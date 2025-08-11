Los 11 mejores programas gratuitos de diagramas de Gantt para Mac en 2026

A estas alturas, uno pensaría que sería fácil encontrar un software de diagramas de Gantt para Mac. Lo único que se busca es una interfaz limpia, un arrastre y soltar fluido, sin fallos extraños del navegador ni tener que descargar algo complicado.

Sin embargo, la mayoría de las herramientas siguen dando la sensación de haber sido diseñadas pensando en Windows y de haberse adaptado a duras penas a macOS.

Si gestionas cronogramas complejos y plazos ajustados, necesitas algo que funcione con la misma fluidez que la configuración completa de tu equipo Mac.

Esta lista te ofrece las mejores herramientas de diagramas de Gantt diseñadas para usuarios de Mac. ¡Empecemos! 💪🏼

Los mejores programas de diagramas de Gantt para Mac de un vistazo

Aquí tienes una comparación de los mejores programas de diagramas de Gantt para Mac.

Herramienta Lo mejor para Las mejores funciones Precios ClickUp Solución integral de gestión de proyectos con compatibilidad nativa con Mac para particulares, pymes y grandes corporaciones Dependencias flexibles, asistencia con IA, automatización, sincronización en tiempo real Plan Free disponible; personalizaciones para corporaciones GanttPRO Planificación visual sencilla de proyectos para equipos pequeños que necesitan una configuración rápida y claridad Dependencias de arrastrar y soltar, vista de cartera, exportación a PDF/Excel No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes por usuario TeamGantt Flujos de trabajo de planificación colaborativa para equipos pequeños y de tamaño mediano que trabajan en paralelo Planificación de recursos, vista de disponibilidad del equipo, plantillas de proyectos reutilizables Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes por usuario. Instagantt Diagramas de Gantt sencillos para equipos que ya utilizan Asana Sincronización en tiempo real con Asana, seguimiento de la línea de base, asistente de IA, instantáneas públicas, visualización de hitos No hay plan Free; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario Microsoft Project Gestión de la complejidad de la corporación para grandes organizaciones con necesidades avanzadas Fórmulas personalizadas, integraciones profundas con Microsoft Teams y MS Project, Copilot, línea de base avanzada No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario (facturación anual) GanttProject Planificación de proyectos sin presupuesto para startups, autónomos y usuarios individuales Herramienta de código abierto, exportación a PDF/CSV, jerarquía de tareas, acceso sin conexión Free ProjectManager Flujos de trabajo de proyectos con múltiples vistas y flexibles para equipos en crecimiento con preferencias variadas Vista Kanban y de lista de tareas, paneles de control ejecutivos, control de versiones de proyectos No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 17 $ al mes por usuario Toggl Plan Claridad en el cronograma para equipos pequeños centrados en la planificación visual Cronogramas con función de arrastrar y soltar, uso compartido de vistas, integración con Toggl Track Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario. nTask Funcionalidad completa y asequible para equipos multifuncionales y de desarrollo de software de tamaño pequeño y mediano Planificador de reuniones, control de tiempo, nTask IA, gestión de riesgos, seguimiento de gastos No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 4 $ al mes por usuario Smartsheet Visualización para equipos de grandes corporaciones familiarizados con las hojas de cálculo Planificación tipo hoja de cálculo, elaboración de informes de panel de control, integraciones No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario Wrike Gestión ágil del flujo de trabajo para equipos creativos, equipos de proyectos y agencias Asistencia con IA, revisión creativa, ciclos de retroalimentación de las partes interesadas y los usuarios Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario.

Cómo elegir un software de diagramas de Gantt para Mac

Tu software de diagramas de Gantt debe contar con estas funciones clave para adaptarse a las metas de tu proyecto. 🧰

Funcionalidad sin conexión: elige un software que tenga compatibilidad con el acceso y la sincronización sin conexión, para que puedas trabajar en los gráficos sin interrupciones de Internet.

Interfaz intuitiva: Busca un diseño limpio y fácil de usar que permita incluso a los principiantes en gestión de proyectos Busca un diseño limpio y fácil de usar que permita incluso a los principiantes en gestión de proyectos crear rápidamente diagramas de Gantt

Herramientas de colaboración: opta por un software que permita asignar tareas, añadir comentarios y realizar el uso compartido de archivos en tiempo real para mantener a tu equipo conectado y eficiente

Gestión de la dependencia de tareas: comprueba que la herramienta muestre las relaciones entre tareas y las rutas críticas para evitar retrasos en el proyecto

Opciones de personalización: Elige una aplicación para Mac que te permita ajustar los cronogramas, los colores y las vistas para adaptarlas a los requisitos específicos de tu proyecto.

Capacidades de integración: Elige una herramienta que se integre con aplicaciones como ClickUp, Google Drive o Jira para mejorar tu flujo de trabajo

🧠 Dato curioso: Los gráficos de Gantt reciben su nombre de Henry Gantt, quien desarrolló y popularizó esta herramienta de gestión de proyectos entre 1910 y 1915 para medir la productividad y visualizar los calendarios de los proyectos.

