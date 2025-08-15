Los 10 mejores generadores de carteras de IA para crear impresionantes carteras digitales

Puede que tengas un archivo repleto de trabajos creativos galardonados, pero si nadie los ve, ¿tiene alguna importancia?

Saber cómo crear una cartera que cause una impresión duradera es tan importante como crear la cartera en sí. Podrías ser la próxima gran revelación, pero si tu cartera parece un documento de Word hecho al azar, las personas que pueden ofrecerte esos trabajos soñados simplemente pasarán de largo.

¿Y si existiera una herramienta inteligente que eliminara todas las complicaciones del formato y el diseño de carteras? Los generadores de carteras de IA te ayudan a recopilar tu trabajo de forma que tus habilidades se presenten con claridad e impacto.

Hemos reunido los mejores generadores de carteras de IA que te ayudarán a crear carteras digitales personalizadas sin tener que pasar horas luchando con códigos o plantillas caras. ¡Echemos un vistazo!

👀 ¿Sabías que...? Una presencia online bien elaborada influye significativamente en las decisiones de contratación. De hecho, aproximadamente uno de cada dos empleadores no entrevista a personas que no puede encontrar en Internet.

Los mejores generadores de carteras de IA de un vistazo

Echemos un vistazo rápido a los mejores generadores de carteras de IA y sus funciones clave:

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Equipos de todos los tamaños para la gestión de proyectos y carteras colaborativas Gestión de tareas, vistas de proyectos (Gantt, Tablero, Lista), herramientas de colaboración, control de tiempo, integraciones Plan Free disponible, planes de pago con funciones adicionales y opciones de personalización disponibles para corporaciones Duradero Pequeñas empresas y autónomos, para una rápida presencia online de su cartera Creador de sitios web con IA, generación automática de contenido, interfaz fácil de usar, facturación integrada Plan Free con marca duradera; planes de pago a partir de 15 $ al mes por usuario WIX ADI Particulares y pequeñas y medianas empresas con carteras variadas Proceso de diseño impulsado por IA, editor de arrastrar y soltar, un amplio intervalo de plantillas y herramientas empresariales integradas Plan Free con la marca Wix y almacenamiento limitado; planes premium a partir de 17 $/mes/usuario 10Web Usuarios de WordPress que buscan mejorar su sitio web con IA Creador de sitios web con IA basado en WordPress, optimización automatizada de sitios web (velocidad, aspectos fundamentales de la web), alojamiento gestionado Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes PortfolioBox Profesionales creativos como fotógrafos y artistas Céntrate en carteras visuales, diversos diseños de galería, revisión por parte del cliente e integración con el comercio electrónico Plan Free con funciones limitadas; planes pro a partir de 10,9 $ al mes por usuario Framer IA Diseñadores que priorizan sitios web sin código y visualmente ricos Generación de sitios web con IA a partir de indicaciones, potente editor visual, animaciones integradas, biblioteca de componentes Plan Free con subdominio Framer; planes de pago a partir de 10 $/mes/sitio web Webflow IA Diseñadores y desarrolladores que desean un control visual avanzado Generación de contenido impulsada por IA, potente creador visual con control CSS completo, interacciones personalizadas y animaciones Plan Free con subdominio Webflow; planes de pago a partir de 18 $/mes/usuario Canva Personas y equipos pequeños que buscan carteras sencillas y visualmente atractivas Interfaz fácil de usar con función de arrastrar y soltar, amplia biblioteca de plantillas personalizables y elementos de diseño, funciones de colaboración Plan Free con muchas funciones; planes de pago a partir de 15 $/mes/usuario Decktopus Personas y equipos para carteras de estilo presentación Generación de diapositivas con IA, plantillas diseñadas profesionalmente, fácil integración de contenidos y análisis Plan Free con la marca Decktopus; planes de pago a partir de 24,99 $ al mes por usuario Hostinger Personas y pequeñas y medianas empresas que necesitan alojamiento incluido Creador de sitios web (Zyro), alojamiento web asequible, varias plantillas, funciones de comercio electrónico Los precios varían significativamente en función del plan de alojamiento y los complementos; el acceso al creador de sitios web suele estar incluido en los planes de alojamiento

¿Qué debes buscar en los generadores de carteras de IA?

