Las 10 mejores alternativas a Proton Calendar para una planificación segura y eficiente

Proton Calendar es una buena opción para los usuarios que valoran la privacidad. Cuenta con cifrado de extremo a extremo, no tiene anuncios y no realiza seguimiento de datos. Gestiona con facilidad aspectos esenciales como la programación de eventos, las reuniones recurrentes y el acceso móvil.

Sin embargo, sus funciones pueden resultar un poco limitadas si buscas integraciones más profundas, vinculación de tareas o herramientas de colaboración robustas. Si tu flujo de trabajo exige más flexibilidad y una coordinación fluida, es posible que Proton Calendar no satisfaga todas tus necesidades.

Ahí es donde entran en juego las alternativas a Proton Calendar. En este artículo, exploraremos las mejores opciones que ofrecen funciones más dinámicas, integraciones más sólidas y una mejor compatibilidad para la colaboración en tiempo real, para que puedas encontrar la que mejor se adapte a tu estilo de productividad.

Las mejores alternativas al Calendario Proton de un vistazo

Herramienta Mejores funciones Ideal para Precios ClickUp Programación de tareas mediante arrastrar y soltar, eventos recurrentes, vistas compartidas por equipos. Gestión de proyectos todo en uno con integración de calendario para equipos de todos los tamaños. Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Google Calendar Integración con Google Meet, archivos adjuntos en Drive, calendarios compartidos. Planificación dentro del ecosistema de trabajo de Google para particulares y autónomos. Los planes gratuitos y de pago comienzan en 8,40 $ al mes por usuario. Calendario de Microsoft Outlook Planificación centralizada de eventos, calendarios de uso compartido para equipos, categorías codificadas por colores. Corporaciones y profesionales que utilizan Microsoft 365 Los planes gratuitos y de pago comienzan en 9,99 $ al mes por usuario. Fantastical Entrada de lenguaje natural, previsiones meteorológicas en la aplicación, conjuntos de calendarios inteligentes. Personas centradas en Apple que prefieren la entrada de lenguaje natural y el diseño inteligente. Los planes gratuitos y de pago comienzan en 4,75 $ al mes por usuario, facturados anualmente. Apple Calendario Sincronización de iCloud en dispositivos Apple, calendarios con uso compartido, alertas basadas en la ubicación. Calendario integrado con integración nativa de Apple para particulares y autónomos. Free Zoho Calendario Uso compartido de información pública/privada, múltiples vistas de calendario, integración con Zoom/Zoho Meeting. Gestión de eventos para usuarios de la aplicación Zoho en pequeñas y medianas empresas. Free Amie Calendario y tareas en paralelo, hábitos recurrentes, programación de tareas con IA. Planificación minimalista que combina tareas, correo electrónico y programación para equipos pequeños. Los planes de pago comienzan en 20 $ al mes por usuario, facturados anualmente. Any. pendiente Planificación de tareas mediante arrastrar y soltar, entrada de voz, sugerencias de programación basadas en IA. Planificación diaria de tareas y sincronización multiplataforma para particulares y equipos pequeños. Personal: planes gratuitos y de pago a partir de 7,99 $ al mes por usuario. Teamup Calendario 11 vistas de calendario, subcalendarios codificados por colores, 9 niveles de permisos de usuario, reserva de recursos integrada Gestión de calendarios y recursos usados de manera compartida para equipos de tamaño pequeño a mediano. Gratis Los planes de pago comienzan en 12 $ al mes. Business Calendar 2 Vista mensual flexible, eventos recurrentes avanzados, adjuntos/fotos. Personalización profunda del calendario y control de tareas para individuos y equipos pequeños. Gratis. Los planes de pago empiezan en 4,99 $.

¿Qué debes buscar en las alternativas al Calendario de Proton?

A la hora de comparar alternativas a Proton Calendar, es fundamental examinar las funciones que mejoran la planificación personal y profesional. Los factores clave en los que hay que centrarse son:

Capacidades de integración: busca una buena alternativa a Proton Calendar que se pueda vincular con otros productos y servicios, incluidos sistemas de correo electrónico, gestión de tareas y aplicaciones de conferencias.