Las mejores aplicaciones de diagramas de Gantt para macOS

Si buscas un software de diagrama de Gantt potente y fiable que funcione bien con macOS, empieza por aquí. 🏁

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor solución integral de gestión de proyectos con compatibilidad nativa con Mac)

Planifica tu flujo de trabajo con la vista Gantt de ClickUp Utiliza la función de arrastrar y soltar de la vista Gantt de ClickUp para gestionar la finalización de tareas de forma eficaz

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina gestión de proyectos, documentos y comunicación en equipo, todo en una sola plataforma, potenciada por la automatización y la búsqueda con IA de última generación.

Cómo usar los diagramas de Gantt en ClickUp

La vista Gantt de ClickUp ofrece un cronograma visual claro y fácil de navegar para los usuarios de Mac que valoran la simplicidad.

Por ejemplo, un gestor de proyectos que dirija el rediseño de un sitio web puede crear diagramas de Gantt para dividir el proyecto en fases como el diseño, el desarrollo y las pruebas.

De este modo, pueden programar tareas, asignarlas a otros miembros del equipo, identificar dependencias y ajustar los cronogramas a medida que se reciben comentarios. Según lo que necesiten, es fácil filtrar los gráficos por prioridad, fecha límite o personas asignadas.

Consigue una plantilla gratuita Pon en marcha proyectos rápidamente con la plantilla de diagrama de Gantt para gestión sencilla de proyectos de ClickUp

Si prefieres poner en marcha proyectos rápidamente, la plantilla de diagrama de Gantt para gestión sencilla de proyectos de ClickUp te ahorra la molestia de la configuración manual.

Divide los proyectos en cuatro fases claras: Inicio del proyecto, Planificación, Ejecución y Cierre

Planifica el trabajo utilizando tareas predefinidas con cronogramas realistas, dependencias e hitos

Arrastra las tareas para ajustar su duración y añade fechas límite para realizar el seguimiento del progreso

Vista Todo

Por ejemplo, si estás coordinando una renovación de la imagen de marca, esta plantilla de gestión de tareas describe claramente los pasos clave, incluyendo la investigación inicial, el diseño y las aprobaciones. Las tareas están codificadas por colores, los hitos se marcan con rombos y las dependencias se enlazan con flechas.

Asistencia basada en IA

Obtenga información clara al instante sobre los plazos de los proyectos y supervise el progreso con los datos analíticos basados en IA de ClickUp Brain

Cuando los detalles se acumulan y la claridad es lo más importante, ClickUp Brain es tu asistente basado en IA.

Imaginemos que estás preparando una actualización del proyecto para las partes interesadas y necesitas identificar rápidamente las tareas vencidas. En lugar de revisar manualmente los cronogramas, pregúntale directamente a ClickUp Brain: «¿Qué tareas están vencidas en este momento?»

Resume al instante cualquier área problemática y la resume y te sugiere medidas para volver a encarrilarte.

ClickUp Brain, que se integra a la perfección en tu entorno Mac, te ahorra un tiempo valioso y mantiene tu flujo de trabajo optimizado.

Las mejores funciones de ClickUp

Sincronización en tiempo real entre vistas: Actualiza los cronogramas de los proyectos y observa cómo los cambios se reflejan al instante en las listas de tareas, los calendarios de Google y las cargas de trabajo

Dependencias flexibles: vincula tareas con inicio a inicio, fin a inicio o cualquier combinación, y deja que ClickUp ajuste automáticamente los cronogramas cuando haya cambios.

Ruta crítica con un solo clic: resalta las tareas imprescindibles para detectar cuellos de botella y entregar los proyectos de forma eficaz

Automatiza las acciones repetitivas: Configura desencadenantes para cambios en el estado de las tareas, actualizaciones de las personas asignadas o cambios en la fecha de finalización del proyecto, de modo que el trabajo rutinario se realice sin intervención manual con Configura desencadenantes para cambios en el estado de las tareas, actualizaciones de las personas asignadas o cambios en la fecha de finalización del proyecto, de modo que el trabajo rutinario se realice sin intervención manual con las automatizaciones de ClickUp

Conéctate con las herramientas avanzadas que utilizas: Trabaja con Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion y muchas más para tenerlo todo en un solo lugar con Trabaja con Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion y muchas más para tenerlo todo en un solo lugar con las integraciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones avanzadas y opciones de personalización, al principio puede resultar abrumador

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Me encanta lo personalizable que es la plataforma: puedo cambiar entre las vistas Lista, Tablero y Gantt según mi flujo de trabajo. La función de chat integrada también hace que la colaboración en tiempo real sea muy cómoda y es una de las razones por las que uso ClickUp a diario. Además, las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran muchísimo tiempo en tareas repetitivas. Configurar los espacios de proyecto, las tareas y las automatizaciones fue sorprendentemente sencillo. Mi equipo le cogió el truco tras unas cuantas sesiones de formación rápidas. Además, los documentos de ayuda y el chat en vivo han sido muy eficaces, lo que garantiza que nunca nos quedemos atascados durante mucho tiempo. Una de las cosas que hicimos fue integrar ClickUp con Google Drive en solo unos clics, lo que nos ahorra tiempo y evita tener que cambiar de herramienta.

