Las 11 mejores herramientas de reconocimiento de marca para aumentar tu visibilidad en 2025

Rara vez hay un producto verdaderamente único en el mercado. Muchas empresas ofrecen soluciones y productos similares, pero solo unos pocos se convierten en los favoritos de los consumidores. Ese es el poder de la marca.

De hecho, el 76,7 % de los profesionales del marketing coinciden en que la meta principal del branding es destacar entre la competencia.

Por eso, el seguimiento de los esfuerzos de reconocimiento de marca mediante un software de seguimiento de marca debe ser una parte habitual de su estrategia de marketing.

Pero no es necesario que analices manualmente el volumen de búsquedas de la marca, el tráfico del sitio web, las encuestas de reconocimiento de marca y los datos de Google Trends. Las herramientas específicas para el reconocimiento de marca pueden facilitarte mucho el trabajo.

En este artículo, exploraremos algunas de las mejores herramientas de medición de la notoriedad de marca para ayudarte a supervisar, analizar y aumentar la presencia de tu marca de forma eficaz.

¿No estás seguro de qué herramienta se adapta mejor a los KPI de reconocimiento de marca de tu empresa? Aquí tienes una comparación detallada de las principales herramientas de reconocimiento de marca para ayudarte a decidir en función de sus funciones, precios y valoraciones de los usuarios.

Si tu marca es mencionada de repente por un influencer o aparece en un medio de comunicación especializado, ¿lo detectarías a tiempo para responder o amplificar la noticia? Las buenas herramientas de reconocimiento de marca te mantienen visible, estratégico e informado.

Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de seleccionar las herramientas adecuadas para tu empresa:

Realiza un seguimiento de las menciones de la marca, la presencia online y la percepción de la marca en las redes sociales y en la web, y te avisa en tiempo real

Mide la interacción en redes sociales, como seguidores, comentarios y comparticiones relacionadas con la marca

Supervisa cómo interactúa tu público objetivo con tu contenido, incluido el contenido generado por los usuarios

Analiza las campañas de reconocimiento de marca, el volumen de búsquedas de marca, el tráfico del sitio web y las métricas de reconocimiento de marca en un solo panel

Compara el rendimiento de la competencia para evaluar tu estrategia de marca

Recopila opiniones y comentarios sobre la marca a través de encuestas, reseñas y datos directos del público

Se integra con otras herramientas, como Google Analytics, CRM o tu herramienta de gestión de redes sociales

Aquí tienes algunas opciones que te facilitarán el seguimiento de la presencia de tu marca, mejorarán su reconocimiento y te proporcionarán información valiosa sobre lo que funciona (y lo que no).

1. ClickUp (ideal para gestionar campañas de reconocimiento de marca, desde la planificación hasta la ejecución)

Reúna metas, ideas y progresos en un solo lugar con actualizaciones en tiempo real utilizando ClickUp

Llevar a cabo una campaña de reconocimiento de marca implica gestionar múltiples plazos, creatividades, aprobaciones de contenido y métricas de rendimiento. ClickUp ayuda a reunir todas estas piezas móviles en un solo lugar, dando a los equipos de marketing un control total desde la primera lluvia de ideas hasta la revisión final del rendimiento.

Empieza con la planificación de la campaña. Con las tareas de ClickUp, puedes organizar visualmente cada campaña en tareas y subtareas manejables, cada una con propietarios, fechas límite y prioridades claras.

Asegúrate de que todos los colaboradores sepan exactamente lo que se espera de ellos con las tareas de ClickUp

Por ejemplo, un gestor de redes sociales que planifica el lanzamiento de un nuevo producto puede asignar la redacción, el diseño, las aprobaciones y la programación como tareas independientes, todas ellas enlazadas a la meta principal de la campaña. Todo el equipo puede ver lo que está en marcha y lo que está estancado, lo que reduce las idas y venidas.

Los equipos de marketing que utilizan ClickUp se mantienen responsables, especialmente cuando gestionan la presencia de la marca en múltiples plataformas de redes sociales o zonas horarias.

