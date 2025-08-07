Cómo crear estrategias de marketing para una empresa de construcción

¿Alguna vez ha sentido que un nuevo competidor podría arrebatarle nuevos negocios? ¿O se ha encontrado luchando por conseguir más clientes potenciales justo cuando sus solicitudes de presupuesto empiezan a agotarse?

Seguro que su equipo construye cimientos impecables, pero ¿qué hay de los cimientos de su empresa?

54.el 8 % de los constructores confía en las referencias para más de la mitad de su equipo de ventas.

En el mundo de la construcción, el boca a boca puede ser oro. Pero no es precisamente un plan de crecimiento.

¿La respuesta? Una estrategia de marketing para la construcción que trabaje tan duro como usted. Una que muestre lo que usted aporta a cada construcción.

En esta entrada del blog, desglosamos estrategias de marketing probadas que los equipos de empresas de construcción pueden utilizar para aumentar la visibilidad y conseguir mejores proyectos. También te presentaremos ClickUp, la app, aplicación, para todo el trabajo, para planificar, ejecutar y supervisar tu estrategia en un solo lugar.

Por qué el marketing es esencial para las empresas de construcción

Desde un contratista general que licita para construcciones comerciales hasta remodeladores residenciales, el marketing es el motor que le permite ser visto antes del apretón de manos. Es como un andamio digital construido para sostener la marca de su empresa cuando la economía, las referencias o los cronogramas se vuelven inestables.

Para explicar por qué es esencial, veamos qué puede hacer un manual de marketing por su empresa de construcción.

Aumenta su reputación: Ayuda a que la calidad de su trabajo hable por sí misma y llegue más lejos. Un intento correcto de marketing en el sector de la construcción lleva su reputación de «conocido en el barrio» a «solicitado en toda la región»

Posiciona claramente su marca: Define su nicho y muestra a los clientes exactamente en qué es mejor, ya sea en almacenes prefabricados, construcciones ecológicas o incluso restauraciones históricas. Define su nicho y muestra a los clientes exactamente en qué es mejor, ya sea en almacenes prefabricados, construcciones ecológicas o incluso restauraciones históricas. El marketing de productos garantiza que sus clientes potenciales recuerden su nombre y aumenta el conocimiento de la marca

Ayuda a sincronizar mejor su alcance: La construcción es estacional, y el marketing le ayuda a que las solicitudes de propuestas lleguen a las bandejas de entrada antes de que se intensifique la guerra de ofertas en primavera. Con campañas programadas, anuncios reorientados y un alcance sincronizado con los ciclos de financiación, usted aparece cuando los clientes están planificando y antes de que financien a otra persona

Mejora la calidad de sus ofertas: Da confianza a los clientes incluso antes de que abran su presupuesto. Presentaciones con su marca, declaraciones de capacidades pulidas y Da confianza a los clientes incluso antes de que abran su presupuesto. Presentaciones con su marca, declaraciones de capacidades pulidas y estrategias de comunicación de marketing inteligentes convierten su propuesta en una historia, no solo en una hoja de cálculo

Llena su cartera de proyectos: mantiene su agenda llena y predecible, lo que se traduce en un embudo de marketing completo y menos períodos de inactividad. Un marketing constante atrae de forma continuada a clientes potenciales más cualificados, por lo que, mientras termina un trabajo, ya está haciendo presupuestos para el siguiente

💰 Tenga en cuenta lo siguiente: ¡Los constructores que invierten solo un 3 % de sus ingresos en marketing obtienen mayores márgenes de beneficio neto que los que no lo hacen!

⭐ Plantilla destacada Sin una estrategia clara, los esfuerzos de marketing se sienten dispersos: usted se presenta en los eventos equivocados, publica contenido que no tiene impacto y persigue clientes potenciales que nunca se convierten. ¿La solución? Utilice la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp para: Defina el perfil de su cliente ideal ( promotores inmobiliarios, propietarios de inmuebles comerciales o contratistas gubernamentales)

Identifique los mejores canales de divulgación (ferias del sector, LinkedIn, grupos de networking locales o plataformas de contratistas)

Alinee todos los esfuerzos de marketing con las metas de su empresa

Realice un seguimiento del rendimiento y adáptese midiendo las fuentes de clientes potenciales, las tasas de conversión de propuestas y los proyectos ganados Obtenga una plantilla gratis Cree campañas más inteligentes: utilice la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp para alinear las metas y dirigirse al público adecuado para su empresa de construcción

Las mejores estrategias de marketing para empresas de construcción

Impulsar la repetición de negocios con los clientes existentes podría depender de elegir los mejores canales de marketing.

