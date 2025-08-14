Slack vs. GroupMe: ¿qué aplicación de mensajería es la adecuada para ti?

Ya sea que estés liderando un proyecto, gestionando un equipo o simplemente tratando de evitar que los chats grupales se conviertan en un caos, la aplicación de mensajería adecuada marca una gran diferencia.

Buenas noticias: no faltan opciones excelentes para aumentar la productividad y mantenerte conectado, organizado y trabajando de forma más inteligente (no más dura).

Dicho esto, no todas las herramientas de mensajería o comunicación ofrecen la misma combinación de funciones y, sinceramente, es posible que ni siquiera necesites todas las funciones adicionales.

Aún así, hay dos nombres que aparecen repetidamente cuando los equipos y los estudiantes hablan de mantenerse conectados: Slack y GroupMe.

Las comparamos para ayudarte a determinar cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo.

Comparación entre Slack y GroupMe de un vistazo

Función Slack GroupMe Integraciones más de 2000 integraciones de apps (Google Drive, Trello, etc.) Sin integraciones importantes de apps Gestión de proyectos Listas de tareas integradas, documentos colaborativos (Canvas) Sin herramientas de gestión de tareas Videollamadas/llamadas de voz Reuniones rápidas, integraciones con Zoom y Teams Videollamadas solo a través de Microsoft Teams Acceder Escritorio, móvil, web; compatibilidad con acceso de invitados Móvil, web; compatibilidad con SMS (solo EE. UU.) Límite de usuarios Sin límites estrictos; adecuado para grandes organizaciones Hasta 10 000 miembros por grupo

Prueba ClickUp en su lugar

¿Qué es Slack?

a través de Slack

Slack es una app de mensajería para equipos. Permite a las personas hablar en tiempo real, de forma individual o en grupos. Puedes crear canales para diferentes temas, proyectos o departamentos.

También te permite compartir archivos, etiquetar a compañeros de equipo y conectar herramientas como Google Drive o Zoom. Puedes iniciar videollamadas o llamadas de voz sin salir de la app.

Slack tiene como objetivo mantener las conversaciones de trabajo en un solo lugar para que no tengas que depender de largos hilos de correo electrónico o mensajes dispersos.

Funciones de Slack

Slack ofrece funciones que hacen que la comunicación en equipo sea clara, organizada y fácil de gestionar. Esto es lo que ofrece:

Función n.º 1: Canales

Canales en Slack

Agrupa las conversaciones por equipo, proyecto o tema. Cada canal es un espacio dedicado donde se guardan los mensajes, archivos y herramientas relacionados.

Los canales públicos mantienen la información abierta a cualquier persona de la empresa, mientras que los canales privados restringen el acceso a miembros específicos. Esta configuración facilita que los equipos se mantengan al día y que los nuevos miembros se pongan al día rápidamente.

Función n.º 2: Mensajes directos

a través de Slack

Los mensajes directos permiten conversaciones privadas entre dos o más personas. Son útiles para actualizaciones rápidas, conversaciones paralelas o discusiones delicadas.

Los usuarios pueden crear mensajes directos grupales para equipos más pequeños que trabajan en estrecha colaboración sin necesidad de un canal completo. Todo queda organizado y es fácil de acceder más tarde.

Función n.º 3: uso compartido de archivos

Slack facilita la carga y el uso compartido de documentos, hojas de cálculo, imágenes, archivos PDF y vídeos directamente en una conversación. Los archivos compartidos en un canal o en un mensaje directo permanecen conectados al historial de mensajes.

Los usuarios pueden buscar archivos más tarde por palabra clave, tipo de archivo o quién los compartió, lo que facilita encontrar materiales esenciales sin tener que buscar en varias apps.

Función n.º 4: Integraciones

Slack se conecta con miles de apps como Google Drive, Zoom, Trello, Asana y Salesforce. Estas integraciones traen directamente notificaciones, actualizaciones de proyectos y nuevas tareas a Slack.

Los equipos pueden realizar muchas tareas, como aprobar un documento o unirse a una reunión, sin tener que cambiar de plataforma. Esto ahorra tiempo y mantiene los flujos de trabajo en movimiento dentro de un mismo entorno de trabajo.

