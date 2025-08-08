Plantillas de anexos de contrato gratis para actualizar fácilmente los acuerdos existentes

Cuando los acuerdos evolucionan, tus contratos también deben hacerlo.

¿Intercambios verbales? Arriesgado. ¿Correos electrónicos informales? No son vinculantes. Sin un anexo firmado, su empresa seguirá adelante con condiciones obsoletas, lo que es una receta para el conflicto.

Ahí es donde entra en juego una plantilla de anexo de contrato.

Este blog explora plantillas gratuitas y personalizables para ayudarte a modificar con confianza cualquier acuerdo original con claridad, estructura y consentimiento mutuo.

🔍 ¿Sabías que...? El concepto de contrato tiene raíces profundas en la historia, con evidencias de acuerdos formales que se encuentran en antiguos sistemas legales, como el Código de Hammurabi en Mesopotamia 🏛️✍️. Estos primeros formularios sentaron las bases de los complejos marcos contractuales que utilizamos hoy en día.

¿Qué son las plantillas de anexos de contrato?

Un anexo de contrato es un documento independiente que modifica un contrato existente sin sustituirlo. En él se describen los cambios específicos, ya sea el ajuste de la fecha de entrega, la actualización de cláusulas o la adición de nuevas disposiciones.

Con una plantilla de anexo de contrato, puedes:

Modifica rápidamente cualquier contrato original

Describe y aclara los términos con claridad

Asegúrese de que todas las partes implicadas estén en la misma página

Ahorre tiempo, esfuerzo y el coste de contratar a un profesional legal

Crea documentos estructurados y conformes con la normativa que parecen oficiales

El uso de una plantilla de anexo de contrato suele ser ideal para situaciones empresariales en las que es necesario añadir nuevos términos o modificar obligaciones.

En lugar de reescribir todo el acuerdo, simplemente utilice un formulario de anexo para actualizar las condiciones del contrato, insertar las nuevas especificaciones y confirmar el consentimiento con las firmas de las partes interesadas, todo ello de acuerdo con el acuerdo original.

Las mejores plantillas de anexos de contrato de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de anexo de contrato sea buena?

Una plantilla de anexo de contrato bien diseñada le ayuda a comunicar claramente los cambios específicos, garantiza el consentimiento mutuo y mantiene a todas las partes involucradas alineadas con el acuerdo original.

Estas son las funciones clave que debe incluir una plantilla de contrato ideal:

Referencia clara al contrato original : una buena plantilla debe indicar la fecha del acuerdo inicial, el título y las partes implicadas para reflejar los cambios con precisión

Ámbito de aplicación de las modificaciones : debe identificar y describir los cambios específicos que modifica el anexo, ya sea una fecha de entrega, una disposición o un término del contrato

Cláusula de fecha de entrada en vigor : una buena plantilla de contrato debe especificar cuándo entran en vigor los cambios para aclarar los cronogramas y evitar disputas

Confirmación de consentimiento mutuo : elige una solución que indique claramente que ambas partes aceptan voluntariamente los cambios y que el acuerdo original sigue en pleno vigor y efecto

Campos de firma para todas las partes : debe proporcionar espacio para las firmas, la fecha, los nombres impresos y los títulos de las partes para su correcta ejecución

Sección opcional para notario público : elija una plantilla que incluya un bloque para notario si es necesario para reconocer los cambios oficialmente, dependiendo de las leyes y la jurisdicción

Formato estructurado: debe organizar el documento con títulos y secciones claros para facilitar su revisión y comprensión

Plantillas de anexos de contratos

Aquí tienes las mejores plantillas de contratos gratuitas y personalizables para asegurarte de que tus actualizaciones sean claras, ejecutables y fáciles de gestionar, sin tener que empezar desde cero:

1. Plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

Obtener plantilla gratis Realice fácilmente el seguimiento, modifique y formalice los cambios en los contratos con la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp

Con la plantilla de anexo a un contrato de ClickUp, puedes modificar un contrato existente sin el dolor de cabeza de reescribir el acuerdo original. Sus funciones integradas de gestión de tareas, vistas y automatización te permiten realizar un seguimiento de las modificaciones del contrato, organizar las disposiciones y colaborar con las partes implicadas, todo ello en un lugar centralizado.