Aquí tiene diez ideas y estrategias de marketing para el sector de la construcción diseñadas para ayudar a crecer a su base de clientes y a su imagen de marca.

1. Cree un sitio web interactivo y visual como su sala de exposición digital

Las obras de construcción no cuentan con elegantes salas de exposición, lo que significa que el sitio web de su empresa tiene que hablar por usted. Es su lugar de trabajo digital, siempre abierto, siempre en funcionamiento. Aquí es donde los clientes potenciales vienen a evaluar su tamaño.

Todo, desde su página de contacto hasta las galerías de proyectos y las listas de servicios, debe mantenerse limpio, visualmente atractivo y fácil de navegar. En resumen: permita que los clientes vean exactamente lo que hace y cómo trabaja. Recuerde, un sitio bien construido genera confianza y credibilidad antes de que usted siquiera levante el teléfono.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Utilice un sistema de gestión de contenidos centrado en el SEO, como WordPress o Webflow

Añada galerías de proyectos con controles deslizantes de antes y después, imágenes tomadas con drones y clips de timelapse

Incluya testimonios de clientes, arquitectos o subcontratistas

Utilice llamadas a la acción contundentes, como «Programe una visita al sitio» o «Obtenga una inspección gratis», para impulsar una acción inmediata

📌 Ejemplo: PCL Construction ocupa un buen puesto como proveedor de servicios de construcción gracias al equilibrio entre sus proyectos destacados y sus infografías educativas. También cuenta con un diseño de página accesible y optimizado para los motores de búsqueda.

💡 Consejo profesional: Añada herramientas interactivas como estimadores de costes o creadores de listas de materiales a su sitio web. Cuando los visitantes obtienen respuestas rápidas y útiles, es mucho más probable que se conviertan en clientes potenciales sólidos y cualificados.

2. Cree una estrategia de contenido para ganar autoridad en el sector y tráfico orgánico

👀 ¿Sabías que? Casi el 54 % de los constructores que tienen dificultades para generar clientes potenciales no producen ningún contenido.

Antes de que un cliente consulte su empresa, probablemente esté buscando cosas como «¿Cuánto tiempo dura una reforma?» o «¿Qué tipo de baldosas resisten los monzones?». Esa es su oportunidad para aparecer con las respuestas.

Las estrategias de marketing de contenidos le permiten unirse a la conversación desde el principio, educando, generando confianza y posicionando orgánicamente a su equipo como la elección adecuada. Los blogs, los contenidos de vídeo y los explicadores visuales también son excelentes para demostrar experiencia. Además, su equipo de ventas puede incorporarlos a sus presentaciones, presupuestos y seguimientos.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Haga una lista de preguntas frecuentes de clientes anteriores (por ejemplo, «¿Cuánto tiempo llevará?»)

Escribe entradas de blog, graba vídeos cortos o crea explicaciones visuales

Céntrese en temas relevantes para el SEO relacionados con sus servicios de construcción y su ubicación

Enlace contenido de campañas de correo electrónico, presupuestos y folletos

Actualice el contenido periódicamente con cambios estacionales o normativos

📌 Ejemplo: Elevate Constructions publica regularmente blogs y vídeos que guían a los usuarios a través de la planificación de proyectos de construcción, las distintas fases, los protocolos de seguridad y las expectativas presupuestarias. Esto les distingue como expertos del sector, les ayuda a generar clientes potenciales orgánicos y atrae tráfico de búsqueda orgánico de los responsables de la toma de decisiones.

