Las 16 mejores alternativas y competidores de Microsoft Project en 2024 (¡gratis y de pago!)

Microsoft Project es el mayor y más conocido herramienta de gestión de proyectos disponible. Se lanzó en 1984, cuando cualquier tipo de software de escritorio era una novedad. Pero debido a esa historia, puede parecer definitivamente anticuada.

Por supuesto, allanó el camino para software de gestión de proyectos (como Planificador de Microsoft ), pero ahora carece de nuevas innovaciones. Tiene demasiado miedo de alienar a su base de usuarios. Eso no augura nada bueno para las nuevas ideas

Por eso vamos a repasar las 16 mejores alternativas a Microsoft Project. Le proporcionaremos un análisis detallado de cada una de ellas, junto con sus ventajas, desventajas, precios y opiniones de los usuarios.

Empecemos

¿Por qué buscar una alternativa a Microsoft Project Management?

Uno de los mayores inconvenientes de Microsoft Project es su complejidad y su curva de aprendizaje. En muchos sentidos, Microsoft Project protege a quienes mejor lo conocen.

Lleva tanto tiempo dominarlo que cualquiera que lo domine siente que debe defender su posición (y el uso de Microsoft Project).

microsoft Project es potente cuando se trata de los aspectos más detallados de la gestión de proyectos, como la gestión de recursos, los informes personalizados y las hojas de horas. Potente no significa fácil o sencillo, por supuesto", afirma una reseña_ _de MS Project.

Puede crear eficazmente un plan de proyecto y profundizar en los detalles de sus recursos, pero no debería utilizarlo a menos que ya esté entrenado para domar a la bestia que es Microsoft Project.

Ventajas *Alternativas a Microsoft Forms* Y echa un vistazo a esto... ¡no es tan fácil de usar!

¿Cuáles son los inconvenientes de utilizar Microsoft Project?

Necesita ungestor de proyectos certificado* Depende de las exportaciones

Largo tiempo de adopción

Pero, por suerte, estamos en un nuevo siglo, ¡y hay montones de estupendas alternativas a Microsoft Project que puede utilizar!

16 Mejores Alternativas a Microsoft Project

Ya sea ClickUp, Asana, Trello o cualquiera de las otras 16 alternativas a Microsoft Project que enumeramos aquí, seguro que encuentras una que se adapte a tus necesidades.

Echa un vistazo a esta lista para una comparación de características de las mejores alternativas a Microsoft Project.

1. ClickUp

Visualice las tareas, los proyectos y los flujos de trabajo de la forma que más le convenga con las más de 15 vistas personalizables de ClickUp

ClickUp es una herramienta todo en uno que ofrece una forma de trabajar fundamentalmente nueva que simplifica la gestión de múltiples proyectos con su equipo. Es una alternativa sencilla y atractiva a MS Project

A continuación le ofrecemos una rápida visión general de algunas de las principales funciones de ClickUp:

Potente panel de control ágil : le ofrece un lugar central para recibir Ágil información sobre el proyecto, como la salud general del proyecto, los objetivos del proyecto, los plazos del proyecto y mucho más

Comentarios conversaciones dedicadas al proyecto con intercambio de documentos/archivos integrados para diferentes archivos del proyecto

Tareas tareas /%href/ : cada una viene con su propia barra de estado de la tarea y tablones de mensajes para un mejor trabajo en equipo, y se puede dividir cada tarea en subtareas y listas de control

Potentes integraciones el módulo de gestión de tareas se integra con herramientas de control del tiempo y otras herramientas de gestión de tareasherramientas de productividad para la gestión de sus equipos virtuales ClickUp Brain*: La herramienta de IA de ClickUp utiliza la inteligencia artificial para mejorar las tareas de gestión de proyectos

Automatice los flujos de trabajo y amplíe su negocio con ClickUp AI

Profesionales de ClickUp:

Bonita interfaz

Económico

Tiene un plan gratuito para siempre

Compatible con todos los sistemas operativos, como Windows, Mac, iOS y la aplicación de Google