Ya sea para ajustar una fecha de entrega, actualizar una cláusula o añadir nuevos términos, esta plantilla agiliza el proceso para que puedas aclarar los términos y asegurarte de que todas las partes estén de acuerdo de forma rápida y legal.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Adáptelo a necesidades específicas, ya sea para asociaciones, colaboraciones con clientes o empresas conjuntas

Establezca condiciones para iniciativas compartidas, asignación de recursos y protocolos de comunicación

Colabora en tiempo real y comparte tu documento de anexo y tus ediciones con equipos internos y partes interesadas externas

🔑 Ideal para: gerentes de RR. HH., autónomos y propietarios de empresas que revisan con frecuencia los acuerdos o necesitan una forma legalmente vinculante y rastreable de actualizar los términos de los contratos.

Curiosidad: «Addendum» es una palabra latina que significa «algo que se añade». ¡Es la forma profesional de decir «P. D.» en el mundo jurídico!

2. Plantilla de revisión de contratos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Revisa, compara y gestiona contratos con confianza con la plantilla de revisión de contratos de ClickUp

La plantilla de revisión de contratos de ClickUp ayuda a los equipos jurídicos, los gestores de proyectos y las partes interesadas a colaborar en la evaluación de contratos, al tiempo que garantiza que no se pase por alto ninguna cláusula clave ni ningún problema de cumplimiento.

La plantilla es perfecta para optimizar la documentación legal y ofrece un sistema centralizado para realizar un seguimiento del estado de los contratos, identificar riesgos y asignar acciones de seguimiento. Su diseño estructurado y sus vistas personalizables le permiten gestionar con confianza las revisiones de los contratos desde el inicio hasta la firma, lo que ahorra tiempo y reduce los costosos errores.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Revise y realice un seguimiento de los acuerdos con los proveedores para garantizar que los entregables, las condiciones de pago y los niveles de servicio estén claros

Recopila información de los departamentos jurídico, financiero y operativo en un solo lugar para agilizar las revisiones y aprobaciones

Permita a las partes interesadas del proyecto comentar, sugerir ediciones y realizar un seguimiento de los cambios en tiempo real, lo que facilita la colaboración entre equipos u organizaciones.

🔑 Ideal para: Equipos jurídicos, consultores y gestores de proyectos que gestionan habitualmente revisiones de contratos complejos y necesitan un sistema estructurado y colaborativo.

3. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Optimice el ciclo de vida de los contratos con precisión y cumplimiento normativo con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp

La plantilla de gestión de contratos de ClickUp ayuda a empresas de todos los tamaños a centralizar sus contratos, realizar un seguimiento del progreso y gestionar las renovaciones sin esfuerzo. Al organizar los documentos y las partes interesadas en un solo lugar, garantiza que no se pase nada por alto.

La plantilla también simplifica la colaboración entre departamentos, mejora el cumplimiento normativo y reduce el riesgo de incumplir plazos o tener acuerdos obsoletos. Ya sea que se trate de acuerdos con clientes o contratos con proveedores, puede supervisar fácilmente todo, desde la solicitud hasta la renovación.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Redacta, revisa y acepta cambios en cada fase, y crea flujos de trabajo de contratos organizados

Clasifique y analice los contratos según su tipo, departamento y fecha de firma para organizarlos fácilmente

Colabora con equipos de manera eficiente invitando a miembros o invitados a gestionar contratos dentro del entorno de trabajo de ClickUp

🔑 Ideal para: equipos jurídicos, departamentos de compras, startups y corporaciones que gestionan contratos con proveedores, clientes o internos.

