Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: ¿qué herramienta de reuniones por vídeo es mejor?

Son las 11 de la mañana y ya has tenido tres reuniones, y ya has cambiado seis veces entre tu herramienta de videoconferencia, tu aplicación de gestión de proyectos y tu software para tomar notas. En un día normal, un solo empleado cambia entre aplicaciones y ventanas más de 3600 veces.

La cuestión es que las reuniones virtuales no deberían existir en el vacío. Cuando tu herramienta de reunión virtual está desconectada del lugar donde realmente se desarrolla el trabajo, las decisiones se pierden y los seguimientos se quedan en el tintero.

Y la verdadera pregunta no es solo sobre la calidad del vídeo o el uso compartido de la pantalla. Se trata de lo que ocurre después de que finaliza la llamada. ¿Esos elementos pendientes se convierten automáticamente en tareas? ¿Puedes acceder al contexto del proyecto durante la reunión sin cambiar de pestaña?

En este sentido, tanto Zoho Meeting como SyncUp de ClickUp prometen una colaboración por vídeo fluida, pero adoptan enfoques muy diferentes. Comparémoslos y veamos cuál cumple realmente lo que promete.

ClickUp SyncUp frente a Zoho Meeting: resumen

Aquí tienes una panorámica rápida:

Funciones ClickUp SyncUp Zoho Reunión Disponible en Entorno de trabajo de ClickUp, aplicación móvil, extensión de Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Número máximo de participantes 200 250 para reuniones, 5000 para seminarios web Número máximo de participantes 24 a la vez Todos los participantes en la reunión Audioconferencias Puede grabar audio SyncUps Números de acceso seguros para más de 55 países. Plan de precios* Plan Free, precios personalizados para equipos más grandes. 1 $ al mes por anfitrión para la suscripción a reuniones y 8 $ al mes por organizador para la suscripción a seminarios web. Gestión del flujo de trabajo Tareas, documentos y reuniones, todo conectado en un único entorno de trabajo. Funciona como una aplicación independiente; requiere herramientas de gestión de proyectos independientes. Gestión del calendario Calendario unificado que se integra con Google Calendar y Microsoft Outlook para sincronizar reuniones al instante y otras más de 1000 aplicaciones. Invitaciones de Calendario solo a través de Zoho Calendar y Zoho Mail. Gestión de recursos Asigna cargas de trabajo, realiza el seguimiento de la capacidad y coordina horarios desde las tareas de ClickUp. Limitado a la programación de reuniones. Experiencia técnica Mínimo: configura reuniones y automatizaciones sin necesidad de escribir código. Moderado: requiere integración con las aplicaciones de Zoho. Almacenamiento Grabaciones almacenadas en el hub de clips con transcripciones. Almacenamiento en la nube en planes de pago (hasta 5 GB gratis)

¿Qué es ClickUp?

Realiza llamadas de audio y videollamadas dentro de tu entorno de trabajo utilizando ClickUp SyncUp.

Este es un coste oculto de las herramientas de videoconferencia desconectadas. ClickUp se ha diseñado para salvar esa brecha que obstaculiza la productividad y nos permite dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

Tus videollamadas se realizan donde ya se desarrolla tu trabajo: junto a las tareas que se están discutiendo, los documentos que se están revisando y los proyectos que se están planificando.

Sin dispersión del trabajo, sin seguimientos manuales, sin tener que buscar el contexto de la reunión de la semana pasada. Para los equipos remotos y los responsables de operaciones que necesitan reuniones que se traduzcan realmente en acciones, esto es lo que hace que ClickUp funcione de forma diferente a las herramientas de vídeo independientes.

Funciones de ClickUp

ClickUp SyncUp se ejecuta directamente en tu lugar de trabajo. No es necesario cambiar de aplicación, buscar enlaces de reuniones ni transferir archivos solo para hablar con tu equipo.

Esta configuración integrada en la aplicación, junto con las siguientes funciones, convierte a SyncUp en una sólida alternativa a Zoho:

Función n.º 1: ClickUp SyncUp

No vuelva a perder nunca más el contexto de una reunión. ClickUp SyncUp es una función integrada de videollamadas y llamadas de audio incorporada directamente en la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp. Los usuarios pueden iniciar llamadas de voz y videollamadas individuales o grupales al instante desde cualquier canal de chat, mensaje directo o conversación de tareas sin tener que cambiar de aplicación.

Conéctate al instante con SyncUps, las reuniones de vídeo y llamadas de voz integradas en ClickUp.