Múltiples vistas, incluyendo una vista de lista, tablero, línea de tiempo y diagrama de Gantt

Incorporafunciones de planificación y programación de proyectos* Funciones avanzadas para proyectos ágiles

Potente aplicación móvil para gestión remota de proyectos * Plantillas de gestión de proyectos para automatizar los flujos de trabajo

Plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

ClickUp cons:

100 MB de almacenamiento en el plan gratuito

No se pueden exportar cuadros de mando

Más información sobre nuestra hoja de ruta de productos

/ref/ https://dev-doc.clickup.com/p/ad-3021/click-up-roadmap aquí /%href/

.

ClickUp opiniones:

"ClickUp es la navaja suiza de las apps de gestión de tareas y proyectos" - G2 Crowd "Herramienta que cambia la vida. Nos devuelve la tan necesaria perspectiva de las tareas prioritarias. Ayuda a hacer un seguimiento de lo que logramos, y pasamos más tiempo durante un año determinado. No puedo vivir sin ella" - Revisión verificada de Capterra "Es genial lo fácil que fue el proceso de migración cuando nos pasamos a ClickUp. La plataforma funciona para cualquier escenario de proyecto que necesites: clientes, tareas personales, proyectos, lo que quieras. Ofrece una buena cantidad de herramientas para realizar un seguimiento de todo lo que implica un proyecto." - Revisión verificada de Capterra

Planes de precios ClickUp:

Plan gratuito para siempre : El mejor para uso personal

: El mejor para uso personal Plan ilimitado : El mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes)

: El mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes) Plan Business : Ideal para equipos medianos o múltiples (12 $/miembro al mes)

: Ideal para equipos medianos o múltiples (12 $/miembro al mes) Plan Empresa : Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados

: Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5$ al mes por miembro del espacio de trabajo

2. Asana

A través de AsanaAsana comenzó en 2011 y rápidamente ganó mucha notoriedad debido a las conexiones de los fundadores con Facebook. Con ese pedigrí, Asana no tuvo problemas para conseguir financiación y va camino de convertirse pronto en una empresa de mil millones de dólares.

Pero, ¿significa eso que esta herramienta es adecuada para los miembros de tu equipo? No necesariamente.

Asana tiene una interfaz sencilla con secciones claras para una gestión eficaz gestión visual de proyectos . Al igual que su nombre, tiene una interfaz de usuario tranquila que te ayuda a sentirte cómodo cuando trabajas. Esto por sí solo lo convierte en una gran alternativa a Microsoft Project.

A pesar de un comienzo rápido, el desarrollo de su producto se ha retrasado en los últimos años. Y Asana no es ideal para todos los equipos de tu organización: la mayoría de los equipos de desarrollo de software no lo usarían.

Pros de Asana:

Muy personalizable

Gran calendario compartido sincronización

Buen sistema de gestión de tareas de proyectos recurrentes

Alternativa gratuita a Microsoft Project

Gestión de carteras

Contras de Asana

No hay seguimiento de tiempo nativo

Diagrama de Gantt sólo a través de un complemento

Gran curva de aprendizaje

No tiene mapas mentales

Tiene mínimos de usuario

Sin comandos de barra

Revisiones de Asana:

"Hacemos malabares con muchos proyectos y plazos que compiten entre sí, por lo que ayuda a mantener todo en una sola visión general, en un lugar donde podemos hablar de las tareas individuales a medida que avanzamos. Prefiero este flujo de trabajo al de Slack, que hace hincapié en el chat, el correo electrónico, etc.". Las perspectivas de Asana para la planificación del tiempo están mejorando, pero están un poco ofuscadas en este momento." - G2Crowd "Uso Asana todos los días para gestionar mis tareas. Animo a mi equipo a mantener su trabajo a través de Asana. En general, es una herramienta agradable y eficaz. En el escenario actual, es realmente útil para el trabajo remoto. Aunque creo que es un poco cara en comparación con otras aplicaciones similares de gestión de tareas. Pero las características son realmente buenas" - Revisión verificada de Capterra

Precios de Asana:

Gratis a $24.99/usuario/mes (La versión básica es gratis, los planes premium empiezan desde $10.99) ¡Compara Asana y ClickUp!

