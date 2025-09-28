Perplexity frente al modo IA de Google: ¿cuál es mejor para la productividad y la investigación?

El panorama de las búsquedas actuales ha cambiado radicalmente, pasando de listas de enlaces estáticas a experiencias conversacionales con IA.

El motor de búsqueda conversacional Perplexity, lanzado en agosto de 2022, cuenta con millones de usuarios que buscan búsquedas centradas en la investigación con citas transparentes y respuestas de estilo académico.

En marzo de 2025, Google anunció el lanzamiento del modo IA como respuesta a Perplexity. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, está recibiendo críticas positivas por parte de los primeros usuarios.

Entonces, entre estos dos (Perplexity vs. Google IA Mode), uno diseñado para la IA y el otro adaptado a ella, ¿cuál ofrece mejores resultados para tus consultas de búsqueda?

Compararemos ambas herramientas en cuanto a función y veremos cómo funcionan con la misma consulta. ¡También te hablaremos de una tercera herramienta que quizá te guste más que estas dos!

¿Qué es Perplexity?

vía Perplexity

Perplexity es un motor de búsqueda y respuesta basado en IA que proporciona respuestas directas a tus consultas con citas de las fuentes originales. Combina varios modelos lingüísticos avanzados (GPT-4, Claude y otros) con búsquedas web en tiempo real.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, que devuelven una lista de enlaces a sitios web, ofrece respuestas resumidas, debidamente atribuidas y en un estilo de conversación

Con Perplexity, puedes realizar búsquedas en contenido de Internet en tiempo real o en archivos cargados. La herramienta combina las capacidades conversacionales de un chatbot con IA con la función de investigación en profundidad de los motores de búsqueda LLM, lo que te permite explorar consultas complejas y en capas en una conversación natural y bidireccional.

📚 Más información: Conectando los puntos: cómo la IA conectada elimina los silos

Funciones de Perplexity

La fortaleza de Perplexity /IA radica en su capacidad para tender un puente entre la curiosidad casual y la investigación seria. Adopta un enfoque de búsqueda inteligente basado en el conocimiento para ofrecer a los usuarios respuestas contextuales de toda la web.

Estas son las funciones que hacen que Perplexity destaque:

Función n.º 1: Modo de investigación profunda

El modo Deep Research de Perplexity está diseñado para investigaciones avanzadas y de nivel experto, y va mucho más allá de la experiencia habitual de preguntas y respuestas rápidas. Como puede ver, cuando le hace una pregunta a Perplexity, no se limita a mostrar los resultados mejor posicionados.

Por ejemplo, cuando se le solicita «Dime la diferencia entre una indicación mejorada por el contexto y una indicación instructiva», tarda entre 2 y 4 minutos, realiza docenas de búsquedas, lee cientos de fuentes, evalúa su credibilidad y las sintetiza en un informe estructurado.

Esto lo hace útil para temas complejos como finanzas, marketing, tecnología, salud o actualidad, áreas en las que un resumen superficial no es suficiente.

Los usuarios con una cuenta gratuita de Perplexity pueden realizar hasta tres consultas de este tipo al día, mientras que los usuarios Pro tienen 500 consultas de Deep Research al día.

¿Cómo es el trabajo del modo Deep Research? Aquí tienes un breve resumen:*

Fase qué hace * Búsqueda inicial y alcance Inicia numerosas búsquedas independientes, identifica documentos y fuentes relevantes y, a continuación, refina lo que necesita investigar Lectura/evaluación de fuentes Lee el contenido, evalúa la credibilidad y la relevancia, y desarrolla la comprensión, «razonando» sobre qué comprobar a continuación. Síntesis del informe Elabora un informe estructurado y coherente con conclusiones resumidas, en el que se pueden comparar diferentes perspectivas y reunir ideas Exportar y compartir El informe final se puede exportar (PDF o documento) o convertir en una página de Perplexity para uso compartido con otras personas

👀 ¿Sabías que... ELIZA (1966), creado por Joseph Weizenbaum en el MIT, fue el primer chatbot de la historia? Utilizaba patrones de coincidencia y scripts sencillos para simular conversaciones, especialmente con un personaje terapeuta.

