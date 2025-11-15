Las 13 mejores herramientas de software de supervisión de clientes

Sam Walton, cofundador de Walmart, dijo una vez: «Solo hay un jefe: el personalizado».

Y, sinceramente, eso es lo fundamental en cualquier empresa: establecer relaciones duraderas con los clientes.

Pero atender bien a los clientes ya no es tan sencillo como antes. De hecho, el 86 % de los agentes de servicio y el 74 % de los trabajadores móviles afirman que las expectativas de los clientes no han hecho más que aumentar 📈.

Una forma de mantenerse a la vanguardia es prestar mucha atención a cómo se mueven los clientes a lo largo de su recorrido.

Cuando comprendes sus acciones, preguntas y hábitos, tienes la oportunidad de entenderlos mejor y solucionar los problemas antes incluso de que se den cuenta. Ese es el tipo de servicio atento que los clientes tienden a recordar.

En este artículo, exploraremos algunos de los mejores programas de servicio al cliente para ayudarle a realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, mejorar su satisfacción y establecer relaciones duraderas con ellos.

Los mejores programas de supervisión de clientes de un vistazo

A continuación, le ofrecemos una breve comparación de las principales soluciones de supervisión de clientes para ayudarle a elegir la más adecuada:

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios ClickUp Enrutamiento del flujo de trabajo y colaboración en equipo Paneles con tecnología de IA, plantillas de CRM, formularios y automatizaciones, alertas de clientes. plan Free Forever. Planes de pago disponibles. Hotjar Seguimiento del comportamiento y los comentarios de los clientes Mapas de calor, repeticiones de sesiones, comentarios en tiempo real, encuestas, análisis de embudo. Los planes de pago comienzan desde 49 $ al mes por usuario. Fullstory Datos de comportamiento e información sobre las sesiones Repetición automática de sesiones, análisis de rutas y embudos, resúmenes de IA, segmentación de usuarios, colaboración en la aplicación. Precios personalizados Mixpanel Análisis de productos y tendencias de los clientes Seguimiento del uso en tiempo real, cohortes de retención, paneles de autoservicio, enlace de reproducción, integraciones de almacenes de datos. Precios personalizados Crazy Egg Seguimiento visual del comportamiento en el sitio web Mapas de calor y mapas de desplazamiento, grabaciones de sesiones, pruebas A/B, segmentación del tráfico, fácil configuración del gestor de etiquetas. Los planes de pago comienzan desde 29 $ al mes por usuario. ChurnZero Equipos de éxito del cliente y retención Puntuación de salud, guías de automatización, encuestas integradas, alertas en tiempo real, integraciones CRM profundas. Precios personalizados Userpilot Interacción y incorporación de usuarios en la app, aplicación Guías contextuales, análisis de productos, reproducción de sesiones, encuestas y NPS en la aplicación, integraciones para sincronizar datos. Los planes de pago comienzan desde 299 $ al mes por usuario. Intercom Compatibilidad basada en IA y mensajería proactiva. Agente Fin IA, chat en vivo y bandeja de entrada, flujos de trabajo sin código, mensajes con objetivo, elaboración de informes detallados. Los planes de pago comienzan desde 39 $ al mes por usuario. Sprinklr Grandes corporaciones que necesitan una gestión unificada de la experiencia del cliente. Servicio omnicanal y redes sociales, supervisión de la calidad mediante IA, escucha en redes sociales, automatización del flujo de trabajo, compatibilidad con más de 30 canales. Precios personalizados Zendesk Servicio de atención al cliente omnicanal con automatización Ticketing multicanal, agentes de IA, flujos de trabajo personalizados, análisis, más de 1000 integraciones. Los planes de pago comienzan desde 25 $ al mes por usuario. HubSpot CRM todo en uno con CMS y análisis Alojamiento CMS, paneles personalizados, chatbots y chat en vivo, automatización de marketing, herramientas de contenido con IA. Los planes de pago comienzan desde 45 $ al mes por usuario. Richpanel Marcas de comercio electrónico que desean reducir los costes de compatibilidad. Autoservicio con IA, bandeja de entrada unificada, automatización del flujo de trabajo, elaboración de informes de impacto en los ingresos, centro de ayuda con la marca. Los planes de pago comienzan desde 69 $ al mes por usuario. Pipedrive Equipos de ventas que realizan seguimiento de cada operación Canales visuales, seguimientos automatizados, previsiones, más de 500 integraciones de aplicaciones, complementos opcionales para clientes potenciales y documentos. Los planes de pago comienzan desde 19 $ al mes por usuario. Churn360 Equipos de SaaS centrados en la información sobre la retención Puntuaciones de salud en tiempo real, segmentos basados en el comportamiento, paneles personalizados, encuestas, sincronizar datos CRM. Precios personalizados

¿Qué debe buscar en un software de supervisión de clientes?

Con herramientas como la IA, el big data y los sistemas CRM (gestión de relaciones con los clientes), ahora es más fácil que nunca acceder a información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes.

Sin embargo, realizar el seguimiento de las métricas de CRM adecuadas y obtener información útil a partir de los datos de sus clientes está estrechamente relacionado con saber qué es lo que quiere mejorar.

Como dice JD Rico, editor y socio de Digitalist Hub, «cuando conoces mejor a tus clientes, puedes atenderlos mejor». Comprender lo que les gusta a tus clientes (y lo que no) te ayuda a evitar enviar el mismo correo electrónico masivo o hacer las mismas llamadas telefónicas a todo el mundo.

Esto es lo que debe hacer la herramienta ideal de supervisión de clientes:

✅ Gestione clientes potenciales, registros de contactos, realice seguimiento de las interacciones con los clientes y tenga vista del historial de comunicaciones en un solo lugar.

✅ Utilice software de seguimiento de clientes y CRM para supervisar la gestión de su canal de ventas, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y las transacciones, y obtener una vista clara del proceso de ventas.

✅ Gestione los tickets de asistencia, automatice las respuestas y administre las comunicaciones con los clientes.

✅ Recopile información de los clientes de forma centralizada con (elaboración de) informes sencillos sobre el comportamiento y la interacción de los clientes.