Mide eficazmente el reconocimiento de marca y adapta tu estrategia de reconocimiento de marca con los paneles de ClickUp

Para el seguimiento del rendimiento, los paneles de ClickUp te permiten crear vistas en directo de métricas clave de reconocimiento de marca (por ejemplo, volumen de búsquedas de marca, tráfico de referencia y participación en redes sociales). Esto facilita la comprensión de lo que está funcionando y la optimización de las campañas sobre la marcha.

ClickUp también es compatible con herramientas como Google Analytics, HubSpot y plataformas de escucha social, lo que te ofrece más flexibilidad para conectar fuentes de datos que son importantes para tu estrategia de reconocimiento de marca.

Consigue ClickUp Brain para obtener información y analizar opiniones sobre tu marca a partir de menciones online

ClickUp Brain, la potente IA integrada en ClickUp, es tu asistente siempre alerta en todo lo que haces. Lo hace todo, desde buscar en la web para analizar las menciones de la marca durante la semana hasta analizar los tickets de soporte para generar resúmenes de opiniones.

¿Has enviado una campaña de comentarios de clientes utilizando los formularios de ClickUp? Pide a Brain que analice las respuestas para obtener métricas de reconocimiento o temas recurrentes.

Para una ejecución sin intervención, los agentes Autopilot de ClickUp son ideales para equipos ocupados que llevan a cabo campañas simultáneas de reconocimiento de marca. Dado que estos agentes de IA están totalmente integrados en tu entorno de trabajo, se adaptan en tiempo real.

Por ejemplo, cuando se añaden actualizaciones a la tarea de la campaña, un agente de Autopilot puede generar al instante un informe de estado contextual y compartirlo con el equipo directivo a través de su canal interno.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido al intervalo de funciones y vistas

Sin una configuración cuidadosa de alertas y observadores, es posible que se produzca una sobrecarga de notificaciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Esto es lo que dice un usuario de G2:

Todas las campañas, escaladas, mejoras de procesos y tareas se encuentran en un solo lugar, conectadas a través de vistas personalizadas, automatizaciones, documentos y paneles. Reemplaza las hojas de cálculo dispersas, los hilos interminables de Slack y las herramientas aisladas.

Todas las campañas, escaladas, mejoras de procesos y tareas se encuentran en un solo lugar, conectadas a través de vistas personalizadas, automatizaciones, documentos y paneles. Reemplaza las hojas de cálculo dispersas, los hilos interminables de Slack y las herramientas aisladas.

👀 Dato curioso: La palabra «marca» proviene del nórdico antiguo brandr, que significa «quemar». Originalmente se refería a quemar una marca en el ganado para indicar su propiedad.

2. Hootsuite (la mejor para gestionar el reconocimiento de marca a través de la escucha y el análisis de las redes sociales)

vía Hootsuite

Cuando tu marca está presente en las redes sociales, cada comentario, mención y tendencia importa.

Hootsuite ayuda a los equipos a crear y proteger el reconocimiento de marca unificando la programación de contenidos, la interacción y el análisis en un solo panel.

Además, sus funciones de escucha social te permiten realizar un seguimiento de las menciones de la marca, el sentimiento y la actividad de la competencia en tiempo real, para que puedas responder rápidamente y mantener tu relevancia. OwlyGPT realiza un seguimiento del sentimiento en tiempo real para ofrecer las sugerencias de contenido más relevantes.

Las mejores funciones de Hootsuite

Realice un seguimiento de las menciones de la marca, las tendencias de la competencia y la opinión con herramientas de escucha social basadas en IA

Programa, publica y gestiona contenidos en todas las principales plataformas de redes sociales

Compare el rendimiento en redes sociales y obtenga sugerencias sobre los mejores momentos para publicar

Automatiza las respuestas, asigna tareas al equipo y gestiona la interacción desde una única bandeja de entrada

Integra Canva, Google Drive y más de 100 herramientas para la creación de contenidos y la elaboración de informes

Limitaciones de Hootsuite

Los planes de nivel superior son caros en comparación con otras herramientas de reconocimiento de marca

Algunas funciones de análisis y automatización están limitadas a los planes Enterprise

Los tiempos de respuesta del soporte al cliente pueden ser lentos, según las opiniones de los usuarios

Precios de Hootsuite

Estándar : 99 $ al mes por usuario

Avanzado : 249 $/mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2 : 4,3/5 (más de 6300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3800 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Hootsuite

Este usuario de Capterra destacó:

Hootsuite ha sido fantástico para gestionar contenidos y campañas, con un gran soporte y funciones útiles como Amplify.

