ChatGPT Voice y Whisper IA: explicación de las diferencias clave

OpenAI, líder en innovación en IA, ha proporcionado constantemente herramientas que transforman la interacción entre humanos y ordenadores.

ChatGPT Voice Mode y Whisper /IA pertenecen a la misma empresa, pero abordan el procesamiento de voz desde ángulos opuestos.

Mientras que el primero facilita la conversación en tiempo real, el segundo es un modelo de reconocimiento automático del habla que transcribe el audio a texto.

Con esta guía ChatGPT Voice vs. Whisper IA, analicemos sus distintas capacidades y veamos cómo cada tecnología se adapta a los flujos de trabajo modernos basados en la voz.

Como bonus, recomendamos otra herramienta, la que marca como favorita de nuestra empresa, que convierte las transcripciones en acciones.

¿Qué es el modo de voz de ChatGPT?

a través de ChatGPT

El modo ChatGPT Voice es una función de ChatGPT que te permite mantener conversaciones habladas con un chatbot de IA en tiempo real. Gracias a su interacción manos libres, puedes continuar las conversaciones de voz en segundo plano mientras utilizas otras aplicaciones o incluso con la pantalla del teléfono bloqueada.

Úselo para obtener respuestas rápidas a sus preguntas, intercambiar ideas o simplemente aprender sobre un tema con conversaciones naturales.

Voice ofrece compatibilidad con más de dos docenas de idiomas y ofrece nueve voces de salida distintas.

Funciones del modo de voz de ChatGPT

El modo de voz pasa de los chatbots convencionales de texto a voz a interacciones de conversación y emocionalmente conscientes. Estas son algunas de las funciones que lo hacen destacar.

Función n.º 1: gestión de interrupciones

El modo de voz avanzado de ChatGPT puede ajustarse durante la conversación si se interrumpe mientras está respondiendo. Esto facilita mucho añadir nuevos detalles o hacer una pregunta de seguimiento sin tener que esperar.

En lugar de precipitarse, la voz también le permite hacer pausas más largas para ordenar sus pensamientos.

💡 Consejo profesional: Siga siempre la regla de los 3 segundos cuando utilice cualquier tecnología de voz. Si hace una pausa de 2-3 segundos después de formular una pregunta compleja, le dará tiempo a la /IA para procesar el contexto y ofrecer respuestas más meditadas.

Función n.º 2: retención del contexto

La retención de contexto de ChatGPT trabaja tanto en interacciones de voz como de texto. Cuando se cambia entre texto y voz dentro del mismo hilo, no es necesario volver a introducir los detalles, ya que capta los matices y sabe a qué se está refiriendo.

A diferencia de herramientas como Siri y Alexa, que tienen ventanas de retención más pequeñas, el modo de voz de ChatGPT mantiene el contexto durante toda la sesión (incluso si dura horas).

Función n.º 3: Capacidades de interacción visual

a través de ChatGPT

En las aplicaciones móviles de ChatGPT, puedes combinar comandos de voz con contenido visual. Este ajuste avanzado te permite hacer uso compartido de tu pantalla, subir vídeos o apuntar con tu cámara directamente a objetos. Esta combinación de voz y imagen abre la puerta a situaciones prácticas para la resolución de problemas.

Por ejemplo, ejemplo

Comparte una hoja de cálculo mediante el uso compartido de pantalla y pide a ChatGPT que te guíe para detectar errores en las fórmulas

Sube un contrato en PDF y comenta cláusulas específicas mediante interacción por voz

Apunte con su cámara a un electrodoméstico averiado y describa el problema verbalmente (en varios idiomas) para obtener orientación sobre la resolución de problemas

Precios del modo de voz de ChatGPT

Free

Más: 20 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

(Se incluye en los diferentes plans de ChatGPT y no tiene un precio separado)

¿Qué es WhisperAI?

a través de OpenAI

Whisper es un sistema de reconocimiento automático del habla (ASR) que convierte el audio hablado o los archivos grabados en texto. Entrenado con 680 000 horas de datos supervisados multilingües y multitarea, este modelo de código abierto se centra exclusivamente en la precisión de la transcripción.