✅ Acceda a (elaboración de) informes en tiempo real e intégrelos fácilmente con su herramienta CRM, automatización de marketing o herramientas de flujo de trabajo.

El mejor software de supervisión de clientes

Aquí tienes 13 de las mejores opciones de software de supervisión de clientes disponibles actualmente en el mercado. Repasemos sus puntos fuertes y débiles para ver si son adecuados para tu equipo.

Hotjar (el mejor para realizar seguimiento del comportamiento y los comentarios de los clientes)

vía Hotjar

A nadie le gusta adivinar por qué los visitantes abandonan su sitio web. Y dado que el 73 % de los consumidores están dispuestos a cambiar a la competencia tras unas pocas experiencias negativas, no hay mucho tiempo para averiguarlo. Ahí es donde Hotjar puede ayudar.

Esta herramienta le ofrece una vista clara de cómo se mueven los usuarios por su sitio web, dónde hacen clic, dónde dudan y dónde abandonan.

Con mapas de calor, grabaciones de sesiones y herramientas de retroalimentación en tiempo real, Hotjar ayuda a su equipo a detectar problemas de forma temprana y solucionarlos antes de que sus clientes piensen siquiera en actualizar la página o marcharse.

Las mejores funciones de Hotjar

Permita a los equipos observar las interacciones con los clientes en tiempo real mediante mapas de calor y grabaciones de usuarios.

Recopile opiniones directas mediante encuestas y botones de comentarios sin interrumpir la experiencia del cliente.

Detecte las caídas en el proceso de equipo de ventas con el análisis del embudo y el seguimiento del comportamiento.

Proveedor de sugerencias y de información basadas en IA para mejorar las campañas de marketing.

Integre herramientas como HubSpot, Slack y Zendesk para simplificar la automatización del flujo de trabajo.

Límites de Hotjar

El proceso de instalación puede resultar complicado para quienes no son desarrolladores.

Algunos usuarios informan de una respuesta lenta por parte del soporte al cliente.

Los scripts de seguimiento pueden afectar a la velocidad de carga del sitio web.

Precios de Hotjar

Gratis : Free Forever

Crecimiento : 49 $ al mes por usuario.

Empresa : precios personalizados

Escala: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Hotjar

G2 : 4,3/5 (más de 310 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 530 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Hotjar

Esta reseña de G2 destacó:

Hotjar es la mejor herramienta para realizar un seguimiento de la experiencia del usuario en un sitio web. Lo que más me gusta de Hotjar es ver un vídeo de la sesión de un usuario real.

Hotjar es la mejor herramienta para realizar un seguimiento de la experiencia del usuario en un sitio web. Lo que más me gusta de Hotjar es ver un vídeo de la sesión de un usuario real.

2. Fullstory (el mejor para datos de comportamiento e información sobre sesión)

vía Fullstory

A veces, lo que los usuarios dejan pendiente en su sitio web dice más que cualquier encuesta. Fullstory le ayuda a captar esos momentos tácitos registrando exactamente cómo se mueven, hacen clic, se desplazan o se quedan atascados los usuarios.

Con datos de comportamiento en tiempo real, repeticiones de sesiones e información basada en inteligencia artificial, este software de seguimiento de gestión de clientes proporciona a su equipo una visión clara del recorrido del cliente.

Desde detectar puntos de fricción hasta comprender qué hace que los clientes vuelvan, Fullstory ayuda a los equipos de producto, diseño y soporte a trabajar con confianza. También captura automáticamente cada interacción, para que puedas profundizar en las sesiones de los usuarios sin tener que etiquetar todo por adelantado.

Las mejores funciones de Fullstory

Capture automáticamente todas las interacciones del usuario con la reproducción avanzada de sesiones.

Analice los mapas de recorrido y los embudos para comprender el recorrido completo del cliente.

Utilice resúmenes basados en IA para obtener información rápida sobre el comportamiento de los clientes.

Segmente a los usuarios por comportamiento, dispositivo o señales de frustración para realizar un análisis específico.

Colabore entre equipos con notas, resaltados y funciones para el uso compartido directo.

Límites de Fullstory

El precio puede resultar elevado para las empresas más pequeñas.

Algunas señales de comportamiento, como los clics de enfado, pueden carecer de precisión.

Tiempos de carga de datos ocasionalmente lentos al manejar grandes conjuntos de datos.

Precios de Fullstory

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fullstory

G2 : 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Fullstory

Esta reseña de Capterra hizo uso compartido:

Ayuda mucho a determinar el comportamiento específico de la segmentación del mercado, lo que nos ayudó a decidir qué le faltaba a nuestro mercado. Es una buena herramienta para conocer el comportamiento de los usuarios y cómo adaptarse a sus necesidades y mejorar su experiencia. *

Ayuda mucho a determinar el comportamiento específico de la segmentación del mercado, lo que nos ayudó a decidir qué le faltaba a nuestro mercado. Es una buena herramienta para conocer el comportamiento de los usuarios y cómo adaptarse a sus necesidades y mejorar su experiencia. *

👀 Dato curioso: el concepto de «mapeo del recorrido del cliente» proviene en realidad del diseño de servicios de la década de 1990, y no del equipo de ventas o del marketing. Fue utilizado por primera vez por las aerolíneas y los equipos de hostelería para mejorar las experiencias de facturación y embarque.

3. Mixpanel (el mejor para el análisis de productos y las tendencias de los clientes)

vía Mixpanel

Una cosa es escuchar lo que los clientes dicen sobre su producto y otra muy distinta es ver lo que realmente hacen con él. Mixpanel le ayuda a hacer precisamente eso.

Le muestra cómo utilizan las personas su producto, qué funciones les gustan, dónde lo abandonan y cómo cambia su comportamiento con el tiempo. Al reunir datos de clientes, análisis de productos y repeticiones de sesiones, Mixpanel ayuda a los equipos a tomar decisiones más inteligentes sin tener que esperar a los informes.

Las mejores funciones de Mixpanel

Realice un seguimiento de las acciones de los clientes, el uso de los productos y las tendencias en tiempo real.

Analice la retención con informes de cohortes y seguimiento del comportamiento.

Comparta información fácilmente con paneles de control de autoservicio para todo el equipo.