3. Marketing por correo electrónico personalizado para una máxima relevancia

Muchos proyectos de construcción tienen ciclos de decisión largos. Piense en un promotor inmobiliario que reúne la financiación y los permisos para un complejo comercial de varias fases, un administrador de propiedades que programa renovaciones en una cartera de edificios antiguos o un propietario que elabora el presupuesto y planifica la casa de sus sueños personalizada, cuya construcción aún tardará meses en comenzar.

Un cliente potencial puede solicitar un presupuesto, pero olvidarse de dar seguimiento. Ahí es donde entra en juego el marketing por correo electrónico.

Al enviarles actualizaciones, consejos y proyectos destacados directamente a su bandeja de entrada, usted se mantiene en su mente. Incluso si no están listos ahora, cuando llegue el momento de elegir un contratista, su nombre será el que recuerden.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Segmente su público en grupos como residencial frente a comercial, nuevos clientes potenciales frente a clientes anteriores, o por tipo de servicio

Cree secuencias de correo electrónico basadas en la fase del ciclo de decisión en la que se encuentran (por ejemplo, solicitud de presupuesto, visita al sitio terminada, sin respuesta)

Envíe correos electrónicos a través de campañas por goteo que ofrecen contenidos breves, útiles y coherentes

Personalice los asuntos y el contenido. Incluya su nombre, tipo de proyecto o ubicación, si es posible

Utilice elementos visuales como fotos del proyecto o una rápida actualización del sitio con la que puedan identificarse

📌 Ejemplo: Una secuencia de cuatro correos electrónicos enviados a un propietario que solicitó un presupuesto pero no dio seguimiento se convertiría en algo cálido y acogedor como esto: Correo electrónico 1: «Su presupuesto personalizado para su vivienda, ¿sigue teniendo curiosidad?»

Correo electrónico 2: Muestre un proyecto similar con fotos impresionantes y una reseña de un cliente satisfecho

Correo electrónico 3: Comparta un consejo rápido: «5 maneras de preparar su terreno para las construcciones durante el monzón»

Correo electrónico 4: Ofrezca una llamada gratuita de 15 minutos para discutir los cronogramas

👀 ¿Sabías que...? Los correos electrónicos personalizados y segmentados obtienen un 30 % más de tasas de apertura. ¡Parece una forma de evitar la bandeja de spam!

4. Publique anuncios de servicios locales (LSA) para generar confianza y aumentar la visibilidad

Cuando alguien busca «contratista cerca de mí», Google muestra las empresas locales que publican anuncios LSA en la parte superior. Después de ser evaluado, asegurado y aprobado, obtienes la insignia verde de Google Garantizado y puedes publicar anuncios LSA. Eso significa confianza instantánea y un aumento de la visibilidad online de la empresa de construcción ante posibles clientes.

Con las LSA como estrategia de marketing, los nuevos clientes le verán como una empresa verificada y fiable. Añada opiniones positivas sobre sus servicios y se convertirá en la opción obvia. Además, solo pagará cuando un cliente potencial le llame, no solo cuando haga clic.

💡 Consejo profesional: Combina la publicidad de pago con contenido relevante para llegar a clientes potenciales justo cuando buscan servicios como los tuyos. Además de Google Ads, Instagram, Facebook y LinkedIn también son plataformas de redes sociales muy populares que puedes utilizar.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Regístrese en Google Local Services Ads y sométase a la verificación de Google Guarantee (verificación de antecedentes, licencia, seguro, etc.)

Enumere claramente sus servicios principales, su área de servicio y su horario de atención

Recopile y muestre opiniones positivas de clientes directamente en su perfil de Google

Establezca un presupuesto mensual de marketing que pagará por cada cliente potencial

Utilice la app, aplicación, aplicación móvil, aplicación móvil, aplicación móvil, aplicación móvil, aplicación móvil, aplicación móvil, aplicación móvil, aplicación móvil, aplicación móvil,

📌 Ejemplo: Una empresa regional de restauración y construcción consiguió siete clientes potenciales verificados en un solo mes al añadir LSA.

📖 Lea también: El mejor software de automatización de marketing para empresas

5. Marketing basado en cuentas (ABM) para conseguir clientes importantes

Todas las ventas son bienvenidas, pero no todos los clientes potenciales son iguales. Si busca contratos grandes, como promotores, grupos inmobiliarios o licitaciones gubernamentales, ABM debe ser su estrategia de referencia. En lugar de lanzar una red amplia, seleccione clientes de alto valor y diríjase directamente a ellos con un enfoque personalizado.

