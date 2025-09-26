Wispr Flow vs. Superwhisper: ¿cuál es mejor para la transcripción en tiempo real?

Las aplicaciones de dictado por voz están ganando popularidad tanto en el trabajo como en el personal, ya que la entrada de voz te ahorra la molestia de escribir sin cometer errores y te permite mantener el ritmo de tus rápidos pensamientos.

Wispr Flow y Superwhisper son dos de los principales competidores. A diferencia de las antiguas herramientas de transcripción palabra por palabra, estas te permiten dictar frases completas, lo que hace que la entrada de voz sea más rápida y natural, y facilita una comunicación accesible y fluida.

Entonces, la pregunta es: ¿qué aplicación ofrece el mejor dictado con IA: Wispr Flow o Superwhisper?

¿Qué es Wispr Flow?

a través del flujo de Wispr

Wispr Flow transcribe tu discurso en tiempo real (en más de 100 idiomas) para presentar un texto pulido en un formato estructurado. Funciona en cualquier aplicación (en la que se pueda escribir), utilizando tecnología avanzada para realizar ediciones y refinamientos automáticos en el tono.

La herramienta se adapta a tu vocabulario creando un diccionario personalizado que recoge términos y acrónimos específicos del sector. Incluso puedes crear sustituciones de texto personalizadas para frases de uso frecuente, de modo que no tengas que repetir explicaciones largas ni realizar tareas repetitivas.

Funciones de Wispr Flow

Repasemos las funciones clave de Wispr Flow y en qué se diferencia de las herramientas de dictado tradicionales.

Función n.º 1: Formato inteligente

Wispr Flow interpreta tu discurso y aplica un formato sensible al contexto para que el texto se adapte al estilo de tu mensaje.

Por ejemplo, Flow estructura automáticamente tu mensaje para que suene profesional cuando lo utilizas en un correo electrónico o en documentación. Pero cambia el tono a informal y de conversación si envías un texto a un amigo.

Cuando dices «primero, segundo, tercero» mientras enumeras elementos, la aplicación crea automáticamente listas numeradas. Y si cambias de opinión a mitad de la frase (por ejemplo, «vamos a cenar tacos... mejor, vamos a cenar pizza»), Wispr Flow reescribe el mensaje para reflejar tu idea final: «vamos a cenar pizza».

Función n.º 2: Notas de flujo

Flow Notes te permite capturar tus ideas espontáneas y transcribir notas de voz en notas estructuradas. Con esta función, puedes dictar notas (en cualquier dispositivo) y se sincronizarán automáticamente en todos tus dispositivos Wispr Flow.

Esta función te permite capturar la inspiración en medio de una tarea sin cambiar de aplicación ni perder la concentración en tu trabajo principal.

Wispr Flow también mantiene un historial de voz a texto, lo que permite a los usuarios consultar fácilmente sesiones de dictado anteriores y realizar ediciones rápidas en el flujo.

Función n.º 3: Modo de comando

El modo de comando permite a los usuarios realizar la edición del texto generado con comandos de voz. Solo tienes que realizar la selección del texto que deseas editar y decir comandos como:

«¿Puedes resumirme esto?».

«¿Qué significa esto?»

«¿Puedes convertir esto en viñetas?».

«¿Puedes traducir esto al español?».

Esta función tiene el potencial de crear una experiencia de edición controlada por voz coherente, independientemente de la plataforma de flujo de trabajo que utilices.

Función n.º 4: Ediciones automáticas con IA

Wispr Flow limpia automáticamente el texto dictado mientras hablas. Elimina las palabras de relleno, corrige los errores básicos y forma el resultado en frases completas.

Además, con la biblioteca de fragmentos, puedes guardar frases o bloques de texto de uso frecuente como fragmentos. Al decir una frase desencadenante, se inserta el texto completo guardado en tu transcripción.

Precios de Wispr

Flow Basic: Gratis

Flow Pro: 15 $ al mes.

Flow Teams: 12 $/usuario/mes (3 o más asientos)

Flow Enterprise: Precios personalizados

¿Qué es Superwhisper Flow?

a través de Superwhisper

Superwhisper, una aplicación de dictado de voz basada en IA, está diseñada con un enfoque que prioriza la privacidad. Gracias a su funcionalidad sin conexión, tus datos de audio se procesan localmente en el dispositivo (sin wifi) para mantener una privacidad y seguridad completas.