Funciones de colaboración: selecciona calendarios que ofrezcan uso compartido, lo que permite a los equipos planificar rápidamente los próximos eventos, ver la disponibilidad y gestionar los horarios de los grupos.

Interfaz y experiencia de usuario: elige alternativas a Proton Calendar que ofrezcan una interfaz intuitiva y personalizable que incluya eventos codificados por colores y vistas flexibles para mejorar considerablemente la usabilidad y la organización.

Accesibilidad multiplataforma: asegúrate de que la alternativa al Calendario de Proton permita la sincronización entre múltiples dispositivos y sistemas operativos, garantizando un acceso coherente a tu agenda.

Privacidad y seguridad: busca una herramienta de calendario que sea exhaustiva en términos de privacidad y seguridad. Aunque Proton Calendar hace hincapié en el cifrado de extremo a extremo, es importante evaluar las medidas de seguridad de otras soluciones para proteger los datos confidenciales.

📮 Información de ClickUp: Solo el 7 % de los profesionales dependen principalmente de la IA para la gestión y organización de tareas. Esto podría deberse a que las herramientas se limitan a calendarios, listas de tareas pendientes o aplicaciones de correo electrónico. Con ClickUp, la misma IA potencia tu correo electrónico u otros flujos de trabajo de comunicación, calendario, tareas y documentación. Simplemente pregunta: «¿Cuáles son mis prioridades hoy?». ClickUp Brain buscará en tu entorno de trabajo y te dirá exactamente lo que tienes que hacer en función de la urgencia y la importancia. Así, ClickUp consolida más de 5 aplicaciones en una sola superaplicación.

Las 10 mejores alternativas al Calendario Proton

Aunque Proton Calendar cuenta con sólidas funciones de privacidad, los usuarios que buscan una mayor eficiencia e integración pueden considerar otras alternativas. Las mejores alternativas a Proton Calendar se adaptan a diversas herramientas de gestión de proyectos y necesidades de programación.

1. ClickUp (la mejor herramienta todo en uno para la gestión de proyectos con integración de Calendario)

ClickUp, la aplicación «todo en uno» para el trabajo, es una plataforma completa de gestión de proyectos con integración intuitiva de calendario. Es una alternativa perfecta para personas y equipos que buscan optimizar su trabajo.

Realiza la edición rápida de las tareas en el Calendario de ClickUp para simplificar la gestión de tareas.

ClickUp Calendar es una herramienta basada en IA que simplifica la programación y la gestión de tareas.

El calendario con tecnología de IA de ClickUp es más que una simple herramienta de programación: es un espacio de trabajo inteligente e integrado que combina automatización avanzada, gestión de reuniones y funciones de productividad para ayudarte a ti y a tu equipo a manteneros organizados y ser eficientes.

Combina tareas y eventos en una sola vista y ofrece bloqueo automático de tiempo y recordatorios de reuniones. La ClickUp AI planifica tu agenda perfecta en función de tus tareas, eventos y metas.

Desde la programación automática de tareas hasta la creación de nuevas citas, ClickUp Calendar te ayuda a establecer prioridades. También se sincroniza con calendarios externos como Google Calendar y Outlook.

Mira este vídeo para obtener más información sobre ClickUp Calendario:

La vista de calendario de ClickUp facilita la visualización de tu carga de trabajo, integrando a la perfección tareas, recordatorios y reuniones recurrentes en un hub centralizado.

Ya sea para organizar tu calendario o reservar tiempo para trabajar en profundidad, todo se organiza de forma clara con opciones codificadas por colores y colaboración en tiempo real, lo que garantiza que todo tu calendario te ayude, en lugar de entorpecerte.

Realiza un seguimiento sencillo de los eventos y plazos utilizando la vista del Calendario de ClickUp.

Las funciones de gestión de tareas de ClickUp combinan la programación con la acción. Todo lo que necesitas, desde logros rápidos hasta proyectos a largo plazo, se encuentra en una sola app.

