Más del 60 % de las empresas revisan sus OKR al menos dos veces al mes. Pero, ¿es eso realmente suficiente? Revisar las metas todos los días solo nos ralentizaría, pero dejarlas de lado durante semanas hace que sea fácil desviarse del rumbo.

Por eso es importante un software de gestión de proyectos basado en flujos de trabajo OKR . Crea un puente entre las metas que nos marcamos y el trabajo diario que llena nuestro calendario.

En este artículo, examinaremos cómo la combinación de OKR y gestión de proyectos puede ayudar a los equipos a mantenerse centrados, medir el progreso con claridad y avanzar hacia resultados significativos.

Los 3 mejores programas de gestión de proyectos basados en flujos de trabajo OKR de un vistazo

A continuación, le ofrecemos una breve comparación de las mejores herramientas de gestión de proyectos fáciles de usar para ayudarle a elegir la más adecuada en función de algunas funciones clave, funciones adicionales, precios y valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones clave Ventajas e inconvenientes Precios* ClickUp Gestión de proyectos basada en IA que vincula los objetivos y los resultados clave con el trabajo diario. Metas enlazadas a tareas y actualización automática del progreso, paneles personalizados para la visibilidad de OKR, ClickUp Brain para sugerencias de OKR y resúmenes automatizados. Ventajas: Espacio de trabajo todo en uno para documentos, tareas y metas. Plantillas sólidas y vistas flexibles. IA útil para reducir las actualizaciones manuales. Inconvenientes: Para obtener los mejores resultados es necesario realizar una configuración y un nombramiento cuidadosos; algunas opciones avanzadas requieren tiempo para aprender a utilizarlas. Planes gratis; personalizados para corporaciones. Weekdone OKR trimestrales con sencillos controles semanales y seguimiento del progreso del equipo. Jerarquía visual de OKR y alineación en toda la empresa, equipos e individuos, informes de planificación semanales y recordatorios automáticos, encuestas de pulso, reuniones individuales y herramientas de retroalimentación para fomentar el compromiso. Mapa estratégico para visualizar los objetivos estratégicos, tableros de KPI junto con OKR con iniciativas y registros, reuniones individuales, revisiones, pulso y felicitaciones por el contexto del rendimiento. Gratis, gratuito/a; precios personalizados. Perdoo Conecta los OKR con el estado de los KPI y un mapa estratégico dinámico. Mapa estratégico para visualizar los objetivos estratégicos, tableros de KPI junto con OKR con iniciativas y controles, reuniones individuales, revisiones, pulso y felicitaciones por el contexto del rendimiento. Ventajas: conexión clara entre la estrategia, los KPI y los OKR, buena estructura para la alineación de toda la empresa, avisos útiles y (elaboración de) informes. Inconvenientes: curva de aprendizaje al modelar pilares, KPI y OKR; las organizaciones más grandes pueden dedicar tiempo a ajustar los rols y los permisos. gratis, gratuito/a; a partir de 7,90 $ al mes por usuario.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de proyectos basado en flujos de trabajo OKR?

Muchos equipos comienzan con la mejor de las intenciones al adoptar un marco OKR, pero a menudo resulta difícil mantenerlo más allá del primer trimestre. La mayoría de las empresas de todos los sectores y tamaños han intentado formalizar los OKR, pero han tenido dificultades para mantenerlos.

Ahí es donde importa elegir el software de gestión de proyectos adecuado. La herramienta adecuada hace que los OKR sean prácticos en lugar de meras aspiraciones, al conectarlos directamente con los proyectos, las tareas y el progreso diario. Busque estos elementos:

Permite la creación y el enlazado claros de los objetivos y de los resultados clave.

Fomenta la compatibilidad de la alineación en cascada entre los líderes, los equipos y las personas.

Ofrezca un seguimiento del progreso en tiempo real con paneles sencillos y barras de progreso visuales.

Facilite la colaboración a través de espacios compartidos, actualizaciones y bucles de retroalimentación.

Integre a la perfección herramientas como Microsoft Teams y ofrezca personalización para flujos de trabajo únicos.

Los 3 mejores programas de gestión de proyectos creados en torno a flujos de trabajo OKR

Aunque algunas herramientas afirman ayudar con los OKR, su eficacia tiene un límite. Esto deja a los equipos atrapados entre hojas de cálculo, herramientas de chat y tableros de tareas, lo que conduce a una proliferación de herramientas.