Superwhisper es compatible con modelos locales y en la nube. Ofrece acceso ilimitado a modelos de IA como OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq y otras herramientas. Como resultado, puedes procesar dictados precisos con modelos de lenguaje avanzados sin coste adicional.

Superwhisper ofrece soporte para más de 100 idiomas y dialectos, incluye edición controlada por voz, amplias opciones de personalización y compatibilidad universal con aplicaciones. Sin embargo, Superwhisper solo funciona de forma nativa en dispositivos macOS e iOS.

Funciones de Superwhisper

Desde traducir texto dictado a texto organizado hasta gestionar transcripciones de archivos masivos, esto es lo que hace que Superwhisper sea una herramienta de dictado con IA tan popular.

Función n.º 1: Modos inteligentes

La aplicación Superwhisper ofrece modos preestablecidos para mensajes, correos electrónicos, notas y reuniones. Puedes crear tus propios modos personalizados con instrucciones de IA personalizadas.

Usted define los requisitos exactos (formato y estilo) y la herramienta procesará el dictado en sus plantillas personalizadas de notas de reuniones o documentos técnicos. En términos más sencillos, obtendrá un texto estructurado que se ajusta a los requisitos de su flujo de trabajo.

Función n.º 2: sustitución de texto

Superwhisper incluye una sólida función de sustitución de texto que funciona a la perfección con el contenido dictado. Para reducir el tiempo de dictado, puedes crear atajos para frases de uso frecuente, términos técnicos o explicaciones largas.

La herramienta también te permite crear un diccionario personalizado con las palabras que utilizas con frecuencia, para evitar errores repetitivos.

Función n.º 3: Concienciación del contexto

El modo Super de Superwhisper captura el contexto del trabajo que estás realizando y refina el resultado en consecuencia.

Así es como Super Mode utiliza las API de accesibilidad para recopilar tres tipos de contexto:

Tipo de contexto Qué hace Contexto de la aplicación – Identifica tu aplicación activa – Lee el texto de los campos de entrada actuales o del editor de texto Contexto del texto de la selección – Lee cualquier texto que hayas resaltado. – Utiliza la selección para informar al procesamiento de IA. Contenido del portapapeles – Incorpora texto copiado en los 3 segundos posteriores al dictado o durante el dictado.

Función n.º 4: Transcripción de archivos

Puede cargar archivos de audio y vídeo, como conferencias, reuniones y entrevistas pregrabadas, para su transcripción. La herramienta los procesa y los convierte en texto estructurado aplicando las instrucciones de IA del modo activo y las preferencias de formato.

Dicho esto, puedes realizar cambios en tu modo activo para aplicar un conjunto diferente de instrucciones.

Precios de Superwhisper

Free

Ventaja: 8,49 $ al mes.

Vigencia: 249,99 $.

Wispr Flow vs. Superwhisper para dictado de voz: comparación de funciones

Tanto Wispr Flow como Superwhisper se han labrado nichos distintos como herramientas de transcripción con IA. Mientras que la primera es conocida por su rápida velocidad de transcripción, la segunda se ha ganado su reputación gracias a su funcionalidad sin conexión.

Entre Wispr Flow y Superwhisper, la elección suele reducirse a diferencias en sus matices.

Antes de profundizar en ello, aquí tienes una breve panorámica:

