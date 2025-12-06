Cómo realizar la automatización de los correos electrónicos en frío con ChatGPT para mejorar la divulgación

¿Sabías que solo el 8 % de los correos electrónicos en frío generan respuestas significativas?

Dado que la IA escribe tus correos electrónicos, la pregunta importante es: ¿cómo te aseguras de que no suenen como los otros 121 correos electrónicos que hay en la bandeja de entrada del destinatario?

Si lo ha terminado bien, podrá ampliar su alcance y, al mismo tiempo, hacer que cada cliente potencial sienta que el correo electrónico ha sido escrito exclusivamente para él.

Entonces, ¿cómo se realiza la automatización de los correos electrónicos en frío con ChatGPT sin perder el toque humano?

Aquí tienes un marco repetible que puedes utilizar para asegurarte de que tus correos electrónicos en frío no sean ignorados ni terminen en la carpeta de spam.

⭐ Plantilla destacada ¿Cansado de perder el rastro de sus campañas de correos electrónicos en frío? Utilice la plantilla de campaña de correo electrónico de ClickUp para centralizar toda su operación de divulgación en un solo lugar. Esta plantilla ofrece un hub de campañas preconfigurado con seguimiento integrado y recordatorios de seguimiento automatizados. Empiece de inmediato sin necesidad de configurar sistemas desde cero. Obtenga una plantilla gratuita Lleve a cabo campañas de correo electrónico exitosas con la plantilla de campaña de correo electrónico de ClickUp.

Por qué es importante la automatización de los correos electrónicos en frío en 2025

Los correos electrónicos fríos existen desde hace décadas.

En sus inicios, eran una novedad: una línea directa a la bandeja de entrada de alguien cuando la mayoría de la gente aún no estaba saturada de ruido digital.

Avanzando rápidamente hasta 2025, todos los responsables de la toma de decisiones se despiertan con una bandeja de entrada llena de correos electrónicos genéricos.

La automatización del correo electrónico basada en la IA le ofrece una ventaja competitiva. Le permite investigar, personalizar y realizar un seguimiento a gran escala.

Las ventajas de la automatización de los correos electrónicos en frío incluyen:

Personalización a gran escala: ahora es posible personalizar correos electrónicos a gran escala con IA sin tener que dedicar horas a investigar cada cliente potencial individualmente.

Secuencias de seguimiento coherentes: las herramientas de automatización pueden crear secuencias de correo electrónico personalizadas que se adaptan en función de las respuestas de los clientes potenciales, es decir, los clientes potenciales interesados reciben contenido de fidelización, mientras que a los contactos que no responden se les aborda con intentos de reenganche.

Optimización del tiempo de envío: maximiza el impacto de la campaña enviando los correos electrónicos cuando los clientes potenciales son más propensos a abrirlos y responderlos.

Gestión del cumplimiento normativo: los sistemas de automatización pueden proteger la reputación de su dominio mediante la supervisión de las tasas de rebote y las denuncias de spam.

Capacidad de divulgación escalable: los equipos pueden llegar a miles de clientes potenciales al mes sin aumentar proporcionalmente el esfuerzo manual ni contratar personal adicional.

Seguimiento y optimización del rendimiento: las plataformas de automatización proporcionan análisis detallados sobre las tasas de apertura, las tasas de clics y los patrones de respuesta que ayudan a perfeccionar su enfoque de forma continua sin necesidad de recopilar datos manualmente.

👀 ¿Sabías que...? Más del 78 % de los representantes de ventas afirman que la IA les ayuda a ser más eficientes en su rol. Piense en la prospección. Usted quiere llegar a un cliente potencial que nunca antes ha hablado con usted. Los datos públicos ya le proporcionan el título, las publicaciones recientes en LinkedIn, las noticias de la empresa y, posiblemente, incluso una aparición en un podcast. Introduzca eso en un LLM y podrá generar al instante un correo electrónico que haga referencia a algo relevante para ellos, destaque su valor en su contexto y termine con una llamada a la acción.

Cómo utilizar ChatGPT para automatizar los correos electrónicos en frío

No puedes dar una indicación a un LLM para que «te escriba un correo electrónico frío» y esperar una respuesta que te permita realizar una llamada introductoria con tu cliente potencial. Debes comprender cómo funciona ChatGPT y enseñarle a funcionar de la manera que deseas.

A continuación, le mostramos cómo redactar un correo electrónico frío con ChatGPT que no termine en la bandeja de spam ni sea ignorado tras abrirlo.

1. Defina el marco de las 4 W.

Considere esto como un paso fundamental. Aquí, usted alimenta a ChatGPT con información que le ayudará a generar correos electrónicos valiosos y relevantes.

Llamémoslo el marco de las 4 W. Incluye:

¿Quién eres?

Defina su rol laboral, ya que esa identidad determinará el mensaje de su campaña de correos electrónicos en frío.