Me encanta lo personalizable que es la plataforma: puedo cambiar entre las vistas Lista, Tablero y Gantt según mi flujo de trabajo. La función de chat integrada también hace que la colaboración en tiempo real sea muy cómoda y es una de las razones por las que uso ClickUp a diario. Además, las automatizaciones y las herramientas de IA me ahorran muchísimo tiempo en tareas repetitivas. Configurar los espacios de proyecto, las tareas y las automatizaciones fue sorprendentemente sencillo. Mi equipo le cogió el truco tras unas cuantas sesiones de formación rápidas. Además, los documentos de ayuda y el chat en vivo han sido muy eficaces, lo que garantiza que nunca nos quedemos atascados durante mucho tiempo. Una de las cosas que hicimos fue integrar ClickUp con Google Drive en solo unos clics, lo que nos ahorra tiempo y evita tener que cambiar de herramienta.

📮 ClickUp Insight: El 31 % de los directivos prefiere los tableros visuales, mientras que otros confían en los diagramas de Gantt, los paneles o las vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas te obligan a elegir una. Si la vista no se ajusta a tu forma de pensar, se convierte en un obstáculo más. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt con IA, tableros Kanban, paneles o la vista de Carga de trabajo con un solo clic. Y con ClickUp AI, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados según quién los consulte, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador. 💫 Resultados reales: CEMEX aceleró el lanzamiento de productos en un 15 % y redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a segundos gracias a ClickUp.

2. GanttPRO (Ideal para una planificación visual sencilla de proyectos)

a través de GanttPRO

A veces solo necesitas un diagrama de Gantt en línea que sea fácil de entender sin necesidad de ser un experto en gestión de proyectos. GanttPRO lo entiende perfectamente; han creado una herramienta que resulta intuitiva desde el primer día. Puedes arrastrar tareas, ver cómo los cambios afectan a tu cronograma y compartir gráficos con un diseño limpio que no confundirán a tus colaboradores.

La interfaz no pretende ser llamativa ni incluir todas las funciones imaginables. En cambio, se centra en ofrecer bien la funcionalidad básica de diagrama de Gantt, lo que significa que realmente podrás organizar tus proyectos.

La plataforma también facilita la comunicación en tiempo real a través de comentarios, adjuntos y notificaciones, lo que garantiza que todas las partes interesadas estén informadas.

Las mejores funciones de GanttPRO

Gestiona varios proyectos a la vez con vistas de cartera que muestran la asignación de recursos y el estado de los proyectos en toda tu carga de trabajo

Exporta gráficos de aspecto profesional a formatos de archivo PDF, PNG o Excel para presentaciones a clientes y actualizaciones a las partes interesadas

Configura notificaciones automáticas para avisar a los miembros del equipo cuando se acerquen los plazos o cambie el estado de las tareas

Personaliza los calendarios de trabajo para que se adapten a los patrones de los plazos de los proyectos y a los periodos vacacionales

Crea y guarda plantillas de proyectos personalizadas para utilizarlas en el futuro

Limitaciones de GanttPRO

Solo puedes crear nuevas tareas en las vistas gráficas y de lista, no en la vista Kanban.

La aplicación móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio, lo que limita los ajustes sobre la marcha de los hitos del proyecto

Precios de GanttPRO

Core: 9 $ al mes por usuario

Avanzado: 15 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GanttPRO

G2: 4,8/5 (más de 520 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 520 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GanttPRO?

Esto es lo que un usuario opinó sobre este software de diagramas de Gantt para Mac:

En primer lugar, su interfaz de usuario es sencilla y clara, a pesar de que el producto cuenta con numerosas funciones. En segundo lugar, y esto es lo que entiendo por «punto óptimo», han seleccionado sabiamente las funciones más importantes y las han desarrollado con el conjunto de funciones justo necesario. Todo lo que NECESITAS está ahí y, sin embargo, es FÁCIL de usar.

En primer lugar, su interfaz de usuario es sencilla y clara, a pesar de que el producto cuenta con numerosas funciones. En segundo lugar, y esto es lo que entiendo por «punto óptimo», han seleccionado sabiamente las funciones más importantes y las han desarrollado con el conjunto de funciones justo necesario. Todo lo que NECESITAS está ahí y, sin embargo, es FÁCIL de usar.

3. TeamGantt (el mejor para flujos de trabajo de planificación colaborativa en equipo)

vía TeamGantt

TeamGantt es un software de gestión de proyectos en línea que ayuda a los miembros del equipo a comprender y participar en el plan de tu proyecto.

La plataforma hace que la colaboración resulte natural en lugar de forzada. Los miembros del equipo pueden actualizar su progreso, dejar comentarios directamente en las tareas y ver cómo su trabajo se relaciona con el de los demás.

Su objetivo es ayudar a los equipos a visualizar cronogramas, asignar recursos y gestionar tareas sin complicaciones innecesarias. Las funciones de gestión de recursos te permiten supervisar la disponibilidad y la carga de trabajo del equipo, asegurándote de que nadie tenga una agenda sobrecargada.