Funciones Wispr Flow Superwhisper Modo manos libres Dictado continuo con detección automática de pausas. Modos de pulsar para hablar y grabación continua. Modelos de voz Modelo de transcripción único y patentado. Múltiples modelos de voz: Ultra (nube), Nova (nube), Ultra Turbo V3 (local), LM studio. Conciencia del contexto Adaptación automática del tono según la aplicación. Recopilación avanzada de contexto a través de API de accesibilidad. Soporte sin conexión Procesamiento basado en la nube (requiere conexión a Internet) Procesamiento offline completo con modelos locales. Enfoque de privacidad SOC 2 Tipo II, cumplimiento de la HIPAA Cumplimiento del RGPD y la CCPA Transcripción de archivos No disponible Tiene soporte para la carga de archivos de audio/vídeo para su transcripción. Integraciones API Conexiones limitadas con modelos de IA de terceros. Amplio acceso a la API de múltiples proveedores de IA. Acceso al modelo de IA Modelo de transcripción patentado con integraciones en ChatGPT y Perplexity. OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (modelos tanto en la nube como locales) Soporte para audio/archivos No tiene compatibilidad para la carga de archivos ni para la transcripción de archivos de audio o vídeo. Tiene soporte para el procesamiento de archivos de audio y vídeo externos: audio MP3, vídeo MP4, WAV mono con frecuencia de muestreo de 16 kHz. Opciones de exportación Diseñadas principalmente para el dictado en directo y la escritura directa en aplicaciones, en lugar de para la exportación de archivos por lotes. Permite exportar transcripciones/textos como TXT, DOCX, PDF. Además, puede procesar archivos (audio/vídeo) y luego generar la transcripción en formato de texto. Casos de uso Los objetivos están dirigidos a desarrolladores, estudiantes, escritores, creadores, abogados y empresas. Se centra en la transcripción profesional, el procesamiento de archivos y los flujos de trabajo críticos para la privacidad.

Función n.º 1: facilidad de uso y compatibilidad con plataformas

Wispr Flow funciona en dispositivos Windows, macOS, iOS y Android con una sincronización perfecta. Funciona tanto como aplicación de escritorio como de iOS, integrándose con todas las aplicaciones en las que se puede escribir. Wispr Flow es fácil de usar y tiene una curva de aprendizaje suave.

Superwhisper, por otro lado, funciona exclusivamente en dispositivos macOS e iOS. La app funciona en todo el sistema a través de atajos globales personalizables y se integra profundamente con las API de accesibilidad de macOS 13+. Superwhisper requiere una configuración extensa y tiene una curva de aprendizaje.

🏆 Ganador: Empate. Elige Wispr Flow si eres principiante y Superwhisper si tienes necesidades de transcripción más avanzadas.

Función n.º 2: Soporte al cliente

Últimamente, Wispr Flow ha recibido muchas críticas en Reddit por su deficiente soporte al cliente. Dicho esto, hay una documentación del Centro de ayuda a la que puedes recurrir.

Superwhisper cuenta con una amplia documentación en su sitio web. El plan Pro también ofrece soporte con prioridad.

🏆 Ganador: Superwhisper, según los comentarios de Reddit sobre Wispr Flow, donde los usuarios se quejan de no recibir respuesta del equipo.

Función n.º 3: precios

El plan gratuito de Wispr Flow ofrece 2000 palabras por semana, lo que resulta útil para usuarios ocasionales, pero limita los flujos de trabajo de dictado intensivos. El plan Pro cuesta 15 $ al mes e incluye palabras ilimitadas, modo de comando para la edición de voz y acceso anticipado a nuevas funciones.

En cuanto a Flow Teams, se necesita un mínimo de 3 puestos, y el plan Enterprise ofrece precios personalizados.

Superwhisper, por otro lado, te ofrece un uso ilimitado de pequeños modelos de voz incluso en el plan Free. El plan Pro cuesta 8,49 $ al mes y proporciona acceso ilimitado a modelos de IA tanto en la nube como locales, además de soporte con prioridad.

La herramienta también ofrece un plan de por vida por 249,99 $, lo que la convierte en una opción atractiva para los usuarios a largo plazo que desean evitar los costes recurrentes de la suscripción.

🏆 Ganador: Superwhisper, con su nivel gratuito generoso y su opción de por vida, ofrece un mayor valor.

Función n.º 4: Compatibilidad con idiomas y modelos de IA

Wispr Flow ofrece compatibilidad con más de 100 idiomas con detección automática de idioma, lo que te permite cambiar de idioma durante el dictado. El modelo de transcripción subyacente sigue siendo propietario, pero los usuarios pueden conectar la app a modelos de lenguaje de IA como ChatGPT o Perplexity.

Superwhisper también cuenta con compatibilidad para más de 100 idiomas y ofrece modelos de IA locales y en la nube para una máxima flexibilidad. La versión Pro incluye funciones de traducción directa de cualquier idioma al inglés.