A medida que perfeccionas los complejos planes del proyecto, conecta las discusiones directamente con las tareas de ClickUp. Supongamos que quieres asignar nuevas responsabilidades, puedes crear o actualizar tareas en tiempo real. Cada SyncUp registra automáticamente un resumen en el hilo del chat, para que los miembros del equipo que se hayan perdido la llamada puedan ponerse al día rápidamente.

Con la función avanzada Mobile SyncUp, lleva tu comunicación cara a cara a cualquier lugar, incluso cuando no estés en tu escritorio. Inicia o únete a SyncUps en la app de ClickUp móvil desde cualquier canal o mensaje directo.

Inicia o únete a SyncUps en tu móvil.

🚀 Sincronización inteligente: Las integraciones de ClickUp eliminan el cambio de contexto con tu conjunto de herramientas actual. ClickUp se conecta con las herramientas que tu equipo ya utiliza, como Google Workspace, Microsoft Teams y Slack, para garantizar que ninguna conversación o tarea quede aislada. Las integraciones de Google Calendar y Outlook sincronizan automáticamente tus reuniones, plazos y actualizaciones de proyectos.

La gestión de calendarios integrada en ClickUp te ayuda a visualizar los cronogramas de los proyectos, los calendarios de tareas y las sesiones de SyncUp en una vista unificada. Estas integraciones ahorran tiempo y mejoran la gestión del flujo de trabajo al mantener los archivos, las reuniones y las actualizaciones accesibles en un solo lugar.

Función 2: ClickUp Clips

Deja de repetirte en las reuniones o de escribir largas explicaciones.

ClickUp Clips te permite grabar clips de pantalla o solo de voz y colocarlos directamente en documentos, comentarios o Chat, para que tu equipo pueda acceder al contexto al instante, cuando lo necesite.

Graba tu pantalla sin esfuerzo con ClickUp Clips.

Además, todos tus clips grabados y SyncUps grabados se almacenan en el hub de clips. Puedes acceder a estas grabaciones en cualquier momento, junto con las transcripciones, y añadir comentarios con marca de tiempo para dirigir una conversación muy específica.

Accede a todas tus SyncUps grabadas en ClickUp Hub.

De hecho, cualquier persona de tu entorno de trabajo que tenga acceso al canal (donde se grabó SyncUp) puede ver la transcripción y añadir comentarios a la grabación.

Función n.º 3: Chat de ClickUp

Las mejores conversaciones son aquellas que están relacionadas con el trabajo que se está discutiendo. Y puedes iniciar una llamada (es decir, iniciar las SyncUps) directamente desde tu ventana de chat.

ClickUp Chat te permite comunicarte y colaborar con tu equipo al reunir todas tus conversaciones y tareas en una plataforma unificada. Envía hasta 1000 mensajes por entorno de trabajo (plan Free) y organízalos de forma ordenada en hilos y canales.

Dentro del chat, puedes clasificar los comentarios y convertirlos en tareas y listas de tareas pendientes. También puedes realizar el uso compartido de archivos, publicar anuncios, gestionar tareas y buscar mensajes específicos mediante palabras clave (al igual que en Slack).

Colabora con los miembros de tu equipo con ClickUp Chat.

Puedes iniciar directamente una SyncUp desde ClickUp Chat. Dado que los miembros de tu equipo ya tienen acceso a ese hilo de comunicación, no tendrás que perder tiempo creando contexto o realizando el uso compartido de archivos a través de múltiples herramientas de colaboración.

⭐ Bonus: El tomador de notas con IA de ClickUp AI graba, transcribe y resume automáticamente las conversaciones en tiempo real, convirtiendo cada conversación en información útil. Una vez finalizada la reunión, AI Notetaker genera resúmenes concisos, recoge las decisiones tomadas e incluso identifica los siguientes pasos o propietarios. Estas notas se enlazan instantáneamente a tus tareas o documentos de ClickUp, lo que mantiene a todo tu equipo alineado, incluso cuando está trabajando en varios proyectos. Deja que el ClickUp AI Notetaker se encargue de las notas de la reunión mientras tú te concentras en tus reuniones.

Función n.º 4: ClickUp Brain

¿Cansado de perder tiempo buscando los puntos clave después de una videollamada? Con ClickUp Brain, una potente capa de IA contextual integrada en tu entorno de trabajo, tus tareas, documentos, chats, reuniones y paneles están todos conectados. Esto significa que Brain realmente entiende el contexto de tu trabajo.

Lo mejor es que Brain extrae automáticamente los elementos pendientes de las reuniones y los convierte en tareas asignadas con el formato adecuado tan pronto como finaliza la llamada. Así, tampoco tendrás que rebuscar en agendas pasadas o hilos de Slack.