A diferencia de las herramientas de calendario tradicionales, ClickUp Tasks te permite vincular eventos directamente a tareas, asignar propietarios, añadir subtareas, establecer dependencias y realizar el seguimiento del progreso, todo desde la misma página. Eso significa que no tendrás que cambiar de aplicación ni perderás plazos debido a herramientas inconexas.

Enlaza directamente las tareas con tu calendario con ClickUp Tasks

Las plantillas de programación predefinidas de ClickUp te ayudan a empezar rápidamente. Estas plantillas de Calendario y programación tienen formatos estandarizados que ahorran tiempo y minimizan la incertidumbre. Además, puedes personalizarlas según los procesos específicos de tu equipo, lo que facilita mucho la gestión de los eventos recurrentes.

Obtenga una plantilla gratuita Organiza tus horarios de manera fácil con la plantilla de planificación de calendario de ClickUp.

Por ejemplo, la plantilla ClickUp Calendar Planner ayuda a personas y equipos a gestionar y supervisar eventos, actividades y tareas en una plataforma unificada.

Te permite personalizar los estados, campos y vistas del Calendario para satisfacer tus necesidades, mejorando la organización y la productividad.

ClickUp Brain añade funciones sofisticadas a las tareas diarias. Genera descripciones de tareas, resume notas de reuniones, automatiza recordatorios y realiza previsiones basándose en la carga de trabajo actual y la complejidad del proyecto.

Sus funciones de calendario con IA son especialmente útiles para equipos con un ritmo de trabajo acelerado. Puedes buscar y hacer preguntas sobre tu agenda, enviar enlaces de programación y unirte a llamadas, todo desde el Calendario.

También puedes utilizar ClickUp Brain para crear calendarios semanales basados en tus tareas. Aquí tienes un ejemplo: ClickUp Brain

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona visualmente las tareas arrastrándolas y soltándolas en días, semanas o meses.

Establece reglas recurrentes flexibles para automatizar la programación de tareas periódicas.

Realiza el uso compartido de calendarios con tu equipo para coordinar horarios.

Conecta ClickUp con Google Calendar, Outlook y mucho más.

Utiliza la IA para generar automáticamente agendas de reuniones, resumir notas, redactar seguimientos o incluso ayudarte a planificar tu semana en función de la carga de trabajo y las prioridades.

Limitaciones de ClickUp

Debido a sus numerosas funciones, los nuevos usuarios pueden tardar algún tiempo en comprender todas las posibilidades que ofrece la plataforma.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp? Heath Hayden dice:

He podido colaborar con otros miembros de mi equipo utilizando la función de calendario para mostrar la programación y planear un evento importante. Todos pudimos arrastrar y soltar eventos en el calendario según las necesidades del equipo directivo. Es increíblemente fácil de usar para todos los miembros del equipo.

🌟 Bonificación: Automatiza la programación y la gestión del calendario con los agentes de IA de ClickUp. Estos prácticos ayudantes pueden automatizar las actualizaciones rutinarias, los recordatorios y la elaboración de informes, liberándote del seguimiento manual y las comprobaciones de estado. A continuación te explicamos cómo puedes aprovechar tanto los agentes predefinidos como los personalizados: Informes diarios o semanales automatizados: configura agentes predefinidos para publicar resúmenes diarios o semanales de tareas, plazos y progreso en el espacio, carpeta o lista que elijas. De esta forma, todo el mundo estará al día de los horarios sin necesidad de realizar ningún esfuerzo manual.

Recordatorios y actualizaciones de estado: configura agentes personalizados como desencadenantes de recordatorios o comentarios cuando se acerquen las fechas límite, las tareas estén vencidas o cambien las prioridades, lo que garantiza que nada se pase por alto.

Acciones de programación inteligente: se puede ajustar a los agentes para que creen, actualicen o muevan tareas en función de los cambios en tu Calendario o flujo de trabajo, lo que te ayuda a adaptarte a los cambios de prioridades en tiempo real.