Crear una cartera que destaque requiere tiempo y habilidad. Pero las herramientas de IA para carteras pueden crear un escaparate profesional en cuestión de minutos. Esto es lo que debes tener en cuenta al elegir un creador de sitios web para carteras:

Creación automatizada de carteras: Formatea automáticamente tu trabajo, habilidades y logros en diseños pulidos utilizando IA

Gran variedad de plantillas: Elige entre una amplia variedad de plantillas adaptadas a diferentes estilos y sectores

Personalización inteligente: personaliza fuentes, colores y diseños para reflejar tu marca personal

Conexiones (a internet): Enlaza tu cartera con LinkedIn, GitHub y otras plataformas profesionales para facilitar el uso compartido

Flexibilidad de publicación: Comparte tu cartera en formato PDF, en un dominio personalizado o a través de un enlace incrustado

Diseño optimizado para móviles: optimiza tu sitio web para una excelente experiencia de visualización en teléfonos y tabletas

Herramientas de análisis y SEO: Realiza un seguimiento del rendimiento con las funciones de análisis integradas y aumenta la visibilidad con las funciones de SEO

Seguridad de los datos: proteja su información con un cifrado sólido y políticas de privacidad transparentes

🧠 Dato curioso: El concepto de cartera digital se remonta a 1989, cuando los educadores comenzaron a recopilar electrónicamente el trabajo de los estudiantes con fines de archivo utilizando los primeros ordenadores y escáneres. En la actualidad, las herramientas basadas en IA pueden transformar tus ideas en elegantes carteras interactivas en cuestión de minutos.

📖 Lea también: Los mejores ejemplos de carteras de marketing para inspirarse

Los mejores generadores de carteras de IA

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¡Aquí están los mejores generadores de carteras de IA que muestran tu trabajo como se merece y resaltan tus habilidades creativas!

1. ClickUp (el mejor para mostrar carteras basadas en proyectos y para la colaboración)

Prueba ClickUp gratis Supervisa todo el trabajo de tu cartera en un solo lugar con ClickUp Portfolios

Has dedicado horas a perfeccionar tu trabajo, no dejes que se pierda en carpetas antiguas o enlaces dispersos. Con la app para el trabajo Todo de ClickUp, puedes crear una cartera elegante y con función de búsqueda que no solo tiene un aspecto fantástico, sino que también trabaja duro entre bastidores para mantener tus proyectos organizados, actualizados y listos para su presentación.

Empieza con ClickUp Portfolios, que te permite reunir múltiples proyectos, clientes y flujos creativos en un panel limpio y visual. Cada cartera incluye detalles del proyecto, como el estado, los plazos y el progreso, para que los clientes potenciales puedan ver no solo lo que has hecho, sino también cómo trabajas exactamente. Puedes realizar un seguimiento, ajustar y mostrar tu progreso como un profesional.

Lo que lo convierte en un potente creador de carteras digitales es que te ofrece actualizaciones en tiempo real. Puedes personalizar exactamente lo que se muestra, como barras de progreso, plazos, miembros del equipo y mucho más, para que tu vista funcione como tú lo haces.

Utiliza las vistas de ClickUp para visualizar las tareas en diferentes categorías y comunicarte como prefieras

Es fácil filtrar y ordenar por proyecto, estado o prioridad para centrarse en lo que más importa. ¿Necesitas mantener informados a los demás? Solo tienes que compartir la vista de tu cartera a través de un enlace con las partes interesadas para que todos estén al tanto. Incluso puedes añadir contexto con notas, etiquetas y archivos adjuntos, todo desde un único panel de cartera de proyectos optimizado.

Si desea una configuración rápida, la plantilla de gestión de carteras de ClickUp le ofrece una forma sencilla de realizar un seguimiento de los proyectos activos y completados en un solo lugar. Le ayuda a centralizar los datos de los proyectos, lo que facilita la actualización y el uso compartido de su cartera digital en línea.

Obtenga plantillas gratis Gestiona tu trabajo, pero también muéstralo de forma eficaz, facilitando la actualización a posibles empleadores, colaboradores o clientes en cualquier momento con la plantilla de gestión de carteras de ClickUp

Puedes organizar trabajos anteriores por cliente, tipo de proyecto o campaña. Es especialmente útil cuando quieres mantener tu cartera lista para los clientes y tu progreso transparente.

¿Hemos mencionado que todas las plantillas de cartera de ClickUp son totalmente personalizables? En este caso, dispones de 16 estados personalizados que te ayudarán a realizar un seguimiento de todas las fases por las que pasa tu trabajo. Puedes añadir más profundidad a tus proyectos con seis campos personalizados, como gastos, progreso y saldo, para que nada se te escape.

También puedes cambiar entre diferentes vistas, incluyendo una Lista Maestra de Portafolios y una Vista detallada de POE de Proyectos, para tener una imagen más clara de todo. Además, con el control de tiempo integrado de ClickUp, las prácticas etiquetas y las alertas de dependencia, mantenerte organizado y cumplir con los plazos es mucho más fácil.