📍 Digamos que el fundador de una startup que se dirige a clientes de corporaciones necesita un mensaje diferente al de un consultor que busca colaboraciones para publicaciones como invitado.

¿Qué quieres conseguir?

¿Quiere que este correo electrónico sirva para reservar demostraciones de productos o generar clientes potenciales cualificados? Tener un objetivo claro ayudará a ChatGPT a crear mensajes específicos.

📍 Por ejemplo, un correo electrónico frío de ventas centrado en reservar demostraciones hará hincapié en los puntos débiles y las pruebas sociales de forma diferente a uno destinado a asegurar colaboraciones con marcas.

¿Qué rol debe desempeñar ChatGPT?

Especifica exactamente el rol que debe asumir ChatGPT.

📍 Podría ser «Eres un consultor de ventas B2B con amplia experiencia que ayuda a las empresas de software a ampliar su alcance». La definición del rol influirá en el enfoque del mensaje. También ayuda a ChatGPT a reflejar el contexto y la intención.

Al realizar el ajuste del rol por adelantado, reduces los resultados vagos y repetitivos, y te aseguras de que los correos electrónicos se ajusten al tono de tu marca y a las expectativas del cliente potencial.

¿Quién es su público objetivo?

Defina claramente su perfil de cliente ideal (ICP), describiendo sus puntos débiles, intereses, proceso de toma de decisiones y preferencias de comunicación. Esta información ayuda a ChatGPT a adaptar los mensajes para que no parezcan plantillas.

📍 Por ejemplo, si su público objetivo son los directores de RR. HH. de empresas de tamaño mediano, ChatGPT puede hacer hincapié en el ahorro de costes, el compromiso de los empleados y el cumplimiento normativo. Sin embargo, si su público está formado por directores técnicos de startups SaaS, la misma herramienta puede reformular el argumento de venta en torno a la escalabilidad, las integraciones y la fiabilidad técnica.

Aquí tienes una muestra de indicaciones utilizando el marco 4Ws: «Eres un consultor de ventas B2B con amplia experiencia que ayuda a las empresas de software a ampliar su alcance. Actúa como mi asistente en la redacción de correos electrónicos en frío. Soy el fundador de una startup que presenta una herramienta de gestión de proyectos basada en IA a empresas SaaS de tamaño medio. Mi meta es concertar demostraciones del producto con los responsables de la toma de decisiones. El público objetivo son los directores técnicos y los jefes de ingeniería que se enfrentan a flujos de trabajo fragmentados, fatiga de herramientas y colaboración ineficaz. Les preocupa la escalabilidad técnica, las integraciones y el ahorro de costes. Escríbeme un correo electrónico en frío que parezca personal, evite sonar como una plantilla e incluya una llamada a la acción clara para programar una demostración de 20 minutos».

2. Defina el marco del correo electrónico

Ahora, explíquele a ChatGPT el tipo exacto de resultado que desea que genere. Esto incluye especificar la estructura, el tono, el formato y el lenguaje que desea en sus correos electrónicos.

Estructuras de correo electrónico

Existen diferentes marcos de correo electrónico que puede indicar a ChatGPT que siga. Cada marco tiene diferentes objetivos y tipos de público:

Marco Ideal para Ejemplo PAS (Problema-Agitación-Solución) Difusión centrada en los puntos débiles Utiliza esto cuando el cliente potencial ya sea consciente del problema, como ciclos de contratación largos o alta rotación, y quieras mostrar cómo tu producto lo soluciona. AIDA (Atención-Interés-Deseo-Acción) Demostraciones y pruebas de productos Utilícelo cuando se ponga en contacto con nuevos clientes potenciales que aún no le conocen y necesite ganarse su confianza antes de solicitar una demostración. Antes-Después-Puente Mensajes centrados en la transformación Utiliza esto cuando quieras mostrar cómo es la vida antes de tu producto, después de tu producto, y luego explicar cómo haces que ese cambio suceda.

Directrices de formato de formato

Especifique las pautas de formato, tales como:

Asunto: Genere tres variaciones del asunto que destaquen el punto débil específico del cliente potencial.

Gancho inicial: Comience el correo electrónico con referencias específicas que demuestren que ha investigado al destinatario y su empresa.

$$$cta: Añada una llamada a la acción suave que anime al destinatario a realizar una acción.

Propuesta de valor: Destaque su ventaja clave en el primer párrafo.

Recuento de palabras: mantenga la longitud total del correo electrónico dentro de las 120 palabras.

Optimización móvil: utilice párrafos cortos (1-2 frases) y evite el uso excesivo de viñetas.

Marcadores de posición: Coloca variables específicas como [Nombre de la empresa], [Logro reciente] y [Reto del sector] entre corchetes para hacerlas personalizadas.