Función n.º 2: Labs

Los usuarios de Perplexity Pro pueden hacer trabajo con Labs desde el selector de modo en la barra de entrada.

Respaldado por una investigación y análisis de extensión, Labs invierte 10 minutos o más y utiliza herramientas adicionales como generación avanzada de archivos y creación de miniaplicaciones.

Le das instrucciones detalladas para la misma pregunta y te da respuestas exhaustivas.

Puede crear una amplia gama de productos, incluyendo informes, hojas de cálculo, paneles interactivos, presentaciones, miniaplicaciones e incluso aplicaciones web sencillas utilizando HTML, CSS y JavaScript.

👀 ¿Sabías que...? La introducción de asistentes de voz como Siri (2010), seguido de Google Assistant, Alexa, Cortana, etc., impulsó a los chatbots desde la interacción basada únicamente en texto hacia modalidades más naturales, como el habla, la integración con hardware y las interfaces de usuario de voz.

Función n.º 3: Comet

Comet es el navegador integrado de Perplexity AI que funciona con IA. Combina la búsqueda y la ejecución de tareas directamente en tu experiencia de navegación.

Mediante el uso de IA agencial, Comet comprende el contexto de la página que estás vista, ya sea un hilo de Reddit, un vídeo de YouTube o un sitio web de recetas, y te permite realizar acciones (en ese mismo momento) sin tener que cambiar de pestaña.

Comet se integra con aplicaciones de corporación para una mayor eficiencia del flujo de trabajo. Por ejemplo, su integración con Gmail le permite resumir hilos de correo electrónico, mientras que la conexión con Calendario le ayuda a programar reuniones y coordinarse entre diferentes zonas horarias.

Puedes pedirle a Comet que complete tareas completas a través de una conversación natural. Por instancia, pídele que prepare un Instacart para una receta de pollo asado y automáticamente añadirá todos los ingredientes necesarios a tu carrito.

Esta automatización del flujo de trabajo hace que Comet sea fundamentalmente diferente de los navegadores tradicionales como Google.

Precios de Perplexity

Perplexity: Gratis

Perplexity Pro: 20 $ al mes

Perplexity Enterprise: 40 $ al mes por puesto

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

¿Qué es el modo IA de Google?

a través de Google

El modo IA de Google es una función experimental integrada en la búsqueda de Google. Con esta función, Google pretende transformar la búsqueda en una experiencia inteligente, similar a un chat, en la que los usuarios pueden obtener respuestas detalladas a sus preguntas en un formato conversacional, en lugar de las listas tradicionales.

El modo IA de Google aprovecha los modelos Gemini para ofrecer una experiencia de búsqueda con IA integral, al tiempo que extrae información de su enorme base de datos interna y del contenido web en tiempo real.

Sin embargo, esta función aún se encuentra en una fase inicial y solo está disponible en países de selección. En ocasiones, puede tener dificultades para sintetizar la información y, en tales casos, te redirige directamente al resultado de búsqueda estándar de Google.

📚 Más información: Búsqueda en la base de conocimientos: cómo encontrar información más rápidamente

Funciones del modo IA de Google

Así es como el modo IA de Google integra las capacidades de IA en la búsqueda para ofrecer una experiencia de investigación coherente.

Función n.º 1: razonamiento avanzado

El modo IA de Google aprovecha la potencia de Gemini 2. 5 Pro para gestionar consultas complejas de varias partes que requieren una progresión lógica y una comprensión contextual. Piensa en tareas de razonamiento, problemas matemáticos, análisis financieros y consultas de código que van mucho más allá de los simples resultados de búsqueda.

Usemos la misma indicación que usamos con Perplexity: «Dime la diferencia entre una indicación mejorada por el contexto y una indicación instructiva».

El modo IA proporciona una tabla comparativa junto con ejemplos de indicaciones. Además, si se le formulan preguntas más detalladas, también ofrece un resumen junto con enlaces a las fuentes de donde ha obtenido la información.

Otro aspecto destacado son los foros, donde puedes explorar debates técnicos sobre el tema.