Los tres programas de gestión de proyectos y tareas que exploraremos aquí realmente combinan la gestión de proyectos y los flujos de trabajo OKR, de modo que los objetivos permanecen conectados con el trabajo diario que los impulsa.

ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos y la colaboración basadas en inteligencia artificial)

Sube un documento de estrategia y obtén OKR que se ajusten a tus prioridades de empresa, sugeridos por ClickUp Brain.

Cuando se trata de salvar la brecha entre los grandes y estimulantes OKR y el trabajo diario que realmente los termina, ClickUp destaca discretamente.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo, elimina todas las formas de dispersión laboral para proporcionar un contexto completo y un único lugar en el que personas y agentes pueden trabajar juntos.

Mientras que otras herramientas pueden limitarse a enumerar metas o crear paneles de control, ClickUp mantiene vivos esos objetivos vinculándolos al trabajo que ya realizas. Para los equipos que han tenido dificultades para que los OKR duren más de un trimestre, esto puede suponer encontrar por fin un ritmo que tenga sentido.

Visibilidad y responsabilidad en tiempo real con los paneles de ClickUp.

Una vez configurados los OKR, puede crear paneles de ClickUp personalizados para la elaboración de informes internos y externos detallados. Puede crear paneles de control dedicados a metas individuales u OKR, o un panel de control maestro para realizar el seguimiento de todas ellas en toda la empresa.

Tomemos como ejemplo a un director de equipo de ventas. Su panel podría mostrar los OKR de ventas trimestrales, el estado del proceso de ventas y la gestión del rendimiento individual. A medida que avanzan las operaciones, el panel se actualiza automáticamente. En lugar de posponer las cosas hasta el final del trimestre, identifican inmediatamente las áreas que requieren compatibilidad.

También puede crear tarjetas para realizar el seguimiento de las tendencias de OKR. Aquí tiene algunas que le serán de ayuda:

Tarjeta de texto: utilice una tarjeta de texto para nota las tendencias de OKR, las actualizaciones semanales y los obstáculos.

Tarjeta de cálculo : realice un seguimiento del número de objetivos en curso, resultados clave y metas completadas. realice un seguimiento del número de objetivos en curso, resultados clave y metas completadas.

Tarjeta de cartera : Obtenga una vista general del progreso global de los OKR. Obtenga una vista general del progreso global de los OKR.

Tarjetas con gráficos circulares/de barras : visualice el progreso de los OKR por persona asignada, departamento u otras categorías. visualice el progreso de los OKR por persona asignada, departamento u otras categorías.

Tarjeta de lista de tareas : acceda rápidamente a vistas filtradas de sus tareas y listas OKR. acceda rápidamente a vistas filtradas de sus tareas y listas OKR.

Además, puede exportar fácilmente los datos de las tarjetas (PDF, CSV, etc.) para el uso compartido de las actualizaciones de OKR con las partes interesadas fuera de ClickUp.

Experimente los OKR y la elaboración de (elaboración de) informes basados en IA con ClickUp Brain.

Redacta un resumen semanal del progreso, los riesgos y los aspectos más destacados para tu equipo con ClickUp Brain.

Lo que diferencia a ClickUp es cómo utiliza la IA a través de ClickUp Brain para facilitar la figura y la gestión de los OKR.

Sugiera OKR escaneando sus documentos estratégicos existentes o las notas de sus reuniones y extrayendo los temas que se ajusten a sus prioridades.

Cree informes de progreso por su cuenta, destacando lo que va por buen camino y lo que requiere atención.

Recomiende los siguientes pasos y dé un recordatorio amable al equipo las tareas pendientes enlazadas a resultados clave.

Los equipos de gestión de proyectos que utilizan ClickUp Brain suelen ahorrar alrededor de 1,1 días a la semana y completan el trabajo tres veces más rápido. Ese es el tiempo que puedes dedicar a acercarte a tus metas en lugar de sentarte en interminables reuniones de actualización.

Obtenga toda la información que necesita al instante y acceda a conocimientos basados en IA y respaldados por datos de su ecosistema con ClickUp Brain.

📌 Ejemplo: imagina que un equipo de producto sube su hoja de ruta anual. ClickUp Brain podría proponer OKR como «Reducir la tasa de abandono en un 10 %» o «Lanzar la aplicación móvil v2 en el tercer trimestre», con KR sugeridos y tareas enlazadas. A medida que avanza el trimestre, Brain crea breves resúmenes semanales para el equipo, mostrando exactamente en qué aspectos van por buen camino y en cuáles es necesario prestar más atención.

