las 10 mejores alternativas a Martin IA para una programación más inteligente y una mayor productividad personal

Herramientas como Martin IA le evitan cambios de última hora en su agenda. Sin embargo, algunos usuarios consideran que sus sugerencias de programación son demasiado rígidas, lo que les obliga a modificar manualmente los eventos para adaptarlos a las prioridades de la vida real.

Otros consideran que las integraciones tienen un límite, lo que dificulta la conexión con todas las herramientas que utilizan a diario, por lo que acaban buscando información y enlazando tareas de otras herramientas, lo que les hace perder un tiempo precioso en el trabajo.

Bueno, es hora de buscar una alternativa y considerar lo que realmente te importa en una herramienta de productividad. Tanto si buscas una mayor seguridad de los datos, pasos de verificación inteligentes para evitar sorpresas de última hora o una gestión inteligente de las tareas, encontrarás una herramienta que se adapte a tu caso de uso.

En este blog, exploraremos las mejores alternativas a Martin IA que se adaptan a tu forma de trabajo. 🚀

¿Por qué optar por alternativas a Martin IA?

Aunque Martin IA ha recibido elogios por su simplicidad, no ofrece el nivel que necesitan los usuarios avanzados. Estas son las razones por las que podrías plantearte cambiar a una alternativa a Martin IA:

restringe la automatización compleja: *Funciona mejor con listas de pendientes sencillas y tareas directas, y a menudo se queda corto en flujos de trabajo con múltiples capas o con mucha lógica

Parece estar en una fase inicial: Los usuarios describen la experiencia como más cercana a una versión alfa o beta temprana que a una herramienta lista para su uso

Sufre errores: Las funciones principales pueden comportarse de forma impredecible, generando errores e interrumpiendo el uso rutinario

Problemas de fiabilidad: Las funciones de gran potencial, como las llamadas con IA, a menudo no realizan el trabajo como se espera, lo que las hace poco fiables para uso profesional

Depende en gran medida de los comentarios de los usuarios: El desarrollo continuo depende de que los primeros usuarios elaboren informes de los problemas y figuren la dirección del producto en tiempo real

Alternativas a Martin IA de un vistazo

Antes de proceder con un análisis en profundidad, comparemos las mejores alternativas a Martin IA.

Las mejores alternativas a Martin IA que puedes utilizar

Martin IA ha despertado un gran interés debido a su potencial. Sin embargo, si le parece demasiado básico, existen muchas alternativas fiables.

Veamos algunas.

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión del trabajo con automatización y colaboración basadas en IA)

Obtenga información sobre las tareas, el progreso del equipo y mucho más con la gestión del conocimiento de ClickUp AI

En una época en la que los equipos utilizan múltiples herramientas de IA para escribir, tomar notas, programar y generar ideas, ClickUp destaca por evitar la proliferación de IA , es decir, la fragmentación causada por el uso de demasiadas aplicaciones de IA desconectadas entre sí.

En lugar de depender de herramientas independientes como Martin para la lluvia de ideas, Otter.ai para las notas de reunión y Google Calendar para la programación, ClickUp lo reúne todo en un solo lugar.

clickUp es el *primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

ClickUp Brain convierte tu espacio de trabajo en un motor totalmente asistido por IA. Entiende el contexto de tu trabajo, las metas que persigues, los proyectos que gestionas y los documentos en los que te basas.

Utiliza la indicación ClickUp Brain en lenguaje natural para recopilar información de tu entorno de trabajo

El AI Knowledge Manager de Brain extrae información de tareas, documentos y chats para ofrecerte respuestas instantáneas y precisas con todo el contexto. Puedes pedirle que genere resúmenes, historiales de decisiones o números específicos, y obtener respuestas en cuestión de segundos.

Además, su AI Project Manager genera automáticamente cronogramas, asigna tareas, realiza previsión de riesgos y resume las actualizaciones del proyecto. Por ejemplo, si estás gestionando el lanzamiento de un producto, puedes indicarle que cree un cronograma de marketing, asigne tareas en función de la disponibilidad del equipo y marque los plazos que corren riesgo.