Hootsuite ha sido fantástico para gestionar contenidos y campañas, con un gran soporte y funciones útiles como Amplify.

3. Brand24 (la mejor para el seguimiento de menciones y opiniones sobre marcas en tiempo real)

a través de Brand24

Brand24 se centra en una sola cosa y la hace excepcionalmente bien: monitorización de marcas en tiempo real. Si tu equipo quiere comprender cómo se percibe tu marca en la web, Brand24 te ofrece acceso instantáneo a menciones de la marca, análisis de opiniones e información sobre personas influyentes.

Este software de gestión de marca analiza blogs, foros, sitios de noticias, vídeos, podcasts y plataformas de redes sociales para capturar conversaciones que a menudo pasan desapercibidas.

Pregunta al Asistente de marca IA cualquier duda que tengas sobre tu marca y recibe respuestas actualizadas basadas en el análisis del sentimiento y tus datos de marketing.

Las mejores funciones de Brand24

Supervise las menciones de su marca en tiempo real en un amplio intervalo de fuentes online y plataformas de redes sociales

Obtenga análisis de opiniones basados en IA para realizar un seguimiento de los cambios en la percepción de la marca

Identifica a los principales influencers y su alcance en tu sector

Cree informes personalizados para visualizar las métricas de reconocimiento de marca a lo largo del tiempo

Configure alertas de palabras clave para realizar un seguimiento de la competencia, hashtags y nombres de productos

Limitaciones de Brand24

Las integraciones con redes sociales no son tan profundas como las herramientas tradicionales de gestión de proyectos en redes sociales

Los datos históricos están limitados en función de tu plan

Algunos usuarios notan falsos positivos ocasionales en el análisis de sentimientos

Precios de Brand24

Individual : 199 $ al mes por usuario

Equipo : 299 $/mes por usuario

Pro : 399 $ al mes por usuario

Business : 599 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Brand24 por usuario

G2 : 4,6/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 230 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Brand24

Un usuario de Capterra señaló lo siguiente:

Nuestros clientes siempre buscan estar al tanto de cada mención, en cualquier lugar, ya sea en las redes sociales o en uno de los blogs de sus clientes, ¡y Brand24 es la forma en que lo logramos!

Nuestros clientes siempre buscan estar al tanto de cada mención, en todas partes, ya sea en las redes sociales o en uno de los blogs de sus clientes, ¡y Brand24 es cómo lo conseguimos!

👀 Dato curioso: Los estudios demuestran que utilizar un color de firma puede aumentar el reconocimiento de la marca hasta en un 80 %. Por eso asociamos instantáneamente el rojo con Coca-Cola o el azul con Facebook.

4. Sprout Social (ideal para combinar la escucha social con información sobre la audiencia)

vía Sprout Social

Sprout Social ayuda a las marcas a ir más allá de la simple publicación de contenidos y a comprender realmente a su público.

Una marca de cuidado de la piel DTC, por ejemplo, puede utilizarlo para realizar un seguimiento de cómo reaccionan los clientes ante el lanzamiento de un nuevo producto en TikTok y Reddit. O una organización sin ánimo de lucro puede supervisar las menciones de la marca durante una campaña de recaudación de fondos para evaluar la opinión y ajustar los mensajes en tiempo real.

Con la función integrada de escucha social y una profunda comprensión de la audiencia, Sprout facilita la medición del reconocimiento de marca y la configuración de la percepción de la misma.