📚 Lea también: Búsqueda personalizada para mejorar la productividad y la experiencia en el lugar de trabajo

👀 ¿Sabías que...? ¿Pueden pensar las máquinas? Así comenzaba Alan Turing su artículo de investigación, escrito en 1950. En su artículo titulado «Computing Machinery and Intelligence» (Máquinas computacionales e inteligencia), Alan Turing predijo que, para el año 2000, una máquina sería capaz de jugar al juego de la imitación tan bien que un interrogador medio no tendría más de un 70 % de posibilidades de identificar correctamente si estaba hablando con una máquina o con un humano tras cinco minutos de preguntas.

Función n.º 2: Entrada multimodelo

Sus búsquedas pueden comenzar con texto, voz o una imagen. Incluso puede continuar desde donde lo dejó a través del historial del modo IA.

Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto de bricolaje, puedes apuntar con tu cámara a un grifo roto y preguntar: «¿Cómo puedo arreglar esta fuga?». La IA analizará lo que ve y te guiará paso a paso por el proceso de reparación mientras trabajas.

A continuación, puedes hacer preguntas de seguimiento o solicitar aclaraciones sobre lo que estás en vista. La IA entiende tanto el contexto visual como el historial de conversaciones.

También proporciona enlaces a sitios web, vídeos y foros relevantes para una exploración más profunda.

👀 ¿Sabías que? El modo IA de Google está disponible en cinco idiomas (hindi, indonesio, japonés, coreano y portugués brasileño), además del inglés.

Función n.º 3: IA agencial

La función de IA agencial de Google permite al sistema realizar tareas del mundo real en nombre de los usuarios, en lugar de limitarse a ser un proveedor de información.

Puede automatizar procesos como comprar entradas para eventos, hacer reservas en restaurantes o concertar citas buscando opciones e incluso completando las compras a través de Google Pay, todo ello sin que los usuarios pierdan el control.

La nueva función, Business Calling, se pone en contacto con empresas locales para recopilar información y compilar las respuestas en un resumen conciso /IA. De esta forma, los usuarios pueden comparar servicios sin tener que realizar múltiples llamadas o visitar varios sitios web.

Sin embargo, esta capacidad solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos con límites de uso más altos para los suscriptores de AI Pro y AI Ultra.

👀 ¿Sabías que...? Aunque los enlaces de la barra lateral en el modo IA suelen diferir de los 10 primeros resultados de búsqueda de Google, Perplexity mostró más del 91 % de coincidencia de dominios y el 82 % de coincidencia de URL con los 10 primeros resultados de Google.

📚 Más información: Principales ejemplos de generación aumentada por recuperación en acción

Precios del modo IA de Google

Gratis donde esté disponible actualmente

Perplexity frente al modo IA de Google: comparación de funciones

Tanto Perplexity como Google AI Mode sustituyen la búsqueda tradicional por sus experiencias de conversación basadas en IA.

Mientras que Perplexity funciona como una plataforma de búsqueda dedicada a la IA que prioriza la profundidad de la investigación y la transparencia de las fuentes, el modo IA de Google integra capacidades avanzadas de IA directamente en el motor de búsqueda más utilizado del mundo.

Analicemos cómo se comparan Perplexity y el modo IA de Google en cuanto a sus funciones principales.

Pero primero, aquí tienes una breve panorámica:

Aspecto Perplexity Modo IA de Google Enfoque principal Plataforma de búsqueda con IA centrada en la investigación Búsqueda tradicional mejorada con IA Estilo de cita Citas con número dentro del texto Citas con número dentro del texto; enlaces a las fuentes mostrados por separado Modos de IA Múltiples LLM (GPT, Claude, Gemini) Principalmente Gemini 2. 5 Pro *fuentes de datos Rastreo web en tiempo real, fuentes académicas Base de datos índice de Google + web en vivo Velocidad Moderado (debido al rastreo en tiempo real) Rápido (aprovecha los datos preindexados) Fase de desarrollo Maduro, en constante evolución Alguna influencia comercial/SEO

Función n.º 1: Organización de la investigación

Perplexity AI ofrece hubs de colaboración dedicados llamados espacios, donde los equipos pueden organizar investigaciones, hilos (conversaciones de búsqueda individuales) y archivos en torno a un proyecto o tema específico.

Son centros de conocimiento personalizados diseñados para mejorar la colaboración. Dentro de cada espacio, puedes establecer instrucciones personalizadas o modelos de IA preferidos e invitar a colaboradores como espectadores o contribuyentes.

