Las 12 mejores plantillas de Notion para realizar un seguimiento de las solicitudes de empleo y mantenerte organizado.

Hoy en día, la búsqueda de empleo se parece más a una maratón que a un sprint. Con tantas solicitudes, seguimientos y tareas de preparación de entrevistas acumulándose, es fácil perder la perspectiva de dónde te encuentras.

¿Sabías que un candidato necesita enviar una media de 21 solicitudes cuidadosamente redactadas para conseguir una sola oferta de trabajo? Estos datos indican claramente una cosa: el seguimiento de cada paso de tu búsqueda de empleo no solo es inteligente, sino que es esencial.

Desde registrar el estado de las solicitudes hasta planear el seguimiento y preparar las próximas entrevistas, las plantillas de seguimiento de solicitudes de empleo de Notion te ayudan a estructurar tu proceso de solicitud de empleo.

Como bonus, también realizaremos el uso compartido de plantillas de ClickUp, lo que te permitirá realizar la selección de la mejor entre las disponibles. ¿Empezamos a realizar el seguimiento?

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de seguimiento de solicitudes de empleo de Notion?

Elegir la plantilla adecuada para el seguimiento de solicitudes de empleo puede marcar la diferencia entre una búsqueda de empleo organizada y un caos total. Y no todas las plantillas disponibles están diseñadas para manejar los altibajos de una búsqueda de empleo moderna, así que esto es lo que debes tener en cuenta antes de elegir una plantilla de Notion para el seguimiento de solicitudes de empleo: 👇

Seguimiento claro del estado: elige una plantilla que te muestre claramente en qué estado se encuentra cada solicitud: enviada, entrevista programada, oferta recibida o incluso ignorada (a todos nos ha pasado alguna vez 😅).

Campos personalizables: elige una plantilla que te permita añadir o realizar la edición de campos según tus necesidades, como el seguimiento del tamaño de la empresa, la fuente de referencia o las expectativas salariales.

Recordatorios de entrevistas y seguimiento: asegúrate de que tu plantilla incluya espacio para el seguimiento de los reclutadores, las fechas de las entrevistas y los siguientes pasos para evitar perder oportunidades.

Detalles del rol y de la empresa: elige una que te permita almacenar descripciones de roles, notas sobre la empresa y enlaces como ofertas de empleo o perfiles de LinkedIn.

Notas y reflexiones: Asegúrate de que tu plantilla de seguimiento te permita tomar notas rápidas como «me encantó la cultura del equipo» o «no estoy seguro sobre el intervalo salarial». Esto te ayudará a comparar ofertas más adelante y a tomar decisiones más inteligentes.

Opciones de exportación y uso compartido: busca una plantilla que te permita compartir fácilmente tu seguimiento con un mentor, un orientador profesional o incluso un amigo.

👀 ¿Sabías que: En 2023, la duración media desde la primera solicitud hasta la primera oferta fue de aproximadamente 44 días? Además, la mayoría de los miembros informaron de búsquedas de empleo que duraron entre 21 y 89 días. Esto muestra un aumento constante en el tiempo que se tardó en conseguir una oferta de trabajo en comparación con años anteriores.

📚 Más información: Cómo crear un seguimiento de solicitudes de empleo en Excel

Las mejores plantillas para el seguimiento de solicitudes de empleo de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen de las plantillas de seguimiento de solicitudes de empleo de Notion y ClickUp:

12 plantillas gratuitas de Notion para el seguimiento de solicitudes de empleo

Antes de pasar a la lista, aquí tienes un aviso rápido: cada una de las plantillas que aparecen a continuación es una opción gratuita de Notion ideal para mantenerte organizado durante tu búsqueda de empleo.

Hemos dividido estas plantillas de Notion en descripciones breves junto con sus funciones clave para ayudarte a elegir la más adecuada para tu trayectoria profesional.

1. Plantilla de seguimiento de empleos para estudiantes

a través de Notion

La plantilla de seguimiento de empleos para estudiantes es un panel de control profesional basado en Notion y diseñado específicamente para estudiantes. Te ayuda a supervisar tus solicitudes de empleo y prácticas, almacenar todos los documentos esenciales en un solo lugar y centralizar los recursos profesionales, lo que hace que tu búsqueda de empleo resulte más organizada y manejable.

Con esta plantilla, también puedes:

Realiza un seguimiento de cada fase de tu proceso de solicitud con un seguimiento visual (solicitado, entrevista, oferta, rechazado).

Guarda tu currículum, tu portfolio y tus publicaciones de LinkedIn en un solo lugar para tenerlo todo a mano.

Revisa las solicitudes anteriores en una zona de archivo para aprender y evitar repetir errores.