💡 Consejo profesional: Los diseñadores pueden dar un paso más con la plantilla de tareas de cartera de diseño de ClickUp, que incluye miniaturas visuales, etiquetas de estado, plazos y notas de clientes, todo en un solo lugar.

¿Necesitas centralizar el contenido de tu cartera en un entorno flexible y colaborativo? Utiliza ClickUp Docs para guardar todos tus diseños, progresos, casos prácticos y testimonios de clientes en un solo lugar.

Puedes incrustar medios enriquecidos (imágenes, vídeos e incluso listas de tareas) para mostrar visualmente tu trabajo, lo que hará que tu cartera sea más atractiva e informativa. Estructurar el contenido también es sencillo, gracias a la compatibilidad con páginas anidadas y subpáginas que te permiten organizar tu cartera por proyecto, habilidad o categoría, lo que facilita a los espectadores encontrar ejemplos relevantes. Así, puedes añadir secciones para testimonios, métricas o flujos de trabajo entre bastidores para contar la historia completa, no solo mostrar el producto final.

Haz que tu cartera sea matizada y visualmente atractiva con tiras codificadas por colores, opciones de estilo avanzadas y una función de edición en vivo en ClickUp Docs

Los documentos son especialmente útiles para la colaboración. Los equipos pueden editar documentos conjuntamente en tiempo real, dejar comentarios y sugerir cambios, lo que resulta ideal para la coautoría de narrativas de proyectos o para perfeccionar el contenido antes de su publicación. Los documentos se pueden compartir públicamente sin necesidad de iniciar sesión, por lo que enviar tu cartera para atraer clientes o colaboradores es muy sencillo.

Puedes enlazar documentos directamente a tareas o proyectos específicos de ClickUp dentro de ClickUp, manteniendo todo conectado (a internet) y fácil de acceder. Las herramientas de retroalimentación integradas y el control de versiones garantizan que tu cartera se mantenga actualizada y alineada con el trabajo en curso.

📌 Por ejemplo, un diseñador podría utilizar ClickUp Docs para escribir un resumen del proyecto, incrustar iteraciones de diseño visual y enlazar los resultados finales. A continuación, el equipo podría revisar y comentar, y una vez finalizado, el documento podría compartirse como parte de una cartera pública o integrarse en una plantilla de seguimiento de proyectos más amplia.

Para los profesionales que desean contar la historia detrás de un proyecto o redactar descripciones generales de proyectos o biografías personales, prueben ClickUp Brain, la IA de trabajo más completa y contextual del planeta. Está integrada en su entorno de trabajo de ClickUp, conoce su trabajo y funciona como su asistente de redacción con IA. Es la mejor manera de contextualizar, generar, perfeccionar y localizar el contenido de su cartera.

Utiliza la asistencia de redacción con IA de ClickUp Brain para generar, editar, corregir y resumir el contenido de tu cartera

Solo tienes que introducir una indicación y te ayudará a redactar secciones de cartera que realmente suenen como tú, manteniendo el contenido conciso, seguro y sin errores tipográficos.

El AI Knowledge Manager de ClickUp también puede responder al instante a preguntas sobre cualquiera de tus proyectos, documentos y conocimientos del equipo. Para los creadores de carteras, esto significa que pueden mostrar rápidamente casos prácticos relevantes, resultados de proyectos o comentarios de clientes desde su entorno de trabajo, lo que agiliza la forma de presentar y actualizar el contenido de su cartera.

Haz preguntas a ClickUp AI a partir de los datos de tu entorno de trabajo y obtén información y sugerencias instantáneas para mejorar tu cartera

📮ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados tienen dificultades para encontrar la información que necesitan en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a algún nivel de dificultad, y el 23 % lo encuentra muy difícil. Cuando el conocimiento está disperso en correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo perdido se acumula rápidamente. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, enlazar chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo en un único entorno de trabajo. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana con ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Entonces, ¿qué significan estas funciones de ClickUp para ti?

Obtienes más que un lugar para mostrar tu trabajo terminado: ClickUp te permite destacar tu proceso, colaboración y estrategia a través de la gestión inteligente de carteras de productos. Comparte actualizaciones en tiempo real, invita a otros a dar su opinión y mantén todo organizado con IA.

💡 Consejo profesional: Configura un agente personalizado de ClickUp Autopilot que escanee las tareas completadas marcadas como «Aprobadas por el cliente» y utilice un sistema de valoración de campos personalizados, como «Impacto», «Creatividad» o «Satisfacción del cliente», para evaluar cada proyecto. Solo las tareas que cumplan con tu umbral de calidad (por ejemplo, 4 estrellas o más) desencadenarán que el agente cree automáticamente un borrador de documento de ClickUp para tu cartera, completo con resúmenes y elementos visuales generados por IA. De esa manera, tu cartera permanece organizada y ordenada.