3. ProofHub

A través de ProofHubProofHub es una alternativa a Microsoft que viene con una amplia gama de funciones avanzadas. Reúne todos los aspectos importantes de su trabajo y proyectos en un lugar centralizado. Al igual que otras herramientas anteriores, permite crear tareas, asignarlas a varios miembros del equipo y visualizar el progreso de los proyectos en diferentes vistas, como tableros Kanban, vistas de tabla y vistas de Gantt.

También proporciona sólidas herramientas de supervisión del trabajo, como el seguimiento del tiempo, el seguimiento del progreso y el seguimiento en profundidad de los proyectos informes de proyecto para ayudarte a seguir el progreso de tu equipo. La mayor ventaja de Proofhub es su tarifa plana, lo que significa que tus gastos no aumentan a medida que crece tu equipo.

Proofhub también está disponible como aplicación móvil para usuarios de Android e iOS.

Profesionales de ProofHub:

Plataforma todo en uno

Interfaz intuitiva

Excelente personalización de proyectos

Perfecta colaboración y comunicación en equipo

Contras de ProofHub:

Inicio de sesión único en Google

La gestión de notificaciones podría mejorarse

Opiniones sobre Proofhub:

"Elegimos ProofHub por el amplio conjunto de servicios que ofrece a un precio asequible. Se puede utilizar una parte de ProofHub para proyectos internos y otra completamente distinta para colaboración con el cliente . Como resultado, es un paquete completo para nosotros" - Capterra "Me encanta que haya un formato para cada cosa que necesites hacer; yo lo uso para hacer el seguimiento de proyectos de clientes, gestionar tareas, compartir archivos, revisar diseños, tomar notas, controlar el tiempo, comprobar informes de progreso y mucho más. Además, el precio fijo de ProofHub es la guinda del pastel" G2Crowd

Precios de Proofhub:

Los planes de pago de ProofHub empiezan a partir de 45 €/mes, facturados anualmente (sin cuota por usuario).

4. Paymo

A través de Paymo Paymo es una sólida aplicación de gestión de proyectos. Nada llamativo.

Tienen una pantalla de inicio agradable que pone de relieve lo que sus elementos más críticos son para el día, lo que ayuda a los plazos de seguimiento.

También ofrecen vistas de tablero, similar a ClickUp y Trello. Cuentan con sólidas funciones de panel de control para ayudarte a medir el progreso del proyecto y disponen de un lugar centralizado para gestionar proyectos complejos. Paymo es una elección segura con la que sus gestores de proyectos se sentirán cómodos.

Paymo pros:

Aplicación móvil con seguimiento de proyectos

Hojas de horas personalizables

Bonitos diagramas de Gantt interactivos

Planificación y dependencia de tareas

Alternativa gratuita a Microsoft Project

Contras de Paymo:

Integraciones sólo en el plan de pago

Sólo tres facturas con el plan gratuito

Muchas vistas pueden dificultar el aprendizaje

Paymo opiniones:

"No hay función de importación para tareas/proyectos, por lo que se requiere un proceso muy manual para ponerse en marcha si te mueves desde diferentes herramientas." - G2Crowd "Para un usuario mediano, pequeño o en solitario paymo es suficiente para gestionar cualquier tipo de proyecto. El plan gratuito es suficiente y ofrece suficientes características para empezar y luego actualizar si es necesario." - Opinión verificada de Capterra

Precios de Paymo:

$8.95 a $14.25/usuario/mes

5. Monday.com

A través de Lunes.com Monday se basa en poner las cosas en verde, lo que significa que quieren que marques un montón de cosas. También han desarrollado un híbrido muy interesante de tabla/gestor de tareas, con un montón de campos personalizados para hacer ciertas tareas de la forma que quieras.

