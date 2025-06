las 10 mejores alternativas a Wispr Flow en 2025

Acabas de terminar una reunión. Se han compartido grandes ideas, se han tomado decisiones claras y te has dicho a ti mismo: «Lo escribiré todo ahora mismo»

Pero tomar notas manualmente después de una reunión consume un tiempo valioso y es difícil recordar quién dijo qué, cuándo y en qué contexto.

Ahí es donde entran en juego las herramientas de dictado por voz como Wispr Flow. Esta herramienta de dictado en línea captura las palabras pronunciadas, convierte las notas de voz en transcripciones precisas y te ayuda a organizarlas con comandos de IA.

El objetivo es ayudarte a mejorar la productividad sin tener que pasar horas escribiendo manualmente. Sin embargo, Wispr Flow no es para todo el mundo. Quizás el reconocimiento de voz no es lo que esperabas o no se adapta del todo a tu flujo de trabajo. Por eso hemos recopilado las mejores alternativas a Wispr Flow para ti.

Desde software inteligente de conversión de voz a texto hasta herramientas con IA que te permiten optimizar la toma de notas y la edición de documentos, estas opciones están diseñadas para ayudarte a ahorrar tiempo y trabajar de forma más inteligente.

¿Por qué optar por alternativas a Wispr Flow?

Wispr Flow es una útil herramienta de dictado por voz, pero los comentarios recientes de los usuarios destacan varios retos que podrían animarle a explorar mejores opciones.

Alto consumo de memoria y CPU : Wispr Flow consume hasta 800 MB de RAM y un 8 % de la CPU, lo que puede afectar al rendimiento de tu sistema, incluso cuando no estás utilizando activamente la herramienta de dictado en línea. Eso supone un coste real en tu valioso tiempo

Experiencia de inicio lenta y torpe : El inicio de la app, aplicación, puede tardar entre 8 y 10 segundos, lo que no es ideal cuando tienes prisa por dictar notas después de una reunión

Problemas de privacidad y recopilación de datos: Wispr Flow recopila datos contextuales de la pantalla para mejorar la precisión y se comunica con sus servidores incluso cuando está inactivo. Esto es motivo de preocupación para los usuarios que se preocupan por la privacidad y la transparencia

Modelos en la nube frente al procesamiento local : aunque Wispr Flow depende de la comunicación con el servidor, algunos usuarios prefieren herramientas con procesamiento local que no almacenan ni procesan datos externamente cuando manejan contenido confidencial

Integración profunda en el sistema sin consentimiento : la app se añade automáticamente a los elementos de inicio de sesión del sistema y a las barras de herramientas del navegador. Algunos usuarios informan de que vuelve a aparecer tras su eliminación, con un comportamiento que puede interferir con otras apps o con el navegador

Falta de acceso móvil : Wispr Flow solo está disponible en macOS y, más recientemente, en Windows. No hay aplicación móvil, lo que limita su utilidad como herramienta de dictado rápida y precisa para equipos o profesionales en movimiento. Aquí hay algunas plantillas útiles para notas de reuniones y herramientas de IA para tomar notas

Nivel gratuito restrictivo: El plan Free limita el uso a un número determinado de palabras por semana. Esto no es suficiente para reuniones habituales, sesiones de brainstorming o planificación de contenidos, especialmente si tu meta es mejorar la productividad con comandos de voz coherentes

Alternativas a Wispr Flow de un vistazo

¡Aquí está nuestra lista de las mejores alternativas a Wispr Flow que puedes probar hoy mismo para transcribir fácilmente archivos de audio!

