Plantillas gratuitas de Figma para directrices de marca para una imagen de marca coherente

Si alguna vez has trabajado en un proyecto creativo, tienes la probabilidad de haber sentido esa tensión silenciosa con las directrices de marca. Quizás tenías una idea que te encantaba, pero los color no combinaban. O la fuente no encajaba del todo. Es una sensación familiar.

Pero las directrices de marca no están ahí para frenarte. Están ahí para garantizar que todo lo que publiques siga reflejando tu esencia.

Una plantilla de directrices de marca de Figma es una forma útil de encontrar esa conexión con tus clientes. Te proporciona estructura sin hacerte sentir encasillado. Puedes mantener la coherencia sin dejar de explorar diferentes ideas y direcciones.

En este artículo, te mostraremos algunas de las mejores plantillas de directrices de marca en Figma y compartiremos (uso compartido) algunos recursos que pueden hacer que crear las tuyas propias sea un poco más divertido.

¿Qué hace que una plantilla de directrices de marca de Figma sea buena?

Entre 2023 y 2024, Nvidia se convirtió en una de las marcas de más rápido crecimiento en el mundo y se convirtió en una empresa valorada en un billón de dólares. Pero ser una de las marcas de más rápido crecimiento en el mundo no es solo un reflejo de las ventas o del número en una hoja de cálculo. También tiene que ver con lo profundamente que las personas establecen una conexión con lo que representa la marca.

Así que, cuando diseñes teniendo en cuenta ese tipo de conexión, esto es lo que debes buscar en una buena plantilla de directrices de marca de Figma:

✅ Define el propósito, los valores, la misión y la historia de la marca para orientar todo el diseño y los mensajes

✅ Incluye reglas para el logotipo con espacio, tamaño y lo que se debe y no se debe hacer para evitar distorsiones o usos indebidos

✅ Establece una paleta de colores clara con valores HEX, RGB y CMYK para lograr una imagen coherente en todas las plataformas

✅ Elige fuentes para los encabezados, subtítulos y texto del cuerpo, y explica cómo y cuándo utilizar cada una de ellas

✅ Añade reglas de tono y voz para mantener la coherencia en los mensajes, independientemente de quién los escriba o diseñe

Plantillas de directrices de marca de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de directrices de marca de Figma y ClickUp:

Plantillas Free de directrices de marca de Figma

No todo el mundo tiene tiempo para crear una guía de marca desde cero. Por suerte, existen algunas plantillas gratuitas de Figma muy bien diseñadas que te proporcionan un punto de partida sólido sin limitar tu libertad creativa.

1. Plantilla de directrices de marca de Design18th

vía Figma

La plantilla de directrices de marca de Figma ofrece un punto de partida pulido y colaborativo para crear un manual de marca. Puedes modificarla para adaptarla a la voz, los valores y la identidad visual de tu marca. Perfecta para las aportaciones en grupo, Figma permite a los miembros del equipo comentar, dibujar y diseñar juntos en tiempo real, combinando las ideas de tu entorno de trabajo a la perfección en el borrador de la plantilla.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Cubre todas las secciones clave, incluyendo voz, logotipo, color, tipografía y aplicación de la marca

Utiliza un diseño tranquilo y minimalista que es fácil de leer y con el que es fácil trabajar

Incluye ejemplos de tamaño, de espacio y de uso del logotipo que eliminan las conjeturas

Diseñadas para facilitar las actualizaciones, para que puedas personalizarlas sin mucho esfuerzo

✨ Ideal para: equipos pequeños o autónomos que buscan una estructura limpia y fácil de seguir que cubra todos los aspectos esenciales.

👀 Dato curioso: Tiffany & Co. utiliza un tono de azul tan distintivo que tiene su propio código Pantone. La empresa incluso ha registrado el color como marca comercial para que nadie más pueda utilizarlo en el embalaje de joyas.