4. Plantilla de acuerdo contractual de ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea, gestiona y realiza un seguimiento de los acuerdos con contratistas de forma eficiente con la plantilla de acuerdo contractual de ClickUp

La plantilla de acuerdo contractual de ClickUp ayuda a las empresas a crear acuerdos claros y legalmente válidos cuando trabajan con contratistas externos. Simplifica la descripción de los roles, los entregables, los plazos y las condiciones de pago, al tiempo que protege a ambas partes de posibles disputas.

Esta plantilla garantiza la responsabilidad y la transparencia en cada fase, ya que convierte la redacción del acuerdo en un flujo de trabajo optimizado. Desde la recopilación de los datos del contratista hasta la supervisión de los hitos del proyecto, todo queda organizado en un entorno de trabajo colaborativo.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Asigne tareas a los responsables legales, de RR. HH. o de proyectos para recopilar datos de los contratistas, como información de contacto, ID fiscal y certificaciones

Colabora en tiempo real con contratistas o partes interesadas mediante comentarios en línea y documentos compartidos para finalizar los términos del acuerdo

Automatice los recordatorios y los flujos de trabajo de aprobación para agilizar las revisiones internas y mantener los procesos legales en marcha

🔑 Ideal para: Gestores autónomos, equipos de RR. HH., agencias o departamentos jurídicos que coordinan con proveedores externos o contratistas independientes.

🔍 ¿Sabías que... En EE. UU., los acuerdos verbales son legalmente vinculantes en algunos casos, pero demostrarlos ante un tribunal puede ser un dolor de cabeza legal que nadie quiere. En tales situaciones, un anexo por escrito es tu mejor aliado.

5. Plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

Obtener plantilla gratis Gestiona los términos de compra, las aprobaciones y los plazos con la plantilla de acuerdo de compra de ClickUp

La plantilla de acuerdo de compra de ClickUp proporciona una estructura lista para usar para redactar, realizar el seguimiento y gestionar acuerdos de compra.

Esta plantilla está diseñada para ayudar a empresas de todos los tamaños a negociar mejores condiciones, garantizar el cumplimiento legal y optimizar cada paso del proceso de acuerdo. Desde el borrador inicial hasta las firmas finales, todo se gestiona en un flujo organizado para garantizar la máxima eficiencia y tranquilidad.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Centraliza todos los detalles del acuerdo de compra en un solo lugar con Docs, para que todas las partes interesadas tengan acceso a la última versión

Asigne responsabilidades a los equipos jurídicos, financieros y de compras para recopilar información sobre el comprador/vendedor, las condiciones de pago y las descripciones de los elementos

Optimice los flujos de trabajo de revisión de documentación con asignaciones de tareas, fechas límite y colaboración basada en comentarios

🔑 Ideal para: equipos de compras, propietarios de empresas, departamentos jurídicos y directores de operaciones que gestionan compras rutinarias o de alto valor en sectores como la fabricación, las tecnologías de la información o el comercio minorista.

6. Plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp

Obtener plantilla gratis Defina los términos y realice un seguimiento de las responsabilidades con la plantilla de acuerdo de colaboración de ClickUp

La plantilla de acuerdo de asociación de ClickUp ayuda a las empresas a redactar contratos claros y profesionales para alianzas estratégicas, empresas conjuntas o asociaciones basadas en acciones. Está diseñada para reducir los malentendidos y confirmar que todos los socios comprenden sus derechos, responsabilidades y contribuciones desde el principio.

Esta plantilla permite a los equipos colaborar en tiempo real, personalizar los términos y realizar un seguimiento del progreso mediante las vistas dinámicas de ClickUp.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Defina el propósito y el alcance de su asociación en un documento compartido de ClickUp Docs para que todos estén alineados desde el principio

Colabora en tiempo real con comentarios, archivos adjuntos y etiquetas de socios para recibir comentarios

Reciba alertas automáticas sobre actualizaciones de tareas, revisiones de documentos o solicitudes de comentarios de las partes interesadas

🔑 Ideal para: Propietarios de empresas, equipos jurídicos o startups que formen asociaciones formales, especialmente en consultoría, tecnología o empresas conjuntas.

7. Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Establezca expectativas y cronogramas claros con la plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp

La plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp define de forma clara y organizada el alcance del proyecto, las responsabilidades, los entregables, los cronogramas y las condiciones de pago. Es especialmente valiosa para los gestores de proyectos que deben formalizar acuerdos rápidamente sin perder profesionalidad y claridad.

La plantilla agiliza la creación de contratos para garantizar que los proveedores de servicios y los clientes estén alineados desde el principio. Esto reduce los malentendidos y sienta las bases para la entrega exitosa del proyecto.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Defina el alcance, los entregables y los cronogramas para establecer expectativas claras sobre el proyecto desde el principio

Automatice las notificaciones y actualizaciones para que todos estén al tanto durante el ciclo de vida del contrato

Almacene todas las versiones, revisiones y adjuntos de los contratos en un solo lugar para facilitar su gestión

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, agencias y consultores para gestionar clientes y sus proyectos relevantes con alcances y plazos definidos.

8. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

Obtener plantilla gratis Crea acuerdos de consultoría seguros y detallados con la plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp

La plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp simplifica la redacción de un acuerdo legalmente válido al proporcionar un entorno de trabajo organizado para documentar el alcance, el pago, la confidencialidad y mucho más.

Con esta plantilla, puedes optimizar la comunicación con los clientes y alinear las expectativas desde el principio. Tanto si estás incorporando a un nuevo cliente como si estás iniciando un proyecto puntual, esta plantilla de acuerdo de consultoría te ayuda a proteger tu trabajo y tu empresa.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Defina el alcance de los servicios de consultoría para garantizar que ambas partes tengan expectativas claras

Establezca las condiciones y los calendarios de pago para evitar confusiones sobre la remuneración

Establezca cláusulas de confidencialidad para proteger la información confidencial de su empresa

🔑 Ideal para: Consultores independientes, agencias de marketing, coaches empresariales y asesores legales o financieros que firman acuerdos con clientes.

9. Plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

Obtener plantilla gratis Alinea a tu equipo y aumenta la responsabilidad con la plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp

La plantilla de acuerdo de trabajo de ClickUp ayuda a los equipos a definir roles, establecer expectativas y generar confianza mutua. Aporta estructura a los proyectos y garantiza que todos los miembros del equipo estén alineados y sean responsables desde el primer día.

Con las funciones integradas de ClickUp, esta plantilla te permite correlacionar todos los aspectos de tu acuerdo de trabajo, desde las declaraciones de misión hasta las evaluaciones de rendimiento.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Establezca plazos de manera eficaz creando tareas con fechas límite, lo que garantiza la finalización oportuna de las fases del proyecto

Acuerda métodos de resolución de conflictos para gestionar los desacuerdos de forma constructiva

Revisa y actualiza los acuerdos con regularidad para adaptarlos a las necesidades y la dinámica cambiantes del equipo

🔑 Ideal para: equipos ágiles, gestores de proyectos o equipos de startups que necesitan alineación y responsabilidad, fundamentales para el éxito.

10. Plantilla de contrato de arrendamiento de ClickUp para Texas

Obtener plantilla gratis Simplifique el arrendamiento en Texas con la plantilla de contrato de arrendamiento comercial de ClickUp

La plantilla de contrato de arrendamiento de Texas de ClickUp simplifica el proceso de arrendamiento para los propietarios y administradores de propiedades de Texas. Proporciona un entorno de trabajo centralizado y fácil de usar para redactar, gestionar y almacenar documentos de arrendamiento legalmente vinculantes que protegen los derechos tanto del propietario como del inquilino.