Conecte las repeticiones de sesiones con el análisis de productos para obtener una vista completa del recorrido del cliente.

Integre su almacén de datos, su software CRM y sus herramientas de automatización de marketing.

Límites de Mixpanel

Los costes pueden acumularse con grandes volúmenes de eventos de evento.

Puede llevar tiempo aprender a utilizarlo para los nuevos usuarios.

Algunas funciones avanzadas requieren la asistencia de equipos de datos.

Precios de Mixpanel

Free Forever

Crecimiento : Gratis, gratuito/a

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mixpanel

G2 : 4,6/5 (más de 1160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Mixpanel

Esta reseña de G2 notó:

Mixpanel ofrece sólidas capacidades de análisis, lo que permite a las empresas comprender en profundidad el comportamiento del usuario y tomar decisiones basadas en datos. Su capacidad para realizar seguimiento y analizar las interacciones del usuario en tiempo real en diversas plataformas digitales es especialmente impresionante.

Mixpanel ofrece sólidas capacidades de análisis, lo que permite a las empresas comprender en profundidad el comportamiento del usuario y tomar decisiones basadas en datos. Su capacidad para realizar seguimiento y analizar las interacciones del usuario en tiempo real en diversas plataformas digitales es especialmente impresionante.

4. Crazy Egg (el mejor para el seguimiento visual del comportamiento en sitios web)

vía Crazy Egg

Más de la mitad de los consumidores afirman que un servicio excelente es más importante que el precio que pagan. Eso supone una gran presión para los equipos que intentan ganarse la fidelidad de los clientes. Pero con Crazy Egg, no tendrá que adivinar qué es lo que está haciendo el trabajo en su sitio web.

Crazy Egg le muestra exactamente cómo se mueven, hacen clic y se desplazan los visitantes por sus páginas. Con mapas de calor, grabaciones de sesiones y pruebas A/B, le ayuda a detectar fricciones, solucionar problemas y crear una experiencia más fluida antes de que los pequeños problemas se conviertan en clientes perdidos.

Las mejores funciones de Crazy Egg

Visualice los clics, los desplazamientos y la interacción del cliente personalizado con mapas de calor y mapas de desplazamiento.

Observe los recorridos reales de los usuarios con grabaciones de sesiones para detectar los puntos débiles.

Realice pruebas A/B para ver qué diseños generan mejores interacciones personalizadas.

Segmente el tráfico por dispositivo, fuente o campaña para obtener información con objetivo.

Integre plataformas como Google Tag Manager, Shopify y WordPress para facilitar la configuración.

Límites de Crazy Egg

Algunos usuarios elaboran informes que indican que la profundidad de los análisis presenta un límite en comparación con la competencia.

Los precios son solo anuales y pueden resultar confusos para los usuarios novatos.

Los tiempos de respuesta del soporte al cliente pueden ser lentos.

Precios de Crazy Egg

Starter : 29 $ al mes por usuario.

Plus : 99 $ al mes por usuario.

Pro : 249 $ al mes por usuario.

Corporación: 499 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Crazy Egg

G2 : 4,1/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Crazy Egg

Esta reseña de Capterra incluye la función:

Obtengo datos específicos y cuantificables sobre cómo mi público utiliza mi sitio web a diario. Obtengo registros de las visitas en tiempo real de los clientes. Disfruto de una excelente función de pruebas A/B con análisis exhaustivos que puedo utilizar para adaptar mi contenido a mis visitantes.

Obtengo datos específicos y cuantificables sobre cómo mi público utiliza mi sitio web a diario. Obtengo registros de las visitas en tiempo real de los clientes. Disfruto de una excelente función de pruebas A/B con análisis exhaustivos que puedo utilizar para adaptar mi contenido a mis visitantes.

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 31 % de los gerentes se apoyan en tableros visuales, mientras que otros prefieren diagramas de Gantt, paneles o vista Carga de trabajo. ¿El desafío? La mayoría de las herramientas te obligan a quedarte con una sola. Y cuando una vista no se adapta a tu forma de trabajar, solo te ralentiza. ClickUp le permite cambiar en cualquier momento entre diagramas de Gantt basados en IA, tableros Kanban, paneles de ClickUp o vistas Carga de trabajo. Además, con el asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain, puede generar vistas o resúmenes personalizados que se adaptan a quien los necesite. Con las tarjetas y los paneles basados en inteligencia artificial de ClickUp, siempre tendrá acceso a la información que necesita. 💫 Resultados reales: CEMEX redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a segundos y lanzó productos un 15 % más rápido con ClickUp.

5. ChurnZero (ideal para equipos de éxito del cliente y retención)

vía ChurnZero

Nadie quiere perder un cliente por algo que no vio venir.

En lugar de esperar a que surjan problemas, sabrá exactamente cuándo dar el paso y fortalecer las relaciones con ChurnZero.

ChurnZero le ayuda a mantenerse a la vanguardia al proporcionar a los equipos de éxito del cliente información en tiempo real sobre el estado, el compromiso y la satisfacción de los clientes.

Esto ayuda a los equipos a realizar un seguimiento de los patrones de uso, recopilar comentarios e incluso realizar previsión de renovaciones.

Las mejores funciones de ChurnZero

Supervise las interacciones personalizadas con los clientes y su estado con puntuaciones basadas en IA.

Automatice las estrategias de intento correcto, el seguimiento de renovaciones y los flujos de trabajo de incorporación.

Recopile comentarios en tiempo real con herramientas de encuesta integradas (NPS, CSAT, CES).

Reciba alertas instantáneas sobre las acciones o riesgos clave de los clientes.

Integre herramientas como Slack, Salesforce y Snowflake para mejorar la coordinación del equipo.

Límites de ChurnZero

La configuración y personalización pueden llevar mucho tiempo a los nuevos usuarios.

Algunos usuarios elaboran informes de una curva de aprendizaje con las funciones avanzadas.

Las actualizaciones de la interfaz de usuario afectan ocasionalmente a la usabilidad.