¿Cuál es el problema? Que no siempre es escalable a través de equipos de gran tamaño para una gestión eficaz colaboración en línea . También tienen una versión de prueba gratuita limitada que no te dará tiempo suficiente para explorar todas sus útiles funciones sin pagar una cuota considerable.

A pesar de su impresionante campaña publicitaria, cualquiera que conozca Google puede encontrar muchas de sus funciones de forma gratuita en otros sitios ( ¡como en ClickUp! ).

Lunes.com profesionales:

Interfaz intuitiva y

También ofrece una extensión para Chrome

Mucha personalización

Integración con Dropbox y OneDrive

contras de #### Monday.com:

Sin calendario

Caro

Sin tareas recurrentes

Sin subtareas

Sin comandos de barra oblicua

Monday.com opiniones:

"El cambio de nombre a "Monday" A nadie le gustan los lunes . Tiene una mala connotación" - G2Crowd "En general, Monday es una gran herramienta para gestionar la carga de trabajo, proyectos, y mantener a la gente trabajando juntos en un espacio de colaboración. Yo recomendaría encarecidamente este producto a otras personas si están buscando una herramienta barata, fácil de usar y fácil de implementar. Sin embargo, tenga cuidado, usted tendrá que tener una idea de cómo desea utilizar esta herramienta de lo contrario las características pueden ser demasiado abundantes y no se explica lo suficientemente bien como para ayudar a un usuario que sólo está buscando ideas " - Revisión verificada de Capterra 👉 Ver cómo

%href/_ https://clickup.com/es-ES/blog/37611/asana-vs-monday/ Monday compara con Asana /%href/

!

Precios de Monday.com:

$8 a $16/mes/5 usuarios Comparar ClickUp y Monday ¡!

6. Hitask

A través de Hitask Otra herramienta de colaboración en equipo, esta es menos potente que MS Project pero tendrá algunas de las características que desea desde una perspectiva de desarrollo como seguimiento de problemas repetición de tareas y chat de equipo. También tiene informes, pero puede no ser tan avanzado como Microsoft Project.

Ventajas de Hitask:

Fácil de usar

Interfaz limpia

Sincronización con Google Calendar

Contras de Hitask:

No hay muchas integraciones

No hay notas privadas

No tiene diagrama de Gantt

Sin tablero Kanban

Opiniones sobre Hitask:

"El entorno visual carece de color, podría mejorar añadiendo elementos que permitan a los empleados diferenciarlos rápidamente sin necesidad de leer, asignando etiquetas de color a cada uno para poder detectar rápidamente cualquier cambio u observación así como su origen..." - G2Crowd "Este producto es muy fácil de usar, pero la interfaz de usuario no es muy intuitiva. El precio es justo teniendo en cuenta lo que obtendrás a cambio. Si planeas usarlo por una razón personal entonces esta herramienta puede ser suficiente." - Revisión verificada de Capterra

Precios de Hitask:

Gratis a $20/usuario/mes (El plan de pago empieza en $5)

7. nTask

A través de nTask nTask se ve principalmente como un reemplazo de Asana, pero también es genial como una herramienta más simple que Microsoft Project.

nTask tiene sólidos herramientas de información en torno al control del tiempo, el seguimiento del progreso del trabajo y las reuniones que encantarán a todos los directivos.

También tiene incorporados diagramas de Gantt para ver múltiples proyectos desde un alto nivel. Añada su seguimiento de errores y problemas y podría ser una solución fácil en comparación con Microsoft Project.