Función n.º 5: reuniones rápidas

a través de Slack

Las reuniones rápidas de Slack ofrecen chats de voz y vídeo ligeros que se pueden iniciar al instante desde cualquier canal o mensaje directo. Funcionan bien para comprobaciones rápidas, resolver problemas con mayor rapidez o intercambiar ideas sin necesidad de organizar una reunión formal.

Las reuniones rápidas también son compatibles con el uso compartido de pantalla, lo que permite a los miembros del equipo mostrar su trabajo en tiempo real y colaborar al instante.

Función n.º 6: IA de Slack

Slack IA ofrece potentes funciones de búsqueda y resumen en los planes de pago de Slack. Los usuarios pueden hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas concisas con citas del historial de conversaciones de su equipo, lo que facilita la búsqueda de información y la puesta al día en los proyectos.

La plataforma puede generar automáticamente resúmenes de canales y hilos largos, lo que proporciona una panorámica rápida de las discusiones sin tener que leer todos los mensajes.

Precios de Slack:

Free Forever

Unlimited : 8,75 $ por usuario al mes con facturación anual

Business : 15 $ por usuario al mes con facturación anual

Enterprise: Precios personalizados

👀 ¿Sabías que...? Los estudios revelan que la soledad se está convirtiendo en un factor importante que afecta al compromiso y al rendimiento de los empleados, y ahora se reconoce como un riesgo real para las empresas. ¿Cuál es una gran parte del problema? Los equipos que dependen únicamente del correo electrónico y las aplicaciones de chat, que dispersan las conversaciones y limitan la interacción significativa. Por eso es importante elegir la herramienta de comunicación adecuada. Cuanto más conectado se sienta tu equipo, mejor colaborará, se apoyará mutuamente y se mantendrá comprometido.

¿Qué es GroupMe?

a través de GroupMe

GroupMe es una herramienta de chat propiedad de Microsoft para chats grupales informales. Permite a los usuarios enviar textos, imágenes, vídeos y GIF en grupos privados. También puedes enviar mensajes directos para conversaciones individuales.

Funciona con Wi-Fi, datos móviles o incluso SMS. Las personas que no tengan la app, aplicación, pueden unirse y chatear a través de mensajes de texto normales.

GroupMe se centra en simplificar la comunicación en grupo. Está diseñado para estudiantes, amigos, familias, clubes y equipos pequeños que desean una forma fácil de mantenerse en contacto sin funciones adicionales.

Funciones de GroupMe

GroupMe mantiene la comunicación en grupo sencilla y fácil de usar. Esto es lo que ofrece:

Función n.º 1: Chats grupales

Puedes crear grupos privados para amigos, familiares, clubes o equipos. Cada grupo funciona como su propia sala de chat, donde las personas pueden enviar textos, compartir medios y reaccionar a los mensajes.

No hay límite en el número de grupos que puedes crear, por lo que puedes mantener separadas las diferentes partes de tu vida.

Función n.º 2: Mensajes directos

GroupMe te permite enviar mensajes privados a personas individuales. Es útil cuando necesitas tener una conversación rápida o compartir algo que no quieres que vea todo el grupo.

Los mensajes directos funcionan igual que los chats grupales, pero solo se ven tú y la otra persona.

Función n.º 3. Compatibilidad con SMS

GroupMe funciona incluso si alguien no tiene la app, aplicación. Las personas pueden unirse y chatear a través de mensajes de texto normales

Esto facilita la inclusión de todos, tanto si tienen un smartphone, un teléfono básico o simplemente prefieren usar SMS.

Separa los chats en GroupMe

Función n.º 4: uso compartido de archivos multimedia

Puedes enviar fotos, vídeos y GIF directamente a cualquier chat o crear encuestas para conocer rápidamente la opinión de todos sobre los planes. Los archivos multimedia aparecen en la conversación, lo que facilita compartir momentos, actualizaciones o detalles de eventos.