Las mejores funciones de ClickUp

Realiza un seguimiento del progreso de cada proyecto en tiempo real, añade hitos, establece plazos y visualiza tu flujo de trabajo para demostrar tus habilidades de gestión de proyectos a clientes potenciales

Graba vídeos explicativos rápidos con ClickUp Clips para mostrar tutoriales de proyectos o opciones de diseño

Crea wikis con ClickUp Docs para documentar tu proceso, tus inspiraciones o tus casos prácticos en un formato que se puede compartir

Colabora al instante con tus compañeros de equipo o clientes utilizando el chat de ClickUp , sin cambiar de herramienta

Automatice las tareas rutinarias de gestión de proyectos, como la generación de resúmenes de tareas en tiempo real, actualizaciones de progreso y elementos de acción mediante la gestión de proyectos con IA a través de ClickUp Brain

Realiza previsiones de los plazos de los proyectos, identifica posibles obstáculos y sugiere asignaciones óptimas de tareas con los agentes de ClickUp AI

Recopila comentarios o nuevos resúmenes creativos utilizando formularios personalizables de ClickUp enlazados directamente a las tareas

Limitaciones de ClickUp

Los documentos y plantillas de carteras más pesados pueden tardar más tiempo en cargarse

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña en Reddit dice:

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas es muy molesto. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en la industria de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho son los documentos. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son muy bonitas!

ClickUp Brain me ahorra mucho tiempo, sinceramente. Sé que hay herramientas de IA con un nivel gratuito bastante eficiente, pero el cambio constante entre pestañas es muy molesto. Y, sinceramente, cuando estoy inmerso en mi trabajo, es lo último que quiero hacer. Utilizo la IA principalmente para escribir, ya que trabajo en la industria de los contenidos. También edita lo que he escrito (¡increíble!). Otra cosa que me ayuda mucho son los documentos. Me encantan las opciones de formato, especialmente las tiras. ¡Son muy bonitas!

💡 Consejo profesional: ¡Crea una cartera de diseños con las pizarras de ClickUp! Desde la generación de imágenes con IA hasta la inserción de notas de clientes directamente en el tablero, las pizarras se pueden utilizar como un sitio de cartera donde mostrar tu creatividad con un mínimo esfuerzo. También puedes compartir tu Pizarra al instante, incrustarla en Tareas, exportarla como PDF o incluso chatear directamente en ella. Es como un currículum visual en vivo que responde y mantiene a todos informados.

2. Durable (el mejor para la creación instantánea de carteras con IA)

vía Durable

Durable es un creador de sitios web para carteras que utiliza IA para generar carteras online personalizadas con solo unos clics. Incluye elementos esenciales para las empresas, como facturación, gestión de relaciones con los clientes (CRM) e incluso automatización básica de marketing, todo desde un panel limpio y ordenado.

La plataforma ofrece una gran variedad de plantillas para carteras. Es compatible con la exportación y publicación sin problemas en múltiples formatos, lo que la hace ideal para autónomos y profesionales creativos que buscan una solución rápida y flexible para crear y actualizar su cartera en línea.

Las mejores funciones duraderas

Crea un sitio web de cartera en unos clics: la IA se encarga del diseño, la maquetación y el contenido inicial

Optimiza la búsqueda con herramientas SEO integradas, sin necesidad de configuración manual

Protege tu sitio con SSL, defensa contra DDoS y entrega de contenido global

Añade funciones personalizadas, como herramientas de programación y testimonios, para impulsar la participación

Limitaciones duraderas

Los diseños generados por IA ofrecen menos opciones de personalización en comparación con los creadores de sitios web tradicionales. Esto podría limitar el control creativo sobre los diseños

Precios duraderos

Starter: 15 $ al mes por usuario

Business: 25 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas duraderas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Durable?

Una reseña de G2 dice:

Crea un sitio web en solo cinco minutos. Si deseas actualizar el sitio web, no puedes editar la versión existente, sino que debes crear un nuevo proyecto y volver a trabajar en él.

Crea un sitio web en solo cinco minutos. Si deseas actualizar el sitio web, no puedes editar la versión existente, sino que debes crear un nuevo proyecto y volver a trabajar en él.

