La mayoría de los programas de formación de empleados son bastante unilaterales. Usted imparte el contenido, ellos completan los módulos y... eso es todo.

Te quedas con la duda: ¿Funcionó realmente? ¿Alguien aprendió algo útil?

Los comentarios tradicionales sobre la formación, como las encuestas al final del curso o los cuestionarios genéricos, no sirven más que para marcar una casilla. No le dicen quién tiene dificultades, por qué las tiene ni qué hacer al respecto. Está actuando a ciegas cuando podría estar guiando el crecimiento.

Un software de retroalimentación con IA puede cambiar las reglas del juego para usted.

No solo realiza un seguimiento de la finalización, sino que también escucha, se adapta y responde a la forma de aprender de su equipo, convirtiendo la formación en una conversación bidireccional. ¿El resultado? Los empleados se sienten apoyados, las habilidades se consolidan y la formación genera un retorno de la inversión cuantificable.

No es de extrañar que, cuando el aprendizaje se adapta mediante IA, las tasas de retención de conocimientos aumenten un 42 % en comparación con los métodos tradicionales. En este blog, le presentamos el mejor software de retroalimentación con IA para la formación de empleados.

El mejor software de retroalimentación con IA para la formación de empleados de un vistazo

Comencemos con una breve introducción al software de retroalimentación con IA antes de explorar las herramientas.

Herramienta Mejores funciones Ideal para *Precios ClickUp • Generación de comentarios y resúmenes mediante IA • Solicitudes de comentarios automatizadas • Paneles de control para medir el retorno de la inversión en formación Unifique los comentarios basados en IA, las operaciones de formación y la información útil en una sola plataforma. Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Leapsome • Copiloto de IA para revisiones y metas • Análisis de opiniones en encuestas • Sugerencias inteligentes de OKR Empresas que alinean el rendimiento con el crecimiento Precios personalizados Effy IA • Formularios y resúmenes de revisión con IA • Captura de comentarios en Slack • Información sobre opiniones Pymes que necesitan revisiones rápidas y ligeras Plan Free disponible; planes de pago a partir de 36 $. Lattice • Asistente de IA para comentarios • Agente de IA para preguntas y respuestas de RR. HH. • Paneles de análisis de personas Equipos centrados en la cultura que gestionan el compromiso y el crecimiento. Los planes de pago comienzan en 11 $/asiento/mes. 15Five • Revisiones asistidas por IA • Recomendaciones de Kona AI Coach • Puntuación del compromiso Rendimiento continuo centrado en los gerentes Los planes de pago comienzan en 4 $ por usuario al mes. Culture Amp • Resúmenes de comentarios con IA • Análisis predictivo • Microaprendizaje con Skills Coach Equipos que impulsan el compromiso y el desarrollo Precios personalizados Workday Learning • Nube de habilidades IA • Estímulos de aprendizaje en el flujo • Hub de información para gerentes Corporaciones que utilizan Workday HCM Precios personalizados Cornerstone OnDemand • Inteligencia de habilidades de IA • Planificación de la plantilla • Movilidad profesional IA Corporaciones que necesitan agilidad en su plantilla Precios personalizados Docebo • Creador de cursos con IA • Entrenador virtual con IA • Búsqueda inteligente de contenidos Corporaciones que amplían el contenido de aprendizaje Precios personalizados BetterUp • Entrenador de IA siempre activo • Recordatorios de metas y juegos de rol • Paneles de control de talento Corporaciones que invierten en coaching y bienestar Precios personalizados Betterworks • Metas y comentarios basados en IA • Recordatorios en Slack/Teams • Herramientas de calibración Corporaciones que impulsan los OKR y el rendimiento Precios personalizados Qualtrics XM EX • Análisis de opiniones mediante IA • Información de Manager Assist • Escucha multicanal Empresas centradas en la experiencia de los empleados Precios personalizados Engagedly • Asistente Marissa IA • Metas e IDP impulsados por IA • Reconocimiento gamificado Teams que combinan rendimiento y compromiso Precios personalizados

¿Qué es el software de retroalimentación con IA para la formación de empleados?

Piense en el software de retroalimentación con IA como su asistente de formación más inteligente y atento. Se trata de una plataforma inteligente que utiliza la IA para observar, analizar y responder a la forma en que aprenden los empleados.

A diferencia de los métodos de formación tradicionales, que solo miden la finalización, las herramientas de retroalimentación con IA se centran en la comprensión, el compromiso y el crecimiento real.

Realizan un seguimiento de cómo interactúan los alumnos con los materiales, dónde hacen pausas o vuelven a ver algo, con qué preguntas tienen dificultades y con qué rapidez mejoran. A continuación, utilizando esos datos, el software ofrece orientación personalizada, recomienda los siguientes pasos e incluso ajusta el contenido de la formación en tiempo real.

En resumen, convierte la formación estática en una conversación dinámica y bidireccional entre el empleado y el programa.

🏆 Una victoria real de la IA Revisar 1,8 millones de solicitudes al año había sido durante mucho tiempo una prueba de resistencia para los equipos de contratación de Unilever. En lugar de ahogarse en currículos, la empresa recurrió a herramientas de IA. Los candidatos comenzaban su proceso con evaluaciones rápidas, similares a juegos, diseñadas para revelar rasgos como el razonamiento y la adaptabilidad, seguidas de entrevistas en vídeo analizadas mediante IA para evaluar el tono, la elección de palabras y las expresiones. 📈El impacto fue transformador: el tiempo de contratación se redujo en más de 50 000 horas, los costes anuales disminuyeron en 1 millón de libras esterlinas y la diversidad entre los contratados aumentó en un 16 %. Quizás lo más revelador es que las tasas de finalización de los candidatos aumentaron del 50 % al 96 %. Para trasladar este impulso al lugar de trabajo, Unilever introdujo Unabot, un chatbot multilingüe que respondía a preguntas cotidianas sobre aparcamiento, nóminas y mucho más, lo que garantizaba que los nuevos empleados se sintieran apoyados desde el primer día.

Funciones clave del software de retroalimentación con IA para la formación:

Proporcione sugerencias en tiempo real durante una sesión de formación.

Identifique las lagunas de conocimiento antes de que se conviertan en problemas de rendimiento.

Personalice las rutas de aprendizaje en función del ritmo y el estilo individuales.

Genere resúmenes automatizados para formadores y equipos de formación y desarrollo.

Utilice el procesamiento del lenguaje natural para ofrecer comentarios de conversación.

Pero, ¿cómo elegir el software de retroalimentación con IA adecuado? ¡Vamos a averiguarlo!

🔎 ¿Sabías que...? El concepto de retroalimentación instantánea se remonta a la década de 1950, cuando el psicólogo B. F. Skinner desarrolló máquinas de enseñanza que proporcionaban a los estudiantes retroalimentación inmediata sobre si sus respuestas eran correctas o no.

¿Qué debe buscar en un software de retroalimentación con IA para la formación de empleados?