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, documentos, gestión de tareas, plantillas para reuniones Tanto para personas individuales como para equipos medianos y grandes que necesitan un entorno de trabajo todo en uno para notas, tareas y colaboración Plan Free disponible, personalizaciones disponibles para corporaciones Otter. ai Transcripción en directo, ID de hablantes, resúmenes de reuniones, integración con Zoom y Google Meet Particulares, autónomos y pequeños equipos que necesitan transcripciones en tiempo real y resúmenes de reuniones Plan Free disponible, plan de pago a partir de 16,99 $/mes para funciones premium Sonix. ai compatibilidad con más de 40 idiomas, importación de audio/vídeo, marcas de tiempo, vocabulario personalizado Autónomos, creadores de contenido y equipos globales que necesitan transcripciones rápidas, multilingües y con gran precisión Versión de prueba gratuita disponible, plan de pago a partir de 10 $/hora por transcripción Temi Precios asequibles, interfaz sencilla, respuesta rápida Particulares y usuarios ocasionales (como estudiantes o periodistas) que necesitan un software de transcripción rápido y económico Desde 0,25 $ por minuto de audio, modelo de pago por uso Descript Sobregrabación, grabación de pantalla, edición multipista y publicación de podcasts Creadores en solitario, podcasters y pequeños equipos multimedia que combinan edición de audio, vídeo y texto Plan Free disponible, planes de pago a partir de 24 $ al mes MacWhisper Motor Whisper IA, no requiere conexión a Internet, compatible con varios idiomas Conversión de voz a texto sin conexión para usuarios de Mac Plan Free disponible, licencia única para la versión Pro Dictanote Dictado híbrido + entrada manual, herramientas de formato, atajos de voz Escritores, blogueros y estudiantes que alternan entre el dictado y la escritura en una configuración individual Plan Free disponible, plan de pago a partir de 8 $ al mes Tactiq Transcripciones para Zoom, Google Meet, MS Teams, seguimiento de resaltados y resúmenes automáticos Equipos pequeños y medianos que capturan y organizan transcripciones de reuniones a partir de videollamadas Plan Free disponible, plan de pago a partir de 12 $ al mes Rev Transcripción con IA y humana, subtitulado y compatibilidad con idiomas globales Equipos jurídicos, de medios de comunicación e investigación (de tamaño medio a grandes corporaciones) que necesitan una transcripción con precisión humana Plan Free disponible, planes de pago a partir de 14,99 $ al mes Superwhisper Interfaz ligera, compatible con múltiples entradas de audio, no se necesita cuenta Profesionales y usuarios de corporaciones que dan prioridad a la privacidad y utilizan Whisper IA localmente en Mac e iOS Plan Free disponible, planes de pago a partir de 8,49 $ al mes

La mejor alternativa a Wispr Flow

Ahora que ya has visto las mejores opciones de un vistazo, analicémoslas una por una para encontrar la que mejor se adapta a ti.

1. ClickUp (ideal para personas y equipos que necesitan una plataforma unificada para tareas y comunicación)

Aumente la productividad de sus reuniones 10 veces con ClickUp AI Notetaker Captura cada detalle de cualquier conversación con ClickUp AI Notetaker

La mayoría de las herramientas de voz a texto se limitan a la transcripción. ClickUp va más allá y transforma tus conversaciones en planes viables.

Imagina que estás en una llamada con un cliente, intercambiando ideas, discutiendo los próximos pasos y asignando responsabilidades sobre la marcha. El tomador de notas de ClickUp AI se une silenciosamente a la reunión (con tu permiso, por supuesto), graba la conversación y envía una transcripción limpia y rotulada a tu bandeja de entrada, junto con un resumen inteligente de los puntos clave y las acciones a realizar.

Graba, transcribe y resume reuniones automáticamente con ClickUp AI Notetaker

Pero eso es solo el principio.

Justo después de la reunión, esas notas, creadas en ClickUp Docs, pasan a formar parte de tu entorno de trabajo. Puedes convertir al instante los aspectos más destacados en tareas de ClickUp, asignarlas, establecer fechas límite y mantener todo el contexto del proyecto centralizado. Este tipo de integración de tareas mantiene a tu equipo alineado y elimina la necesidad de saltar de una herramienta a otra. También puedes utilizar plantillas de listas de tareas para empezar más rápido.

Formatea contenido al instante, enlaza tareas y colabora con equipos para realizar ediciones detalladas con ClickUp Docs

Dado que todo sucede en un espacio compartido, la colaboración se siente natural. Tu equipo puede coeditar notas utilizando la colaboración en vivo en ClickUp, dejar comentarios, actualizar el progreso de las tareas y mantenerse en la misma página con notas compartidas, en lugar de perder la visión general.