Extraiga información y resúmenes de tareas de su espacio de trabajo, defina flujos de trabajo complejos y cree plan de proyectos con ClickUp Brain

Para rols con gran volumen de contenido y comunicación, su AI Writer puede crear borradores iniciales para entradas de blog, resúmenes o plan de campaña basándose en unas pocas notas. Este asistente personal de IA se adapta a tu rol, por lo que cada respuesta es personalizada.

Genere ideas, cree contenido y perfeccione borradores con ClickUp Brain

Para eliminar el trabajo repetitivo, tienes ClickUp Autopilot Agents. Puedes diseñar asistentes de IA específicos para tu equipo y sus necesidades. A diferencia de los agentes predefinidos, los agentes personalizados te permiten definir tus propios desencadenantes, condiciones y acciones dentro de ClickUp.

Por ejemplo, puede crear un desencadenante para que, cada vez que un desarrollador marque una función como «Lista para pruebas», su agente personalizado pueda asignarla a un ingeniero de control de calidad y actualizar el estado de la tarea.

Configura los agentes de piloto automático de ClickUp para supervisar la actividad y actuar según tus instrucciones, sin necesidad de código

Si tu equipo también utiliza herramientas ajenas a ClickUp, Brain MAX es la aplicación de escritorio con IA que las conecta todas.

Te permite realizar búsquedas en tu entorno de trabajo y herramientas integradas, utilizar modelos de IA externos premium (como GPT, Gemini o Claude) y, con Talk to Tex, te permite preguntar, dictar y dar comando a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

vea este vídeo para obtener más información: *

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp limitaciones

Algunos usuarios experimentan una curva de aprendizaje pronunciada debido a sus funciones de extensión y opciones de personalización

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Así es como un usuario describió su experiencia:

ClickUp es, sin duda, la herramienta de gestión de proyectos más flexible y potente con la que he trabajado. Como fundador de WRKSTN, ayudo a agencias y equipos creativos a optimizar sus operaciones, y ClickUp es fundamental para ello. La posibilidad de personalizar todo, desde los tipos de tareas hasta las automatizaciones, combinada con herramientas como paneles, formularios y ahora ClickUp Brain, me permite crear sistemas escalables y eficientes para cualquier flujo de trabajo. Además, me encanta lo rápido que sigue evolucionando la plataforma.

ClickUp es, sin duda, la herramienta de gestión de proyectos más flexible y potente con la que he trabajado. Como fundador de WRKSTN, ayudo a agencias y equipos creativos a optimizar sus operaciones, y ClickUp es fundamental para ello. La posibilidad de personalizar todo, desde los tipos de tareas hasta las automatizaciones, combinada con herramientas como paneles, formularios y ahora ClickUp Brain, me permite crear sistemas escalables y eficientes para cualquier flujo de trabajo. Además, me encanta lo rápido que sigue evolucionando la plataforma.

2. Jasper (la mejor opción para el marketing y la creación de contenido basado en IA)

a través de Jasper

Mientras que Martin AI puede encargarse de funciones más amplias similares a las de un asistente, Jasper AI se centra en ayudarte a satisfacer tus necesidades de redacción y comunicación. Sus herramientas clave, como Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor y las plantillas de redacción de contenido con IA, te permiten descargar el tipo de tareas en las que Martin AI no está especializado.

Jasper Chat puede generar ideas, revisarlas o ampliarlas, y Brand Voice garantiza la coherencia del tono y el estilo. Además, Workflows ayuda a mover los borradores a través de fases definidas sin tener que reinventar las indicaciones cada vez, y el editor de documentos permite la escritura colaborativa, la edición o el perfeccionamiento de textos en diferentes formatos.

Aunque no automatiza reuniones, seguimientos ni dependencias de tareas complejas, satisface la mayoría de las necesidades de los puestos con gran volumen de contenido.

