucciones, estudio de caso, etc.) Genera 15 titulares atractivos para [Tipo de contenido] sobre [Tema] para [Público]. Utiliza diferentes fórmulas: tutoriales, listas, preguntas, curiosidades, ventajas. Incluye el recuento de caracteres para cada uno Esquema [Duración del vídeo] guion de vídeo sobre [Tema] para [Plataforma]. Incluye: gancho (primeros 10 segundos), puntos principales con transiciones, tácticas de participación y CTA. Formato para lectura con teleprompter. Objetivo [Público]. Incluye marcadores de tiempo Reescribe este contenido en [tono/voz específicos] que coincidan con el estilo de [ejemplo de referencia]: [contenido]. Mantén el mensaje principal y ajusta el vocabulario, la estructura de las oraciones, el nivel de humor y la formalidad. Explica las cinco decisiones estilísticas clave que tomaste y por qué encajan con el tono objetivo Escribe cinco párrafos iniciales diferentes para [Tipo de contenido] sobre [Tema]. Utiliza estas técnicas: preguntas provocativas, estadísticas sorprendentes, anécdotas personales, afirmaciones contundentes y contrarias, descripciones sensoriales vívidas. Explica el desencadenante psicológico que utiliza cada gancho Diseña una serie de contenidos de 10 partes sobre [Tema] que se desarrolle con progreso para [Público]. Incluye: títulos de los episodios, ideas clave, formatos de contenido (vídeo, artículo completo, infografía, etc.), cómo se establecen las conexiones entre cada uno de los elementos y la cadencia óptima de publicación. Crea un arco narrativo que mantenga el interés del público. Incluye una estrategia de promoción para cada elemento Genera un diseño de portada para una novela de [género] titulada «[título]». Tema: [estado de ánimo/tema]. Incluye: tipografía llamativa para el título, nombre del autor, imágenes de fondo atmosféricas que sugieran [elemento clave], combinación de color que evoque [emoción]. Estilo: [convenciones comerciales/literarias/de suspense/románticas] Crea una hoja de referencia del carácter [Nombre del carácter] que muestre: vista completa del cuerpo en [Pose característica], primer plano del rostro mostrando [Rasgos clave], detalles del atuendo, paleta de color, elementos/accesorios destacados. Incluye la lista de rasgos de personalidad brevemente enumerados. Estilo: [Realista/Anime/Dibujos animados/Cómic]

Errores comunes que se deben evitar con las indicaciones de Perplexity IA

Estos son algunos errores comunes que debes evitar al trabajar con las indicaciones de Perplexity IA:

Error Solución Preguntar demasiadas cosas a la vez Céntrate en una solicitud por indicación para obtener respuestas claras y prácticas Ignorar los límites de palabras Establece límites claros: «Explica en menos de 150 palabras» para evitar resultados incoherentes Hacer varias preguntas sin relación entre sí o no refinar las indicaciones en absoluto Pruebe diferentes ángulos, modifique la redacción y refine en función de las respuestas de la IA El uso de un lenguaje demasiado informal que confunde a la /IA Mantenga las indicaciones claras y profesionales; evite el uso de jerga o abreviaturas, a menos que sea intencionado Combinación inconsistente de instrucciones y contenido de referencia Utilice secciones o etiquetas claras para las instrucciones frente a los materiales de origen Suponiendo que /IA entiende la jerga específica del dominio Añade definiciones breves o contexto para los términos técnicos y las siglas No indica qué pendiente hacer si falta información relevante Dirige a la IA: «Si no se encuentra información, resumir el consenso actual o indica explícitamente "no se ha encontrado nada"» Suponiendo que la IA «recuerda» hilos o acciones anteriores Reitere explícitamente el contexto previo necesario o los resultados en cada nueva indicación

🧠 Dato curioso: A principios de la década de 1980, un ordenador del Laboratorio de IA del MIT aprendió a jugar a Space Invaders mediante el aprendizaje por refuerzo. La meta era enseñar a las máquinas a «disfrutar» mejorando a través de la retroalimentación.