Responder a preguntas sobre la programación: implementa un agente de respuestas en un canal de chat para responder al instante a preguntas como «¿Qué hay que hacer hoy?» o «¿Quién está disponible para una reunión?» buscando en los datos de tu entorno de trabajo. Aprende a crear tu primer agente hoy mismo:

2. Google Calendar (la mejor opción para programar dentro del ecosistema de Google Workspace)

a través de Google

Google Calendar es una herramienta de programación muy utilizada, conocida por su fácil sincronización con otros productos de Google.

Los usuarios pueden crear rápidamente nuevos eventos en Google Calendar, lo que garantiza que todos sus calendarios estén actualizados en todos los dispositivos. La vista del calendario es muy flexible y permite a los usuarios consolidar eventos personales y profesionales de múltiples calendarios integrados, incluidos los de otras plataformas.

Más allá de la programación básica, Google Calendar ofrece funciones como añadir automáticamente eventos de Gmail, como reservas de vuelos y hoteles, directamente a tu calendario. Es una solución lógica y sin complicaciones para cualquiera que utilice los servicios de Google.

Las mejores funciones de Google Calendar

Integra Google Meet para optimizar las reuniones de vídeo y añade archivos de Google Drive como adjuntos a los eventos.

Recibe recordatorios automáticos de eventos por correo electrónico o notificaciones móviles.

Ofrece distintos tipos de eventos, como «Tiempo de concentración» y «Fuera de la oficina», para una mejor gestión del tiempo.

Comparte calendarios con familiares o compañeros de trabajo, lo que permite la coordinación y mantiene a todos en sintonía.

Accede a tu agenda desde cualquier dispositivo, incluido tu teléfono Android.

Limitaciones de Google Calendar

No ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos , como dependencias de tareas o seguimiento de la carga de trabajo.

La personalización es limitada en comparación con las herramientas centradas en los flujos de trabajo de productividad.

Precios de Google Calendar

Free

Business Starter: 8,40 $ al mes por usuario.

Business Standard: 16,80 $ al mes por usuario.

Business Plus: 26,40 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Calendar

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 3800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Calendar?

Una reseña de Capterra dice:

¡El código de colores de Google Calendar es genial! Al utilizar diferentes colores para las tareas, citas y eventos, puedo ver de un vistazo cuáles son mis prioridades del día. También tengo calendarios separados para mis necesidades personales y profesionales. Es fácil separarlos cuando necesito aislar información.

3. Calendario de Outlook (ideal para profesionales que utilizan Microsoft 365)

a través de Microsoft

Microsoft Outlook Calendar es una herramienta de programación fiable y preparada para corporaciones para Microsoft Outlook y Microsoft 365. Permite a los usuarios programar reuniones, citas y actividades de forma sistemática, al tiempo que sincroniza todo entre dispositivos.

Su estrecha integración con Microsoft Teams, Word, Excel y OneDrive lo hace extremadamente valioso para los profesionales del ecosistema de Microsoft. Puedes enviar invitaciones, comprobar la disponibilidad del equipo e iniciar reuniones en línea directamente desde la vista de tu Calendario.

Para la gestión de tareas, se integra con Microsoft To Do, lo que permite a los usuarios crear, gestionar e incluso arrastrar tareas directamente a su Calendario para reservar tiempo para completarlas.

Las mejores funciones del Calendario de Outlook

Programa reuniones, configura recordatorios y gestiona eventos desde un calendario centralizado.

Organiza reuniones con funciones integradas de reserva de salas y recursos.

Realiza el uso compartido de calendarios con compañeros de trabajo o equipos para coordinar la disponibilidad y planear proyectos.

Utiliza categorías codificadas por colores para organizar y distinguir visualmente los eventos.

Accede a todo tu calendario sin conexión, lo que te proporciona flexibilidad cuando no hay conexión a internet disponible.

Limitaciones del calendario de Microsoft Outlook

La interfaz web y las aplicaciones móviles pueden resultar menos intuitivas para la programación sencilla y de uso personal en comparación con las aplicaciones de calendario independientes.