Precios de ChurnZero

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChurnZero

G2 : 4,7/5 (más de 1420 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ChurnZero

Esta reseña de G2 recoge:

ChurnZero nos ha proporcionado herramientas para realizar un seguimiento preciso de las opiniones de nuestros clientes, tanto de forma objetiva como subjetiva. Como administrador, he recopilado una gran cantidad de datos gracias a la creación de paneles personalizados, lo que me permite tomar decisiones informadas que afectan a nuestros clientes y a los miembros del equipo.

ChurnZero nos ha proporcionado herramientas para realizar un seguimiento preciso de las opiniones de nuestros clientes, tanto de forma objetiva como subjetiva. Como administrador, he recopilado una gran cantidad de datos gracias a la creación de paneles personalizados, lo que me permite tomar decisiones informadas que afectan a nuestros clientes y a los miembros del equipo.

6. Userpilot (el mejor para la participación y la incorporación de usuarios en la aplicación)

vía Userpilot

Las empresas que dan prioridad a los clientes crecen un 41 % más rápido que las que no lo hacen. Pero, ¿cómo se puede garantizar que todos los clientes se sientan atendidos y valorados? Se pueden lograr estos resultados ofreciendo experiencias personalizadas a los clientes.

Userpilot le ayuda a hacer precisamente eso pendiente.

Gracias a sus mensajes integrados en la aplicación, flujos de incorporación y herramientas de retroalimentación, le permite compatibilidad y guiar a sus usuarios directamente desde su producto.

Las mejores funciones de Userpilot

Guíe a los usuarios con una incorporación contextual, consejos sobre herramientas y visitas por el producto.

Realice un seguimiento del comportamiento de los usuarios con análisis de productos y tendencias de uso.

Reproduzca sesiones para detectar problemas de usabilidad y comprender los recorridos de los usuarios.

Recopile comentarios de los usuarios con encuestas en la aplicación y herramientas NPS.

Intégrelo con su infraestructura tecnológica para sincronizar y segmentar datos.

Límites de Userpilot

Las funciones avanzadas, como la reproducción de sesiones y la interacción móvil, son complementos adicionales.

Requiere tiempo para configurar flujos y análisis personalizados.

El precio de entrada puede ser elevado para equipos pequeños.

Precios de Userpilot

Starter : 299 $ al mes por usuario

Crecimiento : precios personalizados.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Userpilot

G2 : 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Userpilot

Esta reseña de G2 notó:

Esta herramienta nos ha abierto múltiples oportunidades de crecimiento para reducir los tiempos y los costes de incorporación, aumentar la conversión y la retención, analizar la actividad de nuestros usuarios, recopilar sus comentarios y evaluar el NPS.

Esta herramienta nos ha abierto múltiples oportunidades de crecimiento para reducir los tiempos y los costes de incorporación, aumentar la conversión y la retención, analizar la actividad de nuestros usuarios, recopilar sus comentarios y evaluar el NPS.

7. Intercom (el mejor para compatibilidad basada en IA y mensajería proactiva)

a través de Intercom

Cuando los clientes se ponen en contacto, suelen esperar dos cosas sencillas: una ayuda rápida y una respuesta humana que les haga sentir valorados.

Intercom los reúne con sus herramientas de servicio al cliente basadas en IA, como Fin AI Agent.

Con automatización inteligente, un chat en vivo amigable y un único lugar para gestionar las conversaciones, Intercom ayuda a los equipos en crecimiento a mantener un trato personal, incluso a medida que se expanden.

Las mejores funciones de Intercom

Ofrezca compatibilidad basada en IA con Fin AI Agent para resolver automáticamente las preguntas más frecuentes.

Utilice el chat en vivo y las bandejas de entrada en uso compartido para estar al tanto de la conversación con los clientes.

Cree flujos de trabajo personalizados y automatice las tareas rutinarias sin necesidad de código.

Envíe mensajes proactivos, visitas de productos y actualizaciones de objetivo basadas en el comportamiento de los clientes.

Acceda a análisis detallados y a informes personalizados para realizar un seguimiento del rendimiento y el compromiso del servicio de asistencia.

Límites de Intercom

Puede resultar abrumador para los usuarios novatos debido a su amplio intervalo de funciones.

Los precios pueden resultar elevados para las pequeñas empresas, especialmente con las resoluciones de IA que se cobran por uso.

Precios de Intercom

(Versión de) prueba gratuita disponible

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2 : 4,5 sobre 5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (más de 1120 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Intercom

Esta reseña de Capterra destacó:

En general, Intercom ha sido una experiencia fantástica. Resuelve la principal necesidad de nuestra empresa, que es actuar como proveedor de un soporte continuo y rápido a nuestros usuarios.

En general, Intercom ha sido una experiencia fantástica. Resuelve la principal necesidad de nuestra empresa, que es actuar como proveedor de un soporte continuo y rápido a nuestros usuarios.

👀 Dato curioso: El primer uso de los bucles de retroalimentación para la experiencia del cliente proviene de la industria manufacturera japonesa de la década de 1960, donde el «Kaizen» animaba a los trabajadores de primera línea a sugerir formas de mejorar los resultados de los clientes.

8. Sprinklr (ideal para grandes corporaciones que necesitan una gestión unificada de la experiencia del cliente)

vía Sprinklr

Cuando su empresa opera en múltiples canales y atiende a miles de clientes cada día, sincronizar todo no es una tarea fácil.

Ahí es donde Sprinklr da el paso. Sprinklr reúne el servicio de atención al cliente, el marketing, las redes sociales y el análisis en una potente plataforma. Puede gestionar las conversaciones en redes sociales, las consultas de los clientes, la información sobre el mercado y las campañas sin tener que cambiar de herramienta.

Las mejores funciones de Sprinklr

Gestione el servicio de atención al personal, la interacción en redes sociales y el marketing desde una plataforma unificada.

Utilice el seguimiento de la calidad y el análisis de conversación basados en IA para mejorar la experiencia del cliente.

Obtenga información sobre el mercado, los productos y los clientes mediante el análisis y la escucha avanzada en redes sociales.

Automatice los flujos de trabajo de servicio y mejore la productividad de los agentes con herramientas basadas en IA.

Da soporte a las interacciones con los clientes a través de más de 30 canales digitales y de voz.