Las mejores funciones de ClickUp

Tomador de notas con IA para reuniones: Deja que el tomador de notas se una automáticamente a las llamadas, grabe conversaciones y genere transcripciones con resúmenes y elementos de acción

Documentos de ClickUp: Crea, edita y comparte documentos en tiempo real, con comentarios en línea, menciones y enlaces a tareas

Integración de tareas desde notas: Convierte cualquier parte de un documento o transcripción en una tarea con personas asignadas, plazos y etiquetas de proyecto

Colaboración en equipo integrada: edita documentos de forma conjunta, asigna seguimientos, realiza un seguimiento de las actualizaciones y gestiona los comentarios, todo en un entorno de trabajo compartido

ClickUp Brain con comandos de IA: Resume notas largas, extrae los siguientes pasos y reescribe el contenido dentro de documentos o comentarios con la ayuda de Resume notas largas, extrae los siguientes pasos y reescribe el contenido dentro de documentos o comentarios con la ayuda de la IA de ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp descubrió que el 47 % de las reuniones duran una hora o más. Pero, ¿es realmente necesario todo ese tiempo? ¿Por qué somos tan escépticos? Solo el 12 % de los encuestados valora sus reuniones como muy eficaces. El seguimiento de métricas como los elementos de acción generados, las tasas de seguimiento y los resultados puede revelar si las reuniones más largas realmente aportan valor. Las herramientas de gestión de reuniones de ClickUp pueden ayudarte. Captura fácilmente los elementos de acción durante las discusiones con AI Notetaker, conviértelos en tareas rastreables y supervisa las tasas de finalización, todo en un entorno de trabajo unificado. Descubre qué reuniones realmente impulsan los resultados y cuáles solo le roban tiempo a tu equipo

Limitaciones de ClickUp

ClickUp ofrece muchas funciones, lo que puede resultar excesivo para equipos pequeños o usuarios individuales que acaban de empezar. Los usuarios suelen señalar que configurar paneles, vistas y flujos de trabajo personalizados lleva bastante tiempo

Hay informes ocasionales de retrasos en entornos de trabajo más grandes, especialmente cuando se utilizan automatizaciones o integraciones pesadas

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 compartió cómo ClickUp ha transformado la gestión interna de tareas de su agencia:

ClickUp ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestras tareas internas en la agencia. Me permite realizar un seguimiento del flujo de trabajo de todo el equipo en un solo lugar, priorizar los asuntos urgentes y mantener la comunicación centralizada.

ClickUp ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestras tareas internas en la agencia. Me permite realizar un seguimiento del flujo de trabajo de todo el equipo en un solo lugar, priorizar los asuntos urgentes y mantener la comunicación centralizada.

2. Otter. ai (Lo mejor para transcripciones en tiempo real y resúmenes de reuniones)

a través de Otter.ai

Otter. ai es una conocida herramienta de voz a texto creada para profesionales que pasan mucho tiempo en reuniones. Ofrece transcripción en tiempo real con rótulos de los hablantes y genera automáticamente resúmenes y transcripciones con función de búsqueda. Ya sea en una llamada de Zoom, una conferencia o una entrevista, Otter te ayuda a mantener la concentración sin tener que tomar notas manualmente.

Las mejores funciones de Otter.ai

Diferencia a los oradores en tiempo real durante las reuniones

Obtenga panorámicas rápidas de los momentos clave sin leer la transcripción completa

Integración sencilla con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y mucho más a través de la extensión Chrome o integraciones nativas

Comparte transcripciones, añade comentarios y etiqueta a tus compañeros de equipo dentro de la transcripción utilizando herramientas de colaboración

Transcribe desde cualquier lugar con apps para iOS, Android y web

Limitaciones de Otter.ai

La precisión de la transcripción puede verse afectada por el ruido de fondo, los acentos marcados o las superposiciones de voz

La identificación de hablantes a menudo requiere ajustes manuales para funcionar de manera consistente en ajustes grupales

El plan Free incluye minutos de transcripción limitados, que pueden no ser suficientes para un uso regular

Las funciones avanzadas, como el resumen en directo, la colaboración en equipo y los controles de administrador, solo están disponibles en los planes de pago de nivel superior

Precios de Otter.ai

Plan básico : Free

Plan Pro : 16,99 $ al mes por usuario

Plan Business : 30 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai?

Esto es lo que dice un crítico de G2 sobre Otter. ai:

Un eficaz tomador de notas con buenos resúmenes, elementos de acción e integraciones útiles

Un eficaz tomador de notas con buenos resúmenes, elementos de acción e integraciones útiles

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Otter IA

3. Sonix. ai (Lo mejor para transcripciones rápidas y multilingües con alta precisión)

a través de Sonix.ai

Sonix. ai es ideal para creadores de contenido y equipos que necesitan transcripciones rápidas y precisas en más de 40 idiomas. Puedes subir archivos de audio o vídeo, obtener transcripciones rápidas con rótulos de hablantes y marcas de tiempo, y editarlas directamente en el navegador. Es compatible con entradas en varios idiomas, permite a los usuarios hablar libremente e incluye funciones inteligentes como resúmenes y opciones de exportación.