Las mejores funciones de Sprout Social

Realice un seguimiento de las menciones de la marca, la actividad de la competencia y la opinión de los clientes mediante herramientas de escucha social en tiempo real

Gestiona todas las conversaciones de tu audiencia a través de una única bandeja de entrada colaborativa

Programa y publica en todas las plataformas con flujos de trabajo de aprobación integrados

Mida el compromiso en las redes sociales y las métricas de reconocimiento de marca con informes personalizados

Utiliza información generada por IA para perfeccionar tus mensajes y conectar con el público objetivo adecuado

Límites de Sprout Social

Los precios pueden no ser viables para equipos más pequeños centrados en el seguimiento básico de la marca

Las funciones avanzadas, como el análisis de opiniones y la escucha, requieren planes de primer nivel

Curva de aprendizaje ligeramente más pronunciada para los usuarios que no están familiarizados con las herramientas de medición de la notoriedad de marca

Precios de Sprout Social

Estándar : 199 $ al mes por usuario

Profesional : 299 $ al mes por usuario

Avanzado : 399 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 4200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Sprout Social

Un usuario de G2 señaló:

Disponer de una bandeja de entrada inteligente facilita enormemente al gestor de redes sociales la tarea de supervisar y responder a todos los comentarios y menciones de su marca o empresa. Es una parte clave de la estrategia de mi empresa para mantener el compromiso con los clientes y los profesionales del sector.

Disponer de una bandeja de entrada inteligente facilita enormemente al gestor de redes sociales la tarea de supervisar y responder a todos los comentarios y menciones de su marca o empresa. Es una parte clave de la estrategia de mi empresa para mantener el compromiso con los clientes y los profesionales del sector.

5. Semrush (la mejor para medir la visibilidad de la marca a través del SEO y el análisis de la competencia)

vía Semrush

Para llevar a cabo campañas de reconocimiento de marca con intentos correctos, se necesita algo más que la evaluación de datos sin procesar. Necesita información que le ayude a comprender el rendimiento del contenido de su marca.

Semrush aporta claridad a esas conjeturas. Ayuda a los equipos de marketing a ver exactamente cómo funciona su contenido, qué palabras clave atraen tráfico y cómo se posicionan sus competidores.

Para los estrategas de marca centrados en la visibilidad en búsquedas y la interacción multicanal, Semrush es un motor de decisiones. La vista de 360 grados de la huella online de tu marca ayuda a conectar los esfuerzos de contenido directamente con los resultados de crecimiento.

Las mejores funciones de Semrush

Realice un seguimiento de la visibilidad de la marca en canales orgánicos, de pago y sociales en un solo panel

Identifica las deficiencias en las palabras clave y el contenido en comparación con los principales competidores

Supervise el rendimiento de las palabras clave de marca para medir el reconocimiento de la marca

Analiza la calidad de los backlinks y los dominios de referencia que dan figura a la autoridad de la marca

Utilice Market Explorer para comparar la cuota online de su marca con la de sus competidores

Limitaciones de Semrush

Curva de aprendizaje elevada para equipos sin experiencia en SEO o herramientas de análisis

Los precios pueden estar fuera del alcance de las pequeñas empresas con necesidades básicas

Las funciones de las redes sociales no son tan avanzadas como las herramientas SMM específicas

Precios de Semrush

Pro : 139,95 $ al mes por usuario

Guru : 249,95 $ al mes por usuario

Business: 499,95 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Semrush

G2 : 4,5/5 (más de 2700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Semrush

Esto es lo que dice un usuario de G2:

La función de auditoría del sitio es fácil de configurar y generar informes, incluyendo errores técnicos. El panel visual es fácil de leer y la función de elaboración de informes es muy buena. La herramienta PPC es útil para estar al tanto de los resultados generales de la campaña.

La función de auditoría del sitio es fácil de configurar y generar informes, incluyendo errores técnicos. El panel visual es fácil de leer y la función de elaboración de informes es muy buena. La herramienta PPC es útil para estar al tanto de los resultados generales de la campaña.

6. Mention (la mejor herramienta para la monitorización de medios en tiempo real y el análisis del sentimiento hacia la marca)

a través de Mention

La mayoría de las marcas piensan que se enterarán de una crisis después de que se convierta en tendencia en las redes sociales.

¿La realidad? El daño real comienza mucho antes.

Mention permite a los equipos de marketing gestionar de forma proactiva el reconocimiento de marca, lo que les permite detectar riesgos para la reputación de forma temprana, supervisar a la competencia y realizar un seguimiento del sentimiento en tiempo real antes de que los problemas se agraven.