Todo permanece enlazado al historial de chat, por lo que puedes desplazarte hacia atrás y encontrar archivos compartidos cuando lo necesites.

Función n.º 5: Notificaciones personalizadas

GroupMe te permite controlar tus notificaciones. Puedes silenciar grupos específicos, desactivar las alertas durante las horas punta o personalizar los sonidos para diferentes chats.

Te ayuda a mantenerte conectado sin sentirte abrumado por constantes avisos.

Precios de GroupMe

Free Forever

groupMe es gratis. Puedes descargar la app, aplicación, en iOS, Android o utilizarla en la web sin cuotas de suscripción. Si utilizas SMS para enviar o recibir mensajes, se pueden aplicar las tarifas estándar de mensajes de texto de tu operador

La app, aplicación, también ofrece compras opcionales dentro de la app, como paquetes de emojis, que oscilan entre 0,99 $ y 1,99 $. No hay niveles premium ni actualizaciones de pago, solo las funciones básicas disponibles para todos los usuarios.

Slack vs. GroupMe: comparación de funciones

Como hemos visto, tanto Slack como GroupMe son aplicaciones de mensajería, pero con fines distintos. Slack está diseñada para la comunicación en el lugar de trabajo, con más herramientas para proyectos y colaboración. GroupMe se centra en chats grupales sencillos para un uso informal.

Función Slack GroupMe Bonificación: ClickUp Mensajes Mensajería en tiempo real en canales y mensajes directos Chats grupales y mensajes directos Chatea en tiempo real, comenta tareas y documentos en hilos para mantener conversaciones contextuales con tu equipo Videollamadas Reuniones rápidas para chatear por audio o vídeo. Se integra con Zoom y Teams Videollamadas individuales y grupales a través de Microsoft Teams Videollamadas y llamadas de audio instantáneas dentro de los chats; se integra con Zoom, Google Meet y otras plataformas de vídeo Uso compartido de archivos Comparte documentos, imágenes y otros archivos directamente en los chats Comparte fotos, vídeos y GIF en chats grupales y mensajes directos Añade archivos y menciona tareas o personas directamente en los chats; el uso compartido es compatible con Google Drive, Dropbox y más integraciones Funciones de IA IA de Slack para buscar en chats, resúmenes de hilos y resúmenes de canales; integración con Agentforce Microsoft Copilot para funciones básicas de búsqueda ClickUp Brain totalmente integrado en el chat, las tareas, los documentos, las pizarras y mucho más; agentes de IA para tareas y flujos de trabajo específicos Integraciones Se conecta con más de 2000 apps, como Google Drive, Trello y Salesforce Limitado a funciones básicas sin integraciones importantes de apps más de 1000 integraciones, incluyendo Slack, Google Drive, GitHub, Zoom y muchas más Gestión de proyectos Herramientas integradas como Listas para tareas y Canvas para documentos colaborativos Planificación básica de eventos dentro de grupos, sin herramientas de gestión de tareas Gestión avanzada de tareas, documentos, pizarras, metas, automatizaciones y mucho más Personalización Notificaciones, flujos de trabajo y temas personalizables Notificaciones personalizables y ajustes de grupo; temas limitados Flujos de trabajo, estados, vistas, automatizaciones y paneles altamente personalizables Acceder Escritorio, móvil y web. Compatible con el acceso de invitados para usuarios externos Móvil y web. Compatibilidad con SMS para usuarios sin teléfonos inteligentes (solo en EE. UU.) Escritorio, móvil y web. Opciones de uso compartido para invitados y público Límite de usuarios Sin límites estrictos; funciona tanto para equipos pequeños como para grandes empresas Hasta 10 000 miembros por grupo Sin límite de usuarios; escalable para equipos de todos los tamaños Coste Plan Free disponible; los planes de pago ofrecen más funciones e integraciones de apps Uso gratuito; sin versiones de pago Plan Free disponible; los planes de pago desbloquean funciones avanzadas e integraciones

Ahora, compararemos en detalle las funciones estándar pero esenciales de Slack y GroupMe y veremos cómo funcionan.