📖 Lee también: Plantillas de guías de estilo para potenciar tu marca

3. WIX ADI (el mejor para el diseño guiado por IA para crear carteras fácilmente)

a través de WIX ADI

¿Quieres crear una cartera que refleje tu estilo creativo y profesional sin contratar a un desarrollador? Wix es un creador de sitios web de carteras fácil de usar que produce carteras digitales listas para publicar, combinando libertad de diseño con automatización inteligente.

Su creador de sitios web con IA comienza haciéndote algunas preguntas, como qué tipo de trabajo creativo realizas y cuáles son tus preferencias estéticas, y luego genera un diseño de sitio web personalizado. Tampoco estás limitado a un tema; Wix te da control total para modificar, probar y ampliar tu espacio en línea.

También ofrece funciones avanzadas como herramientas de reserva para clientes, comercio electrónico, alojamiento de vídeos y personalización SEO.

Las mejores funciones de WIX ADI

Elige entre más de 900 plantillas listas para usar y crea una buena cartera que se adapte a tu marca

Personaliza cada elemento de diseño con una interfaz intuitiva que te permite tener todo bajo control

Aplica estilos de fuente y combinaciones de colores impresionantes para que tu sitio sea visualmente atractivo

Añade animaciones de entrada y filtros de imagen para captar la atención de los visitantes

Limitaciones de WIX ADI

Algunas integraciones de apps de terceros requieren pasos de configuración adicionales

Precios de WIX ADI

Light : 17 $ al mes por usuario

Básico : 29 $ al mes por usuario

Business : 36 $ al mes por usuario

Business Elite: 159 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de WIX ADI

G2: 4,2/5 (más de 1690 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 10 360 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WIX ADI?

Una reseña de Capterra dice:

En general, mi experiencia con Wix fue de 8/10. Fue perfecto para un sitio web para principiantes y fácil de aprender y construir por mi cuenta.

En general, mi experiencia con Wix fue de 8/10. Fue perfecto para un sitio web para principiantes y fácil de aprender y construir por mi cuenta.

💡 Consejo profesional: Tener tu propio sitio web puede aumentar drásticamente tu visibilidad en línea y ayudarte a atraer más clientes. A diferencia de depender únicamente de las plataformas de redes sociales, un sitio web personalizado te permite mostrar tu trabajo de una manera estructurada y profesional, lo que facilita a los clientes navegar y comprender tus ofertas. Este enfoque centralizado no solo demuestra tu compromiso con tu oficio, sino que también proporciona una experiencia fluida a los visitantes que desean obtener más información sobre tus servicios.

4. 10Web (el mejor para la creación de carteras mejoradas con IA para WordPress)

vía 10Web

10Web es lo que sucede cuando WordPress se une a la automatización y decide ser eficiente. Ofrece la flexibilidad de WordPress con un estudio de diseño sin código, lo que te permite describir tu visión y dejar que la IA haga el trabajo por ti.

Una vez generado tu sitio web de cartera único, puedes personalizarlo completamente con las herramientas de WordPress. Además, está alojado en Google Cloud, lo que significa que es rápido, seguro y fiable. Basado en Elementor, el editor de arrastrar y soltar te permite controlar la personalización de todos los aspectos del tema elegido para tu sitio.

las mejores funciones de 10Web

Perfecciona el texto, los elementos visuales y el diseño con IA Co-Pilot

Disfruta de diseños adaptados a dispositivos móviles y funciones de seguridad avanzadas

Crea contenido optimizado para motores de búsqueda que se posicione bien en los resultados de búsqueda

Administra tu sitio con actualizaciones automáticas, alojamiento de nivel profesional y soporte técnico con tecnología de Google Cloud

límites de 10Web

Es posible que los diseños iniciales generados por IA necesiten algunos ajustes adicionales para que se ajusten exactamente a tu visión

precios de 10Web

AI Starter: 20 $ al mes

IA Premium: 30 $ al mes

AI Ultimate: 45 $ al mes

valoraciones y reseñas de 10Web

G2: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 3,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre 10Web?

Una reseña de G2 destaca tanto las ventajas como las desventajas:

La facilidad de todo, donde no es necesario saber programar y puedes realizar tu trabajo sin problemas, como antes, la facilidad de implementación y las excelentes funciones que te permiten ajustar tu sitio web como quieras […] el panel a veces es difícil de abrir

La facilidad de todo, donde no es necesario saber programar y puedes realizar tu trabajo sin problemas, como antes, la facilidad de implementación y las excelentes funciones que te permiten ajustar tu sitio web como quieras […] el panel a veces es difícil de abrir

5. PortfolioBox (ideal para carteras visualmente impactantes y centradas en galerías)

vía Portfoliobox

¿Cansado de una cuadrícula insulsa de miniaturas que pasa por ser una cartera? Portfoliobox está diseñado específicamente para creativos (fotógrafos, diseñadores, ilustradores e incluso maquilladores) y sitúa la narración visual en el centro de su plataforma. Sus plantillas están diseñadas para que tu trabajo respire, con opciones de diseño que se parecen más a galerías curadas que a sitios web prefabricados.