✅ Ideal para: Estudiantes que compaginan las clases con las solicitudes de empleo y quieren una forma sencilla de organizarse sin estrés.

2. Plantilla de seguimiento de solicitudes de empleo (con Notion IA)

a través de Notion

Diseñado para simplificar el proceso de solicitud, este rastreador de solicitudes de empleo de Notion con integración de IA reúne todas las fases de tu búsqueda de empleo en un panel de control organizado. Puedes registrar roles, supervisar plazos y tomar notas sobre cada empresa.

Todo ello mientras la IA te ayuda a redactar correos electrónicos de seguimiento, pulir los materiales de solicitud iniciales y estar al día con tus tareas con menos complicaciones y distracciones.

Con esta plantilla, también puedes:

Arrastra y suelta las solicitudes en el tablero para ver al instante en qué estado se encuentra cada una.

Sube tu currículum a una ubicación de fácil acceso para no tener que buscarlo en carpetas.

Clasifica y filtra con un calendario para llevar a cabo el seguimiento de las fechas límite y los cronogramas de las entrevistas.

✅ Ideal para: Profesionales y estudiantes que desean combinar la organización con el soporte de la IA para acelerar el proceso de solicitud.

📮 Información de ClickUp: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

3. Plantilla de kit de inicio para la búsqueda de empleo para estudiantes

a través de Notion

El Kit de inicio para la búsqueda de empleo para estudiantes de Notion es un completo conjunto de herramientas para recién graduados que están listos para lanzar sus carreras. Combina todo lo que necesitas para una búsqueda de empleo organizada, incluyendo la gestión de currículums y portafolios, el seguimiento de solicitudes, la preparación de entrevistas y listas de tareas.

Con su diseño estructurado, te ayuda a mantenerte centrado, motivado y responsable en cada paso del exigente proceso de búsqueda de empleo.

Con esta plantilla, también puedes:

Realiza un seguimiento de tu progreso con un sencillo gestor de empleo que muestra el estado de tu solicitud en cada empresa.

Prepárate de forma más inteligente con una lista de control para la preparación de entrevistas, la creación de redes y los seguimientos.

Anota las notas de los reclutadores, destaca tus habilidades y escribe reflexiones sobre tu carrera profesional en secciones específicas.

✅ Ideal para: Estudiantes y recién graduados que desean un entorno de trabajo optimizado para gestionar toda su trayectoria profesional, desde las solicitudes hasta las entrevistas.

4. Plantilla para el seguimiento de hábitos

a través de Notion

La búsqueda de empleo se basa en la constancia, y la plantilla de seguimiento de hábitos de Notion te ayuda a crear rutinas diarias en torno a tu búsqueda de empleo. Ya sea solicitar un número determinado de puestos de trabajo, actualizar tu LinkedIn o practicar preguntas de entrevista, puedes registrar y realizar el seguimiento de cada hábito en un formato sencillo que se completa con un solo clic.

Además, las sencillas casillas de selección y los contadores de rachas te ayudan a mantenerte responsable y a seguir por el buen camino para conseguir tu próximo rol.

Con esta plantilla, también puedes:

Realiza un seguimiento diario y semanal de tus hábitos de búsqueda de empleo, como solicitar dos puestos de trabajo al día o ponerte en contacto con un reclutador.

Personaliza las categorías de hábitos para que se ajusten a tus metas, como la creación de redes de contactos, la actualización de tu cartera o la preparación de entrevistas.

Identifica fácilmente los patrones de progreso y las deficiencias con una vista semanal o mensual.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo que desean mantener la coherencia y la disciplina en su búsqueda sin perder el impulso.

🎉 Dato curioso: Algunos candidatos de la generación Z no solo dependen de sus padres, sino que los llevan consigo a las entrevistas de trabajo. En un estudio realizado a 831 solicitantes de empleo de la generación Z (menores de 27 años), el 77 % afirma que uno de sus padres asistió a una entrevista, mientras que el 48 % admitió que sus padres completaron una tarea por ellos.

5. Plantilla de currículum profesional

a través de Notion

La primera impresión es importante, y tu currículum suele ser la primera que causas. Esta plantilla de currículum profesional en Notion es tu cartera profesional personal, perfectamente presentada para los reclutadores.

Esta plantilla gratuita organiza tu experiencia, formación, habilidades y datos de contacto en una estructura clara. Esto facilita su lectura y, al mismo tiempo, es lo suficientemente eficaz como para destacar tus logros clave. El diseño minimalista logra el equilibrio perfecto entre profesionalidad y personalidad, lo que garantiza que tu trayectoria profesional se transmita con claridad e impacto.

Con esta plantilla, también puedes:

Destaca tus habilidades, cursos relevantes y experiencia clave en secciones específicas.

Edita rápidamente el diseño para adaptar tu perfil a cada rol al que te postules.