Con mil millones de fuentes escaneadas continuamente, convierte conversaciones dispersas en información clara sobre la que puedes actuar.

Las mejores funciones de Mention

Realice un seguimiento de las menciones de su marca en redes sociales, blogs, foros y medios de comunicación en tiempo real

Personalice las alertas por palabra clave, sentimiento, fuente y ubicación geográfica para realizar un seguimiento específico

Analiza la opinión pública con etiquetas positivas, neutras o negativas gracias a la IA

Identifica a los influencers y las voces más influyentes utilizando puntuaciones de influencia por fuente

Colabora con otros equipos mediante la asignación de tareas, notas y paneles compartibles

Identifique las tendencias clave y realice un seguimiento de la cuota de voz de su marca con análisis personalizables e informes automatizados

Límites de menciones

La interfaz puede resultar compleja para los nuevos usuarios

La detección del sentimiento a veces clasifica erróneamente el tono

La aplicación móvil tiene menos funciones que la versión de escritorio

Precios de Mention

Precios personalizados, a partir de 599 $

Valoraciones y reseñas de menciones

G2 : 4,3/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 290 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Mention

Un usuario de G2 señaló:

Mention me parece una herramienta indispensable para realizar un seguimiento del uso que se hace de mi dominio en Internet. Mention proporciona un índice actualizado al minuto de los enlaces, tanto buenos como malos, lo que me permite dar los pasos necesarios para proteger la reputación de mis sitios web.

Mention me parece una herramienta indispensable para realizar un seguimiento del uso que se hace de mi dominio en Internet. Mention proporciona un índice actualizado al minuto de los enlaces, tanto buenos como malos, lo que me permite dar los pasos necesarios para proteger la reputación de mis sitios web.

7. Meltwater (la mejor para la monitorización de medios globales y el seguimiento de la percepción de la marca)

vía Meltwater

Supongamos que tu marca acaba de lanzar un producto en tres países diferentes. Mientras tu equipo de redes sociales realiza el seguimiento de la interacción en Instagram, tu equipo de relaciones públicas intenta comprender cómo se ha cubierto el lanzamiento en las noticias, los blogs y los podcasts.

Meltwater ayuda a unificar ese esfuerzo. Supervisa las menciones de la marca en las plataformas sociales y los medios de comunicación globales para ofrecerte una vista completa de cómo se percibe tu marca en tiempo real.

Si está lanzando una campaña en varios mercados o necesita evaluar el recuerdo de la marca durante una campaña de relaciones públicas, Meltwater le ofrece tanto la cobertura como el contexto necesarios para medir el impacto.

Las mejores funciones de Meltwater

Supervise las menciones de su marca en medios de comunicación globales, plataformas de redes sociales, podcasts y medios impresos

Realice un seguimiento del sentimiento hacia la marca y la exposición en los medios con análisis y paneles basados en IA

Compare la presencia de su marca con la de sus competidores a través de métricas de cuota de voz y de interacción

Contextualice la información y mida la visibilidad en LLM como ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, etc., con Meltwater IA

Identifica los medios de comunicación, influencers y periodistas que dan forma a la narrativa de tu marca

Correlaciona la cobertura mediática con el volumen de búsquedas de la marca, el tráfico del sitio web y el buzz en redes sociales

Limitaciones de Meltwater

La personalización del panel y la configuración de los informes pueden resultar complejas para los nuevos usuarios

Los precios pueden no ser adecuados para startups o equipos de marketing más pequeños

La profundidad de las funciones varía según el plan, y la inteligencia multimedia avanzada está reservada para los niveles superiores

Precios de Meltwater

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Meltwater

G2 : 4,0/5 (más de 2300 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (más de 90 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Meltwater

Esta reseña de Gartner nota:

👀 Dato curioso: El ahora icónico logotipo de Nike fue diseñado por un estudiante de diseño gráfico en 1971. En aquel momento, solo costó 35 dólares. Hoy en día, es una de las marcas más reconocibles del mundo.