Lenguaje y tono

Defina su estilo de comunicación con ejemplos específicos que ChatGPT pueda seguir:

Especifica tus preferencias de saludo, por ejemplo, «Hola» para sectores informales y «Buenos días» para sectores formales.

Especifique si desea evitar determinados idiomas o jergas, por ejemplo, sinergia, volver al tema, aprovechar.

Especifica el tono que deseas que adopte, es decir, de conversación, profesional, informal.

Si hay una lista larga de directrices, crea un documento y súbelo directamente a ChatGPT.

Aquí tienes una indicación (junto con la respuesta de ChatGPT) que puedes utilizar para especificar la estructura del correo electrónico: Envíame un correo electrónico frío de menos de 120 palabras utilizando el marco AIDA. Incluye tres variaciones en el asunto que destaquen el punto débil del cliente potencial y termina con una llamada a la acción suave. Utiliza saltos de línea para facilitar la lectura en dispositivos móviles.

3. Personaliza el contenido del correo electrónico

Esta es la parte en la que no puedes confiar (por completo) en ChatGPT para que investigue por ti. Halucina y rellena información que puede parecer muy real, pero que no lo es.

Para asegurarte de que tus correos electrónicos no contengan datos inventados, introduce información específica o detalles sobre el destinatario.

Por ejemplo, aquí tienes diferentes tipos de información que puedes incluir en tus notas de investigación:

Perfil de LinkedIn: su título actual (el del destinatario) y cuánto tiempo lleva en el rol, además de cualquier publicación reciente en la que haya hablado de los retos del sector o haya hecho un uso compartido de novedades profesionales.

Noticias de la empresa: novedades recientes, como anuncios de financiación o lanzamientos de nuevos productos, que su solución puede complementar.

Contexto del sector: Tendencias del mercado que afectan a su sector específico y ciclos empresariales estacionales que influyen en su cronograma de toma de decisiones.

Datos personales: Ponencias en conferencias o artículos publicados que muestren sus áreas de especialización e intereses profesionales.

Sitio web: introduzca la URL de su sitio web y deje que analice las páginas para comprender la posición y los mensajes de la empresa.

Para ampliar la personalización, cree una hoja de cálculo con columnas como «Cargo», «Noticias de la empresa», «Publicación de LinkedIn», «Tendencia del sector» y «Sitio web». Rellene al menos uno o dos campos por cliente potencial. A continuación, pegue una fila en ChatGPT y pídale que redacte un correo electrónico frío personalizado utilizando esos datos.

Aquí tienes una indicación que puedes utilizar para añadir notas de investigación de forma individual: Aquí están mis notas de investigación sobre [nombre del cliente potencial] en [nombre de la empresa]: [Pega tus hallazgos: noticias recientes de la empresa, actividad en LinkedIn, retos del sector o logros personales]. Reescribe el correo electrónico frío utilizando nuestra plantilla para incorporar de forma natural uno o dos de estos puntos importantes, sin que resulte obvio que estoy utilizando una plantilla.

👀 ¿Sabías que...? Según el informe de tendencias de ventas de HubSpot, el correo electrónico ocupa el segundo lugar como el canal con la mayor tasa de respuesta a los contactos en frío. El primero es contactar con clientes potenciales en las redes sociales.

4. Crea secuencias de seguimiento

La mayoría de los clientes potenciales necesitan entre 3 y 5 puntos de contacto antes de responder a sus solicitudes de demostración o citas telefónicas. Si se salta los seguimientos, estará renunciando a ingresos potenciales.

Para que lo entiendas mejor, así es como se ve una estrategia de seguimiento equilibrada y no intrusiva:

Seguimiento Cuándo y qué es lo pendiente Ejemplo Primer seguimiento Añada pruebas sociales o casos prácticos (3-5 días después). Hola, [Nombre], en relación con mi anterior correo electrónico. Acabo de ayudar a [Empresa similar] a resolver [el mismo reto]. Han obtenido [resultado específico] en 30 días. Aquí tiene el caso práctico: [enlace] Segundo seguimiento Realiza el uso compartido de recursos o información valiosa (una semana después). Hola, [nombre]: he encontrado este [informe/herramienta del sector] sobre [tendencia relevante]. Creo que la sección sobre [tema específico] te resultará interesante, dado el contexto de [empresa]. 3.º seguimiento Último intento con escasez o urgencia (10-14 días después) Hola, [Nombre]: aún no he recibido respuesta por tu parte, así que este será mi último intento. Si no es el momento adecuado, no te preocupes. Si alguna vez necesitas ayuda con [problema], ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo.

Ten en cuenta que estos cronogramas deben ser personalizados en función del cliente potencial y la urgencia del problema que estés resolviendo.

Por ejemplo, si te pones en contacto con un cliente minorista durante la temporada navideña, es probable que esté demasiado ocupado para responder, por lo que tiene sentido ampliar los intervalos de seguimiento.