Las mejores funciones de Jasper

Lanza campañas con objetivo con Jasper Audiences , ajustando cada mensaje

Jasper Studio y Canvas , incluyendo la generación de contenido extenso y la organización visual de ideas Utiliza la IA para automatizar tareas con, incluyendo la generación de contenido extenso y la organización visual de ideas

Optimiza el SEO con la integración incorporada de Surfer SEO para obtener una mejor visibilidad

Límites de Jasper

El creador de imágenes es básico y, al igual que otras herramientas de IA, la herramienta alucina con hechos y datos

Precios de Jasper

Pro: 69 $ al mes por asiento

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jasper

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 1840 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper?

Una reseña lo expresa así:

Escribe textos de ventas de alta conversión CON MI PROPIO TONO DE VOZ. El texto suena realmente como yo. Puedo escribir correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y anuncios en cuestión de minutos, algo que antes me llevaba días de agonía y procrastinación. Hace todo el trabajo pesado por mí y no tengo que contratar a un redactor publicitario.

Escribe textos de ventas de alta conversión CON MI PROPIO TONO DE VOZ. El texto suena realmente como yo. Puedo escribir correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y anuncios en cuestión de minutos, algo que antes me llevaba días de agonía y procrastinación. Hace todo el trabajo pesado por mí y no tengo que contratar a un redactor publicitario.

3. Microsoft Copilot Studio (ideal para crear copilotos personalizados dentro del ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio es una plataforma de bajo código que permite a los profesionales crear e implementar agentes basados en IA con un mínimo de conocimientos técnicos. Mientras que Martin AI se centra en la ejecución autónoma de tareas y las integraciones, Copilot Studio añade las ventajas del ecosistema de Microsoft.

Obtendrá más de 1500 conectores preintegrados para herramientas internas, respuestas directas a través de fuentes de conocimiento y gobernanza de nivel de corporación a través de Microsoft Purview.

Funciona mediante indicaciones en lenguaje natural y flujos de diálogo visuales con compatibilidad con componentes como Temas, Relleno de espacios y Entidades. Esto significa que los usuarios que no son desarrolladores pueden crear agentes de IA estructurados y sensibles al contexto que pueden automatizar flujos de trabajo, recuperar datos y participar en conversaciones de varios pasos

Las mejores funciones de Microsoft Copilot Studio

Cree asistentes agenticos para gestionar tareas de varios pasos utilizando modelos de lenguaje, instrucciones, conocimientos, acciones, entradas y desencadenantes

Utiliza la gestión avanzada de indicaciones y complementos para diseñar y probar plantillas de indicaciones de IA generativa

Optimice los flujos de trabajo con más de 1000 conectores preintegrados para sistemas como SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow y muchos más

Límites de Microsoft Copilot Studio

Produce resultados inexactos en Excel, lo que obliga a los usuarios a reformular la misma pregunta en varias consultas

Precios de Microsoft Copilot Studio

Opción de pago por uso

Copilot Studio: 200,00 $ por 25 000 créditos Copilot al mes, con pago anual

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot Studio?

Un breve fragmento de un usuario real:

Copilot me ahorra horas de tiempo y me ha permitido ser un proveedor más para mis clientes, de lo que podía antes, ayudándome con tareas y análisis sofisticados.

Copilot me ahorra horas de tiempo y me ha permitido ser proveedor de mis clientes con más, de lo que podía antes, ayudándome con tareas y análisis sofisticados.

4. Notion IA (la mejor para mejorar la productividad y la documentación dentro de Notion)

a través de Notion

Para los equipos asíncronos ocupados que trabajan en un espacio de trabajo de Notion, Notion AI es muy útil para gestionar las tareas diarias. Ahora bien, no está diseñado para gestionar tu calendario ni automatizar los seguimientos por correo electrónico como Martin AI. Sin embargo, si tu mayor reto es mantenerte organizado y completar el trabajo escrito más rápidamente, Notion AI puede ayudarte.

Te permite utilizar la IA para tomar notas de reuniones y convertir sesiones de brainstorming dispersas en resúmenes concisos. Y cuando te encuentres atascado leyendo un documento largo, solo tienes que indicarle que extraiga los puntos clave utilizando el comando /ask AI.

Funciona a la perfección dentro del editor Notion, donde puedes refinar el tono, corregir la gramática, traducir contenido o reformatear notas desordenadas sin cambiar de aplicación. La IA es sensible al contexto dentro de tu entorno de trabajo, por lo que se basa directamente en tus páginas existentes y documentos enlazados al generar resultados.