Las mejores funciones de Sonix.ai

Transcribe audio y vídeo en más de 40 idiomas para equipos y creadores globales

Obtenga transcripciones en cuestión de minutos, ideal para plazos de entrega urgentes

Etiqueta a los hablantes y añade marcas de tiempo a nivel de palabra para facilitar la navegación

Edita, resalta y colabora desde la interfaz web

Exporta transcripciones en TXT, DOCX, PDF, SRT y más formatos para facilitar el uso compartido y la reutilización

Limitaciones de Sonix.ai

No incluye una grabadora de voz integrada. Los usuarios deben cargar archivos de audio o vídeo

La precisión puede disminuir en entornos ruidosos o con diálogos superpuestos

La versión de prueba gratuita y limitada y los precios pueden no ser adecuados para un uso intensivo y continuo

Precios de Sonix.ai

Versión de prueba gratuita disponible

Plan estándar (pago por uso): 10 $/hora por transcripción

Plan Premium: 16,50 $/usuario al mes (facturado anualmente) + 5 $/hora de transcripción

Plan Enterprise: Precios personalizados para más de 5 usuarios

Valoraciones y reseñas de Sonix.ai

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix.ai?

Esto es lo que dijo un crítico de G2:

Sonix. ai es una herramienta fantástica para transcribir mensajes de voz de trabajo sobre la marcha y mantenerlos organizados.

Sonix. ai es una herramienta fantástica para transcribir mensajes de voz de trabajo sobre la marcha y mantenerlos organizados.

📖 Lea también: El mejor software de conversión de voz a texto

4. Temi (ideal para transcripciones rápidas y asequibles con una edición mínima)

a través de Temi.com

Temi está diseñado para ofrecer velocidad y simplicidad. Es una herramienta de transcripción ligera que ofrece resultados rápidos a uno de los precios más bajos del mercado. Con su precio fijo y su editor fácil de usar, es uno de los favoritos entre los profesionales que trabajan en solitario, como periodistas, estudiantes y creadores de contenido.

Puedes subir tu audio, obtener una transcripción en cuestión de minutos y pulirla con el editor integrado de Temi. Funciona mejor con audio claro y ruido de fondo mínimo, perfecto para entrevistas individuales, conferencias o grabaciones de podcasts.

Aunque carece de funciones de colaboración o flujos de trabajo para tareas, Temi destaca cuando la asequibilidad y la velocidad son tus principales prioridades.

Las mejores funciones de Temi

Acceda a una de las tarifas de transcripción más bajas del mercado. Sin suscripciones, compromisos mensuales ni niveles de uso

Reciba transcripciones en un plazo de 5 a 10 minutos tras la carga, incluso para archivos más largos

Reproduce audio, sigue marcas de tiempo y edita texto línea por línea

Descargue la versión limpia de su transcripción en formato TXT, SRT o PDF para su uso compartido o publicación

Limitaciones de Temi

No es compatible con la transcripción en directo ni con las funciones de integración de reuniones

La precisión puede disminuir en grabaciones con ruido de fondo o voces superpuestas

Sin funciones de colaboración ni gestión de proyectos

Precios de Temi

(versión de) prueba gratis

0,25 $ por minuto de audio (pago por uso)

Valoraciones y opiniones sobre Temi

Trustpilot : 4/5 (más de 70 opiniones)

G2: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Temi?

Esta reseña de G2 comparte:

Temi transcribe con precisión las grabaciones de audio. Una vez transcrito, el contenido se puede editar.

Temi transcribe con precisión las grabaciones de audio. Una vez transcrito, el contenido se puede editar.

💡 Consejo profesional: Si transcribes seminarios web o videollamadas manualmente, utiliza marcas de tiempo para anclar tus notas. Pausa el vídeo y anota la marca de tiempo junto a cada punto clave (por ejemplo, [03:42] Cómo crear una hoja de ruta para un proyecto). Esto facilita volver a revisar partes complejas sin tener que volver a ver todo el vídeo. ¿Quieres más consejos? Aquí tienes una guía rápida sobre cómo tomar notas de un vídeo de forma eficiente.