El modo IA de Google te permite organizar la información en varias sesiones a través de Canvas. El espacio de trabajo adhesivo en vivo de Canvas es útil para guardar notas, borradores y fragmentos mientras investigas. Funciona mejor para proyectos de una sola sesión o de corta duración, pero carece de una estructuración más profunda del proyecto y de integración con los flujos de trabajo del equipo.

*canva solo está disponible en navegadores de escritorio y en algunos países seleccionados

🏆 Ganador: Perplexity es mejor para organizar la investigación gracias a sus hubs colaborativos y a sus permisos de uso compartido flexibles.

Función n.º 2: Citas y gestión de fuentes

Al comparar Perplexity AI y Google IA Mode en términos de citas, vemos que ambos las ofrecen, pero con algunas diferencias.

Perplexity ofrece citas en línea a nivel de frase. Cada afirmación o párrafo de una respuesta de Perplexity está etiquetado con notas al pie que enlazado con la página de origen exacta de la que procede.

En el modo Deep Research, recopila información de docenas de fuentes y las verifica de forma cruzada, para luego incluir todos los enlaces al final del informe.

Si necesitas demostrar de dónde proviene la información, Perplexity hace buen trabajo.

El modo IA de Google también muestra enlaces a las fuentes, pero estos aparecen debajo de la respuesta. No ofrece atribución a nivel de frase.

Es adecuado para obtener una visión general rápida, pero no es ideal para el flujo de trabajo que requiere pruebas directas o procedencia documentada.

🏆 Ganador: Perplexity ocupa una posición superior por la transparencia de sus fuentes y la claridad de sus citas.

📚 Lea también: Las mejores herramientas de software para la gestión del conocimiento

Función n.º 3: Integraciones y ecosistema

Perplexity ofrece integraciones a través de su API y extensiones de navegador, pero funciona principalmente como una plataforma de investigación independiente.

Con el lanzamiento de Comet, Perplexity ahora permite a los usuarios realizar tareas directamente en las páginas web que están viendo, como resumir una discusión de Reddit, extraer datos de un artículo o incluso crear listas de la compra sin salir de la página.

Sin embargo, Google IA Mode se integra con el ecosistema de Google, incluyendo Gmail, Google Drive, Google Pay y YouTube. Esta profunda integración crea una experiencia unificada en la que los resultados de tus investigaciones generan un flujo directo a tu Google Workspace existente.

Esto significa que no tendrás que cambiar entre varias plataformas ni perderás el contexto durante sesiones de investigación complejas.

🏆Ganador: Google IA Mode toma la delantera con su integración en el ecosistema, mientras que Comet de Perplexity sigue siendo demasiado experimental para competir a este nivel.

📚 Lea también: Cómo crear un flujo de trabajo eficiente para la gestión de documentos

Función n.º 4: Metodología de búsqueda

Perplexity IA interpreta los matices de tu consulta utilizando modelos de lenguaje grandes (LLM) y, a continuación, realiza búsquedas en tiempo real en un conjunto diverso de fuentes web.

Rastreando Internet mientras usted busca, obteniendo resultados actualizados en lugar de basarse únicamente en una base de datos preindexada. Perplexity elimina el spam SEO y el ruido publicitario para ofrecerle respuestas más claras e imparciales.

El modo IA de Google trabaja sobre la enorme base de datos de búsqueda indexada de Google y el Gráfico de conocimiento. Utiliza la IA para resumir los resultados y enlazarlos a Maps, Imágenes, Shopping y otros servicios de Google. Aunque es rápido y extremadamente completo, sus respuestas siguen estando muy influenciadas por intereses comerciales.

🏆 Ganador: Para los usuarios que valoran los resultados de búsqueda imparciales, Perplexity es la mejor opción.

Perplexity frente al modo IA de Google en Reddit

Para concluir el debate, lo llevamos a Reddit. Aunque no hay hilos específicos, aquí tienes algunas opiniones de usuarios sobre ambas herramientas.

La mayoría de los usuarios coinciden en que Perplexity ofrece respuestas siempre relevantes (fiables) sobre noticias, eventos y búsquedas web en general. Sin embargo, cuando se trata de investigaciones profundas, el entusiasmo se modera:

Soy usuario de Perplexity Pro. No estoy satisfecho con la calidad de los resultados de búsqueda profunda, siempre tengo que volver a comprobar la validación.