Obtén transcripciones y resúmenes con función de búsqueda con ClickUp Brain.

Además, puede resumir las notas de reuniones anteriores, destacar el progreso y los obstáculos de las tareas clave, generar puntos de discusión y próximos pasos.

💡 Consejo profesional: Utiliza los agentes de ClickUp en los canales de tu equipo para responder a preguntas sencillas. Este agente extrae información de los canales a los que tiene acceso y responde a preguntas como «¿Quién es el responsable del proyecto?» o «¿A quién se le asignó la tarea de prueba en la reunión de ayer?», sin interrumpir a nadie de tu equipo. Automatiza las tareas repetitivas de tu flujo de trabajo en cuestión de minutos. Automatiza las respuestas a preguntas frecuentes con los agentes predefinidos de ClickUp.

Precios de ClickUp

¿Qué es Zoho Reunión?

a través de Zoho

Zoho Meeting es una plataforma de reuniones y seminarios web en línea diseñada para la colaboración y la comunicación en el lugar de trabajo para empresas y particulares. Es uno de los muchos componentes del amplio ecosistema de Zoho.

La plataforma ofrece compatibilidad con salas de reuniones virtuales dedicadas con controladores asignados y se integra directamente con los sistemas de Calendario y el conjunto de aplicaciones de Zoho (incluido Zoho CRM). Ofrece seguridad avanzada con su cifrado SSL/AES de 128 bits, con funciones como salas protegidas con contraseña y controles de sala de espera para mantener fuera a los invitados no deseados.

Funciones de Zoho Meeting

Zoho Meeting es una aplicación independiente diseñada para organizar tanto reuniones internas como seminarios web externos. Desde reuniones individuales hasta reuniones de grupo de 250 personas y seminarios web de hasta 5000 personas, esta aplicación es utilizada por equipos remotos y organizadores de seminarios web por las siguientes funciones clave:

Función n.º 1: salas de reuniones

Zoho Meeting Rooms transforma tus espacios físicos de conferencias en una plataforma de reuniones virtuales donde los equipos pueden participar juntos en reuniones en línea.

Los usuarios pueden configurar una sala emparejando una pantalla (como un televisor o un monitor) con una aplicación de control dedicada en un dispositivo iOS (la aplicación Zoho Meeting Rooms Controller) para poder utilizarla sin necesidad de usar las manos.

a través de Zoho Meeting

Puede crear y gestionar varias salas desde su cuenta de Zoho Meeting y asociarlas a sesiones específicas mientras las programa. El controlador también le permite ajustar las preferencias de audio y vídeo, grabar sesiones y realizar un seguimiento de todas las acciones de la sala a través de un visor de registros de acciones.

Función n.º 2: Salas de descanso

Las salas de descanso son espacios virtuales dentro de una reunión en los que se puede dividir a los participantes en grupos más pequeños para mantener debates específicos y sesiones de brainstorming. Durante una sesión en curso en Zoho Meetings, los anfitriones pueden crear varias salas (hasta 20), asignar participantes de forma manual o automática y establecer cronómetros para determinar cuánto tiempo trabaja cada grupo de forma independiente.

Cada sala de reuniones funciona como una mini reunión con su propia pantalla de uso compartido y acceso a la pizarra. Durante los talleres y las reuniones de equipos multifuncionales, el anfitrión puede supervisar los debates (en salas de reuniones individuales) antes de reunir a todos de nuevo en la sesión principal.

Función n.º 3: pizarras virtuales

Virtual Pizarra es una herramienta colaborativa que permite a los participantes intercambiar ideas y visualizarlas en tiempo real durante las reuniones en línea.

a través de Zoho

La pizarra cuenta con funciones de formato de texto (fuentes, colores y alineación) y reconocimiento avanzado de figuras, que convierte tus bocetos en figuras geométricas precisas. Puedes cargar y anotar imágenes directamente en el lienzo y descargar la pizarra como una imagen para consultarla o realizar un uso compartido en el futuro.

Precios de Zoho Reunión

Precios personalizados

⭐ Bonificación: Puedes asignar tareas a los miembros del equipo entre SyncUps con solo hacer una mención de su nombre. Con Talk to Text de ClickUp Brain MAX, también puedes transcribir tus pensamientos en más de 50 idiomas sin necesidad de pasos adicionales. Echa un vistazo a las amplias capacidades de Brain Max en este vídeo:

ClickUp SyncUp frente a Zoho Reunión: comparación de funciones

Tanto ClickUp SyncUp como Zoho Meeting ayudan a los equipos remotos a mantenerse conectados a través de videollamadas y funciones de colaboración.