Comparte un enlace de Notion para enviar solicitudes de empleo de forma digital y sin complicaciones.

✅ Ideal para: Profesionales y estudiantes que desean un currículum pulido y fácil de actualizar que funcione a la perfección tanto en formato digital como impreso.

6. Plantilla de sitio web para cartera en línea

a través de Notion

La plantilla de sitio web de portafolio en línea de Notion funciona como tu sitio web personal, con espacio para tu biografía, fotos, galerías de proyectos y experiencia profesional.

Te permite crear una presencia digital pulida y fácil de compartir, al tiempo que ofrece a los reclutadores y colaboradores una forma clara de explorar tus puntos fuertes, examinar tu trabajo y establecer conexiones a través de un único enlace.

Con esta plantilla, también puedes:

Escribe una breve sección «Acerca de mí» que resulte más personal que un currículum.

Muestra tus mejores proyectos en una galería de casos prácticos, diseños, código o muestras de redacción.

Usa tu información de contacto desde el principio para facilitar el contacto con los reclutadores.

✅ Ideal para: Profesionales creativos, desarrolladores, diseñadores y estudiantes que desean tener una presencia profesional en línea para respaldar sus solicitudes de empleo.

💡 Consejo profesional: En los últimos cinco años, la longitud media de los currículos casi se ha duplicado, pasando de una página a casi dos. Los empleadores esperan más detalles, pero asegúrate de que sean relevantes e impactantes, no rellenos.

7. Plantilla de tablero de empleo

a través de Notion

Publicar puestos vacantes no tiene por qué significar crear un sitio web completo dedicado a las carreras profesionales. La plantilla de bolsa de empleo de Notion te ofrece una forma sencilla de compartir oportunidades en tiempo real. Puedes enumerar los roles, etiquetarlos por equipo o estado y añadir detalles como responsabilidades y plazos, lo que facilita a los candidatos la búsqueda y la solicitud sin complicaciones adicionales.

Con esta plantilla, también puedes:

Publica una página de ofertas de empleo dirigida al público que sea fácil de usar de forma compartida con otras personas.

Etiqueta las vacantes por fecha de publicación, departamento y estado para clasificarlas rápidamente.

Realiza la edición de las publicaciones en tiempo real para mantener las ofertas de empleo siempre actualizadas.

✅ Ideal para: Pequeñas empresas, startups o clubes de estudiantes que buscan una forma sencilla de realizar el uso compartido de ofertas de empleo o prácticas sin necesidad de crear una página web completa dedicada a la carrera profesional.

⭐ Consejo profesional: ClickUp Brain hace que el seguimiento de empleos sea aún más inteligente. Más allá de las plantillas, ClickUp Brain funciona como tu asistente de IA en todo tu entorno de trabajo, ayudándote a generar contenido, mostrar el contexto al instante y reducir el tiempo dedicado al «trabajo sobre el trabajo». Es la IA laboral más completa del mundo, que conecta tareas, documentos, chats y tus prioridades en un solo lugar, para que nunca tengas que buscar detalles durante tu búsqueda de empleo. Obtenga respuestas instantáneas desde su entorno de trabajo con ClickUp Brain.

8. Plantilla de panel de entrevistas de Notion

a través de Notion

La plantilla «Panel de entrevistas» de Notion está diseñada para agilizar el proceso de entrevistas, ya que ofrece una rúbrica estructurada para evaluar a los candidatos. Desglosa las entrevistas por fases, atributos y panelistas asignados, lo que garantiza la equidad y la coherencia en todas las interacciones con los candidatos.

Para quienes buscan empleo, explorar este tipo de rúbrica ofrece una valiosa perspectiva sobre cómo las empresas evalúan a los candidatos, lo que le ayudará a prepararse con claridad.

Con esta plantilla, también puedes:

Sigue las fases predefinidas, como la selección del reclutador, las evaluaciones técnicas en profundidad y las entrevistas finales.

Utiliza listas de control de atributos para habilidades, motivación, logística y experiencia a fin de mantener la coherencia en las evaluaciones.

Asigna quién pregunta qué, para que los candidatos no tengan que responder dos veces a la misma pregunta.

✅ Ideal para: Reclutadores, responsables de contratación y candidatos que quieran echar un vistazo entre bastidores a los procesos de entrevistas estructurados.

📚 Más información: Consejos para preparar tu próxima entrevista

🎉 Dato curioso: Durante una entrevista, un candidato comentó casualmente que había llevado donuts a la oficina, sabiendo que el responsable de contratación seguía una dieta estricta. El «sabotaje dulce» se convirtió en una anécdota de la que se enorgullecía, pero, como es lógico, al responsable de contratación no le hizo ninguna gracia. Esto pone de relieve un error clásico en las entrevistas: intentar ser gracioso o «simpático», pero revelar accidentalmente un juicio cuestionable. Recuerda siempre: lo que tú consideras una historia ingeniosa puede levantar sospechas entre los empleadores.