Las mejores funciones de TeamGantt

Crea y gestiona calendarios de proyectos con un creador de gráficos de Gantt intuitivo de arrastrar y soltar

Asigna varios miembros del equipo a tareas individuales y realiza un seguimiento por separado del tiempo dedicado por cada uno de ellos

Visualiza el progreso de los proyectos con múltiples vistas, incluyendo diagrama de Gantt, tablero, lista y calendario

Genera informes de progreso automáticos que mantienen informadas a las partes interesadas sin necesidad de actualizaciones manuales

Crea plantillas de proyectos con diagramas de Gantt reutilizables para plasmar los patrones de flujo de trabajo probados de tu equipo

Limitaciones de TeamGantt

Otros sistemas operativos cuentan con funciones más avanzadas para el seguimiento del presupuesto y la elaboración de informes financieros.

Opciones de personalización limitadas para el aspecto de los gráficos y la imagen de marca

Es posible que las funciones de gestión de recursos no sean lo suficientemente sólidas para proyectos muy grandes o complejos

Precios de TeamGantt

Free

Pro: 59 $ al mes por gestor, 9 $ al mes por colaborador

Todo ilimitado: Precio personalizado

Edición para la construcción: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TeamGantt

G2: 4,8/5 (más de 890 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TeamGantt?

Así es como un usuario describió su experiencia:

TeamGantt es una de las herramientas más potentes que ayuda a mostrar diagramas de flujo de trabajo de forma organizada y clara, fácil de entender para todas las partes del proyecto. Me encantó la facilidad con la que se configura el WBS y la facilidad para crear subniveles bajo cada sección. Añadir actividades y enlazarlas según sus relaciones es fácil… No hay inconvenientes, pero las capacidades de TeamGantt deben ampliarse para que podamos medir las tasas de finalización generales y compararlas con lo planificado, así como para que podamos supervisar los distintos recursos del proyecto.

TeamGantt es una de las herramientas más potentes que ayuda a mostrar diagramas de flujo de trabajo de forma organizada y clara, fácil de entender para todas las partes del proyecto. Me encantó la facilidad con la que se configura el WBS y la facilidad para crear subniveles bajo cada sección. Añadir actividades y enlazarlas según sus relaciones es fácil… No hay inconvenientes, pero las capacidades de TeamGantt deben ampliarse para que podamos medir las tasas de finalización generales y compararlas con lo planificado, así como para que podamos supervisar los distintos recursos del proyecto.

📖 Lee también: Alternativas y competidores de TeamGantt

4. Instagantt (el mejor para la integración con equipos de Asana ya existentes)

vía Instagantt

Tu equipo ya utiliza Asana para la gestión diaria de tareas, pero necesitas las vistas de cronograma que ofrecen los diagramas de Gantt. ¿Te suena familiar? En lugar de obligar a todo el mundo a aprender a usar una plataforma completamente nueva, Instagantt salva esta brecha.

Con Instagantt, los equipos pueden obtener una visión general clara de sus proyectos, realizar el seguimiento del progreso y gestionar las cargas de trabajo de forma eficaz. Y si andas corto de tiempo, el asistente de IA puede generar rápidamente diagramas de Gantt para ti basándose en sencillas indicaciones.

No es una suite completa de gestión de proyectos, y ahí está la clave: resuelve un problema específico sin añadir complejidad.

Las mejores funciones de Instagantt

Crea paneles de control de carteras que muestren el progreso de varios proyectos a la vez

Configura el seguimiento de hitos con indicadores visuales claros para los entregables clave del proyecto

Genera comparaciones con la línea de base para medir el progreso real frente a los planes originales del proyecto

Crea instantáneas públicas de tus diagramas de Gantt para compartirlas con clientes y partes interesadas que no sean usuarios de Instagantt

Limitaciones de Instagantt

Tiene una gran dependencia de la integración con Asana, lo que limita bastante su funcionalidad independiente

Las opciones de elaboración de informes siguen siendo básicas, más allá de las simples técnicas de visualización del progreso y el cronograma

Precios de Instagantt

Plan individual: 12 $ al mes por usuario

Plan del equipo: 24 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Instagantt

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Instagantt?

Mira lo que opina este crítico:

Es suficiente, pero no me impresiona. A veces, rellenarlo y actualizarlo se convierte en una tarea pesada en lugar de una herramienta que ayude a llevar un seguimiento de los procesos. Es más bien un lugar donde hacer la planificación y fijar las fechas, pero no es realmente un gestor de proyectos flexible ni refleja la carga de trabajo.

Es suficiente, pero no me impresiona. A veces, rellenarlo y actualizarlo se convierte en una tarea pesada en lugar de una herramienta que ayude a llevar un seguimiento de los procesos. Es más bien un lugar donde hacer la planificación y fijar las fechas, pero no es realmente un gestor de proyectos flexible ni refleja la carga de trabajo.

5. Microsoft Project (Ideal para la gestión de proyectos complejos en corporaciones)

vía Microsoft

Microsoft Project es la herramienta ideal cuando tus proyectos implican cientos de tareas, restricciones de recursos complejas y partes interesadas que exigen la elaboración de informes detallados. Sí, la curva de aprendizaje es pronunciada, pero eso se debe a que estás trabajando con funcionalidades de nivel profesional capaces de modelar prácticamente cualquier escenario empresarial.