Elegir la herramienta adecuada significa buscar funciones que realmente apoyen el aprendizaje. Esto es lo que realmente importa:

Feedback en tiempo real: ¿Puede ofrecer sugerencias durante la formación, y no solo después?

Personalización: ¿Se adapta el contenido y el ritmo para satisfacer las necesidades de cada alumno?

Análisis de las carencias de habilidades: ¿Identificará exactamente dónde necesita ayuda cada persona?

Facilidad de integración: ¿Funciona correctamente con sus herramientas de LMS o RR. HH. actuales?

Información útil: ¿Son los informes claros y útiles para los formadores y los directivos?

Olvídese de las herramientas que solo miden la finalización. Opte por plataformas que miden el crecimiento.

📊 Las investigaciones demuestran que las organizaciones podrían lograr un aumento del 18 % en los beneficios y del 14 % en la productividad si duplicaran la proporción de empleados que sienten que tienen oportunidades en el trabajo para aprender y crecer.

El mejor software de retroalimentación con IA para la formación de empleados

Analizaremos en detalle qué es lo que distingue a cada plataforma: sus funciones clave, sus casos de uso ideales y cómo aprovecha la IA para proporcionar comentarios más rápidos, inteligentes y humanos.

1. ClickUp (el mejor para comentarios sobre el rendimiento y conocimientos de formación basados en IA)

Reimagine la formación de los empleados reuniendo todos los aspectos de la formación y la retroalimentación en un solo lugar con ClickUp.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, redefine el futuro del trabajo al converger tareas, documentos, metas y comunicación en una única plataforma unificada. Permite a los equipos gestionar todos los aspectos de la formación y la retroalimentación en un solo lugar.

Con funciones avanzadas de IA y una automatización perfecta, ClickUp le ofrece comentarios sobre el rendimiento sin igual e información útil sobre la formación.

Así es como ClickUp transforma la experiencia de retroalimentación y formación:

IA para generar y resumir comentarios

Pruebe ClickUp Brain ahora mismo. Transforme sus formaciones con las mejores herramientas de IA de su clase.

ClickUp Brain, el motor inteligente de IA de la plataforma, facilita la generación, el resumen y el análisis de comentarios. Tanto si está revisando sesiones de formación como recopilando opiniones de compañeros, ClickUp Brain puede extraer al instante las conclusiones clave, destacar los elementos a tomar y incluso sugerir los siguientes pasos.

Para las organizaciones que buscan información más detallada, ClickUp BrainGPT, la aplicación de escritorio independiente, ofrece funciones avanzadas como la síntesis de comentarios de múltiples fuentes y el análisis de opiniones.

Con ClickUp BrainGPT, puede recopilar automáticamente comentarios de múltiples fuentes, como encuestas posteriores a la formación, revisiones de compañeros y evaluaciones de los responsables, y sintetizarlos en un único resumen práctico. El análisis de opiniones integrado destaca las tendencias de comentarios positivos, neutros y negativos, lo que facilita identificar a simple vista los puntos fuertes y las áreas de mejora. Aquí tiene una muestra de los resultados generados por ClickUp BrainGPT👇

Con ClickUp BrainGPT, puede recopilar automáticamente comentarios de múltiples fuentes, como encuestas posteriores a la formación, revisiones de compañeros y evaluaciones de los responsables, y sintetizarlos en un único resumen práctico. El análisis de opiniones integrado destaca las tendencias de comentarios positivos, neutros y negativos, lo que facilita la identificación de los puntos fuertes y las áreas de mejora de un solo vistazo.

Aquí tiene una muestra de los resultados generados por ClickUp BrainGPT👇

Pida a BrainGPT que extraiga información al instante de todo su entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas.

Esta superaplicación de IA se conecta con todas tus aplicaciones favoritas, aportando automatización inteligente, investigación y colaboración a todo tu flujo de trabajo, no solo a ClickUp. Está diseñada para ser tu hub de IA todo en uno, ayudándote a trabajar de forma más inteligente, rápida y eficiente en todas las plataformas que utilizas.

ClickUp AI aporta inteligencia a su flujo de trabajo de principio a fin, e incluso le ayuda a generar todo su material de formación con facilidad. Veamos cómo.

Documentos para materiales de formación centralizados y edición colaborativa

Conecta ClickUp Docs a tus flujos de trabajo de formación de empleados para poner en práctica ideas con tu equipo.

ClickUp Docs sirve como fuente única de información para todos los recursos de formación, guías y POE. La edición colaborativa en tiempo real garantiza que su equipo pueda crear y actualizar materiales de forma conjunta y sin problemas.

Los campos de ClickUp AI se pueden integrar para extraer automáticamente información clave o realizar el seguimiento de la finalización, lo que hace que su documentación sea dinámica y práctica.

Gestión de tareas basada en IA para la formación

Asigna, realiza el seguimiento y realiza la automatización de todos los aspectos de tu programa de formación con las tareas de ClickUp.

Asignar: delegue fácilmente las tareas relacionadas con la formación, como preparar materiales, programar sesiones o hacer un seguimiento de los comentarios, a los miembros adecuados del equipo. Las sugerencias de IA pueden ayudar a asignar las tareas a las personas en función de la carga de trabajo o la experiencia.

Seguimiento: supervise el progreso de cada actividad de formación en tiempo real. Vea lo que se ha completado, lo que está en curso y lo que está atrasado, todo en un solo lugar. Los recordatorios automáticos y las actualizaciones de estado mantienen a todos al día sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Automatice: configure automatizaciones en ClickUp para gestionar tareas repetitivas, como enviar recordatorios, pasar tareas a la siguiente fase o desencadenar solicitudes de comentarios después de una sesión. Esto reduce el trabajo manual y garantiza que nada se pase por alto.

La IA hace que su trabajo sea más inteligente. Vea este vídeo para descubrir cómo asigna y prioriza sus tareas 👇.

Utilice flujos de trabajo agenticos como desencadenantes para solicitar retroalimentación después de la formación.

Las automatizaciones de ClickUp garantizan que la retroalimentación nunca sea una idea de último momento. Mejorado por Super Agents y ClickUp Brain, garantiza que la retroalimentación se recopile en el momento perfecto.

Realice evaluaciones de las carencias de habilidades, planifique sesiones de formación y mucho más con ClickUp Super Agents.

Active automáticamente las solicitudes de comentarios tan pronto como finalice una sesión de formación, identifique el progreso y las deficiencias, envíe recordatorios a los participantes e incluso remita las respuestas atrasadas. Este enfoque sin intervención garantiza comentarios oportunos y estructurados sin necesidad de un seguimiento manual.

Campos personalizados y formularios para la recopilación estructurada de comentarios

Recopilar comentarios es muy sencillo con los formularios personalizados y los Campos personalizados de ClickUp. Diseñe formularios adaptados a sus objetivos de formación, recopile datos cuantitativos y cualitativos, y estandarice las respuestas para facilitar el análisis. Todos los comentarios se organizan al instante en ClickUp, listos para su revisión y actuación.

Utilice la lógica condicional en ClickUp Formularios para organizar los comentarios.