9. Plantilla de seguimiento de candidatos en sitios web de empleo

a través de Notion

Esta plantilla de seguimiento de candidatos en sitios web de empleo establece una conexión directa entre un sitio web de empleo público y un panel de seguimiento de candidatos, lo que agiliza el proceso de contratación de principio a fin.

Las empresas pueden publicar roles, recibir solicitudes y realizar el seguimiento del progreso de los candidatos, todo en un solo lugar. Para los solicitantes de empleo, este sistema garantiza que los detalles de su solicitud se incorporen sin problemas al flujo de trabajo del reclutador, lo que reduce las posibilidades de que se pierdan los seguimientos.

Con esta plantilla, también puedes:

Realiza un seguimiento en tiempo real del estado de las solicitudes: nuevas, en revisión, en proceso de entrevista u oferta.

Personaliza los formularios de solicitud para recopilar información sobre los candidatos de forma rápida y eficaz.

Gestiona roles, currículos y entrevistas desde un entorno de trabajo centralizado para reclutadores.

✅ Ideal para: Empresas y departamentos de RR. HH. que desean gestionar varios roles a la vez, y personas en busca de empleo que valoran la transparencia en el seguimiento de sus solicitudes.

10. Plantilla de redacción de currículums con IA

a través de Notion

Dado que el 25 % de la generación Z ya recurre a bots de IA para redactar currículos y cartas de presentación, está claro que los solicitantes de empleo buscan formas más inteligentes de destacar. La plantilla AI Resume Writer facilita ese proceso.

Solo tienes que añadir tus datos, incluyendo tu formación, experiencia y habilidades, y dejar que la IA los refine para crear un currículum pulido y listo para el sector que destaque tus puntos fuertes y adapte tu historia al rol que tienes como objetivo.

Con esta plantilla, también puedes:

Sigue las indicaciones guiadas para cada sección de tu currículum, incluyendo objetivos, formación, experiencia laboral y habilidades.

Utiliza un formato limpio y profesional que los responsables de contratación puedan examinar fácilmente.

Adapta la plantilla para que se ajuste a diferentes sectores y niveles profesionales.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo que desean un currículum rápido pero profesional adaptado a las solicitudes, especialmente estudiantes, personas que cambian de carrera o profesionales que actualizan su CV.

📌 ¿Sabías que...? Casi la mitad de los solicitantes de empleo de la generación Z admiten haber mentido en sus solicitudes de empleo. Alrededor del 23 % exageró su experiencia laboral y casi el 18 % infló sus títulos de trabajo.

11. Plantilla de redacción de descripciones de puestos de trabajo con IA

a través de Notion

La plantilla AI Job Description Writer ayuda a los equipos de contratación a generar descripciones de roles claras y específicas en cuestión de minutos. Solo tienes que rellenar una breve descripción de la empresa y los detalles del rol, y Notion AI redactará una descripción pulida que podrás perfeccionar y publicar. Mantiene la coherencia lingüística entre los distintos roles y ahorra tiempo cuando se publican varias ofertas a la vez.

Con esta plantilla, también puedes:

Genera borradores de currículums o descripciones de puestos de trabajo con un solo clic gracias a la IA y, a continuación, perfecciónalos reescribiéndolos, ampliándolos o ajustando el tono al instante.

Cópialas y pégalas fácilmente en páginas de empleo, bolsas de trabajo o documentos con un formato listo para Markdown que conserva el formato original.

Retroceda o compare las ediciones en cualquier momento utilizando el historial de versiones integrado.

✅ Ideal para: Startups y equipos reducidos que necesitan descripciones de puestos de trabajo de alta calidad rápidamente y quieren mantener una voz coherente en todas las publicaciones.

12. Plantilla de galería de casos prácticos

a través de Notion

La forma en que presentas tu trabajo puede marcar la diferencia entre perder una oportunidad y destacar. La plantilla de galería de casos prácticos de Notion te ofrece un espacio específico para organizar y presentar casos prácticos con claridad y impacto. Puedes destacar las metas, las estrategias, los resultados y las lecciones clave del proyecto, respaldados por imágenes y datos, para que tus logros hablen por sí mismos.

Con esta plantilla, también puedes:

Cause una buena impresión mostrando claramente su proceso de resolución de problemas.

Haz que tu portafolio sea interactivo con imágenes, gráficos y datos reales.

Comparte todo fácilmente con un solo enlace para acceder rápidamente durante las solicitudes o entrevistas.

✅ Ideal para: Profesionales que desean reforzar sus solicitudes presentando documentación detallada sobre proyectos y resultados.