Esta plantilla ofrece visibilidad y control totales sobre los términos del contrato de alquiler, los cronogramas, los detalles del inquilino y la comunicación. Está diseñada para ayudarte a mantener la profesionalidad, la organización y el cumplimiento de las leyes de alquiler de Texas, tanto si gestionas una sola propiedad como varias unidades.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Recopile información esencial sobre los inquilinos para mantener registros detallados de cada arrendatario y propiedad

Detalle los importes de los pagos del alquiler, las fechas límite y las formas de pago aceptadas para mayor transparencia

Documente la información legal y el cumplimiento de las leyes del estado de Texas para garantizar su validez

🔑 Ideal para: Administradores de propiedades, agentes inmobiliarios o propietarios en Texas que buscan un proceso simplificado para redactar y gestionar contratos de arrendamiento comercial.

11. Plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

Obtener plantilla gratis Defina las expectativas del servicio y simplifique los contratos con los clientes con la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

¿Te cuesta crear contratos de servicio claros que te protejan tanto a ti como a tus clientes? La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp simplifica el proceso con secciones integradas sobre el alcance, las condiciones de pago y los cronogramas para reducir los malentendidos y garantizar la coordinación.

Esta plantilla simplifica la colaboración y la revisión, al tiempo que le ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar los acuerdos desde su creación hasta su firma. Con ella, podrá crear con confianza contratos de servicios profesionales que mantendrán sus proyectos en marcha y a sus clientes informados.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Incluya cláusulas de confidencialidad para proteger la información sensible compartida durante el compromiso

Defina las responsabilidades y obligaciones tanto del proveedor del servicio como del cliente

Documente los métodos de resolución de disputas para abordar los conflictos de manera eficiente y profesional

🔑 Ideal para: autónomos, agencias y empresas de servicios que necesitan acuerdos claros para definir el alcance, los cronogramas y las condiciones de pago con los clientes.

12. Plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

Obtener plantilla gratis Simplifique la gestión de propiedades con contratos personalizables utilizando la plantilla de contrato de alquiler de ClickUp

La plantilla de contrato de alquiler de ClickUp está diseñada para propietarios que desean agilizar el proceso de alquiler. Te ayuda a redactar, gestionar y almacenar contratos de alquiler legalmente vinculantes que aclaran las expectativas, protegen tus derechos y reducen el riesgo de disputas.

Esta plantilla simplifica la creación de contratos al incluir elementos legales clave, como detalles del alquiler, normas y condiciones de acceso a la propiedad

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Especifique los términos y la duración del alquiler para definir claramente la duración y las condiciones del periodo de alquiler

Establezca directrices para la renovación o rescisión del contrato de alquiler para evitar malentendidos al finalizar el contrato

Documente los requisitos legales y de cumplimiento para garantizar que el contrato sea válido y ejecutable

🔑 Ideal para: Propietarios independientes, administradores de propiedades y agentes inmobiliarios que necesitan un proceso fiable y repetible para gestionar los contratos de alquiler residencial o comercial con los inquilinos.

13. Plantilla de anexo de contrato de PandaDoc

a través de PandaDoc

La plantilla de anexo de contrato de PandaDoc simplifica la modificación de acuerdos existentes entre dos o más partes. Esta plantilla garantiza que todos los cambios queden claramente documentados, legalmente reconocidos y sean fáciles de seguir.

Esta plantilla de anexo proporciona una forma eficaz de abordar los cambios sin tener que redactar todo el contrato de nuevo. Ofrece un formato coherente para revisar los términos del proyecto, actualizar las condiciones del servicio o ampliar los cronogramas, lo que garantiza un cumplimiento legal perfecto.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Personalícelas insertando los datos de las partes, las referencias del contrato y los detalles de las modificaciones mediante marcadores de posición editables

Documente los cambios utilizando los Anexos A y B para resumir las disposiciones anteriores y actualizadas

Conserva los términos originales del contrato indicando que todas las secciones no modificadas siguen en vigor

🔑 Ideal para: Equipos jurídicos, gestores de contratos, autónomos y propietarios de empresas que necesitan modificar acuerdos sin perder la protección jurídica y la claridad.