Las mejores funciones de Notion IA

Clasifica el contenido, crea preguntas frecuentes y construye bases de conocimiento con función de búsqueda

Genera contenido como entradas de blog, correo electrónico o descripciones de proyectos con el generador de texto de Notion AI

Traduce textos entre diferentes idiomas manteniendo intacto el contexto

Límites de Notion IA

Algunas automatizaciones trabajan de forma impredecible, como la creación recurrente de páginas, que no actúa como desencadenante de las automatizaciones

Precios de Notion IA

Free

Más: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Según un crítico:

¡Notion IA es increíble! Ya no tengo que saltar de una app, aplicación a otra para hacer una lluvia de ideas o resumir las notas de las reuniones, pulir mis escritos o cambiar el tono de lo que escribo, ya que la IA lo hace por ti y todo está en un solo lugar.

¡Notion IA es increíble! Ya no tengo que saltar de una app, aplicación a otra para hacer una lluvia de ideas o resumir las notas de las reuniones, pulir mis escritos o cambiar el tono de lo que escribo, ya que la IA lo hace por ti y todo está en un solo lugar.

5. NotebookLM (ideal para la investigación asistida por /IA y la gestión del conocimiento)

a través de NotebookLM

NotebookLM es la herramienta de investigación y resumen de Google que extrae rápidamente información de tu propio contenido. Trabaja íntegramente a partir de los materiales que subes, como archivos PDF, documentos estratégicos, transcripciones de entrevistas o presentaciones para juntas directivas, y te ayuda a comprender y organizar la información.

Una vez que sus documentos estén dentro, puede hacerle preguntas, solicitar resúmenes o generar nuevo contenido basado en lo que ya «sabe». Además, ofrece citas en línea que enlazan con el archivo fuente y la ubicación de toda la información generada por la IA.

También puede agrupar documentos relacionados en cuadernos para gestionar el contenido por equipo, proyecto, sprints u objetivos.

Mientras que Martin AI se centra en la automatización de flujos de trabajo, NotebookLM está diseñado específicamente para el trabajo intelectual. Esto lo hace ideal para investigadores, estrategas y equipos con gran cantidad de contenido que necesitan extraer significado y conexiones de sus datos.

Las mejores funciones de NotebookLM

Navega por temas complejos y explora conexiones dentro de los cuadernos con su mapa mental .

Genera resultados en más de 50 idiomas, incluyendo guías de estudio, resúmenes y respuestas de chat para 'chatear'.

Analiza archivos PDF e imágenes con sugerencias automáticas de fuentes complementarias para ampliar tus conocimientos.

Límites de NotebookLM

A veces, las respuestas pueden parecer demasiado genéricas o superficiales, especialmente cuando el material es técnico.

Precios de NotebookLM

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de NotebookLM

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

6. Celoxis (la mejor para la gestión de carteras de proyectos de nivel empresarial)

a través de Celoxis

Celoxis es una plataforma de gestión de proyectos y carteras para corporaciones que gestionan iniciativas multifásicas. Mediante el uso de (diagrama de) Gantt con programación automática, dependencias entre proyectos y análisis de rutas críticas, puede gestionar los recursos con planificación de capacidad integrada, filtrado basado en habilidades y equilibrio de la carga de trabajo en tiempo real.

Mientras que Martin AI se centra principalmente en la automatización, Celoxis ofrece Lex, un asistente de IA para consultas en lenguaje natural. Al igual que Martin AI, puedes pedirle que identifique riesgos, reequilibre recursos, realice previsión de cronogramas o cree plan de dotación de personal. La diferencia es que Lex se integra directamente en los paneles de Celoxis, lo que te proporciona datos contextuales inmediatos.

La plataforma también ofrece funciones integradas de elaboración de presupuestos, previsión de ingresos, seguimiento de márgenes e informes de elaboración de informes personalizados. Esta combinación de plan avanzado, decisiones basadas en IA y control financiero la convierte en una buena opción para proyectos a gran escala.