Función n.º 1: Mensajes (mensajes grupales y directos)

Slack está diseñado para el trabajo. Utiliza canales para organizar las conversaciones por equipo, proyecto o tema. También es compatible con respuestas en hilos, para que los usuarios puedan responder a mensajes específicos sin saturar el chat principal. Los mensajes directos están disponibles para chats privados entre individuos o pequeños grupos. Puedes buscar fácilmente en todos los mensajes y archivos.

GroupMe está diseñado para chats grupales informales. Creas un grupo, invitas a personas y comienzas a chatear. También hay mensajes directos disponibles para conversaciones privadas. GroupMe es compatible con SMS, lo que permite a los usuarios unirse a conversaciones incluso sin descargar la app.

🏆 Ganador: Slack Ambas apps gestionan bien los mensajes, pero Slack ofrece más formas de mantener las conversaciones organizadas y fáciles de gestionar, especialmente cuando el número de mensajes aumenta.

Función n.º 2: uso compartido de archivos y medios

El uso compartido de archivos en Slack es como una extensión del trabajo. Puedes insertar un documento, enlazar un archivo de Google Drive o compartir un vídeo, todo ello en medio de una conversación.

Todo lo que envías se almacena con el chat y se puede buscar cuando sea necesario. Esto es importante cuando los equipos dependen de los mismos archivos repetidamente.

GroupMe se ciñe a lo básico. Puedes enviar una foto, un vídeo rápido o un meme. Eso es todo. Funciona bien para actualizaciones informales (fotos de viajes, invitaciones a eventos, enlaces de música), pero poco más.

🏆 Ganador: Slack Si solo se trata de una conversación informal, GroupMe es suficiente. Si los archivos forman parte de tu trabajo, Slack lo gestiona mejor.

Función n.º 3: Llamadas de voz y videollamadas

Slack ofrece reuniones rápidas, llamadas informales que se pueden iniciar desde cualquier canal o mensaje directo. Puedes activar el vídeo, compartir tu pantalla e invitar a otras personas a unirse.

Las reuniones rápidas están diseñadas para conversaciones espontáneas sin necesidad de programar una reunión. En los planes gratuitos, las reuniones rápidas están limitadas a dos participantes; los planes de pago permiten hasta 50 participantes.

GroupMe se integra con Microsoft Teams para su función de llamadas. Puedes iniciar una videollamada directamente desde un chat grupal o programar una como parte de un evento. Esta configuración es útil para reuniones planificadas más grandes. GroupMe es compatible con llamadas de hasta 100 participantes.

🏆 Ganador: Empate Ambas apps ofrecen opciones de llamada, y tú debes elegir la que más te convenga. Las reuniones rápidas de Slack son más adecuadas para discusiones rápidas e improvisadas, mientras que la integración de GroupMe con Teams está orientada a reuniones grupales programadas con un gran número de participantes.

Slack frente a GroupMe en Reddit

Hemos echado un vistazo a Reddit para ver cómo compara la gente Slack y GroupMe. En varios hilos, los usuarios compartieron razones claras por las que una herramienta podría funcionar mejor que la otra, especialmente en lo que respecta a la comunicación en grupo.

Muchos usuarios afirman que Slack gestiona grupos más grandes u organizados de forma más eficaz.

Slack puede mostrar 16 líneas de texto, una imagen y un gfycat en el mismo espacio en el que GroupMe solo puede mostrar dos imágenes y una línea de texto.

Slack puede mostrar 16 líneas de texto, una imagen y un gfycat en el mismo espacio en el que GroupMe solo puede mostrar dos imágenes y una línea de texto.

Los usuarios también elogiaron la forma en que Slack mantiene las conversaciones separadas:

Múltiples canales por grupo, lo que nos permite tener un canal para todo lo que necesitamos sin que sea difícil cambiar de uno a otro. GroupMe combina todos los canales y chats de cada grupo.

Múltiples canales por grupo, lo que nos permite tener un canal para todo lo que necesitamos sin que sea difícil cambiar de uno a otro. GroupMe combina todos los canales y chats de cada grupo.

Dicho esto, GroupMe sigue funcionando bien para la comunicación sencilla.