Las funciones avanzadas, como la automatización o los análisis detallados, solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de Microsoft Outlook Calendario

Free

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Premium: 19,99 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Outlook Calendario

G2: 4,5/5 (más de 3200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2300 opiniones)

🔎 ¿Sabías que...? La idea de añadir un día bisiesto cada cuatro años se remonta aproximadamente al año 300 a. C. Este método sincroniza nuestro calendario con la órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo que explica los 0,2422 días adicionales en cada año solar.

4. Fantastical (la mejor aplicación de calendario centrada en Apple, con entrada de lenguaje natural y diseño inteligente)

a través de Fantastical

Integrado en el ecosistema de Apple, Fantastical es conocido por su diseño intuitivo y su procesamiento del lenguaje natural, que permiten a los usuarios crear eventos sin esfuerzo y ofrecen una experiencia coherente en todos los dispositivos. ​

Es compatible con múltiples cuentas de calendario, incluyendo iCloud, Google y Microsoft Exchange, consolidando todos tus calendarios en un solo lugar. Herramientas como «Openings» y «Meeting Proposals» facilitan la búsqueda de horarios mutuamente convenientes con contactos externos.

Las funciones de la aplicación incluyen una vista detallada del calendario mensual, la posibilidad de adjuntar archivos a los eventos y la integración con otras aplicaciones como Todoist para la gestión de tareas.

Lo mejor es que, aunque inicialmente solo estaba disponible para Apple, ahora también tiene una versión para escritorio Windows.

Las mejores funciones de Fantastical

Crea nuevos eventos utilizando entradas en lenguaje natural, lo que simplifica el proceso de programación.

Accede a las previsiones meteorológicas dentro de la app para planificar tus eventos en consecuencia.

Agrupa los calendarios en conjuntos que cambian automáticamente según la ubicación o la actividad.

Proponga varias horas de reunión a los asistentes para agilizar el consenso en la programación.

Ve y gestiona tareas desde Google Tasks, Microsoft 365 y mucho más.

Límites de Fantastical

No hay aplicación para Android, lo que limita la usabilidad para los usuarios fuera de los ecosistemas de Apple y Windows.

Las funciones premium requieren una suscripción de pago, lo que puede resultar caro para los usuarios ocasionales.

Precios de Fantastical

Free

Para particulares: 6,99 $ al mes.

Para familias de hasta 5 miembros: 10,49 $ al mes.

Para Teams: 6,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Fantastical

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

5. Apple Calendar (el mejor calendario integrado para la integración nativa de Apple)

a través de Apple

Apple Calendario ofrece una forma sencilla y eficaz de gestionar tu agenda, totalmente integrada con los dispositivos macOS e iOS. Su simplicidad y sincronización perfecta lo convierten en una opción fiable para los entusiastas de Apple. ​

La aplicación permite a los usuarios crear calendarios separados para el trabajo, la vida personal y otras categorías, lo que facilita la organización de la agenda. Además, se integra con otros servicios como Siri para la programación controlada por voz y envía notificaciones de los próximos eventos, lo que te permite estar al tanto de las fechas importantes.

Las mejores funciones del Calendario de Apple

Sincroniza todos tus dispositivos Apple con iCloud para asegurarte de que tu Calendario esté siempre actualizado.

Realiza el uso compartido de calendarios con otras personas para coordinar los horarios familiares o del equipo.

Crea calendarios separados para el trabajo, la vida personal y otras categorías para organizar tus eventos de forma eficaz.

Integra eventos y plazos de tareas pendientes desde la aplicación nativa Reminders.

Recibe alertas basadas en la ubicación con duraciones estimadas de viaje integradas.

Limitaciones del Calendario de Apple

Carece de funciones avanzadas de productividad, como la gestión de tareas o la automatización del flujo de trabajo.

Solo está disponible en dispositivos Apple.

Precios del Calendario de Apple

Free

Valoraciones y reseñas de Apple Calendario

G2: 4,1/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apple Calendario?

Una reseña de G2 dice:

Interactúa de forma nativa con mi Mac cuando necesito guardar citas de correos electrónicos o mensajes. Las notificaciones en mi Mac con opciones para interactuar sin abrir la aplicación también son una gran función.