El creador de carteras en línea es una herramienta sorprendentemente completa: puedes gestionar las reservas de los clientes, vender impresiones o productos e incluso escribir un blog desde el mismo panel. Las funciones de comercio electrónico y programación también están integradas, por lo que no necesitarás complementos ni herramientas adicionales para gestionar tu empresa.

Las mejores funciones de PortfolioBox

Vende productos digitales o físicos con funciones de tienda integradas y múltiples opciones de pago

Gestiona las reservas para eventos, clases o servicios con un control de tiempo en tiempo real

Elige entre plantillas de carteras de proyectos y añade contenido como galerías, CV o música, sin necesidad de saber programar

Aumenta la visibilidad con SEO automático para ayudar a los clientes a encontrar tu trabajo en línea

Limitaciones de PortfolioBox

El creador de sitios web de carteras funciona mejor para artistas en solitario y pequeñas empresas, pero puede que no se adapte bien a operaciones de mayor envergadura

Precios de PortfolioBox

Free

Personal : 10,9 $ al mes por usuario

Profesional: 19,9 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de PortfolioBox

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PortfolioBox?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta que haya una gran variedad de estilos y diseños de galería, de modo que realmente puedes elegir no solo lo que mejor se adapta a tu estilo artístico, sino también a cada una de tus colecciones o proyectos... El autoguardado puede fallar un poco en algunos dispositivos, pero funciona perfectamente en un navegador de escritorio.

Me encanta que haya una gran variedad de estilos y diseños de galerías, de modo que realmente puedes elegir no solo lo que mejor se adapta a tu estilo artístico, sino también a cada una de tus colecciones o proyectos... El autoguardado puede fallar un poco en algunos dispositivos, pero funciona perfectamente en un navegador de escritorio.

6. Framer AI (el mejor para generar carteras interactivas a partir de indicaciones de texto)

a través de Framer IA

Este es para los creativos que quieren internacionalizarse sin perder su voz. Framer hace que crear carteras multilingües e interactivas a partir de simples indicaciones de texto sea muy fácil. La IA genera secciones completas, diseños e interacciones que parecen haber sido codificados a mano por un diseñador extremadamente productivo.

Su función más destacada es cómo gestiona la localización. En lugar de traducciones torpes o frases robóticas, Framer te ayuda a crear versiones de tu sitio web específicas para cada región, conservando el tono y los matices de tu contenido original.

Las mejores funciones de Framer IA

Traduce tu sitio al instante con IA que mantiene la voz de tu marca y el tono regional

Perfecciona tus textos con mejoras de un solo clic para contenidos nuevos o existentes

Personaliza los resultados de IA ajustando el tono, el contexto y las preferencias de palabras

Controla el diseño, la animación y la interactividad hasta el más mínimo detalle

Limitaciones de Framer IA

Las funciones avanzadas, como los componentes de IA personalizados, requieren algo de tiempo para dominarlas

Precios de Framer IA

Mini: 10 $ al mes por sitio web

Básico: 20 $ al mes por sitio web

Pro: 40 $ al mes por sitio web

Startup : 75 $ al mes por sitio web

Ampliación : 200 $ al mes por sitio web

Business: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Framer IA

G2: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Framer IA?

Una reseña de G2 dice:

Framer me ofrece la combinación perfecta entre libertad de diseño y potencia de desarrollo. Puedo crear sitios web interactivos y totalmente adaptables sin tocar una sola línea de código backend.

Framer me ofrece la combinación perfecta entre libertad de diseño y potencia de desarrollo. Puedo crear sitios web interactivos y totalmente adaptables sin tocar una sola línea de código backend.

7. Webflow (ideal para un control visual potente y sin código sobre el diseño de carteras)

a través de Webflow

Webflow AI se basa en el principio del desarrollo visual. Ofrece a los creativos acceso directo a los bloques fundamentales de la web (HTML, CSS y JavaScript), pero a través de una interfaz que se parece más a un software de gestión de proyectos de diseño que a un creador de sitios web tradicional.

Puedes crear estructuras de contenido personalizadas (por ejemplo, casos prácticos con diseños únicos, galerías de imágenes dinámicas o bibliotecas de proyectos filtrables) sin necesidad de escribir código backend. Las animaciones se basan en cronogramas, lo que proporciona a los diseñadores de movimiento y a los narradores visuales las herramientas necesarias para crear interacciones fluidas sin depender de un equipo de desarrollo.