Límites de Sprinklr

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada debido a la profundidad y complejidad de la plataforma.

Los precios personalizados pueden hacer que a los equipos más pequeños les resulte difícil evaluar la asequibilidad por adelantado.

Precios de Sprinklr

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprinklr

G2 : 4,1/5 (más de 1120 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 80 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Sprinklr

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Sprinklr ha transformado por completo la forma en que hacemos seguimiento y gestionamos nuestros esfuerzos en las redes sociales. Desde el primer día, su diseño amigable para el usuario facilitó enormemente la puesta en marcha a nuestro equipo: sin una curva de aprendizaje pronunciada, solo una implementación fluida.

Sprinklr ha transformado por completo la forma en que hacemos seguimiento y gestionamos nuestros esfuerzos en las redes sociales. Desde el primer día, su diseño amigable para el usuario facilitó enormemente la puesta en marcha a nuestro equipo: sin una curva de aprendizaje pronunciada, solo una implementación fluida.

9. Zendesk (el mejor para el servicio de atención al cliente omnicanal con potentes funciones de automatización)

vía Zendesk

Zendesk es desde hace tiempo una marca de confianza para las empresas que desean ofrecer un soporte al cliente fiable en todos los canales. Ayuda a los equipos a gestionar los tickets de correo electrónico, chat, redes sociales y voz, todo en un solo lugar.

Sus agentes impulsados por IA trabajan junto con equipos humanos para resolver consultas comunes al instante, mientras que las funciones de automatización reducen las tareas rutinarias y ayudan a que los servicios de asistencia funcionen sin problemas. Zendesk también ofrece compatibilidad a los empleados, por lo que los equipos internos pueden gestionar las solicitudes con la misma eficiencia.

Las mejores funciones de Zendesk

Centralice el soporte al cliente con tickets omnicanal y mensajería en tiempo real.

Utilice agentes de IA y herramientas de automatización para reducir los tiempos de resolución y aumentar la eficiencia.

Personalice los flujos de trabajo, los desencadenantes y las automatizaciones para adaptarlos a sus necesidades de asistencia.

Obtenga información valiosa con paneles, análisis y herramientas de elaboración de informes predefinidos.

Integre más de mil apps, entre ellas Microsoft Teams y Salesforce.

Límites de Zendesk

El precio puede resultar elevado para las pequeñas empresas.

La calidad del soporte al cliente y los tiempos de respuesta han recibido críticas mixtas.

Precios de Zendesk

Suite Equipo : 25 $ al mes por usuario.

Suite Growth : 69 $ al mes por usuario.

Suite Professional : 149 $ al mes por usuario.

Suite Enterprise: 219 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2 : 4,3/5 (más de 6220 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Zendesk

Esta reseña de Capterra sacó a la luz lo siguiente:

Excelente desde el primer día. Pasar de la agonía de responder a cada cliente individualmente a través de Gmail y no poder comparar las respuestas o ubicar fácilmente las interacciones pasadas, a tenerlo todo y a todos en un solo lugar con una FUNCIÓN DE BÚSQUEDA EXCELENTE es increíble.

Excelente desde el primer día. Pasar de la agonía de responder a cada cliente individualmente a través de Gmail y no poder comparar las respuestas o localizar fácilmente las ubicaciones pasadas a tener todo y a todos en un solo lugar con una FUNCIÓN DE BÚSQUEDA EXCELENTE es increíble.

10. HubSpot (ideal para empresas que desean un CRM todo en uno con CMS y análisis)

vía HubSpot

Ya es bastante difícil dirigir una empresa sin tener que lidiar con diferentes herramientas para el contenido, el servicio al cliente y la elaboración de informes. HubSpot lo reúne todo en un solo lugar.

Esta herramienta proporciona a su equipo un único espacio para gestionar el marketing, las ventas, el soporte al cliente y la gestión del sitio web.

Puede gestionar contactos, crear informes, automatizar tareas e incluso crear contenido basado en IA sin tener que cambiar de plataforma.

Las mejores funciones de HubSpot

Proporcione alojamiento web con seguridad integrada y CMS Hub integrado.

Cree paneles y (elaboración de) informes personalizables para todo su equipo.

Gestiona los chats con los clientes mediante el chat en vivo, el creador de chatbots y el seguimiento del correo electrónico.

Automatice la gestión de clientes potenciales y los flujos de trabajo de marketing.

Utilice herramientas gratuitas como creadores de páginas de destino, programadores de reuniones y creadores de contenido con IA.

Límites de HubSpot

Los costes pueden aumentar al pasar a planes premium.

Ajustar informes detallados y flujos de trabajo puede llevar algo de tiempo hasta acostumbrarse.

Precios de HubSpot

Starter : 45 $ al mes por usuario.

Profesional : 270 $ al mes por usuario

Corporación: 900 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2 : 4,4/5 (más de 12 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4400 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre HubSpot

Esta reseña de G2 tiene la función de:

Aprecio cómo las plantillas de correo electrónico de HubSpot agilizan las tareas repetitivas y ayudan a garantizar una imagen de marca coherente en todas las comunicaciones. La capacidad de realizar un seguimiento de las métricas de interacción, como aperturas, envíos y rebotes, ha sido especialmente útil para perfeccionar la estrategia y comprender el comportamiento de la audiencia.

Aprecio cómo las plantillas de correo electrónico de HubSpot agilizan las tareas repetitivas y ayudan a garantizar una imagen de marca coherente en todas las comunicaciones. La capacidad de realizar seguimiento a las métricas de interacción, como aperturas, envíos y rebotes, ha sido especialmente útil para perfeccionar la estrategia y comprender el comportamiento de la audiencia.

Aprenda a utilizar la IA para el servicio de atención al cliente:

11. Richpanel (ideal para marcas de comercio electrónico que buscan reducir los costes de compatibilidad)

vía Richpanel

Cuando una marca acierta con la personalización, los clientes lo notan. De hecho, las empresas que destacan en este aspecto tienen un 71 % más de probabilidades de conseguir una mayor fidelidad. Pero mantener un servicio personalizado es más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando los equipos de soporte gestionan grandes volúmenes de trabajo cada día.