2. Base de marca: plantilla de directrices de marca de Figma

vía Figma

Esta plantilla de base de marca facilita mostrar cómo las elecciones de marca se conectan con las decisiones de diseño reales. En lugar de cambiar entre archivos separados para logotipos, fuentes y color, todo se encuentra en un solo lugar que es fácil de actualizar.

Como está integrada directamente en Figma, los equipos pueden probar ideas y ajustar los activos de la marca sin romper la coherencia, lo que ahorra horas a la hora de lanzar nuevas campañas.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Creada por el equipo de Figma y diseñada pensando en su uso en el mundo real

Cubre elementos fundamentales de la marca, como la historia, el color y la tipografía

Diseñadas para transmitir modernidad sin un estilo excesivo

Fácil de usar compartido y colaborar con compañeros de equipo o clientes

✨ Ideal para: Jefes de diseño y equipos de marketing que necesitan una guía de marca dinámica que se adapte fácilmente a medios impresos, web y redes sociales.

3. Plantilla sencilla de directrices de marca de Figma

vía Figma

El empresario estadounidense Scott Cook dijo una vez

Una marca ya no es lo que le decimos al consumidor que es, sino lo que los consumidores se dicen entre ellos que es.

Esa idea se mantiene, especialmente cuando intentas crear una marca en la que la gente realmente confíe. Y esa confianza comienza con la coherencia.

Esta plantilla elimina los elementos superfluos para que puedas centrarte en presentar los elementos esenciales con claridad. Te ofrece una forma sencilla de documentar tu marca sin complicar demasiado el proceso, lo que resulta especialmente útil si trabajas solo y necesitas algo que puedas actualizar rápidamente.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Basada en una guía de marca real, por lo que es práctica y fácil de seguir

Se centra solo en lo esencial, como color, logotipos y tipografía

Diseñadas para edición rápida, para que puedas insertar tu propio contenido

✨ Ideal para: autónomos y marcas personales que desean unas directrices sencillas que puedan realizar edición rápida y utilizar en sus portafolios, sitios web y canales sociales.

💡 Consejo profesional: ¿Buscas ideas únicas de branding para tu empresa? ¡Pide a ClickUp Brain paletas de color creativas, conceptos de logotipos y estrategias poco convencionales para que tu marca destaque! Utiliza ClickUp Brain para generar ideas y crear diferentes directrices de marca para tus proyectos

4. Plantilla de guía de marca de Figma

vía Figma

A veces, la esencia de tu marca ya está ahí. Solo necesita un lugar donde vivir, respirar y mantenerse coherente a lo largo del tiempo.

Esta plantilla de directrices de marca de Figma te ayuda a recopilar lo que tienes y a preguntarte si sigue pareciendo la marca que te propusiste crear. Convertir los activos dispersos en una única fuente de información hace que tu marca sea más fácil de explicar a los nuevos empleados, colaboradores o socios externos.

También te proporciona un marco para detectar las deficiencias en tu identidad y perfeccionarlas gradualmente, en lugar de empezar desde cero.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Te permite insertar tus logotipos, fuentes y color existentes sin demasiadas complicaciones

Fomenta pequeños ajustes para que la marca crezca con tu equipo

Mantén todo alineado para que todos puedan tomar decisiones más rápidas y seguras

Trabaja bien como punto de referencia compartido entre el diseño y el marketing

✨ Ideal para: marcas en crecimiento que ya cuentan con recursos y solo necesitan un inicio para mantener todo alineado.

5. Plantilla gratuita de directrices de marca de Figma

vía Fi g ma

No todas las marcas comienzan con un gran equipo o un sofisticado sistema de diseño. A veces solo necesitas un punto de partida claro. Esta plantilla gratuita de directrices de marca te ofrece ese espacio, con la estructura suficiente para que te resulte fiable y la flexibilidad necesaria para que la hagas tuya.