Como la mayoría de estas herramientas de productividad, también es mucho más asequible que Microsoft Project, lo que la convierte en una buena alternativa a MS Project.

nTask pros:

Muy asequible

Herramienta de gestión de reuniones

Seguimiento de errores/incidencias

Dependencias de tareas

nTask contras:

Sin temporizador

Mala aplicación para el acceso móvil

Los diagramas de Gantt no son interactivos (todavía)

nTask Reseñas:

"La mayor diferencia en la funcionalidad de reuniones en comparación con algo como GCal es que puedes crear una agenda detallada, almacenar las actas de la reunión y compartirla automáticamente con un equipo de proyecto, sin salir nunca de la app." - Bombchelle "No hay mucho que disguste en esta aplicación. Las integraciones son perfectas y funcionan a la perfección. Mientras que, por un lado, las frecuentes actualizaciones complementan y mejoran la usabilidad de esta app, a veces cuesta un poco acostumbrarse a esos cambios." - Revisión verificada de Capterra

nTask pricing:

Gratis a 7,99 $/usuario/mes (El plan de pago empieza en 2,99 $)

8. Zenkit

A través de Zenkit Zenkit es una potente alternativa a Microsoft Project, con un montón de vistas diferentes, incluyendo una vista de tablero y tabla.

Incluye seguimiento de actividades y notificaciones, para que siempre sepas en qué está trabajando cada miembro de todo tu equipo. También es perfecto para que los gestores tengan una visión de alto nivel de los próximos proyectos.

Pero debido a algunas de las funciones que le faltan, puede que no sea la mejor opción para un proyecto complejo y de gran envergadura. También dispondrás de edición de texto enriquecido y fondos personalizados para hacer Zenkit a tu medida.

Zenkit pros:

Múltiples vistas

Fácil gestión de tareas

Herramientas de mapas mentales

Contras de Zenkit:

Sin diagramas de Gantt

No hay seguimiento del tiempo

Sin API pública

Tiempos de carga largos

Zenkit opiniones:

"La interfaz de usuario puede parecer un poco utilitaria y no tan amigable como otros sistemas de software." - Capterra "Excelente experiencia con el servicio de atención al cliente. El único fallo fue uno pequeño cuando actualicé mi plan, pero me ayudaron a encontrar una solución. Me encanta que sigan desarrollando el software en lugar de permitir que se quede estancado." - Revisión verificada de Capterra

Precios de Zenkit:

De gratuito a 29 $/usuario/mes (sólo el plan Personal/individual es gratuito, el plan Equipo empieza en 11 $)

9. Slenke

A través de Slenke Si lo que quieres es con la gestión de recursos diagramas de Gantt, y más en general atractivo visual que Microsoft Project, entonces Slenke puede ser una opción.

Es una herramienta relativamente nueva, así que habrá una curva de adopción. Los miembros del equipo también la utilizan para gestionar su comunicación interna, por lo que podría dejar de utilizarla Slack si lo deseas.

Puede que no sea lo mejor para varios proyectos, pero es una herramienta sencilla para ayudar a tu pequeño equipo a mantenerse centrado y comunicado.

Slenke pros:

Mucha integración con terceros

Comunicación interna

Interfaz limpia

Contras de Slenke

No hay aplicación de escritorio

No hay plan para empresas

Sólo en inglés

Opiniones sobre Slenke:

"La sección de alertas puede llegar a ser abrumadora a veces, un mayor control sobre qué tipo de alertas recibo sería ideal." - Reseña en Capterra "Estaría bien personalizar un poco más el software y utilizar la marca de nuestra empresa. No puedo pensar en nada más que no nos haya gustado hasta ahora." - Revisión verificada de Capterra

Precios de Slenke:

De gratuito a 15 $/usuario/mes

10. Basecamp

A través de BasecampBasecamp adoptó un enfoque totalmente diferente del software de gestión de proyectos en comparación con Microsoft Project.

Se centran en la comunicación en equipo y archivos de proyectos sobre fechas de vencimiento y tareas, lo que los convierte en uno de los líderes para la comunicación con grandes equipos, clientes y proveedores. Con Basecamp puede configurar sus listas de tareas pendientes, añadir mensajes y actualizar el calendario de tu proyecto . Se trata más de información y funciones avanzadas de colaboración que de una solución exacta de gestión de proyectos.

Piense en ella como un lugar unificado para actualizaciones, pero no para proyectos específicos.