Richpanel hace que el trabajo sea un poco más fácil.

Al combinar opciones de autoservicio con automatización inteligente, ayuda a las marcas de comercio electrónico a atender las consultas más habituales, al tiempo que ofrece a los agentes el espacio necesario para conectar con los clientes de forma más significativa.

Las mejores funciones de Richpanel

Proveedor de soporte al cliente basado en IA con automatización y flujos de autoservicio.

Gestiona las conversaciones por correo electrónico, chat, redes sociales, SMS y teléfono desde una sola bandeja de entrada.

Automatización de las tareas repetitivas con bots, asignaciones y respuestas basadas en IA.

Ofrezca (elaboración de) informes avanzados sobre conversaciones, actividad del equipo e impacto en los ingresos.

Personalice los flujos de trabajo con un generador sin código y un centro de ayuda con su marca.

Límites de Richpanel

Requiere tiempo y compatibilidad para ajustar flujos de autoservicio complejos.

Las funciones de la corporación, como múltiples tiendas y marcas, solo están disponibles en los planes superiores.

Las opciones de elaboración de informes son de extensión, pero pueden resultar abrumadoras al principio.

Precios de Richpanel

Pro : 69 $ al mes por usuario.

Pro Max : 99 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Richpanel

G2 : 4,7/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Richpanel

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Richpanel ha completado por completo nuestra forma de entender y relacionarnos con nuestros clientes. La forma en que consolida los datos de los clientes procedentes de diversas fuentes y canales supone un cambio radical.

Richpanel ha completado su revolución: ha cambiado por completo nuestra forma de entender y relacionarnos con nuestros clientes. La forma en que consolida los datos de los clientes procedentes de diversas fuentes y canales supone un cambio radical.

12. Pipedrive (ideal para equipos de ventas que desean estar al tanto de cada operación)

vía Pipedrive

Cuando su equipo de ventas está gestionando docenas de clientes potenciales, es fácil que se pasen cosas por alto. Pipedrive le ayuda a mantener todo en un solo lugar.

Desde seguimientos hasta previsión, ofrece a su equipo una vista clara de cada operación y de lo que requiere atención. Con un sencillo canal visual y sugerencias de IA fáciles de usar, Pipedrive hace que el proceso de ventas resulte manejable, incluso en los días más ajetreados.

Lo que lo hace destacar es su enfoque específico. Pipedrive no pretende ser una herramienta que lo abarque todo. Simplemente ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados, automatizar sus tareas y cerrar más acuerdos sin complicaciones adicionales.

Las mejores funciones de Pipedrive

Organice y realice un seguimiento de las transacciones con una representación visual de las fases del proceso de ventas

Automatice los seguimientos y recordatorios para clientes potenciales y tareas.

Acceda a informes claros, previsión e información sobre el rendimiento.

Integración con más de 500 apps, incluidas herramientas de correo electrónico y mensajería.

Utilice complementos como LeadBooster y Smart Doc para obtener mayor flexibilidad.

Límites de Pipedrive

Los informes y la previsión avanzada solo están disponibles en los planes de nivel superior.

La compatibilidad telefónica solo está disponible con suscripciones premium.

Precios de Pipedrive

Lite : 19 $ al mes por usuario

Crecimiento : 34 $ al mes por usuario.

Premium : 64 $ al mes por usuario.

Ultimate: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2 : 4,3/5 (más de 2560 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Pipedrive

Esta reseña de Capterra destacó:

Podría buscar un cliente potencial y saber el color de sus ojos, su comida favorita, dónde lo conoció e incluso introducir una nota con un detalle importante de su conversación con él que pueda mencionar en su próxima conversación.

Podría buscar un cliente potencial y saber el color de sus ojos, su comida favorita, dónde lo conoció e incluso introducir una nota con un detalle importante de su conversación con él que pueda mencionar en su próxima conversación.

13. Churn360 (ideal para equipos de SaaS centrados en la retención de clientes y la obtención de información)

vía Churn360

La pérdida de clientes es la preocupación silenciosa de todas las empresas de SaaS. Churn360 da el paso con una misión clara: ayudar a los equipos a detectar las señales de advertencia de forma temprana y a construir relaciones más sólidas con sus clientes.

La herramienta lo consigue proporcionando a los gestores de éxito una vista completa de cada cuenta, realizando un seguimiento de las puntuaciones de salud y facilitando la toma de medidas antes de que sea demasiado tarde.

La plataforma destaca especialmente por sus análisis detallados y por la forma en que reúne datos personalizados procedentes de diferentes fuentes.

Las mejores funciones de Churn360

Realice un seguimiento de las puntuaciones de satisfacción y el compromiso del personal en tiempo real.

Segmente a los clientes personalizados en función de sus comportamientos y tendencias de interacción.

Configure paneles personalizados para supervisar las métricas clave de la experiencia del cliente

Envíe campañas personalizadas y encuestas a los clientes.

Integre con CRM y recopile los datos de los clientes en una sola vista.

Límites de Churn360

Automatización con límite en comparación con otras herramientas de éxito del cliente.

Algunos usuarios pueden encontrar la interfaz compleja al principio.

Las funciones de (elaboración de) informes pueden resultar básicas para necesidades avanzadas.

Precios de Churn360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Churn360

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Churn360

Esta reseña de Capterra nota:

Churn360 ayuda a reducir la pérdida de clientes, ya que le permite saber qué clientes están en riesgo. Esto significa que podemos gestionar más clientes de los que podríamos sin Churn360, lo que aumenta nuestros ingresos.

Churn360 ayuda a reducir la pérdida de clientes, ya que le permite saber qué clientes están en riesgo. Esto significa que podemos gestionar más clientes de los que podríamos sin Churn360, lo que aumenta nuestros ingresos.

La mayoría de las herramientas de supervisión de clientes destacan en un área, ya sea el seguimiento de sesiones, el análisis de productos, la recopilación de comentarios o la información sobre el éxito de los clientes.

Pero cuando los equipos tienen que hacer malabarismos entre múltiples aplicaciones solo para obtener una visión completa, se pierde el contexto, se descuidan los seguimientos y la historia real del cliente queda fragmentada.