8. SurveyMonkey (ideal para realizar encuestas de reconocimiento de marca y seguimiento de la percepción de los consumidores)

vía SurveyMonkey

SurveyMonkey ayuda a los equipos a realizar encuestas estructuradas sobre el reconocimiento de marca para descubrir qué es lo que realmente llega a su público objetivo.

Ya sea que esté midiendo el recuerdo espontáneo de la marca, probando la claridad de los mensajes o evaluando los cambios en la percepción de la marca después de una campaña, SurveyMonkey le facilita la recopilación y el análisis de esa información.

Una marca de productos de consumo, por ejemplo, podría realizar una encuesta antes y después de la campaña para medir el aumento del reconocimiento de la marca y comparar los resultados entre los distintos grupos demográficos.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Realice encuestas personalizadas sobre el reconocimiento de marca con herramientas de lógica de salto, ramificación y segmentación

Utiliza plantillas de seguimiento de marca predefinidas para medir el recuerdo, el sentimiento y la alineación de la identidad de marca

Analiza las respuestas a las encuestas con paneles en tiempo real y análisis de tendencias

Descubre tendencias y patrones con SurveyMonkey IA

Segmente los resultados por ubicación, tipo de público o campaña para perfeccionar las estrategias de gestión de marca

Integra herramientas de marketing por correo electrónico y sistemas CRM para realizar seguimientos y remarketing

Limitaciones de SurveyMonkey

No supervisa las conversaciones orgánicas en tiempo real, solo captura lo que los encuestados informan en una encuesta

La personalización de la marca, los análisis detallados y la lógica avanzada solo están disponibles en los planes de nivel superior

La calidad de las respuestas puede variar si la distribución de la encuesta no está bien orientada

Precios de SurveyMonkey

Free Forever

Ventaja para equipos : 30 $ al mes por usuario

Team Premier : 92 $ al mes por usuario

Enterprise: póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener información sobre precios

Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 300 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre SurveyMonkey

Este usuario de G2 destacó:

Casi el estándar de oro para encuestas, sondeos y cuestionarios. Es una herramienta útil y su visibilidad como marca la convierte en una opción sólida y segura.

Casi el estándar de oro para encuestas, sondeos y cuestionarios. Es una herramienta útil y su visibilidad como marca la convierte en una opción sólida y segura.

9. Google Analytics (ideal para el seguimiento del comportamiento y el análisis del ROI)

a través de Google Analytics

Si alguna vez has lanzado una campaña que atrajo a miles de visitantes, pero no tenías ni idea de dónde venían ni qué hacían, Google Analytics se ha creado para resolver ese problema.

GA4 ofrece un completo conjunto de análisis de comportamiento y compromiso para equipos de marketing que intentan comprender el comportamiento de los usuarios, el rendimiento de las campañas y los recorridos multiplataforma. En lugar de realizar un seguimiento de las menciones externas de la marca, esta herramienta se centra en el comportamiento de los usuarios.

La verdadera ventaja es su seguimiento basado en eventos, que te ayuda a conectar información de sitios web, apps y herramientas de marketing de Google, como Ads y Search Console.

Las mejores funciones de Google Analytics

Realiza un seguimiento del comportamiento de los usuarios en la web y en las apps a través de un avanzado seguimiento basado en eventos

Visualice la interacción con la marca mediante datos demográficos de la audiencia, profundidad de desplazamiento y tiempo de visualización de vídeos

Analice el ROI de marketing mediante la atribución en tiempo real, el seguimiento del embudo y los informes multicanal

Integra Google Ads, YouTube y Google Search Console para optimizar la presencia de tu marca

Personalice los informes y paneles para supervisar las métricas de reconocimiento de marca en un solo lugar

Limitaciones de Google Analytics

Curva de aprendizaje pronunciada para equipos que no están familiarizados con la estructura basada en eventos de GA4

La versión Free no incluye informes de embudo premium, datos ilimitados ni compatibilidad con cuentas

Solo mide la actividad en sus propias propiedades digitales y no proporciona información sobre las conversaciones que tienen lugar en otros lugares

Precios de Google Analytics

Free

Valoraciones y reseñas de Google Analytics

G2 : 4,5/5,0 (más de 6400 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 8100 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Google Analytics

Un usuario de G2 señaló lo siguiente:

Lo que más me gusta de Google Analytics es la profundidad de la información que ofrece sobre el comportamiento de los usuarios. Proporciona una imagen clara de las fuentes de tráfico, el rendimiento de las páginas, los datos en tiempo real y el seguimiento de las conversiones. Esto me ayuda a ver qué funciona y qué no. Los paneles personalizables y las opciones de segmentación detalladas me permiten centrarme en comportamientos específicos de la audiencia.