14. Plantilla de anexo de contrato de Juro

vía Juro

La plantilla de anexo de contrato de Juro ayuda a las empresas a modificar los acuerdos existentes, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad y la privacidad de los datos. Garantiza que las actualizaciones sean claras, aplicables y conformes sin invalidar el contrato original.

Esta plantilla ayuda a las organizaciones a gestionar las modificaciones de los contratos sin dejar de cumplir con las leyes de protección de datos, como el RGPD y la CCPA, lo que la hace ideal para situaciones que requieren precisión jurídica y colaboración.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Aclare las responsabilidades definiendo los roles del controlador y el procesador para el manejo de datos

Limite el riesgo con cláusulas de responsabilidad exhaustivas, que incluyen límites y exclusiones

Optimice el cumplimiento de las prácticas de privacidad y las políticas de retención alineadas con el RGPD y la CCPA

🔑 Ideal para: Equipos jurídicos, proveedores de SaaS, empresas fintech, empresas sanitarias o cualquier organización B2B que maneje datos confidenciales y necesite ajustar los términos tras la firma sin dejar de cumplir con la normativa.

15. Plantilla de anexo de contrato de Business in a Box

a través de Business in a Box

La plantilla de anexo de contrato Business in a Box permite a las empresas modificar acuerdos existentes de forma clara y legal sin necesidad de reescribir todo el contrato.

Es ideal para actualizar términos como plazos, precios o responsabilidades, conservando el contrato original. Esta plantilla simplifica el proceso de modificación, garantizando que los cambios queden claramente registrados y sean legalmente reconocidos.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Personalícelas fácilmente con secciones para rellenar con nombres, fechas y términos específicos de la modificación

Conserva la estructura haciendo referencia al acuerdo original sin alterar las cláusulas que no se ven afectadas

Garantiza la claridad jurídica con secciones sobre modificaciones, términos que no se modifican y terminología definida

🔑 Ideal para: autónomos, propietarios de pequeñas empresas, equipos jurídicos, consultores o proveedores que necesitan una forma rápida y fiable de ajustar los contratos en cuanto a alcance, pago o entregables de mutuo acuerdo.

16. Plantilla de anexo de contrato de trabajo de eSign

a través de eSign

¿Necesita actualizar un contrato de trabajo sin empezar desde cero? La plantilla de anexo al contrato de trabajo con firma electrónica facilita la modificación del salario, las responsabilidades o los términos, manteniendo intacto el contrato original.

Perfectas para los profesionales de RR. HH., garantizan actualizaciones claras y aplicables con un lenguaje legalmente vinculante, lo que simplifica los cambios durante las promociones, las actualizaciones de políticas o las reestructuraciones.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Rellénelas fácilmente con los espacios designados para los datos del empleador y del empleado, las fechas y las firmas

Detalle los cambios utilizando un cuadro de texto específico para describir las modificaciones específicas del contrato

Garantiza la validez legal con líneas de firma para que ambas partes confirmen el acuerdo mutuo

🔑 Ideal para: departamentos de RR. HH., startups, gerentes corporativos y clientes independientes que necesitan ajustes formales en los roles laborales, la remuneración o los términos de empleo.

17. Plantilla de anexo de contrato de compraventa de PDF Filler

a través de PDF Filler

La plantilla de anexo al contrato de compraventa de PDF Filler permite realizar actualizaciones legalmente vinculantes de los términos de las transacciones inmobiliarias después de la firma del contrato original, lo que garantiza la claridad entre compradores y vendedores durante los ajustes.