Aproveche los campos de IA para recopilar, categorizar y analizar los comentarios con precisión. Estos campos pueden etiquetar automáticamente el sentimiento, extraer temas clave y señalar problemas urgentes, lo que facilita convertir los comentarios sin procesar en información útil. Todas las respuestas se organizan al instante y están listas para su revisión.

Paneles para visualizar los comentarios y el progreso de la formación

Convierta los datos de retroalimentación y formación en información útil con los paneles de ClickUp. Visualice las tasas de participación, las valoraciones de satisfacción, las mejoras en las habilidades y mucho más, todo en tiempo real. Las tarjetas y los informes personalizables le permiten identificar tendencias, medir el retorno de la inversión y demostrar el impacto de sus programas de formación.

Visualice las tasas de participación, las valoraciones de satisfacción, las mejoras en las habilidades y mucho más con los paneles de ClickUp.

Los paneles de ClickUp reúnen todos sus datos de retroalimentación y formación en un solo lugar. Utilice las tarjetas de IA en ClickUp para detectar tendencias, destacar áreas de mejora y visualizar las puntuaciones de participación o satisfacción en tiempo real. Esto facilita a los gerentes y formadores la medición del impacto y la mejora continua de sus programas.

Las mejores funciones de ClickUp

Genere, resuma y analice al instante los comentarios con ClickUp AI Cards .

Automatice la recopilación de comentarios, la asignación de tareas y los seguimientos a través de agentes de IA .

Extraiga sin esfuerzo datos clave y etiquete opiniones en formularios y documentos con AI Fields .

Recopile comentarios estructurados y estandarizados de los participantes mediante formularios y campos personalizados .

Garantiza una retroalimentación oportuna con solicitudes y recordatorios automatizados a través de Automatizaciones .

Centralice y realice la edición de forma colaborativa de los materiales de formación en Docs .

Visualice las tendencias de retroalimentación, la participación y el progreso de la formación en tiempo real con paneles y tarjetas de IA.

Limitaciones de ClickUp

El sólido conjunto de herramientas de IA, automatizaciones y paneles de control de ClickUp puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta poder personalizar ClickUp para la contratación, la formación de asesores, la gestión de mi base de clientes y las referencias. Es fantástico poder utilizarlo para diferentes funciones, como el asesoramiento patrimonial, la contratación, la contabilidad y la gestión de la oficina. También aprecio que ClickUp me permita comunicarme con mi personal de manera eficaz al permitirles introducir su progreso, para que pueda estar al día de los archivos de los clientes. Me gustan las capacidades de integración de ClickUp, especialmente con WhatsApp y Zoom, que me mantienen informado a través de mensajes incluso cuando no estoy conectado a ClickUp en mi ordenador portátil. De esta manera, no tengo que estar en mi escritorio todo el día, pero sigo estando al tanto de todo.

Me gusta poder personalizar ClickUp para la contratación, la formación de asesores, la gestión de mi base de clientes y las referencias. Es fantástico poder utilizarlo para diferentes funciones, como el asesoramiento patrimonial, la contratación, la contabilidad y la gestión de la oficina. También aprecio que ClickUp me permita comunicarme con mi personal de manera eficaz al permitirles introducir su progreso, para que pueda estar al día de los archivos de los clientes. Me gustan las capacidades de integración de ClickUp, especialmente con WhatsApp y Zoom, que me mantienen informado a través de mensajes incluso cuando no estoy conectado a ClickUp en mi ordenador portátil. De esta manera, no tengo que estar en mi escritorio todo el día, pero sigo estando al tanto de todo.

📮ClickUp Insight: Solo el 7 % de los profesionales depende principalmente de la IA para la gestión y organización de tareas. Esto podría deberse a que las herramientas se limitan a aplicaciones específicas, como calendarios, listas de tareas pendientes o aplicaciones de correo electrónico. Con ClickUp, la misma IA potencia su correo electrónico u otros flujos de trabajo de comunicación, Calendario, tareas y documentación. Simplemente pregunte: «¿Cuáles son mis prioridades hoy?». ClickUp Brain buscará en todo su entorno de trabajo y le dirá exactamente lo que tiene que hacer en función de la urgencia y la importancia. Así, ClickUp consolida más de 5 aplicaciones en una sola superaplicación.

2. Leapsome (el mejor para integrar las evaluaciones de rendimiento con itinerarios de aprendizaje continuo)

a través de Leapsome

Leapsome es una plataforma modular de capacitación de personal basada en IA que combina HRIS, evaluaciones de rendimiento, retroalimentación de 360 grados, metas/OKR, encuestas de compromiso, aprendizaje y compensación. El copiloto de IA integrado, Leapy, mejora los recursos humanos al ofrecer recomendaciones inteligentes, redactar comentarios, generar información y ayudar a todos a pasar de los datos a la acción.

Las encuestas de compromiso ya no acumulan polvo: Leapsome IA analiza el sentimiento, extrae temas y elabora planes de acción en cuestión de segundos. ¿Necesita ayuda con los OKR? La IA sugiere metas significativas y alineadas, adaptadas a las prioridades de su equipo. Incluso la creación de marcos de competencias es rápida, ya que la IA estructura las trayectorias profesionales y las definiciones de roles en cuestión de minutos.

Todo está protegido por estándares de nivel empresarial y cuenta con una modularidad flexible, por lo que los equipos adoptan exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan.

Las mejores funciones de Leapsome

Sistema modular: HRIS, evaluaciones, metas, comentarios, aprendizaje, encuestas, compensación, reuniones individuales.

Soporte para revisiones basado en IA: resumir datos anteriores, sugiere expresiones y destaca temas.

Inteligencia de encuestas: analiza el estado de ánimo del equipo, recomienda los siguientes pasos y elabora planes de acción.

Asistencia inteligente para OKR y metas: genera metas alineadas e impactantes con sugerencias de IA.

Hub de conocimientos y desarrollador de competencias basado en IA: convierte la documentación en un recurso de soporte con función de búsqueda y correlaciona trayectorias profesionales de forma intuitiva.

Limitaciones de Leapsome

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para equipos pequeños.

Algunas integraciones avanzadas y personalizaciones del flujo de trabajo pueden requerir asistencia para la configuración.

Precios de Leapsome

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Leapsome

G2: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Leapsome?

Un usuario de G2 dice:

El uso de Leapsome me ha permitido trabajar de forma más estratégica en mi rol de director sénior de éxito del cliente. Ha aclarado la planificación de escenarios, me ha permitido ofrecer recomendaciones más sólidas basadas en datos y me ha ayudado a ofrecer una orientación más proactiva a los clientes. Con Leapsome, puedo anticipar los posibles riesgos y resultados, lo que me permite tomar decisiones con mayor confianza. Esto también me permite mantener conversaciones más creíbles y consultivas con las partes interesadas, lo que en última instancia se traduce en mejores resultados para los clientes y relaciones más sólidas y duraderas.