Límites del uso de Perplexity IA

Muchas reseñas de Perplexity IA señalan que, si bien la herramienta funciona bien para búsquedas rápidas, tiene varios inconvenientes. Estos son algunos de los posibles retos a los que te puedes enfrentar:

Profundidad contextual o matices de conversación con límite en comparación con los chatbots especializados; tiende a ofrecer resúmenes concisos en lugar de explorar ideas complejas en profundidad

la cobertura y el índice de las fuentes pueden ser más limitadas* en comparación con los motores de búsqueda web en tiempo real; puede basarse en menos fuentes y, por lo tanto, perder perspectivas

Las citas pueden ser a veces inexactas o enlazar con fuentes obsoletas o irrelevantes, dependiendo de las indicaciones de Perplexity IA que utilices

la versión gratuita restringe el acceso* a funciones específicas como la búsqueda Pro, la carga de archivos y los niveles de uso superiores

🔍 ¿Sabías que... La palabra «algoritmo» proviene de Al-Khwarizmi, un matemático persa del siglo IX. Él creó reglas sistemáticas para resolver ecuaciones.

Alternativas a Perplexity IA que puedes explorar

¡Aquí están nuestras selecciones de las mejores alternativas a Perplexity IA! 💁

1. ClickUp (lo mejor para la asistencia y la búsqueda con IA sensible al contexto)

Utilice ClickUp Brain para crear ideas de contenido estructuradas y de gran impacto basadas en datos existentes

ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación en equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda de IA de última generación.

Mientras que herramientas como Perplexity responden a preguntas de forma aislada, el asistente basado en IA de la plataforma, ClickUp Brain, establece la conexión entre su entorno de trabajo, sus documentos y los conocimientos de IA para que su equipo pueda idear, crear y ejecutar contenido en un solo lugar.

Genera ideas que se ajusten a tus metas

ClickUp Brain convierte la ideación de contenido en un proceso centrado y respaldado por datos.

Supongamos que estás actualizando tu calendario de contenido para el primer trimestre. Le pides a ClickUp Brain que revise los temas existentes, las métricas de tráfico y las lagunas de contenido para proponer nuevos temas que se ajusten a tu SEO y al tono de tu marca.

Utiliza el contexto de su espacio de trabajo para sugerir ideas que complementan lo que ya está funcionando. A partir de ahí, puede convertir cada sugerencia en una tarea de ClickUp, etiqueta al propietario correspondiente y adjunta documentos de referencia de ClickUp para investigar más a fondo.

📌 Prueba esta indicación: Analiza nuestro calendario de contenido actual y genera cinco ideas nuevas para artículos relacionados con la colaboración remota que cubran las lagunas de palabras clave y coincidan con nuestras categorías de mayor rendimiento.

Realice investigaciones exhaustivas sin salir de su entorno de trabajo

Incorpore información externa directamente a su entorno de trabajo con la búsqueda web en ClickUp Brain MAX

Si ha utilizado Perplexity AI, sabrá lo rápido que ofrece respuestas. Pero esas respuestas quedan fuera de su flujo de trabajo. Aún tiene que copiar la información clave en un documento, encontrar el contexto adecuado y convertir manualmente la investigación en acción.

ClickUp Brain MAX cambia eso. Web Search le permite obtener la información más reciente de fuentes fiables directamente dentro de ClickUp. Puede combinar esos hallazgos externos con sus proyectos, documentos y tareas existentes, lo que facilita la investigación, el análisis y la acción.

Supongamos que estás realizando una auditoría de contenido y observas que tus blogs sobre el trabajo en equipo híbrido no están rindiendo lo suficiente.

Tú le das la indicación: «Busca en la web los últimos datos sobre la productividad de los equipos híbridos y lista tres nuevas ideas que debamos tener en cuenta al actualizar nuestros blogs»

En cuestión de segundos, obtendrá informes recientes de fuentes fiables (quizás nuevos estudios que muestren el cansancio híbrido entre los empleados remotos) junto con sugerencias prácticas para su próxima reescritura. Puede etiquetar a su redactor, adjuntar los resultados a la tarea correspondiente y programar la actualización de inmediato.

ClickUp Brain también te ayuda a mantener en marcha proyectos de gran envergadura.

Descubra los obstáculos ocultos para poder convertirlos en tareas viables con ClickUp Brain

Ahora, supongamos que ha terminado con cientos de páginas marcadas tras su auditoría de contenido. Pide a ClickUp Brain que agrupe las páginas por tipo de problema (como información obsoleta o enlaces rotos), las asigne a los propietarios adecuados y establezca plazos.

En cuestión de minutos, tendrás una lista de tareas categorizadas y correlacionada a tu flujo de trabajo, completada con listas de control para cada solución.

📌 Prueba esta indicación: Agrupa todas las páginas marcadas durante la auditoría en categorías (contenido obsoleto, enlaces que faltan, bajo nivel de interacción) y asígnalas a los respectivos miembros del equipo con un plazo de dos semanas.