5. Descript (ideal para creadores que combinan transcripción, audio y edición de vídeo)

vía Descript

Descript es uno de los favoritos entre podcasters, especialistas en marketing y educadores que buscan una forma más rápida de transcribir, editar y publicar contenido sin tener que cambiar de herramienta. Convierte automáticamente las grabaciones en texto, lo que te permite editar vídeos o locuciones con solo cambiar la transcripción.

Puede eliminar palabras de relleno, añadir subtítulos y preparar contenido para su publicación, todo desde un solo panel. Con herramientas integradas de grabación de pantalla, colaboración en equipo y publicación, Descript ayuda a los equipos creativos a pasar de la idea al contenido final en menos tiempo.

Las mejores funciones de Descript

Edita contenido de audio y vídeo simplemente editando la transcripción. Corta, reorganiza o elimina secciones sin utilizar un editor de cronograma tradicional

Detecta y elimina automáticamente palabras de relleno como «um», «uh» y frases repetidas con un solo clic, lo que hace que el contenido sea más limpio y profesional

Invite a los miembros del equipo a colaborar en transcripciones, cronogramas y ediciones en tiempo real, lo que facilita la gestión de proyectos compartidos

Graba tutoriales, demostraciones o guías paso a paso grabando la pantalla directamente en Descript, y luego edítalos y publícalos sin necesidad de otra herramienta

Añade rápidamente subtítulos sincronizados a vídeos y exporta archivos de subtítulos para facilitar la accesibilidad o reutilizarlos

Limitaciones de la descripción

Curva de aprendizaje para usuarios nuevos en la edición de audio o vídeo, a pesar de su interfaz simplificada

Las funciones de nivel superior, como la eliminación de palabras de relleno y las exportaciones avanzadas, solo están disponibles en los planes de pago

Precios de Descript

Plan Free disponible

Plan para aficionados : 24 $ al mes por usuario

Plan creador : 35 $/usuario al mes

Plan Business : 50 $/usuario al mes

Plan Enterprise: precios personalizados para equipos grandes

Descript valoraciones y opiniones

G2 : 4,6/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Esto es lo que un usuario de G2 opina sobre su experiencia con Descript:

Ideal para editar vídeos y transcribirlos fácilmente, y mucho más. Editar vídeos y audio es tan fácil como editar un documento, por lo que no es necesario saber utilizar un programa de edición complicado para hacer el trabajo.

Ideal para editar vídeos y transcribirlos fácilmente, y mucho más. Editar vídeos y audio es tan fácil como editar un documento, por lo que no es necesario saber utilizar un programa de edición complicado para hacer el trabajo.

📖 Leer también: Los mejores grabadores de pantalla gratis y sin marca de agua

6. MacWhisper (ideal para usuarios de Mac que buscan transcripción sin conexión)

vía MacWhisper

La privacidad y la simplicidad son la esencia de MacWhisper. Está diseñado exclusivamente para macOS y se ejecuta íntegramente en tu dispositivo, sin necesidad de Internet ni almacenamiento en la nube. Ya sea que estés transcribiendo entrevistas, reuniones o borradores de contenido, tus archivos permanecen locales y seguros.

MacWhisper utiliza el modelo Whisper de OpenAI para ofrecer transcripciones precisas en varios idiomas. Puedes subir archivos de audio o vídeo, ver la transcripción en una interfaz limpia y editarla al instante sin preocuparte por la conectividad (a internet) o la privacidad.

Es una opción fiable para los profesionales que valoran el control sobre sus datos y quieren una herramienta de transcripción ligera y sin conexión que simplemente funcione.

Las mejores funciones de MacWhisper

Transcribe archivos de audio y vídeo directamente en tu Mac sin necesidad de conexión (a internet)

Utilice uno de los modelos de reconocimiento de voz de código abierto más precisos para obtener resultados de alta calidad en diversos acentos e idiomas

Compatibilidad con la transcripción en docenas de idiomas, lo que resulta útil para proyectos internacionales o equipos multilingües

Mantén la concentración en tu trabajo, sin ventanas emergentes ni elementos que te distraigan

Compra una vez y úsalo para siempre, gracias a un modelo de precios sencillo sin cuotas periódicas.