GroupMe. Funciona para nosotros.

GroupMe. Funciona para nosotros.

Los usuarios de Reddit parecen estar de acuerdo: si tu grupo necesita estructura y funciones orientadas a la empresa, Slack es la mejor opción. Si solo quieres mantenerte en contacto sin mucha configuración, GroupMe es la solución.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Slack y GroupMe

Claro, Slack y GroupMe hacen el trabajo, pero ¿qué pasa si necesitas algo más que mensajes y archivos multimedia?

Quizás estés cansado de saltar de una app a otra solo para realizar el seguimiento de tareas, compartir actualizaciones o mantener organizadas las conversaciones. Quizás quieras una herramienta en la que el chat, los documentos y los plazos realmente funcionen juntos. Ahí es donde entra en juego ClickUp.

ClickUp es la app que lo tiene todo para el trabajo. Combina tareas, chats, documentos y metas en un solo lugar para que tu equipo pueda mantenerse enfocado sin cambiar de herramientas. Sea cual sea el uso que le des, ClickUp te ofrece todo lo que necesitas en una sola vista.

Sin desorden. Sin silos. Solo un entorno de trabajo donde todo se conecta: los mensajes dan lugar a acciones, los documentos respaldan las tareas y las metas permanecen visibles. Si Slack y GroupMe te parecen limitados, ClickUp es la actualización que no sabías que necesitabas.

📮 Información de ClickUp: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen del correo electrónico y el chat como principales formas de comunicación en equipo. Esto a menudo dispersa información importante en herramientas separadas, lo que dificulta que los equipos se mantengan alineados y trabajen de manera eficiente. ClickUp reúne todo en un solo lugar (conversaciones en hilos, mensajes, comentarios, tareas y documentos) para facilitar la colaboración en equipo.

Veamos las funciones clave de ClickUp que lo convierten en una mejor opción que Slack y GroupMe.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: mantén las conversaciones en un solo lugar con ClickUp Chat

Mantén todos tus proyectos y conversaciones en un solo lugar con ClickUp Chat

ClickUp Chat reúne tus conversaciones y tu trabajo en un solo lugar.

Discute un proyecto en el chat y, con un solo clic, convierte cualquier mensaje en una tarea. Se acabó copiar notas o perder el contexto: todo permanece enlazado y organizado.

¿Necesitas ponerte al día con un hilo largo? La IA de ClickUp puede resumir las discusiones, resaltar los puntos clave e incluso sugerir elementos de acción. Es como tener un asistente que te mantiene informado sin desorden.

ClickUp Chat es compatible con canales para debates de todo el equipo y mensajes directos para conversaciones privadas. También puedes iniciar videollamadas o llamadas de voz directamente desde el chat, lo que facilita la colaboración en tiempo real.

Al integrar el chat con tareas, documentos y metas, ClickUp garantiza que tu comunicación esté siempre conectada a tu trabajo. No se trata solo de chatear, se trata de hacer las cosas.

Crea elementos de acción al instante y asígnalos a otras personas o incluso a ti mismo con los comentarios asignados de ClickUp

Los comentarios asignados de ClickUp garantizan que nada se pierda en el trasiego. En lugar de dejar una nota y esperar a que alguien la vea, puedes asignar cualquier comentario a un miembro del equipo y convertirlo en una tarea clara y rastreable.

El comentario aparece en su cola de trabajo y permanece allí hasta que se marca como resuelto. Eso significa que no hay conjeturas, ni recordatorios, ni detalles perdidos. Todos saben lo que tienen que hacer y cuándo.

Comentarios asignados trabaja en tareas, documentos y chats. Así, tanto si estás dando feedback sobre un documento como si estás señalando algo en un hilo, puedes asegurarte de que se haga.

Es una forma sencilla de mantener el trabajo en marcha y las conversaciones productivas, especialmente cuando los equipos tienen que hacer malabarismos con múltiples prioridades.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: haz más con las tareas de ClickUp

Automatiza, prioriza y mantén el trabajo en marcha con las tareas de ClickUp

Las tareas de ClickUp son donde comienza el trabajo. Ya sea que estés realizando el seguimiento de una solución rápida o gestionando un gran proyecto, las tareas te permiten asignar propietarios, establecer plazos, añadir contexto con campos personalizados y esbozar cada paso del proceso.