Profesionales de Basecamp:

Mismo precio, independientemente del número de usuarios

Usuarios y tareas ilimitados

Fiable

Contras de Basecamp:

Funciones limitadas

Sin seguimiento del tiempo

Poco atractivocuadro de mandos del proyecto* Sin análisis

Reseñas de Basecamp:

"Basecamp requiere un poco de aprendizaje al principio, no cualquiera podría manejarlo a la primera, así que sólo me disgustaría eso, pero no es un contra porque realmente es un software que vale la pena usar." - G2Crowd "Lo utilizo principalmente para colaborar en proyectos con los miembros de mi equipo que trabajan en otras ramas. Podemos comunicarnos y trabajar en la misma tarea en tiempo real y hacer que la colaboración en proyectos proceso muy eficaz" - Revisión verificada de Capterra

Precios de Basecamp:

Desde 99 $/mes Comparar Basecamp y ClickUp y conozca las mejores Alternativas a Basecamp .

11. Celoxis

A través de Celoxis Esta es una de las herramientas más comparables a Microsoft Project. Puedes hacer un seguimiento de las finanzas de tu proyecto, identificar riesgos, establecer flujos de trabajo personalizados y facilitar la colaboración con archivos de proyecto y comentarios como las otras plataformas de gestión de tareas.

Si quiere librarse de Microsoft Project, pero necesita algo técnicamente similar, Celoxis puede ser el programa que necesita. También ofrecen soluciones locales, in situ, si lo prefieres, pero nosotros optaríamos por su sencillo software de gestión de proyectos basado en la nube.

Ventajas de Celoxis:

Autoprogramación de proyectos característica

Muy personalizable

Buenas herramientas de gestión de los recursos del proyecto

Seguimiento del estado de los proyectos

Contras de Celoxis:

Sin soporte telefónico

Sólo un tipo de plan de pago

No hay aplicación para iPhone o Google

La interfaz de usuario necesita mejoras

Opiniones sobre Celoxis:

"Gestiono entre 20 y 25 proyectos en un momento dado, por lo que el seguimiento del tiempo y el estado del proyecto es un poco difícil. Celoxis me facilita hacerlo de manera eficiente, sin quitarme demasiado tiempo del 'trabajo real'." - G2 Multitud "Nuestra experiencia general con Celoxis ha sido positiva. La herramienta nos ha ayudado a mantener el rumbo de todos nuestros proyectos y a colaborar dentro del equipo. El precio y el valor son excepcionales, especialmente para un equipo pequeño como el nuestro. No utilizamos mucho la gestión de recursos u otras funciones de la herramienta, sólo mantenemos nuestros proyectos en un calendario estricto y hacemos un seguimiento de los esfuerzos realizados en diversas actividades." - Revisión verificada de Capterra

Precios de Celoxis:

25 $/usuario/mes a 450 $/usuario/una sola vez

12. RaveTree

A través de RaveTree ¿Quieres gestionar tus contactos comerciales con tus tareas?

RaveTree ofrece una sólida función CRM junto con su plataforma de gestión de proyectos.

RaveTree es una buena alternativa a ms project gracias a sus herramientas de gestión de recursos y administración.

Ventajas de RaveTree:

Altamente intuitivo

Incluye CRM

Portal de clientes

RaveTree contras:

Sin diagramas de Gantt

Sin aplicación móvil para iOS o Android

Caro

Opiniones sobre RaveTree:

"Ravetree es bastante nuevo, pero para lo nuevo que es, sigue funcionando muy bien. Tiene cambios implementados de vez en cuando, pero también es útil que está en constante mejora para que sea más fácil de usar. La empresa es más pequeña, ¡pero eso ha hecho que el servicio de atención al cliente sea más atento!" - G2Crowd "Me encanta en general. No tengo grandes quejas. Diría que podría ser útil mover los recuadros de mi página de inicio, de modo que si quiero que mis próximos hitos sean el recuadro principal que veo, puedo moverlo a esa sección. Odiaba Workamajig, pero permitía esa funcionalidad" - Revisión verificada de Capterra

Precios de RaveTree:

De 29 $/usuario/mes a 39 $/usuario/mes

13. Wrike

A través de WrikeWrike es para equipos activos que buscan un apoyo adicional en la gestión de proyectos. Wrike apuesta por la accesibilidad, lo que significa que puedes ver muchas cosas en una sola vista sin demasiados clics adicionales.