Limitaciones de MacWhisper

Solo disponible para macOS. No ofrece versiones para Windows ni dispositivos móviles

No ofrece transcripción en tiempo real ni integración con reuniones en directo

Carece de herramientas de colaboración integradas o funciones de tareas para uso en equipo

Precios de MacWhisper

Licencia personal : ~64 $ (pago único) [59 €]

5 licencias : ~270 $ en total / ~54 $ por licencia [249 € / 49 €]

10 licencias : ~490 $ en total / ~49 $ por licencia [450 € / 45 €]

20 licencias : ~870 $ en total / ~44 $ por licencia [799 € / 39 €]

50 licencias: ~2070 $ en total / ~41 $ por licencia [1899 € / 38 €]

Nota: El precio real puede variar ligeramente en función de los tipos de cambio actuales.

Valoraciones y opiniones sobre MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MacWhisper?

Esto es lo que un crítico de Product Hunt compartió sobre su experiencia con MacWhisper:

Una app increíblemente útil para la transcripción en el dispositivo. La utilizo para transcribir notas de voz a texto y crear transcripciones automáticas de vídeos online para mis notas.

Una app increíblemente útil para la transcripción en el dispositivo. La utilizo para transcribir notas de voz a texto y crear transcripciones automáticas de vídeos en línea para mis notas.

👀 ¿Sabías que...? Nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones reveló que, mientras que el 47 % de las reuniones duran una hora o más, el 14 % de los encuestados son capaces de concluir sus reuniones en solo 15 minutos. Un porcentaje pequeño pero notable que demuestra que es posible celebrar reuniones rápidas y eficientes.

7. Dictanote (ideal para escritores que desean una combinación de dictado y edición manual)

a través de Dictanote

Dictanote es ideal para escritores, estudiantes y profesionales que desean cambiar entre la escritura y la entrada de voz sin abandonar su proceso de escritura. Se ejecuta en su navegador con una interfaz limpia, similar a la de los documentos, y reconocimiento de voz integrado.

Puedes hablar con naturalidad o escribir en medio del documento, organizar el contenido con etiquetas y gestionar proyectos utilizando «cuadernos» independientes. Para cualquiera que combine el dictado y la escritura manual, Dictanote mantiene todo optimizado en un solo lugar. Dado que se ejecuta íntegramente en el navegador sin integraciones pesadas, responde con rapidez incluso en dispositivos más lentos o antiguos.

Las mejores funciones de Dictanote

Edita texto mientras hablas con compatibilidad para puntuación automática. Esto ahorra tiempo en la limpieza posterior y ayuda a producir notas más pulidas al instante

Utiliza el motor de voz integrado en tu dispositivo, como Google Speech en Chrome. Esto lo hace menos dependiente de una conexión rápida a Internet y mantiene tus datos de voz más privados

Ponga en negrita, cursiva, subraye y formatee sus notas mientras dicta. Esto es útil para cualquiera que escriba contenidos largos u organice notas estructuradas

Inicie, pause o detenga el dictado con sencillos comandos del teclado, lo que facilita capturar ideas mientras realiza varias tareas a la vez

Limitaciones de Dictanote

Limitado a Google Chrome en escritorio, lo que excluye a los usuarios de otros navegadores o aquellos que necesitan acceso móvil

No hay sincronización ni copia de seguridad en la nube, por lo que las notas se almacenan localmente a menos que se exporten manualmente. Esto puede suponer un riesgo para los usuarios que trabajan en varios dispositivos o necesitan sincronización automática

No es compatible con archivos de audio pregrabados, lo que lo hace inadecuado para transcribir entrevistas o reuniones existentes

Precios de Dictanote

Free

Pro: 8 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Dictanote

Chrome Web Store: 2,7/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dictanote?

Esto es lo que un usuario de Chrome Web Store comparte sobre su experiencia con Dictanote:

Ayer funcionó bastante bien, con una precisión del 90 % prometida. Sin embargo, esta mañana no funciona en absoluto, con una precisión de alrededor del 50 %. Incluso con una precisión del 90 %, podría haber escrito todo más rápido que dictarlo y luego corregirlo.

Ayer funcionó bastante bien, con una precisión del 90 % prometida. Sin embargo, esta mañana no funciona en absoluto, con una precisión de alrededor del 50 %. Incluso con una precisión del 90 %, podría haber escrito todo más rápido que dictarlo y luego corregirlo.

8. Tactiq (ideal para capturar y organizar transcripciones de reuniones en vídeo)

a través de Tactiq

¿Alguna vez ha terminado una llamada de Zoom y se ha olvidado de quién prometió hacer qué? Tactiq le ayuda a garantizar que esto no vuelva a suceder.