Además, su integración con Microsoft 365 permite que el flujo de datos de tus proyectos se realice sin problemas en Excel, SharePoint y Teams.

El software está disponible tanto en versión basada en la nube como en versión local, lo que permite adaptarse a proyectos de muy diversos tamaños y complejidades.

Las mejores funciones de Microsoft Project

Crea fórmulas y cálculos personalizados que calculen automáticamente métricas de proyectos especializadas

Gestiona los recursos de forma eficaz con herramientas para la asignación, el seguimiento y el análisis de la carga de trabajo

Utiliza Copilot for Project para la generación de planes de tareas asistida por IA, evaluaciones de riesgos, informes de estado de proyectos y una experiencia de chat interactiva.

Crea y comparte paneles e informes completos e interactivos con Power BI para visualizar todos los aspectos de tu proyecto

Limitaciones de Microsoft Project

Requiere una inversión significativa en formación para que los miembros del equipo puedan utilizar el software de forma eficaz

El conjunto completo de funciones solo está disponible en la versión de escritorio para Windows, mientras que las versiones web y para Mac tienen un límite en la funcionalidad.

La interfaz parece anticuada y poco intuitiva en comparación con las modernas herramientas de gestión de proyectos basadas en la web

Precios de Microsoft Project

Plan Planner 1: 10 $ al mes por usuario (facturación anual)

Planner and Project Plan 3: 30 $ al mes por usuario (facturación anual)

Planner and Project Plan 5: 55 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Project

G2: 4,0/5 (más de 1615 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2030 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Project?

Aquí tienes una reseña de G2 sobre este software de diagramas de Gantt:

Su excelente función de planificación de la capacidad simplifica nuestro trabajo a la hora de asignar recursos de manera eficiente. Además, las herramientas de programación y planificación son excepcionales: el cronograma visual (diagramas de Gantt) y el seguimiento de dependencias, que nos ayudan a supervisar el progreso del proyecto. Por último, la capacidad del software para integrarse fácilmente con otros productos de Microsoft, como Excel y Power BI, mejora nuestras capacidades de análisis de datos y elaboración de informes.

Su excelente función de planificación de la capacidad simplifica nuestro trabajo a la hora de asignar recursos de manera eficiente. Además, las herramientas de programación y planificación son excepcionales: el cronograma visual (diagramas de Gantt) y el seguimiento de dependencias, que nos ayudan a supervisar el progreso del proyecto. Por último, la capacidad del software para integrarse fácilmente con otros productos de Microsoft, como Excel y Power BI, mejora nuestras capacidades de análisis de datos y elaboración de informes.

6. GanttProject (el mejor para la planificación de proyectos sin presupuesto)

a través de GanttProject

GanttProject es una herramienta de código abierto diseñada para personas o equipos pequeños que necesitan visualizar los cronogramas de los proyectos sin necesidad de realizar complejas actividades de gestión de proyectos.

El software es sencillo y fácil de usar, y se centra en las funciones básicas de la gestión de proyectos, como la creación de tareas, el ajuste de dependencias y la asignación de recursos. Aunque no ofrece la posibilidad de cambiar la escala mediante arrastrar y soltar como las herramientas SaaS modernas, puedes alejar la vista manualmente utilizando la barra de herramientas o los atajos de teclado para cambiar la vista.

¿Lo mejor de todo? Serás el propietario del software sin tener que preocuparte por las renovaciones de la suscripción.

Las mejores funciones de GanttProject

Define tareas, hitos y dependencias para crear un calendario de proyecto completo

Controla los costes de los proyectos y genera informes presupuestarios básicos para supervisar los gastos

Realiza un seguimiento del progreso de los proyectos mediante indicadores clave de rendimiento y ajusta los planes para hacer frente a cualquier desviación

Exporta proyectos a diversos formatos, incluidos PDF, PNG, CSV y archivos de Microsoft Project

Limitaciones de GanttProject

Las funciones de colaboración se limitan al servicio GanttProject en la nube, que es un complemento de pago.

El soporte técnico se basa exclusivamente en foros de la comunidad, en lugar de en un servicio de atención al cliente personalizado.

No es ideal para gestionar proyectos muy grandes o complejos con un gran número de tareas y recursos

Precios de GanttProject

Free

Valoraciones y reseñas de GanttProject

G2: 4,3/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GanttProject?

Directamente de una reseña de G2:

La función más útil de GanntProject es la representación gráfica de la duración de las fases de un proyecto completo. Es muy fácil de usar tanto para profesionales como para principiantes… Me gustaría que incluyera la función de numeración automática, que ahora tengo que introducir manualmente.

La función más útil de GanntProject es la representación gráfica de la duración de las fases de un proyecto completo. Es muy fácil de usar tanto para profesionales como para principiantes… Me gustaría que incluyera la función de numeración automática, que ahora tengo que introducir manualmente.