El uso de Leapsome me ha permitido trabajar de forma más estratégica en mi rol de director sénior de éxito del cliente. Ha aclarado la planificación de escenarios, me ha permitido ofrecer recomendaciones más sólidas basadas en datos y me ha ayudado a ofrecer una orientación más proactiva a los clientes. Con Leapsome, puedo anticipar los posibles riesgos y resultados, lo que me permite tomar decisiones con mayor confianza. Esto también me permite mantener conversaciones más creíbles y consultivas con las partes interesadas, lo que en última instancia se traduce en mejores resultados para los clientes y relaciones más sólidas y duraderas.

3. Effy IA (el mejor para evaluaciones de rendimiento ultrarrápidas y basadas en IA para pymes)

a través de Effy IA

Effy AI es una herramienta de gestión del rendimiento diseñada para equipos pequeños y medianos que buscan simplicidad sin sacrificar la inteligencia. Optimiza las metas, las revisiones, los comentarios y las reuniones individuales, gracias a resúmenes instantáneos de IA, generación de formularios en lenguaje natural e información inteligente.

Esta herramienta utiliza IA para generar formularios de evaluación personalizados con una mínima intervención, resúmenes de comentarios y analizar comentarios de múltiples fuentes para convertirlos en temas prácticos. Los recordatorios automáticos, el seguimiento del estado de las evaluaciones y un elegante panel mantienen los ciclos al día con menos esfuerzo.

Entre bastidores, el aprendizaje automático ayuda a detectar opiniones, destacar tendencias de contribución y acortar los tiempos de revisión. La interfaz es limpia, intuitiva y está diseñada para aquellos que desean herramientas de RR. HH. que piensen más que hagan clic.

Las mejores funciones de Effy IA

Formularios de evaluación y resúmenes generados por IA al instante.

Feedback de múltiples fuentes (gerente, compañeros, uno mismo) con extracción de temas.

Integración con Slack para una captura fluida de comentarios.

Feedback continuo, felicitaciones, notas de reuniones y seguimiento individualizado.

Revise los paneles y el seguimiento del estado para obtener una visibilidad completa del ciclo.

Limitaciones de Effy IA

No está diseñado para un seguimiento complejo de OKR ni para análisis profundos más allá de las revisiones.

Los usuarios informan de dificultades a la hora de integrar Effy IA con plataformas como Microsoft Teams.

Precios de Effy IA

Versión de prueba gratuita

El precio comienza en 36 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Effy IA

G2: 4,9/5 (más de 35 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Effy IA?

Un crítico de G2 comparte :

Los informes y análisis nos proporcionan información clara sin abrumarnos con una complejidad innecesaria.

Los informes y análisis nos proporcionan información clara sin abrumarnos con una complejidad innecesaria.

4. Lattice (el mejor para estrategias de personal mejoradas con IA en RR. HH., rendimiento y crecimiento)

a través de Lattice

Lattice es una plataforma diseñada para empoderar a los equipos de RR. HH. para que vayan más allá del papeleo y construyan culturas de alto rendimiento. Al unificar el sistema de información de RR. HH., la herramienta utiliza la IA para las evaluaciones de rendimiento, las encuestas de compromiso, la remuneración, el crecimiento profesional y el análisis.

La herramienta incorpora IA en cada paso para mejorar la forma en que las organizaciones gestionan y fomentan el talento.

El asistente de IA de Lattice sintetiza los comentarios y las respuestas a las encuestas, resume los paquetes de evaluación del rendimiento, ayuda a los usuarios a elaborar comentarios más eficaces y equitativos, e identifica oportunidades de desarrollo basadas en metas y datos tanto a nivel individual como organizativo.

El agente también puede aprender de la documentación de la empresa, como políticas, manuales y páginas de intranet, para responder instantáneamente a las preguntas de los empleados y proporcionar orientación proactiva en materia de recursos humanos. Puede identificar los primeros signos de desmotivación y preparar a los directivos para conversaciones delicadas, lo que permite a las organizaciones pasar de un enfoque reactivo a uno estratégico en las operaciones relacionadas con el personal.

Las mejores funciones de Lattice

Plataforma unificada con herramientas de RR. HH., rendimiento, compromiso, metas, remuneración y carrera profesional en un solo lugar.

Comentarios y revisiones basados en IA con resúmenes, ayuda con la redacción y sugerencias de mejora.

Agente de IA para responder a las preguntas de los empleados, sugerir los siguientes pasos y señalar tendencias que pasan desapercibidas.

Información detallada, incluyendo paneles de análisis de personas que revelan riesgos, factores que impulsan el compromiso y oportunidades de retención.

Incorporación y flujos de trabajo mediante la automatización inteligente para la incorporación, los ciclos de rendimiento y la administración de RR. HH.

Limitaciones de Lattice

La interfaz de usuario con múltiples funciones puede requerir una formación inicial para los usuarios que no pertenecen al departamento de RR. HH.

Algunos usuarios consideran que las opciones de personalización son limitadas.

Precios de Lattice

Gestión del talento: Desde 11 $/asiento/mes

Valoraciones y reseñas de Lattice

G2: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lattice?

Un crítico de G2 comparte:

Trabajamos con muchos sistemas HRIS, y muchos de ellos son sistemas de nóminas que se encargan de los recursos humanos, o sistemas financieros que se encargan de las nóminas, y todos ellos tienen sus puntos fuertes. Para mí, lo que más me gusta es que se trata ante todo de un sistema de recursos humanos. Se centra en las personas, por lo que para nuestro equipo es fantástico poder realizar el seguimiento de sus reuniones individuales y disponer del historial, así como de trayectorias profesionales claramente definidas.

Trabajamos con muchos sistemas HRIS, y muchos de ellos son sistemas de nóminas que se encargan de los recursos humanos, o sistemas financieros que se encargan de las nóminas, y todos ellos tienen sus puntos fuertes. Para mí, lo que más me gusta es que se trata ante todo de un sistema de recursos humanos. Se centra en las personas, por lo que para nuestro equipo es fantástico poder realizar el seguimiento de sus reuniones individuales y disponer del historial, así como de trayectorias profesionales claramente definidas.

5. 15Five (el mejor para el rendimiento continuo mejorado con IA, la retroalimentación y la capacitación de los gerentes)

a través de 15Five

15Five es una plataforma de gestión del rendimiento que combina comentarios continuos, OKR, encuestas de compromiso y coaching en una experiencia unificada y centrada en los gerentes. En esencia, la IA lo impulsa todo, desde una asistencia perspicaz en las revisiones hasta consejos de coaching personalizados, lo que ayuda a las organizaciones a pasar de una gestión operativa a una gestión estratégica del personal.

Con 15Five IA, los responsables de RR. HH. pueden identificar tendencias de rendimiento y compromiso, y señalar las áreas en las que se puede lograr un mayor impacto. Los gerentes obtienen evaluaciones asistidas por IA que sugieren formulaciones, reducen los sesgos y resumen los comentarios.

Kona AI Coach, un complemento opcional, ofrece consejos de coaching personalizados en tiempo real dentro del flujo de trabajo, basados en sus datos y adaptados al contexto de su equipo. Incluso los datos de las encuestas son más inteligentes: los conocimientos impulsados por la IA sacan a la luz temas y sugieren acciones específicas a partir de comentarios abiertos.