Conecta la ideación creativa y la ejecución

Cuando esté listo para pasar de la idea al resultado, ClickUp Brain le ofrecerá compatibilidad de principio a fin. Genere conceptos de imágenes, cree esquemas o incluso cree recursos visuales utilizando la generación de arte con IA dentro de sus pizarras ClickUp.

Genera recursos creativos para campañas o blogs utilizando la generación de imágenes con IA en ClickUp Brain

Por ejemplo, su responsable de marketing necesita un gráfico de encabezado para un blog sobre el trabajo en equipo a distancia. Usted le pide a ClickUp Brain que genere un concepto visual acorde con la paleta de colores de su marca. Una vez aprobado, adjunta la imagen de selección directamente a la tarea de contenido.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Sus amplias funciones personalizadas pueden abrumar a los principiantes.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 585 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Un usuario de Reddit hace uso compartido:

Sí. ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer. Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También realiza edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

Sí. ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas me resulta agotador. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, eso es lo último que quiero hacer.

Utilizo principalmente la IA para escribir, ya que trabajo en el sector del contenido. También realiza edición de lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho es Docs. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son tan bonitos!

2. Google Gemini (lo mejor para la inteligencia multimodal)

vía Gemini

Gemini de Google funciona simultáneamente con texto, imágenes, audio, vídeo y código. Coloque una captura de pantalla de un mensaje de error, pegue el código y describa el problema verbalmente. A continuación, la IA procesa las tres entradas juntas.

Además, Deep Research automatiza la tediosa tarea de recopilar información, navegando por cientos de sitios web para compilar informes (elaboración de) informes mientras tú te ocupas de otras tareas.

Las mejores funciones de Google Gemini

Cree Gems personalizadas que extraigan información de sus archivos de Google Drive y hagan referencia automáticamente a la última versión cuando actualice esos documentos.

Utilice su cámara para hacer preguntas sobre lo que ve; la herramienta le mostrará las soluciones directamente en su pantalla.

Vids describiendo escenas en lenguaje natural para lograr la compatibilidad en Genere videoclips cortos endescribiendo escenas en lenguaje natural para lograr la compatibilidad en la producción de vídeos a distancia

Límites de Google Gemini

Los usuarios gratuitos tienen un límite diario de cinco indicaciones para Gemini 2. 5 Pro, mientras que los suscriptores Pro (20 $ al mes) tienen un máximo de 100 indicaciones.

La velocidad de respuesta se queda notablemente atrás con respecto a la de la competencia al procesar las mismas consultas, especialmente en tareas complejas de varios pasos.

Precios de Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mes.

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2: 4,4/5 (más de 275 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: Los mejores generadores de vídeo con IA

3. ChatGPT (ideal para la investigación basada en diálogos)

a través de ChatGPT

La búsqueda de ChatGPT convirtió el típico bucle de «escribir palabras clave, hacer clic en enlaces, repetir» en algo más fluido. Usted formula una pregunta en lenguaje sencillo y la herramienta busca automáticamente en la web, sintetizando los resultados clave en respuestas conversacionales.

La función de historial de búsqueda le permite volver a visitar conversaciones antiguas por palabra clave, para que el análisis de mercado que realizó hace tres semanas no se pierda en el vacío. Además, integra DALL-E cuando necesita generar imágenes dentro del contexto.

Las mejores funciones de ChatGPT

Activa el modo Investigación profunda para gestionar tareas de investigación de varios pasos que leen y sintetizan contenido de múltiples fuentes en línea.

Organice los chats, archivos y contextos relevantes relacionados en Proyectos para mantener la continuidad en los flujos de trabajo de varias sesiones o en los temas de investigación de larga duración.

Configura Tareas programadas para que ChatGPT realice de forma proactiva acciones recurrentes como enviar recordatorios, ejecutar análisis o buscar actualizaciones en la web.

Límites de ChatGPT

Los usuarios tienen un límite de 10 a 50 mensajes GPT-5 en un plazo de cinco horas antes de que el sistema los cambie a GPT-4.

Aunque la herramienta no comparte la información de su cuenta, los proveedores de búsqueda externos procesan sus consultas incluso después de que ChatGPT las reescriba, lo que supone un problema de seguridad para la información confidencial.

Precios de ChatGPT

Free

Ir: 5 $ al mes

Además: 20 $ al mes.

Ventaja: 200 $ al mes

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1045 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

4. You. com (Lo mejor para la infraestructura de desarrolladores)

You. com ha creado su API de búsqueda específicamente para desarrolladores que necesitan basar las aplicaciones LLM en datos web en tiempo real. La plataforma devuelve fragmentos de texto largos diseñados para el consumo de IA, en lugar de las típicas etiquetas de metadatos que proporcionan los proveedores de motores de búsqueda.