Soy usuario de Perplexity Pro. No estoy satisfecho con la calidad de los resultados de búsqueda profunda, siempre tengo que volver a comprobar la validación.

También hemos analizado las opiniones de los usuarios de Perplexity Pro para saber qué piensan los clientes de pago. Según un usuario:

Perplexity merece la pena porque por 20 dólares al mes tienes acceso a un montón de modelos. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro y Grok: prácticamente todos los modelos por los que vale la pena pagar cuestan unos 20 dólares al mes cada uno. La mayoría de la gente parece no saber que se puede cambiar el modelo de respaldo desde el modelo Sonar de Perplexities.

Perplexity merece la pena porque te da acceso a un montón de modelos por 20 dólares al mes. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro y Grok: prácticamente todos los modelos por los que vale la pena pagar cuestan individualmente unos 20 dólares al mes cada uno. La mayoría de la gente parece no saber que se puede cambiar el modelo de respaldo desde el modelo Sonar de Perplexities.

Entre Perplexity y Google, los usuarios han comenzado a sustituir Google por Perplexity para investigaciones importantes y consultas complejas, y solo recurren a Google para recopilar datos locales e información de contacto.

Sin embargo, el modo IA de Google aún es nuevo y tiene pocas opiniones. Un usuario no tenía claro en qué se diferencia de Gemini y por qué alguien elegiría el modo IA cuando ChatGPT o Perplexity hacen lo mismo.

Las fuentes de muchas de las consultas eran realmente malas. Son blogs llenos de anuncios, y supongo que alguien que realmente se interese o investigue más a fondo un tema encontrará su camino hacia una comunidad de Reddit.

Las fuentes de muchas de las consultas eran realmente malas. Son blogs llenos de anuncios, y supongo que alguien que realmente se interese o investigue más a fondo un tema encontrará su camino hacia una comunidad de Reddit.

Reunión ClickUp: la mejor alternativa a Perplexity frente al modo IA de Google

Tanto Perplexity como Google AI Mode proporcionan respuestas a tus consultas gracias a sus completas capacidades de búsqueda. Sin embargo, ambas herramientas funcionan de forma aislada de tu ecosistema de trabajo más amplio.

No pueden colaborar con su equipo en los hallazgos, integrar la investigación en proyectos en curso ni mantener el contexto organizativo en flujos de trabajo complejos.

ClickUp, la app para el trabajo diario, cambia esta ecuación. Consolida todo, desde la investigación y la colaboración en documentos hasta el establecimiento de metas y la automatización, en una única plataforma personalizable.

Así es como ClickUp salva la distancia entre encontrar información y ponerla en práctica:

Ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp Brain

ClickUp Brain es la IA nativa integrada de ClickUp, capaz de comprender tus patrones de flujo de trabajo específicos. Añade inteligencia contextual al trabajo que las herramientas de búsqueda independientes no pueden igualar.

Cambia entre varios LLM con ClickUp Brain y optimiza el modelo para la tarea que tengas entre manos

Una de las mayores ventajas de Brain es el acceso multimodelo. Desde una única interfaz, puedes acceder a los modelos de lenguaje más potentes, como ChatGPT, Claude y Gemini (la misma IA que utiliza el modo IA de Google).

Ya no es necesario cambiar entre diferentes herramientas de IA en función de la complejidad de la consulta o del tipo de información que necesites.

Pero las capacidades autónomas de ClickUp Brain van mucho más allá de simplemente responder preguntas. Pasa sin problemas de la investigación a la ejecución, incorporando información generada por IA directamente en tus proyectos.