Funciona como un marco sencillo que crece contigo, por lo que puedes empezar poco a poco e ir añadiendo detalles a medida que tu marca se desarrolla. Para los nuevos diseñadores o los fundadores noveles, esta plantilla de diseño gráfico elimina la presión de crear una guía perfecta desde el principio, al tiempo que mantiene la coherencia de tu trabajo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Cubre todos los aspectos básicos, incluyendo el uso del logotipo, la tipografía y las directrices de color

Incluye instrucciones sencillas para que nada resulte confuso o técnico

Te sentirás como en casa, tanto si estás creando un proyecto personal como si se trata de una marca en crecimiento

Creada para personas reales que buscan claridad, no complejidad

✨ Ideal para: Startups y fundadores noveles que necesitan una guía de marca gratuita y fácil de usar que puedan ampliar a medida que su identidad va tomando figura.

📮 ClickUp Insight: Cuando las metas no salen según lo previsto, la mayoría de las personas se rinden o siguen adelante sin un nuevo plan. Pero las metas no alcanzadas no son el final de la historia, sino una oportunidad para aprender. Con ClickUp mapas mentales y ClickUp pizarra, puedes mirar atrás, comprender lo que ha sucedido y esbozar un siguiente paso más inteligente. Es como tener una forma integrada de recuperarse con claridad. 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir aproximadamente un 10 % más de trabajo, simplemente porque establecen metas más claras y alcanzables, lo que se traduce en menos estrés y más éxitos

Límites de las plantillas de Figma

Si alguien de Figma está escuchando: un recordatorio amistoso, están yendo por un camino totalmente equivocado y serán reemplazados en poco tiempo si continúan así.

Así es como un usuario frustrado se dirigió al equipo de Figma en Reddit.

Se puede decir con seguridad que, a pesar de ayudar a innumerables diseñadores a estructurar su trabajo creativo, Figma presenta algunos retos importantes que conviene tener en cuenta antes de sumergirse demasiado en él.

Aquí tienes un resumen rápido:

Algunas plantillas son demasiado rígidas, lo que dificulta explorar más allá de la estructura original

El uso compartido del trabajo con clientes o colaboradores a menudo conlleva límites en cuanto a las licencias de pago

La edición sin conexión no es fiable, lo que puede complicar las cosas para los equipos remotos o regionales

La compatibilidad puede parecer distante en ocasiones, especialmente cuando necesitas ayuda bajo presión

Es posible que las plantillas no estén diseñadas teniendo en cuenta las necesidades locales, por lo que los equipos acaban realizando un trabajo adicional para adaptarlas

Plantillas alternativas de directrices de marca de Figma

Como se suele decir, «querer es poder». Y, en ocasiones, ese poder resulta ser ClickUp, el software de gestión de marcas preferido por los profesionales del marketing.

Si las plantillas mencionadas hacen que tus equipos de diseño se sientan limitados, aquí tienes algunas alternativas a Figma.

A continuación, te presentamos las 10 mejores plantillas de directrices de marca de ClickUp que pueden ayudarte a llenar los vacíos y darle a tu marca un espacio para crecer con claridad y coherencia.

1. Plantilla de directrices de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Utiliza una pizarra visual para diseñar los elementos de la marca de forma que sean fáciles de ver con la plantilla de directrices de marca de ClickUp

La mayoría de las personas no eligen una marca solo porque les parezca impresionante. La eligen porque les resulta familiar, clara y fiable. De hecho, tres de cada cuatro personas afirman que prefieren comprar una marca con la que se sienten identificadas. Ese tipo de conexión comienza con la coherencia

La plantilla de directrices de marca ClickUp te ofrece un espacio flexible para reunir todas las piezas de tu marca, una al lado de la otra.