Mientras que ClickUp SyncUp está diseñado para una rápida coordinación interna (pasando de discusiones sobre tareas a llamadas en directo sin cambiar de pestaña), Zoho Meeting se centra en reuniones estructuradas y la organización de seminarios web.

Analicemos en qué se diferencian (ClickUp SyncUp y Zoho Meeting) en cuanto a sus funciones principales.

Función n.º 1: Transcripción y resúmenes

Ambas herramientas utilizan IA en las videollamadas. Con ClickUp Notetaker, obtienes transcripciones con marca de tiempo de tus SyncUps de audio y vídeo (sin necesidad de integración adicional). Identifica a los interlocutores y crea transcripciones claras y fáciles de buscar, junto con resúmenes inteligentes en tus documentos de ClickUp. Brain extrae además elementos procesables de la transcripción para crear y asignar tareas con fechas límite y adjuntos.

Zoho Meeting utiliza Rev AI y Zia (con tecnología OpenAI) para generar resúmenes y transcripciones en tiempo real. Además, en Zoho Meetings no se pueden asignar tareas directamente desde las transcripciones. Tendrás que transferir manualmente las acciones pendientes a tu software de gestión de proyectos o lista de tareas, lo que lo hace menos práctico.

🏆 Ganador: ClickUp gana por su función de integración de tareas, que acorta la distancia entre las notas y la ejecución.

Función n.º 2: Personalización y branding

ClickUp SyncUp te permite añadir un fondo de vídeo si utilizas un Mac con chip Apple Silicon en macOS Sequoia. No hay opción para subir fondos virtuales personalizados con la marca o los logotipos de tu empresa.

Sin embargo, Zoho Meeting te permite subir fondos personalizados para tus reuniones virtuales, incluyendo la marca y los logotipos de tu empresa. Puedes elegir entre plantillas prediseñadas para crear un fondo que minimice las distracciones.

🏆 Ganador: Zoho Reunión, ya que permite la personalización en todos los dispositivos y sistemas operativos.

Función n.º 3: Uso compartido de la pantalla

Comparte y graba tus pantallas con ClickUp Clip.

ClickUp SyncUp permite el uso compartido de la pantalla durante las videollamadas de audio y vídeo. Puedes compartir toda la pantalla, una ventana de aplicación específica o una pestaña del navegador. La función más destacada aquí son los comentarios con marca de tiempo. Si tienes alguna nota o pregunta para un miembro específico del equipo a las 2:15, puedes hacer clic allí y añadir un comentario.

Zoho Meeting también te permite realizar el uso compartido de pantallas y ventanas de aplicaciones individuales. Es interactivo, ya que los usuarios pueden dibujar o hacer anotaciones mientras graban sus pantallas, pero, de nuevo, no permite gestionar tareas.

🏆 Ganador: ClickUp gana por su función de comentarios con marca de tiempo, que convierte las pantallas con uso compartido en debates colaborativos y con función de búsqueda, incluso después de que la reunión haya terminado.

Función n.º 4: Chat para reuniones

Lleve sus conversaciones y realice el trabajo en equipo con ClickUp Chat.

ClickUp SyncUp se ejecuta dentro de ClickUp Chat, lo que significa que el hilo de conversación que ya estás utilizando se convierte en tu espacio de reunión. Envía mensajes, comparte archivos y crea tareas desde el chat sin necesidad de abrir una ventana de chat de reunión independiente.

Zoho Meeting incluye una plataforma de chat integrada durante las reuniones que permite a los participantes enviarse mensajes de texto y enlaces entre ellos. Puedes chatear públicamente con todos los participantes de la reunión o enviar mensajes privados a personas específicas.

Sin embargo, el chat está separado de la comunicación general de tu equipo. Solo existe dentro de la ventana de la reunión y no tiene conexión con tus sistemas de gestión de proyectos o tareas.

🏆 Ganador: ClickUp gana por mantener el chat y las reuniones en un hilo continuo y por ser sensible al contexto.

Función n.º 6: análisis de reuniones

Puedes realizar el seguimiento de la actividad general del entorno de trabajo a través de los paneles de ClickUp, pero ClickUp no ofrece análisis nativos específicos para las reuniones de SyncUp. En otras palabras, no puedes realizar el seguimiento de métricas específicas de las reuniones, como la duración de la asistencia, la participación de los participantes o la frecuencia de las llamadas en ClickUp.