Con un tercio de sus datos de preentrenamiento en varios idiomas, Whisper puede reconocer y transcribir más de 99 idiomas con una precisión extraordinaria. El sistema ofrece un rendimiento sólido incluso con audio de mala calidad, con varios hablantes y ruido de fondo.

Funciones de Whisper

Estas son las funciones clave de Whisper que lo convierten en una tecnología de transcripción de voz a texto destacada.

Función n.º 1: código abierto

Whisper es un software de transcripción de voz a texto de código abierto sin cuotas de licencia. Al ser de código abierto, puedes acceder al código completar y modificarlo según tus necesidades específicas de implementación.

La herramienta también es un proveedor de documentación completa. Los desarrolladores pueden examinar cómo el modelo procesa el audio, comprender su lógica de toma de decisiones y solucionar problemas directamente en el código.

❗Precaución: Se ha elaborado (elaboración de) informes de que Whisper inventa condiciones médicas o tratamientos, efectos secundarios falsos, declaraciones raciales o demográficas, contenido a veces violento e incluso frases aleatorias como «¡Gracias por vernos!» para llenar los silencios en la entrada.

Función n.º 2: Alojamiento local

Whisper se puede implementar localmente y en la nube, lo que permite a los usuarios transcribir archivos de audio sin conexión (a internet). Es útil para empresas que necesitan una privacidad completa de los datos y el cumplimiento del RGPD.

Sin embargo, la implementación local de Whisper requiere importantes recursos computacionales, en particular una GPU de alto rendimiento para obtener velocidades de procesamiento óptimas.

Función n.º 3: ajuste fino de Whisper

Whisper te permite entrenar su modelo de conversión de voz a texto para casos de uso y conjuntos de datos específicos. Sin embargo, se trata de un proceso que requiere muchos recursos. Para personalizar el modelo, debes preparar un conjunto de datos de sonidos con los que entrenarlo, junto con una explicación.

La función de ajuste fino es útil para sectores que requieren un vocabulario específico para sus productos, como la transcripción en el ámbito médico, la documentación jurídica o las llamadas de soporte al cliente.

Cómo es el trabajo de Whisper

🧠 Dato curioso: Whisper se ha entrenado con 680 000 horas de datos de audio, lo que equivale a 77 años de escucha continua. Desde podcasts hasta conferencias, pasando por conversaciones y entrevistas, Whisper se ha entrenado con audio diverso y multilingüe extraído de la web.

Precios de Whisper

Whisper te permite crear experiencias multimodales de baja latencia. Su precio por 1 millón de tokens API incluye:

GPT-4o : 40,00 $ por token de entrada, 2,50 $ por token de entrada almacenado en caché y 80,00 $ por token de salida

GPT-4o mini: 10 $ por token de entrada, 0,30 $ por token de entrada almacenado en caché y 20 $ por token de salida

ChatGPT Voice Mode y WhisperAI: comparación de funciones

El modo de voz de ChatGPT permite interacciones naturales a través de conversaciones habladas. Por otro lado, Whisper es un sistema de transcripción de voz a texto diseñado para convertir el audio en texto escrito.

Mientras que uno es conocido por el diálogo de conversación, el otro realiza transcripciones en varios idiomas.

A continuación, ofrecemos una breve panorámica de las principales diferencias entre ambos:

Funciones Modo de voz de ChatGPT Whisper IA Modelo de interacción Diálogo de conversación bidireccional con respuestas de voz Reconocimiento de voz unidireccional para la conversión de texto Compatibilidad con idiomas Compatibilidad con más de 30 idiomas con síntesis de voz nativa Reconoce y transcribe con precisión más de 99 idiomas Tipo de respuesta Genera respuestas de voz y transcripciones de conversación Solo produce resultados en forma de texto escrito Intensidad de recursos Procesamiento basado en la nube con requisitos locales mínimos Requiere una GPU de alto rendimiento para un procesamiento local óptimo Formación Modelo de conversación preentrenado, no personalizable Modelo ajustable para terminología específica de cada ámbito Gestión del ruido de fondo Buen rendimiento en entornos de conversación Preciso incluso con mala calidad de audio Complejidad de la integración Integración sencilla de la API con precios basados en el uso La integración de Whisper AI requiere una configuración compleja para su implementación local Compatibilidad con múltiples hablantes Diseñado para la interacción de un solo usuario Tecnología avanzada de reconocimiento de voz capaz de distinguir y transcribir múltiples hablantes Configuración Solución plug-and-play; también se puede utilizar directamente en ChatGPT Requiere configuración manual en aplicaciones locales o en la nube

Función n.º 1: Funcionalidad de reconocimiento de voz

El modo de voz de ChatGPT procesa tus entradas de voz y responde con una salida de voz. Es multimodal, entiende tu lenguaje natural y puede manejar interrupciones y eliminar el ruido de fondo.