Puedes dividir los proyectos grandes en subtareas, añadir listas de control y crear dependencias para mostrar lo que hay que hacer primero. Todo permanece conectado, por lo que tu equipo siempre sabe qué es lo siguiente.

Cada tarea tiene espacio para comentarios, archivos, enlaces y actualizaciones. No tienes que cambiar a otras herramientas ni buscar en chats: todo está en un solo lugar.

Las tareas de ClickUp te dan control sin añadir complejidad. Son la base que mantiene a los equipos organizados, alineados y avanzando.

Ventaja n.º 4 de ClickUp: trabaja de forma más inteligente con un entorno de trabajo con IA

ClickUp Brain es un asistente de IA holístico que impregna todos los aspectos de tu trabajo dentro de ClickUp. Está diseñado no solo para analizar el trabajo existente, sino también para ayudar activamente a crearlo y gestionarlo.

Pregunta a ClickUp Brain y obtén actualizaciones en tiempo real, documentos y acciones de tareas

ClickUp Brain no solo facilita las conversaciones, sino que te ayuda activamente a realizar tu trabajo. Puedes hacer preguntas sobre proyectos, solicitar resúmenes o incluso crear tareas directamente desde el chat.

¿Necesitas encontrar un documento, actualizar una tarea u obtener el estado de un proyecto rápidamente? Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain en tu chat y te dará respuestas instantáneas y prácticas de todo tu entorno de trabajo, sin necesidad de cambiar de pestañas ni buscar en hilos.

La gestión de tareas es igual de sencilla con las funciones de nivel empresarial de ClickUp Brain. Puedes crear, actualizar o buscar tareas utilizando lenguaje natural: solo tienes que escribir lo que necesitas.

¿Quieres asignar una tarea, establecer una fecha límite o comprobar el progreso? ClickUp Brain lo gestiona en segundos, manteniendo a tu equipo alineado y los proyectos en marcha. Incluso te ayuda a priorizar el trabajo y detectar obstáculos.

¿Tienes que asistir a una reunión? Deja que ClickUp AI Notetaker la grabe y transcriba por ti, con resúmenes rápidos y tareas sugeridas para el seguimiento.

Además, puedes utilizar Autopilot Agents en ClickUp para encontrar respuestas, crear contenido o automatizar flujos de trabajo repetitivos y que requieren mucho tiempo.

Para los equipos acostumbrados a hacer malabarismos con múltiples herramientas como Slack, ClickUp Brain lo reúne todo, justo donde lo necesitan. ¿El resultado? Decisiones más rápidas, menos errores y un flujo de trabajo verdaderamente conectado.

Escribe/haz clic en «Nuevo» para crear rápidamente una nueva tarea, directamente desde tu feed de Slack

Con un potente chat integrado, colaboración en tiempo real y comentarios específicos para cada tarea, ClickUp elimina la necesidad de una app separada como Slack. En lugar de saltar entre herramientas especializadas, los equipos pueden comunicarse, gestionar proyectos y automatizar flujos de trabajo, todo en un solo lugar.

Y si tu equipo todavía utiliza Slack, ClickUp se integra perfectamente con Slack, para que puedas centralizar gradualmente tu trabajo sin perder el ritmo. Piensa en ello como tu hub de trabajo todo en uno, con chat incluido.

ClickUp: la mejor forma de chatear, colaborar y terminar el trabajo

Slack y GroupMe tienen sus puntos fuertes, pero si buscas una herramienta con funciones sólidas para gestionar chats en tiempo real, tareas, documentos y mucho más, ClickUp lo tiene todo.

Es más que solo mensajería. Es la base de operaciones de tu equipo para un trabajo organizado, conectado y productivo.

Regístrate en el plan Free Forever de ClickUp y reúne tus conversaciones, proyectos y metas en un solo lugar.