Las 15 mejores funciones de Five

Revisiones asistidas por IA que ayudan a redactar evaluaciones más justas y eficaces.

Kona IA Coach proporciona consejos de coaching bajo demanda basados en datos del equipo en tiempo real.

Puntuación predictiva del compromiso para identificar las áreas que requieren atención.

Una experiencia unificada que reúne evaluaciones, coaching, aprendizaje y encuestas.

Panel de resultados de RR. HH. basado en análisis para el rendimiento y la retención.

Limitaciones de 15Five

La interfaz y la densidad de funciones pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios.

Algunos usuarios señalaron problemas relacionados con la personalización y la compatibilidad.

Precios de 15Five

Engage: 4 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Perform: 11 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Plataforma total: 16 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de 15Five

G2: 4,5/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: No hay opiniones disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 15Five?

Un crítico de G2 comparte:

Nos encanta utilizar 15Five para nuestras reuniones semanales, la mayoría de los equipos utilizan la función 1-on-1, ¡y los HighFives son muy divertidos! Utilizamos la encuesta anual de compromiso, la mejor autoevaluación y los OKR. Todos ellos han sido muy útiles para recopilar comentarios y respaldar los resultados empresariales.

Nos encanta utilizar 15Five para nuestras reuniones semanales, la mayoría de los equipos utilizan la función 1-on-1, ¡y los HighFives son muy divertidos! Utilizamos la encuesta anual de compromiso, la mejor autoevaluación y los OKR. Han sido muy útiles para recopilar comentarios y respaldar los resultados empresariales.

6. Culture Amp (el mejor para el análisis de personas basado en IA y el desarrollo continuo)

a través de Culture Amp

Culture Amp es una plataforma de experiencia para empleados que aprovecha la IA y los conocimientos de la ciencia humana para impulsar el compromiso, el rendimiento y el desarrollo a gran escala. Combina encuestas mejoradas con IA, ciclos de revisión, OKR, desarrollo profesional y análisis de personas en un solo hub.

Los resúmenes de comentarios basados en IA extraen temas de los comentarios abiertos, mientras que la información predictiva orienta sobre dónde actuar. El complemento de paneles de análisis de personas ofrece planificación de escenarios, detección de anomalías y recomendaciones prescriptivas que ayudan a los responsables de RR. HH. a convertir los datos en impacto.

Culture Amp apoya el crecimiento continuo: las encuestas periódicas revelan cambios en el compromiso, los resúmenes de IA aceleran la obtención de información y el microaprendizaje de Skills Coach ofrece pequeños estímulos diarios para el desarrollo. Las trayectorias profesionales y los planes de desarrollo personalizados se complementan con modelos de competencia sugeridos por la IA.

Las mejores funciones de Culture Amp

Resúmenes de comentarios con IA y planes de acción a partir de los datos de las encuestas.

Análisis predictivo de personas con planificación de escenarios, detección de valores atípicos y conocimientos sobre tendencias.

Desarrollo continuo de los empleados, incluyendo Skills Coach, microaprendizaje y encuestas de opinión de los empleados.

Marcos profesionales integrados con competencias asistidas por IA y planificación de crecimiento personalizada.

Listo para su uso en la corporación con seguridad, compatibilidad global e integraciones con Slack y HRIS.

Limitaciones de Culture Amp

La configuración de la elaboración de informes y la administración puede resultar compleja para los equipos recién incorporados.

Los paquetes básicos pueden carecer de asistencia en directo.

Precios de Culture Amp

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Culture Amp

G2: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Culture Amp?

Un crítico de G2 comparte:

Culture Amp me parece una herramienta fácil de usar para establecer y realizar el seguimiento de las metas, lo que resulta especialmente útil para las evaluaciones de rendimiento de fin de año. La transparencia de la herramienta es excelente, ya que tanto los empleados como la dirección pueden realizar el seguimiento del rendimiento con un solo clic. Valoro mucho la seguridad de los datos, ya que estos se utilizan de forma exclusiva dentro de jerarquías específicas, por lo que mi superior solo puede ver mis datos. Es fácil de usar, transparente y garantiza la seguridad de los datos, y la configuración inicial fue muy sencilla.

Culture Amp me parece una herramienta fácil de usar para establecer y realizar el seguimiento de las metas, lo que resulta especialmente útil para las evaluaciones de rendimiento de fin de año. La transparencia de la herramienta es excelente, ya que tanto los empleados como la dirección pueden realizar el seguimiento del rendimiento con un solo clic. Valoro mucho la seguridad de los datos, ya que estos se utilizan de forma exclusiva dentro de jerarquías específicas, por lo que mi superior solo puede ver mis datos. Es fácil de usar, transparente y garantiza la seguridad de los datos, y la configuración inicial fue muy sencilla.

📊 Las investigaciones demuestran que los avances tecnológicos y la aceleración de la adopción de la IA están transformando lo que las organizaciones necesitan de su personal. El Foro Económico Mundial prevé que el 59 % de la población activa mundial necesitará mejorar sus competencias para 2030.

7. Workday Learning (el mejor para el aprendizaje de la corporación mejorado con IA dentro de una plataforma de RR. HH. unificada)

a través de Workday Learning

Workday Learning es el sistema integrado de gestión del aprendizaje de Workday, integrado en su amplia suite de HCM. Mejora el aprendizaje empresarial con información y automatización basadas en IA, proporcionando contenido en contexto, detectando carencias en las habilidades y orientando el crecimiento profesional con precisión.

En el centro de la estrategia de IA de Workday para toda la suite se encuentran herramientas basadas en IA como Skills Cloud y sus capacidades emergentes de IA generativa. Estas funciones permiten recomendaciones de habilidades basadas en IA, planes de crecimiento generados automáticamente y una enseñanza contextualizada alineada con el rol y la trayectoria de cada empleado.

El Manager Insights Hub, impulsado por IA, resume rápidamente los puntos fuertes y las áreas de mejora, recopilando comentarios de forma transparente para generar confianza y claridad.

Respaldado por una seguridad y una gobernanza de nivel corporativo, Workday Learning convierte las bibliotecas de contenido estático en ecosistemas de desarrollo dinámicos dentro de su base de RR. HH. existente.

Las mejores funciones de Workday Learning

Aprendizaje integrado y en flujo como parte del amplio paquete Workday HCM.

Información sobre habilidades y sugerencias de aprendizaje basadas en IA a través de Skills Cloud y IA generativa.

Resúmenes de planes de crecimiento generados por IA a partir de comentarios multidimensionales.

Aprendizaje contextualizado y sugerencias de contenido a partir de los datos de la corporación.

Limitaciones de Workday Learning

La experiencia de usuario específica para el aprendizaje puede parecer básica, y la configuración del administrador puede resultar compleja para equipos pequeños.

Los usuarios a veces recurren a herramientas de autoría externas para módulos de formación complejos o de marca.