Lo que más me gusta de Google Analytics es la profundidad de la información que ofrece sobre el comportamiento de los usuarios. Proporciona una imagen clara de las fuentes de tráfico, el rendimiento de las páginas, los datos en tiempo real y el seguimiento de las conversiones. Esto me ayuda a ver qué funciona y qué no. Los paneles personalizables y las opciones de segmentación detalladas me permiten centrarme en comportamientos específicos de la audiencia.

10. Ahrefs (lo mejor para la visibilidad de marcas impulsadas por SEO y la investigación competitiva)

vía Ahrefs

Los profesionales del marketing suelen pasar semanas adivinando qué contenido podría funcionar mejor.

Ahrefs elimina las conjeturas al ofrecer información detallada sobre SEO y backlinks que conecta directamente la estrategia de contenido con la visibilidad medible de la marca.

Desde supervisar el rendimiento de las palabras clave hasta realizar un seguimiento de quién enlaza a tus competidores, Ahrefs proporciona a los equipos datos procesables para crear campañas de reconocimiento de marca que se vinculan directamente con los esfuerzos de marketing existentes.

Las mejores funciones de Ahrefs

Realice un seguimiento de la clasificación de palabras clave en diferentes zonas geográficas y dispositivos para medir la presencia de la marca en las búsquedas

Supervisa los backlinks y los dominios de referencia para evaluar el reconocimiento y la autoridad de la marca

Utilice Site Explorer para descubrir lagunas en el contenido, enlaces rotos y las páginas con mejor rendimiento

Analiza el rendimiento del contenido a través del tráfico orgánico, la dificultad de las palabras clave y el valor estimado

Supervise las menciones de la marca de la competencia y la cuota de búsqueda para ajustar la estrategia de la campaña

Analiza y compara la visibilidad de la IA en búsquedas en LLM populares como Gemini, ChatGPT, Google AI Panorámica, etc.

Limitaciones de Ahrefs

Sin seguimiento de redes sociales ni análisis directo del sentimiento hacia la marca

Datos en tiempo real limitados en comparación con las herramientas de escucha social

Los planes básicos pueden resultar caros para equipos pequeños

Precios de Ahrefs

Lite : 129 $ al mes por usuario

Estándar : 249 $ al mes por usuario

Avanzado : 449 $ al mes por usuario

Enterprise: 1499 $ al mes por usuario (confirmación anual)

Valoraciones y reseñas de Ahrefs

G2 : 4,6/5,0 (más de 560 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 570 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Ahrefs

Esto es lo que dice un usuario de TrustPilot:

Me encanta Ahrefs porque ofrece un completo kit de herramientas SEO con datos para el análisis de backlinks, la investigación de palabras clave, el análisis de la competencia y las auditorías de sitios web. Tiene una excelente experiencia de usuario y una interfaz intuitiva, lo que lo hace fácil de usar tanto para principiantes como para profesionales, ayudando a mejorar mucho más que la visibilidad del sitio web y el tráfico orgánico.

Me encanta Ahrefs porque ofrece un completo kit de herramientas SEO con datos para el análisis de backlinks, la investigación de palabras clave, el análisis de la competencia y las auditorías de sitios web. Tiene una excelente experiencia de usuario y una interfaz intuitiva, lo que lo hace fácil de usar tanto para principiantes como para profesionales, ayudando a mejorar mucho más que la visibilidad del sitio web y el tráfico orgánico.

11. Upfluence (la mejor para campañas de reconocimiento de marca impulsadas por influencers)

vía Upfluence

Si tu estrategia de reconocimiento de marca se basa en gran medida en el marketing de influencers, Upfluence destaca por encima del resto.