Ahí es donde ClickUp se distingue como el primer espacio de trabajo con IA convergente del mundo ✅.

En lugar de realizar un seguimiento de múltiples partes del recorrido del cliente a través de varias herramientas desconectadas, lo que se conoce como «proliferación del trabajo», ClickUp lo reúne todo en un único entorno de trabajo adaptable. Desde registrar los comentarios de los clientes y realizar un seguimiento de las puntuaciones de salud hasta automatizar los seguimientos y sincronizar las actualizaciones del CRM, ClickUp ofrece a su equipo una forma estructurada pero flexible de supervisar y gestionar cada interacción con los clientes.

Veamos los detalles y descubramos cómo puede optimizar sus flujos de trabajo de supervisión de clientes:

Registre los problemas y los comentarios de los clientes utilizando los formularios y tareas de ClickUp.

Los formularios y las tareas van de la mano en ClickUp.

Supongamos que su equipo de soporte desea una forma sencilla para que los clientes registren sus problemas. Puede configurar un formulario ClickUp que convierta cada envío en una tarea en su canal de soporte.

Recopile comentarios sobre la experiencia de usuario y conviértalos en acciones útiles con ClickUp Formularios.

ClickUp Tasks facilita la asignación de propiedad, el seguimiento del progreso y garantiza que nada se pase por alto. Si un cliente otorga una valoración negativa a su experiencia en un formulario de comentarios, ClickUp puede marcarlo como una tarea de seguimiento para el gestor de cuentas.

Los equipos que se encargan de la incorporación pueden hacer lo mismo, convirtiendo cada paso en una tarea rastreable, desde las llamadas iniciales hasta las reuniones de traspaso.

Este sencillo vínculo entre formularios y tareas mantiene sus flujos de trabajo en movimiento y garantiza que se realice un seguimiento de cada punto de contacto con el cliente.

Mantenga claras las conversaciones internas con ClickUp Comments y ClickUp Chat.

Registra actualizaciones detalladas de los clientes, comentarios y decisiones directamente en los comentarios de las tareas utilizando ClickUp Assign Comments.

ClickUp le ofrece dos formas de comunicarse en tiempo real: comentarios a nivel de tarea y chatear de equipo. Cada uno tiene un propósito distinto en los flujos de trabajo de supervisión de clientes.

Utilice ClickUp Assign Comments cuando desee registrar conversaciones relacionadas con una tarea específica de un cliente.

📌 Ejemplo: Si un ticket de soporte necesita la intervención de ingeniería, el agente puede comentar directamente en la tarea, etiquetar al desarrollador adecuado y documentar los pasos de resolución. Cada actualización permanece adjunta a la tarea, por lo que si el caso se agrava más adelante, cualquier persona involucrada puede tener vista del historial completo sin tener que buscar correos electrónicos.

Por otro lado, ClickUp Chat funciona como un canal de uso compartido para conversaciones en tiempo real entre los miembros del equipo.

Piense en una situación en la que los equipos de gestión de cuentas y de equipo de soporte necesiten sincronizar rápidamente sus actividades cuando una cuenta clave señala un problema. En lugar de iniciar un hilo o mensaje separado, pueden interactuar directamente en un entorno de trabajo, determinar los siguientes pasos y asignar inmediatamente tareas o seguimientos.

Crea paneles de control del estado de los clientes con ClickUp Dashboards.

Reúna todos los KPI de sus clientes en una sola vista con un panel personalizado de ClickUp Dashboards.

Para los equipos de éxito del cliente, los gestores de productos y los responsables de asistencia, adelantarse a los riesgos a menudo se reduce a disponer de los datos adecuados, sin tener que rebuscar en informes dispersos.

Los paneles de ClickUp le ofrecen una vista clara y personalizada de las métricas de clientes que realmente marcan la diferencia.

Podrá obtener fácilmente información clave, como cuentas en riesgo, tendencias de satisfacción o plazos de seguimiento, sin necesidad de contar con un analista de datos.

📌 Ejemplo: un gestor de éxito de SaaS puede crear un panel que muestre las puntuaciones de salud de los clientes por debajo de un umbral determinado, los comentarios NPS en tiempo real y las tareas de incorporación pendientes, todo ello en tiempo real. En lugar de cambiar de una herramienta a otra, obtienen una vista única que les ayuda a intervenir antes de que los problemas se agraven.

Mantenga el flujo de alertas y tareas de los clientes con ClickUp Automatizaciones y los agentes de IA

Automatice los seguimientos rutinarios y las alertas de clientes para ahorrar tiempo con ClickUp Automatización.

Las automatizaciones de ClickUp ayudan a los equipos a responder rápidamente sin trabajo administrativo adicional. Imagínese lo siguiente: la puntuación de salud de un cliente cae por debajo de un umbral establecido, que se supervisa a través de un campo personalizado.

ClickUp puede crear automáticamente una tarea para el gestor de cuentas, notificar al responsable de asistencia e incluso enviar una actualización a Slack. También puede configurar recordatorios para renovaciones, seguimientos de encuestas o marcar tickets que llevan demasiado tiempo sin respuesta.

ClickUp Brain y ClickUp Agents facilitan un poco todo el proceso a su equipo. Le ayudan a recopilar las actualizaciones de los clientes, le sugieren qué podría hacer a continuación e incluso responden a preguntas rápidas sobre sus cuentas, todo ello directamente desde ClickUp.

Añada una capa de inteligencia a su flujo de trabajo con ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: Brain MAX es su compañero de escritorio con tecnología de IA que hace que el seguimiento de clientes sea más inteligente y eficiente. Con una profunda integración en su CRM, correos electrónicos, tickets de soporte y herramientas de gestión de proyectos, Brain MAX realiza un seguimiento continuo de las interacciones, los comentarios y el compromiso de los clientes en tiempo real. Aprovecha múltiples modelos de IA líderes para analizar conversaciones, señalar cambios de opinión y revelar tendencias importantes, como problemas recurrentes o oportunidades de gran valor, para que pueda responder de forma proactiva. Puede utilizar la función de conversión de voz a texto para registrar rápidamente las actualizaciones de los clientes, dictar acciones de seguimiento o solicitar a Brain MAX un resumen de la actividad reciente de los clientes. Este software organiza automáticamente esta información, la enlaza con las cuentas o proyectos adecuados e incluso puede actuar como desencadenante de automatizaciones, como el envío de recordatorios para seguimientos o la escalada de problemas urgentes. Con información contextualizada y notificaciones inteligentes, Brain MAX se asegura de que nunca se pierda un momento crítico con el cliente, lo que le ayuda a ofrecer un mejor servicio, detectar riesgos de forma temprana y establecer relaciones más sólidas.