Recomendamos crear carpetas para los objetivos y OKR de toda la empresa, de los departamentos, trimestrales o regionales. En función de su empresa, una combinación puede ser la solución ideal.

Las listas que cree dependerán de la organización de sus carpetas. Por ejemplo, una carpeta de metas y OKR basada en regiones podría contener una lista para cada región. A continuación, cree una tarea para cada meta u OKR. Esto simplifica el seguimiento y centraliza todas las discusiones sobre el proyecto, minimizando los retrasos y la pérdida de contexto.

Para acceder rápidamente, puede crear una vista Documento en su espacio OKR, carpetas o listas, dependiendo de cómo haya organizado su jerarquía . En este documento, puede realizar un seguimiento de las agendas de las reuniones estratégicas y convertir las notas en tareas viables.

Colaboración y personalización para equipos diversos dentro de ClickUp.

ClickUp está diseñado para ser flexible. Puede dejar comentarios sobre los metas, compartir actualizaciones en tiempo real y conectarlo con herramientas como Microsoft Teams o Slack. Además, ClickUp ofrece su función de chatear ClickUp, que está integrada en sus flujos de trabajo de gestión de proyectos.

Comuníquese de forma asíncrona con sus compañeros y su equipo directamente desde su trabajo con ClickUp Chat.

Así es como esta flexibilidad repercute en todos los sectores:

Startups: los fundadores pueden alinear las metas de producto, equipo de ventas y marketing en un solo espacio, al tiempo que muestran a los inversores el progreso real.

Agencias: las metas de cliente se conectan directamente con los resultados esperados y los informes de progreso se pueden compartir automáticamente.

Corporations: los OKR de toda la empresa se transmiten a los departamentos y a las personas, lo que permite que todos estén alineados.

💡 Consejo profesional: Prueba a combinar ClickUp con herramientas como Google Workspace o Zapier. Por ejemplo, conecta los registros a seminarios web de Google Formularios directamente con las tareas de ClickUp vinculadas a un resultado clave. El panel se actualizará al instante sin que nadie tenga que introducir los números a mano.

Establecer metas es una cosa. Asegurarse de que todo el mundo se mantenga conectado a ellas a pesar del caos del trabajo diario es otra. Ahí es donde la plantilla OKR Framework de ClickUp demuestra su valía. Ofrece a los equipos un espacio compartido para definir metas y ver el progreso de una manera que resulta motivadora en lugar de complicada.

El verdadero valor reside en cómo aporta estructura a algo que a menudo parece difuso. Tanto si dirige una startup en rápida evolución como un gran equipo dentro de una empresa, esta plantilla permite que todos sean conscientes de cómo su trabajo se alinea con el panorama general.

Las mejores funciones de ClickUp

Permita a los equipos crear objetivos claros y resultados clave medibles que se mantengan conectados con el trabajo real.

Ofrece un seguimiento del progreso en tiempo real con paneles visuales y vistas personalizadas.

Facilite la colaboración entre departamentos mediante metas y actualizaciones en uso compartido.

Admite la personalización con campos, estados y plantillas que se adaptan a diferentes flujos de trabajo.

También funciona como una aplicación de seguimiento de metas que se integra perfectamente con herramientas como Microsoft Teams, Google Workspace y Slack.

ClickUp: Límites

Al principio puede resultar abrumador debido a la gran cantidad de funciones que ofrece.

Requiere una configuración y actualizaciones constantes para obtener el máximo valor.

Las personalizaciones avanzadas personalizadas pueden requerir más tiempo de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Por qué es ideal para gestionar múltiples prioridades?

Puede basar su trabajo en unos pocos OKR y ver el progreso en tiempo real. Los paneles y los resúmenes de Brain facilitan el reequilibrio cuando cambian las prioridades, sin perder de vista los objetivos estratégicos.

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 destaca:

ClickUp reúne la gestión de tareas, la documentación y la colaboración en un solo lugar. Como desarrollador, me gusta mucho lo personalizable que es: puedo configurar sprints, realizar un seguimiento de las incidencias y gestionar los retrasos fácilmente. La integración con GitHub, Slack y otras herramientas de desarrollo ayuda a mantener todo conectado.