💡 Consejo profesional: Utiliza las relaciones «Fin a inicio», «Inicio a inicio» y «Fin a fin» para conectar tareas. No hagas que todo dependa de todo lo demás; ¡se crea una cascada! Solo enlaza las tareas que realmente tengan que esperar unas a otras.

7. ProjectManager (Ideal para flujos de trabajo de proyectos flexibles con múltiples vistas)

vía ProjectManager

El software de diagramas de Gantt de ProjectManager para Mac está diseñado para gestores de proyectos que desean comprender mejor la planificación de cronogramas. Te guía paso a paso en la creación y gestión de diagramas de Gantt en línea, ofreciéndote información sobre las dependencias entre tareas, la programación mediante arrastrar y soltar y el seguimiento del progreso.

El software facilita la colaboración entre los miembros del equipo, tanto si trabajan en la oficina como a distancia. Los usuarios de Mac pueden utilizar sus funciones basadas en la nube sin preocuparse por la compatibilidad o la configuración, lo que lo hace muy práctico para equipos multiplataforma.

Las mejores funciones de ProjectManager

Realiza el control de tiempo de forma automática o manual, según las preferencias de tu equipo y los requisitos del flujo de trabajo.

Gestiona la disponibilidad y la carga de trabajo del equipo en tiempo real para optimizar la asignación de recursos

Gestiona los presupuestos de los proyectos con funciones de seguimiento de costes en tiempo real y de elaboración de informes de desviaciones

Configura flujos de trabajo automatizados que activen acciones específicas en función de los cambios en el estado de las tareas

Realiza un seguimiento y restaura los cambios del proyecto con la versión del proyecto de control de versiones

Identifica la ruta crítica y añade hitos importantes a tu plan de proyecto

Limitaciones de ProjectManager

Las funciones avanzadas, como la automatización de flujos de trabajo y la gestión de riesgos, requieren suscripciones de nivel superior que aumentan considerablemente los costes mensuales.

La configuración inicial requiere una inversión de tiempo considerable para configurar correctamente todas las opciones disponibles

Precios de ProjectManager

Equipo: 17 $ al mes por usuario

Empresas: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ProjectManager

G2: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 340 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProjectManager?

Aquí tienes una opinión de primera mano:

Las funciones que ofrece están bien pensadas y no requieren una personalización exhaustiva. El servicio de asistencia cuenta con personal experto que sabe comunicarse. El equipo de ventas es competente y honesto, por lo que no notamos ninguna discrepancia entre lo que pensábamos que íbamos a recibir y lo que realmente obtuvimos.

Las funciones que ofrece están bien pensadas y no requieren una personalización exhaustiva. El servicio de asistencia cuenta con personal experto que sabe comunicarse. El equipo de ventas es competente y honesto, por lo que no notamos ninguna discrepancia entre lo que pensábamos que íbamos a recibir y lo que realmente obtuvimos.

📖 Lee también: El mejor software y herramientas de gestión de recursos

8. Toggl Plan (el mejor para un cronograma claro y sencillo)

a través de Toggl Plan

El software de diagramas de Gantt de Toggl Plan para Mac está diseñado pensando en la simplicidad y la claridad, lo que lo hace ideal para jefes de equipo que gestionan personas y plazos en lugar de dependencias complejas. Su interfaz de arrastrar y soltar te permite trazar rápidamente cronogramas y reorganizar tareas sin necesidad de adentrarte en menús anidados.

La vista gráfica está codificada por colores y es clara, lo que ofrece una visión general nítida de lo que está sucediendo y cuándo. Los usuarios de Mac pueden acceder a ella directamente a través de cualquier navegador moderno, sin necesidad de instalar ninguna aplicación ni complemento.

Las mejores funciones de Toggl Plan

Crea cronogramas visuales de proyectos con sencillas acciones de arrastrar y soltar que cualquiera puede entender

Realiza un seguimiento de los proyectos y las cargas de trabajo por semana, mes, trimestre o año

Comparte vistas de proyectos de solo lectura con clientes y partes interesadas para facilitar la comunicación sobre el progreso

Clasifica por colores los proyectos y las tareas para una organización visual instantánea de toda tu carga de trabajo

Intégralo a la perfección con Toggl Track para realizar un control de tiempo exhaustivo en todos tus proyectos

Limitaciones de Toggl Plan

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos, como el seguimiento detallado del presupuesto o la asignación de recursos

No hay gestión de dependencias entre tareas o fases del proyecto disponible

Capacidades de elaboración de informes limitadas en comparación con plataformas de gestión de proyectos más completas

Precios de Toggl Plan

Gratis (para hasta 5 usuarios)

Capacidad: 6 $ al mes por usuario, 3 $ al mes por usuario fantasma

Starter: 9 $ al mes por usuario, 3 $ al mes por usuario fantasma

Premium: 15 $ al mes por usuario, 3 $ al mes por usuario fantasma

Valoraciones y reseñas de Toggl Plan

G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Toggl Plan?