Las mejores funciones de Celoxis

Automatice la recepción de proyectos a través de formularios web, correos electrónicos y hojas de cálculo con una lógica de clasificación personalizada para priorizar las solicitudes.

Cree planes de proyecto dinámicos con una programación avanzada que se ajusta a la disponibilidad de recursos, las dependencias de las tareas, los retrasos y las prioridades.

Gestiona los riesgos mediante paneles visuales que evalúan la probabilidad, el impacto y los parámetros de riesgo personalizados.

Límites de Celoxis

Aunque cuenta con una interfaz web optimizada para móviles, Celoxis no ofrece una aplicación móvil nativa, lo que puede suponer una limitación para los usuarios que necesitan gestionar tareas sobre la marcha.

Precios de Celoxis

Básico: 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Essential: 25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Profesional: 35 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Empresa: 45 $ al mes por usuario (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Celoxis

G2: 4,5/5 (más de 360 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 310 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Celoxis?

Un usuario de G2 hizo uso compartido de este comentario:

Celoxis ofrece un entorno de gestión de proyectos completo que se encarga de todo, desde la planificación de tareas y la asignación de recursos hasta las hojas de horas y la elaboración de informes personalizados. Sus gráficos (diagrama de) Gantt son intuitivos, los paneles en tiempo real son una gran ventaja para el seguimiento de los KPI y los flujos de trabajo personalizados ayudan a alinear los procesos del proyecto con las operaciones de la empresa.

Celoxis ofrece un entorno de gestión de proyectos completo que se encarga de todo, desde la planificación de tareas y la asignación de recursos hasta las hojas de horas y la elaboración de informes personalizados. Sus gráficos (diagrama de) Gantt son intuitivos, los paneles en tiempo real son una gran ventaja para el seguimiento de los KPI y los flujos de trabajo personalizados ayudan a alinear los procesos del proyecto con las operaciones de la empresa.

7. STAN IA (la mejor para panel ejecutivo en tiempo real e información basada en IA)

a través de STAN IA

Creada específicamente para administradores de propiedades y comunidades, STAN AI es una alternativa especializada a Martin IA. En lugar de la automatización general de proyectos, se centra en la comunicación con los residentes y las solicitudes de servicio.

Disponible como un conjunto de herramientas de IA, Textbot, correo electrónico, Web Chat y Voice, la herramienta de IA responde al instante a los mensajes de los residentes, reserva servicios y procesa solicitudes de mantenimiento sin intervención humana.

El asistente virtual con IA se integra con su software de gestión inmobiliaria actual, como Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS y muchos más. Los residentes pueden consultar la información de su cuenta, programar reservas de instalaciones y enviar solicitudes de servicio directamente, mientras que STAN las envía a su PMS y mantiene a los residentes informados sobre el estado.

Las mejores funciones de STAN IA

Configura más de 600 integraciones de flujo de trabajo y automatiza tareas repetitivas, como responder a las reseñas de Google, con el motor de IA de STAN Turbo

Personaliza la apariencia de su chatbot con opciones de Marca blanca para que coincida con la imagen de marca de tu empresa

Accede a funciones como perfiles de IA, emojis, interpretación contextual y comunicaciones multicanal

Límites de STAN IA

La configuración lleva mucho tiempo

Precios de STAN IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de STAN IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre STAN IA?

Aquí tienes una reseña de G2:

Una vez que haya configurado STAN IA y haya informado a sus residentes al respecto, puede resultar muy útil para reducir la cantidad de llamadas telefónicas y correo electrónico que se reciben a diario.

Una vez que haya configurado STAN AI y haya informado a sus residentes al respecto, puede resultar muy útil para reducir la cantidad de llamadas telefónicas y correos electrónicos que se reciben a diario.

8. Zendesk AI (la mejor para la automatización del soporte al cliente basada en IA)

a través de Zendesk

Zendesk AI, a menudo denominada AI Copilot, está integrada en la plataforma Zendesk Resolution. Al igual que Martin AI, agiliza los flujos de trabajo con sugerencias y automatización en tiempo real. Pero mientras que Martin tiene un alcance más amplio, Zendesk AI está especializada en el soporte al cliente.