Adapte su presentación, sus casos prácticos e incluso sus páginas de destino a ese cliente en particular. Al fin y al cabo, conseguir una gran cuenta puede alimentar su cartera de proyectos durante meses.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Identifique una lista de objetivos de alto valor en función del tamaño del proyecto, el sector o la región

Asigne un propietario de cuenta o un equipo dedicado a cada cliente clave

Desarrolle casos prácticos o carteras que muestren experiencias similares en proyectos

Patrocine eventos del sector o afiliaciones a asociaciones en las que participen

Utilice herramientas como LinkedIn Sales Navigator para interactuar con partes interesadas específicas

📌 Ejemplo: LiveRamp se dirigió a solo 15 cuentas de Fortune 500 con una campaña ABM multitáctil, utilizando anuncios personalizados, contenido restringido, correos electrónicos de seguimiento, divulgación SDR y correo directo personalizado. La táctica generó más de 50 millones de dólares en ingresos anuales y tuvo una tasa de conversión del 33 % en solo cuatro semanas.

El marketing en el sector de la construcción también es bastante práctico, por lo que algunos de sus mejores clientes potenciales vendrán de dar la mano e intercambiar tarjetas. Patrocinar ferias y exposiciones pone su marca frente al público adecuado: promotores, gestores de proyectos, responsables de compras y urbanistas.

Con su público objetivo en la misma sala, es una excelente estrategia de marketing de campo que cultiva una fuerte presencia en línea. Para las empresas B2B, puede dar lugar a invitaciones de precalificación y a intereses en empresas conjuntas. Para los constructores residenciales y otros profesionales de la construcción, se trata de clientes potenciales sin cita previa, acuerdos con proveedores y oportunidades de asociación.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Elija exposiciones a las que asistan sus clientes objetivo (no solo sus compañeros)

Diseñe un stand con imágenes de proyectos, demostraciones y obsequios

Prepare rápidamente folletos de cartera y catálogos de servicios

Recopile los datos de contacto de los visitantes y realice un seguimiento en un plazo de 3 a 5 días

Comparte la experiencia en directo a través de historias o resúmenes tras el evento

📌 Ejemplo: La serie de conferencias Traditional Building Conference conecta a múltiples patrocinadores con un público muy específico de arquitectos, contratistas y expertos en restauración. Sus patrocinadores valoran el evento por sus contactos de alta calidad y su enfoque en la industria. Uno de ellos incluso informó haber podido realizar 100 llamadas de ventas en solo dos días.

📖 Lea también: Estrategias de marketing de crecimiento para ampliar su negocio

7. Marketing conjunto con empresas complementarias

Los esfuerzos de marketing en el sector de la construcción no siempre son campañas en solitario. Cuando se piensa en la construcción, también se piensa en arquitectos, diseñadores de interiores, empresas de materiales de construcción y agentes inmobiliarios. Las campañas de marketing conjunto con estos socios le permiten acceder a sus redes y llegar a clientes que ya están planificando una construcción.

Cualquier cosa, desde seminarios web sobre «del diseño a la entrega», carretes compartidos en Instagram o un stand comercial conjunto, amplía de forma constructiva su alcance. Esta estrategia también es eficiente y evita estirar su presupuesto.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Identifique empresas que prestan servicios al mismo público (pero que no son competidores directos)

Proponga un blog, un vídeo o un seminario web conjunto con funciones y potencial de marketing comunes

Compartan el contenido de los demás o publiquen menciones en sus cuentas de redes sociales

Ofrezca servicios combinados o incentivos para clientes potenciales compartidos

Asista a ferias comerciales para duplicar su exposición

📌 Ejemplo: Turner Construction se asoció con Autodesk para crear conjuntamente contenido sobre la entrega de proyectos digitales. La campaña incluyó artículos de marca compartida, casos prácticos y patrocinios de eventos, en los que se destacaba cómo la adopción de la tecnología por parte de Turner les había permitido ser más eficientes, al tiempo que se promocionaba el software de Autodesk. Ambas marcas se beneficiaron al llegar al público de la otra en los sectores de la construcción y la tecnología.