ClickUp reúne la gestión de tareas, la documentación y la colaboración en un solo lugar. Como desarrollador, me gusta mucho lo personalizable que es: puedo configurar sprints, realizar un seguimiento de las incidencias y gestionar los retrasos fácilmente. La integración con GitHub, Slack y otras herramientas de desarrollo ayuda a mantener todo conectado.

a través de Weekdone

¿Alguna vez ha realizado el ajuste de OKR ambiciosos solo para darse cuenta unas semanas más tarde de que ya nadie los tiene en cuenta? Eso se debe a que quedan sepultados en hojas de cálculo y las actualizaciones solo se producen durante las apresuradas revisiones de fin de trimestre.

Esa desconexión es lo que Weekdone intenta solucionar. Al vincular los OKR con los controles semanales y las actualizaciones de progreso, mantiene la visibilidad y la significatividad de las metas en medio del trabajo.

La plataforma anima a los equipos a reflexionar con regularidad, compartir logros u obstáculos y reajustar el rumbo cuando las cosas se desvían. Es ligera, coherente y está diseñada para mantener la estrategia como prioridad.

Las mejores funciones de Weekdone

Proporcione un árbol jerárquico visual de OKR que muestre cómo se establecen la conexión de los objetivos de la empresa, del equipo y de las personas.

Vincula los planes semanales y las actualizaciones directamente con los objetivos trimestrales para lograr un progreso constante.

Automatice los informes de estado semanales con plantillas integradas y recordatorios de progreso.

Ofrezca herramientas para fomentar el compromiso de los empleados, como encuestas de pulso, reuniones individuales y reconocimiento de comentarios.

Compatibilidad con integraciones con Slack, Microsoft Teams, Hojas de cálculo de Google y Jira para flujos de trabajo fluidos.

Límites de Weekdone

El plan Free solo ofrece compatibilidad hasta con 3 usuarios, lo que lo hace restrictivo para equipos más grandes que están empezando.

La configuración y la incorporación pueden resultar complejas sin compatibilidad, especialmente para los usuarios que utilizan OKR por primera vez.

Algunas integraciones, como Microsoft Teams, requieren volver a iniciar sesión con frecuencia para sincronizar.

Precios de Weekdone

Gratis, gratuito/a para hasta 3 usuarios

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Weekdone

G2 : 4,1/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

¿Por qué es ideal para gestionar múltiples prioridades?

La cadencia semanal le ayuda a elegir qué pendiente hacer ahora sin perder de vista las metas trimestrales. Los sencillos controles reducen el ruido del estado y mantienen múltiples prioridades enfocadas en los mismos resultados.

Qué opinan los usuarios sobre Weekdone

Esta reseña de G2 ofrece compatibilidad con:

Weekdone se basa en las buenas prácticas de OKR y, por lo tanto, alinea nuestras metas con los objetivos de la empresa. Durante la creación de metas, se anima a los usuarios a crear un correlacionamiento de metas para optimizar el esfuerzo.

Weekdone se basa en las buenas prácticas de OKR y, por lo tanto, alinea nuestras metas con los objetivos de la empresa. Durante la creación de metas, se anima a los usuarios a correlacionar una meta para optimizar el esfuerzo. *

3. Perdoo (el mejor para conectar OKR con KPI y para correlacionar un mapa estratégico dinámico)

a través de Perdoo

El 98 % de las empresas que adoptan los OKR afirman que sus metas y su rendimiento se vuelven más claros. Si lo que buscas es claridad, Perdoo convierte esa promesa en una práctica cotidiana.

Perdoo te ayuda a reunir la estrategia, los OKR y los KPI en un solo lienzo. Obtienes un mapa estratégico claro, comprobaciones sencillas y un ritmo tranquilo que mantiene a todos alineados.

Este software tiende un puente entre la visión de alto nivel y la ejecución diaria, de modo que los equipos siempre ven cómo su trabajo contribuye a metas más amplias.

Las mejores funciones de Perdoo

Mapa estratégico visual y tableros de KPI que establecen la conexión entre los objetivos estratégicos, los OKR y los KPI medibles en una sola vista.

Realice un seguimiento de los OKR y los KPI de forma paralela y, a continuación, vincule las iniciativas para que el progreso del proyecto se adapte a los objetivos de la empresa.

Reuniones semanales, encuentros individuales, comentarios y felicitaciones para mantener el impulso y el compromiso del equipo.

(elaboración de) informes y avisos que destacan los resultados clave estancados y ayudan a los equipos a realizar ajustes oportunos.