La jerarquía está bien definida. Si pasa el ratón sobre una tarea del proyecto, los detalles importantes se mostrarán automáticamente. Sin embargo, carece de vistas múltiples y favorece las vistas Lista y Cascada metodologías.

Si su equipo necesita algo similar a MS Project, pero con menos campanas y silbatos, entonces usted puede encontrar un hogar con Wrike. Aunque no es un herramienta de gestión de proyectos de código abierto ofrece una versión gratuita.

Más información

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/20404/wrike-gestion-de-proyectos/ utilizar Wrike para la gestión de proyectos /%href/

.

Ventajas de Wrike:

Asignación de tareas mediante el menú de arrastrar y soltar

Configuración rápida

Seguimiento del tiempo

Personalizable

Gestión del trabajo función como la creación de la estructura de desglose del trabajo

Contras de Wrike

Complejo

Interfaz pobre

Mal servicio al cliente

Opiniones sobre Wrike:

"Wrike es único con respecto a otras aplicaciones similares, ya que no es sólo una herramienta de gestión de proyectos. También funciona como herramienta de gestión del trabajo, lo cual es ligeramente diferente." - G2Crowd "Con su rendimiento sólido como una roca en el trabajo, no pude notar deméritos con la aplicación. Sin embargo, es bastante caro cuando se trata de precios. Pero las características que estamos recibiendo con la compra de la aplicación está en la parte superior, y no se puede negar que es mucho mejor que otras herramientas de gestión de proyectos de la competencia." - Revisión verificada de Capterra

Precios de Wrike:

De gratuito a 24,80 $/usuario/mes Comparar Wrike y ClickUp y aprenda sobre Alternativas a Wrike .

14. PlanView

A través de Planview PlanView (antes Clarizen) es una herramienta de proyectos de gran envergadura que cualquier gestor de proyectos serio (¡y certificado!) puede considerar. Esta herramienta es para la planificación de proyectos y grabar cada detalle en piedra cuando no puede permitirse el lujo de equivocarse.

PlanView le permite definir el alcance, establecer las especificaciones, estimar los tiempos, programar las fechas de entrega y asignar el personal adecuado a su proyecto. La parte técnica del back-end hace el trabajo pesado, pero la interfaz no es de vanguardia.

Si está buscando una solución técnica seria (que también lo parezca), pruebe PlanView.

Ventajas de PlanView:

Gran programación de proyectos con tareas recurrentes

Gestión de carteras y proyectos múltiples

Planificación de la capacidad integrada, asignación de recursosygestión de recursos* Cronogramas de proyectos para una mejor gestión de las tareas

Contras de PlanView

Interfaz torpe

No ofrece mucho para Ágil equipos de gestión de proyectos comoScrumy Kanban * Funcionalidad de búsqueda deficiente

Revisiones de PlanView:

"La parte más difícil de implementar Clarizen en mi entorno fue la configuración inicial a través del portal Clarizen Admin. Fue bastante abrumador al principio, sin embargo, después de un poco de práctica me he vuelto mejor en la realización de cambios sobre la marcha. Espero asistir pronto a uno de los cursos de formación in situ de Clarizen para seguir desarrollando mis habilidades." - G2Crowd "Es una seguimiento del proyecto nos ha ayudado a mejorar el seguimiento de nuestros proyectos y evitar retrasos. Añadir notas o comentarios a las tareas y proyectos ayuda a encontrar problemas y nos ayuda a aumentar la calidad." - Revisión verificada de Capterra

Precios de PlanView:

Contactar con Ventas Comparar Clarizen y ClickUp .

15. Jira

A través de JiraJira es una alternativa a Microsoft Project si diriges un equipo de desarrollo de software, gestión de productos o control de calidad. Sin embargo, al igual que Microsoft Project, Jira se ha convertido en una plataforma antigua y anticuada.