👀 ¿Sabías que...? Un experimento de campo a gran escala con casi medio millón de solicitantes de empleo reveló que el uso de la asistencia de escritura con IA para los currículos aumentaba en un 8 % las posibilidades de ser contratado. Es importante destacar que el estudio también demostró que este beneficio era constante en todos los sectores y grupos demográficos. ¿La conclusión? El uso de la IA puede mejorar de forma cuantificable tus posibilidades de conseguir entrevistas y ofertas de trabajo.

Limitaciones de Notion

Aunque Notion es una herramienta flexible y potente, los comentarios de los usuarios destacan algunas áreas en las que puede quedarse corta, especialmente en función de tu carga de trabajo, el tamaño de tu equipo o tus expectativas.

A continuación se indican algunos de los problemas más comunes que han señalado los usuarios:

Curva de aprendizaje pronunciada para la configuración DIY : su alto nivel de personalización significa que la incorporación requiere un gran esfuerzo, especialmente a la hora de diseñar bases de datos relacionales o flujos de trabajo en equipo.

El rendimiento disminuye con la escala : los entornos de trabajo con gran cantidad de archivos multimedia, bases de datos de gran tamaño o muchos miembros del equipo pueden experimentar retrasos.

El acceso sin conexión tiene un límite : la edición sin conexión no es fluida; los usuarios que no disponen de una conexión a Internet estable se enfrentan a problemas de sincronización o a la imposibilidad de cargar páginas.

Las funciones de IA no son totalmente autónomas : Notion IA ayuda a refinar, resumir o asistir en la creación de contenido, pero no puede generar documentos completos desde cero; mejora la aportación humana en lugar de sustituirla.

El soporte al cliente y el control de versiones pueden ser irregulares: aunque suelen ser útiles, las herramientas de soporte al cliente y el historial de versiones (especialmente para realizar seguimientos de reversiones o evitar documentos duplicados) no siempre son fiables.

Plantillas alternativas de Notion

Cuando se trata de gestionar solicitudes de empleo, las funciones de gestión de proyectos de Notion son una buena opción. Sin embargo, plataformas como ClickUp ofrecen una forma más estructurada, personalizable y con más funciones para mantenerte organizado durante la búsqueda de empleo. ¿Cómo?

Es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo , que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo. Con mayor flexibilidad, automatización integrada y facilidad para el uso compartido, ClickUp ofrece plantillas potentes pero sencillas que mantienen tu búsqueda de empleo organizada y te permiten avanzar sin estrés. Además, ClickUp elimina todas las formas de dispersión laboral para proporcionar un contexto al 100 % y un único lugar para que las personas y los agentes trabajen juntos.

Estas son las mejores plantillas de seguimiento de solicitudes de empleo de ClickUp, que son excelentes alternativas a Notion:

1. Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento y gestiona todas tus solicitudes de empleo en un solo lugar con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp.

La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp facilita la gestión de tu búsqueda de empleo al reunir en un solo lugar las solicitudes, los horarios de las entrevistas y los contactos de los reclutadores. Desde el seguimiento de los datos del empleador y las expectativas salariales hasta la preparación de los recursos para la entrevista, mantiene estructurados los elementos fundamentales de la búsqueda de empleo para que puedas centrarte en conseguir el rol adecuado.

Con esta plantilla, también puedes:

Realice el seguimiento de todas las solicitudes en un solo lugar con columnas para la empresa, el rol, el salario, las prestaciones y las notas, lo que facilita la comparación de oportunidades.

Supervisa cada fase de la entrevista con etiquetas de estado integradas, como «solicitada», «entrevista telefónica», «presencial» y «decisión final», para saber en todo momento en qué punto te encuentras.

Evalúa rápidamente a los posibles empleadores añadiendo campos de valoraciones y ventajas de Glassdoor, lo que te ayudará a tomar decisiones profesionales más informadas.

Guarda las cartas de presentación, los contactos de los reclutadores y los hilos de correo electrónico directamente en cada entrada de empleo, para asegurarte de que los detalles importantes estén siempre a tu alcance.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo que desean un sistema sencillo pero potente para gestionar todo el proceso de solicitud en un solo lugar.

💡 Consejo profesional: si te preguntas cómo utilizar la IA para la búsqueda de empleo, aquí tienes algunas formas de ponerla en práctica: Resuma las ofertas de empleo en información rápida y fácil de leer para evitar tener que leer descripciones largas.

Genera automáticamente correos electrónicos de seguimiento personalizados para los reclutadores en cuestión de segundos utilizando ClickUp Brain o modelos de IA premium como ChatGPT, Gemini y Claude, que están integrados en la aplicación de escritorio Brain MAX.