8. Influencers o socios destacados

Los proyectos de construcción son inversiones importantes, por lo que las personas con las que ha trabajado pueden sentar las bases para futuros clientes potenciales, referencias y acuerdos de gran valor. Suena casi tan interesante como la aparición de un famoso, ¿verdad?

Prueba esfuerzos rápidos y creativos, como preguntas y respuestas en el sitio web, una función de «socio del proyecto del mes» o una toma de control de Instagram. La participación de arquitectos, diseñadores o gestores de proyectos de renombre muestra sutilmente tu trabajo a través de voces de confianza y aprovecha su base de seguidores fieles.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Identifique nombres locales que los clientes ya siguen (arquitectos, agentes inmobiliarios, blogueros especializados)

Entrevístelos en su blog o haga un breve vídeo de visita a un proyecto conjunto

Etiquételos y destáquelos en las redes sociales con leyendas bien pensadas

Convierta los testimonios en «selecciones de socios» o en vídeos de preguntas y respuestas

Utilice las historias de Instagram o LinkedIn para ofrecer recorridos entre bastidores

📌 Ejemplo: Skanska USA se asoció con el arquitecto Michael Hsu para destacar «Understory», un espacio público en la Capitol Tower de Houston. Sus visitas entre bastidores, su contenido social y sus funciones de prensa destacaron la visión de diseño de Hsu. La asociación aumentó la visibilidad tanto de Skanska como de Hsu, posicionando el proyecto como funcional y arquitectónicamente icónico.

9. Publicaciones en redes sociales y retransmisiones en directo de proyectos para personificar su marca

Si un sitio web de construcción es el salón de exposición, piense en el marketing en redes sociales como la cámara que graba su día a día. Para atraer a futuros clientes, socios o incluso talento, comparta todo, desde proyectos de construcción completados hasta el progreso in situ. La clave es hacerlo en directo y sin filtros.

Ya sea que esté levantando acero, colocando baldosas u organizando una colecta de alimentos, compártalo en el momento para generar expectación. En la construcción, donde cada detalle es visual, las publicaciones en tiempo real capturan su personalidad, su destreza y sus valores en acción.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Realice un análisis del público objetivo y elija las plataformas de redes sociales adecuadas, como Instagram, Facebook o LinkedIn

Programe sesiones cortas en directo desde zonas seguras de la obra (¡sin necesidad de quitarse el casco!)

Presente a su equipo, destaque sus equipos o muestre hitos importantes

Promocione la transmisión en vivo con un día de anticipación y guarde las repeticiones en su perfil

Participe en directo: responda a las preguntas de los espectadores o realice miniencuestas durante la retransmisión

📌 Ejemplo: Suffolk Construction publica regularmente en LinkedIn hitos clave, ceremonias de finalización, funciones de sostenibilidad o flujos de trabajo de construcción basados en la tecnología. Estas sesiones desmitifican su proceso de construcción para los clientes, atraen socios y mejoran la imagen de la empresa como empleador para los mejores talentos.

10. Programas de recomendación y fidelización

En la construcción, los clientes satisfechos pueden ser sus mejores vallas publicitarias, así que déles una razón para que vendan activamente por usted. Un programa estructurado de referencias y fidelización de marca es un enfoque poderoso para convertir cada proyecto terminado en un negocio futuro. También es una forma estupenda de realizar un seguimiento de los clientes potenciales que llegan a través del boca a boca.

Las pequeñas recompensas y los beneficios exclusivos animan a los clientes a compartir su nombre con amigos, vecinos, grupos RWA e incluso administradores de edificios. Este enfoque funciona perfectamente para empresas que ofrecen servicios residenciales y repetibles, como remodelaciones, impermeabilización o instalaciones solares.