Como está integrada en una pizarra colaborativa, puedes correlacionar imágenes, valores y mensajes en un solo lugar y mantenerlos accesibles para todo el equipo.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Vea la imagen completa a través de un diseño de pizarra visual que él

Disfruta de la colaboración en tiempo real para que todos puedan contribuir y mantenerse alineados

Fija la figura de la guía a la personalidad de tu marca con secciones personalizables

Almacena y actualiza todo, desde logotipos hasta directrices de redacción, en un espacio compartido

✨ Ideal para: equipos que desean un espacio visual tranquilo para su marca, fácil de actualizar y para uso compartido.

Aquí te mostramos cómo puedes correlacionar visualmente todo tu plan con ClickUp Whiteboards en una guía rápida:

2. Plantilla de documento de guía de estilo de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfruta de un espacio sencillo para crear y almacenar la imagen y el estilo de tu marca con la plantilla de documento de guía de estilo de marca de ClickUp

Una cosa es elegir los color y las fuentes de tu marca. Otra cosa es asegurarte de que se muestren de la misma manera en todas partes. Una guía de estilo ayuda a mantener la coherencia, de modo que, independientemente de quién diseñe o escriba, la marca siga reflejando tu identidad.

La plantilla de documento de guía de estilo de marca ClickUp es un documento ClickUp listo para usar diseñado para ayudar a los equipos a centralizar y mantener su identidad de marca. Incluye secciones específicas para logotipos, tipografía, color de marca, tono de voz y ejemplos de uso. Tanto si estás incorporando a nuevos empleados, informando a autónomos o alineando a las partes interesadas, te proporciona una fuente de información clara y práctica para los activos y mensajes de tu marca.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Guarda tus color, logotipos y tipos de letra en un documento fácil de encontrar

Facilita que cualquiera pueda seguir la misma dirección visual

Ayuda a los nuevos miembros del equipo a ponerse al día sin dudar

Ofrece compatibilidad con una experiencia familiar en sitios web, correo electrónico e impresiones

✨ Ideal para: equipos de marketing de marca, marketing de productos, diseño y comunicaciones que necesitan un espacio de uso compartido para coordinarse en tiempo real en materia de logotipos, mensajes e identidad visual.

3. Plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Ayuda a que tu marca tenga un aspecto coherente y transmita más confianza utilizando la plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp

Algunas empresas gastan más de diez mil dólares al año en trabajos de diseño. Ese número lo dice todo. Pero también muestra el gran esfuerzo que se dedica a conseguir que la marca tenga el aspecto y el estilo adecuados.

La plantilla de guía de estilo de marca de ClickUp te ofrece un lugar sencillo para reunir todos esos esfuerzos y mantener la coherencia. Puedes centralizar las normas de marca en ClickUp para que los redactores, diseñadores y especialistas en marketing trabajen siempre con el mismo manual.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Diseña tus color, fuentes e imágenes en una guía fácil de seguir

Ayuda a todos los miembros del equipo a mantenerse alineados, ya sea que estén redactando textos o diseñando anuncios

Haz que tu marca se perciba como clara y dependiente en todos los canales

Mantén todo ordenado para que tus elementos visuales crezcan con tu marca, y no en su contra

✨ Ideal para: gestores de marca, directores creativos y equipos de marketing que necesitan una guía de estilo fiable para armonizar el diseño, los textos y la ejecución de las campañas en todos los canales.

👀 Dato curioso: El logotipo en figura de margarita de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí en menos de una hora. Insistió en que se colocara en la parte superior del pirulí en lugar de en el lateral, para que la gente pudiera verlo siempre con claridad. Es un ejemplo perfecto de cómo una buena ubicación puede ser tan importante como un buen diseño.

4. Plantilla de gestión de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Disfruta de un espacio tranquilo y claro para ponerlo todo en perspectiva con la plantilla de gestión de marca de ClickUp

Has completado de forma exitosa la presentación del lanzamiento del producto. Entonces, alguien te envía un mensaje para pedirte el último resumen de la campaña. Mientras tanto, otro compañero de equipo acaba de compartir una versión del logotipo que dejaste de usar hace dos meses.