También obtienes la transcripción de la conversación en tu hilo de ChatGPT; sin embargo, la precisión de esta transcripción varía.

Whisper, por su parte, tiene la función de ser un sistema de reconocimiento de voz unidireccional. Convierte archivos de audio o voz en directo en texto escrito preciso.

🏆 Ganador: ChatGPT Voice Mode destaca por sus capacidades de conversación en tiempo real, mientras que Whisper tiene un límite en el uso exclusivo de transcripción.

Función n.º 2: comprensión contextual

El modo de voz de ChatGPT puede crear conversaciones basadas en las discusiones anteriores dentro del mismo hilo. Capta los significados implícitos y comprende las solicitudes matizadas haciendo referencia a la información de uso compartido anteriormente en la conversación. Esta conciencia contextual crea experiencias de diálogo fluidas.

Sin embargo, Whisper carece de comprensión del contexto de conversación, ya que funciona como una herramienta de transcripción únicamente. Procesa cada segmento de audio de forma independiente sin mantener la memoria de las interacciones anteriores.

Aunque convierte con precisión el habla en texto, no interpreta el significado ni las relaciones entre archivos de audio o conversaciones separados.

🏆 Ganador: ChatGPT Voice Mode gana por su capacidad para basarse en el contexto anterior y mantener un diálogo significativo.

Función n.º 3: procesamiento en tiempo real

El modo de voz de ChatGPT destaca en el procesamiento de conversación en tiempo real. Procesa la entrada de voz y genera respuestas de voz con una latencia mínima.

Sin embargo, Whisper puede gestionar archivos pregrabados en procesamiento por lotes. En otras palabras, solo procesa el archivo una vez completada la grabación. En comparación con otras alternativas, el tiempo de procesamiento de Whisper es relativamente más lento. Esta compensación prioriza la precisión de la transcripción sobre la velocidad.

🏆 Ganador: ChatGPT Voice Mode es mejor para interacciones en tiempo real, mientras que Whisper es más adecuado para la documentación posterior a las reuniones.

Función n.º 4: especificidad del caso de uso

El modo de voz de ChatGPT es ideal para tareas interactivas y debates para la resolución de problemas en los que se necesita un asistente de IA que piense y responda en tiempo real. Es adecuado para quienes buscan respuestas rápidas pero fiables a sus problemas.

Sin embargo, Whisper es útil cuando se desea crear registros escritos a partir de contenido de audio y texto dictado. Se utiliza principalmente para transcribir notas de voz y para proporcionar funciones de accesibilidad a personas con discapacidad auditiva. Su punto fuerte reside en la documentación y el archivo.

🏆 Ganador: No hay un ganador claro; depende de tu meta. Elige ChatGPT Voice Mode para diálogos interactivos y Whisper para necesidades de documentación y archivo.

Función n.º 5: precios

El modo ChatGPT Voice está disponible en todos los niveles de precios de ChatGPT; sin embargo, los usuarios gratis, gratuitos/a tienen acceso con límite. Cuenta con una API abierta que los desarrolladores pueden integrar en aplicaciones, con precios basados en el uso a través de la plataforma OpenAI.

Whisper ofrece precios más flexibles a través de la API de OpenAI y es una de las herramientas más rentables para las necesidades de transcripción, con un coste de 0,006 dólares por minuto de audio. Sin embargo, la implementación del modelo local es más económica para las organizaciones que requieren un procesamiento frecuente.

🏆 Ganador: Depende de cómo pienses planear utilizarlos. El modo de voz de ChatGPT es adecuado para un uso en conversación y bajo demanda, mientras que Whisper es más rentable para procesos de transcripción a gran escala.