Haz preguntas a Brain relacionadas con tus proyectos y te dará respuestas contextuales

Así es como ClickUp Brain añade valor más allá de la búsqueda:

*gestión contextual de documentos: crea informes detallados y presentaciones utilizando los datos de tu entorno de trabajo y los conocimientos obtenidos de tus investigaciones, y los almacena en ClickUp Doc

Generador de tareas : convierte los resultados de la investigación en : convierte los resultados de la investigación en tareas detalladas y asignables de ClickUp con dependencia , de modo que todos los aspectos entre la investigación y la ejecución sigan siendo rastreables

creación inteligente de proyectos*: convierte las sesiones de brainstorming en plan de proyecto estructurados con cronogramas y asignación de recursos correlacionados automáticamente

coordinación inteligente del equipo*: asigna nuevas tareas relacionadas con la investigación a las personas adecuadas en función de su experiencia y carga de trabajo actual, lo que mantiene el equilibrio y la eficiencia en el trabajo

creación de agentes personalizados*: te permite diseñar asistentes de IA especializados para flujos de trabajo recurrentes, como análisis competitivos o redacción de contenidos, sin necesidad de escribir código

Imaginemos a un creador de contenidos que investiga las tendencias de la moda sostenible. Mientras que Perplexity puede proporcionar excelentes citas de fuentes y el modo IA de Google ofrece datos de mercado completos, ClickUp Brain va un paso más allá y crea calendarios de contenidos, asigna tareas de investigación a los miembros del equipo y genera resúmenes editoriales (sin salir de la plataforma).

Para saber más sobre cómo el asistente de IA de ClickUp multiplica por 10 tu productividad, mira este vídeo.

🌟 Bonificación: ClickUp Brain MAX lleva la inteligencia contextual de Brain un paso más allá con la entrada de voz a texto. En lugar de escribir las indicaciones, solo tienes que hablar y Brain transcribe y entiende al instante. Captura pensamientos fugaces durante reuniones, llamadas de investigación o mientras te desplazas. Al mismo tiempo, Brain MAX enlaza tus consultas con búsquedas contextuales en tiempo real en todas tus tareas de ClickUp, documentos, pizarra y hilos de chat. Eso significa que las respuestas que devuelve no son genéricas, sino que se basan en tus datos de trabajo reales. Esta combinación de entrada natural y contexto conectado hace que Brain MAX se parezca más a un compañero de equipo activo que a una barra de búsqueda pasiva, lo que reduce la brecha entre la captura de conocimientos y la ejecución dentro de ClickUp.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: Búsqueda de ClickUp Enterprise

Obtenga una respuesta contextual a sus consultas con ClickUp Enterprise Search

La búsqueda empresarial de ClickUp combina la búsqueda de conexión, profunda e intranet para ofrecerte una experiencia de búsqueda única y potente.

Puede extraer resultados de la web, de tu entorno de trabajo de ClickUp (tareas, documentos, comentarios, chats, reuniones) y de aplicaciones de terceros conectadas (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, etc.).

Esto te ofrece resultados muy contextuales y prácticos que ni Perplexity ni Google AI Mode pueden igualar en un entorno de trabajo.

Así es como esta herramienta de búsqueda aporta valor en múltiples dimensiones:

Alcance multiplataforma : encuentra contenido en tu entorno de trabajo y en herramientas externas sin tener que repetir la misma búsqueda en diferentes lugares

Búsqueda contextual : muestra resultados relacionados con el proyecto en el que estás trabajando, para que puedas conectar la investigación directamente con la acción

Recuperación profunda : desentierra tareas antiguas, archivos archivados o conversaciones pasadas que las herramientas de búsqueda normales pasan por alto

resultados sensibles a los permisos*: garantiza la seguridad de la información confidencial revelando solo la información a la que tienes acceso

Información útil: transforma los resultados de búsqueda en acciones inmediatas en el flujo de trabajo, en lugar de un consumo pasivo de información

Los agentes de respuesta de ClickUp operan dentro de este entorno de búsqueda unificado para combinar la investigación externa con su base de conocimientos interna, haciendo una conexión automática de los descubrimientos con los flujos de trabajo en tiempo real.

aquí tienes un ejemplo de ClickUp Enterprise Search en acción*: Considera investigar la actividad de la competencia para actualizar un producto. Una búsqueda en ClickUp te revelará: Tareas archivadas del equipo sobre análisis de la competencia

Documento estratégico original en Google Drive

Hilo de debate relevante de Slack

Nuevos artículos del sector en la web A partir de ahí, puede adjuntar estos hallazgos a su plan actual de lanzamiento de productos, asignar tareas de seguimiento a los miembros adecuados del equipo e integrar instantáneamente la investigación en su cronograma de ejecución.