Precios de Workday Learning

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Workday Learning

G2: 4/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workday Learning?

Un crítico de G2 comparte:

Interfaz de usuario sencilla, indicaciones de aprendizaje guiadas para programas y cursos de varias lecciones, y herramienta de edición de vídeo.

Interfaz de usuario sencilla, indicaciones de aprendizaje guiadas para programas y cursos de varias lecciones, y herramienta de edición de vídeo.

8. Cornerstone OnDemand (el mejor para la agilidad de la plantilla impulsada por IA y el aprendizaje de la corporación a gran escala)

a través de Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand, con su suite Galaxy, es una plataforma integral de gestión del talento basada en IA. Sus capacidades de IA, introducidas a través de Cornerstone Galaxy, permiten una inteligencia dinámica de habilidades, recomendaciones de aprendizaje personalizadas y una planificación estratégica de la plantilla.

Puede analizar terabytes de datos sobre el talento para identificar las carencias internas en materia de competencias, predecir las necesidades futuras y sugerir oportunidades de desarrollo específicas. Cuando se combina con la adquisición de SkyHive, también aprovecha la información sobre el mercado laboral global para informar sobre la movilidad interna y el despliegue del talento.

Esto convierte a Cornerstone en un potente motor para desarrollar una plantilla preparada para el futuro sin tener que hacer conjeturas.

Las mejores funciones de Cornerstone OnDemand

Inteligencia de habilidades impulsada por IA para el análisis de deficiencias y las rutas de aprendizaje personalizadas.

Recomendaciones generativas de IA para la movilidad profesional, la preparación para el rol y la mejora de las habilidades.

Planificación de la plantilla basada en datos de la corporación y tendencias del mercado laboral.

Gestión del aprendizaje a escala de corporación integrada en los flujos de trabajo de desarrollo del talento.

Amplias integraciones, cumplimiento normativo, compatibilidad con varios idiomas y gobernanza.

Limitaciones de Cornerstone OnDemand

Puede resultar complejo y pesado para los usuarios y administradores que necesitan herramientas más sencillas y ágiles.

Algunos usuarios informan de experiencias de integración deficientes y diseños inconsistentes entre los módulos.

Precios de Cornerstone OnDemand

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cornerstone OnDemand

G2: 4,2/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cornerstone OnDemand?

Un crítico de G2 comparte:

Mantiene la seguridad de los datos. Ayuda a los usuarios a desarrollar sus habilidades de aprendizaje.

Mantiene los datos con seguridad. Ayuda a los usuarios a desarrollar sus habilidades de aprendizaje.

9. Docebo (el mejor para la creación de contenidos basados en IA y experiencias de aprendizaje personalizadas y escalables)

a través de Docebo

Docebo es una plataforma de aprendizaje nativa en la nube y basada en IA que combina las capacidades de LMS y LXP, lo que permite a las corporaciones escalar de forma inteligente. Inyecta IA en todo el ciclo de vida del aprendizaje, desde la creación y el etiquetado de contenidos hasta la entrega personalizada y el apoyo al alumno, lo que reduce las cargas de trabajo manuales y ofrece experiencias hiperrelevantes.

La herramienta AI Creator automatiza la producción de lecciones, generando cursos estructurados, evaluaciones, traducciones e incluso presentadores de vídeo con IA realistas.

Además, las capacidades de búsqueda basadas en IA de Docebo, incluida Harmony Search, indexan el contenido mediante conversión de voz a texto y metadatos para una búsqueda más precisa e intuitiva.

Su entrenador virtual con IA permite realizar simulaciones realistas basadas en escenarios con comentarios personalizados para un aprendizaje basado en la práctica. En conjunto, estas funciones agilizan la creación de cursos, mejoran la facilidad de búsqueda y ofrecen un aprendizaje inmersivo, todo ello a escala de corporación.

Las mejores funciones de Docebo

AI Creator automatiza el diseño de cursos, las traducciones, las evaluaciones y los presentadores de vídeo con IA.

Harmony Search crea y recupera contenido de forma intuitiva mediante índices basados en IA.

IA Virtual Coach ofrece simulaciones interactivas con retroalimentación instantánea.

Automatiza el etiquetado de metadatos y la asignación de habilidades para mejorar la organización del contenido.

Recomendaciones de aprendizaje personalizadas y compatibilidad multilingüe a gran escala.

Limitaciones de Docebo

La app móvil Go. Learn tiene requisitos y límites específicos del sistema, lo que podría establecer límites en cuanto a su accesibilidad.

Puede resultar difícil inscribir automáticamente a los alumnos en sesiones específicas para cada región, lo que genera confusión entre los equipos globales.

Precios de Docebo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Docebo

G2: 4,3/5 (más de 660 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Docebo?

Un crítico de G2 comparte:

Una vez que todo está configurado, Docebo realmente hace que la formación interna se sienta organizada y fácil de seguir. Yo gestiono los flujos de trabajo de las redes sociales y ayudo con la incorporación de nuevos empleados, por lo que tener un lugar centralizado para todos nuestros cursos ha sido una gran ayuda. El diseño es sencillo de navegar para los alumnos, y ahora recibo muchas menos preguntas del tipo «¿Dónde encuentro esto?». La plataforma también funciona sin problemas, lo cual es importante cuando se trata de mantener una formación coherente.

Una vez que todo está configurado, Docebo realmente hace que la formación interna se sienta organizada y fácil de seguir. Yo gestiono los flujos de trabajo de las redes sociales y ayudo con la incorporación de nuevos empleados, por lo que tener un lugar centralizado para todos nuestros cursos ha sido un gran alivio. El diseño es sencillo de navegar para los alumnos, y ahora recibo muchas menos preguntas del tipo «¿Dónde encuentro esto?». La plataforma también funciona a la perfección, lo cual es importante cuando se trata de mantener una formación coherente.

10. BetterUp (el mejor para el coaching mejorado con IA a gran escala para el bienestar de las corporaciones)

a través de BetterUp

BetterUp es una plataforma de coaching centrada en las personas, impulsada por la IA y la ciencia del comportamiento, que amplía el desarrollo en todas las corporaciones.

Su entrenador de IA insignia, BetterUp Grow, ofrece soporte personalizado en tiempo real que está siempre disponible, basado en el contexto específico del puesto, los datos de comportamiento y los valores de la empresa. Funciona como una guía contextual entrenada en millones de sesiones de coaching, que ofrece juegos de rol para conversaciones difíciles, empujones hacia las metas y una accesibilidad sin igual en el flujo del trabajo.

Con información obtenida de miles de millones de puntos de datos, BetterUp aporta inteligencia sobre el talento y desarrollo estratégico. Las organizaciones obtienen paneles que destacan dónde está aumentando la confianza, o dónde es necesario reforzarla, mientras que los empleados reciben consejos personalizados cuando más los necesitan.

Las mejores funciones de BetterUp

Coaching de IA siempre activo y sensible al contexto, adaptado a cada rol y persona.

Orientación en tiempo real, incluyendo simulaciones de conversaciones y sugerencias para alcanzar metas.