Gestionar una marca significa controlar muchas cosas, a menudo todas a la vez. La plantilla de gestión de marca de ClickUp reúne todo en un solo lugar para que la planificación de campañas, las actualizaciones de activos y la comunicación del equipo permanezcan conectadas. En lugar de aclarar qué borrador es el actual, puedes realizar un seguimiento de las campañas, alinear los mensajes y mantener a todos avanzando hacia la misma historia de marca.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Planifica la gestión de tus campañas de marketing sin que todo se complique

Mantén a tu equipo en conexión y trabajando en el mismo mensaje

Vea qué funciona bien y qué aspectos podrían necesitar ajustes

Mantén los pies en la tierra a medida que tu marca crece y cambia

✨ Ideal para: gestores de marca, equipos de operaciones de marketing y responsables creativos que necesitan un lugar donde coordinar campañas, controlar activos y mantener la coherencia de la marca en todos los departamentos.

5. Plantilla de identidad de marca ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Deja que tu marca tome figura claramente con la plantilla de identidad de marca de ClickUp

«¿Qué se necesita para la identidad de marca? Aparte de lo básico. » Esa fue la pregunta en Reddit. Un usuario respondió con algo sencillo pero acertado: «Antes del logotipo, decide tu tono de voz, tu misión, tu visión y a quién te diriges. Luego, deja que el diseño siga eso. »

Eso es precisamente lo que te ayuda a hacer la plantilla de identidad de marca de ClickUp. Esta plantilla te da el espacio necesario para pensar en los aspectos más profundos antes de lanzarte a elegir color y fuente.

Lo mejor es que va más allá de los aspectos visuales para ayudarte a definir tus valores, tu voz y tus metas a largo plazo, de modo que tu marca resulte auténtica y no solo decorativa.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Crea un lenguaje visual que refleje quién eres

Crea mensajes que suenen como tú y que conecten con tu público

Establece KPI y metas de marketing para que tu equipo sepa hacia dónde se dirige la marca

Mantén todo conectado a medida que creces en diferentes plataformas

✨ Ideal para: equipos de marketing y responsables de comunicación que desean figura una identidad coherente en todas las campañas, canales y puntos de contacto con los clientes.

6. Plantilla de libro de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Figura tu identidad y mantente fiel a ella a lo largo del tiempo con la plantilla de libro de marca de ClickUp

¿Conoces esa sensación de que todo lo relacionado con una marca encaja a la perfección? La voz, el color, la forma en que se muestra en Internet. No es una mera casualidad. Ese tipo de claridad suele provenir de tener algo sólido a lo que recurrir. Un libro de marca te ayuda a construir ese tipo de base.

La plantilla ClickUp Brand Book convierte esa idea en un espacio de trabajo práctico donde la estrategia, los elementos visuales y la narración conviven en armonía. En lugar de tratar el libro de marca como un PDF estático, esta plantilla de estrategia de marca se convierte en una guía dinámica que puedes actualizar, compartir y ampliar a medida que la marca crece.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Organiza tus ideas y recursos con sencillas listas de tareas o tableros

Diseña tus logotipos, fuentes, color e imágenes de forma que sean fáciles de encontrar y seguir

Realiza un seguimiento de tu progreso a medida que creas campañas o actualizas contenido antiguo

Haz que todos los miembros de tu equipo compartan una visión común de lo que realmente representa la marca

✨ Ideal para: equipos de marketing, estrategas de contenido y directores creativos que necesitan un libro de marca centralizado y en constante evolución para orientar los mensajes, las campañas y las decisiones de diseño.

7. Plantilla de cambio de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asigna tareas de forma clara para que todos sepan en qué están trabajando mediante la plantilla de cambio de marca de ClickUp

Cuando Dunkin' eliminó «Donuts» de su nombre, fue más que un simple cambio de logotipo. Fue un cambio silencioso en la forma en que querían presentarse. Dunkin' mantuvo los mismos color y el mismo estilo, pero se centró más claramente en lo que sus clientes más valoraban. Ese tipo de cambio de imagen requiere cuidado, no solo una nueva tipografía.