⚒️ Pasos para desarrollarlo

Cree un sencillo sistema de seguimiento de referencias

Ofrezca tarjetas de regalo, descuentos o servicios adicionales como incentivos

Envíe una nota o un vídeo de agradecimiento con su marca cuando alguien le recomiende

Promocione el programa por correo electrónico y en sus facturas

Haga un seguimiento rápido de los clientes potenciales para mantener el impulso

📌 Ejemplo: TraceAir tiene un programa de recomendación que ofrece 250 $ por proyecto cuando el cliente recomendado firma un contrato en un plazo de seis meses. El programa tiene condiciones claras, requisitos sencillos y un proceso de envío sencillo, lo que lo convierte en uno de los favoritos entre constructores, promotores e ingenieros.

📖 Lea también: Cómo iniciar una empresa de construcción

Cómo ClickUp mejora el marketing de las empresas de construcción

Poner en práctica todas estas estrategias de marketing es fundamental para obtener sus beneficios. Pero entonces entra en juego la vida real.

¿Ese vídeo de testimonios? Olvídese de él.

¿Calendario de visitas a obras? Ya tengo compromiso.

¿Ideas para campañas? Enterradas bajo revisiones de planos y facturas de proveedores.

El marketing genera ingresos y credibilidad. No debería ser lo primero en descuidarse cuando se enfrenta a retrasos por lluvia, problemas con los materiales y llamadas consecutivas de clientes.

🧠 Dato curioso: El 45 % de los encuestados por Gartner afirmaron que utilizan métodos manuales, como lápiz y papel y hojas de cálculo, para realizar el seguimiento de las actividades diarias de su práctica de construcción.

Cuando sus sistemas están anclados en la edad de piedra, sus esfuerzos de marketing no tienen ninguna posibilidad.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. Es la app, aplicación, para todo el trabajo que proporciona a tu equipo de marketing un hub claro y centralizado. Realiza un seguimiento de tus campañas, programa publicaciones, registra los comentarios de los clientes y no vuelvas a perder una buena idea.

Con herramientas flexibles y más de 1000 integraciones, ClickUp se adapta a sus proyectos de construcción, ya sea que esté construyendo una marca, una oferta o una instalación multimillonaria.

Como dice Kira Kieffer, directora de marketing de Renewal By Andersen:

ClickUp cuenta con gestión de tareas personalizable, interfaz intuitiva, control de tiempo, funciones colaborativas, automatización, paneles personalizables, acceso para invitados, acceso móvil y nuevas actualizaciones constantemente.

ClickUp cuenta con gestión de tareas personalizable, interfaz intuitiva, control de tiempo, funciones colaborativas, automatización, paneles personalizables, acceso para invitados, acceso móvil y nuevas actualizaciones constantemente.

Le mostraremos cómo sacar el máximo partido a esta potente herramienta:

Utilice IA sensible al contexto para generar contenido rápidamente

Genere contenido atractivo, analice los comentarios de los clientes e incluso desarrolle estrategias de marketing para su práctica de construcción con ClickUp Brain

¿Ignora la creación de contenidos porque está ocupado haciendo malabarismos con las visitas a las obras, las llamadas a los proveedores y las actualizaciones de los clientes? ClickUp Brain es como tener todo un equipo de marketing y un asistente de investigación a su disposición. Genera contenidos a partir de ideas preliminares y ayuda a idear tácticas de marketing desde cero. Esto significa que se pueden crear al instante entradas de blog, presentaciones por correo electrónico e incluso guiones de vídeo, sin necesidad de dedicar horas de trabajo.

Brain es la IA de trabajo más completa del planeta que conecta tareas, documentos, personas y tus aplicaciones externas para generar contenido, analizar comentarios y crear estrategias de marketing con plena conciencia contextual.

Brain puede incluso ayudarle a preparar seguimientos, desglosar archivos de proyectos pesados y convertir largas actualizaciones en resúmenes rápidos.

Genere contenido basado en reglas personalizadas, analice los datos de marketing más recientes a medida que llegan y desencadene los siguientes pasos automáticamente con ClickUp AI Agents

Al combinar las capacidades de Brain con los agentes de piloto automático de ClickUp, obtendrá un centro de comandos de marketing digital con IA y personal completo integrado en su flujo de trabajo.

Piense en estos agentes como sus compañeros de equipo de IA, capaces de ejecutar acciones de forma autónoma basándose en desencadenantes e instrucciones.