*ventaja de ClickUp: Los agentes de IA de ClickUp potencian la búsqueda de corporación al convertir la información en acciones automatizadas. Los agentes de piloto automático preconfigurados gestionan flujos de trabajo comunes, como redactar informes, actualizar el estado de las tareas o resumir los resultados de las investigaciones

Los agentes personalizados son asistentes de IA específicos para cada dominio que puedes diseñar utilizando nuestra herramienta sin código. Entienden tus datos, vocabulario y procesos. Puedes establecer su ámbito de actuación (por ejemplo, solo tareas de marketing de búsqueda), definir su tono e indicarles que activen como desencadenante de acciones como crear tareas o actualizar documentos Dado que estos agentes operan dentro del entorno de búsqueda conectado de ClickUp, pueden actuar sobre lo que encuentran, vinculando los resultados a tareas, generando seguimientos o asignando trabajo automáticamente.

📮 ClickUp Insight: El 30 % de nuestros encuestados confía en las herramientas de IA para la investigación y la recopilación de información. Pero, ¿existe alguna IA que te ayude a encontrar ese archivo perdido en el trabajo o ese hilo importante de Slack que olvidaste guardar? ¡Sí! La búsqueda conectada con IA de ClickUp puede buscar al instante en todo el contenido de tu entorno de trabajo, incluidas las aplicaciones integradas de terceros, y obtener información, recursos y respuestas. ¡Ahorra hasta 5 horas a la semana con la búsqueda avanzada de ClickUp!

ClickUp One Up n.º 3: Gestión del conocimiento de ClickUp

Obtenga respuestas instantáneas sobre cualquier tema relacionado con su trabajo con ClickUp Knowledge Management

La gestión del conocimiento de ClickUp crea hubs de conocimiento centralizados y con capacidad de búsqueda, donde conviven los resultados de las investigaciones y la documentación de los proyectos. Todo lo que tu equipo necesita para tomar decisiones informadas está organizado en un solo lugar y conectado al trabajo al que da soporte.

Así es como ayuda ClickUp Knowledge Management:

*genera conocimiento automáticamente: utiliza ClickUp Brain y asistentes de IA para crear wiki y guías de procesos directamente a partir de los datos del proyecto y los resultados de la investigación

Conecta la documentación con el trabajo: vincula los informes de investigación y los documentos estratégicos directamente con las tareas a las que dan soporte

*automatiza el enrutamiento de la información: te permite configurar ClickUp Automatizaciones para acciones relevantes cuando se producen determinados desencadenantes, por ejemplo, actualizar un POEE cuando cambia un proceso o enviar un resumen de investigación recién completada a las partes interesadas

Compatibilidad con asistentes de IA para flujo de trabajo: te permite crear agentes de IA personalizados que se especializan en tareas como redacción de informes, recopilación de estudios de mercado o generación de POE sin necesidad de código

Mantiene la precisión de las versiones: Ofrece control de versiones y acceso seguro a los archivos

Aquí tienes un pequeño análisis en profundidad sobre cómo Brain se integra con ClickUp Knowledge Management

💡 Consejo profesional: Si acabas de empezar, recopilar todo el conocimiento de tu empresa puede resultar abrumador y llevar mucho tiempo. Utilizar una plantilla de base de conocimientos puede ayudarte a organizar los resultados de tu investigación de forma sistemática sin perderte en los detalles

Conecta tu investigación con el trabajo real con ClickUp

Perplexity y Google IA Mode redefinen las experiencias de búsqueda tradicionales con su comprensión contextual y sus capacidades de seguimiento natural. Ambas herramientas destacan por mostrar información de toda la web con citas adecuadas y capacidades de razonamiento. Pero encontrar buena información es solo la mitad del camino.

También necesitas convertir esos conocimientos en trabajo real. ClickUp resuelve eso permitiéndote investigar con cualquier modelo LLM, colaborar con tu equipo en los hallazgos y ejecutar proyectos dentro del mismo entorno de trabajo.

Su plataforma unificada elimina la dispersión del trabajo y suprime la fricción entre el descubrimiento y la entrega que mantiene la mayor parte de la investigación estancada en documentos.

Regístrate gratis ahora y convierte tus proyectos de investigación en resultados reales.