Aquí tienes un ejemplo de indicación que puedes probar para crear secuencias de seguimiento en ChatGPT: Basándome en mi investigación sobre [nombre del cliente potencial], crea tres correos electrónicos de seguimiento para nuestra conversación sobre [tema original]. Cada correo electrónico debe adoptar un enfoque diferente: (1) prueba social utilizando [empresa similar], (2) compartir un recurso útil sobre [tendencia del sector] y (3) un recordatorio final cortés. Mantén el mismo tono conversacional y haz referencia a detalles específicos de mi investigación de forma natural.

5. Integre ChatGPT con una herramienta de correo electrónico

ChatGPT puede escribir correos electrónicos fríos personalizados por ti, pero no puedes enviarlos directamente desde la plataforma. Tendrás que copiar y pegar el contenido generado en tus herramientas de correo electrónico o subirlo a hojas de cálculo para enviarlo de forma masiva.

Puede integrar ChatGPT con sus plataformas de divulgación o CRM existentes utilizando herramientas como Zapier o conexiones API directas. De esta manera, podrá beneficiarse de las capacidades de redacción de correos electrónicos de ChatGPT sin tener que cambiar constantemente de plataforma o copiar manualmente el contenido.

⭐ Bonificación: los filtros de spam de correo electrónico no solo tienen en cuenta el volumen, sino que también buscan patrones. Las líneas de asunto repletas de palabras como gratis, tiempo limitado, actúa ahora o garantizado pueden marcar tu correo electrónico frío antes incluso de que se lea. La mejor etiqueta para los correos electrónicos es escribir en un tono natural y coloquial que resulte auténtico, no promocional.

6. Prueba y optimiza los correos electrónicos automatizados.

Supervise sus correos electrónicos en frío y analice qué funciona y qué no.

Debe realizar el seguimiento de: tasas de apertura de correos electrónicos, tasa de abandono, tasa de respuesta y otras métricas relevantes para determinar el éxito de sus correos electrónicos fríos.

Para ver qué versión funciona mejor, prueba los siguientes aspectos y perfecciona tus indicaciones en función de los resultados:

Asuntos : curiosidad frente a beneficio directo, asuntos basados en preguntas frente a asuntos basados en afirmaciones frente a asuntos centrados en los beneficios.

Ganchos de apertura : referencias personales (publicación en LinkedIn, financiación reciente) frente a declaraciones sobre puntos débiles.

Propuesta de valor : énfasis en el retorno de la inversión frente a la productividad y la reducción de riesgos.

Longitud del correo electrónico : breve y conciso (50-70 palabras) frente a narrativo y ligeramente más largo (120-150 palabras).

CTA: «Programar una llamada rápida» frente a «¿Desea que le envíe más información?».

¿Y si un agente de IA pudiera gestionar este flujo de trabajo de principio a fin? Los agentes de IA de ClickUp AI se pueden personalizar con instrucciones para crear esos primeros borradores perfectos. Descubre cómo.

Indicaciones probadas de ChatGPT para la divulgación en frío

Aquí tienes algunas indicaciones probadas de ChatGPT que puedes utilizar para generar una gran respuesta.

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT utilizando el marco AIDA.

Utilice esta indicación cuando desee crear correos electrónicos llamativos que despierten el interés de los clientes potenciales antes de solicitarles demostraciones o reuniones. La estructura AIDA funciona especialmente bien para presentar su solución a nuevos clientes potenciales que aún no conocen su empresa.

Aquí tienes la indicación y la respuesta de ChatGPT: Actúa como un redactor publicitario B2B experimentado. Soy [tu título] en [nombre de la empresa] y me dirijo a [título del cliente potencial] en [tipo de empresa objetivo]. Redacta un correo electrónico frío utilizando el marco AIDA que:

Comienza con un gancho atractivo sobre [desafío específico del sector].

Menciones sobre cómo [empresa similar] se enfrentó a este mismo reto.

Muestra la transformación que lograron: [Resultado/métrica específicos].

Termina con una llamada a la acción sin presión para [próximo paso específico]. Requisitos adicionales: Haga referencia a este desarrollo reciente: [Noticias/logros de la empresa].

Utilice un tono de conversación que resulte natural.

No superes las 130 palabras.

Genere tres variaciones del asunto centrándose en el punto débil del cliente potencial.

Incluye marcadores de posición para [Nombre de la empresa] y [Nombre del cliente potencial].

Puntos débiles del público objetivo: [Lista de 2-3 retos específicos]. Respuesta

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para reactivar clientes potenciales inactivos

Esta indicación ayuda a los profesionales del equipo de ventas a volver a captar el interés de los clientes potenciales que han dejado de responder después de mostrar inicialmente su interés. Funciona con clientes potenciales que mostraron interés, pero dejaron de responder a los seguimientos.