El cambio de imagen no es sencillo. Intentas avanzar sin perder las partes que aún te parecen auténticas. La plantilla de cambio de imagen de ClickUp te ofrece una forma de hacerlo sin sentirte presionado.

Esta plantilla de branding crea un plan estructurado en el que la estrategia, el diseño y la comunicación permanecen sincronizados. Con cronogramas, propiedad de las tareas y espacio para comentarios, el proceso se percibe como intencionado en lugar de caótico.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Realiza un seguimiento de cada paso para saber en todo momento lo que está terminado y lo que está pendiente

Asigna rols claros para que nadie tenga que adivinar quién hace qué

Establece un cronograma que sea trabajo para tu equipo, no solo para la fecha límite

Mantén a todos conectados mientras vas remodelando poco a poco la imagen y el estilo de la marca

✨ Ideal para: directores de marketing, gestores de marca y equipos de operaciones creativas que lideran cambios de imagen y necesitan una estructura clara para los cronogramas, los rols y el lanzamiento de campañas.

8. Plantilla de guía de estilo del logotipo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Muestra cuándo utilizar cada versión de tu logotipo y cuándo no hacerlo con la plantilla de guía de estilo de logotipos de ClickUp

Los logotipos tienden a viajar por la web. Aparecen en sitios web, en presentaciones, en tazas de café y, a veces, en lugares que no esperabas. Una guía de estilo de logotipos te ayuda a asegurarte de que tu logotipo siga reflejando tu identidad, independientemente de dónde aparezca.

La plantilla de guía de estilo de logotipos de ClickUp te ofrece un lugar claro para establecer esos límites con cuidado. Es un buen punto de partida para aprender a crear una guía de estilo para tu marca. Para empezar, puedes definir las normas de uso, documentar las variaciones y compartir instrucciones para que ningún socio, proveedor o compañero de equipo haga un uso indebido del logotipo.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Define cuándo y cómo utilizar cada versión de tu logotipo

Nota detalles importantes como los valores de color, los límites de tamaño y el espacio

Comparte la guía con tus socios para que todos estén en la misma página

Mantén la coherencia sin necesidad de comprobarlo todo cada vez

✨ Ideal para: diseñadores gráficos, gestores de marca y agencias creativas que necesitan documentar el uso del logotipo y garantizar que los socios, proveedores y los equipos internos lo apliquen de forma coherente.

👀 Dato curioso: La palabra LEGO es una combinación de la frase danesa «leg godt», que significa «jugar bien». Lo que lo hace entretenido es que los fundadores no se dieron cuenta hasta más tarde de que en latín, «lego» también significa «yo ensamblo». Es una coincidencia alegre que encaja perfectamente con la misión de la marca.

9. Plantilla de guía de estilo para proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Ten un lugar donde tus reglas visuales realmente cobren vida con la plantilla de guía de estilo de proyectos de ClickUp

Tú actualizas el encabezado del sitio web. Otra persona modifica la fuente en una publicación en redes sociales. Luego, una tercera persona hace uso compartido de una presentación de diapositivas que utiliza un color completamente diferente. Antes de que te des cuenta, las cosas empiezan a parecer un poco extrañas.

La plantilla de guía de estilo de proyecto de ClickUp ofrece una guía de uso compartido en la que todos pueden consultar y asegurarse de que están trabajando desde el mismo punto de partida.