Puedes elegir modelos de voz en función de prioridades específicas: Ultra (en la nube) para la transcripción más rápida, Nova en la nube para grabaciones más largas y Ultra Turbo V3 (local) para un equilibrio óptimo entre velocidad y calidad, manteniendo al mismo tiempo una privacidad total.

🏆 Ganador: Esta vez hay empate de nuevo. Elige Wispr Flow para una transición fluida entre idiomas y Superwhisper para seleccionar modelos de voz especializados en función de necesidades específicas.

Función n.º 5: precisión de los resultados

Wispr Flow transcribe con precisión tus pensamientos mientras hablas con naturalidad y a tu ritmo, eliminando las palabras de relleno y superfluas. Sus funciones de edición inteligente se adaptan al contexto sin necesidad de realizar ninguna configuración. La app refina automáticamente el tono y la estructura en función de la aplicación que se esté utilizando.

Superwhisper da prioridad a la precisión de la transcripción y no genera ni añade palabras, frases y oraciones que no se hayan pronunciado. Sin embargo, producirá oraciones gramaticalmente correctas y párrafos coherentes a partir de tu contenido dictado.

🏆 Ganador: Depende de tus necesidades. Elige Wispr Flow por su formato inteligente sin necesidad de configuración y Superwhisper por su transcripción fiable sin alucinaciones.

Wispr Flujo vs. Superwhisper en Reddit

Para concluir el debate, lo llevamos a Reddit. Aquí hay algunas opiniones de los usuarios sobre ambas herramientas.

Según un usuario de Reddit enfurecido, la calidad del flujo Wispr se ha degradado últimamente:

Este producto era genial, me encantaba, incluso se lo recomendé a tres amigos que también se hicieron con un plan pro y ahora están un poco molestos conmigo porque tienen los mismos problemas... En las últimas semanas, se ha convertido en un auténtico desastre. Las conexiones se caen aleatoriamente, se congela a mitad de frase o dice que está desconectado incluso cuando mi conexión a Internet es estable. Cerré la sesión pensando que tal vez era un problema de caché, pero, maldita sea, no pude volver a iniciar sesión durante tres días completos. Sin mensajes de error, nada, simplemente bloqueado por completo. Y buena suerte para contactar con el Soporte, tienen literalmente un agente de IA que, curiosamente, ni siquiera funciona la mitad de las veces.

Un cliente bastante satisfecho hace una mención en Reddit:

Esto debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero por fin probé Wispr Flow y, vaya, me dejó completamente impresionado. Esperaba algo más parecido al antiguo Siri, pero esto es de otro nivel. Si conoces alguna otra herramienta que merezca la pena probar, ¡házmelo saber! Esto me hizo darme cuenta de que probablemente debería tomarme más en serio la prueba de nuevas herramientas si quiero estar al día de las últimas tendencias.

Incluso Superwhisper tiene críticas mixtas.

Como señala un usuario frustrado en una nota:

Estaba usando Super Whisper para convertir voz en texto, pero se me acabaron los créditos y no pude acceder a los modelos más nuevos. Resulta que el modelo gratuito Whisper Large V3 tampoco está disponible gratis en Mac Whisper, lo cual fue frustrante.

Otro usuario de Reddit hace una mención sobre Superwhisper, diciendo que le resulta útil porque consolida múltiples flujos de trabajo en un solo lugar.

Me encanta Superwhisper, pero no creo que tenga sentido para todos los usuarios. Su valor, para mí, reside en el acceso ilimitado a LLM y su flexibilidad de uso. Para mí, ha llegado a sustituir a la mayoría de las aplicaciones de IA para tareas relacionadas con el texto y algo de código, no solo aplicaciones de dictado. Así que, si no piensas utilizarlo de esa manera, supongo que el modelo «trae tu propia clave» de VoiceInk puede ser suficiente. Utilizo tanto los LLM que usar mis propias claves daría como resultado algo similar a la suscripción a las aplicaciones «oficiales».

Conoce ClickUp: la mejor alternativa al flujo de Wispr vs Superwhisper.