Aquí tienes una indicación y la respuesta de ChatGPT: Eres un especialista en recuperación de ventas que me ayuda a volver a captar clientes potenciales fríos que anteriormente mostraron interés. Redacta un correo electrónico frío de reenganche que: Reconoce el silencio sin ser insistente: «Sé que no era el momento adecuado...».

Menciones de novedades: [Actualización reciente del producto/Cambio en el sector].

Comparte nuevas pruebas sociales: [Nuevo caso de éxito/estudio de caso de cliente].

Ofrece algo valioso: [Recurso/Herramienta/Información]

Utiliza el enfoque del «último intento» con una ayuda genuina.

Incluye una salida fácil: «Si las prioridades han cambiado, no se preocupe».

No supera las 110 palabras. Contexto sobre el cliente potencial: Última interacción: [Breve descripción de la conversación anterior]

Su principal reto: [Punto débil específico que mencionaron]

Tiempo transcurrido desde el último contacto: [Duración]

Sector: [Su sector] Respuesta

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para el seguimiento de la demostración del producto

Utilícelo después de que los clientes potenciales hayan asistido a su demostración, pero no hayan dado el siguiente paso. La indicación crea correos electrónicos de seguimiento que abordan las dudas habituales tras la demostración, al tiempo que mantienen el impulso.

Aquí tienes una indicación de ChatGPT y su respuesta: Actúa como un profesional de ventas consultivo. La demostración del producto con [nombre del cliente potencial] de [nombre de la empresa] está completada y necesito hacer un seguimiento eficaz. Redacta un correo electrónico de seguimiento de demostración que: Agradezca su tiempo durante el debate sobre [Tema de la demostración].

Aborda la preocupación específica que plantearon: [Objeción/pregunta específica]

Aporta valor adicional: [Recurso relevante/Estudio de caso]

Propone un siguiente paso claro: [Cronograma de implementación/Programa piloto].

Crea una urgencia moderada en torno a [factor estacional/necesidad de la empresa].

Mantiene un tono consultivo, sin utilizar un lenguaje comercial agresivo.

No supera las 120 palabras. Contexto de la demostración: Características clave que generaron más interés: [Características específicas]

Su cronograma de implementación: [Cronograma que mencionaron]

Proceso de toma de decisiones: [Quién más está involucrado]

Principal competidor que están considerando: [en caso de mención]. Respuesta

A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos de indicaciones breves que puedes seguir cuando no dispones de muchos detalles o tiempo para crear contexto:

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para la generación de clientes potenciales

Redacta un correo electrónico frío para la generación de clientes potenciales dirigido a [perfil del cliente ideal] en [tipo de empresa]. Aborda su principal reto con [punto débil específico], realiza una mención a [logro reciente de la empresa] y solicita una breve llamada de descubrimiento. No superes las 120 palabras y utiliza una llamada a la acción suave.

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para la demostración del producto

Redacta un correo electrónico de solicitud de demostración del producto dirigido a [cargo del cliente potencial], destacando cómo [nombre del producto] resuelve [problema empresarial específico]. Incluye un resultado relevante de un caso práctico y termina programando una demostración de 15 minutos. Utiliza un tono coloquial y no superes las 100 palabras.

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para versión de prueba gratuita

Crea un correo electrónico de invitación a una prueba gratuita para [público objetivo] en el que se destaque la ventaja clave de [función principal/solución]. Aborda su punto débil en torno a [reto específico] e incluye un enlace claro para el registro en la prueba. Limítate a 90 palabras con urgencia.

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para solicitar la contribución de una publicación como invitado.

Escribe un correo electrónico de divulgación para publicar como invitado en [nombre del sitio web] haciendo referencia a su artículo reciente sobre [tema]. Propone tres ideas específicas para titulares relacionadas con [tu área de especialización] y realiza una mención de tus credenciales/logros. Tono profesional, menos de 130 palabras.

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para presentar un producto

Crea un correo electrónico de presentación del producto para [nuevo producto/servicio] dirigido a [sector específico]. Céntrate en la ventaja principal de [propuesta de valor clave], utiliza la prueba social de [cliente similar] e incluye una llamada a la acción suave. Mantén un enfoque conversacional.

Indicación de correo electrónico frío de ChatGPT para acuerdos de asociación de afiliados

Redacta un correo electrónico de propuesta de asociación de afiliados para [nombre de la empresa] en el que expliques cómo la promoción de [tu producto/servicio] se ajusta a su público objetivo [demografía objetivo]. Incluye la estructura de comisiones y los beneficios mutuos. Mantén un tono colaborativo y no superes las 110 palabras.

Limitaciones del uso de ChatGPT para correos electrónicos en frío

Cuando se utiliza correctamente, ChatGPT funciona bien para la creación de contenido. Sin embargo, cuando se quiere realizar la automatización del contacto en frío de principio a fin, se queda corto.