La plantilla mantiene todos los elementos visuales clave, como fuentes, color y diseños, en una sola referencia, de modo que cada entrega se percibe como parte de la misma historia. En lugar de corregir inconsistencias a posteriori, tu equipo puede diseñar con claridad desde el principio.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Organiza todos los elementos visuales de tu marca en un documento de uso compartido

Mantén la coherencia en las fuentes, los color y los diseños, independientemente de la plataforma

Comunica claramente tus expectativas de diseño para reducir las idas y venidas

Ayuda a tu equipo a crear un trabajo que resulte coherente y acorde con la marca

✨ Ideal para: creadores de contenido, equipos de diseño de productos y departamentos de marketing que necesitan una referencia clara para mantener la coherencia visual en todas las campañas, productos y canales.

💡 Consejo profesional: utiliza la función «Recursos de marca» de ClickUp como tu única fuente de información veraz sobre logotipos, color y tipografía. Puedes enlazarla fácilmente o incrustar elementos clave en tus documentos o pizarra, para que tu equipo nunca tenga que preguntarse qué versión del logotipo debe utilizar o qué tono de morado es el correcto.

10. Plantilla de lanzamiento de marca de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Desde la correlación de cronogramas hasta el seguimiento de hitos clave, pon a todo el mundo en la misma página con la plantilla de lanzamiento de marca de ClickUp

Hay una publicación en Reddit que se ha vuelto viral: un asesor de startups comparte cómo fue ayudar a las marcas a pasar de las primeras ideas a salidas multimillonarias. ¿Cuál es una de sus sugerencias más reveladoras? No esperes a la perfección. Simplemente lanza tu producto al mercado, habla con tus clientes y construye a partir de la primera versión.

La plantilla de lanzamiento de marca de ClickUp te ayuda a plasmar tus ideas en un plan que realmente puedas seguir. Te ofrece espacio para lista lo que hay que hacer, determinar quién va a ayudar y guiar con delicadeza a tu equipo a través de cada parte del lanzamiento.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Ajusta un cronograma claro y manejable para tu lanzamiento

Realiza un seguimiento de lo que importa sin complicarlo demasiado

Mantén a tu equipo sincronizado sin necesidad de constantes comprobaciones

Deja que tu marca tome figura, paso a paso

✨ Ideal para: Fundadores y creadores de marcas que desean comenzar con fuerza sin perderse en los detalles.

11. Plantilla de branding de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de que todo parezca provenir del mismo equipo con la plantilla de marca ClickUp

El branding no siempre comienza con una gran visión de hace años. A veces comienza con una simple pregunta de un compañero de equipo: «¿Qué versión del logotipo debo usar?»

A menudo, ese es el momento en el que te das cuenta de que tu marca existe en demasiadas carpetas y en muy pocas conversaciones. La plantilla de branding de ClickUp ofrece a tu equipo un espacio compartido para definir el aspecto, el sonido y la sensación de tu marca.

Desde la tipografía hasta el Tono de voz, te ayuda a crear algo que las personas dentro y fuera de tu empresa puedan realmente comprender y utilizar.

🌻 Por qué te encantará esta plantilla

Ajusta la voz, el color y las reglas de diseño de tu marca

Almacena todos tus activos donde todos puedan encontrarlos

Mantén la coherencia a medida que tu equipo y tu mensaje crecen

✨ Ideal para: equipos de marketing en fase inicial, responsables de diseño y equipos multifuncionales que necesitan un hub único y accesible para definir y gestionar los activos, la voz y las directrices de la marca.

Haz que cada movimiento se sienta «en línea con la marca» con ClickUp

En el corazón de toda marca sólida hay algo familiar: un color que encaja, una voz que suena como tú, un ritmo al que tu equipo puede sumarse sin necesidad de dudar.

Figma te ofrece un punto de partida fantástico. Pero cuando se trata de mantener toda la conexión entre personas, proyectos y plataformas, ClickUp da un paso discreto para ayudarte.

No se trata solo de plantillas. Se trata de darle a tu marca un hogar donde pueda crecer y mantenerse fiel a sí misma.

¿Estás creando una marca fácil de usar y difícil de olvidar?