📌 Supongamos que acaba de terminar la primera fase de una remodelación para su cliente. Su agente de redacción de contenidos personalizados se pone manos a la obra y redacta una publicación para LinkedIn alineada con los detalles del proyecto y el tono de la marca. Un agente de gestión de campañas realiza un seguimiento de la interacción, sugiere mejoras y señala las publicaciones con bajo rendimiento, todo de forma automática.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evitan utilizarla en el trabajo. ¿Las tres barreras principales? La falta de una integración perfecta, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones por la seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en su entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones sobre la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. Encuentra respuestas e información con un solo clic

Ahorre tiempo y reduzca los cambios de contexto con un entorno de trabajo de marketing unificado

Documente, elabore estrategias y ejecute programas de marketing para todo, desde campañas hasta eventos, con ClickUp para equipos de marketing

El marketing en el sector de la construcción avanza rápidamente y cambia aún más rápido. Es fácil que los planes creativos se queden en nada.

ClickUp para equipos de marketing reúne toda la planificación, la colaboración y la elaboración de informes de construcción en un solo espacio. ¿Necesitas cambiar los mensajes a mitad del proyecto? ¿Quieres reunir al equipo en torno a un nuevo diseño de vallas publicitarias? ClickUp mantiene a todos alineados en tiempo real. Eso significa comunicaciones automatizadas con tus últimos correos electrónicos, folletos y recordatorios de seguimiento.

Correlacione los flujos de las campañas y los diseños de las ferias comerciales con las pizarras de ClickUp. Inicie tareas de ClickUp directamente desde esas sesiones de lluvia de ideas. Y realice un seguimiento de cada parte del trabajo hasta su finalización con la gestión de tareas integrada. Es su sala de guerra creativa, sin el caos.

También está ClickUp Docs, la herramienta de documentación integrada de ClickUp para redactar POE de cumplimiento y contratos legales con un formato enriquecido.

¿Y lo mejor? Puede recopilar información del campo y comentarios de los clientes al instante con los formularios de ClickUp y visualizar los resultados en un panel conectado, para que nunca se pierda nada... ni un plazo.

Planifique de forma más rápida e inteligente con plantillas personalizables

¿Quiere crear planes de marketing infalibles sin tener que empezar desde cero cada vez?

Aproveche cientos de plantillas de campañas de marketing con listas de tareas predefinidas, cronogramas, estados de progreso, hitos e incluso automatizaciones. Las plantillas le permiten lanzar rápidamente, actualizar planes en tiempo real y mantenerse al día en todos los equipos y lugares de trabajo.

Obtenga una plantilla gratis Planifique cada presentación, campaña y acción de divulgación para cada cliente con claridad y alineación de metas con la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp, por ejemplo, es una opción sólida para una empresa de construcción que busca alinear los esfuerzos de marketing con los objetivos trimestrales y los OKR. Viene con una lista de tareas ya preparada que realiza un seguimiento de todas las actividades, desde la captación de clientes hasta el lanzamiento de campañas.

Todo está organizado en torno a las metas y los cronogramas de su empresa, para que su equipo sepa exactamente qué tarea es la que marca la diferencia y cuándo. También obtiene una lista de OKR dedicada para correlacionar las metas a largo plazo, los KPI de marketing y realizar un seguimiento del progreso trimestral. Eso significa que cada folleto, cada recomendación o cada plan de exposición se mantiene vinculado a los resultados de la empresa.

Obtenga una plantilla gratis Realice campañas fluidas y por fases, desde el presupuesto hasta el lanzamiento de la marca, con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Si necesita gestionar cada detalle de una campaña, la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp está hecha a su medida. La plantilla tiene estados para la ejecución por fases y avanza gradualmente desde la planificación hasta el lanzamiento y la retención de clientes.

También cuenta con ocho vistas personalizadas que cubren todo, desde presupuestos hasta calendarios de contenido. Incluso hay un rastreador de redes sociales dedicado que ayuda a su equipo a publicar a tiempo y mantenerse alineado. Además, puede almacenar todas sus propuestas de proyectos, activos de marca y directrices de marketing en una sección de referencia de fácil acceso.