Estas son las limitaciones de ChatGPT para la automatización de correos electrónicos en frío que debes tener en cuenta:

Falta de datos en tiempo real

ChatGPT no tiene acceso en tiempo real a los datos de los clientes potenciales a menos que lo integre con su CRM o herramientas de enriquecimiento. No puede obtener la última actividad de LinkedIn de un cliente potencial, la financiación reciente de la empresa o un cambio de trabajo sin sistemas adicionales que le proporcionen contexto.

Calidad de salida inconsistente

Cuando se utiliza ChatGPT, los miembros del equipo trabajan de forma aislada. Cada uno experimenta con sus propias indicaciones y no hay una forma única de saber qué ha funcionado y qué no. Esto limita a la organización a la hora de crear una base de datos de plantillas de correo electrónico de ventas probadas que puedan generar respuestas de forma fiable.

Además, ChatGPT produce correos electrónicos de calidad y tono variables, incluso para indicaciones idénticas. Sin bucles de retroalimentación integrados ni datos de rendimiento, resulta difícil mejorar sistemáticamente sus plantillas.

Flujo de trabajo de copiar y pegar

ChatGPT genera los correos electrónicos de uno en uno, lo que le obliga a copiar cada correo electrónico en sus herramientas de correo electrónico o CRM. Esto se vuelve tedioso muy rápidamente cuando necesita enviar cientos de correos electrónicos fríos personalizados. El cambio constante entre plataformas provoca errores e inconsistencias en sus campañas. En otras palabras, todos los entornos de trabajo se enfrentan a la proliferación del trabajo.

❗ Precaución: Es posible que su equipo se encuentre atrapado en el infierno del cambio de aplicaciones. Saltar de una aplicación a otra cada 47 segundos merma la concentración, genera fatiga mental oculta y hace que las horas de productividad se evaporen al final del día.

Sin capacidades de seguimiento de campañas.

La plataforma no puede realizar el seguimiento de las aperturas de correos electrónicos, las tasas de respuesta ni medir la eficacia de las campañas. Pierdes visibilidad sobre qué indicaciones generan mejores respuestas o qué asuntos funcionan mejor. Esto dificulta la optimización de tu estrategia de correos electrónicos en frío o la demostración del retorno de la inversión a las partes interesadas.

Falta de programación integrada

ChatGPT puede redactar tus correos electrónicos en frío, pero no puede enviarlos automáticamente. Tienes que programar manualmente cada correo electrónico o configurar secuencias en herramientas independientes. Esto significa que no hay recordatorios de seguimiento automatizados basados en el comportamiento de los clientes potenciales. Tu proceso de captación se fragmenta y los clientes potenciales se te escapan.

📮 Información de ClickUp: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que los trabajadores del conocimiento podrían dedicar casi 308 horas a la semana a reuniones en una organización de 100 personas. Pero, ¿y si pudiera reducir el tiempo dedicado a estas reuniones? ¡El entorno de trabajo unificado y el chat conectado de ClickUp reducen drásticamente las reuniones innecesarias! 💫 Resultados reales: Clientes como Trinetix lograron una reducción del 50 % en las reuniones al centralizar la documentación de los proyectos, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la visibilidad entre equipos utilizando nuestra aplicación integral para el trabajo. ¡Imagina recuperar cientos de horas de productividad cada semana!

Cómo utilizar ClickUp para realizar la automatización de los correos electrónicos en frío

Sin duda, ChatGPT es una herramienta útil para redactar correos electrónicos, pero se queda corta en el aspecto operativo. Al no incluir funciones integradas de envío, seguimiento de respuestas o seguimientos automatizados, tienes que combinar varias herramientas para ejecutar tus campañas de correo electrónico.

ClickUp es la herramienta ideal para ello. Como primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, automatiza todo el proceso más allá de la redacción.

Aunque te permite redactar correos electrónicos con ChatGPT directamente en tu entorno de trabajo, facilita la gestión integrada de campañas al integrar todos tus conocimientos, aplicaciones, chats y documentos en un solo lugar.

A continuación, le mostramos cómo puede utilizar ClickUp para realizar la automatización del envío de correos electrónicos en frío:

Cree el entorno de trabajo de la campaña con una plantilla de campaña por correo electrónico.

Obtenga una plantilla gratuita Lleve a cabo campañas de correo electrónico en frío con intentos correctos con la plantilla de campaña de correo electrónico de ClickUp.

La plantilla de campaña de correo electrónico de ClickUp le ofrece un marco estructurado para organizar toda su operación de contacto en frío. Considérela como su centro de comandos, donde cada cliente potencial, correo electrónico, seguimiento y métrica de campaña tiene su lugar.

Con esta plantilla, obtienes un hub de campañas prediseñado. Esto significa que no necesitas crear sistemas de seguimiento desde cero ni preguntarte en qué punto te quedaste con cada cliente potencial.