Identifica al instante todas las solicitudes de alta prioridad con plazos próximos.

Crea notas para preparar entrevistas recopilando preguntas, información sobre la empresa y tus propios recursos guardados.

Redacta puntos clave para tu currículum adaptados a cada descripción de puesto. ClickUp Brain MAX se encarga de todo esto por ti. Olvídate de cambiar entre tus bolsas de empleo, Google Drive, correos electrónicos guardados o LinkedIn. Brain MAX te permite buscar al instante en todas tus aplicaciones conectadas para encontrar roles relevantes, descripciones de roles, mensajes de reclutadores o notas de preparación para entrevistas. Graba tus entrevistas simuladas y deja que Brain MAX las transcriba, extrayendo las conclusiones clave y los elementos a tomar. Utiliza la función Talk to Text para capturar notas al instante o crear tareas para recordatorios de seguimiento.

2. Plantilla avanzada de búsqueda de empleo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualiza todas las fases de tu búsqueda de empleo, desde la prospección hasta la aceptación, con la plantilla avanzada de búsqueda de empleo de ClickUp.

¿Buscas una forma más inteligente de gestionar tu búsqueda de empleo? La plantilla avanzada de búsqueda de empleo de ClickUp simplifica el proceso de gestión de múltiples solicitudes, haciéndolo claro y paso a paso. Con todos los detalles de tu búsqueda de empleo en un solo lugar, como listas de empresas y entrevistas, puedes dejar de preocuparte por las notas dispersas y centrarte en dar mejores pasos en tu carrera profesional.

Con esta plantilla, también puedes:

✅ Ideal para: Profesionales que gestionan múltiples solicitudes y desean un sistema limpio, visual y fiable para realizar el seguimiento de cada paso de su estrategia de búsqueda de empleo.

3. Plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica tus oportunidades de crecimiento profesional y visualiza el progreso de tu rol con la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp.

La plantilla de trayectoria profesional de ClickUp elimina la incertidumbre de la planificación del crecimiento al ofrecerte una hoja de ruta estructurada para cada rol. Si te estás preparando para un cambio de carrera, puedes trazar tus metas futuras paso a paso y correlacionarlas con hitos reales.

Las hojas de ruta dinámicas ilustran cómo evolucionan las responsabilidades y las expectativas a lo largo del tiempo, lo que hace que el crecimiento profesional resulte transparente en lugar de confuso.

Con esta plantilla, también puedes:

Realiza un seguimiento de tus habilidades y competencias utilizando los paneles integrados de ClickUp para ver dónde existen lagunas.

Establece planes de acción para cada rol con metas medibles y asigna OKR directamente en la plantilla.

Utiliza códigos de colores y conectores para personalizar las escalas profesionales para funciones laborales diferentes o nuevas.

Visualiza los cronogramas y las expectativas del rol en la vista de Pizarra para mayor claridad y planificación.

✅ Ideal para: equipos de RR. HH., directivos y personas que desean una forma estructurada y visual de trazar su progresión profesional y alinear su crecimiento con las metas de la organización.

📌 ¿Sabías que...? Una búsqueda de empleo seria puede costar hasta 10 000 dólares, debido a gastos como redactores profesionales de currículums, suscripciones premium a LinkedIn, eventos de networking y orientadores profesionales. Aunque no todo el mundo necesita gastar miles de dólares, esta tendencia pone de relieve lo competitivo que se ha vuelto el mercado laboral, en el que los candidatos tienen una vista negativa sobre la búsqueda de empleo y la consideran una inversión de alto riesgo.

4. Plantilla de propuesta de empleo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Presenta tus habilidades, experiencias y objetivos en un formato profesional con la plantilla de propuesta de empleo de ClickUp.

Redactar una propuesta de empleo no tiene por qué ser una tarea abrumadora. La plantilla de propuesta de empleo de ClickUp te ofrece una estructura ya preparada para presentar tus cualificaciones, experiencia y propuesta de forma profesional.

Solo tienes que rellenar los datos, personalizar las secciones y centrarte en dar lo mejor de ti mismo. Con las funciones colaborativas de ClickUp, también puedes realizar la edición en tiempo real y mantener todo perfectamente organizado.

Con esta plantilla, también puedes:

Captura datos personales, objetivos de la propuesta y logros en secciones claramente definidas.

Añade tus logros académicos y experiencia profesional con tablas sencillas y editables.

Utiliza la colaboración en tiempo real de ClickUp para la edición, el uso compartido y la recepción de comentarios al instante.

Guarda tus propuestas en tu entorno de trabajo de ClickUp para poder acceder a ellas en el futuro.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo que desean una forma estructurada y profesional de presentarse e impresionar a los posibles empleadores sin perder tiempo con el formato.