6. Zoho Calendar (el mejor calendario gratuito para usuarios de la aplicación Zoho)

a través de Zoho

Zoho Calendar es una aplicación de programación sencilla y fácil de usar para empresas que permite a los equipos organizar eventos, compartir calendarios y colaborar entre departamentos. Como parte del ecosistema de productividad de Zoho, funciona de manera especialmente eficaz para empresas que utilizan herramientas como Zoho Mail, CRM o Project.

Desde la gestión de calendarios de equipo hasta la organización de salas de reuniones, Zoho Calendar ofrece una experiencia de programación profesional y sin complicaciones. Admite la sincronización bidireccional con calendarios externos y ofrece potentes controles de administración para gestionar el acceso y los permisos de los usuarios.

Además, puedes utilizar un dominio personalizado y adjuntar archivos a través de Zoho WorkDrive, funciones que lo convierten en una suite de productividad completa, más que en un simple Calendario.

Las mejores funciones del Calendario de Zoho

Crea y gestiona calendarios grupales para administrar reuniones , plazos y eventos del equipo.

Añade tiempo de margen entre eventos consecutivos con la función Rapid Events.

Usa calendarios de forma privada o pública y incrústalos en sitios web para facilitar el acceso.

Elige entre múltiples vistas: día, semana, mes, Agenda e incluso diseños de varios meses.

Programa y únete a reuniones en línea a través de Zoom, Zoho Meeting u otras integraciones.

Límites de Zoho Calendar

La versión móvil carece de algunas funciones disponibles en la interfaz de escritorio.

Sincronizar con plataformas que no sean de Zoho, como Outlook o el Calendario de Apple, requiere una configuración manual.

Precios del Calendario de Zoho

Free

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Calendario

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: un notable 70 % de los adultos utiliza calendarios digitales para gestionar su vida cotidiana, lo que demuestra la importancia de estas herramientas en la gestión moderna del tiempo.

7. Amie (el mejor calendario minimalista que combina tareas, correo electrónico y programación)

vía Amie

Amie adopta un enfoque diferente de la productividad al combinar calendarios, tareas, música y correos electrónicos en una sola aplicación. Diseñada para personas que quieren algo más que un simple calendario, su interfaz minimalista ofrece un lienzo limpio para gestionar tu agenda sin distracciones.

Gestiona eventos personales y de trabajo en la misma vista, con compatibilidad para calendarios compartidos y privados. Amie también te permite adjuntar archivos, bloquear tiempo automáticamente e incluso añadir listas de reproducción de Spotify a los eventos para darles un toque personal.

La gestión del tiempo de Amie también cuenta con la compatibilidad de herramientas integradas como un cronómetro Pomodoro y la toma de notas de reuniones asistida por IA, que convierte inmediatamente los puntos de debate en tareas programadas.

Las mejores funciones de Amie

Gestiona el calendario y las listas de tareas simultáneamente para bloquear el tiempo fácilmente.

Crea hábitos o metas recurrentes vinculados a tu Calendario.

Utiliza la programación basada en IA para colocar automáticamente las tareas en los intervalos de tiempo óptimos.

Colabora utilizando comentarios y menciones en el Calendario.

Proporciona enlaces de programación para facilitar el uso compartido de tu disponibilidad con terceros.

Límites de Amie

Carece de herramientas avanzadas de gestión de proyectos, como dependencias o vistas de cronograma.

Las opciones de personalización son limitadas en comparación con otras suites de productividad más completas.

El diseño y las funciones se centran principalmente en la productividad individual, lo que puede ofrecer menos profundidad para la programación y la gestión de recursos a gran escala en empresas.

Precios de Amie

Pro: 25 $ al mes por usuario

Empresas: 50 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amie

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: Implementar trucos estratégicos de productividad ayuda a vencer la procrastinación, agudiza tu concentración y optimiza los cronogramas de los proyectos. Incorporar estos métodos a tu flujo de trabajo diario te permite mejorar la planificación y seguir un camino más eficiente para alcanzar tus objetivos.