Así es como te ayuda esta plantilla:

Seguimiento específico: la plantilla le permite realizar un seguimiento y gestionar campañas de correo electrónico con diversos la plantilla le permite realizar un seguimiento y gestionar campañas de correo electrónico con diversos campos personalizados , como el enlace de copia del correo electrónico, la tasa de finalización, el tipo de correo electrónico, el tema y el enlace de diseño del correo electrónico.

Seguimiento claro del progreso: el estado personalizado de ClickUp te permite realizar el seguimiento del progreso de cada cliente potencial, ofreciéndote una visibilidad clara de en qué punto de tu secuencia se encuentran.

Múltiples opciones de visualización: visualice sus campañas de correo electrónico y cambie sin esfuerzo entre visualice sus campañas de correo electrónico y cambie sin esfuerzo entre las diferentes vistas de ClickUp , es decir, la vista Tablero para ver los contactos por paso de secuencia, la vista Lista para ver los datos de los clientes potenciales en filas organizadas o la vista Calendario para visualizar las fechas de envío programadas y los cronogramas de seguimiento.

Asignación y programación de tareas: Asigne clientes potenciales específicos o tareas de campaña a los miembros del equipo con plazos claros.

Notificaciones automatizadas: configura alertas para notificar a los miembros del equipo cuando los clientes potenciales pasan de una fase a otra o se acerca una fecha límite.

Gestiona los correos electrónicos con la gestión de proyectos.

Realice un seguimiento y gestione sus correos electrónicos en frío de forma eficaz con la gestión de proyectos de correo electrónico de ClickUp.

Con ClickUp, no es necesario cambiar constantemente entre el correo electrónico y la herramienta de gestión de proyectos para realizar el seguimiento de las respuestas.

La gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp conecta su cuenta de Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP directamente a su entorno de trabajo. Envíe y reciba correos electrónicos directamente desde ClickUp.

Esto es todo lo que te permite hacer la integración del correo electrónico en tu entorno de trabajo de ClickUp:

Convierta las respuestas en tareas: reenvíe los correos electrónicos de los clientes potenciales a la dirección única de su campaña y convierta sus correos electrónicos en tareas detalladas directamente desde su bandeja de entrada.

Centralice las conversaciones con clientes potenciales: importe cadenas de correos electrónicos completas a tareas de campaña específicas para que su equipo pueda revisar el historial completo de la conversación antes de redactar respuestas o programar demostraciones de productos.

Programa tareas de seguimiento: crea tareas con fechas de inicio y fechas límite y asígnalas a los miembros del equipo pertinentes directamente desde tu bandeja de entrada.

Enviar correos electrónicos desde el entorno de trabajo de ClickUp: Redacta y envía correos electrónicos salientes directamente desde Redacta y envía correos electrónicos salientes directamente desde las tareas de ClickUp.

Redacta y personaliza correos electrónicos con IA.

Personalice las secuencias de correos electrónicos para sus clientes potenciales con ClickUp Brain.

ClickUp ofrece ClickUp Brain, una IA nativa que se integra con todo tu entorno ClickUp. Esta IA tiene una comprensión contextual de tus clientes potenciales y campañas.

Así, cuando le pidas a ClickUp Brain que redacte un correo electrónico para un cliente potencial, podrá extraer información relevante de su tarjeta de tareas, notas de reuniones e investigaciones almacenadas para redactar correos electrónicos en frío sólidos.

La comprensión contextual de Brain te ayuda con:

Automatización de la investigación: puede extraer datos de la empresa y puntos débiles de fuentes conectadas, como integraciones CRM y bases de datos de clientes potenciales, sin necesidad de búsquedas manuales.

Optimización del rendimiento: puede generar variaciones en el asunto del correo electrónico basándose en las métricas de su campaña y las tasas de apertura almacenadas en ClickUp.

Creación de secuencias: Brain puede crear correos electrónicos de seguimiento haciendo referencia automáticamente a conversaciones y hilos de correos electrónicos anteriores.

Inteligencia de plantillas: Brain aprende de tus correos electrónicos con mejor rendimiento para sugerir mejoras para nuevas campañas.

Puede acelerar aún más la creación de correos electrónicos en frío con Talk-to-Text de ClickUp Brain MAX. Dicte sus ideas sobre clientes potenciales y correos electrónicos, y deje que transforme sus notas habladas en correos electrónicos en frío estructurados y personalizados utilizando el contexto de su entorno de trabajo.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Docs para crear una biblioteca centralizada con las plantillas y los mensajes de correo electrónico que mejor funcionan. Documente qué mensajes generan las mejores tasas de respuesta para diferentes sectores o tipos de clientes potenciales y, a continuación, comparta esta base de conocimientos con todo su equipo de ventas para obtener resultados consistentes.