Paneles de control de inteligencia de talento escalables a partir de datos agregados y anonimizados.

Su base en la ciencia del comportamiento proporciona información fiable y útil.

Diseñado para corporaciones a gran escala, con la confianza de marcas globales y creado para el trabajo híbrido.

Limitaciones de BetterUp

El coaching con IA se basa en la adopción híbrida: algunos usuarios siguen prefiriendo las sesiones exclusivamente humanas.

Aunque prometedores, los resultados del coaching aún necesitan una medición del impacto más sólida y consistente.

Precios de BetterUp

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BetterUp

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay opiniones disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BetterUp?

Un crítico de G2 comparte:

Lo que más me gusta es la profesionalidad de los coaches. Tengo un coach personal y también he aprovechado el coaching con objetivos en comunicación y en dar y recibir feedback. El tiempo dedicado al trabajo en el desarrollo personal con un coach experimentado es invaluable. Me han animado a dedicar más tiempo a la autorreflexión y a definir claramente mis metas para poder centrarme y establecer mejor mis prioridades. Al final de cada sesión, los coaches me ayudan a crear un plan de acción. También comparten recursos disponibles en el portal BetterUp relacionados con los temas que hemos tratado.

Lo que más me gusta es la profesionalidad de los coaches. Tengo un coach personal y también he aprovechado el coaching con objetivos en comunicación y en dar y recibir feedback. El tiempo dedicado al trabajo en el desarrollo personal con un coach experimentado es muy valioso. Me han animado a dedicar más tiempo a la autorreflexión y a definir claramente mis metas para poder centrarme y establecer mejor mis prioridades. Al final de cada sesión, los coaches me ayudan a crear un plan de acción. También comparten recursos disponibles en el portal BetterUp relacionados con los temas que hemos tratado.

11. Betterworks (el mejor para la alineación de metas impulsada por IA y el rendimiento continuo a escala de corporación)

a través de Betterworks

Betterworks es una plataforma de gestión del rendimiento diseñada para modernizar los flujos de trabajo empresariales con el establecimiento de metas, comentarios y análisis basados en IA, todo ello en tiempo real. Sus funciones de IA incluyen asistencia para la redacción de metas, indicaciones inteligentes para solicitar actualizaciones de las metas e información inteligente que hace que las conversaciones sobre el rendimiento sean proactivas y estén alineadas con la estrategia.

Al integrarse en herramientas cotidianas como Slack, Teams y Outlook, Betterworks garantiza que el rendimiento se mantenga en primer plano en lugar de quedar relegado a un segundo plano. Su interfaz de calibración ofrece flexibilidad y claridad, lo que ayuda a los responsables de RR. HH. a estandarizar las evaluaciones y a apoyar a los gerentes con contenido de coaching dentro de la plataforma.

La IA generativa también permite ofrecer comentarios más coherentes y libres de sesgos, y mantiene la visibilidad entre los equipos y las revisiones.

Las mejores funciones de Betterworks

Redacción de metas asistida por IA y recordatorios inteligentes para actualizaciones.

Bucles de retroalimentación continua integrados en los flujos de trabajo y las herramientas de mensajería.

Herramientas de calibración flexibles con soporte guiado para los gerentes.

Información y análisis en tiempo real para alinear el rendimiento.

Seguridad de nivel empresarial, soporte multilingüe y amplias integraciones.

Limitaciones de Betterworks

Las funciones objetivas/metas pueden requerir un proceso de aprendizaje antes de poder aprovechar todo su valor.

Precios de Betterworks

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Betterworks

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

12. Qualtrics XM Employee Experience (el mejor para la escucha basada en IA y la acción inteligente a lo largo de la trayectoria del empleado)

a través de Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience es una plataforma basada en IA diseñada para escuchar en cada punto de contacto, desde la incorporación hasta la salida, y convertir los comentarios de los empleados en acciones significativas. Permite una escucha continua, información predictiva e intervenciones personalizadas al combinar encuestas periódicas, escucha del ciclo de vida, bienestar, DEI y análisis del recorrido.

El motor de IA permite el análisis automatizado de textos, la detección de opiniones y la obtención de información narrativa, al tiempo que protege la privacidad de los datos mediante un procesamiento anónimo y una gobernanza de nivel corporativo.

Manager Assist ofrece información personalizada a nivel de equipo y tableros de acción, mientras que Employee Experience Discover recopila comentarios de múltiples canales (sociales, de audio y digitales) para proporcionar una vista holística del estado de ánimo de los empleados. Esto transforma los comentarios pasivos en soluciones proactivas y centradas en las personas que mejoran el compromiso y el rendimiento a gran escala.

Las mejores funciones de Qualtrics XM Employee Experience

Escucha continua durante todo el ciclo de vida, desde la incorporación hasta las promociones y las salidas.

Asistente para gerentes con tecnología de IA, con resúmenes narrativos e información sobre el equipo.

Escucha multicanal con análisis de opiniones a través de EX Discover.

Privacidad y seguridad de nivel empresarial con bases de IA anonimizadas.

Limitaciones de Qualtrics XM para la experiencia de los empleados

Algunos usuarios veteranos informan de problemas como discrepancias en la asignación de respuestas y un soporte técnico decepcionante.

Las herramientas de encuestas en línea, como Qualtrics, pueden excluir involuntariamente a determinados grupos de población, lo que afecta a la representatividad de los datos.

Precios de Qualtrics XM Employee Experience

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qualtrics XM Employee Experience

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qualtrics XM para la experiencia de los empleados?

Un crítico de G2 comparte:

Lo único que puedo decir es que es ideal para recopilar datos y analizarlos en profundidad con el fin de obtener una retroalimentación eficaz. El acceso a información en tiempo real sobre el análisis de opiniones es realmente útil para tomar decisiones basadas en datos. Además, me gusta que la interfaz sea fácil de usar, lo que permite a los equipos supervisar e implementar el software correctamente. En conclusión, en mi opinión, mejora el compromiso de los empleados.

Lo único que puedo decir es que es fantástico para recopilar datos y analizarlos en profundidad con el fin de obtener una retroalimentación eficaz. El acceso a información en tiempo real sobre el análisis de opiniones es realmente útil para tomar decisiones basadas en datos. Además, me gusta que la interfaz sea fácil de usar, lo que permite a los equipos supervisar e implementar el software correctamente. En conclusión, en mi opinión, mejora el compromiso de los empleados.

13. Engagedly (el mejor para la alineación de metas, el compromiso y el crecimiento del talento impulsados por la IA)

a través de Engagedly

Engagedly es una plataforma de gestión del talento que combina evaluaciones de rendimiento, metas y OKR, feedback continuo, aprendizaje, reconocimiento y desarrollo profesional.

En el centro se encuentra Marissa IA, un asistente de IA que realiza la automatización y mejora los flujos de trabajo relacionados con el talento: redacta comentarios perspicaces, adapta las vías de desarrollo de IG, resume los temas de las encuestas y ayuda a los gerentes a mantener un rendimiento ágil y significativo.