Las mejores funciones de Webflow

Genera automáticamente código limpio y semántico y alójalo en una infraestructura distribuida a nivel mundial

Genera titulares, llamadas a la acción y estructuras de blog con IA que se adapten al tono de tu marca

Acelera tu flujo de trabajo con SEO automatizado y organización inteligente de contenidos

Analiza la interacción de los visitantes con información de IA para aumentar el impacto del sitio

Amplíe su cartera desde lo más sencillo hasta lo más avanzado con un control total sobre el diseño y las funciones

Limitaciones de Webflow

Necesitarás algo de tiempo para familiarizarte con las funciones de IA y aprender a utilizarlas de forma eficaz

La calidad del resultado de la IA depende en gran medida de lo bien que describas lo que quieres

Precios de Webflow

Free

Básico: 18 $ al mes por usuario

CMS: 29 $ al mes por usuario

Business: 49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Webflow

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Webflow?

Una reseña de Capterra dice:

Mi experiencia con Webflow en general ha sido positiva y estupenda. Me encanta la diversidad de Webflow y su capacidad para ofrecer resultados a distintos niveles. Estoy muy satisfecho con Webflow y creo que es una estrella en su campo. Para los principiantes, no es la herramienta de diseño más fácil de aprender si no tienen experiencia previa.

Mi experiencia con Webflow en general ha sido positiva y estupenda. Me encanta la diversidad de Webflow y su capacidad para ofrecer resultados a distintos niveles. Estoy muy satisfecho con Webflow y creo que es una estrella en su campo. Para los principiantes, no es la herramienta de diseño más fácil de aprender si no tienen experiencia previa.

8. Canva (ideal para diseñar carteras visuales de forma rápida y sencilla con plantillas)

a través de Canva

El creador de sitios web de carteras gratuito de Canva aprovecha las herramientas de IA (Magic Studio™) para facilitar el diseño mediante arrastrar y soltar, y ofrece cientos de plantillas de carteras personalizables. Puedes crear rápidamente una cartera digital con fotos, vídeos y gráficos de archivo integrados, y publicarla en línea con un dominio gratuito de Canva o un dominio personalizado.

Elige entre más de 50 000 plantillas de diseño gráfico y personalízalas con la amplia biblioteca de recursos de Canva. Este creador de carteras en línea elimina las barreras técnicas y te permite mantener el control creativo en tus manos.

Las mejores funciones de Canva

Aplica una marca personalizada con herramientas para logotipos, colores y fuentes utilizando el Kit de marca

Edita fotos al instante con herramientas de IA como Background Remover y Photo Enhancer

Colabora en tiempo real en carteras compartidas con miembros del equipo en cualquier lugar

Accede a millones de fotos de archivo, iconos y elementos de diseño directamente en la plataforma

Limitaciones de Canva

Las funciones avanzadas de edición vectorial y gestión de capas son limitadas en comparación con el software de diseño profesional

Algunos elementos de las plantillas tienen opciones de personalización restringidas, incluso en los planes de pago

Precios de Canva

Free

Pro : 15 $ al mes por persona

Teams : 10 $ al mes por persona (mínimo 3 personas)

Enterprise : Precios personalizados

Educación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5 (más de 4500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 730 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva?

Una reseña de G2 dice:

Lo mejor de Canva es el número de plantillas que ofrece, junto con la gran cantidad de opciones para personalizarlas. Te permite crear y personalizar cualquier diseño en el que quieras trabajar, tanto si necesitas un diseño sencillo para publicar en las redes sociales como si lo que quieres crear es un currículum.

Lo mejor de Canva es el número de plantillas que ofrece, junto con la gran cantidad de opciones para personalizarlas. Te permite crear y personalizar cualquier diseño en el que quieras trabajar, tanto si necesitas un diseño sencillo para publicar en las redes sociales como si lo que quieres crear es un currículum.

9. Decktopus (el mejor para carteras de estilo presentación con IA)

vía Decktopus

Decktopus destaca por poner la IA en el centro del diseño de presentaciones. Mientras que otras herramientas se centran en las plantillas, Decktopus utiliza algoritmos inteligentes para encargarse del trabajo pesado de las decisiones de diseño.

Esto significa que puedes canalizar tu energía en crear contenidos atractivos, mientras que la IA se encarga de los elementos visuales, el diseño y el formato.

Esta herramienta destaca para equipos de ventas y organizadores de eventos que necesitan crear presentaciones atractivas rápidamente. Su sistema de IA aprende de tus aportaciones y preferencias, y sugiere diseños y elementos de diseño que se ajustan a tu marca y estilo personal.