Muy estructurada y fácil de completar, la plantilla ayuda a los profesionales inmobiliarios y a los clientes a evitar confusiones, reducir riesgos y mantener el pleno cumplimiento de las normas estatales y legales durante las modificaciones del contrato.

🌟 Por qué te encantará esta plantilla

Modifique los términos de compra directamente con una amplia sección para escribir los cambios propuestos al acuerdo

Indique la participación de las partes marcando si es el comprador o el vendedor quien propone el cambio

Registra la fecha y la hora con espacios específicos para la firma y la aceptación de cada parte

🔑 Ideal para: Agentes inmobiliarios, corredores, compradores de viviendas y vendedores de propiedades que gestionan cambios a mitad del proceso en equipos de ventas de propiedades residenciales o comerciales, como fechas de cierre, acuerdos de reparación o actualizaciones de precios.

¡Cierre todos los acuerdos con confianza con ClickUp!

Crear acuerdos formales pero no vinculantes legalmente es clave para establecer expectativas claras en asociaciones, colaboraciones y empresas conjuntas. Estos documentos ayudan a evitar malentendidos, definir responsabilidades y generar confianza, sin las complejidades legales de un contrato.

ClickUp, la app para todo el trabajo, ayuda a los profesionales, propietarios de empresas y equipos a mantenerse alineados con potentes herramientas como documentos, tareas, automatizaciones y funciones de colaboración integradas. Puedes esbozar términos, asignar responsabilidades, realizar un seguimiento del progreso y mantener la transparencia, todo en un solo lugar.

Con ClickUp, tus acuerdos informales se convierten en planes estructurados y viables que fortalecen las relaciones entre la agencia y el cliente, así como los resultados empresariales.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se redacta un anexo de contrato?

Para redactar un anexo de contrato, comience por titular claramente el documento como «Anexo» al contrato original y haga referencia al acuerdo original por su título y fecha. Especifique las partes involucradas y las secciones o términos que se modifican o añaden. Indique claramente los nuevos términos, cambios o adiciones, utilizando puntos numerados o viñetas para mayor claridad. Ambas partes deben revisar el anexo, firmarlo y fecharlo, asegurándose de que se adjunta al contrato original o se conserva junto con él. Este proceso ayuda a garantizar que cualquier cambio sea legalmente reconocido y fácil de consultar en el futuro.

¿Cuál es un ejemplo de anexo?

Un ejemplo de anexo podría ser un documento que añade un nuevo calendario de pagos a un contrato de servicios existente. Por ejemplo, si dos empresas tienen un contrato de servicios mensuales pero desean cambiar las condiciones de pago, pueden crear un anexo en el que se indique: «A partir del 15 de agosto de 2025, el calendario de pagos establecido en la sección 3 del contrato original se sustituye por el siguiente: los pagos se realizarán el primer día de cada mes mediante transferencia bancaria». Ambas partes firmarían y fecharían este anexo, convirtiéndolo en parte oficial del contrato.

¿Cómo se redacta una modificación de un contrato?

Redactar una modificación de un contrato implica crear un documento que indique claramente que se trata de una «Modificación» del acuerdo original, haciendo referencia al título y la fecha del contrato original. Especifique qué cláusulas o secciones se modifican y describa los nuevos términos o correcciones en detalle. Utilice un lenguaje claro para evitar confusiones. Ambas partes deben firmar y fechar la modificación, que debe adjuntarse al contrato original. De este modo, se garantiza que la modificación sea legalmente vinculante y fácil de localizar en caso necesario.

¿Qué es el anexo general de un contrato?

Un anexo general a un contrato es un documento complementario que añade, aclara o modifica los términos del acuerdo original sin sustituir todo el contrato. Se puede utilizar para diversos cambios, como ampliar plazos, actualizar condiciones de pago o añadir nuevas cláusulas. El anexo general debe hacer referencia al contrato original, especificar los cambios y estar firmado por todas las partes implicadas. Una vez firmado, pasa a ser legalmente vinculante y se considera parte del contrato original.