Esta experiencia combina el reconocimiento en tiempo real, la participación gamificada y los paneles de información inteligentes. Los equipos se benefician de la calibración del rendimiento basada en IA, las sugerencias de aprendizaje asistidas por IA vinculadas al progreso de las metas y los recordatorios inteligentes que mantienen a todos alineados.

Respaldado por análisis de talento, flujos de trabajo personalizables y una estrategia centrada en los dispositivos móviles, Engagedly convierte la gestión del talento en una experiencia proactiva.

Las mejores funciones de Engagedly

Marissa IA automatiza la retroalimentación, la creación de metas, el desarrollo de planes de desarrollo individual (IDP) y los resúmenes de encuestas.

Alineación de metas impulsada por IA con gamificación, reconocimiento y visibilidad por niveles.

Feedback continuo y comprobaciones periódicas con análisis de opiniones e información en tiempo real.

Rutas de aprendizaje integradas y movilidad de habilidades recomendadas por IA.

Plataforma unificada con paneles, análisis, tutoría y participación móvil.

Limitaciones de Engagedly

Algunas menciones de usuarios indican limitaciones a la hora de adaptar el software a las necesidades específicas de su organización.

Precios de Engagedly

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Engagedly

G2: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Engagedly?

Un crítico de G2 comparte:

El software Engagedly es una solución sólida para la gestión moderna de la plantilla, que combina el establecimiento de metas, la retroalimentación, la gestión del rendimiento y las evaluaciones de 360 grados en una plataforma fácil de usar. La interfaz intuitiva del software facilita a los empleados y directivos la creación y el seguimiento de metas, la retroalimentación continua y la realización de controles y reuniones individuales. La función de evaluación de 360 grados ofrece una vista completa del rendimiento de los empleados, lo que garantiza evaluaciones justas y precisas.

El software Engagedly es una solución sólida para la gestión moderna de la plantilla, que combina el establecimiento de metas, la retroalimentación, la gestión del rendimiento y las evaluaciones de 360 grados en una plataforma fácil de usar. La interfaz intuitiva del software facilita a los empleados y directivos la creación y el seguimiento de metas, la retroalimentación continua y la realización de controles y reuniones individuales. La función de evaluación de 360 grados ofrece una vista completa del rendimiento de los empleados, lo que garantiza evaluaciones justas y precisas.

🧭 Curiosidad: El marco OKR moderno nació en la década de 1970 en Intel, liderado por Andy Grove, ampliamente considerado como el padre de los OKR. Grove se basó en el marco MBO de Peter Drucker, pero introdujo un enfoque más ágil y orientado a metas que enfatizaba la claridad y la responsabilidad, al tiempo que permitía una mayor flexibilidad en el establecimiento de metas.

Ventajas clave del software de retroalimentación con IA en la formación de los empleados

El software de retroalimentación con IA transforma la formación de los empleados de un mero trámite burocrático a una experiencia atractiva y orientada a los resultados. En lugar de esperar hasta el final de un curso para ver si el aprendizaje «ha calado», la IA ofrece información en tiempo real, personaliza el proceso y proporciona a los formadores señales claras sobre dónde intervenir.

1. Comentarios en tiempo real que fomentan la retención

La IA no espera hasta la encuesta posterior a la formación, sino que ofrece orientación en el momento. Los alumnos reciben indicaciones, sugerencias y correcciones instantáneas, lo que les ayuda a comprender los conceptos más rápidamente y a recordarlos durante más tiempo.

2. Itinerarios de aprendizaje personalizados

No hay dos empleados que aprendan de la misma manera. La IA analiza el comportamiento, el ritmo y la comprensión para recomendar el siguiente paso más adecuado para cada alumno, creando una ruta personalizada que mantiene la formación relevante y motivadora.

3. Detección temprana de las carencias en las habilidades

En lugar de descubrir las deficiencias en el rendimiento meses después, la IA destaca las áreas en las que los empleados tienen dificultades durante la formación. Los formadores pueden intervenir con un soporte específico, evitando que los pequeños problemas se conviertan en obstáculos importantes.

4. Información útil para directivos y RR. HH.

Los paneles basados en IA convierten los comentarios sin procesar en información clara y visual. Los líderes pueden ver patrones, realizar el seguimiento del retorno de la inversión y vincular la formación directamente con la mejora del rendimiento.

5. Escalable, mejora continua

Ya sea para formar a 50 o a 5000 empleados, la IA garantiza la coherencia y la equidad. Además, aprende con el tiempo, mejorando las recomendaciones, perfeccionando el contenido y haciendo que cada ciclo de formación sea más inteligente que el anterior.

Es hora de formar de forma más inteligente, no más dura.

La formación de los empleados no tiene por qué ser un proceso estático y unidireccional.

Con el software de retroalimentación con IA, puede transformar el aprendizaje en una experiencia personalizada e interactiva que se adapta a cada empleado. En lugar de depender de encuestas obsoletas o evaluaciones genéricas, la IA ofrece información en tiempo real, personalización escalable y orientación práctica, lo que convierte la formación en un verdadero motor de crecimiento para su organización.

Desde herramientas de retroalimentación continua hasta coaching basado en IA, estas plataformas demuestran que cuando la retroalimentación es más inteligente, la formación es más eficaz. ¿El resultado? Empleados comprometidos, desarrollo más rápido de habilidades y un retorno de la inversión medible en cada iniciativa de aprendizaje.

Preguntas frecuentes (FAQ)

La IA ofrece información personalizada en tiempo real, en lugar de evaluaciones genéricas. Destaca las lagunas de conocimiento, sugiere itinerarios de aprendizaje personalizados y resume los comentarios en elementos claros tanto para los empleados como para los directivos.

No. La IA acelera y amplía el proceso de retroalimentación, pero los formadores humanos añaden contexto, empatía y orientación que la IA no puede replicar. Los mejores resultados se obtienen combinando la eficiencia de la IA con el coaching humano.

La IA puede pasar por alto matices como el lenguaje corporal, el contexto emocional o las señales culturales. También requiere datos de alta calidad para generar información significativa. Por eso muchas empresas utilizan la IA para complementar, y no sustituir, el criterio humano.

Mediante el seguimiento de métricas como la mejora de las habilidades, las tasas de finalización de la formación, el rendimiento de los empleados y el compromiso. La IA también vincula los resultados del aprendizaje con los KPI empresariales, lo que facilita demostrar el valor de las inversiones en formación.

Los sectores con plantillas numerosas, de distribución o en rápida evolución son los que más se benefician, como el tecnológico, el sanitario, el financiero, el minorista y el manufacturero. En cualquier lugar donde los empleados necesiten mejorar constantemente sus habilidades, la retroalimentación basada en IA aporta un valor añadido.

Los costes varían según la plataforma y el tamaño de la empresa. Algunas herramientas ofrecen planes básicos asequibles para equipos pequeños, mientras que las soluciones de nivel empresarial requieren presupuestos personalizados. Muchos proveedores también ofrecen pruebas gratuitas, para que puedas probarlas antes de confirmar tu compra.