8. Any. do (el mejor calendario centrado en tareas con planificación diaria y sincronización entre plataformas)

Any. do es un programa de gestión de tareas versátil que integra listas de tareas pendientes, programación de calendarios y capacidades de colaboración en una única plataforma fácil de usar.

Diseñado tanto para uso personal como empresarial, ayuda a las personas y a los equipos a organizar actividades, establecer recordatorios y gestionar proyectos de forma eficiente. La función «Mi día» fomenta la revisión diaria de eventos y tareas, lo que proporciona indicaciones a los usuarios para priorizar y programar su día de forma proactiva.

Any. do es compatible con varias plataformas, incluyendo iOS, Android, macOS, Windows y navegadores web, lo que permite una sincronización perfecta de tareas y eventos. Los recordatorios integrados y las tareas periódicas ayudan a convertir tu Calendario en una potente herramienta de planificación.

Las mejores funciones de Any.do

Organiza tareas, subtareas y recordatorios en una interfaz limpia y con función de arrastrar y soltar.

Utiliza comandos de voz para añadir tareas o programar eventos, ideal para profesionales ocupados.

Habilita las sugerencias basadas en IA para optimizar tu agenda.

Configura recordatorios únicos, recurrentes y basados en la ubicación tanto para eventos como para tareas.

Sincroniza a la perfección con múltiples plataformas de calendario externas, como Google y Outlook.

Limitaciones de Any.do

Muchas funciones útiles, como las tareas periódicas y los recordatorios basados en la ubicación, son de pago.

La herramienta tiene retrasos ocasionales al sincronizar con calendarios externos.

Precios de Any.do

Personal: Gratis, gratuito/a

Premium: 7 $ al mes

Familia: 9,99 $ al mes para cuatro usuarios.

Equipos: 7,99 $ al mes por usuario.

Any. valoraciones y reseñas pendientes

G2: 4,2/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,4 (más de 180 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Any.do?

Una reseña de Capterra dice:

«Any. Do ha tenido bastante éxito y, durante ese tiempo, ha añadido una serie de nuevas funciones para que la gestión de tareas sea más fácil y agradable. Lo que más me gusta de este software es su diseño sencillo y su interfaz de usuario. También aprecio las funciones premium, como la integración con WhatsApp para los recordatorios, la integración con el Calendario, los códigos de colores y mucho más».

9. Teamup Calendario (ideal para gestionar los calendarios y recursos utilizados de forma compartida por el equipo)

a través de Teamup

El calendario Teamup se ha desarrollado para organizar los horarios de equipos y grupos sin necesidad de que cada usuario tenga que iniciar sesión. Ofrece enlaces de acceso personalizables para que solo tú, o todo tu equipo, podáis tener vista o realizar ediciones en calendarios específicos.

Esta herramienta es ideal para clubes, grupos de voluntarios o equipos de proyectos que necesitan varios calendarios bajo un mismo paraguas. Incorpora calendarios de Teamup en sitios web, configura subcalendarios codificados por colores e incluso realiza automatizaciones de resúmenes por correo electrónico para mantener informadas a las partes interesadas.

Las mejores funciones del Calendario Teamup

Visualiza los calendarios en 11 formatos diferentes, incluyendo vistas de cronograma, tabla y varios días.

Crea subcalendarios codificados por colores para diferentes equipos, recursos o eventos.

Establece 9 niveles diferentes de permisos de acceso para el uso compartido seguro del Calendario.

Reserva recursos como salas de reuniones o equipos directamente desde el Calendario.

Comparte calendarios de forma segura utilizando enlaces únicos y configurables sin necesidad de una cuenta de usuario.

Compatibilidad con el manejo sofisticado de zonas horarias para equipos dispersos geográficamente.

Límites de Teamup Calendar

Funcionalidad limitada de la aplicación móvil en comparación con la aplicación de escritorio.

Carece de integración incorporada con servicios de almacenamiento en la nube.

Precios del Calendario Teamup

Free

Plus: 12 $ al mes, facturado anualmente.

Pro: 30 $ al mes, facturado anualmente.

Business: 70 $ al mes, facturado anualmente.