🎥 Vea este vídeo para aprender a redactar una propuesta de empleo ganadora:

5. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las tareas, los plazos y las actualizaciones del equipo con la plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp.

La plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp te ayuda a convertir una búsqueda de empleo estresante en un plan de acción claro y organizado. En lugar de tener que pensar dónde has enviado tu solicitud, cuándo hacer un seguimiento o cuál es la próxima entrevista, lo tendrás todo organizado en un solo lugar. Puedes considerarlo como tu centro de operaciones para la búsqueda de empleo, es decir, estructurado, fiable y diseñado para ayudarte a avanzar más rápido hacia tu próxima oferta.

Con esta plantilla, también puedes:

Realiza un seguimiento del estado de las solicitudes con el campo de estado RAG (rojo = pendiente, ámbar = en curso, verde = aceptada).

Supervisa tu progreso general con una barra de porcentaje de finalización en tiempo real que se actualiza automáticamente.

Divida el proceso en subtareas como «Solicitar», «Enviar seguimiento» o «Prepararse para la entrevista».

Establece recordatorios y fechas límite en ClickUp para no perderte nunca una entrevista o la respuesta de un reclutador.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo que desean una forma más inteligente y organizada de realizar el seguimiento de las solicitudes, las entrevistas y los resultados, todo en un solo panel.

6. Plantilla CRM de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de los contactos con los reclutadores, los seguimientos y las interacciones con los candidatos de forma fluida con la plantilla CRM de ClickUp.

La plantilla ClickUp CRM se puede personalizar para el seguimiento de solicitudes de empleo, con estados como «Solicitado», «En proceso de entrevista» y «Oferta recibida» para visualizar tu progreso de un vistazo. También incluye automatizaciones integradas y campos personalizados para registrar nombres de empresas, roles, contactos y plazos, lo que la convierte en una potente herramienta para gestionar cada paso de la búsqueda de empleo. Y con vistas personalizables como Calendario, Tablero y Documentos, siempre sabrás exactamente en qué estado se encuentra cada solicitud.

Con esta plantilla, también puedes:

Planifica todo tu proceso de búsqueda de empleo en una vista Tablero para realizar el seguimiento de los roles, desde los que has solicitado hasta los que has conseguido.

Mantén visibles los horarios de las entrevistas y los plazos en la vista del Calendario de ClickUp

Utiliza la vista Mis tareas para gestionar tareas como actualizaciones de currículums, contactos profesionales o preparación de entrevistas.

Accede al documento «Job Search Playbook» para conocer estrategias sobre solicitudes, seguimientos y consejos sobre marca personal.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo que desean un sistema tipo CRM para realizar el seguimiento de las solicitudes, gestionar las interacciones con los reclutadores y mantener organizadas todas las oportunidades profesionales.

7. Plantilla de lista de tareas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza tus solicitudes de empleo y tareas de seguimiento en una lista clara y priorizada con la plantilla de lista de tareas de ClickUp.

Si envías muchas solicitudes, tienes entrevistas y debes realizar un seguimiento, las cosas pueden volverse abrumadoras rápidamente. La plantilla de lista de tareas de ClickUp te ayuda a gestionar todo más fácilmente, ya que te permite dividir cada paso en tareas prácticas. Tendrás una forma sencilla de planificar lo que está pendiente, lo que está en marcha y lo que ya se ha hecho.

Con esta plantilla, también puedes:

Organiza las solicitudes con la vista Lista de ClickUp para ver todos los roles, plazos y siguientes pasos de un vistazo.

Adjunta currículos, cartas de presentación y notas directamente en las tareas para acceder rápidamente a ellos durante las llamadas o entrevistas.

Utiliza campos personalizados para etiquetar cada solicitud por empresa, rol de trabajo o nivel de prioridad.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo y estudiantes que desean convertir su búsqueda de empleo en una sencilla lista de control, de modo que cada solicitud, entrevista y seguimiento se mantenga al día sin complicaciones.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Le cuesta redactar solicitudes personalizadas rápidamente? Estas plantillas de cartas de presentación le ayudarán a estructurar su redacción, destacar sus puntos fuertes y adaptar sus mensajes para que llamen la atención de los reclutadores. Combínelas con esta guía sobre cómo redactar una carta de presentación para un puesto de trabajo y consiga que todas sus solicitudes sean impecables y causen una buena impresión.

8. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Consigue ser constante en tu búsqueda de empleo haciendo un seguimiento de tus hábitos y rutinas diarios con la plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp.

La plantilla ClickUp Personal Habit Tracker no solo sirve para las rutinas diarias, sino que también puede utilizarse como un inteligente gestor de solicitudes de empleo. Gracias a su estructura flexible, puedes crear una lista con todas las solicitudes que has enviado, realizar el seguimiento de las respuestas, establecer plazos para los seguimientos y mantenerte motivado durante la búsqueda de empleo.