Esta herramienta de marketing de influencers está diseñada para ayudar a las marcas a identificar, evaluar y colaborar con influencers, al tiempo que mantiene la visibilidad en tiempo real del rendimiento de las campañas. Puedes realizar un seguimiento del alcance, la interacción y el impacto del contenido en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Upfluence también te ofrece filtros de búsqueda avanzados para encontrar influencers según la demografía de la audiencia, la tasa de interacción y el tipo de contenido. Esto facilita la ejecución de campañas de influencers altamente segmentadas que te ayudan a aumentar el reconocimiento de marca.

Las mejores funciones de Upfluence

Busca y filtra entre más de 3 millones de influencers según su nicho, ubicación y estadísticas de audiencia

Realiza un seguimiento de las métricas de rendimiento de las campañas, como el alcance, la interacción y las conversiones

Automatice la divulgación de influencers con flujos de trabajo de correo electrónico personalizables

Integra plataformas de comercio electrónico como Shopify para realizar un seguimiento de los equipos de ventas impulsados por influencers

Supervise las menciones y la opinión sobre su marca con herramientas de escucha social integradas

Límites de Upfluence

Los precios no son transparentes y pueden resultar caros para las marcas más pequeñas

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los equipos que no están familiarizados con las plataformas de influencers

Se centra exclusivamente en el marketing de influencers y no ofrece un seguimiento más amplio de la marca ni métricas de visibilidad SEO

Precios de Upfluence

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Upfluence

G2 : 4,6/5,0 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,3/5,0 (más de 40 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Upfluence

Un usuario de G2 señaló lo siguiente:

Pude encontrar 150 influencers a los que contactar en pocas horas y luego crear una campaña para llegar a ellos de forma masiva. Me gustaron los correos electrónicos de seguimiento automáticos si un influencer no respondía.

Pude encontrar 150 influencers a los que contactar en pocas horas y luego crear una campaña para llegar a ellos de forma masiva. Me gustaron los correos electrónicos de seguimiento automáticos si un influencer no respondía.

Aquí tienes tres herramientas adicionales que te ayudarán a crear conciencia de marca:

BuzzSumo: ayuda a identificar contenidos de alto rendimiento y personas influyentes clave para impulsar la visibilidad de la marca

Mentionlytics: analiza el sentimiento y realiza un seguimiento de las menciones de la competencia, con compatibilidad multilingüe, ideal para la monitorización de marcas globales

Brandwatch: proporciona información detallada sobre los consumidores, análisis de tendencias y seguimiento de opiniones basado en IA

ClickUp y deja que tu marca hable por ti

No se puede hacer crecer lo que no se puede medir, y la notoriedad de marca no es una excepción.

Muchas plataformas de medición de la notoriedad de marca ofrecen una visibilidad parcial: una realiza el seguimiento de las menciones, otra muestra los picos de tráfico y otra compara a los competidores. Sin embargo, ClickUp destaca por unir todos estos componentes dispares.

Desde la asignación de tareas hasta calendarios de contenido y paneles en vivo, ClickUp crea el sistema que impulsa las actividades de tu marca. No tienes que cambiar entre pestañas ni lidiar con múltiples herramientas.

Dado que las actividades de tu campaña y las métricas de tu marca se encuentran en el mismo sistema, puedes conectar fácilmente el trabajo que realizas con los resultados que obtienes.

Como dice Dayana Mileva, de Pontica Solutions:

Estaba buscando una plataforma de gestión de proyectos y encontré la mejor. Desde el primer momento, sentí que ClickUp podía resolver todos nuestros problemas y crear soluciones innovadoras que nos beneficiarían de formas que ni siquiera había imaginado.

Estaba buscando una plataforma de gestión de proyectos y encontré la mejor. Desde el primer momento, sentí que ClickUp podía resolver todos nuestros problemas y crear soluciones innovadoras que nos beneficiarían de formas que ni siquiera había imaginado.

¿Quieres realizar un seguimiento preciso del crecimiento real de tu marca? ¡Regístrate ahora en ClickUp!