Configura automatizaciones para ejecutar secuencias en piloto automático.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Con ClickUp Automatizaciones, puede crear secuencias de correos electrónicos automatizadas que se desencadenan en función de las acciones de los clientes potenciales.

ClickUp ofrece un generador de automatización de arrastrar y soltar para crear secuencias complejas sin necesidad de escribir código. Explique los pasos de automatización en un lenguaje sencillo y listo. Ya lo tiene.

Aquí tienes una tabla que te indica qué automatizar en tus secuencias de correos electrónicos en frío:

Tipo de automatización Qué hace Desencadenantes basados en el estado Envía diferentes correos electrónicos cuando los clientes potenciales pasen de una fase a otra del proceso de ventas. Seguimientos con retraso Envía automáticamente correos electrónicos de seguimiento tras intervalos específicos sin necesidad de programarlos manualmente. Respuestas de interacción Desencadena acciones diferentes en función de las aperturas de correos electrónicos, los clics o las respuestas de los clientes potenciales. Asignación de tareas Asigna automáticamente los clientes potenciales a los miembros del equipo cuando muestren señales de compra o soliciten demostraciones.

💡 Consejo profesional: utilice los agentes de piloto automático personalizados de ClickUp para automatizar tareas específicas de seguimiento de correos electrónicos en frío, como la actualización automática del estado de los clientes potenciales cuando la interacción por correo electrónico cae por debajo de un umbral, o la activación de secuencias de reenganche personalizadas basadas en los cambios de los campos personalizados. Automatice partes de sus secuencias de correo electrónico con los agentes de ClickUp Autopilot.

Bonus: Consejos para mejorar el rendimiento de los correos electrónicos fríos con IA.

Aunque ChatGPT ayuda a redactar mejores correos electrónicos en frío, su rendimiento general depende de cómo utilice estratégicamente la IA en todo su proceso de divulgación.

Aquí tienes algunos consejos para mejorar el rendimiento general de tus correos electrónicos en frío con IA:

Crea bibliotecas de mensajes por tipo de campaña: crea una colección de mensajes probados para diferentes escenarios, por ejemplo, demostraciones de productos, asociaciones, correos electrónicos de reactivación, y utilízalos de forma coherente.

Utilice la IA para sintetizar la investigación de clientes potenciales: introduzca en ChatGPT múltiples puntos de datos sobre su cliente potencial (publicaciones en LinkedIn, noticias de la empresa, logros recientes) y pídale que identifique el ángulo de personalización más relevante.

Añada una capa de verificación humana a los resultados de la IA: establezca un proceso de revisión rápida en el que los miembros del equipo revisen los correos electrónicos generados por la IA para detectar detalles inventados y desajustes en la voz de la marca.

Realice ingeniería inversa con los correos electrónicos exitosos de la competencia: introduzca en ChatGPT los correos electrónicos fríos de alto rendimiento de su sector y pídale que analice la estructura, el tono y las técnicas de persuasión.

Configura la generación de correos electrónicos basados en desencadenantes: crea flujos de trabajo de correo electrónico automatizados que generen nuevos correos electrónicos fríos basados en acciones específicas de clientes potenciales o cambios de datos en tu CRM.

Implemente la optimización del tiempo de envío basada en IA: utilice herramientas que analicen los patrones de interacción de los clientes potenciales y programen automáticamente sus correos electrónicos en frío para el momento en que cada destinatario sea más propenso a abrirlos y responderlos.

Cree una categorización y un enrutamiento de respuestas automatizados: utilice la IA para analizar y categorizar automáticamente las respuestas de los clientes potenciales por nivel de interés o tipo de objeción, y envíelas a los miembros del equipo adecuados con los siguientes pasos sugeridos.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar ClickUp para automatizar tus flujos de trabajo.

💡 Consejo profesional: Según Siege Media, el mejor momento del día para enviar correos electrónicos en frío es entre las 9:00 y las 12:00 (hora del este). A veces, la forma más sencilla de conseguir que abran tus correos electrónicos es enviarlos en el momento adecuado.

Automatice sus campañas de correos electrónicos fríos con ClickUp.

ChatGPT genera correos electrónicos fríos eficaces cuando se le proporcionan el contexto y las indicaciones pertinentes. Sin embargo, ¿por qué utilizarlo como una herramienta independiente cuando ClickUp ofrece acceso al último modelo de ChatGPT directamente desde su entorno de trabajo?

Con ClickUp, puedes gestionar toda tu secuencia de correos electrónicos fríos sin necesidad de cambiar de herramienta. Este entorno de trabajo de IA convergente puede: escribir un correo electrónico sin necesidad de introducir manualmente los datos de los clientes potenciales, programar secuencias de seguimiento y realizar el seguimiento de los resultados de la campaña, todo en un solo entorno de trabajo.

Regístrese en ClickUp de forma gratuita y realice la automatización de sus campañas de correos electrónicos fríos.