Una reseña de G2 lo describe así:

Al reunir tantas funciones útiles en una única interfaz, Toggl Plan facilita la colaboración en equipo y hace que sea muy fácil realizar un seguimiento de las actualizaciones diarias de las tareas sin distracciones. Las funciones colaborativas de Toggl Plan nos permiten involucrar rápidamente a todos nuestros miembros, de modo que puedan añadir fácilmente tareas, el tiempo necesario para completarlas y cualquier otra información esencial, y una amplia colección de plantillas prediseñadas permite iniciar los procesos de planificación de forma rápida y sencilla.

Al reunir tantas funciones útiles en una única interfaz, Toggl Plan facilita la colaboración en equipo y hace que sea muy fácil realizar un seguimiento de las actualizaciones diarias de las tareas sin distracciones. Las funciones colaborativas de Toggl Plan nos permiten involucrar rápidamente a todos nuestros miembros, de modo que puedan añadir fácilmente tareas, el tiempo necesario para completarlas y cualquier otra información esencial, y una amplia colección de plantillas prediseñadas permite iniciar los procesos de planificación de forma rápida y sencilla.

9. nTask (el mejor por su funcionalidad completa a un precio asequible)

vía nTask

nTask te ofrece gestión de tareas, control de tiempo, programación de reuniones, gestión de riesgos e incluso funciones básicas de CRM, todo ello a un precio sorprendentemente razonable.

El software de diagramas de Gantt para Mac ofrece todas las funciones necesarias para eliminar la necesidad de utilizar múltiples herramientas especializadas. Este enfoque funciona especialmente bien para equipos pequeños que desean disponer de capacidades completas de gestión de proyectos sin la complejidad ni los costes propios de las corporaciones.

Su funcionalidad de diagramas de Gantt permite una planificación detallada de proyectos con dependencias entre tareas, seguimiento del progreso y gestión de la línea de base, adaptándose tanto a proyectos sencillos como complejos.

Las mejores funciones de nTask

Elabora registros de riesgos de proyectos y registros de seguimiento de incidencias para gestionar los posibles problemas de forma proactiva

Obtén hojas de horas automatizadas a partir de las horas de trabajo registradas para una facturación y la elaboración de informes precisos

Establece presupuestos para tus proyectos con funciones de seguimiento de gastos y de elaboración de informes de costes completos

Utiliza nTask IA para generar planes de proyecto, crear tareas a partir de indicaciones, resumir el progreso e identificar posibles riesgos

Colabora en un entorno de trabajo unificado que incluye tareas, proyectos, riesgos y problemas

Limitaciones de nTask

Puede resultar abrumador y confuso cuando lo único que quieres es centrarte en la funcionalidad de los diagramas de Gantt

Opciones de personalización limitadas para informes, paneles y diseños visuales

Precios de nTask

Premium: 4 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de nTask

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre nTask?

Un breve comentario de un usuario real de este software de diagramas de Gantt para Mac:

Desde la planificación hasta la gestión de proyectos, nTask ofrece excelentes funciones y también resulta eficaz para la colaboración.

Desde la planificación hasta la gestión de proyectos, nTask ofrece excelentes funciones y también resulta eficaz para la colaboración.

10. Smartsheet (Ideal para equipos familiarizados con las hojas de cálculo que necesitan visualización)

vía Smartsheet

Smartsheet tiende un puente entre la comodidad de las hojas de cálculo y el poder visual de los diagramas de Gantt. Puedes crear planes de proyecto utilizando las habituales filas y columnas, y luego cambiar al instante a la vista Gantt para ver cómo se conecta todo en un cronograma.

Su verdadera ventaja reside en su adaptabilidad; puedes crear columnas personalizadas para cualquier dato que necesites seguir en el proceso de seguimiento, crear fórmulas que calculen automáticamente las métricas del proyecto y diseñar formularios que introduzcan los datos directamente en tus hojas de proyecto.

Las mejores funciones de Smartsheet

Crea informes dinámicos que extraen datos de varias hojas de proyecto al mismo tiempo para obtener una panorámica completa

Calcula automáticamente las desviaciones y actualiza las previsiones del proyecto utilizando líneas de referencia

Resume el esfuerzo total necesario por proyecto, programa o cartera

Conéctate a cientos de aplicaciones empresariales a través de integraciones nativas y herramientas de automatización de terceros

Aprovecha las herramientas de IA para generar fórmulas y crear resúmenes a partir de grandes conjuntos de datos

Automatiza los flujos de trabajo con reglas que desencadenan alertas, recordatorios y actualizaciones en función de los cambios en las tareas

Limitaciones de Smartsheet

Puede resultar abrumador, con funciones que parecen excesivas para equipos pequeños

Carece de funciones avanzadas, fórmulas y formato condicional en comparación con Excel

El precio puede suponer una inversión considerable, por lo que resulta más adecuado para equipos grandes y corporaciones que para pequeñas empresas o particulares.

Precios de Smartsheet

Pro: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 20 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3460 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Una reseña de G2 lo describe así:

Me encanta cómo Smartsheet combina la familiaridad de una hoja de cálculo con las herramientas de gestión de proyectos, lo que le da un aire muy flexible. La capacidad de automatizar flujos de trabajo, colaborar con compañeros de equipo en tiempo real y personalizar vistas, como los diagramas de Gantt y el Calendario, ha hecho que el seguimiento de proyectos complejos sea mucho más eficiente. Esto se ha incorporado al uso diario de mis equipos, desde el seguimiento de proyectos hasta el seguimiento de tareas individuales.