Las herramientas de dictado por voz como Wispr Flow y Superwhisper se encargan de la transcripción. Convierten tu voz en texto y tienen funciones de edición.

Sin embargo, estas herramientas crean lo que llamamos un problema de traspaso.

Pueden crear notas a partir de vídeos , pero aún así es necesario convertir manualmente esas notas en tareas.

Transcriben las discusiones de las reuniones, pero alguien debe extraer los elementos a realizar y asignarlos a los miembros del equipo.

Capturan ideas a través del habla, pero establecer la conexión entre esas ideas y los proyectos en curso requiere un trabajo aparte.

ClickUp elimina por completo este traspaso. La aplicación integral para el trabajo consolida la gestión de proyectos, la automatización de tareas, la colaboración en equipo y la gestión del conocimiento en un único entorno de trabajo de IA convergente (que puede gestionar de forma eficiente la transcripción de voz a texto) y lo conecta al instante con tus procesos de trabajo reales.

Interesante, ¿verdad?

Veamos cómo ClickUp se adapta a nuestras necesidades:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Notetaker

Obtén transcripciones con función de búsqueda de las grabaciones de tus reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Las mejores conversaciones se producen cuando todos participan. Pero si no tomas notas frenéticamente, es probable que las grandes discusiones que has tenido se conviertan en elementos olvidados.

ClickUp AI Notetaker se encarga de esto al unirse a tus reuniones y transcribir la conversación. A continuación, crea transcripciones con función de búsqueda para que siempre puedas rastrear quién dijo qué y revisar los temas y decisiones importantes.

Este resumen de reuniones con IA resuelve el problema del traspaso al integrarse con todo tu entorno de trabajo de ClickUp. Conecta las conversaciones de tus reuniones con el trabajo en curso, creando automáticamente tareas y actualizando los cronogramas de los proyectos en función de lo que se haya discutido.

Así es como la integración del entorno de trabajo de Notetaker transforma las conversaciones de las reuniones:

Tipo de integración Qué hace Ejemplo Notas de reuniones + Documentos Guarda automáticamente transcripciones y resúmenes de IA en tus documentos privados para futuras consultas. Las notas de la sesión sobre estrategia de marketing aparecen automáticamente en el documento «Campaña del cuarto trimestre», organizadas por temas de debate y con atribución de los ponentes. Notas de reuniones + Tareas Identifica confirmaciones verbales y crea tareas asignadas con plazos de entrega automáticamente. Cuando Jake hace una mención sobre «Terminaré los bocetos el jueves», Notetaker crea una tarea asignada a Jake con fecha límite el jueves. Notas de reuniones + Chats Publica resúmenes de llamadas directamente en los canales de chat relevantes del equipo utilizando el análisis de IA. Después de una llamada con un cliente, aparece automáticamente un resumen en el canal #client-projects con las decisiones clave y los siguientes pasos a seguir.

El tomador de notas también añade marcas de tiempo a tu transcripción, y puedes anotar o resaltar secciones importantes. Cada transcripción se guarda como un texto que se puede buscar y sobre el que se pueden realizar acciones.

Puedes utilizarla para transcribir reuniones, notas de voz e incluso grabaciones de pantalla.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: ClickUp Brain

ClickUp Brain actúa como la memoria inteligente de tu entorno de trabajo. Va más allá de la simple transcripción de conversaciones; Brain las comprende, las conecta y actúa en consecuencia.

Transforma tus grabaciones en información útil con la transcripción automática de ClickUp.

Cada resumen de reunión, nota o decisión que registras se convierte en parte de una base de conocimientos viva que se entrelaza en todo tu entorno de trabajo.

Por ejemplo, mientras expresas tus ideas, Brain las convierte en listas de tareas con personas asignadas, plazos y descripciones.

Brain también puede redactar resúmenes de proyectos a partir de notas de voz, resumir transcripciones en conclusiones clave o extraer ideas de debates dispersos en cuestión de segundos.

En lugar de cambiar entre herramientas para reunir información, simplemente puedes preguntar: «¿Qué decidimos sobre el cronograma de lanzamiento?», y Brain recupera la respuesta de tareas, documentos y transcripciones anteriores.