Es una herramienta difícil de usar a menos que estés anidado en lo más profundo del proceso de desarrollo. Tiene un montón de integraciones, seguimiento de problemas, y funciones de seguimiento de errores . Para otros equipos, no es una herramienta valiosa.

Aprenda a utilizar Jira para la gestión de proyectos .

Jira pros:

Personalizable

Muchas integraciones como Dropbox

Notificaciones de texto y correo electrónico

Alertas de incidencias

Contras de Jira:

Extremadamente complicado

Difícil de configurar

Anticuado

Revisiones de Jira:

"En general, es una excelente herramienta para controlar el trabajo en equipo." - Revisión verificada de Capterra "El pro es también el contra con este software. Sólo porque usted PUEDA hacer cualquier cosa con él, no significa que vaya a ser fácil, eficiente o intuitivo. Es fácil perderse en JIRA porque hay muchas características, menús, opciones, pestañas, barras y ventanas - muchas de las cuales parecen iguales pero no funcionan igual. Nunca sabes si hacer algo tan simple como copiar y pegar incidencias va a funcionar como esperas (como CTRL+C, CTRL+V), o si tienes que abrir varias ventanas diferentes con millones de opciones distintas para poder hacerlo." -

/ref/ https://www.capterra.com/p/19319/JIRA/reviews/3432010/ Revisión verificada de Capterra /%href/

Precios de Jira:

De gratuito a 14 $/usuario al mes Comparar JIRA y ClickUp y conozca las mejores alternativas a Jira .

16. Trello

A través de Trello Ahora, algo completamente diferente.

En lugar de utilizar un montón de listas para gestionar los proyectos, puede cambiar a las tarjetas y un Tablero Kanban para la gestión de tareas. El sistema, popularizado en la industria japonesa, ha cobrado vida propia, sobre todo por influencia de Trello.

Además de crear múltiples tareas, también se ha popularizado como repositorio de datos de proyectos. Sus funciones para compartir públicamente también han ayudado a convertirlo en un suite de productividad líder con equipos, aficionados y amigos.

Profesionales de Trello:

Fácil incorporación

Fácil de asignar tareas y seguir el progreso

Más fácil de usar que la mayoría

Capacidad de colaboración en equipo en tiempo real

Contras de Trello:

Sin diagrama de Gantt

Sin calendario

Sin función de sprint

Las integraciones sólo están disponibles en el plan de pago

Sin documentación nativa

Revisiones de Trello:

"Su interfaz es un poco básica, también puedo decir que su buscador no es eficiente ya que no encuentra lo que busco, además la versión gratuita es muy limitada." - G2Crowd "Una gran herramienta de gestión de productos para la coordinación. Me llevó algún tiempo acostumbrarme a todo lo que podía hacer y cómo quería usarlo, pero ahora realmente lo disfruto. La mejor parte es la opción gratuita para usarlo (que es lo que yo uso) y funciona bien para mis necesidades." - Revisión verificada de Capterra

Precios de Trello:

Gratis a $17.50/usuario/mes (la versión de pago comienza desde $9.99 mientras que el plan Enterprise comienza desde $17.50) Comparar ClickUp con Trello y Asana y aprenda sobre estos Alternativas a Trello .

Encuentra la mejor alternativa a Microsoft Project para tu equipo

No hay una manera sencilla para que los equipos colaboren de manera efectiva, no hay muchos tutoriales y funciona de una manera bloqueada, muy parecida a Plantillas de proyectos de Excel . Obviamente, esta no es la herramienta más atractiva cuando hay tantos programas de gestión de proyectos en la nube disponibles.

Cuando todo tu equipo necesita desesperadamente algo que toda la organización pueda utilizar, es hora de abandonar Microsoft Project por una nueva solución de gestión de proyectos colaborativa. Conseguirás hacer más trabajo y eliminar los cuellos de botella. Regístrate con ClickUp hoy mismo y lleve su gestión de proyectos a un nivel completamente nuevo.