Las mejores funciones de Decktopus

Crea carteras dinámicas con más de 100 ejemplos de carteras profesionales para inspirarte

Elige temas y estilos que se adapten a tu marca, con sugerencias inteligentes de fuentes y colores

Recibe comentarios en tiempo real sobre la presentación, desde el ritmo hasta el lenguaje corporal

Incrusta formularios interactivos en diapositivas para recopilar comentarios y captar clientes potenciales

Limitaciones de Decktopus

Los usuarios nuevos pueden tardar un poco en familiarizarse con todas las opciones de personalización de IA

Precios de Decktopus

Pro: 24,99 $ al mes por usuario

Business: 49,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Decktopus

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Decktopus?

Un crítico de Capterra dice:

Es muy fácil personalizar las plantillas en comparación con PowerPoint. Una vez seleccionado el estilo y el color, ya estás listo para empezar. Tardo menos de 10 minutos en personalizar las plantillas. La selección de imágenes de archivo es limitada. Pero con tantas imágenes e ilustraciones gratuitas disponibles en la red, no es un gran problema.

Es muy fácil personalizar las plantillas en comparación con PowerPoint. Una vez seleccionado el estilo y el color, ya estás listo para empezar. Tardo menos de 10 minutos en personalizar las plantillas. La selección de imágenes de archivo es limitada. Pero con tantas imágenes e ilustraciones gratuitas disponibles en la red, no es un gran problema.

10. Hostinger (el mejor para un alojamiento asequible y todo en uno y para crear carteras)

vía Hostinger

Hostinger es una plataforma web sencilla que ofrece a los creativos exactamente lo que necesitan para crear una cartera sólida y profesional, sin convertir el proceso en un trabajo a tiempo completo. Es rápida, asequible y sorprendentemente optimizada.

Aporta una estructura real sin la sobrecarga habitual para artistas, autónomos y diseñadores que prefieren dedicar su tiempo a crear en lugar de lidiar con el caos del backend. Con su configuración todo en uno, obtienes alojamiento, un creador de sitios web limpio e intuitivo, herramientas básicas de SEO y funciones de seguridad esenciales, todo desde el primer momento.

Las mejores funciones de Hostinger

Gestiona tu sitio fácilmente con un panel de control hPanel personalizado

Consigue un dominio gratis y disfruta de una migración fluida de tu sitio web con determinados planes

Protege tu sitio con SSL, protección DDoS y supervisión 24/7

Ofrece un rendimiento rápido a nivel mundial con una infraestructura de servidores en varios continentes

Limitaciones de Hostinger

No hay soporte telefónico y algunas ventas adicionales durante el proceso de pago pueden parecer excesivas

Precios de Hostinger

Creador de sitios web premium: 11,99 $ al mes

Creador de sitios web para empresas: 13,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Hostinger

G2: 4,4/5 (más de 708 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 302 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hostinger?

Una reseña de Capterra dice:

Servicio integral a bajo precio para la compra de dominios, alojamiento, correo electrónico y creador de sitios web. Fácil transferencia de dominios. Buen soporte al cliente. Interfaz intuitiva. Análisis complejo de sitios web. La selección de plantillas podría ser mejor. La configuración del correo electrónico es complicada. Podría tener más integraciones, especialmente para el comercio electrónico.

Servicio integral a bajo precio para la compra de dominios, alojamiento, correo electrónico y creador de sitios web. Fácil transferencia de dominios. Buen soporte al cliente. Interfaz intuitiva. Análisis complejo de sitios web. La selección de plantillas podría ser mejor. La configuración del correo electrónico es complicada. Podría tener más integraciones, especialmente para el comercio electrónico.

Muestra tu mejor trabajo con ClickUp

Crear una cartera digital impresionante requiere algo más que recopilar tus mejores trabajos. Necesitas las herramientas adecuadas para organizar, mostrar y compartir tus proyectos creativos de forma eficaz.

ClickUp ofrece un entorno de trabajo unificado en el que tú y tu equipo podéis crear carteras impresionantes que se ajusten a vuestras metas, al tiempo que realizáis un seguimiento del progreso en tiempo real.

Gracias a sus funciones personalizables, puedes adaptar la estructura y la presentación de tu cartera a tus necesidades específicas, ya sea para gestionar carteras de proyectos, colecciones de productos o trabajos creativos. Con potentes herramientas de colaboración, puedes recopilar comentarios, ajustar prioridades y mantener a todos alineados durante todo el proceso de creación de la cartera.

¿Estás listo para crear una cartera llamativa que represente verdaderamente tu trabajo? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a crear tu escaparate profesional!