Enterprise: 120 $ al mes, facturado anualmente.

Valoraciones y reseñas del Calendario Teamup

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamup Calendario?

Una reseña de G2 dice:

Lo uso para todo. Mis tareas diarias personales, mi horario de clases y la reserva de salas. Me encantan las funciones de uso compartido, así como los niveles de permiso de cada calendario. Y, por si fuera poco, también se integra con mis páginas de Notion.

10. Business Calendar 2 (la mejor opción para personalizar en profundidad el calendario de Android y controlar las tareas)

a través de Calendario de Empresa 2

Business Calendar 2 es una aplicación de calendario y gestión de tareas para usuarios de Android. Ofrece amplias opciones de personalización, funciones de programación inteligente y una integración fluida con Google Calendar, Outlook y Exchange.

Su principal fortaleza en la programación radica en su amplia gama de vistas (mes, semana, día, año, agenda, tareas) y sus opciones flexibles de widgets, que proporcionan un acceso rápido y visible a la programación del usuario. Para la gestión del tiempo, la aplicación ofrece un «mapa de calor» en la vista anual para identificar rápidamente los días ocupados y libres, lo que ayuda a la planificación a largo plazo.

Ya sea para gestionar tu agenda o coordinar reuniones profesionales, Business Calendar 2 te ofrece la flexibilidad y el control necesarios para planificar tu día con precisión.

Las 2 mejores funciones del Calendario de empresa

Utiliza la vista del calendario mensual para obtener una panorámica completa de tu agenda.

Configura eventos recurrentes con reglas flexibles, adaptándote a necesidades de programación complejas.

Mueve y copia citas de forma eficiente utilizando la función de arrastrar y soltar.

Adjunta archivos y fotos a los eventos del Calendario, manteniendo toda la información relevante en un solo lugar.

Introduce nuevos eventos utilizando una potente función de entrada de voz, lo que reduce el tiempo de entrada manual.

Elige entre múltiples widgets para la pantalla de Inicio y 14 temas de interfaz de usuario para un acceso personalizado.

Limitaciones de Business Calendar 2

Solo está disponible para Android, sin versión para iOS ni para escritorio.

Muchos usuarios consideran que los anuncios incluidos en la versión gratuita distraen bastante.

Precios de Business Calendar 2

Free

Ventaja: Pago único de 4,99 $.

Valoraciones y reseñas de Business Calendar 2

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🎯 Otras alternativas al Calendario Proton: Cal.com (La mejor opción para una planificación centrada en la privacidad con la flexibilidad del código abierto) (La mejor opción para una planificación centrada en la privacidad con la flexibilidad del código abierto)

Morgen (La mejor para integrar tareas y calendarios en una elegante aplicación de escritorio) (La mejor para integrar tareas y calendarios en una elegante aplicación de escritorio)

TimeHero (ideal para la programación automática basada en la carga de trabajo y las prioridades)

SkedPal (ideal para bloquear tiempo y reprogramar de forma dinámica)

Tweek Calendar (ideal para una planificación semanal minimalista y un enfoque sin distracciones)

¿Tienes que manejar varios calendarios? Este vídeo te muestra cómo hacerlo de forma eficiente.

Elige la mejor alternativa al Calendario Proton con ClickUp

Encontrar una buena alternativa a Proton Calendar depende de tu flujo de trabajo, tus preferencias y los requisitos de tu plataforma. Si la privacidad es tu prioridad, herramientas como Fantastical y Apple Calendar te ofrecen seguridad y sencillez, pero quizá te interese explorar opciones con más funciones. Google Calendar, Outlook y Zoho Calendar cuentan con potentes herramientas de planificación que permiten una mayor flexibilidad, colaboración y acceso multiplataforma.

Sin embargo, si buscas una solución integral que combine la gestión del calendario, el seguimiento de tareas y la colaboración en equipo, ClickUp es la opción clara. Con su sofisticado calendario basado en inteligencia artificial, sus integraciones y su gestión de tareas, ClickUp te permite gestionar tu tiempo de forma más eficaz sin tener que cambiar de herramienta.