Esta extensión de Chrome captura transcripciones en directo de Google Meet, Zoom y Microsoft Teams, y te permite resaltar momentos clave y convertirlos en elementos de acción, todo ello durante la reunión. Se coloca perfectamente en el lateral de la pantalla, para que puedas concentrarte en la conversación sin tener que buscar notas.

Puedes etiquetar puntos importantes, asignar seguimientos y exportar todo a herramientas como Documentos de Google, Notion o tu CRM. Dado que se ejecuta en tu navegador y no se une a las reuniones como participante, evita los problemas de privacidad habituales con los bots de reuniones.

Las mejores funciones de Tactiq

Trabaja a la perfección con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams sin necesidad de bots ni permisos adicionales

Marque los elementos de acción, las decisiones y las ideas clave durante la reunión para que sean fáciles de revisar después

Resuma reuniones, redacte correos electrónicos de seguimiento o genere tickets de Jira al instante

Envía transcripciones y fragmentos destacados directamente a Documentos de Google, Notion, Slack o tu CRM sin necesidad de copiar y pegar

Limitaciones de Tactiq

Solo funciona en ordenadores de escritorio con el navegador Chrome, lo que limita la accesibilidad para los usuarios móviles o los equipos que utilizan Safari o Firefox

Algunas funciones, como la integración con CRM y el historial de transcripción ampliado, están restringidas a planes de pago de nivel superior

Precios de Tactiq

Plan Free: Funciones destacadas y exportaciones limitadas

Plan Pro: 12 $ al mes por usuario

Plan para equipos: 20 $ al mes por usuario

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Tactiq

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Esto es lo que dice un crítico de G2:

La forma más fácil de transcribir reuniones. Hay varias cosas, pero probablemente mi función favorita son los resúmenes generados por IA.

La forma más fácil de transcribir reuniones. Hay varias cosas, pero probablemente mi función favorita son los resúmenes generados por IA.

📖 Lea también: Cómo redactar un resumen eficaz de una reunión

9. Rev (ideal para transcripciones realizadas por personas con gran fiabilidad)

vía Rev

No todas las herramientas de voz a texto equilibran velocidad y precisión, pero Rev sí lo hace. Con más de una década en el espacio de la transcripción, combina la eficiencia de la IA con la precisión a nivel humano para industrias en las que cada palabra importa.

Tanto si eres un periodista que necesita transcripciones admisibles en los tribunales, un equipo jurídico que prepara contrainterrogatorios o un investigador que clasifica horas de entrevistas, Rev te ofrece opciones flexibles, desde transcripciones rápidas basadas en IA hasta transcripciones generadas por humanos de gran precisión.

También ofrece funciones como un asistente de IA para mostrar citas y temas, transcripciones editables e integraciones con Zoom, Teams y Google Meet.

Las mejores funciones de Rev

Elige entre IA para mayor velocidad o transcripción humana con una precisión superior al 99 %

Genere automáticamente resúmenes, destaque citas y extraiga temas clave de transcripciones. Esta función es muy útil si necesita hacer un seguimiento después de una entrevista o extraer los puntos más importantes de conversaciones largas

Detecta patrones y contradicciones en múltiples transcripciones, lo que resulta ideal para equipos jurídicos, de medios de comunicación y de investigación

Edite mientras escucha, realice un seguimiento de los cambios y colabore en un entorno de trabajo compartido

Graba sobre la marcha o conéctate con Zoom, Meet y Teams para transcribir automáticamente las reuniones

Limitaciones de Rev

No hay compatibilidad con la transcripción en tiempo real para eventos en directo o seminarios web

La transcripción humana puede resultar cara para contenidos largos

Algunos informes sobre errores en la identificación de los ponentes y preocupaciones sobre el uso de datos para el entrenamiento de la IA

Precios de Rev

Gratis: 45 minutos de transcripción con IA al mes

Básico: 14,99 $/usuario/mes

Pro: 34,99 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rev?

Esto es lo que dice un crítico de G2 sobre Rev:

Nuestra agencia utiliza rev casi a diario para proporcionar borradores preliminares casi instantáneos con IA para declaraciones. A nuestros clientes les encantan los enlaces compartibles que sincronizan la transcripción con un vídeo. El resumen con IA y el bot de preguntas también son estupendos y esperamos con interés su ampliación.

Nuestra agencia utiliza rev casi a diario para proporcionar borradores preliminares casi instantáneos con IA para declaraciones. A nuestros clientes les encantan los enlaces compartibles que sincronizan la transcripción con un vídeo. El resumen con IA y el bot de preguntas también son estupendos y esperamos con interés su ampliación.