🧠 Dato curioso: ¿Adivina cuál es el ingrediente secreto que se esconde tras la resistencia duradera de la Gran Muralla? ¡El arroz glutinoso! Los constructores de la dinastía Ming lo mezclaban con mortero de cal, creando así el primer mortero compuesto del mundo. Los científicos descubrieron que esta mezcla de «arroz glutinoso y cal» hacía que las estructuras fueran más estables, duraderas e incluso resistentes a los terremotos. Esto ayudó a que las antiguas murallas, tumbas y pagodas resistieran el paso del tiempo.

Retos comunes de marketing para empresas de construcción y sus soluciones

Si bien es clave contar con estrategias sólidas, estar preparado para los obstáculos también ayuda a aprovechar al máximo su plan de marketing. A continuación, presentamos algunos retos a los que se enfrentan las empresas de construcción y algunos consejos para superarlos con ClickUp.

Seguimiento inconsistente de los clientes potenciales

En el sector de la construcción, los clientes potenciales pueden provenir de cualquier parte: formularios web, clientes anteriores, referencias o visitas espontáneas. Si los equipos se centran en el trabajo in situ y no siempre cuentan con procesos de ventas específicos, el seguimiento suele retrasarse o perderse. Con el tiempo, los clientes potenciales se enfrían y se pierden oportunidades de negocio valiosas.

🛠 Cómo solucionar esto

Comunicación interna desconectada

Cuando los diseñadores, redactores y gestores de proyectos confían en soluciones diferentes, los equipos de marketing de la construcción suelen acabar trabajando de forma aislada. Esta desconexión es especialmente habitual cuando el marketing corre a cargo de una mezcla de autónomos y personal interno.

La falta de un sistema compartido provoca retrasos, duplicación de trabajo y incumplimiento de plazos.

🛠 Cómo solucionar esto

Centralice el trabajo con herramientas compartidas como los paneles de ClickUp y los documentos de ClickUp

Asigne una propiedad clara con fechas límite

Guarde los comentarios, archivos y actualizaciones en un solo lugar dentro de su entorno de trabajo de ClickUp

Sin visibilidad del ROI de las campañas

Está publicando anuncios, imprimiendo folletos, tal vez incluso montando un llamativo stand en una feria, pero ¿sabe realmente qué es lo que funciona? La mayoría de las empresas de construcción no lo saben, y no es culpa suya. El seguimiento en tiempo real simplemente no está integrado en el flujo de trabajo habitual.

Antes de que se dé cuenta, los presupuestos se gastan, pero los resultados siguen siendo confusos.

🛠 Cómo solucionar esto

Correlacione métricas de marketing como el alcance, los clientes potenciales y los costes tras analizar sus canales actuales

Enlaza las tareas de marketing con las metas trimestrales de la empresa utilizando los objetivos y hitos de ClickUp

Realice un seguimiento de los presupuestos y los resultados con los campos personalizados y los cálculos dinámicos de ClickUp

Falta de tiempo para la creación de contenidos

Cuando tienes que gestionar obras, llamadas de clientes y registros de personal al mismo tiempo, el tiempo vuela. Llevar a cabo campañas de marketing digital eficaces o incluso publicar un blog bien documentado acaba quedando en un segundo plano.

Eso significa que su sitio web se vuelve obsoleto, sus redes sociales se quedan en silencio y su mejor trabajo nunca se ve.

🛠 Cómo solucionar esto

Construya una base de marketing que se adapte a su crecimiento. Pruebe ClickUp

Dada la amplitud del marketing multicanal para las empresas de construcción, solo una potente herramienta de marketing le ayudará a superar sus expectativas. Si necesita IA, gestión de tareas y automatización en un solo lugar, ClickUp es una excelente opción.

ClickUp también ofrece documentos, flujos de trabajo y paneles integrados para convertir una estrategia de marketing de construcción eficaz en acción, sin ralentizar el trabajo en tu sitio. Todo, desde las campañas hasta el seguimiento de clientes potenciales, se gestiona sin silos y con total visibilidad.

¿Está listo para comercializar de forma más inteligente y construir a lo grande? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!