Analiza los tickets en función del sentimiento, el lenguaje y la intención, y sugiere al instante respuestas, acciones o artículos de conocimiento. La función de clasificación inteligente categoriza automáticamente las solicitudes y las deriva por urgencia o tema para reducir los tiempos de respuesta.

Si opta por planes de nivel superior, obtendrá funciones como resumir tickets, predicción de opiniones y sugerencias de macros basadas en tendencias pasadas.

Las mejores funciones de Zendesk IA

Potencia a los agentes con sugerencias basadas en IA, como la redacción de respuestas, la reformulación de respuestas y el ajuste del tono

Mejora el autoservicio personalizado con la búsqueda generativa con IA y las capacidades de búsqueda semántica

Utilice análisis e información en tiempo real para supervisar las tendencias de los tickets y la opinión del personal, y optimizar los flujos de trabajo del servicio

Límites de Zendesk IA

Los ajustes del administrador pueden resultar un poco complejos o poco intuitivos, especialmente al configurar flujos de trabajo avanzados o reglas de automatización

Precios de Zendesk IA

(versión de) prueba gratuita

Servicio de atención al cliente Equipo de soporte: 25 $/mes por usuario Suite Team: 69 $/mes por usuario Suite Professional: 149 $/mes por usuario Suite Enterprise: 219 $/mes por usuario

Equipo de soporte: 25 $ al mes por usuario

Suite Equipo: 69 $ al mes por usuario

Suite Professional: 149 $ al mes por usuario

Suite Corporación: 219 $ al mes por usuario

Servicio para empleados Suite Equipo : 69 $ al mes por usuario Suite Growth: 115 $ al mes por usuario Suite Professional: 149 $ al mes por usuario Suite Enterprise: 219 $ al mes por usuario

Suite Team : 69 $ al mes por usuario.

Suite Growth: 115 $/mes por usuario

Suite Professional: 149 $ al mes por usuario

Suite Enterprise: 219 $ al mes por usuario

Equipo de soporte: 25 $ al mes por usuario.

Suite Team: 69 $ al mes por usuario

Suite Professional: 149 $ al mes por usuario

Suite Corporación: 219 $ al mes por usuario

Suite Equipo : 69 $ al mes por usuario.

Suite Growth: 115 $/mes por usuario

Suite Professional: 149 $ al mes por usuario

Suite Enterprise: 219 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zendesk IA

G2: 4,3/5 (más de 6500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4060 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk IA?

Un breve fragmento de un usuario real:

Zendesk es una de las herramientas más fáciles de manejar para la gestión de tickets con las que he trabajado hasta ahora. Navegar por las opciones, el panel, llamar a los socios utilizando extensiones integradas y utilizar la IA para el resumen de los tickets es muy fácil y se aprende en un minuto. En el entorno de la oficina, el rendimiento es absolutamente bueno y el entorno también cuenta con seguridad.

Zendesk es una de las herramientas más fáciles de manejar para la gestión de tickets con las que he trabajado hasta ahora. Navegar por las opciones, el panel, llamar a los socios utilizando extensiones integradas y utilizar la IA para el resumen de los tickets es muy fácil y se aprende en un minuto. En el entorno de la oficina, el rendimiento es absolutamente bueno y el entorno también cuenta con seguridad.

9. Qodo (la mejor opción para flujos de trabajo y automatización de IA sin código)

a través de Qodo

Al igual que Martin AI, Qodo AI utiliza la automatización para acelerar el trabajo, pero se centra en la calidad del código y los procesos de entrega. Ofrece Qodo Gen, Qodo Merge y Qodo Command para la generación de código, la creación de pruebas y los comentarios sobre las solicitudes de extracción, directamente en tu IDE o proceso de CI.

Su marco de agentes le permite crear agentes de varios pasos para CI/CD, clasificación de problemas o seguimiento de deuda técnica. Puede ejecutar agentes desde el terminal, a través de webhook o en una interfaz de usuario web. Esto convierte a Qodo IA en una buena opción para los equipos que desean incorporar la IA a su proceso de desarrollo de software.