Me encanta cómo Smartsheet combina la familiaridad de una hoja de cálculo con las herramientas de gestión de proyectos, lo que le da un aire muy flexible. La capacidad de automatizar flujos de trabajo, colaborar con compañeros de equipo en tiempo real y personalizar vistas, como los diagramas de Gantt y el Calendario, ha hecho que el seguimiento de proyectos complejos sea mucho más eficiente. Esto se ha incorporado al uso diario de mis equipos, desde el seguimiento de proyectos hasta el seguimiento de tareas individuales.

🔍 ¿Sabías que...? Los diagramas de Gantt se remontan a antes de la Primera Guerra Mundial. Un ingeniero polaco, Karol Adamiecki, los ideó en 1896 y los denominó «harmonogramas». Sin embargo, dado que su trabajo solo se publicó en polaco y ruso, el mundo se lo perdió.

📖 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Smartsheet para la gestión de proyectos

11. Wrike (el mejor para la gestión ágil de flujos de trabajo)

vía Wrike

El sistema de diagramas de Gantt de Wrike, conocido como vista de cronograma, es ideal para equipos ágiles que adaptan con frecuencia los planes y reasignan tareas. La plataforma se centra en crear un flujo de trabajo adaptable: configurar tareas, vincular dependencias y actualizar plazos a medida que cambian las prioridades.

Las potentes funciones de análisis y las características basadas en IA de Wrike ayudan a los equipos a gestionar los riesgos de forma proactiva y a optimizar sus procesos. Es especialmente popular entre las agencias de marketing y creativas gracias a sus herramientas integradas de revisión y aprobación.

Los usuarios de Mac pueden acceder a Todo a través del navegador, sin pérdida de rendimiento ni restricciones de plataforma. La interfaz permite realizar ediciones en tiempo real y refleja automáticamente los cambios entre los colaboradores, lo que mantiene al equipo sincronizado.

Las mejores funciones de Wrike

Planifica proyectos con gráficos de Gantt interactivos de arrastrar y soltar que muestran las dependencias entre tareas y las rutas críticas

Utiliza Work Intelligence IA para predecir los riesgos de los proyectos, realizar la automatización de la creación de tareas y recibir sugerencias inteligentes para mejorar la eficiencia.

Personaliza los flujos de trabajo, los paneles y los informes para adaptarlos a los procesos y necesidades específicos de tu equipo

Gestiona el trabajo entrante y estandariza la recepción con formularios de solicitud dinámicos

Se integra con más de 400 aplicaciones, incluidas herramientas populares de Adobe, Microsoft, Google y Salesforce

Limitaciones de Wrike

Las opciones de personalización avanzadas de este software de diagrama de Gantt para Mac requieren conocimientos técnicos para su implementación

La estructura de precios puede resultar compleja y costosa, especialmente al añadir funciones más avanzadas o integraciones premium.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (4400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (2.614 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Aquí tienes una nueva perspectiva sobre este software de diagramas de Gantt para Mac:

Wrike me ayuda a mantenerme organizado y coordinado entre múltiples proyectos y equipos. Me gusta especialmente la posibilidad de crear flujos de trabajo y paneles personalizados adaptados a nuestras campañas de marketing. La vista de cronograma (diagrama de Gantt) es ideal para visualizar las fases del proyecto, mientras que las dependencias entre tareas y las notificaciones automáticas nos ayudan a asegurarnos de que nunca se nos pasen los plazos. La perfecta integración de Wrike con herramientas como Outlook y Teams también hace que la colaboración sea mucho más fluida.

Wrike me ayuda a mantenerme organizado y coordinado entre múltiples proyectos y equipos. Me gusta especialmente la posibilidad de crear flujos de trabajo y paneles personalizados adaptados a nuestras campañas de marketing. La vista de Cronograma (diagrama de Gantt) es ideal para visualizar las fases del proyecto, mientras que las dependencias entre tareas y las notificaciones automáticas nos ayudan a asegurarnos de que nunca se nos pasen los plazos. La perfecta integración de Wrike con herramientas como Outlook y Teams también hace que la colaboración sea mucho más fluida.

📖 Lee también: Alternativas a los diagramas de Gantt para gestionar el trabajo y aumentar el éxito de los proyectos

¡En sus marcas, listos, diagrama de Gantt con ClickUp!

Elegir el software de diagramas de Gantt adecuado para Mac depende de lo que necesites: velocidad, flexibilidad y la capacidad de ver todo en su contexto. Una buena herramienta te ayuda a controlar tus cronogramas.

ClickUp, la aplicación todo en uno para el trabajo, ofrece todo eso y mucho más. Desde diagramas de Gantt flexibles hasta herramientas de elaboración de informes, chat integrado, potentes automatizaciones y gestión de carteras, es un espacio de trabajo verdaderamente personalizable para equipos de cualquier tamaño. Tanto si utilizas macOS como si no, esta es la mejor herramienta de creación de diagramas de Gantt para ti.

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