Obtienes un sistema controlado por voz en el que las conversaciones se organizan y se convierten en trabajo procesable sin ningún tipo de fricción en la transferencia.

A continuación te explicamos cómo puedes transcribir voz y vídeos con ClickUp Brain:

ClickUp One Up n.º 3: ClickUp documenti

Convierte los comentarios de tus documentos ClickUp en tareas.

Así es como funcionan los métodos de dictado independientes:

Dictar → Guardar transcripción → Copiar al documento del proyecto → Crear tareas manualmente

Pero así es como avanza el dictado en ClickUp:

Dictado → Formateado automáticamente en el documento del proyecto → Tareas creadas a partir de menciones → Notificación al equipo

Este flujo de trabajo optimizado significa que tu entrada de voz se convierte inmediatamente en parte del entorno de trabajo de tu proyecto. Cuando dictas notas de reuniones o actualizaciones de proyectos, estas se convierten automáticamente en documentos ClickUp estructurados con un formato enriquecido.

Más allá de la transcripción de voz, Docs ofrece funciones completas de gestión de documentos que las herramientas de dictado independientes simplemente no pueden igualar:

Referencias entre documentos : enlaza las ideas capturadas por voz entre las diferentes fases del proyecto, las conversaciones con los clientes y las sesiones de planificación del equipo.

Captura de voz basada en plantillas : dicta directamente en formatos estructurados para contenidos recurrentes, como actualizaciones de proyectos, resúmenes de clientes o retrospectivas de equipo.

Colaboración en directo sobre el contenido dictado : los miembros del equipo pueden : los miembros del equipo pueden realizar un uso compartido de notas en tiempo real y responder, realizar edición o desarrollar ideas de forma inmediata.

Organización de páginas anidadas : estructura el contenido dictado por voz dentro de jerarquías de proyectos, manteniendo las sesiones de brainstorming y los debates estratégicos organizados contextualmente.

Adjuntos incrustados : añade capturas de pantalla, archivos PDF o archivos de referencia directamente en los documentos generados por voz para completar el contexto.

Creación de tareas a partir de texto: convierte cualquier parte de tu contenido dictado en : convierte cualquier parte de tu contenido dictado en tareas de ClickUp rastreables con personas asignadas y fechas límite directamente desde el documento.

Conecta tu voz al trabajo real con ClickUp.

Sin duda, Wispr Flow y Superwhisper ayudan con el dictado y la transcripción en tiempo real. Sin embargo, ahí es donde terminan sus funcionalidades. Dejan un vacío entre lo que se dice y lo que se hace.

Con ClickUp, puedes pasar de dictar notas de reuniones a asignar tareas y colaborar con los miembros de tu equipo, todo desde tu entorno de trabajo. Con funciones de voz a texto e IA incorporadas en la misma plataforma que tus tareas, documentos y conversaciones de equipo, ClickUp es la única plataforma de trabajo con IA que necesitas.

Regístrate gratis ahora y convierte tus ideas capturadas por voz en resultados reales.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Ninguna de las dos herramientas cumple con la normativa HIPAA para uso médico. Wispr Flow procesa los datos en la nube, mientras que el procesamiento local de Superwhisper ofrece una mayor privacidad, pero aún carece de certificaciones de seguridad de grado médico.

Wispr Flow procesa el audio a través de servidores en la nube, lo que plantea problemas de privacidad para contenidos sensibles. Ofrece SOC 2 Tipo II y SSO/SAML solo en planes Enterprise. Superwhisper adopta un enfoque que da prioridad a la privacidad con un procesamiento local que mantiene los datos de audio en tu dispositivo.

Ambas herramientas gestionan bastante bien el ruido de fondo moderado, pero el rendimiento disminuye con interferencias fuertes. El procesamiento en la nube de Wispr Flow le da una ligera ventaja en entornos ruidosos, mientras que los modelos locales de Superwhisper funcionan mejor en entornos más silenciosos.

Wispr Flow se centra en el dictado de voz sin esfuerzo, pero no ofrece compatibilidad para la carga de archivos. Superwhisper acepta varios formatos de archivos de audio y vídeo para la transcripción, lo que lo hace más versátil para procesar contenido pregrabado, como reuniones o entrevistas.