Las mejores funciones de Qodo

Colabora sin problemas mientras los agentes de Qodo se ejecutan en tu IDE, terminal o plataforma Git.

Personalice las automatizaciones del flujo de trabajo de IA con Qodo Command, que le permite crear y adaptar agentes para la automatización de tareas únicas.

Integra con tu pila existente gracias a sus integraciones para IDE populares (VSCode, JetBrains), plataformas Git y otras herramientas.

Límites de Qodo

Los usuarios se quejan de tener que realizar múltiples intentos para que los casos de prueba funcionen.

Precios de Qodo

Desarrollador: Gratis, gratuito/a

Teams: 38 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qodo

G2: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qodo?

Aquí tienes una reseña de G2:

Qodo entiende de forma inteligente el contexto de mi código y tiene matices específicos para cada proyecto, lo que puede marcar una gran diferencia. Ayuda a reducir el tiempo dedicado a descifrar la sintaxis o recordar nombres de funciones, mejorando tanto la velocidad como la calidad del código.

Qodo entiende de forma inteligente el contexto de mi código y tiene matices específicos para cada proyecto, lo que puede marcar una gran diferencia. Ayuda a reducir el tiempo dedicado a descifrar la sintaxis o recordar nombres de funciones, mejorando tanto la velocidad como la calidad del código.

10. My AskAI (la mejor para crear asistentes de preguntas y respuestas de IA personalizados a partir de documentos)

a través de My AskAI

My AskAI automatiza el soporte al cliente a través de SMS, chat, correo electrónico, WhatsApp y herramientas como Intercom, Slack y Zendesk. Al igual que Martin IA, se puede entrenar con tu propio contenido, pero AskAI se centra más en la cobertura omnicanal.

Aprende de su base de conocimientos, artículos de ayuda y sitio web, y luego responde a las preguntas al instante. Cuando es necesario, la herramienta de automatización de IA ofrece traspasos fluidos a agentes humanos, para que no sacrifique la fiabilidad.

El análisis de conversaciones integrado le proporciona información sobre los puntos débiles recurrentes, los errores o las preguntas más frecuentes.

Las mejores funciones de My AskAI

Aumente la automatización de las respuestas a preguntas frecuentes entrenando la herramienta con sus documentos, preguntas frecuentes o bases de conocimiento

Busca en múltiples fuentes de datos, como archivos PDF, páginas web, bases de datos o almacenamiento en la nube, para obtener información precisa

Uso compartido de respuestas con controles de acceso personalizables para garantizar que solo los usuarios autorizados vean la información confidencial

Límites de My AskAI

Los usuarios se quejan de problemas relacionados con la carga de documentos internos

Precios de My AskAI

(versión de) prueba gratis

Pro: 149 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Mis valoraciones y reseñas de AskAI

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre My AskAI?

Vea lo que opinó este crítico:

Trabajo con un número de pequeñas empresas y esta es una forma rápida y sencilla de mejorar el proceso de incorporación. Pueden establecer rápidamente la conexión con toda la documentación de incorporación, lo que permite a los nuevos miembros del equipo hacer preguntas y encontrar las respuestas sin tener que buscar en los archivos.

Trabajo con un número de pequeñas empresas y esta es una forma rápida y sencilla de mejorar el proceso de incorporación. Pueden hacer rápidamente la conexión de toda la documentación de incorporación, lo que permite a los nuevos miembros del equipo hacer preguntas y encontrar las respuestas sin tener que buscar en los archivos.

Haz de ClickUp tu socio de productividad con IA

Mientras que otras alternativas a Martin IA se centran en aspectos específicos, como la programación, la redacción o los recordatorios, ClickUp integra todo en una sola app, aplicación.

El AI Project Manager actualiza las tareas, establece recordatorios y realiza un seguimiento del progreso, mientras que el Knowledge Manager responde a las preguntas al instante.

Además, AI Writer te ayuda a redactar, realizar edición y resumir contenido en diferentes dispositivos. Combínalo con Custom Agents y herramientas como Docs, Calendar, Reminder y Views, y tendrás un entorno de trabajo completado para ti y tu equipo.