👀 ¿Sabías que...? El 49 % de los participantes en nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones siguen tomando notas a mano, una tendencia sorprendente en la era digital. Esta dependencia del lápiz y el papel puede ser una preferencia personal o una señal de que las herramientas digitales para tomar notas no están totalmente integradas en los flujos de trabajo.

10. Superwhisper (Ideal para usuarios corporativos que desean la precisión de Whisper IA en una interfaz limpia)

a través de SuperWhisper

Superwhisper es una potente herramienta de transcripción sin conexión para macOS e iOS, diseñada para usuarios corporativos. Utiliza el marco Whisper. cpp y se ejecuta íntegramente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad completa de los datos.

Lo que lo distingue es su formato sensible al contexto y su compatibilidad con flujos de trabajo de IA personalizables, lo que permite a los equipos definir reglas de posprocesamiento mediante el procesamiento del lenguaje natural. Es ideal para transcribir contenido confidencial, como notas legales o médicas, sin depender de servicios en la nube.

Las mejores funciones de Superwhisper

Trabaja completamente en tu dispositivo, utilizando modelos de IA locales sin enviar ningún dato a la nube

Adapta la salida en función de la app que estés utilizando. Por ejemplo, formatea el contenido como un correo electrónico dentro de la app Mail o utiliza viñetas al transcribir a Notas

Añade indicaciones en lenguaje natural para perfeccionar tus transcripciones

Maneje términos específicos de campos como la sanidad, el derecho y la investigación con mayor precisión gracias a su avanzado sistema de reconocimiento

Acceda al control de versiones, la edición colaborativa y las integraciones con herramientas de IA como GPT-4o y Claude 3. 5 para pulir las transcripciones y extraer resúmenes rápidamente

Almacene todos los archivos localmente con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que los datos confidenciales permanezcan seguros y cumplan con las normas de privacidad

Limitaciones de Superwhisper

Requiere hardware Mac más reciente (M2 o superior) para la transcripción en tiempo real utilizando los modelos de IA más grandes, lo que limita la accesibilidad para los usuarios con dispositivos más antiguos

La falta de identificación de altavoces integrada dificulta la distinción entre varias voces en entrevistas o reuniones

Curva de aprendizaje pronunciada para configurar funciones avanzadas como modos personalizados y posprocesamiento con IA, especialmente para usuarios sin conocimientos técnicos

Precios de Superwhisper

Plan Free disponible

Pro: 8,49 $ al mes

Anual: 84,99 $/año

De por vida: 249,99 $

Valoraciones y opiniones sobre Superwhisper

App Store : 4,9/5 (más de 1200 opiniones)

Product Hunt: 5/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Superwhisper?

Esto es lo que escribió un usuario en Product Hunt sobre Superwhisper:

¡Qué software tan útil! Me encuentro escribiendo más y mejor documentación y correos electrónicos con él porque hace que la entrada de texto sea muy rápida.

¡Qué software tan útil! Me encuentro escribiendo más y mejor documentación y correos electrónicos con él porque hace que la entrada de texto sea muy rápida.

📖 Más información: Cómo utilizar la IA para tomar notas en reuniones

Cómo elegir la alternativa adecuada a Wispr Flow

Las herramientas de voz a texto ya no se limitan a la transcripción. El verdadero valor reside en lo que se puede hacer con esas transcripciones una vez finalizada la reunión.

Con herramientas como ClickUp, obtienes un sistema completo para convertir tus ideas en acciones. Con ClickUp AI Notetaker, puedes grabar reuniones, generar resúmenes inteligentes y crear tareas al instante a partir de los puntos clave

Con ClickUp Docs, tu equipo puede colaborar en notas, enlazarlas a tareas y mantener todo organizado en un solo lugar

Por supuesto, otras herramientas destacan en diferentes áreas. Otter. ai y Sonix son excelentes para transcripciones rápidas con IA. Rev te ofrece resultados de alta precisión revisados por humanos. MacWhisper y Superwhisper son perfectos para usuarios que priorizan la privacidad y necesitan procesamiento sin conexión.

La herramienta adecuada depende realmente de cómo sea tu flujo de trabajo y de cómo opere tu equipo.

Empieza por explorar demos y versiones de prueba gratuitas con plataformas flexibles como ClickUp. Obtén la claridad que necesitas para elegir la mejor solución para la próxima fase de crecimiento de tu equipo.