Conecta ClickUp con tu CRM y tu pila de compatibilidad

Por último, gracias a sus más de 1000 integraciones, ClickUp resulta aún más útil para su equipo y sus flujos de trabajo actuales.

Si su equipo utiliza Intercom, Zendesk o HubSpot, puede sincronizar los datos para que las conversaciones con los clientes, las actualizaciones de los acuerdos o los tickets de asistencia técnica tengan un flujo directo a ClickUp.

Sincronice los datos de los clientes de su CRM o servicio de asistencia técnica con ClickUp para obtener una vista completa y en tiempo real de los clientes.

📌 Ejemplo: Cuando se crea un ticket en Zendesk, puede aparecer una tarea correspondiente en ClickUp para su seguimiento y la colaboración del equipo. De esta manera, los equipos trabajan con la misma información.

La plantilla CRM de ClickUp va un paso más allá al proporcionar a los equipos un espacio de trabajo estructurado y listo para usar que permite gestionar las relaciones con los clientes desde el primer contacto hasta la renovación.

Obtenga una plantilla gratis Evite los seguimientos perdidos, los clientes potenciales olvidados y las actualizaciones de estado manuales con la plantilla CRM de ClickUp.

¿Cuál es su verdadero valor? Elimina el ruido. Así es como lo hace:

Centralice los clientes potenciales, los contactos y los procesos de negociación en un entorno de trabajo organizado para que los equipos siempre dispongan de toda la información sobre los clientes.

Priorice las tareas según la fase de equipo de ventas y las necesidades del cliente, asegurándose de que no se pierda ninguna oportunidad ni seguimiento.

Enlazado los datos de contacto, las conversaciones y las actualizaciones directamente a las tareas, lo que facilita la colaboración entre los equipos de ventas, soporte y cuenta.

👀 Dato curioso: Minoristas como IKEA observaron cómo los compradores se movían por el diseño de las tiendas y se dieron cuenta de que los recorridos largos y sinuosos aumentaban la exposición de los productos, un ejemplo offline de supervisión del recorrido del cliente que ha figurado en el diseño de las tiendas de todo el mundo.

Aquí hay tres herramientas adicionales de supervisión de clientes que ayudan con el seguimiento del comportamiento y el intento correcto de los clientes:

Amplitude : ayuda a los equipos a comprender el comportamiento del usuario, la retención y la conversión con análisis avanzados de cohortes.

Freshdesk : ofrece gestión de tickets, asistencia omnicanal y automatización basada en IA, ideal para simplificar los flujos de trabajo de asistencia.

Heap : captura automáticamente todas las interacciones de los usuarios en su sitio web o app, sin necesidad de etiquetar manualmente los eventos.

Convierta los puntos de contacto con los clientes en puntos de control de ClickUp.

Un buen servicio consiste más en detectar los problemas antes de que surjan que en solucionarlos.

Eso es lo que le ayudan a hacer las herramientas de supervisión de clientes. Le permiten ver patrones, detectar los primeros signos de abandono y comprender realmente lo que sus clientes necesitan de usted.

Con las herramientas adecuadas, estarás haciendo conexión. Aquí es donde ClickUp se distingue discretamente. 🌟

ClickUp es un espacio flexible donde los equipos de atención al cliente pueden supervisar los comentarios, realizar un seguimiento de los problemas, automatizar los seguimientos y trabajar juntos sin perder de vista el panorama general.

Si está listo para centralizar el seguimiento y la supervisión de sus clientes, ¡regístrese ahora en ClickUp!

Preguntas frecuentes

Algunas de las mejores opciones de software de gestión de clientes son Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly y Bitrix24. Estas plataformas ofrecen un intervalo de funciones, como gestión del proceso de ventas, comunicación con los clientes, automatización del flujo de trabajo e integraciones. La elección adecuada depende del tamaño de su empresa y de sus necesidades específicas. Por ejemplo, Salesforce es conocido por sus sólidas funciones e integraciones, mientras que HubSpot CRM y Zoho CRM son populares por sus interfaces fáciles de usar y sus planes Free.

El CRM (gestión de las relaciones con los clientes) se centra en gestionar las interacciones de una empresa con los clientes actuales y potenciales, incluyendo las ventas, el marketing y la compatibilidad. El CSM (gestión del éxito de los clientes), por otro lado, se centra en garantizar que los clientes alcancen los resultados deseados con su producto o servicio. Mientras que el CRM se ocupa de organizar y realizar un seguimiento de las relaciones y los datos, el CSM es proactivo y se centra en la incorporación, la formación y la maximización del valor y la retención de los clientes.

Entre las mejores aplicaciones para realizar el seguimiento de los clientes se incluyen ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM y Pipedrive. HubSpot CRM ofrece una plataforma centralizada para gestionar contactos, acuerdos y tareas, con funciones como el seguimiento del correo electrónico y la programación de reuniones. Zoho CRM proporciona automatización de ventas y comunicación multicanal, mientras que Pipedrive es conocido por su gestión visual del proceso de ventas. ClickUp reúne todas sus herramientas en un entorno de trabajo centralizado para que todo esté junto.

Sí, hay varias opciones de CRM gratuitas disponibles. ClickUp ofrece un plan gratuito para siempre con funciones de IA. HubSpot CRM ofrece una versión gratuita muy completa con gestión de contactos, seguimiento de correo electrónico y chat en vivo. Zoho CRM ofrece un plan gratuito para hasta tres usuarios, que incluye gestión de clientes potenciales y de acuerdos. Bitrix24 también ofrece un plan gratuito con CRM, gestión de tareas y herramientas de comunicación, aunque puede tener una curva de aprendizaje más pronunciada.