Sin embargo, Zoho Meeting ofrece un seguimiento analítico detallado del número de sesiones, la duración y el historial de sesiones. La plataforma realiza un seguimiento de la participación de los asistentes, incluyendo los niveles de actividad, las preferencias de dispositivos y el tiempo de sesión, lo que proporciona a los organizadores de seminarios web información detallada.

🏆 Ganador: Empate. Zoho Meeting es ideal para organizar cursos de formación y reuniones de todo el departamento. ClickUp SyncUp funciona mejor para la comunicación rápida entre equipos o en el lugar de trabajo.

Función n.º 7: Roles, permisos y precios

Además de los miembros y administradores, ClickUp ofrece a los invitados gratuitos (con acceso al canal) permiso para iniciar SyncUps. Cualquier entorno de trabajo con la ClickApp Chat habilitada puede acceder y utilizar SyncUps (también para los usuarios del plan Free). Actualmente, hasta 200 participantes pueden unirse a un SyncUp, y las llamadas pueden durar hasta 10 horas por sesión. Pueden hablar 24 personas a la vez.

En Zoho pueden participar hasta dos anfitriones en una reunión, y solo los coanfitriones tienen permiso para silenciar a los participantes, bloquear reuniones y gestionar el uso compartido de pantallas. El plan Free de Zoho Meeting admite 100 participantes en sesiones de 60 minutos, y en su plan de pago, pueden participar un máximo de 250 participantes en reuniones regulares.

🏆 Ganador: Una vez más, el ganador depende de tus necesidades. ClickUp es ideal para equipos de gestión de proyectos que necesitan permisos vinculados a tareas y precios todo en uno. Zoho Meeting es ideal para organizadores de seminarios web que necesitan controles de organizador dedicados, miles de asistentes y costes de entrada más bajos.

ClickUp SyncUp frente a Zoho Reunión en Reddit

Para obtener una opinión imparcial sobre ambas herramientas, hemos consultado Reddit y G2.

Esto es lo que opinan los usuarios reales sobre ambas herramientas de reuniones con IA.

Un usuario de ClickUp dice:

Últimamente hemos estado probando esta función en todas las reuniones y, sinceramente, ha supuesto un gran cambio. Graba las llamadas de Zoom, crea resúmenes y transcripciones completas, e incluso extrae elementos de acción que podemos automatizar en tareas. También señala posibles problemas y soluciones que surgen durante la discusión. Es muy útil para el seguimiento.

Otro usuario que encontró útil la capacidad contextual de Brain MAX para encontrar documentos útiles dice:

Puede acceder a tus otras aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo mi unidad sincronizada y es mucho más rápido encontrar una hoja de cálculo o cualquier otra cosa a través de Brain Max que abrir Drive, buscarla, etc.

Dado que Zoho Meeting no tenía muchas reseñas en Reddit, las hemos obtenido de G2.

La mayoría de los usuarios se quejan de la calidad del audio y el vídeo, como se puede ver en esta reseña:

La calidad del vídeo podría ser mejor: a veces se nota un poco de retraso y se ve borroso, incluso con una conexión (a internet) estable. Una mejora en la optimización y la claridad del vídeo haría que la experiencia general fuera mucho más fluida.

Otro usuario se queja de los frecuentes fallos de la aplicación:

Cada vez que hago un uso compartido de mi pantalla, la app se bloquea. Es frustrante, por decir lo menos. Las personas con las que tengo reuniones tienen un vídeo entrecortado. Se congelan. No sé si es por su conexión a internet o por la app.

¿Qué herramienta para reuniones de vídeo es la mejor?

El veredicto sobre la mejor herramienta para reuniones de vídeo ya está aquí. ClickUp se lleva la corona.

Zoho Meeting es útil para seminarios web. Te da acceso a funciones clave como salas de descanso, pizarras virtuales, análisis detallados y personalización de marca, que hacen que las presentaciones externas tengan un aspecto profesional.

Pero su función de IA se limita al resumen. No redacta medidas a tomar ni impulsa el trabajo. Te quedas con notas de tareas que deben asignarse y realizarse manualmente.

Por su parte, ClickUp Syncups va más allá. Está diseñado para equipos que necesitan moverse rápidamente sin cambiar de contexto. Si estás discutiendo una tarea en el chat, alguien tiene una pregunta, pulsas SyncUp, lo comentas y sigues adelante con el trabajo. Céntrate en la ejecución mientras ClickUp se encarga del resto.

¡Regístrate gratis en ClickUp para empezar!