Con esta plantilla, también puedes:

Realice un seguimiento de las fases de la solicitud utilizando estados personalizados (por ejemplo, «Solicitado», «Entrevista programada», «Oferta recibida») para una mayor claridad.

Añade detalles con campos personalizados como el nombre de la empresa, el rol, la fecha de solicitud y la información de contacto del reclutador.

Visualiza tu progreso con barras de progreso y vistas Lista/Tabla para ver cuántas solicitudes hay en cada fase.

Automatiza los recordatorios con ClickUp Automatizaciones para hacer un seguimiento con los reclutadores y no perder nunca los plazos.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo que desean aportar estructura, responsabilidad y automatización a su proceso de solicitud, al tiempo que reducen el estrés del seguimiento de múltiples oportunidades.

💡 Bonus: ClickUp Brain también puede ayudarte a prepararte para las entrevistas. Al extraer información de tus tareas, documentos y notas, te ofrece respuestas instantáneas, preguntas de práctica e incluso borradores de respuestas para que puedas acudir a las entrevistas con confianza. Si estás buscando formas de utilizar la IA para preparar entrevistas, esto te cambiará la vida. Triunfa en tu próxima entrevista con los consejos de ClickUp Brain.

9. Plantilla de seguimiento de hitos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento de las fases clave de su búsqueda de empleo y mida el progreso hacia las metas de solicitud y entrevista con la plantilla de seguimiento de hitos de ClickUp.

La búsqueda de empleo puede complicarse rápidamente, con un rol en fase de entrevista, otro a la espera de la respuesta de RR. HH. y un tercero que aún necesita un correo electrónico de seguimiento. La plantilla de seguimiento de hitos de ClickUp te ayuda a establecer hitos claros para cada paso, desde la preparación de tu currículum hasta completar las entrevistas, al tiempo que gestiona los cronogramas y el progreso.

Con esta plantilla, también puedes:

Utiliza los indicadores de progreso de ClickUp para ver exactamente hasta dónde has llegado en cada fase de la solicitud sin tener que hacer conjeturas.

Asigna campos de propiedad para realizar el seguimiento de si un paso es tu responsabilidad o si estás esperando la respuesta del reclutador.

Añade etiquetas de hitos para clasificar las solicitudes por empresa, tipo de rol o fase del proceso de contratación, lo que te permitirá filtrarlas y hacer un seguimiento rápido.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo a las que les gusta ver su progreso en hitos, de modo que cada solicitud, entrevista y fecha límite se sienta como un paso más cerca de conseguir el trabajo.

10. Plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Envía comunicaciones puntuales y personalizadas a los reclutadores con la plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp.

La plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp es como tener un asistente personal para tu búsqueda de empleo. Te ayuda a redactar seguimientos personalizados con los numerosos reclutadores con los que estás en contacto. Con ClickUp haciendo el trabajo pesado, puedes dedicar tu energía a conseguir entrevistas y ofertas para el trabajo de tus sueños.

Con esta plantilla, también puedes:

Realice un seguimiento del estado exacto y la prioridad de cada solicitud de empleo utilizando las tareas y subtareas de ClickUp.

Crea listas de control en ClickUp Docs para asegurarte de que todos los correos electrónicos de seguimiento incluyan los detalles y el tono adecuados.

Programa con antelación los correos electrónicos de seguimiento para mantener una comunicación coherente y profesional.

Automatiza los recordatorios en ClickUp para no olvidar nunca las respuestas pendientes o las respuestas atrasadas de los reclutadores.

✅ Ideal para: Personas en busca de empleo, personas que desean cambiar de carrera y profesionales que desean un sistema claro y sin estrés para gestionar el seguimiento de sus solicitudes de empleo.

Facilita tu búsqueda de empleo con ClickUp.

Conseguir el rol adecuado es difícil, pero con las herramientas adecuadas, puedes mantener el control. Las plantillas de Notion son un buen punto de partida, pero ClickUp lleva el seguimiento de solicitudes de empleo al siguiente nivel con vistas avanzadas, campos personalizados y flujos de trabajo integrados.

Con ClickUp, puedes mantener todo, incluyendo solicitudes, entrevistas, currículums y seguimientos, en un sistema claro.

Las plantillas de ClickUp son lo suficientemente flexibles para principiantes y lo suficientemente potentes para buscadores de empleo con experiencia. Obtienes la estructura que necesitas para mantenerte organizado, junto con la personalización para hacerla personalizada según tus necesidades.

Si quieres una forma sencilla y optimizada de mantenerte centrado y organizado, ClickUp está diseñado para guiarte en cada paso del proceso de conseguir tu próximo rol.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!