ChatGPT Voice Mode frente a WhisperAI en Reddit

Para concluir el debate, lo llevamos a Reddit. Estas son algunas opiniones de los usuarios sobre ambas herramientas.

Aunque el modo de voz de ChatGPT obtuvo inicialmente una respuesta muy positiva, los usuarios (en general) están experimentando frustración con sus nuevas actualizaciones. Según uno de los usuarios,

Solía estar deseando utilizarlo (el modo de voz de ChatGPT) para desahogarme al final de una larga semana de trabajo, profundizar en un tema técnico o simplemente para chatear de forma libre. Las conversaciones solían ser naturales y agradables. Ahora es muy molesto. Respuestas cortas, bruscas. No importa de qué esté hablando, la conversación se desvía de tal manera que no hay nada que hacer. La conversación simplemente se queda en nada. Como una persona que está molesta contigo, tiene otras pendientes y solo intenta apaciguarte rápidamente antes de marcharse.

Solía estar deseando utilizarlo (el modo de voz de ChatGPT) para desahogarme al final de una larga semana de trabajo, profundizar en un tema técnico o simplemente para chatear de forma gratuita. Las conversaciones solían ser naturales y agradables. Ahora es muy molesto. Respuestas cortas, bruscas. No importa de qué esté hablando, la conversación se desvía de tal manera que no hay nada que hacer. La conversación simplemente se queda en nada. Como una persona que está molesta contigo, tiene otras cosas pendientes y solo intenta apaciguarte rápidamente antes de marcharse.

Otro usuario también hizo uso compartido de un punto de vista similar sobre el modo de voz avanzado en evolución. Según el hilo,

Advanced Voice es el único modelo de voz que realmente retrocede con el paso del tiempo. Si echamos la vista atrás a las demostraciones originales, era un modo totalmente expresivo, extremadamente realista. Tras la última actualización, en particular, no puede susurrar ni imitar acentos. Tiene un único modo, ligeramente aburrido, de servicio de asistencia corporativo.

Advanced Voice es el único modelo de voz que realmente retrocede con el paso del tiempo. Si echamos la vista atrás a las demostraciones originales, era un modo totalmente expresivo, extremadamente realista. Tras la última actualización, en particular, no puede susurrar ni imitar acentos. Tiene un único modo, ligeramente aburrido, de servicio de asistencia corporativo.

Whisper requiere una configuración de extensión y, incluso así, se producen fallos ocasionales al procesar archivos de gran tamaño. Según un usuario,

Llevo aproximadamente un año y medio utilizando el modelo grande de Whisper y, aunque hace un trabajo de maravilla cuando lo hace, sigue experimentando alucinaciones y no se recupera realmente hasta que se vuelve a cargar.

Llevo aproximadamente un año y medio utilizando el modelo grande de Whisper y, aunque hace un trabajo de maravilla cuando lo hace, sigue experimentando alucinaciones y no se recupera realmente hasta que se vuelve a cargar.

Límites de cada herramienta

Ni ChatGPT Voice Mode ni Whisper están exentos de inconvenientes. Es mejor comprender cuáles son sus puntos débiles para que no haya sorpresas al utilizarlos en situaciones reales.

Límites del modo de voz de ChatGPT

funcionalidad offline con límite*: requiere una conexión (a internet) constante para el procesamiento, lo que lo hace inutilizable en zonas con mala conectividad o para conversaciones sensibles en materia de privacidad

Enfoque en un solo hablante : Diseñado para conversaciones uno a uno y con dificultades para discusiones en grupo o múltiples participantes hablando simultáneamente

Sin procesamiento de archivos de audio: no puede transcribir reuniones pregrabadas ni contenido de audio existente

Límites de Whisper

solo una transcripción simple: *Whisper no es una /IA para desarrollar notas de reunión . Solo te proporciona una transcripción simple de la grabación de audio sin ningún formato

Sin interacción en tiempo real : no puede mantener conversaciones bidireccionales ni proporcionar respuestas inteligentes

Implementación local que requiere muchos recursos : Requiere un hardware potente con GPU de alto rendimiento para obtener velocidades de procesamiento óptimas cuando se ejecuta localmente

identificación con límite de hablantes*: aunque puede manejar múltiples hablantes, no identifica automáticamente quién está hablando ni separa a los hablantes por su nombre