Integraciones para Slack, Microsoft Teams, Hojas de cálculo de Google, Zapier, además de API para flujos de datos personalizados.

Límites de Perdoo

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje a la hora de decidir cómo estructurar los pilares estratégicos, los OKR y los KPI.

Algunos flujos de trabajo pueden parecer rígidos a la hora de actualizar metas o ampliar iniciativas complejas.

Las organizaciones grandes pueden necesitar un cuidado especial al hacer el ajuste de los rols y el permiso por primera vez.

Precios de Perdoo

Free

Premium : 7,90 $ al mes por usuario.

Supreme: 9,68 $ al mes por usuario.

¿Por qué es ideal para gestionar múltiples prioridades?

Ver los KPI junto a los OKR facilita las concesiones cuando las prioridades entran en conflicto. El mapa estratégico permite a todos los equipos ser conscientes de cómo las tareas diarias establecen la conexión con las metas a largo plazo.

Valoraciones y reseñas de Perdoo

G2 : 4,4/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Perdoo

Esta reseña de G2 recoge:

Perdoo ofrece una plataforma clara y estructurada para establecer, realizar un seguimiento y alinear los objetivos y resultados clave de todos los equipos. Su interfaz intuitiva facilita la visualización del progreso, fomenta la responsabilidad y mantiene a todos centrados en los objetivos comunes.

Perdoo ofrece una plataforma clara y estructurada para establecer, realizar un seguimiento y alinear los objetivos y resultados clave de todos los equipos. Su interfaz intuitiva facilita la visualización del progreso, fomenta la responsabilidad y mantiene a todos centrados en los objetivos comunes.

Aquí tienes tres opciones destacadas si deseas más opciones de software de seguimiento de OKR.

1. monday. com

Si desea un software de gestión de proyectos basado en flujos de trabajo OKR que pueda escalarse desde unos pocos tableros hasta un hub de trabajo completo, monday.com le ofrece paneles flexibles, automatizaciones sencillas y asistentes de IA para que sus objetivos y resultados clave permanezcan conectados a la gestión diaria de proyectos.

2. Hive

Si su meta es una ejecución de proyectos tranquila y clara impulsada por la IA, Hive le facilita convertir los OKR en tareas, enviar el trabajo para su revisión y realizar un seguimiento del progreso del proyecto en un solo lugar, de modo que los equipos se mantengan alineados sin distracciones adicionales.

3. Wrike

Imagina el lanzamiento de un producto en el que los departamentos de marketing, producto y equipo de ventas comparten un mismo cronograma. Las solicitudes entrantes se convierten en tareas estructuradas, las pruebas pasan por un proceso de aprobación claro y las vistas Carga de trabajo muestran quién tiene capacidad.

Con campos personalizados para objetivos y resultados clave, Wrike te permite vincular tareas asociadas a metas estratégicas y ver el progreso en tiempo real en varios equipos.

Cómo gestionar múltiples prioridades de forma eficaz (consejos y buenas prácticas)

Cuando todo parece urgente, es útil volver a lo que realmente importa. A continuación, le mostramos cómo puede gestionar múltiples proyectos y elementos con la ayuda de una buena herramienta de gestión de proyectos.

✅ Comience la semana fijándose un objetivo y, a continuación, elija tres pequeñas tareas que contribuyan a sus resultados clave.

✅ Cuando surja un nuevo trabajo, clasifíquelo por importancia y urgencia, programe lo que pueda esperar, delegue lo que puedan hacer otros y rechace amablemente el resto para no perder de vista sus metas estratégicas.

✅ Establezca un pequeño límite en el trabajo activo por persona, termine antes de empezar algo nuevo y detecte los obstáculos a tiempo; menos tareas pendientes crean un progreso más tranquilo y rápido del proyecto.

Haz que el progreso tenga visibilidad con una vista compartida y sencillas barras de progreso visuales; el progreso en tiempo real ayuda a la alineación del equipo y mantiene la conversación centrada en los hechos, no en los sentimientos.

✅ Proteja su tiempo de concentración bloqueando las horas de silencio y agrupando los mensajes; utilice breves comprobaciones en lugar de largas reuniones de estado para mantener la atención en los objetivos y los resultados clave.

✅ Dos veces por semana, revisión y reajuste del rendimiento: actualice el progreso de los OKR, ajuste las prioridades, mantenga una lista pendiente para las buenas ideas que pueden esperar y celebre los pequeños logros para mantener el impulso.