ARI (Advanced Research & Insights) analiza más de 400 fuentes simultáneamente y genera informes pulidos que completan en menos de cinco minutos.

Tú. com mejores funciones

Deja que seleccione automáticamente el modelo óptimo (ChatGPT, Claude, Gemini) para tu tipo de consulta específica.

Crea ámbitos de búsqueda personalizados que incluyan los datos de tu organización con las integraciones de Google Drive, OneDrive y SharePoint.

Cree agentes personalizados que ejecuten instrucciones específicas de forma repetida, eliminando la necesidad de volver a escribir las mismas indicaciones para tareas rutinarias.

Límites de You.com

Los límites de carga de archivos están restringidos a 25 MB por consulta en Pro y a 50 MB en Max, lo que bloquea el análisis de conjuntos de datos o colecciones de documentos más grandes.

El plan Max establece un límite en el número de colaboradores del espacio de trabajo a 25 usuarios, lo que podría restringir la expansión del equipo a medida que crecen las organizaciones.

Precios de You.com

Free

Ventaja: 20 $ al mes.

Máximo: 200 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de You. com

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Phind (ideal para búsquedas técnicas)

vía Phind

Phind realiza múltiples rondas de búsquedas en la web mientras responde cuando necesita más información, lo que le permite ofrecer respuestas completas en tiempo real en lugar de imponer un límite a su consulta inicial. Las respuestas se presentan en forma de diagramas, gráficos, imágenes en línea, tarjetas y widgets interactivos, lo que facilita la comprensión de temas complejos.

La plataforma también genera respuestas de IA enlazadas a fuentes en línea como GitHub y Stack Overflow, lo que le permite verificar rápidamente las afirmaciones.

Las mejores funciones de Phind

Ejecute código en un entorno Jupyter aislado para probar la lógica, generar gráficos matplotlib y adjuntar los resultados de la ejecución directamente a las respuestas.

Crea un perfil de respuestas que establezca preferencias para respuestas creativas frente a respuestas precisas, además de un perfil de usuario para evitar añadir contexto repetitivo.

Sube archivos PDF para resumirlos, archivos CSV para perfilar datos o imágenes para describirlas y analizarlas en los planes Pro y plan Business.

Límites de Phind

Ventana de contexto con límite en comparación

La versión gratuita limita a los usuarios a 10 búsquedas al día.

Precios de Phind

Free

Ventaja: 20 $ al mes.

Empresa: 40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Phind

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🚀 Ventaja de ClickUp: La gestión de tareas repetitivas puede consumir tiempo y recursos valiosos. Los agentes de piloto automático de ClickUp alivian esta carga al automatizar los procesos rutinarios, lo que permite a los equipos centrarse en actividades más estratégicas. Crea agentes ClickUp Autopilot personalizados dentro de tu entorno de trabajo para gestionar tareas repetitivas. Son bots de IA sin código que puedes personalizar con estos desencadenantes: Integración de los comentarios de los clientes: cuando un cliente envía sus comentarios a través del formulario «Comentarios», crea una tarea en la lista «Comentarios de los clientes», asígnala al miembro del equipo adecuado y establece una fecha de vencimiento.

Alertas de asignación de recursos: cuando se asigne una tarea a un miembro del equipo que ya está trabajando a plena capacidad, envíe una alerta al gestor de proyectos para que reasigne la tarea.

Notificaciones de revisión de documentos: cuando se actualice un documento de la carpeta «Revisión», notifique a todos los miembros del equipo asignados y solicite comentarios en un plazo de 48 horas. ¡Más información aquí! 👀

No se quede «perplejo», ¡piense en ClickUp!

Las indicaciones de Perplexity AI despiertan ideas. Y ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, las convierte en acciones.

Mientras que Perplexity te ayuda a explorar lo que hay ahí fuera, ClickUp establece la conexión entre cada descubrimiento y tu trabajo real, incluyendo tareas, documentos y datos. Con ClickUp Brain, puedes preguntar, analizar y actuar en un solo espacio de trabajo. Al mismo tiempo, ClickUp Brain MAX te ayuda a buscar en la web, aprovechar múltiples modelos de IA y automatizar flujos de trabajo completos sin cambiar de contexto.

¿A qué esperas? ¡Accede a conocimientos ilimitados registrándote hoy mismo en ClickUp! ✅